15 retos a los que se enfrentan las nuevas empresas

En el saturado mercado de la industria tecnológica, tener la próxima idea millonaria es un gran comienzo, pero convertirla en un negocio de éxito requiere más esfuerzo. HBR afirma que "más de dos tercios de las startups nunca ofrecen un rendimiento positivo a los inversores"

¿Por qué ocurre esto? ¿A qué retos se enfrentan las startups? Y si se enfrentan a alguno de ellos, ¿cómo pueden superarlos? Averigüémoslo.

15 Retos de las startups y soluciones

El principal reto es tu idea. En el nivel más básico, tiene que tener sentido. Si lo que estás construyendo es como Juicero -una vez conocido como el "mayor ejemplo de la estupidez de Silicon Valley", eso es imposible.

Si has superado ese obstáculo, aquí tienes algunos retos a los que podrías enfrentarte.

1. Encontrar el encaje producto-mercado

El ajuste producto-mercado es el grado en que un producto o servicio satisface la demanda del mercado. Esencialmente, plantea la pregunta: "¿es una oferta única que la gente desea desesperadamente?"

Encontrar el ajuste producto-mercado es un reto para la mayoría de las startups porque suelen empezar con una idea. Por ejemplo, supongamos que tienes una idea para una nueva red social. Necesita saber:

¿Quién la necesita?

¿Qué tiene de especial?

¿Quién la echará de menos si no se desarrolla?

¿Pagarán por ello?

No ser capaz de responder a estas preguntas puede llevar a no saber dónde está el mercado, lo que en última instancia puede conducir al fracaso.

Para encontrar el encaje de su producto en el mercado, pruebe lo siguiente.

Identificar el público objetivo

Defina su cliente objetivo y comprenda sus necesidades mediante encuestas, entrevistas y análisis de observación.

Cristalice su propuesta de valor

Define qué problema de tus clientes -que necesitan desesperadamente que se resuelva- estás resolviendo.

Construir y probar el MVP

Construye un producto mínimo viable y pruébalo con clientes potenciales. También puedes realizar pruebas A/B para comparar diferentes versiones de tu producto. A continuación, itera y mejora el ajuste producto-mercado.

2. Conseguir financiación

"En el tercer trimestre de 2023 se crearon 311.000 nuevas empresas en Estados Unidos", constata Statista . Con la pandemia, la guerra y la recesión económica, los inversores de capital riesgo también están siendo cautos con su dinero.

Para superar este reto, hay que destacar entre la multitud.

Céntrese en su diferenciación

Construye tus presentaciones en torno a cómo eres mejor que otros productos/soluciones del mercado.

Optimizar los aspectos financieros

Audite sus finanzas. Elimine los gastos innecesarios y demuestre la rentabilidad del resto. Presente una visión clara de lo que el inversor puede esperar como rendimiento por la valoración que está presentando.

Diversificar las fuentes de financiación

Explora fuentes de financiación alternativas como ángeles inversores, subvenciones públicas, incubadoras, aceleradoras, crowdfunding o asociaciones.

3. Expectativas poco realistas

Eres un fundador. Estás obligado a ser ambicioso y positivo sobre el futuro. Pero esa visión puede ser poco realista. Por ejemplo, puede esperar que un nuevo empleado ofrezca resultados inmediatamente. O que tu equipo de ventas multiplique por 10 las ventas cada año.

Son expectativas poco realistas. Tenerlas puede llevarle a usted y a su equipo al fracaso. Puede provocar decepción, frustración e incluso desilusión.

Valide sus expectativas

Hable con un directivo, socio, mentor o tutor para validar sus expectativas. Pregúnteles qué esperarían ellos y calcúlelo con las suyas.

Fije objetivos realistas

Utiliza el marco SMART para fijar objetivos empresariales realistas y alcanzables para tu equipo. Establecer un gran objetivo es estupendo, pero no lo haga tan grande que sus equipos se resignen al fracaso incluso antes de intentarlo. En Software OKR para startups también puede ser útil.

