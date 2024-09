Cómo gestionar eficazmente los conflictos durante la fase de tormenta

Formar un equipo de alto rendimiento no es imposible. Pero formar un equipo al que le guste trabajar en equipo, que supere bien los conflictos y que ofrezca una retroalimentación sana, parece un sueño. ¿A que sí?

Pero antes de que un equipo se consolide como un "equipo de ensueño", tiene que superar una serie de obstáculos y retos. La fase de desarrollo de un equipo es el paso previo a la formación de un equipo completo.

Naturalmente, todos los jefes de equipo quieren formar un equipo fantástico, pero es difícil gestionar los conflictos, especialmente en la fase de "tormenta" del desarrollo del equipo.

En este blog se analizan los retos de esta fase y las buenas prácticas para superarlos.

Ayudemos a tu equipo a salir de la "tormenta" más fuerte y eficaz. pero antes, echemos un vistazo al modelo de desarrollo de grupos de Tuckman y sus cinco fases de desarrollo de equipos.

Comprender las fases de desarrollo de grupo de Tuckman

El Dr. Bruce Wayne Tuckman, investigador psicológico de la teoría de la dinámica de grupos, publicó el modelo de las cuatro fases del desarrollo de grupos para equipos recién formados -Forming, Storming, Norming y Performing- en su artículo ' Secuencia de desarrollo en grupos pequeños en 1965.

Más tarde, en la década de 1970, añadió una fase más al modelo: la transición.

El modelo de Tuckman explica la dinámica de los equipos . Muestra cómo los grupos se desarrollan y se hacen más eficaces. Analicemos brevemente los cinco fases del desarrollo de equipos :

Fase nº 1: Formación

En la fase de formación, los miembros del grupo empiezan a conocerse. Se centran en la misión del equipo, construyen una estructura clara y fijan metas.

Al tratarse de la primera fase, el equipo no es demasiado productivo, ya que tienen que averiguar cómo procesar las tareas y quién desempeña cada rol. Por lo general, se apoyan en un líder emergente ajustar el orden del día de las primeras reuniones del grupo.

Si los miembros de tu equipo tardan en abrirse, puedes utilizar Plantilla para romper el hielo de la rueda de emociones de ClickUp para hacerles hablar.

Esta plantilla ayuda a los miembros del equipo a presentarse rápidamente y a sentirse cómodos. Aporta información sobre los sentimientos de cada uno y cómo afectan al rendimiento.

Con la plantilla de rompehielos Emotions Wheel de ClickUp, puedes romper las barreras de comunicación, animar a los miembros del equipo a practicar la escucha activa y crear un ambiente de empatía y comprensión.

plantilla rompehielos de la rueda de las emociones de ClickUp

Fase #2: Tormenta

La fase de asalto del desarrollo de equipos es donde las cosas se ponen un poco "tormentosas ". Implica colaboración en equipo y conflictos.

En esta fase, los miembros del equipo interactúan y expresan sus opiniones sobre cómo debe progresar el proyecto. Discuten sus roles y responsabilidades y actúan más como individuos que como un grupo cohesionado. Por lo tanto, conflictos de proyecto son habituales en la fase de tormenta.

Fase #3: Norming

En esta fase de desarrollo del equipo, las cosas empiezan a tranquilizarse y los miembros del equipo se preparan para trabajar en pos de la meta final. Se sienten más cómodos trabajando en grupo y buscan la opinión de los demás en las tareas. En la fase de normalización, los miembros hacen esfuerzos conscientes para resolver conflictos y centrarse en ser más productivos.

Como jefe de equipo, su meta es ayudar a su equipo a superar rápidamente la fase de tormenta y llegar a la fase de normalización para trabajar en armonía.

Etapa #4: Actuación

La fase de rendimiento es la fase ideal en la que la productividad es máxima. En equipo trabaja cohesionado el equipo trabaja de forma cohesionada, siguiendo los procesos establecidos, las normas del equipo y los flujos de trabajo. A medida que los equipos se desarrollan, en esta fase, los miembros se sienten adjuntos, comprometidos y satisfechos mientras trabajan juntos para lograr una meta común. Celebran las pequeñas victorias y reconocen el potencial de los demás.

Etapa #5: Aplazamiento

La quinta fase del desarrollo de un equipo, también conocida como la fase de duelo, caracteriza la conclusión y la separación. En esta fase, el proyecto ha terminado y los miembros del equipo se sienten satisfechos pero tristes. Se centran en la transición y en futuros proyectos y a menudo les cuesta adaptarse a otros grupos. En esta fase también se celebran los logros y se reflexiona sobre las áreas susceptibles de mejora.

Aunque todos los equipos pasan por las cinco fases de desarrollo, su rendimiento depende de una fase crítica: la fase de asalto. La forma en que se gestiona la fase de asalto decide si el equipo alcanza o no con éxito la meta final.

Así pues, vamos a profundizar en los pormenores de la fase de asalto del desarrollo del grupo.

