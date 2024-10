Cómo fortalecer las relaciones de equipo en la fase de normalización

Como jefe de equipo, se espera de usted que garantice la creación de un equipo cohesionado y de alto rendimiento.

Como en la serie de Harry Potter, tendrás que convencer y motivar a los miembros del grupo de Gryffindor, asegurarte de que estén a la altura de las circunstancias e insistir en subir la barra del rendimiento del equipo (cada vez que los de Slytherin causen estragos).

Por supuesto, es más fácil decirlo que terminarlo.

Una vez que tu equipo supere la fase ' fase de asalto '-en la que hay constantes desacuerdos y enfrentamientos- están un paso más cerca de ser el "dream team" Tu trabajo, como el de Harry Potter, consiste en poner en práctica estrategias de unión del equipo y abordar los conflictos hasta el final del proyecto (o hasta que encuentres todos los Horrocruxes y los destruyas).

¿Estás preparado para aprender algunas estrategias prácticas que pueden fortalecer las relaciones del equipo en la fase de normalización? A medida que avancemos, también compartiremos buenas prácticas y ejemplos. ¡Vamos allá! 🚦

Antes de eso, he aquí una rápida inmersión en el modelo de Tuckman de desarrollo de equipos.

Comprender las fases del desarrollo de grupos de Tuckman

El psicólogo Bruce Tuckman publicó las Cuatro fases del desarrollo de un grupo: formación, tormenta, normalización y rendimiento en 1965. Más tarde, en la década de 1970, añadió una quinta fase, el Adjourning

He aquí un breve resumen de las etapas fases de desarrollo de cinco equipos :

Fase 1: Formulario

En la fase de formación, los miembros del equipo empiezan a conocerse. Interactúan pero no están seguros de cómo encajarán debido a la falta de dinámica de equipo . En esta fase, los miembros discuten el propósito, las metas y la misión del equipo y deciden cómo organizar sus responsabilidades.

¿Qué estrategias pueden ayudarte en la fase de formación?

Facilitar las presentaciones : Realiza ejercicios para romper el hielo y presenta a cada miembro del equipo para crear un sentimiento de pertenencia

: Realiza ejercicios para romper el hielo y presenta a cada miembro del equipo para crear un sentimiento de pertenencia Definir metas y roles: Hablar de las metas del proyecto para que todos se pongan de acuerdo y estructurar el equipo, aclarando los roles y responsabilidades del equipo

Consejo profesional: Puedes utilizar el Plantilla de reunión del equipo de ClickUp y otros plantillas para romper el hielo para crear perfiles bien organizados de todos los miembros del equipo, presentarlos y ayudarles a entender los sentimientos de los demás para que se sientan cómodos.

Fase 2: Tormenta

La fase de "asalto" es aquella en la que el equipo empieza a salir de su zona de confort. Comparten ideas, expresan opiniones y aprovechan la oportunidad para destacar entre sus compañeros. Como las personalidades individuales salen a relucir, los enfrentamientos son habituales en la fase de asalto.

¿Qué estrategias pueden ayudarle en la fase de asalto?

Acepta los conflictos : Convierta los conflictos en oportunidades abordándolos y animando a los miembros del equipo a centrarse más en las soluciones que en los problemas

: Convierta los conflictos en oportunidades abordándolos y animando a los miembros del equipo a centrarse más en las soluciones que en los problemas Establecer normas básicas: Establezca normas para mantener el respeto mutuo independientemente del conflicto. Asegúrese de que todos los miembros del equipo puedan expresar sus puntos de vista

Utilice Documentos de ClickUp para crear un wiki con todos los recursos del proyecto. Redacta las normas básicas, añade una tabla con los roles y responsabilidades de los miembros, una lista de herramientas y enlaces, etc.

Fase 3: Normativa

La fase de normalización del desarrollo de equipos es la utopía que estabas buscando. 🌈 En esta fase, el equipo colabora hacia la meta final. Cada miembro trabaja de forma más eficiente a medida que aprende a compartir ideas y a recibir comentarios para mejorar sus habilidades.

¿Qué estrategias pueden ayudarte en la fase de normalización?