Cree, alcance y realice el seguimiento de todos sus OKR en todos los equipos y departamentos en un solo lugar con ClickUp

Solicitar comentarios

A veces sólo se sabe que una expectativa no es razonable a posteriori. Cuando algo queda por debajo de las expectativas, busque feedback. Escucha las razones del fracaso y ajusta tus expectativas en consecuencia.

4. Gestión financiera

Los presupuestos inadecuados, los sistemas de contabilidad obsoletos, la falta de planificación del flujo de caja y las soluciones provisionales son habituales en las primeras etapas. Sin embargo, a medida que creces, este reto puede convertirse en una catástrofe en toda regla.

Evítelo con las siguientes soluciones.

Elaborar un plan financiero

Esboza objetivos a corto y largo plazo, incluyendo proyecciones de ingresos, gastos y previsiones detalladas de tesorería. Esto crea visibilidad y te ayuda a mantenerte al día.

Consiga el equipo adecuado

Contrate contables, analistas financieros, expertos fiscales, auditores y asesores para asegurarse de que su gestión financiera es de primera. No hace falta que los contrates a tiempo completo, también puedes contratar a autónomos o consultores.

Disponga de las herramientas adecuadas

A medida que creces, no puedes llevar la contabilidad manualmente. Configure la contabilidad automatizada, el procesamiento de pagos, la supervisión, etc.

5. Contratación

Contratar a las personas adecuadas para el trabajo adecuado con la remuneración adecuada es un reto para las empresas más grandes, por no hablar de las nuevas empresas. El talento es limitado. Los empleados de hoy son exigentes. Y es posible que también tenga que estirar su presupuesto.

De hecho, varias de las mejores personas aún están decidiendo entre elegir una startup o un trabajo corporativo . Afronte los retos habituales en torno a su proceso de contratación con un enfoque sistemático.

Oferta de equidad

Esto es algo que hacen la mayoría de las empresas emergentes como forma de compensar los paquetes de remuneración más bajos. Es atractivo para los mejores talentos, ya que permite la creación de riqueza a largo plazo.

Construir una cultura de trabajo positiva

"Casi todos los Gen Z y los millennials quieren un trabajo impulsado por un propósito, y no tienen miedo de rechazar el trabajo que no se alinea con sus valores", encuentra Deloitte . Tener una base sólida de valores, creencias y ética. Documentar y dar a conocer la cultura de trabajo.

Ser integrador y flexible

Ofrezca flexibilidad y céntrese firmemente en el bienestar de los empleados. Vaya más allá de las políticas de "talla única" y conozca las necesidades de cada individuo. Incluya a personas diversas y sus necesidades.

6. Cuestiones reglamentarias

Dependiendo del sector y la zona geográfica en la que opere, puede estar sujeto a docenas de requisitos normativos y de cumplimiento. Por ejemplo, la tecnología financiera o la atención sanitaria pueden tener más consideraciones normativas que las TI.

No espere a que se conviertan en un reto. Adelántese a la situación con lo siguiente.

Estudie el panorama

Por tu cuenta o con la ayuda de asesores y mentores, estudia el panorama de la normativa que te es aplicable. Comprende también las obligaciones éticas. Por ejemplo, puede que legalmente tengas que pagar el salario mínimo nacional, pero éticamente puede que debas pagar un salario digno nacional.

Establecer equipos de cumplimiento

Reúna un potente equipo de abogados y expertos jurídicos para gestionar el cumplimiento de la normativa. Si aún no está preparado para contratar a un bufete de abogados, empiece poco a poco. Pero consiga ayuda lo antes posible.

7. Competencia feroz

Cada día surgen nuevas startups en todo el mundo. Casi todas las categorías están saturadas. Por ejemplo, la categoría de software de creación de contenidos tiene 296 listados en G2 .

Aunque pienses que tienes una gran idea y una propuesta única, lo más probable es que ya exista una aplicación para ello. Compita eficazmente con las siguientes soluciones.

Diferencia tu startup

En la medida de lo posible, identifica los factores que te diferencian y haz hincapié en ellos. Puede tratarse de la seguridad, los modelos de precios, las capacidades tecnológicas, el servicio al cliente o cualquier otra cosa. Descubre por qué eres genial y habla de ello.

