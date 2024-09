Cómo crear un panel de análisis de personas (con ejemplos)

Imagine que es un director general de béisbol. Tradicionalmente, usted ojea a los jugadores basándose en sus atributos físicos, su rendimiento en el pasado y sus instintos. Es posible que dé prioridad a los jugadores que batean jonrones o ponchan a muchos bateadores.

Billy Beane, mánager general de los Atléticos de Oakland a principios de la década de 2000, puso en tela de juicio este enfoque tradicional. Recurrió a la Sabermetría, un análisis estadístico de los datos del béisbol. En lugar de centrarse en estadísticas llamativas como los jonrones, se fijó en métricas que medían con más precisión la contribución general de un jugador a la victoria, como el porcentaje de bases.

Gracias a la Sabermetría, Beane pudo identificar a jugadores infravalorados para construir un equipo competitivo con un presupuesto ajustado.

Del mismo modo, un panel de análisis de personas te permite gestionar tu equipo con datos, no sólo con intuición. Proporciona una visión clara de áreas críticas como el compromiso del equipo, los riesgos de rotación y las oportunidades de crecimiento, todo en un mismo lugar. el 71% de los directivos de RR.HH que utilizan el análisis de personas afirman que es esencial para la estrategia de RR.HH. de su organización.

La creación de este panel puede parecer compleja, pero con las herramientas adecuadas y un enfoque basado en datos, se convierte en un poderoso activo para la toma de decisiones informadas. En este artículo, le guiaremos a través de la creación de un panel de análisis de personas y le proporcionaremos ejemplos para empezar.

¿Qué es un panel de análisis de personal?

La analítica de personal implica utilizar datos y métodos estadísticos para comprender y mejorar la forma en que las organizaciones gestionan a sus empleados . Ayuda a los profesionales de RR.HH. a tomar decisiones basadas en datos sobre contratación, rendimiento y satisfacción de los empleados.

Un panel de análisis de personal es una herramienta visual que consolida y muestra métricas y datos vitales de RRHH. Su objetivo es proporcionar una vista clara y en tiempo real de los datos relacionados con los empleados, lo que permite tomar decisiones rápidas e informadas basadas en el panel de control de personal.

El análisis de personas es vital en RR.HH. porque ayuda a las organizaciones a optimizar su plantilla. Proporciona información sobre:

el rendimiento de los empleados

compromiso de los empleados y

rotación de personal

Permite a los profesionales de RRHH abordar los problemas de forma proactiva y mejorar la eficacia general de la organización.

Una pregunta habitual es en qué se diferencian los paneles de análisis de personas de los informes tradicionales

Los informes suelen proporcionar instantáneas de datos detallados y estáticos, resumiendo el rendimiento pasado con un análisis exhaustivo. Por ejemplo, un informe anual de RR.HH. puede incluir datos detallados sobre la rotación de personal, la remuneración y los niveles de compromiso, normalmente en un formato fijo como un PDF o un documento impreso.

Por el contrario, los paneles de análisis de personas ofrecen visualizaciones dinámicas y en tiempo real de las métricas clave. Permiten la exploración interactiva de datos, lo que le permite ver las tendencias a medida que se desarrollan y tomar decisiones informadas rápidamente.

Por ejemplo, un panel de recursos humanos puede mostrar datos en tiempo real sobre las puntuaciones de satisfacción de los empleados, los índices de rotación y las métricas de contratación, con funciones que permiten profundizar en detalles o plazos específicos.

**Lea también los 10 mejores programas de análisis del personal para tomar decisiones basadas en datos

Creación de un panel de análisis de personal eficaz

La creación de un panel de análisis de personal eficaz comienza con la comprensión de los datos y la forma de presentarlos de manera significativa. Los datos en bruto pueden ser abrumadores, especialmente cuando se trata de métricas complejas de recursos humanos.

He aquí cómo hacer que funcione:

La visualización de datos importa: Convertir los datos en formatos visuales facilita la interpretación y la actuación. Utiliza gráficos, diagramas y mapas de calor para resaltar las tendencias y patrones clave

Convertir los datos en formatos visuales facilita la interpretación y la actuación. Utiliza gráficos, diagramas y mapas de calor para resaltar las tendencias y patrones clave **Por ejemplo, un gráfico lineal de seguimiento de la rotación de empleados a lo largo del tiempo puede revelar tendencias que no son evidentes en una hoja de cálculo. Un mapa de calor puede mostrar las áreas con bajo o alto compromiso

A pesar de la importancia del análisis de personas, sólo el 22% de los profesionales de RR.HH creen que sus organizaciones lo utilizan eficazmente. Esto pone de relieve una oportunidad significativa para utilizar herramientas de visualización de datos para transformar los datos en información procesable.