Soporte a los miembros del equipo : Asegurarse de quecomunicación con el equipo realizando sesiones individuales y en grupo y asesorando a las personas que no se sienten cómodas hablando de sus problemas en grupo

: Asegurarse de quecomunicación con el equipo realizando sesiones individuales y en grupo y asesorando a las personas que no se sienten cómodas hablando de sus problemas en grupo Fomentar la retroalimentación: Fomentar la retroalimentación constructiva y ofrecer oportunidades para evaluar el progreso individual y del equipo

A través de Pizarras ClickUp es una gran idea para mejorar la colaboración en equipo. Su equipo puede intercambiar ideas, correlacionar ideas y estrategias, y crear flujos de trabajo para garantizar un funcionamiento más fluido del equipo, todo ello en tiempo real.

lluvia de ideas con su equipo en tiempo real con las pizarras ClickUp

Fase 4: Realización

En la fase de rendimiento, los equipos trabajan juntos para alcanzar las metas del equipo siguiendo los procesos establecidos. Se centran en el trabajo colectivo para obtener resultados como equipo en lugar del intento correcto individual. Como resultado, la productividad y el rendimiento colectivos se incrementan sinergia de equipo son altas en esta fase.

¿Qué estrategias pueden ayudarte en la fase de rendimiento?

Promover el liderazgo compartido: Animar a los miembros del grupo a asumir roles de liderazgo

Animar a los miembros del grupo a asumir roles de liderazgo Cultivar el equilibrio entre trabajo y vida privada: Dado que la productividad es máxima en esta fase, fomente el equilibrio entre la vida laboral y personal para evitar el estrés y el agotamiento

Fase 5: Clausura

La última de las cinco fases del desarrollo de un equipo es la clausura, es decir, el final del proyecto. Los miembros experimentan un sentimiento agridulce de satisfacción y duelo al separarse. Se centran en el rendimiento del equipo, en los próximos proyectos y en sus futuros equipos.

¿Qué estrategias pueden ayudarle en la fase de clausura?

Comprueba los entregables: Asegúrate de que todo está completado. Discute el estado de los entregables con los miembros y prepara cualquier información adicional que necesiten las partes interesadas

Asegúrate de que todo está completado. Discute el estado de los entregables con los miembros y prepara cualquier información adicional que necesiten las partes interesadas Hablar de la incertidumbre: Ayuda a los miembros del equipo a superar la ansiedad ante el futuro. Apóyalos y ofréceles recursos para superar la transición

Cuando llegue a la fase de normalización del desarrollo del equipo, después de haber superado con éxito la fase de asalto, ya habrá construido una base sólida para el equipo. Sin embargo, es fundamental centrarse en resolver los retos de la fase de normalización para garantizar una alta productividad y un buen rendimiento cohesión del equipo .

Desafíos en la fase de normalización

Estos son los retos comunes de la fase de normalización que debe abordar para mantener la perfecta armonía del equipo👇

Adherirse a las normas

Las normas fijan el decoro del equipo. Pero, si no se siguen correctamente, los equipos vuelven a deslizarse hacia la fase de asalto. ¿En el peor de los casos? El equipo puede derrumbarse.

Cuando las normas del equipo se derrumban, el propio equipo se desmembra, el sentido común se desploma y se produce el desastre. En esta vista, las reglas son importantes para proteger la acción colectiva.

Karl Weick, teórico estadounidense de las organizaciones

¿Cuáles son los retos que plantea el cumplimiento de las normas de un equipo?

Falta de claridad : Los miembros del equipo no entienden lo que se espera de ellos

: Los miembros del equipo no entienden lo que se espera de ellos Conflictos internos : Los choques de personalidad y los conflictos debidos a metas individuales contrapuestas pueden perturbar el flujo de trabajo del equipo

: Los choques de personalidad y los conflictos debidos a metas individuales contrapuestas pueden perturbar el flujo de trabajo del equipo Olvido de las normas: Los equipos pueden tener dificultades para poner en práctica las normas de forma eficaz

¿Cómo superar estas dificultades para cumplir las normas del equipo?

**Escribir las normas del equipo en una plataforma centralizada y de fácil acceso aclara las expectativas del equipo y ayuda a sus miembros a seguirlas

Fomentar la confianza : Recordar a los miembros del equipo su propósito y sus metas. Ayuda a mejorarsentimientos de confianzalo que a su vez aumenta la satisfacción en el trabajo

: Recordar a los miembros del equipo su propósito y sus metas. Ayuda a mejorarsentimientos de confianzalo que a su vez aumenta la satisfacción en el trabajo Evalúe los progresos: Dedique 30 minutos al mes o 15 minutos a la semana a analizar el grado de cumplimiento de las normas por parte del equipo. Una forma de hacerlo es crear un sencillo cuadro de mando utilizandoCerebro ClickUpun asistente de IA, que te ayuda a hacerlo fácilmente. A continuación, puedes pedir a tu equipo que se valore a sí mismo en función de su seguimiento de las normas

crea reglas de equipo, marcadores y mucho más con ClickUp Brain_

Utilice Herramienta de gestión de proyectos de ClickUp para establecer las reglas del equipo. Puede crear un libro de reglas del equipo utilizando ClickUp Docs y seguir el progreso de su equipo con Paneles de ClickUp .

