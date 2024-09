Cómo crear un bot de Slack desde cero

Los entornos de trabajo virtuales como Slack se han convertido en una parte importante de nuestra cultura del trabajo.

¿Necesitas comunicarte con tus compañeros de equipo? Sólo tienes que enviarles un mensaje directo en Slack. ¿Quieres colaborar en un proyecto? Slack te ofrece canales, integraciones y un sencillo uso compartido de archivos.

Una de las mejores capacidades de Slack son sus bots automatizados, que desempeñan tres roles principales cuando se integran en un grupo o canal de Slack: automatizar tareas, enviar notificaciones y responder preguntas.

Suena a salvavidas, ¿verdad? En este artículo, exploraremos cómo crear el bot de Slack perfecto que se adapte a las necesidades de su equipo.

Nota: Antes de empezar, necesitarás la CLI de Slack instalada y tu nuevo entorno de trabajo autorizado. Ejecute Slack auth lista para verificar esto.

Cómo crear tu propio chatbot de Slack Vamos a recorrer los pasos necesarios para crear y

integrar un bot de Slack .

Para su facilidad, vamos a empezar con un ejemplo de cómo escribir un bot de Slack que envía un texto de bienvenida a los nuevos usuarios. Tenga en cuenta que el proceso es más o menos similar a otras funciones de bot.

Cada paso requiere algo de código. Pero no te preocupes, esta guía te guiará a través de cada detalle para asegurarte de que puedes crear tu chatbot sin ningún problema.

Paso 1: Crear una app de Slack usando la CLI

Antes de lanzarte a crear tu bot de Slack, necesitarás las herramientas adecuadas. El primer paso consiste en crear tu app de Slack utilizando la interfaz de línea de comandos (CLI).

Empieza por configurar una app en blanco con la CLI de Slack utilizando este comando:

slack create welcome-bot-app -plantilla https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Al ejecutar este comando se creará una carpeta app enlazada a tu cuenta de Slack. Dentro de tu nueva carpeta app, crea tres directorios clave que servirán de base para tu bot de Slack:

funciones

flujos de trabajo

desencadenantes

Con estas carpetas y permisos, ya puedes empezar a crear tu app, aplicación de Slack

Alternativamente, en lugar de escribir todo el código tú mismo, puedes utilizar el siguiente comando para crear la app Welcome Bot directamente:

slack create welcome-bot-app --plantilla https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Una vez creado tu proyecto, navega al directorio de tu proyecto para personalizar tu bot de Slack.

Paso 2: Crear el mandato de la app

El manifiesto de la app es tu plano para el bot de Slack. Para un bot de bienvenida, tu manifiesto incluirá:

Flujos de trabajo:

Flujo de trabajo MessageSetupWorkflow

SendWelcomeMessageWorkflow

Datastore:

WelcomeMessageDatastore

Scopes:

chat:escribir

chat:escribir.público

datastore:leer

datastore:escribir

canales:leer

desencadenantes:escribir

desencadenantes:leer

Cuando reúna todos estos componentes, su archivo manifest.ts se parecerá a algo como esto:

// /manifest.ts

import { Manifest } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } from "./datastores/messages.ts";

import { MessageSetupWorkflow } from "./workflows/create_welcome_message.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } from "./workflows/send_welcome_message.ts";

export default Manifiesto({

name: "Mensaje de bienvenida Bot",

descripción:

"Forma rápida de configurar mensajes de bienvenida automatizados para los canales de tu entorno de trabajo",

icono: "assets/default_new_app_icon.png",

flujos de trabajo: [MessageSetupWorkflow, SendWelcomeMessageWorkflow],

dominios salientes: [],

datastores: [WelcomeMessageDatastore],

botScopes: [

"chatear:escribir", "chat:write.public", "datastore:read", "datastore:write", "canales:leer", "desencadenantes:escribir", "desencadenantes:leer",

],

});

Paso 3: Crear un flujo de trabajo para el ajuste del mensaje de bienvenida

Primero, empezamos definiendo el flujo de trabajo:

Crear archivo : Añadir un nuevo archivo llamado create_welcome\message.ts en la carpeta workflows