Al presentar los datos con claridad y centrarse en las métricas clave, se pueden tomar decisiones informadas que impulsen mejores resultados de recursos humanos sin perderse en los detalles.

Cómo seleccionar métricas importantes de RRHH para el panel de control

Elegir las métricas de RR.HH. adecuadas es crucial para construir un panel de recursos humanos que ofrezca un valor real. Comience por considerar qué preguntas de negocio necesita responder:

¿Busca reducir la rotación de personal?

¿Quiere mejorar el compromiso de los empleados?

¿Puede identificar a los empleados con mayor potencial?

Cada meta requerirá un conjunto diferente de métricas.

Por ejemplo, si se centra en la retención de empleados, querrá realizar un seguimiento de métricas como las tasas de rotación, las puntuaciones de satisfacción de los empleados y la permanencia. Para el panel de flujo de talento, métricas como el tiempo de contratación, las tasas de promoción y las valoraciones del rendimiento pueden ser más relevantes.

La clave está en seleccionar métricas que se alineen con los objetivos estratégicos de su organización, asegurándose de que el panel no es sólo una colección de datos, sino una herramienta para la toma de decisiones de negocio.

Diseño del cuadro de mando de RR.HH. para una mejor comprensión de los datos

Una vez seleccionadas las métricas clave, el siguiente paso es diseñar el panel de control de RR.HH. para maximizar el conocimiento de los datos.

Un panel de análisis de personas bien diseñado debe ser intuitivo, permitiendo a los usuarios navegar y comprender la información presentada fácilmente. Agrupe las métricas relacionadas, utilice códigos de color para resaltar los datos importantes y asegúrese de que la información más crítica se muestra de forma destacada.

Debe utilizar una combinación de visualizaciones para dar cabida a diferentes tipos de datos. Los gráficos de barras pueden comparar eficazmente distintos grupos o periodos, mientras que los gráficos circulares muestran proporciones.

El diseño también debe permitir paneles interactivos, que permitan a los usuarios profundizar en puntos de datos concretos. La meta es que el panel no sólo sea informativo, sino también práctico.

**Lea también las 10 mejores herramientas de IA para recursos humanos en 2024

Enlazar la estrategia de análisis de personas con las metas y resultados de la empresa

Para que sus paneles de análisis de RRHH sean eficaces, conecte directamente las métricas de recursos humanos con los objetivos de negocio de su organización. Utilice la siguiente Tabla para correlacionar las métricas clave de RR.HH. con los resultados de negocio relevantes, asegurándose de que cada información contribuye a la consecución de estos objetivos.

Por ejemplo

Productividad de los empleados: Conduce a mayores ingresos

Tasa de retención: Reduce los costes de contratación

Métricas de diversidad: Impulsa la innovación y la creatividad

Enlazar estas métricas con las metas de la empresa demuestra su impacto y ayuda a garantizar la implicación de los directivos al mostrar cómo el análisis de las personas genera resultados tangibles.

Pasos para implantar una función de RR.HH. basada en datos

Implantar un departamento de recursos humanos basado en datos puede parecer una gran tarea, pero es crucial para tomar decisiones más acertadas y obtener mejores resultados. He aquí un enfoque sencillo para empezar:

Defina su visión: Empiece por aclarar sus metas con el análisis de personas. Esta visión debe alinearse con las metas empresariales más amplias de su organización. Por ejemplo, puede ajustar un objetivo para reducir la rotación en un 10% en un año, fomentando la meta de la organización de convertirse en un empleador codiciado Elija las herramientas adecuadas: Equipe a su equipo con las herramientas necesarias para recopilar, analizar y visualizar los datos de RRHH. Piense en paneles y software de análisis que puedan realizar un seguimiento en tiempo real de métricas como las puntuaciones de compromiso de los empleados Desarrollar habilidades analíticas: Asegúrese de que su equipo de RR.HH. tiene las habilidades necesarias para interpretar los datos y sacar conclusiones significativas. Esto puede implicar la formación en herramientas como SPSS u otro software estadístico **Establecer políticas para mantener la precisión, privacidad y seguridad de los datos. Las auditorías periódicas de sus fuentes de datos son esenciales para garantizar el cumplimiento de normativas como el GDPR Fomente una cultura basada en datos: Fomente un cambio hacia la toma de decisiones basadas en datos en lugar de en la intuición o la tradición. Por ejemplo, utilice el análisis predictivo para dar figura a sus estrategias de contratación en lugar de basarse en presentimientos