Utiliza la narración

Las historias ayudan a conectar. Ayudan a las personas a visualizar un futuro que quizá no hubieran imaginado. Utilice la narración en todas sus comunicaciones. Cree informes que hablen de la importancia del producto en el mercado. Escriba estudios de casos que destaquen cómo los clientes han utilizado su producto y los resultados que han visto. Consiga testimonios y fragmentos de audio de los clientes.

8. Mala gestión del equipo

Seamos justos. Una startup es un entorno dinámico con mucho ensayo y error. El caos es la norma. Aquellos que no prosperan en el caos probablemente no son los más adecuados para este entorno.

Incluso cuando se entiende esto, los directivos fracasan en su trabajo. Les cuesta hacer hincapié en el propósito, mostrar el futuro, eliminar los obstáculos e infundir un sentimiento de orgullo entre sus equipos.

Si te enfrentas a estos problemas, prueba lo siguiente.

Defina funciones y responsabilidades

Utiliza un marco comúnmente entendido, como OKR o KPI, para definir las funciones y responsabilidades de cada persona del equipo. Muéstrales cuáles son sus objetivos y hazlos visibles.

Comunicar

Los empleados pierden su propósito cuando se sienten distantes de la equipo directivo . Por tanto, comuníquese regularmente con sus equipos. Envíe correos electrónicos de recapitulación semanales, organice asambleas públicas o escriba notas sobre sus interacciones con los clientes. Mantenga viva la conexión.

Mentor de sus directivos

No todo el mundo ha nacido para ser directivo. Por tanto, no esperes que lo sean. A los directivos noveles, ofréceles manuales sobre cómo ser un buen gestor. Para la gente con experiencia, reitera los valores de tu startup y lo que significa ser un gerente aquí.

9. Crear conciencia de marca

Como startup, a menudo empiezas de cero, lo que significa que nadie te conoce, aún no pueden confiar en ti, así que no te comprarán. Es posible que no dispongas de los grandes presupuestos de las empresas establecidas para lanzar campañas publicitarias a gran escala o utilizar un embajador de marca.

Así que hay que ser creativo para conseguir el reconocimiento de la marca.

Crear contenidos

Crea contenido potente y diferenciado, publícalo y distribúyelo ampliamente. A través de tus contenidos, educa al cliente potencial y crea valor en su vida para que te tenga en cuenta y te recuerde.

Por ejemplo, si estás creando una plataforma de gestión de gastos, puedes crear contenidos sobre el uso de tarjetas de crédito, la gestión de deudas, la búsqueda de grandes ofertas, el uso de un presupuesto, etc., que no vendan directamente tu producto, pero que generen confianza en la audiencia sobre tu marca.

Aprovechar la credibilidad existente

Puede que tu director general tenga buenos contactos. Su jefe de producto puede ser un gran usuario de Reddit. Tu jefe de marketing puede ser un gran usuario de LinkedIn. Puede que tu nuevo jefe de contenidos tenga un podcast.

Busque personas en su organización que tengan cierta audiencia y aproveche estos recursos limitados para crear una conciencia de marca extraordinaria.

10. Riesgos conocidos y desconocidos

Toda empresa debe afrontar una serie de riesgos a lo largo de su vida. Algunos riesgos pueden ser esperados, como la dificultad para conseguir la siguiente ronda de financiación o una vulnerabilidad de ciberseguridad.

Otros riesgos pueden ser completamente desconocidos, como una pandemia, un cambio en la normativa o una guerra. Como empresario, debe prepararse para ellos de todos modos.

Evaluar periódicamente los riesgos potenciales

Utilice herramientas como el análisis DAFO, la simulación Monte Carlo, los cinco porqués, etc. para evaluar periódicamente los riesgos potenciales. Dentro de cada departamento, puede llevar a cabo auditorías específicas como la evaluación de vulnerabilidades y pruebas de penetración (VAPT) para los riesgos de ciberseguridad.

