10 estrategias de RRHH para startups (con ejemplos)

Tienes una idea brillante para una startup y estás listo para arrasar en el mundo. Pero, ¿has pensado mucho en las personas que hacen posible todo esto? Ahí es donde entran en juego las estrategias de RRHH.

Digamos que estás lanzando una empresa tecnológica. Cuenta con expertos en código, mentes creativas y profesionales de la empresa. Pero sin un plan de RRHH sólido, puede que te encuentres con problemas como una alta rotación de personal, baja moral y dolores de cabeza legales.

Para las nuevas empresas, los RR.HH. no se limitan a contratar y despedir; se trata de construir una base sólida que respalde el crecimiento y la cultura de su empresa. Piense en ello como el pegamento que mantiene unido a su equipo, asegurándose de que todo el mundo está alineado, motivado y listo para afrontar los retos que se avecinan. Investigación de McKinsey descubrió que las organizaciones que dan prioridad a una experiencia positiva de los empleados a través de estrategias eficaces de RR.HH. consiguen un rendimiento organizativo 1,3 veces superior.

Así que vamos a explorar cómo los equipos y estrategias de RRHH adecuados pueden marcar la diferencia para tu startup, convirtiendo los retos en oportunidades de éxito.

Creación de un departamento de RRHH en startups

Has puesto en marcha tu startup y todo va viento en popa. Pero a medida que tu equipo crece, es posible que tengas que hacer malabarismos con más tareas relacionadas con RRHH de las que te gustaría.

Entonces, ¿cuándo deberías crear un departamento de RRHH? Si te encuentras abrumado con retos de la puesta en marcha como la contratación, la incorporación, la baja o la gestión de las preguntas de los empleados, probablemente ha llegado el momento. Si pasas más tiempo haciendo de director de recursos humanos oficioso que centrándote en tu empresa principal, puede que sea el momento de buscar ayuda.

Comience a esbozar los roles y responsabilidades que necesita y cómo encajará RRHH en su equipo actual. Este plan le ayudará a evitar el caos de los esfuerzos desestructurados de RRHH.

Una vez que tenga un plan, es hora de implantar un sistema de gestión de RRHH. Este sistema de gestión será el compañero de confianza de su equipo de RR.HH., ya que gestionará las nóminas, hará un seguimiento del rendimiento y mantendrá todo organizado. Puede que requiera un poco de configuración, pero a la larga te ahorrará tiempo y problemas.

Y no olvide mantener su sistema. Las actualizaciones y ajustes periódicos harán que todo funcione a la perfección. Establecer un departamento de RRHH con un plan claro y un sistema sólido no sólo facilita tus operaciones, sino que también compatibiliza el crecimiento de tu startup.

Principales responsabilidades de RRHH en una startup

Puede que crear un equipo de RR.HH. no sea lo primero en lo que pienses al poner en marcha una startup, pero es crucial para evitar turbulencias.

Aquí tienes un resumen de las principales responsabilidades de RR.HH. que mantienen tu startup en el buen camino:

Garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas

El trabajo de RR.HH. es mantenerse al día con las leyes y normativas laborales en constante cambio. Todo ello implica comprender desde las leyes sobre el salario mínimo hasta los requisitos de seguridad en el lugar de trabajo

Por ejemplo, si tu startup crece y se expande a nuevas regiones, RRHH debe garantizar el cumplimiento de las diferentes normativas para evitar problemas legales.

Gestionar los contratos de trabajo y los registros

RR.HH. gestiona todos los detalles de los contratos de trabajo y mantiene un registro meticuloso del rendimiento de los empleados y de los cambios de estado. Imagínese que tuviera que hacer el seguimiento de todos los contratos y revisiones de rendimiento usted solo: ¡menudo quebradero de cabeza!

Este departamento se encarga de que todo el papeleo esté organizado y sea fácilmente accesible, asegurándose de que nada se pierda en el camino.

Implantar y supervisar los procedimientos de incorporación y desincorporación

La incorporación de un nuevo empleado puede ser un camino de rosas o de rosas, dependiendo de lo bien que se gestione el proceso de incorporación. RR.HH. crea una experiencia de bienvenida para los nuevos empleados, como el ajuste de los puestos de trabajo y la presentación del equipo.