Software y herramientas para desarrollar paneles de análisis de personas

Teams of HR often rely on multiple Software de RRHH -HRMS para la gestión de datos, software BI para el análisis y Excel para la (elaboración de) informes de RRHH. Aunque estas herramientas son prácticas, su gestión puede resultar engorrosa. ClickUp integra múltiples funciones de RR.HH. en una sola plataforma, lo que facilita la gestión y el análisis de los datos de su equipo. Es una software de gestión de personal que va más allá de la gestión de proyectos para ayudarle a crear y mantener paneles eficaces de análisis de personal. Plataforma de gestión de equipos de recursos humanos de ClickUp puede ayudarle a crear el sistema definitivo para agilizar la contratación, la incorporación y el desarrollo de los empleados.

Utilice la Plataforma de Gestión de RRHH de ClickUp para todo lo que necesite en RRHH, todo en un mismo lugar

Puede utilizar esta plataforma para:

Automatizar la gestión de candidatos con plantillas y flujos de trabajo personalizados

Realizar el seguimiento de tareas, documentos y comentarios para una incorporación fluida

Centralizar el seguimiento del rendimiento y el compromiso de los empleados con vistas personalizables

A continuación le mostramos cómo puede utilizar ClickUp para mejorar sus capacidades de análisis de personal:

1. Paneles de ClickUp Paneles de ClickUp ofrecen una profunda personalización y una perfecta integración con otras herramientas de RR.HH., lo que permite a los equipos de RR.HH. adaptar con precisión a sus necesidades los paneles esenciales de análisis de personas. Esta integración le ayuda a realizar un seguimiento eficaz y a analizar métricas clave de RR.HH. como el compromiso de los empleados, las tasas de retención y los indicadores de rendimiento.

Puede utilizarla para supervisar métricas en tiempo real y establecer alertas automatizadas para umbrales críticos, asegurándose de que puede actuar rápidamente ante cambios importantes en la dinámica de su plantilla.

Por ejemplo, puede utilizar los cuadros de mando de ClickUp para visualizar los datos del proyecto mediante gráficos y Indicadores clave de rendimiento de RR.HH. (KPI) ), como el proceso de contratación y el tiempo transcurrido hasta la contratación, las puntuaciones de satisfacción de los empleados, los índices de formación completada y las métricas de diversidad e inclusión.

Mejore la visibilidad del proyecto con los paneles personalizables de ClickUp para el seguimiento en tiempo real

Puede utilizarlos para

supervisar el progreso de las tareas y los ciclos de revisión del rendimiento

realizar un seguimiento de los presupuestos y el gasto en diversas iniciativas de RR.HH

analizar las tendencias de rotación de empleados por departamento, rol o ubicación

visualizar los análisis de las carencias de competencias y el progreso del aprendizaje y el desarrollo

realizar un seguimiento de los programas de reconocimiento de los empleados y de la distribución de recompensas.

analizar la eficacia de las iniciativas de bienestar y los programas de asistencia a los empleados

2. Cerebro ClickUp

Aprovechar Cerebro ClickUp para analizar tendencias y generar análisis del personal . Esta herramienta potenciada por IA puede ayudarle a identificar patrones en el rendimiento de los empleados predecir tendencias de rotación y sugerir estrategias de mejora.

Puede identificar una tendencia al alza en la rotación de personal y señalar los departamentos o roles de mayor riesgo. Con ClickUp Brain integrado en su panel de Recursos Humanos, puede recibir informes personalizados que señalan estas tendencias, lo que permite a su equipo tomar medidas específicas antes de que los problemas se agraven.