Desafíos en la fase de asalto

En la fase de asalto del desarrollo de un equipo, aparecen las personalidades individuales (a veces conflictivas). Los miembros del equipo no están de acuerdo, y hay confusión y falta de confianza, lo que hace que la fase de asalto sea todo un reto.

He aquí algunos retos de la fase de asalto:

Conflictos y desacuerdos

Margaret Heffernan, empresaria y ex directora ejecutiva de cinco empresas, habló de aceptar los conflictos en una charla TED. Destaca las ventajas de los conflictos.

Para tener buenas ideas e innovar de verdad, es necesaria la interacción humana, el conflicto, el argumento, el debate"

Margaret Heffernan

**Aunque los conflictos son un reto, no hay otra forma de liderar que trabajar a través de ellos ("a través de" es la palabra clave aquí)

Como cada miembro del equipo aporta una perspectiva única, es normal que surjan desacuerdos. Los conflictos también pueden deberse al solapamiento de roles en fases posteriores de un proyecto, sistemas de creencias personales, recursos limitados, competencia feroz, cambios estructurales, etc.

Pero como jefe de equipo, debes intervenir, escuchar a todos los miembros del equipo implicados y buscar una solución.

Existen diferentes estilos de gestión de conflictos que puedes utilizar para resolver conflictos. Pero antes de elegir el estilo, es importante identificar correctamente la fase del conflicto. ¿Cuál es la fase de las 5 fases-latente, percibida, sentida, manifiesta o posterior?

👉Más información sobre las fases del conflicto en Las 5 fases del conflicto en la organización .

¿Cómo superar este reto?

Para resolver conflictos, primero hay que identificar el problema.

Trate de formarse juicios y, en su lugar, obtenga una mejor perspectiva de la raíz del problema. A continuación, aplica estrategias adecuadas de comunicación y meditación.

Puedes discutir la raíz del problema y las posibles soluciones con las partes implicadas utilizando software de comunicación interna como ClickUp. Chat ClickUp permite a los equipos trabajar en colaboración e interactuar en tiempo real. Permite compartir actualizaciones y resolver problemas, fomentando las oportunidades de crecimiento del equipo. También puede añadir a cualquier persona a la conversación con @menciones para pedir consejo sobre situaciones o para acelerar el progreso de los elementos de acción.

Comparta actualizaciones, recursos y enlaces a través de ClickUp Chat

Ambigüedad de roles

La ambigüedad de roles se produce cuando los miembros de un equipo no saben qué se espera de ellos. No tienen claras sus responsabilidades, lo que acaba provocando conflictos de rol.

Según las investigaciones, la ambigüedad de rol afecta al rendimiento del equipo negativamente. Crea tensiones innecesarias en el equipo y confunde a los miembros respecto a la tarea completada.

¿Cómo superar este reto?

Ajustar claramente los roles y las expectativas del equipo desde el principio es crucial. Debes considerarlo el paso fundamental antes de comprometer al equipo en el trabajo.

Para superar la ambigüedad de roles, defina los roles de cada miembro del equipo.

Utilice Documentos de ClickUp para crear una carta de equipo detallada. Define las metas, objetivos y responsabilidades de tu equipo y ayuda a todos a estar en la misma página. También puedes etiquetar a determinados miembros del equipo y añadir sus perfiles para evitar confusiones.

Cree una carta de equipo completa con ClickUp Docs

Además, puede fijar canales de comunicación y establecer reglas de compromiso claras para poder abordar inmediatamente los conflictos de rol, si los hubiera.

Baja moral del equipo

La baja moral del equipo es común en la fase de asalto del desarrollo del equipo debido a conflictos, desacuerdos y frustraciones. A medida que los miembros del equipo se centran más en las opiniones y los conflictos interpersonales, disminuyen su productividad y su moral.

De hecho, Zipdo's Informe sobre educación 2024 sugiere que los conflictos en el lugar de trabajo pueden dar lugar a un descenso del 30% en la moral de los empleados y del 50% en su rendimiento.

¿Cómo superar este reto?

Para gestionar la baja moral del equipo en la fase de tormenta, comuníquese de forma coherente y transparente con los miembros del equipo.

He aquí algunos consejos para gestionar la baja moral del equipo:

Escuche atentamente a los miembros del equipo y sus problemas

Preste atención a cualquier señal de advertencia como el agotamiento o la fatiga

Ofrezca un espacio seguro y confidencial para que los empleados compartan sus preocupaciones

Si resulta útil, organice una actividad informal de creación de equipo

Reconozca las buenas ideas y aprecie el esfuerzo de los miembros.

Además, puede utilizar el ClickUp Gestión de proyectos para fomentar la colaboración y la transparencia en tiempo real.