Por otro lado, la salida es igual de importante. Gestionar adecuadamente las salidas garantiza que los empleados que se marchan dejen una buena impresión y que sus responsabilidades se transfieran sin problemas.

Gestionar la remuneración, las prestaciones de los empleados y las nóminas

RR.HH. tiene una gran tarea cuando gestiona las nóminas, los beneficios y la compensación. Ahí es donde las herramientas de gestión de RRHH vienen al rescate. Una de estas herramientas es Gusto .

Gusto es como tener un asistente súper eficiente que se encarga de el procesamiento de nóminas, la administración de beneficios y la declaración de impuestos. Por ejemplo, con Gusto, puede ajustar los depósitos directos, gestionar las inscripciones en el seguro de salud y gestionar los beneficios de los empleados, todo en un solo lugar.

**Lea también Un día en la vida de un director de recursos humanos

Aspectos clave para el éxito de una estrategia de RRHH en una startup

Una sólida estrategia de RRHH mantiene todo en orden y garantiza que todas las partes funcionen en armonía. En lugar de apresurarse a resolver los problemas a medida que surgen, usted establece una estrategia que mantiene a su equipo alineado y a sus operaciones eficientes.

Alineación de RRHH con las metas estratégicas y la cultura de la startup

El núcleo de una estrategia de RRHH de éxito es alinearla con las metas y la cultura de tu startup. Asegúrate de que implementas las mejores prácticas de RR.HH. que coincidan con la visión de tu empresa.

Si tu startup se basa en la innovación, tus RR.HH. deben crear un entorno en el que la creatividad prospere y las nuevas ideas sean bienvenidas. Tus esfuerzos en RRHH deben estar alineados con los objetivos de tu empresa. Por ejemplo, el proceso de selección de Apple es famoso por sus preguntas innovadoras.

Previsión de las necesidades de personal y establecimiento de un proceso de contratación inclusivo

Aquí Recursos Humanos se comporta como una bola de cristal que te ayuda a predecir a quién necesitarás en tu equipo antes de que estés en plena faena.

Un proceso de contratación e incorporación planificado a conciencia garantiza que se está tendiendo una red amplia, atrayendo talento diverso que pueda enriquecer la cultura y las capacidades de tu startup.

Vista Carga de trabajo de ClickUp puede ayudarle a planificar su capacidad y a definir un plan de contratación basado en la información obtenida

Elaboración de un manual del empleado, políticas y procedimientos

Imagínese esto como la creación de una hoja de ruta para su equipo, que establezca las normas de circulación y ayude a todos a desempeñar sus roles sin problemas.

Un manual del empleado puede ayudar en este sentido, ya que abarca desde las políticas de vacaciones hasta las expectativas de rendimiento, garantizando que todos sepan lo que se espera de ellos y reduciendo las posibilidades de confusión.

consejo profesional: Utilice Plantilla del manual del empleado de ClickUp para crear un manual del empleado completo y atractivo. Se trata de un documento prediseñado con secciones para rellenar en blanco, como Normas de conducta, Código de vestimenta, Horario de trabajo, Adaptaciones de la ADA y Políticas de comunicación, al que puedes añadir gráficos y emojis para que cause impresión.

Descargar esta plantilla

Plantilla de manual del empleado de ClickUp

Ajuste de los procesos de gestión del rendimiento y formación

Mediante el ajuste de los procesos de gestión del rendimiento y de formación esencial, puede dar a su equipo las herramientas y la información que necesitan para brillar. Las revisiones periódicas del rendimiento y las oportunidades de formación ayudan a mantener el compromiso y el crecimiento de sus empleados.

Retribución y compensación

Elaborar una estructura salarial competitiva y ofrecer prestaciones atractivas es crucial para atraer y retener a los mejores talentos.

Asegúrese de que sus paquetes retributivos se ajustan a las normas del sector y a las necesidades de su equipo. Ofrecer ventajas como acuerdos de trabajo flexibles o prestaciones sanitarias puede marcar una gran diferencia.