Ahorre tiempo con las actualizaciones y los informes basados en IA de ClickUp Brain para tareas, documentos y equipos en ClickUp

3. Paneles y plantillas de RRHH

La gestión de las tareas de RR.HH. puede resultar abrumadora, pero las plantillas de ClickUp la facilitan para que no tenga que empezar desde cero. POE de RRHH de ClickUp Template por ejemplo, le ayuda a documentar los procedimientos operativos estándar, garantizando la coherencia y la claridad en todas sus funciones de RRHH.

Estandarice sus procesos de RR.HH. con la plantilla de POE de RR.HH. de ClickUp

Puede utilizar esta plantilla para:

Asignar estados personalizados como Abierto y Completado a las tareas, permitiéndole supervisar el progreso de cada paso de su proceso

Organizar y atribuir tareas con campos personalizados, facilitando la gestión y visualización de diversos procedimientos de RR.HH

Utilizar hasta seis vistas en ClickUp, incluyendo configuraciones para Offboarding, Reclutamiento, Evaluación del Desempeño, Formación y una Guía de Inicio, para agilizar sus procesos desde el principio

Mejore el seguimiento de los procesos de RR.HH. con funciones como etiquetas, subtareas anidadas, múltiples personas asignadas y rótulos de prioridad

A continuación, puede utilizar Plantilla de directorio de empleados de ClickUp para mantener un registro organizado y completo de su plantilla. Le ayuda a gestionar la información de los empleados, realizar un seguimiento de los roles y garantizar un fácil acceso a los datos de contacto.

Gestione su plantilla de forma eficaz con la plantilla de directorio de empleados de ClickUp

Utilice esta plantilla para:

Realizar un seguimiento de los empleados activos marcando estados como Contratista, De baja, Enfermo, Baja, Viaje, etc. dentro del sistema de RRHH de la empresa

Almacene la información esencial de los empleados y visualice fácilmente los datos con 21 atributos personalizados como Bonificación, Turno de trabajo, Estado del empleado, Cumpleaños y Ubicación

Acceda a siete vistas en las configuraciones de ClickUp, como Panorámica del empleado, Actualmente trabajando, Estado de trabajo, Departamentos y Calendario de asignación de contratistas, lo que garantiza que toda la información esté organizada y fácilmente disponible

Mejore el seguimiento de los empleados con funciones como el control de tiempo, etiquetas, advertencias de dependencia, correos electrónicos, etc

Ejemplos de métricas importantes para el panel de personas

Un panel de control de análisis de personal bien construido transforma los datos brutos en información procesable, ayudando a las organizaciones a tomar decisiones informadas. He aquí un desglose de las métricas clave que deben incluirse:

1. Rotación de empleados y análisis predictivo

La rotación de empleados es un indicador de la salud de la organización. Una alta rotación puede indicar problemas subyacentes como una mala gestión o la cultura del lugar de trabajo. Pero el seguimiento de la rotación es sólo el principio. Con el análisis predictivo, puede prever la rotación potencial e identificar a los empleados en riesgo, lo que permite estrategias de retención proactivas.

vía Mihrfuture Lea también: los 10 mejores software de monitorización de empleados en 2024

2. Seguimiento de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI)

La DEI no es sólo una casilla que hay que marcar: es crucial para fomentar un lugar de trabajo justo e integrador. Las métricas clave que hay que seguir son la diversidad de género, la representación de grupos minoritarios y la igualdad salarial.

Mediante el seguimiento periódico de las métricas de DEI en un panel de diversidad, puede evaluar la eficacia de sus iniciativas de inclusión y ajustar las estrategias según sea necesario para promover un entorno de trabajo más equitativo.

vía Consultoría CrossCountry

3. Métricas de productividad de la mano de obra

Métricas de productividad como la producción por empleado, los índices de finalización de proyectos y el tiempo de productividad de las nuevas contrataciones ofrecen información sobre la eficacia y el rendimiento del equipo.

Estos indicadores clave de rendimiento le ayudan a identificar áreas de mejora, optimizar los flujos de trabajo y garantizar que los recursos se utilizan de forma eficaz, impulsando la productividad general.

Supervise la carga de trabajo de los equipos y los índices de tareas completadas de un vistazo a través de los cuadros de mando de ClickUp

Consejo profesional: Puede utilizar herramientas de seguimiento de la productividad de los empleados para supervisar el rendimiento, establecer metas y optimizar los flujos de trabajo, garantizando que su equipo se mantenga en la senda correcta y cumpla los objetivos con eficacia.