Diseñar estrategias de mitigación de riesgos

Sepa qué haría cuando se materialice un riesgo. Por ejemplo, tener un plan de respuesta a una violación de datos. O diversificar las fuentes de financiación para protegerse de la retirada de un inversor.

11. Fundador-centralidad

Uno de los mayores retos de las startups lideradas por fundadores es que el fundador asume un papel desproporcionado, lo que dificulta el crecimiento de la organización.

Es muy común que un fundador tecnólogo cree un producto fantástico que no se vende porque no escuchó al mercado. O que un líder visionario sea ambicioso y exigente y a los demás les resulte difícil trabajar con él.

Una startup necesita despojarse de la identidad de ser el negocio de un fundador para escalar y tener éxito. Para ello, el fundador-líder debe:

Construir un equipo

No intentes hacerlo todo tú solo. Crea un equipo de especialistas y delega. Aunque al principio resulte tedioso, a la larga valdrá la pena.

Esté abierto a las opiniones

Escucha activamente a todas las partes interesadas, incluidos usuarios, clientes, empleados, contratistas, inversores y compañeros. Aunque es posible que no tengas en cuenta todas sus opiniones a la hora de tomar decisiones, mantente abierto a las críticas, los desacuerdos y los debates.

Tómese descansos regulares

Los fundadores-CEO suelen pensar que su empresa estallará espontáneamente si se toman vacaciones. Sea cierto o no, es tóxico. Así que, una vez que formes un equipo y estabilices las operaciones (normalmente entre 6 y 12 meses después de empezar), tómate descansos. Vuelve para ver cómo crece tu negocio sin ti.

12. Rigidez de opinión y de acción

Las startups de éxito las construyen personas con opiniones. Son aquellos que ven algo mal en el mundo y tienen una idea para cambiarlo. Como corolario de esto, también acaban siendo muy rígidos con su punto de vista.

Esto se convierte en un reto a medida que evolucionan las necesidades de los clientes y los mercados. El fundador y director de tecnología puede tener una opinión muy firme sobre cómo debe ser un producto, pero si el cliente no está de acuerdo, es necesario cambiar.

Cuando se enfrente a este reto, pruebe lo siguiente.

Aléjese para tener una visión externa

Aléjate del producto y pregúntate: "si otra persona hubiera construido esto, ¿qué sentiría yo?" Ponte en la piel del cliente y averigua por qué no se siente identificado con tu enfoque. También ayuda hablar con algunos de ellos para ver qué está pasando.

Habla con un mentor/coach

Un buen mentor o coach te ayudará a ver la perspectiva de la otra persona. Pueden hablarte de tu inflexibilidad sin juzgarte, dándote un espacio seguro para aceptar tus errores.

13. No estar en modo arranque

Aclaremos las cosas. Toda startup necesita crecer, escalar y vender o salir a bolsa. Sin embargo, esto no significa que se dejen arrastrar por los problemas de las grandes empresas, como los silos departamentales, los egos de los líderes, la política, etc.

La capacidad de una startup para innovar y ofrecer valor al cliente depende de que sea curiosa, ágil, competitiva y aspiracional, es decir, del modo startup. Para evitar alejarse de esto, considere lo siguiente.

Estar atentos

La pérdida de la actitud de startup suele pasar desapercibida antes de que sea demasiado tarde. Así que, como líder, mantente alerta. Busca conversaciones que impliquen complacencia u ordinariez. Escuche cómo se siente la gente.

Tómate tiempo para revisar

Una vez fabricado y lanzado un producto al mercado, no deje de investigar y desarrollar. Reserve tiempo y presupuesto para realizar estudios de mercado, recabar opiniones de los clientes, probar productos de la competencia e incorporar las últimas tecnologías.

Cultive su cultura

La mayoría de las nuevas empresas dejan esto para cuando ya es demasiado tarde. Incluso antes de la primera contratación, decida qué tipo de organización quiere construir. Defina sus valores y los comportamientos esperados. Predique con el ejemplo y anime a su equipo directivo a hacerlo también.

Si ve que su cultura está cambiando -lo que es muy probable que ocurra cuando contrate a más personas-, asuma la responsabilidad de reconducirla. Esto podría acabar siendo su ventaja competitiva.