**Lea también Cómo contratar en función de la cultura: Estrategias para profesionales de RRHH

10 Estrategias de RRHH para Startups

Aquí tienes 10 estrategias de primer nivel para poner en práctica y conseguir que tu departamento de RRHH funcione a la perfección:

1. Racionalice su proceso de contratación

Su proceso de contratación debe ser más fluido que la mantequilla recién batida. Simplifique los procedimientos de solicitud con plataformas fáciles de usar como Invernadero o Palanca que no obligan a los candidatos a crear una cuenta.

Céntrese en el ajuste de una línea de montaje eficiente, porque, admitámoslo, nadie quiere tener que lidiar con una montaña de currículos sin ayuda. Por ejemplo, Dropbox simplificó su proceso de contratación con una experiencia de candidato estructurada que redujo el tiempo de contratación en casi un 30%.

💡Consejo profesional: Utiliza ClickUp Mapas mentales para visualizar tu proceso de contratación y conectar los puntos. Edite, elimine o reorganice sus ideas y conviértalas en tareas viables con sólo pulsar un botón.

Integre su visión con elementos de acción mediante los mapas mentales de ClickUp

2. Fomente una cultura empresarial próspera

Ahora que ya tiene lo básico, céntrese en fomentar una cultura de empresa tan vibrante como un festival. Organiza eventos periódicos para fomentar el espíritu de equipo, como happy hours virtuales o jornadas de juegos en la oficina. Zappos es famosa por su cultura única que anima a los empleados a aportar todo su ser al trabajo y a participar en actividades extravagantes que refuerzan sus valores fundamentales. Una cultura sólida atrae a los mejores talentos y mantiene a su equipo comprometido y motivado.

3. Mejore su experiencia de incorporación

Haga que su incorporación deje de ser un calvario de "bienvenido a la jungla" y se convierta en una visita guiada bien organizada. Ofrezca a los nuevos empleados una introducción estructurada a la cultura de su empresa y a su rol.

💡 Consejo profesional: Utilice Plantilla de cultura de empresa de ClickUp para crear y mostrar sus valores en un formato completo y de acceso centralizado.

4. Implemente la formación y el desarrollo continuos

Mantenga a punto las habilidades de su equipo con formación y desarrollo continuos. Ofrezca talleres periódicos, cursos en línea y planes de desarrollo profesional.

Por ejemplo, IBM invierte mucho en el desarrollo de sus empleados a través de su 'IBM Skills Academy', que ofrece diversas oportunidades de aprendizaje que ayudan a los empleados a avanzar en sus carreras. Es como dar a sus empleados un conjunto de herramientas para el éxito, porque cuando ellos crecen, también lo hace su empresa.

5. Crear un sistema de feedback transparente

Crea un sistema de feedback transparente. Proporcione periódicamente comentarios constructivos y anime a los empleados a compartir también sus opiniones. Sistema "Check-In" de Adobe es un buen ejemplo de gestión del rendimiento: sustituye las revisiones anuales por conversaciones continuas centradas en el crecimiento y el desarrollo de los empleados. De este modo, todo el mundo sabe a qué atenerse y se siente parte de la conversación, no un mero oyente.

6. Gestionar el rendimiento con un propósito

La gestión del rendimiento no tiene por qué ser una palabra que asuste. Cree un proceso centrado en el crecimiento y el desarrollo, no sólo en las evaluaciones. Netflix utiliza una cultura de "libertad y responsabilidad" y los empleados fijan metas de rendimiento. Las revisiones periódicas del rendimiento y las sesiones de ajuste de metas ayudan a mantener a todo el mundo en el buen camino y motivado.

💡Consejo profesional: Utiliza Metas ClickUp para ayudar a ajustar los OKR individuales a metas más amplias. Realice el seguimiento de cualquier meta de RR.HH., desde la contratación de empleados hasta su rendimiento.

Ajuste, gestione y realice el seguimiento de sus metas en un solo lugar con Metas de ClickUp

7. Optimice la compensación y los beneficios

Asegúrese de que sus paquetes retributivos son competitivos y se adaptan a las necesidades de su equipo. Ofrezca seguro médico, planes de jubilación y opciones de trabajo flexibles.

Por ejemplo, Buffer es conocido por su fórmula salarial transparente y sus generosos beneficios que incluyen horarios de trabajo flexibles y días de vacaciones ilimitados. Es como crear un buffet de ventajas y beneficios para mantener a tu equipo contento e implicado en su trabajo.