: Añadir un nuevo archivo llamado create_welcome\message.ts en la carpeta workflows Definir flujo de trabajo: En este archivo, definir el MessageSetupWorkflow para permitir a un usuario bot configurar un mensaje de bienvenida a través de un formulario

Así es como se verá la definición del flujo de trabajo:

// /workflows/create_welcome_message.ts

import { DefineWorkflow, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageSetupFunction } from "../functions/create_welcome_message.ts";

/

El MessageSetupWorkflow abre un formulario donde el usuario crea un

mensaje de bienvenida. El desencadenante de este flujo de trabajo se encuentra en

/triggers/welcome_message_trigger.ts */

export const MessageSetupWorkflow = DefinirFlujoDeTrabajo({

callback_id: "message_setup_workflow",

título: "Crear mensaje de bienvenida",

description: " Crea un mensaje para dar la bienvenida a nuevos usuarios en el canal",

input_parameters: {

propiedades: { interactividad: { tipo: Schema.Slack.types.interactivity, }, channel: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, }, requerido: ["interactividad"],

},

});

A continuación, añadimos un formulario:

Utilizar OpenForm: Añadir un formulario usando la función OpenForm para recoger las entradas del usuario del bot

He aquí cómo añadir la función OpenForm a su flujo de trabajo create_welcome\message.ts:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Este paso utiliza la función OpenForm de Slack. El Formulario tiene dos

entradas -- un mensaje de bienvenida y un ID de canal para ese mensaje a

mensaje. */

const SetupWorkflowForm = MessageSetupWorkflow.addStep(

Schema.slack.functions.OpenForm,

{

título: "Formulario de mensajes de bienvenida", submit_label: "Enviar", description: ":wave: Crear un mensaje de bienvenida para un canal", interactivity: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity, campos: { obligatorio: ["channel", "messageInput"], elementos: [ { nombre: "messageInput", título: "Tu mensaje de bienvenida", type: Schema.types.cadena, long: true, }, { nombre: "canal", título: "Selecciona un canal en el que publicar este mensaje", type: Schema.slack.types.channel_id, por defecto/a: MessageSetupWorkflow.inputs.channel, }, ], },

},

);

A continuación, añadimos la confirmación.

Añada el siguiente paso a su flujo de trabajo create_welcome_message.ts:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Este paso toma la salida del formulario y la pasa a un formulario personalizado

que ajusta el mensaje de bienvenida.

Ver /functions/setup_function.ts para más información. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

mensaje: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

canal: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

autor: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

});

/

Este paso utiliza la función de Slack SendEphemeralMessage.

Se enviará un mensaje de confirmación efímero al usuario

creando el mensaje de bienvenida, después de que el usuario envíe el

formulario. */

MessageSetupWorkflow.addStep(Schema.slack.functions.SendEphemeralMessage, {

channel_id: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

user_id: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

message:

`¡Su mensaje de bienvenida para este canal se ha creado correctamente! :white_check_mark:`,

});

exportar por defecto MessageSetupWorkflow;

Paso 4: Utilizar un datastore para almacenar el mensaje de bienvenida

Empiece por crear un almacén de datos.

Crear archivo : En su carpeta de datastores, cree un archivo llamado messages.ts

: En su carpeta de datastores, cree un archivo llamado messages.ts Definir estructura: Define la estructura del datastore para almacenar los mensajes de bienvenida

En este archivo, definirás la estructura del datastore donde se almacenarán los mensajes de bienvenida del campo de texto:

// /datastores/messages.ts

import { DefineDatastore, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

/

Los almacenes de datos son una ubicación alojada en Slack para almacenar

y recuperar datos para tu app.

https://api.slack.com/automation/datastores */

export const WelcomeMessageDatastore = DefineDatastore({

nombre: "Mensajes",

clave_principal: "ID,

atributos: {

id: { tipo: Schema.types.cadena, }, channel: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, message: { tipo: Schema.types.cadena, }, autor: { type: Schema.Slack.types.user_id, },

},

});

Paso 5: Crear una función personalizada para almacenar el mensaje de bienvenida en el datastore

En primer lugar, defina la función personalizada.