4. Métricas de gestión del talento

La gestión eficaz del personal es clave para el crecimiento de la organización. Métricas como el tiempo de contratación, el progreso en el desarrollo de los empleados y los índices de movilidad interna muestran claramente lo bien que se está gestionando y fomentando el talento.

El seguimiento de estas métricas clave ayuda a identificar las carencias de competencias, mejorar los programas de formación y crear trayectorias profesionales sólidas, garantizando que sus mejores talentos sigan comprometidos y progresando.

vía Netsuite

5. Métricas de retención de empleados

Retener a los mejores talentos es crucial para la estabilidad, especialmente para las nuevas empresas en fase inicial. Métricas como las puntuaciones de compromiso de los empleados, las tasas de retención por departamentos y los motivos de abandono proporcionan información detallada sobre la eficacia de sus estrategias de retención.

Un conocimiento exhaustivo de estas métricas permite aplicar estrategias de retención específicas -mejora de las prestaciones, mayor conciliación de la vida laboral y familiar o un mayor sentido de comunidad- para satisfacer y comprometer a su plantilla.

vía Equipo deslizante Lea también: 10 Software de gestión de capital humano para empresas en 2024

Seguimiento de la diversidad, la equidad y la inclusión en los paneles de análisis de personas

Cuando se trata de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el análisis de personas, se trata de algo más que de un mero token. La supervisión de la DEI ayuda a las organizaciones a comprender la verdadera composición de su plantilla y las dinámicas en juego.

A continuación le mostramos cómo puede utilizar su panel de RR.HH. para mejorar los esfuerzos de DEI:

Supervisar la representación de los distintos grupos en los diferentes niveles de la organización para identificar y abordar las barreras al progreso, como la brecha salarial de género y los techos de cristal

Analizar la igualdad salarial para garantizar prácticas de compensación justas e imparciales

Utilice los datos sobre el compromiso de los empleados para comprobar si todo el personal se siente valorado e incluido, independientemente de su procedencia

Superar los retos en la implantación de paneles de análisis de personas

La implantación de un panel de análisis de personas implica garantizar la privacidad de los datos y hacer frente a las imprecisiones. A continuación se explica cómo abordar estos problemas con eficacia:

Abordar los problemas de privacidad y seguridad de los datos

No salvaguardar los datos confidenciales de los empleados puede dar lugar a infracciones, erosionar la confianza de los empleados y exponer a su organización a sanciones legales. El impacto va más allá de los problemas legales inmediatos; puede dañar la reputación de su empresa y minar la moral de los empleados.

**Solución

Aplique un cifrado seguro a los datos en reposo y en tránsito

Aplique controles de acceso estrictos para garantizar que sólo el personal autorizado pueda ver la información confidencial

Realice evaluaciones de seguridad periódicas para identificar y mitigar las vulnerabilidades

Establezca políticas claras de uso de datos y garantice el cumplimiento del GDPR, la CCPA y otras normativas

Tratar las imprecisiones e incoherencias de los datos

Los datos inexactos o incoherentes pueden conducir a decisiones equivocadas, perspectivas sesgadas y estrategias ineficaces. Tienen como resultado ineficiencias operativas y metas empresariales desalineadas, lo que afecta al rendimiento general.

**Solución

Llevar a cabo una auditoría de datos para identificar y abordar las fuentes de errores

Implantar comprobaciones de validación para detectar los errores a tiempo

Normalizar los formatos y rótulos de los datos en todos los sistemas

Actualizar y depurar periódicamente los datos para mantener su exactitud

Asignar administradores de datos especializados para supervisar la calidad de los datos y garantizar su fiabilidad permanente

Transformación de RR.HH. con información basada en datos

Con un panel de control de personal, no sólo está recopilando datos; está dotando a su equipo de RR.HH. de las herramientas que necesitan para optimizar las estrategias de personal, mejorar la retención de los empleados y obtener mejores resultados empresariales.

La información en tiempo real sobre métricas clave como la rotación de personal, la productividad y la diversidad permite a los departamentos de RR.HH. abordar los retos de forma proactiva, predecir tendencias y tomar decisiones que contribuyen al intento correcto de la organización.

¿Está preparado para transformar sus RR.HH. con información basada en datos? Inscríbase en ClickUp y empiece hoy mismo a aprovechar el poder de los datos de su gente