8. Aprovechar la tecnología de RR.HH. para aumentar la eficacia

Ajuste sus HR tech stack para simplificar las tareas de su departamento, como la gestión de nóminas, prestaciones y cumplimiento normativo.

Siga el ejemplo de empresas como Whiz Consulting, que utiliza Gusto para gestionar sus procesos de nóminas eficientemente. Esto permite a su equipo centrarse en el crecimiento estratégico en lugar de en tareas administrativas. Utiliza la tecnología de RRHH como un asistente superinteligente que se encarga de todo el trabajo pesado.

9. Promover el equilibrio entre trabajo y vida privada

Fomente un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal para mantener a raya el agotamiento. Implemente políticas que compatibilicen horarios flexibles, opciones de teletrabajo y tiempo libre personal.

Por ejemplo, Microsoft Japón registró un aumento de la productividad del 40% tras implantar una semana laboral de cuatro días . Ofrecer acuerdos flexibles permite a su equipo volver al trabajo con las pilas cargadas y listo para afrontar nuevos retos.

10. Revisar y actualizar periódicamente las políticas de RR.HH

Tu startup está creciendo, y tus políticas de RRHH también deberían hacerlo. Revisa y actualiza tus políticas con regularidad para reflejar los cambios de la empresa y del mercado laboral.

Por ejemplo, Workable revisa con frecuencia sus políticas para adaptarlas a la evolución de su cultura y a los requisitos legales. Es importante mantener el software actualizado para garantizar que todo funcione correctamente y siga siendo relevante.

La aplicación de estas estrategias mejorará la eficacia de su departamento de RR.HH. y contribuirá a un entorno de creación de empresas más dinámico y exitoso.

Cómo afrontar los retos de RR.HH. en las startups

La gestión de RR.HH. en una startup puede parecer a veces como hacer malabarismos con las tareas mientras se monta en monociclo. Cuando crees que tienes las cosas claras, aparece un nuevo reto.

Estos son algunos de los más complicados Retos de RRHH que debes mantener en tu radar para evitar perder el equilibrio:

Implantar sistemas y procesos de RRHH en una empresa en crecimiento

Tu startup está creciendo más rápido de lo esperado. De repente, tu enfoque de RR.HH. de "lo iremos resolviendo sobre la marcha" empieza a tambalearse, y necesitas un equipo de RR.HH. dedicado.

¿El reto? Implementar sistemas centralizados que mantengan todo en orden, desde las nóminas hasta las revisiones de rendimiento, incluso a medida que se suman más personas.

Con la pila tecnológica de RR.HH. adecuada, puede asegurarse de que sus sistemas se amplían sin problemas a medida que se incorporan nuevos empleados, evitando el caos de los procesos manuales.

Preparar la empresa para el crecimiento y la escalabilidad

El crecimiento es fantástico, pero pasar de un pequeño equipo a una gran organización presenta varias retos de incorporación -¿por dónde empezar?

Una práctica lista de control de RRHH puede simplificar esta transición, garantizando que sus políticas y procesos son lo suficientemente sólidos como para gestionar la afluencia de nuevos empleados. De este modo, tus RRHH para startups evolucionan sin convertirse en una carga burocrática.

Utilice una lista de control de tareas de ClickUp para crear listas de control eficaces para RR.HH

Garantizar el cumplimiento legal adecuado y la preparación para las auditorías

Cumplimiento legal: el equivalente en RR.HH. a comerse las verduras. No es lo más divertido, pero es absolutamente necesario. El reto consiste en mantenerse al día de los cambios constantes de la legislación y estar preparado en todo momento para las auditorías. Software de RRHH simplifica esta tarea manteniéndole al día de las normativas en constante cambio y garantizando que siempre esté preparado para las auditorías. Con el software de RRHH integrado, puede gestionar los requisitos legales de forma eficaz y evitar el estrés del papeleo de última hora.

Mitigar la rotación y garantizar la retención de los empleados

Una alta rotación de personal es el equivalente en una startup a una puerta giratoria: los empleados entran y salen más rápido de lo que se puede seguir. El reto consiste en hacer que su empresa sea tan eficiente que los empleados se queden más tiempo que por el café gratis, gratuito/a.