Crear archivo : En la carpeta functions, cree un archivo llamado create_welcome_message.ts

: En la carpeta functions, cree un archivo llamado create_welcome_message.ts Definir función: Añade el siguiente código para definir la función para almacenar el mensaje de bienvenida

Aquí está el código para definir la función personalizada:

// /funciones/crear_mensaje_de_bienvenida.ts

import { DefineFunction, Schema, SlackFunction } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SlackAPIClient } from "deno-slack-sdk/types.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } from "../workflows/send_welcome_message.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } de "../datastores/messages.ts";

/

Esta función personalizada tomará la entrada inicial del formulario, la almacenará

en el almacén de datos y creará un evento desencadenante para escuchar a

eventos user_joined_channel en el canal especificado. */

export const WelcomeMessageSetupFunction = DefinirFunción({

callback_id: "welcome_message_setup_function",

título: "Configuración de mensajes de bienvenida",

description: "Toma un mensaje de bienvenida y lo almacena en el almacén de datos",

archivo_fuente: "functions/create_welcome_message.ts",

input_parameters: {

propiedades: { mensajes: { tipo: Schema.types.cadena, descripción: "El mensaje de bienvenida", }, canal: { type: Schema.slack.types.channel_id, description: "Canal en el que publicar", }, autor: { type: Schema.Slack.types.user_id, descripción: "ID de usuario de la persona que creó el mensaje de bienvenida", }, }, requerido: ["mensaje", "canal"],

},

});

A continuación, añada la función que desee.

Almacenar datos: Incluye un código para guardar los detalles del mensaje de bienvenida en tu datastore y configura los desencadenantes de eventos del bot

// /functions/create_welcome_message.ts

exportar de forma predeterminada/a SlackFunction(

Función WelcomeMessageSetupFunction,

async ({ inputs, client }) => {

const { canal, mensaje, autor } = inputs; const uuid = crypto.randomUUID(); // Guardar información sobre el mensaje de bienvenida en el datastore const putResponse = await client.apps.datastore.put< typeof WelcomeMessageDatastore.definition >({ datastore: WelcomeMessageDatastore.name, elemento: { ID: uuid, canal, mensaje, autor }, }); if (!putResponse.ok) { return { error: `Failed to save welcome message: ${putResponse.error}` }; } // Buscar desencadenantes existentes para el flujo de trabajo de bienvenida const triggers = await findUserJoinedChannelTrigger(cliente, canal); if (triggers.error) { return { error: `Failed to lookup existing triggers: ${triggers.error}` }; } // Crear un nuevo desencadenante user_joined_channel si no existe ninguno if (!triggers.exists) { const newTrigger = await saveUserJoinedChannelTrigger(cliente, canal); if (!newTrigger.ok) { return { error: `Failed to create welcome trigger: ${newTrigger.error}`, }; } } return { salidas: {} };

},

);

A continuación, integra el bot de Slack en tu flujo de trabajo.

Actualice el flujo de trabajo: En su archivo create_welcome\message.ts, añada un paso para llamar a la función personalizada

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Este paso toma la salida del formulario y la pasa a un formulario personalizado

que ajusta el mensaje de bienvenida.

Ver /functions/setup_function.ts para más información. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

mensaje: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

canal: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

autor: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

});

exportar por defecto MessageSetupWorkflow;

Con este paso, su flujo de trabajo es ahora capaz de:

Permitir a un usuario bot introducir y enviar un mensaje de bienvenida a través de un formulario

Almacenar la información del mensaje de bienvenida en un almacén de datos

Configurar desencadenantes para garantizar que el mensaje de bienvenida se envíe cuando un nuevo usuario se una al canal especificado

Paso 6: Crear desencadenantes para activar flujos de trabajo

En primer lugar, cree un desencadenante enlazado.

Crear archivo : En la carpeta de desencadenantes, cree create_welcome_message_shortcut.ts

: En la carpeta de desencadenantes, cree create_welcome_message_shortcut.ts Añadir código: Definir el desencadenante de enlace para iniciar el MessageSetupWorkflow cuando un usuario bot haga clic en un enlace específico

Su código será algo parecido a esto.

// triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

import { Trigger } from "deno-slack-api/types.ts";

import MessageSetupWorkflow de "../workflows/create_welcome_message.ts";

import { TriggerContextData, TriggerTypes } from "deno-slack-api/mod.ts";

/

Este desencadenante enlazado indica el flujo de trabajo MessageSetupWorkflow. */

const welcomeMessageTrigger: Trigger = {

tipo: TriggerTypes.atajo,

name: "Configuración de un mensaje de bienvenida",

description: "Crea un mensaje de bienvenida automatizado para un canal determinado",

flujo de trabajo: #/workflows/${MessageSetupWorkflow.definition.callback_id} ,

inputs: {

interactividad: { valor: TriggerContextData.atajo.interactividad, }, canal: { valor: TriggerContextData.atajo.channel_id, },

},

};

exportar welcomeMessageTrigger de forma predeterminada/a, por defecto;

Ahora, crea el desencadenante de eventos. Esto es esencialmente donde habilitas los eventos que activan el bot. En este ejemplo, el desencadenante del evento de usuario del bot será un nuevo usuario que se una a un canal.

Actualizar archivo: Añadir el evento desencadenante a create_welcome\message.ts para enviar el mensaje de bienvenida cuando un nuevo usuario se une a un canal

Aquí está el código para agregar.

// /functions/create_welcome_message.ts

/

findUserJoinedChannelTrigger devuelve si el desencadenante user_joined_channel

existe para el flujo de trabajo "Enviar mensaje de bienvenida" en un canal. */

exportar función asíncrona findUserJoinedChannelTrigger(

cliente: SlackAPIClient,

canal: cadena,

): Promise<{ ¿error?: cadena; ¿existe?: booleano }> {

// Recoge todos los desencadenantes existentes creados por la app

const allTriggers = await client.workflows.triggers.list({ is_owner: true });

if (!allTriggers.ok) {

return { error: allTriggers.error };

// Buscar desencadenantes user_joined_channel para el "Enviar mensaje de bienvenida"

// flujo de trabajo en el canal especificado

const joinedTriggers = allTriggers.triggers.filter((desencadenante) => (

desencadenante.flujo de trabajo.callback_id === SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id && desencadenante.event_type === "slack#/events/user_joined_channel" && desencadenante.channel_ids.includes(channel)

));

// Devuelve si se encontró algún desencadenante coincidente

const existe = joinedTriggers.length > 0;

return { existe };

}

/

saveUserJoinedChannelTrigger crea un nuevo desencadenante user_joined_channel

para el flujo de trabajo "Enviar mensaje de bienvenida" en un canal. */

exportar función asíncrona saveUserJoinedChannelTrigger(

cliente: SlackAPIClient,

canal: cadena,

): Promise<{ ok: booleano; ¿error?: cadena }> {

const triggerResponse = await client.workflows.triggers.create<

typeof SendWelcomeMessageWorkflow.definition

({

tipo: "evento", nombre: "Usuario se unió a canal", descripción: "Enviar un mensaje cuando un usuario se une al canal", flujo de trabajo: `#/workflows/${SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id}`, evento: { tipo_evento: "slack#/events/user_joined_channel", channel_ids: [canal], }, inputs: { canal: { valor: canal }, triggered_user: { valor: "{{data.user_id}}" }, },

});

if (!triggerResponse.ok) {

return { ok: false, error: triggerResponse.error };

return { ok: true };

}

Resultado:

Desencadenante de enlace : Permite a los usuarios del bot configurar un mensaje de bienvenida haciendo clic en un enlace, iniciando el MessageSetupWorkflow

: Permite a los usuarios del bot configurar un mensaje de bienvenida haciendo clic en un enlace, iniciando el MessageSetupWorkflow Desencadenante de evento: Envía los mensajes automatizados cuando un nuevo usuario se une al canal especificado, utilizando el mensaje almacenado y los detalles del canal

Paso 7: Crear un flujo de trabajo para enviar el mensaje de bienvenida

Navegar a carpeta : Ir a la carpeta de flujos de trabajo

: Ir a la carpeta de flujos de trabajo Crear archivo : Crear un nuevo archivo llamado send_welcome\message.ts

: Crear un nuevo archivo llamado send_welcome\message.ts Añadir código: Definir el flujo de trabajo para recuperar y enviar el mensaje de bienvenida desde el almacén de datos