Por ejemplo, ClickUp Docs y Chat pueden ayudarle a colaborar y discutir tareas. Puede utilizar Paneles de ClickUp para controlar el cronograma del proyecto y conocer el progreso de su equipo.

siga el progreso y la productividad de su equipo con los cuadros de mando de ClickUp

Ahora que ya conoce los retos de la fase de "storming", vamos a hablar de algunas buenas prácticas que puede aplicar para hacer frente a la fase de "storming" disfunciones de un equipo .

Buenas prácticas para reforzar la dinámica de equipo durante la fase de tormenta

Aunque cada instrumento musical tiene su propio sonido y brillo, sólo juntos pueden crear la Sinfonía de Beethoven. 🎵

Del mismo modo, cada miembro del equipo tiene sus personalidades y perspectivas, pero es uniéndose como pueden lograr un intento correcto.

Así pues, de ti depende (como gestor o líder) aplicar estas buenas prácticas para reforzar la dinámica de tu equipo durante la fase de asalto del desarrollo del equipo.

Facilitar la retroalimentación constructiva

El feedback constructivo es positivo y pone de relieve las áreas de mejora. Significa que aprecia sus puntos fuertes y les anima a mejorar en sus puntos débiles.

He aquí un ejemplo:

Hola Alex, me encanta que te encargues de varias tareas de forma independiente. Y también me he dado cuenta de que dudas a la hora de comunicarte activamente con tu equipo. Creo que el equipo se beneficiaría mucho si compartieras con frecuencia tus ideas y experiencias.

Un bucle constante de comentarios constructivos señala en qué hay que trabajar, pero con respeto y empatía. Además, cuando los comentarios son positivos, específicos y aplicables, ayudan al empleado a crecer a largo plazo.

Leer más: 10 consejos para mantener conversaciones difíciles en el trabajo

Aplicar estrategias de resolución de conflictos

Aplicar estrategias de resolución de conflictos es fundamental en la fase de tormenta del desarrollo del grupo. Ayudan a encontrar un término medio para resolver el conflicto entre las partes implicadas.

He aquí algunas estrategias de resolución de conflictos que puedes poner en práctica:

Estrategia de colaboración : Aprovéchala para encontrar una solución mutuamente beneficiosa al conflicto. Esta estrategia funciona mejor durante una negociación

: Aprovéchala para encontrar una solución mutuamente beneficiosa al conflicto. Esta estrategia funciona mejor durante una negociación Estrategia de suavización : Utilice esta estrategia cuando uno de los miembros tenga una opinión más fuerte que el otro. Consiste en encontrar áreas de acuerdo y beneficio mutuo en las que ambas partes estén de acuerdo, al tiempo que se reconocen sutilmente ambas opiniones.

: Utilice esta estrategia cuando uno de los miembros tenga una opinión más fuerte que el otro. Consiste en encontrar áreas de acuerdo y beneficio mutuo en las que ambas partes estén de acuerdo, al tiempo que se reconocen sutilmente ambas opiniones. Estrategia de evitación: Esta estrategia consiste en evitar la confrontación para no entrar en conflicto. Utiliza esta estrategia cuando creas que un conflicto podría simplemente aumentar la tensión sin dar lugar a una solución beneficiosa

Reforzar los objetivos del equipo

Reforzar los objetivos del equipo le ayuda a restablecer una base sólida y a guiar a su equipo de nuevo por el buen camino.

Aunque es fácil estancarse durante la fase de tormenta, reforzar las metas, el propósito y los objetivos del equipo ayuda a sus miembros a volver a centrarse en el panorama general. La comunicación es la clave para reforzar los objetivos del equipo. Resuelve conflictos y ayuda a los miembros del equipo a pensar en la meta final.

Puede crear un plan de comunicación utilizando Plantilla de pizarra del plan de comunicación de ClickUp .

Esta plantilla le garantiza que transmitirá el mensaje correcto a las personas adecuadas. La plantilla del plan de comunicaciones de ClickUp tiene campos como las partes interesadas, los objetivos, el contenido del mensaje, el método de entrega, etc., que le ayudarán a establecer y clarificar las normas de comunicación.

plantilla de pizarra del plan de comunicación de clickUp

Gana la fase de asalto con ClickUp

Los líderes de equipos fuertes crean equipos de alto rendimiento. Por lo tanto, si está preparado para afrontar los retos de la fase de asalto, su equipo navegará fácilmente por la "tormenta" con usted como guía.

Si es consciente de los posibles problemas, desarrolla su capacidad de liderazgo y aplica las buenas prácticas, podrá ayudar a los miembros de su equipo a dar lo mejor de sí mismos en todas las fases del desarrollo del equipo. ClickUp puede ayudarle a allanar el camino de su equipo.

ClickUp es una herramienta de comunicación y colaboración todo en uno que reúne todo bajo un mismo techo: miembros del equipo, cronogramas y recursos. Puede ayudarle a comunicarse fácilmente, definir roles, chatear en tiempo real y seguir el progreso de su equipo.

¿Quieres probar ClickUp para crear futuros equipos más fuertes? Regístrese gratis, gratuito/a hoy mismo ¡!