Céntrese en crear un lugar en el que los empleados se sientan parte de algo especial, no una empresa más con una mesa de ping-pong. Pero no se preocupe. No tienes por qué afrontar estos retos tú solo.

Cómo gestionar las estrategias de RR.HH

Un sistema de gestión de RR.HH. dedicado puede proporcionar herramientas para el desarrollo y el compromiso de los empleados, convirtiendo su lugar de trabajo en un sitio atractivo para quedarse.

Como plataforma de gestión de proyectos y RR.HH, ClickUp ofrece a las nuevas empresas una potente herramienta para gestionar proyectos relacionados con los recursos humanos con funciones que se adaptan al crecimiento de la empresa. Le ayuda a agilizar todo, desde el diseño de una estrategia de contratación hasta la colaboración en equipo, facilitando el seguimiento de metas, la gestión de tareas y la automatización de flujos de trabajo.

Con Gestión de RRHH de ClickUp de ClickUp, puede simplificar todas sus operaciones de RR.HH. organizando, siguiendo y auditando todo de forma segura en un hub central.

Simplifique la implantación de la estrategia de RR.HH. con ClickUp Gestión de RR.HH

Tanto si se trata de agilizar la incorporación como de garantizar el cumplimiento de la normativa, esta plataforma le cubre las espaldas.

A continuación le explicamos cómo esta plataforma puede ayudarle a gestionar las estrategias de RR.HH. en su startup:

Datos de RRHH centralizados: Almacena toda la información, documentos y registros de los empleados en un solo lugar para facilitar el acceso y la gestión enDocumentos ClickUp. Incrusta Hojas de cálculo de Google, utiliza formatos enriquecidos, deja comentarios y colabora en tiempo real con tu equipo

Almacena toda la información, documentos y registros de los empleados en un solo lugar para facilitar el acceso y la gestión enDocumentos ClickUp. Incrusta Hojas de cálculo de Google, utiliza formatos enriquecidos, deja comentarios y colabora en tiempo real con tu equipo Gestión de tareas: UtiliceTareas de ClickUp para realizar un seguimiento de los procesos de contratación, las tareas de incorporación, las revisiones del rendimiento y las iniciativas de formación

UtiliceTareas de ClickUp para realizar un seguimiento de los procesos de contratación, las tareas de incorporación, las revisiones del rendimiento y las iniciativas de formación Seguimiento del tiempo: Supervise las horas de los empleados y realice un seguimiento del tiempo del proyecto para garantizar una asignación de recursos y una facturación eficientes conClickUp Control de tiempo *Flujos de trabajo personalizables: Cree flujos de trabajo a medida para los procesos de RR.HH., como la contratación, la incorporación, las revisiones del rendimiento y la salida de la empresa

Supervise las horas de los empleados y realice un seguimiento del tiempo del proyecto para garantizar una asignación de recursos y una facturación eficientes conClickUp Control de tiempo *Flujos de trabajo personalizables: Cree flujos de trabajo a medida para los procesos de RR.HH., como la contratación, la incorporación, las revisiones del rendimiento y la salida de la empresa Colaboración: Facilitar la colaboración entre los miembros del equipo de RRHH y los empleados a través del uso compartido deEspacios ClickUp *Informes y análisis: Genera informes sobre métricas clave de RR.HH., como la rotación de empleados, el tiempo de contratación y las tasas de formación completada, y visualízalos enPaneles de ClickUp *Integración con otras herramientas: Integración de ClickUp con otras herramientas de RR.HH., como los sistemas de nóminas y de seguimiento de candidatos, simplifica los procesos de RR.HH

_ClickUp es excelente para la gestión de proyectos que tienen múltiples actividades y requieren el seguimiento de los recursos humanos, ya que cada miembro puede informar del progreso de las actividades, ya sea en proyectos basados en metodologías ágiles o en cascada

Marianela Fernandez, Consultora en Tratamiento de Aguas de Eco Supplier Panamá Gestión de proyectos de puesta en marcha de ClickUp es otra función que ofrece varias herramientas que pueden mejorar significativamente las estrategias de RRHH para las startups.