// /workflows/send_welcome_message.ts

import { DefineWorkflow, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SendWelcomeMessageFunction } from "../functions/send_welcome_message.ts";

/

El SendWelcomeMessageWorkFlow recuperará el mensaje de bienvenida

del almacén de datos y lo enviará al canal especificado, cuando

un nuevo usuario se una al canal. */

export const EnviarMensajeDeBienvenidaFlujoDeTrabajo = DefinirFlujoDeTrabajo({

callback_id: "send_welcome_message",

título: "Enviar mensaje de bienvenida",

description:

"Publica un mensaje efímero de bienvenida cuando un nuevo usuario se une a un canal",

propiedades: { canal: { tipo: Schema.slack.types.channel_id, }, triggered_user: { tipo: Schema.Slack.types.user_id, }, }, requerido: ["channel", "triggered_user"],

input_parameters: {},

});

Este flujo de trabajo recupera el mensaje de bienvenida almacenado y lo envía al canal adecuado cuando se incorpora un nuevo usuario, lo que mejora el compromiso y automatiza el proceso de incorporación.

Paso 8: Crear una función personalizada para enviar el mensaje de bienvenida

1. Defina la función personalizada:

Navegar a la carpeta: Ir a la carpeta de funciones

Ir a la carpeta de funciones Crear archivo: Crear un nuevo archivo llamado send_welcome\message.ts

2. Añadir definición de la función:

// /functions/send_welcome_message.ts

import { DefineFunction, Schema, SlackFunction } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

importar { WelcomeMessageDatastore } de "../datastores/messages.ts";

/

Esta función personalizada extraerá el mensaje almacenado del datastore

y lo enviará al usuario como un mensaje efímero en el directorio

canal especificado. */

export const SendWelcomeMessageFunction = DefinirFunción({

callback_id: "send_welcome_message_function",

título: "Envío del mensaje de bienvenida",

description: "Extrae los Mensajes de Bienvenida y los envía al nuevo usuario",

archivo_fuente: "functions/send_welcome_message.ts",

input_parameters: {

propiedades: { canal: { tipo: Schema.slack.types.channel_id, descripción: "Canal donde se desencadenó el evento", }, triggered_user: { tipo: Schema.Slack.types.user_id, descripción: "Usuario que desencadenó el evento", }, }, requerido: ["channel", "triggered_user"],

},

});

3. Añadir función:

Código de implementación: Añadir el siguiente código debajo de la definición de la función en send_welcome\message.ts:

// /functions/send_welcome_message.ts

exportar por defecto SlackFunction(SendWelcomeMessageFunction, async (

{ entradas, cliente },

) => {

// Consulta del almacén de datos para los mensajes almacenados

const mensajes = await cliente.app.datastore.consulta<

typeof WelcomeMessageDatastore.definition

({

datastore: WelcomeMessageDatastore.name, expresión: "#canal = :micanal", atributos_expresión: { "#canal": "canal" }, valores_expresión: { ":micanal": entradas.canal },

});

if (!mensajes.ok) {

return { error: `Failed to gather welcome messages: ${messages.error}` };

// Enviar los mensajes almacenados de forma efímera

for (const elemento de mensajes["elementos"]) {

const mensaje = await client.chat.postEphemeral({ canal: elemento["canal"], texto: elemento["mensaje"], usuario: inputs.triggered_user, }); if (!mensaje.ok) { return { error: `Falló el envío del mensaje de bienvenida: ${message.error}` }; }

return {

salidas: {},

};

});

4. Integrar función personalizada:

Añade al flujo de trabajo: Vuelve a tu archivo de flujo de trabajo send_\welcome\message.ts y añade la función personalizada como un paso:

// /workflows/send_welcome_message.ts

SendWelcomeMessageWorkflow.addStep(SendWelcomeMessageFunction, {

canal: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.channel,

triggered_user: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.triggered_user,

});

Con esta función personalizada, los ajustes de tu app Slack ahora enviarán mensajes a cualquier usuario que se una a un canal privado o público con un canal específico.