Equilibrio entre las metas individuales y las del equipo

Los miembros de un equipo tienen metas y prioridades individuales, que pueden chocar con los objetivos del equipo, dando lugar a conflictos inesperados.

Además, trabajar en equipo puede ser exigente y agotador, sobre todo si la carga de trabajo está desequilibrada. Con el tiempo, esto puede dar lugar a un sentimiento de desmotivación.

He aquí cómo superar este reto en la fase de normalización del desarrollo del grupo:

Alinear las metas individuales con las del equipo : Cree metas individuales que se alineen con la misión y los objetivos estratégicos del equipo. Puede utilizarMetas ClickUp para ajustar objetivos SMART individuales y de equipo, hacer un seguimiento de los cronogramas de los proyectos y de las tareas del equipo, así como del progreso de los objetivos🎯

: Cree metas individuales que se alineen con la misión y los objetivos estratégicos del equipo. Puede utilizarMetas ClickUp para ajustar objetivos SMART individuales y de equipo, hacer un seguimiento de los cronogramas de los proyectos y de las tareas del equipo, así como del progreso de los objetivos🎯 Fomente la comunicación abierta : Permita que su equipo hable de sus metas individuales. Aprovecheapps de comunicación en equipo para crear un espacio central en el que los miembros del equipo puedan debatir, colaborar y comunicarse en tiempo real

: Permita que su equipo hable de sus metas individuales. Aprovecheapps de comunicación en equipo para crear un espacio central en el que los miembros del equipo puedan debatir, colaborar y comunicarse en tiempo real Equilibrar las cargas de trabajo: Preste atención a las cargas de trabajo individuales. Asegúrate de que nadie se queme. Además, anime a los miembros del equipo a que se apoyen mutuamente para alcanzar las metas individuales junto con las del equipo

establezca y haga un seguimiento de las metas y objetivos del equipo con ClickUp Metas_

💡 Pro Tip: Aproveche Gestión de recursos de ClickUp para visualizar los recursos de un vistazo. Puede utilizar la vista Carga de trabajo para planificar y gestionar la capacidad.

Mantener la motivación

Los Teams pueden sentirse demasiado cómodos en la fase de normalización del desarrollo del equipo y perder el foco en la consecución de la meta. Teams can also stagnate if they hit goals consistently but don't outperform them. Por lo tanto, motivar a los equipos en la fase de normalización puede ser todo un reto.

He aquí algunas formas de mantener motivado a su equipo:

Celebre las victorias : Reconozca los esfuerzos y logros del equipo para implicar a sus miembros. Según Gallup,empleados que reciben reconocimiento tienen 20 veces más probabilidades de estar comprometidos que los que no lo están

: Reconozca los esfuerzos y logros del equipo para implicar a sus miembros. Según Gallup,empleados que reciben reconocimiento tienen 20 veces más probabilidades de estar comprometidos que los que no lo están Compruébelo todos los días : Compruebe diariamente el progreso de los miembros de su equipo. Hable de sus retos y metas profesionales y oriénteles para que rindan más

: Compruebe diariamente el progreso de los miembros de su equipo. Hable de sus retos y metas profesionales y oriénteles para que rindan más Aborde los conflictos a tiempo: Comuníquese con los miembros del equipo en cuanto surjan los conflictos para poder identificar el problema y resolverlo sin demora

Puede utilizar Chat ClickUp para comunicarse con su equipo en tiempo real. Le ayuda a compartir recursos y actualizaciones de proyectos, resolver conflictos y discutir elementos de acción cuando y como sea necesario.

comuníquese y resuelva conflictos en tiempo real con ClickUp Chat_

Buenas prácticas para fortalecer las relaciones del equipo en la fase de normalización

Ahora que conoce los desafíos de la fase de normalización, analicemos algunas buenas prácticas que puede implementar para garantizar relaciones sólidas en el equipo.

Fomentar la comunicación abierta

Establezca metas de comunicación desde el principio del proceso de desarrollo del equipo. Mantenga la transparencia creando un plan de comunicación sólido en el que mencione los modos de comunicación, los objetivos, las partes interesadas, la frecuencia de la comunicación, las herramientas, etc.

Aproveche la Plantilla de matriz de comunicación y reuniones de equipo ClickUp para planificar las reuniones periódicas de tu equipo. Puede definir los roles y responsabilidades de los miembros, establecer directrices para las reuniones de control y crear cronogramas de proyectos para asegurarse de que todo va por buen camino.