14. Toma de decisiones por comité

Los equipos pequeños de las startups facilitan que todo el mundo participe en cada decisión. Como el diseño del logotipo o el contenido de la página web. No es raro que las startups organicen talleres para decidir qué imagen debe ir en el banner principal de la página de inicio del sitio web.

Este proceso de tomar cada decisión por comité es un reto porque:

Lleva demasiado tiempo

Exige llegar a un consenso sobre todo, aunque sea trivial, como dónde ir a comer en equipo

Da más importancia a la opinión que a los datos

Evita la toma de decisiones por comité con las siguientes tácticas.

Incluye sólo a las personas implicadas

Si vas a tomar decisiones sobre el diseño de la marca, incluye al diseñador, al responsable de marketing y quizá al jefe de producto. No incluyas a RRHH, finanzas, etc. sólo porque sean "miembros importantes del equipo"

Dar prioridad a los datos

A la hora de tomar decisiones, haz lo que te sugieran los datos. Si no dispone de los datos que necesita, realice experimentos, como pruebas A/B, para adquirirlos. Anima a todos los que tengan una opinión a que aporten datos que la respalden.

15. Fracaso

El reto más obvio al que se enfrenta cualquier startup es el riesgo de fracaso. En pocas palabras, las startups fracasan. No tiene por qué ser la dramática caída de la persiana. Pueden ser cosas pequeñas y cotidianas, como contratar al director de tecnología equivocado, invertir demasiado en un evento, una campaña de marketing ineficaz, etc.

Espere estos fracasos y construya sistemas para superarlos rápidamente.

Establecer retrospectivas

Cuando algo falla, no lo ignores. Discuta a fondo y abiertamente lo que ha ocurrido, por qué y qué podría haber hecho de otra manera. Además, mide el impacto del fracaso.

Asumir la responsabilidad

En el mundo de la tecnología, los fracasos son normales. Si puedes, falla rápido. Si no, hazte cargo y arréglalo. No te obsesiones demasiado con la pérdida. Céntrate en las lecciones aprendidas y aplícalas a la siguiente iteración.

Saber cuándo darse por vencido

Es difícil, pero necesario. Los fundadores de startups suelen dejarse llevar por la falacia del coste hundido. Independientemente de cuánto hayas invertido en el proyecto, si abandonarlo es la mejor opción, prepárate para hacerlo.

Estos quince retos son sólo el principio. Dependiendo de su sector, tipo de cliente, empleados, geografía, etc., es probable que se enfrente a innumerables retos cada día. Para superarlos, necesita las herramientas adecuadas. Veamos cómo podría ser.

Herramientas para afrontar los retos habituales de las startups

La mayoría de los problemas anteriores pueden superarse con una buena comunicación y una organización transparente. Por ejemplo, puedes resistirte a tener expectativas poco realistas articulándolas claramente desde el principio. Cuando lo hagas, es probable que te corten el rollo enseguida porque lo que pides no es razonable.

Por lo tanto, antes de hacer cualquier otra cosa en su organización, establezca un espacio de trabajo virtual sólido como ClickUp centrado en la comunicación, la colaboración y la transparencia.

Elabore una lista de comprobación para empezar bien

Un viaje bien empezado es un viaje a medio hacer. Así que, si se está aventurando en un nuevo negocio, elabore una lista de comprobación de actividades, como la evaluación de oportunidades, el análisis financiero y el plan de lanzamiento.

Lista de comprobación para la creación de empresas de ClickUp

tiene todo lo que necesitas para empezar. Personalícela para adaptarla a su negocio y siga cada paso.

Organice todo lo que necesita para su nueva empresa en un solo lugar con la lista de comprobación para la puesta en marcha de empresas de ClickUp

Descargar esta plantilla

Cristalice su idea

Todos los negocios empiezan con una idea, pero eso no significa que la idea siga siendo la misma hasta el final. Un buen fundador sabe aprovechar su conocimiento del hueco existente en el mercado y hacer evolucionar su idea para que encaje a la perfección.