Paso 9: Utiliza tu app Slack

1. Ejecute su app Slack localmente

Instalar localmente: Abre tu terminal y navega hasta la carpeta raíz de tu app

Ejecuta: slack run

Siga las indicaciones del terminal para configurar su servidor local Invoca el desencadenante de enlace: Abre una nueva pestaña de terminal

Cree el desencadenante de enlace: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

Instale el desencadenante en su espacio de trabajo y elija el entorno Local

Copie la URL del atajo proporcionada

Publique esta URL en un canal de Slack para iniciar el flujo de trabajo y crear el mensaje de bienvenida

manifiesto de la app Manifiesto de app creado para "welcomebot (local)" en el espacio de trabajo "myworkspace"

⚠️ Dominios salientes No se han configurado dominios salientes permitidos Si su función realiza solicitudes de red, deberá permitir los dominios salientes Más información sobre los próximos cambios en los dominios salientes: https://api.slack.com/changelog

🏠 Instalación del entorno de trabajo Instalada la app "welcomebot (local)" en el entorno de trabajo "myworkspace Finalizado en 1.5s

⚡ Desencadenante creado ID de desencadenante: Ft0123ABC456 Tipo de desencadenante: atajo Nombre del desencadenante: Configuración de un mensaje de bienvenida Atajo URL: https://slack.com/shortcuts/Ft0123ABC456/XYZ123 ...

2. Inicia tu app Slack

Despliega Slack: Ejecuta: slack deploy Recrear el desencadenante: Crear el desencadenante para la app desplegada: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts Elija la opción desplegado Utilizar en un entorno desplegado: Copie la nueva URL del atajo

Utilícelo dentro de su espacio de trabajo Slack

Paso 10: ¡Su bot de Slack está listo!

¡Felicitaciones por llegar al paso final de la construcción de tu bot de Slack! Ahora tu bot enviará automáticamente Mensajes a los nuevos usuarios. Pruébalo para asegurarte de que funciona correctamente en un canal público.

Limitaciones del uso de bots de Slack para la comunicación

A estas alturas, ya te habrás dado cuenta de la comodidad que los bots de Slack aportan a comunicación en el lugar de trabajo . Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un poco de automatización?

Pero hay algunos límites con los que debe tener cuidado.

Conocer estos límites le permitirá tomar una decisión informada sobre qué plataforma de comunicación en el lugar de trabajo le resulte más eficaz.

1. Los bots de Slack pueden distraer

Los bots de Slack pueden ser un arma de doble filo cuando se trata de concentrarse.

Claro, proporciona información rápida y ayuda con las tareas con una simple consulta. Pero también viene acompañado de un aluvión de notificaciones, desde las actualizaciones de token del bot hasta los mensajes del equipo.

Esta distracción constante puede entorpecer el trabajo. A menudo hace que sea difícil para sus empleados priorizar el trabajo con el ruido adicional del bot.

2. Slack puede ser caro, y también sus bots

Este es probablemente el mayor problema cuando se trata de herramientas de comunicación como Slack pueden llegar a ser muy caras rápidamente.

Slack ofrece varios planes, cada uno con sus propias funciones, pero a medida que crece el equipo, también lo hace el coste total de propiedad de un producto SaaS.

Por ejemplo, el plan Pro cuesta 7,25 dólares al mes por usuario, lo que puede parecer razonable en un principio. Sin embargo, cuando se tiene un equipo grande, estos costes pueden escalar rápidamente, dando lugar a un gasto mensual significativo. A ese precio, puede encontrar Alternativas a Slack que ofrecen mejores funciones.

3. Los bots de Slack necesitan mantenimiento

Los bots de Slack, como cualquier otro chatbot, dependen de los datos con los que han sido entrenados. Si un usuario del bot solicita información que no se ha integrado en el sistema del bot, es probable que éste no proporcione una respuesta satisfactoria.

Esto significa que tu bot de Slack necesitará actualizaciones constantes para seguir siendo relevante y útil.

Tendrás que hacer un seguimiento de las preguntas más comunes que se hacen y alimentar regularmente tu bot de Slack con información nueva y relevante. Este mantenimiento continuo puede convertirse en una importante carga de trabajo, especialmente a medida que crece tu espacio de trabajo de Slack.