Plantilla de matriz de comunicación y reuniones

Consejo profesional: Utilice también plantillas de planes de comunicación para establecer cómo y cuándo deben comunicarse los miembros del equipo. Puede probar el Plantilla de plan de comunicación de ClickUp para mejorar sus comunicaciones externas e internas. Esta plantilla le ayuda a ajustar las estrategias de comunicación y a medir el intento correcto de sus esfuerzos de comunicación.

Realizar actividades de creación de equipos

Si podéis reír juntos, podéis trabajar juntos.

Robert Orben, escritor y humorista estadounidense

Las actividades divertidas de creación de equipos pueden ayudar a sus miembros a estrechar lazos.

Aquí tienes algunas actividades y juegos que puedes probar:

Fiestas virtuales : Si tienes un equipo remoto, organiza fiestas en línea para reconocer los logros de los miembros. Puedes hacer concursos, chatear, marcar como favoritos los viajes y la comida de los miembros, etc

: Si tienes un equipo remoto, organiza fiestas en línea para reconocer los logros de los miembros. Puedes hacer concursos, chatear, marcar como favoritos los viajes y la comida de los miembros, etc Competiciones : Dinamiza a los equipos organizando competiciones que potencien su creatividad y la resolución de problemas. Puede emparejar a los miembros y pedirles que creen metas o reglas relacionadas con el proyecto en un tiempo determinado. Gana la pareja que termine antes🥇

: Dinamiza a los equipos organizando competiciones que potencien su creatividad y la resolución de problemas. Puede emparejar a los miembros y pedirles que creen metas o reglas relacionadas con el proyecto en un tiempo determinado. Gana la pareja que termine antes🥇 ¿Qué tenemos en común? Este juego funciona mejor con equipos grandes. Organízalo virtualmente o en persona, crea grupos pequeños y pide a los miembros del equipo que averigüen qué tienen en común los miembros de cada grupo: libros, música, sabores de helado, etc

Reforzar normas y estándares

Como ya se ha mencionado, los miembros de un equipo pueden olvidar rápidamente las normas del mismo.

Entonces, ¿qué puede hacer para reforzarlas en la fase de normalización?

Haz que las normas sean visibles : No te limites a escribir las normas en un espacio central; resáltalas durante las reuniones. Por ejemplo, si organizas una reunión de Zoom, resalta las normas en las pantallas de cada miembro. También puedes crear iconos que representen las normas y hacerlos parpadear en las pantallas de los miembros

: No te limites a escribir las normas en un espacio central; resáltalas durante las reuniones. Por ejemplo, si organizas una reunión de Zoom, resalta las normas en las pantallas de cada miembro. También puedes crear iconos que representen las normas y hacerlos parpadear en las pantallas de los miembros Lea las normas : Al principio de cada reunión, lee en voz alta las normas del equipo para ayudar a los miembros a recordar lo que deben cumplir. Esto restablece el compromiso, la confianza y el propósito

: Al principio de cada reunión, lee en voz alta las normas del equipo para ayudar a los miembros a recordar lo que deben cumplir. Esto restablece el compromiso, la confianza y el propósito Destaque las normas en el contexto de la retroalimentación: Cuando proporciones feedback, menciona las normas a modo de recordatorio. Por ejemplo, si la "comunicación abierta" es una norma, menciónala cuando pidas a determinados miembros que hablen durante las reuniones

Reforzando las normas, no sólo se crea un clima de equipo de alto rendimiento sino también mantener una alta productividad a lo largo de las fases.

Pruebe ClickUp-Su clave para el éxito de su equipo

Le guste o no, sus equipos deben pasar por todas las fases del desarrollo de grupo para convertirse en equipos de alto rendimiento. Debe guiarlos con tacto a través de cada fase. Pero lo más importante es mantener la concentración y la motivación durante la fase de normalización del desarrollo del equipo para llegar a la fase de "¡Lo habéis conseguido!

ClickUp puede ayudarle a crear equipos de alto rendimiento con eficacia.

La herramienta de productividad de ClickUp agiliza las metas, la comunicación y los procesos. Le ayuda a planificar y poner en práctica una comunicación detallada, gestionar recursos, equilibrar cargas de trabajo, abordar conflictos en una fase temprana, establecer normas de forma centralizada, realizar un seguimiento del progreso, etc.

En resumen, ClickUp ayuda a gestionar las dinámicas de grupo sin problemas.

Así que, si quiere ver qué más puede hacer ClickUp, regístrese gratis ahora mismo ¡!