En

Pizarra del lienzo de inicio de ClickUp

es un gran lugar para tener estas discusiones. Te ayuda a identificar la propuesta de valor, el modelo de ingresos, la segmentación, etc., para que cristalices tu idea y construyas un producto de éxito.

Startup Canvas Whiteboard Plantilla de ClickUp

Descargar esta plantilla

Gestionar bien las operaciones

Como empresa de tres personas en un garaje, es posible que no vea la necesidad de una

software de gestión de proyectos para tu startup

. Pero ahí es donde te equivocas. Utilizar una herramienta desde el principio te ayuda a captar conocimientos que pueden ser muy valiosos para tus equipos en el futuro.

También ayuda a recopilar datos sobre cuánto tiempo lleva una tarea, quién puede hacer qué, qué bloqueos surgen, etc.

Una solución integral como

ClickUp para nuevas empresas

puede ayudarle a gestionar todos sus flujos de trabajo y canalizaciones en un único espacio. La buena noticia es que ClickUp es sencillo y fácil de usar para un equipo pequeño, pero lo suficientemente potente como para adaptarse a las necesidades de una empresa

haga crecer y gestione su startup con el software de gestión ClickUp Startup_

Si eres nuevo en el mundo de las startups, querido fundador, aquí tienes varias seleccionadas a mano

Plantillas de gestión de proyectos

que pueden ayudar a estandarizar los procesos, gestionar los riesgos e incorporar las mejores prácticas.

plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Gestionar la miscelánea

Hay docenas de herramientas que pueden ser extremadamente útiles para cualquier startup. Puede que no las necesites todas, pero no está de más echarles un vistazo. Éstas son algunas de las

mejores herramientas para startups

.

Colaboración

Los equipos remotos necesitan colaborar de forma asíncrona, eficaz y contextual. El correo electrónico o Slack no pueden hacer mucho en este sentido.

Un buen software de colaboración es una armadura de herramientas. ClickUp incluye pizarras, mapas mentales, vista de chat, comentarios anidados, colaboración en tiempo real en documentos y mucho más.

Gestión de las relaciones con los clientes

CRMs para startups

ayudan a gestionar eficazmente los procesos de marketing y ventas. Ayuda a garantizar que las tareas de ventas se optimizan y priorizan correctamente. También desempeña un papel fundamental a la hora de reunir al equipo de crecimiento, es decir, ventas, marketing y éxito del cliente.

Operaciones de marketing

Herramientas de marketing para startups

ayudan a gestionar varias cuentas de redes sociales, marketing por correo electrónico, gestión de contenidos y análisis de marketing.

ClickUp para marketing

puede ayudar a generar ideas, planificar y ejecutar campañas y realizar un seguimiento de las métricas.

Aumente la eficacia de su equipo de marketing con el software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp

Herramientas de IA

Hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial. Especialmente para las nuevas empresas, la IA puede ayudar a automatizar y acelerar varios procesos clave. La creación de contenidos, la documentación de productos, etc. pueden transformarse con un equipo reducido y algunas herramientas de IA

Herramientas de IA para startups

.

Puesta en marcha y ampliación con ClickUp

En primer lugar, ¡enhorabuena por tu startup! Al poner en marcha el negocio, ha superado su primer reto.

Sin embargo, te has embarcado en un viaje aventurero lleno de retos. Pueden ser internos, como tus propias inseguridades, reticencias o prejuicios. También pueden ser externos, como la competencia, la captación de talento, etc.

Como fundador, necesita las herramientas adecuadas para enfrentarse a estos retos. La plataforma de gestión del lugar de trabajo de ClickUp es todo eso y mucho más.

Si tiene que enfrentarse a retos internos, utilice ClickUp Docs para llevar un diario o ClickUp Whiteboard para aportar ideas. Para los retos externos, utilice la amplia gama de herramientas para comprender, idear y ejecutar estrategias de mitigación.

Desde ayudarle a elaborar una visión estratégica y un plan de negocio hasta reunir a su equipo y gestionar los productos, ClickUp, como su fiel compañero, puede impulsar enormemente su rendimiento.

Haga despegar su startup con ClickUp hoy ¡!