4. Los bots pueden consumir espacio

Slack tiene una capacidad de almacenamiento mínima, y a medida que se alcanzan estos límites, Slack elimina automáticamente los archivos y mensajes más antiguos para hacer sitio a los nuevos.

Este proceso puede provocar la pérdida involuntaria de documentos importantes o del historial de comunicaciones, especialmente si utilizas bots para automatizar tareas que generan muchos datos.

5. Los bots de Slack no son creativos

Esto es una obviedad, pero los bots no suelen ser la herramienta más inteligente del cobertizo. Carecen de pensamiento crítico y de la capacidad de enfocar una situación desde diferentes perspectivas.

Por lo tanto, en una situación complicada en la que sea necesario resolver problemas, no puedes depender de tu bot de Slack para que te proporcione soluciones únicas.

Mejora de la comunicación en equipo con ClickUp y Slack

Si cree que Slack es una herramienta de comunicación eficaz, espere a integrarla con ClickUp .

Juntos, Slack y ClickUp forman el equipo de ensueño definitivo en un entorno de colaboración.

Exploremos cómo los distintos equipos pueden beneficiarse de esta integración sin perder de vista las etiquetas de Slack.

Habilitar la sincronización de la actividad de ClickUp con Slack

Una vez que haya integrado ClickUp con Slack puedes sincronizar toda tu actividad de ClickUp con tu entorno de trabajo de Slack para espacios, carpetas y listas específicas.

Sus actividades de ClickUp se enviarán automáticamente como mensajes a su canal de Slack. Puede seleccionar canales públicos o privados en los que ClickUp puede acceder a estas notificaciones.

sincroniza ClickUp en tu canal de Slack y elige qué tipo de textos quieres recibir_

Para conceder a ClickUp acceso a un canal privado, utilice el comando /invite @ClickUp.

Busca ClickUp en la sección 'añadir una app' de la página de integraciones de Slack para dar acceso a canales privados

¿Cómo ayuda esto?

Imagina que formas parte de un equipo de marketing que trabaja en una campaña de alto riesgo con un plazo de entrega ajustado. Esta integración elimina la necesidad de actualizar a los miembros de su equipo manualmente sobre tus progresos.

En su lugar, ClickUp envía automáticamente actualizaciones a su canal de Slack, dando a todos una vista de 360 grados de la situación actual del proyecto.

Del mismo modo, las actualizaciones críticas de los equipos técnicos -como correcciones de errores, despliegue de funciones o tareas de mantenimiento del servidor- se comparten inmediatamente con el equipo en tiempo real.

Tareas, comentarios y documentos, todo en la pantalla de Slack

Cuando enlaza tareas, comentarios o documentos en Slack, verá una vista previa de cada elemento, un proceso denominado "despliegue" Esta función permite a tu equipo ver detalles como el estado de las tareas, las personas asignadas, las prioridades y mucho más directamente en Slack.

Ver descripción, tema y miembros asignados todo a la vez con ClickUp en Slack

Por ejemplo, supongamos que un equipo de ventas ha creado un canal de Slack para hablar sobre una cuenta clave. Cuando se comparte en Slack una tarea relacionada con esta cuenta, todo el mundo puede ver inmediatamente quién está asignado, cuál es la prioridad y el estado actual.

Ahora, los representantes de ventas (o cualquier otro equipo) pueden responder rápidamente a las necesidades de los clientes sin tener que buscar en varias aplicaciones.

Convierte Mensajes en Tareas

escribe /clickup new en un canal de Slack para crear y guardar una tarea_

Puede crear tareas de ClickUp directamente desde Slack utilizando un comando de barra inclinada como /clickup new o añadiendo un mensaje de Slack como comentario a una tarea existente.

Esto resulta especialmente útil a la hora de delegar tareas. Imagine que al responsable de marketing le gusta una idea creativa compartida en el chat de Slack; puede convertir instantáneamente ese mensaje en una tarea de ClickUp sin salir de Slack.

**Lea también Qué hacer y qué no hacer con Slack en el trabajo

ClickUp hace lo que Slack puede y más

Al fin y al cabo, utilizas Slack para comunicarte eficazmente con tu equipo y entre departamentos. Pero la comunicación es más ágil, eficaz e intuitiva en ClickUp. Exploremos más.