Gestiona los procesos de RRHH de tu startup con ClickUp Startup Project Management

Así es como puede ayudarle:

Delegue tareas: Divida los grandes proyectos de RR.HH. en tareas manejables para su equipo. Asigne fechas de inicio y vencimiento, establezca prioridades y asigne puntos para que todo el mundo conozca sus próximos pasos

Divida los grandes proyectos de RR.HH. en tareas manejables para su equipo. Asigne fechas de inicio y vencimiento, establezca prioridades y asigne puntos para que todo el mundo conozca sus próximos pasos Ejecuta Sprints Ágiles: Optimiza la carga de trabajo de tu equipo con un sistema personalizableClickUp Sprint personalizable. Agregue puntos de las subtareas, asígnelos a los miembros del equipo y utilice la automatización de Sprint para agilizar las configuraciones repetitivas

Optimiza la carga de trabajo de tu equipo con un sistema personalizableClickUp Sprint personalizable. Agregue puntos de las subtareas, asígnelos a los miembros del equipo y utilice la automatización de Sprint para agilizar las configuraciones repetitivas Seguimiento de metas y OKRs **Establezca y realice el seguimiento de cualquier meta de RR.HH., desde la contratación de empleados hasta su rendimiento. Enlaza metas con tareas o métricas y establece hitos para celebrar los logros clave con tu equipo

Automatiza las rutinas: Céntrate en lo que importa automatizando las tareas rutinarias de RRHH. Asigne tareas automáticamente, publique comentarios, actualice estados sobre fases de entrevistas y mucho más con numerosas opciones de automatización personalizadas deAutomatizaciones de ClickUp *Gestión del correo electrónico: Elimina silos y simplifica la comunicación conClickUp Correo electrónico. Colaborar en la creación de estrategias eficientes para la contratación e incorporación de empleados, así como su desarrollo en la startup

ClickUp también ofrece plantillas gratuitas para la gestión de estrategias de RRHH para startups. Una plantilla destacada es Plantilla de POE de RRHH de ClickUp . Esta plantilla le ayuda a crear un repositorio centralizado para todos sus documentos de RR.HH., lo que facilita la organización de los registros de los empleados, el seguimiento de las actividades de RR.HH. y la supervisión del cumplimiento.

Simplifique sus procesos de RR.HH. mediante un repositorio central para todos sus documentos de RR.HH. con la plantilla de POE de RR.HH. de ClickUp

Con la plantilla de POE de RRHH de ClickUp, podrá:

Centralizar todos sus documentos de procesos y políticas de RRHH en un repositorio organizado

Almacenar y gestionar de forma segura los registros de los empleados en una única ubicación, mejorando así la gestión del rendimiento de su empresa

Seguir, supervisar y auditar sin esfuerzo todas las actividades relacionadas con RRHH

Para gestionar sus tareas de RRHH de forma eficiente, puede mejorar esta plantilla de POE de RRHH añadiendo estados personalizados como 'En curso', 'Completada' y 'Pendiente de revisión' También puede incorporar Campos personalizados como "Categoría de documento", "Responsable de RR.HH. asignado", "Fecha límite" y "Estado de cumplimiento" para organizar los detalles esenciales de RR.HH. y obtener una visión clara del progreso y los esfuerzos de cumplimiento de su equipo.

**Lea también Formularios y plantillas de RRHH gratis/a para mejorar los procesos de RRHH en 2024

Convertir estrategias en intentos correctos con ClickUp

A estas alturas, ya habrás reunido un conjunto de herramientas repletas de estrategias dinámicas de RR.HH. adaptadas a las nuevas empresas. Desde la creación de una cultura empresarial de compatibilidad hasta la implementación de software de RR.HH. y soluciones tecnológicas inteligentes, estas estrategias encaminarán a su departamento de RR.HH. hacia el intento correcto.

El enfoque adecuado no sólo mejora la satisfacción de los empleados, sino que también impulsa el crecimiento de la organización.

¿Está preparado para llevar su departamento de RR.HH. al siguiente nivel? ClickUp está aquí para simplificar sus procesos de RR.HH., desde la gestión de las opiniones de los empleados hasta el seguimiento de métricas de rendimiento. No se limite a seguir el ritmo de la competencia: lidérela. Empiece a utilizar ClickUp hoy mismo