Conversaciones en tiempo real con vista de chatear

Vista del chat de ClickUp permite a su equipo participar en conversaciones en tiempo real sin salir de la plataforma.

Tanto si eres un equipo de IT solucionando un problema urgente o un equipo de ventas discutiendo un nuevo cliente potencial, la vista Chat mantiene todas tus comunicaciones centralizadas.

Los equipos de marketing se enfrentan a la dispersión de las conversaciones entre distintas aplicaciones. En ClickUp, puede realizar una lluvia de ideas, compartir informes creativos y tomar decisiones rápidas, todo dentro del mismo espacio de trabajo.

Y cuando llega el momento de convertir esas ideas en acciones, ClickUp le permite hacerlo directamente desde el chat. Asigne tareas, establezca plazos y avance en los proyectos sin salir de la conversación.

Colaboración, lluvia de ideas y pizarras digitales

visualiza tus tareas con la Pizarra de ClickUp /%img/

¿Necesitas una lluvia de ideas para una estrategia o planificar un proyecto? Pizarras de ClickUp ofrecen un espacio virtual donde los equipos pueden colaborar visualmente.

Mientras que Slack le permite intercambiar ideas con sus compañeros de equipo a través de discusiones basadas en texto, las Pizarras de ClickUp llevan sus proyectos al siguiente nivel al permitir a su equipo dibujar, anotar y convertir ideas en tareas procesables en el Tablero.

Si formas parte de un equipo de ingenieros que necesita correlacionar flujos de trabajo o eres un gestor de proyectos que maneja un complejo cronograma de proyectos, ésta se convertirá en tu nueva herramienta favorita.

Gestión de tareas con comentarios asignados

Abordar problemas de inmediato mediante la asignación de tareas en los comentarios en ClickUp Chat View

Una de las funciones más destacadas de ClickUp es la posibilidad de asignar comentarios a miembros concretos del equipo mediante @menciones. Si está discutiendo una actualización crítica en la vista de chat, puede etiquetar instantáneamente a un miembro del equipo y convertir ese comentario en una tarea.

Por ejemplo, durante una reunión de desarrollo de productos, un jefe de ingeniería puede asignar una corrección de errores directamente desde el chat, asegurándose de que nada se escape.

Comunicación visual con ClickUp Clips

registra eventos importantes y conviértelos en recursos con ClickUp Clips_

¿Es usted un estudiante visual? En caso afirmativo, Clips de ClickUp está a punto de multiplicar por diez su experiencia permitiéndole grabar y compartir grabaciones de pantalla .

Imagine que un equipo de TI graba una guía paso a paso para solucionar un problema común: los miembros del equipo pueden acceder a este clip en cualquier momento, lo que les facilita la comprensión y la aplicación de los cambios.

Estrategizar acciones con plantillas

Plantilla de estrategia y plan de acción de comunicación interna ClickUp

Al fin y al cabo, herramientas como ClickUp y Slack son facilitadores de la comunicación. Para que estas herramientas sean útiles y realmente pongan orden en tu comunicación interna, necesitas una estrategia. Y ahí es donde Plantilla de estrategia y plan de acción de comunicación interna de ClickUp puede resultar útil.

Con esta plantilla, puede evaluar su estrategia de comunicación actual, trazar un nuevo enfoque y sus metas asociadas, ajustar metas y objetivos para su estrategia y crear un plan de acción coherente.

Bonus: 15 plantillas Free de planes de comunicación de proyectos

Está a un clic de mejorar su comunicación con ClickUp

Slack es una gran herramienta que se vuelve aún mejor con la integración de ClickUp.

Sin embargo, en lugar de hacer malabares con mensajes de Slack y textos de ClickUp al mismo tiempo, tener una plataforma que pueda hacerlo todo tiene más sentido.

Las conversaciones en tiempo real de ClickUp, la comodidad de convertir un mensaje directo en una tarea detallada y la posibilidad de visualizar las conversaciones convierten a ClickUp en una aplicación de gestión de proyectos integral en comparación con Slack La gestión de proyectos de Slack de Slack.

Pruébalo tú mismo para ver la diferencia. Crea tu cuenta ClickUp gratis y simplifique sus flujos de trabajo