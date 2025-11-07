Las 10 mejores alternativas y competidores de Miro en 2026

Miro ha sido una opción muy popular para crear pizarras, pero a medida que tus pizarras crecen, a menudo se convierten en lienzos abarrotados. Las notas adhesivas se multiplican, pero la verdadera colaboración se estanca. Y si gestionas proyectos complejos o necesitas más control sobre la estructura y los costes, Miro puede empezar a parecerte limitante.

Varias alternativas a Miro ofrecen sólidas funciones de colaboración visual. Si buscas capacidades de creación de diagramas, Creately es una excelente opción. Para la colaboración integrada con el diseño, ClickUp destaca por encima del resto. Mural es otra opción sólida, especialmente si tu equipo trabaja dentro del ecosistema de Microsoft, junto con Microsoft Pizarra. ClickUp también ofrece herramientas de colaboración visual, como pizarras y mapas mentales, lo que lo convierte en una excelente opción todo en uno para equipos que desean la gestión de proyectos y la realización de lluvias de ideas en una sola plataforma. Lucidchart y Whimsical también son opciones populares en el espacio de las pizarras. Ya sea por una mejor personalización, traspasos de proyectos más fluidos o precios más asequibles, estos competidores de Miro cubren las carencias de Miro. Hemos recopilado las mejores opciones para equipos que buscan colaboración visual sin sentirse abrumados. 👇

Limitaciones de Miro

Aunque valoramos las funciones colaborativas de Miro, no nos convencen los siguientes aspectos decisivos:

Desorden en el tablero: A medida que los tableros crecen, pueden resultar un poco abrumadores, lo que dificulta mantener las sesiones centradas y con alta productividad

Complejidad para equipos grandes: gestionar los roles y permisos de los usuarios puede llevar mucho tiempo en equipos grandes, y es posible que la plataforma no se adapte tan bien como se esperaba a las necesidades de las corporaciones

Controles e interfaz poco intuitivos: Los controles de Miro no son intuitivos, especialmente al usar un ratón o un trackpad, lo que provoca frustración al navegar o realizar la edición

Problemas de rendimiento en tableros grandes: el rendimiento de Miro se ve afectado a medida que los tableros se llenan de contenido como imágenes, vídeos y notas adhesivas, lo que hace que los tableros grandes sean lentos para navegar y frustrantes de usar, lo que dificulta la productividad

Las alternativas a Miro de un vistazo

Aquí tienes una tabla que resume cómo las funciones de colaboración y gestión de proyectos de las alternativas a Miro ofrecen un mejor rendimiento:

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp – Pizarras blancas con IA + documentos, tareas, chat – Convierte las ideas de la pizarra en tareas – Automatizaciones, plantillas, mapas mentales – Uso compartido externamente + superposiciones de diagramas de Gantt/cronogramas Ideal para equipos de pequeñas empresas y grandes corporaciones que necesitan una colaboración visual basada en IA vinculada a la ejecución de proyectos Plan gratuito disponible; personalizaciones disponibles para corporaciones Mural – Lienzo infinito, plantillas, notas adhesivas, cronómetros – Colaboración de invitados sin acceso completo – Estructuración mediante IA y agrupación de notas Ideal para equipos creativos y facilitadores que imparten talleres de diseño a distancia o híbridos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Lucidchart – Sincronización de datos en tiempo real, colaboración multiusuario – Arrastrar y soltar para gráficos de flujo, organigramas y flujos de trabajo – Modo de presentación y exportación a otras plataformas Ideal para grandes equipos técnicos y empresariales que diseñan sistemas complejos Plan gratuito disponible; planes de pago desde 9 $ al mes por usuario; precios personalizados para corporaciones Creately – Diagramas + herramientas de proyectos y bases de datos – Diagramas de Gantt, diagramas ERD y mapas mentales – Bases de datos personalizadas + seguimiento del progreso Ideal para equipos multifuncionales que necesitan crear diagramas para la planificación de proyectos Plan Free disponible; planes de pago desde 8 $ al mes por usuario; precios personalizados para corporaciones Whimsical – Esquemas, mapas mentales, documentos, notas adhesivas – Modo de esquema para estructurar – Interfaz limpia y colaboración rápida Ideal para pequeños equipos de diseño y de producto que necesitan una pizarra digital ligera e intuitiva Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones FigJam – Integrado con la suite de diseño Figma – Widgets (encuestas, cronómetros), chat en directo, reacciones – Chat de voz y cursores colaborativos Ideal para equipos de diseño y equipos de producto de tamaño pequeño a mediano que trabajan en el ecosistema de Figma Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 20 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Microsoft Pizarra – Integrado con Teams, Outlook y OneDrive – Reconocimiento de figuras y escritura manuscrita – Tinta digital y plantillas de proyectos Ideal para equipos de corporación del ecosistema de Microsoft 365 que necesitan una colaboración visual sencilla Free Conceptboard – Lienzo infinito, historial de versiones, menciones de tareas– Intercambio seguro de archivos, compatibilidad con equipos híbridos– Vídeo integrado, SSO empresarial, Edición Data Center Ideal para equipos remotos o híbridos y consultores que necesitan talleres visuales seguros de seguridad Plan Free disponible; planes de pago desde 7,50 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Klaxoon – Pizarra interactiva con encuestas, juegos y cuestionarios – Función «Capsule» para formación multimedia – Nubes de palabras y recopilación de comentarios Ideal para responsables de formación, recursos humanos y compromiso del equipo que necesitan talleres interactivos Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 27 $/usuario/mes; precios personalizados para corporaciones Sketch – Herramienta de diseño UI/UX nativa para Mac – Diseño inteligente, reglas y bibliotecas de uso compartido – Diseño adaptativo y creación de prototipos Ideal para diseñadores de UI/UX y equipos creativos que necesitan crear maquetas de alta fidelidad Planes de pago desde 12 $ al mes por usuario; licencia para Mac de 120 $; precios personalizados para corporaciones

Las 10 mejores alternativas y competidores de Miro

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos comerciales, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Aquí tienes nuestra selección de los mejores programas de pizarra digital para la colaboración en tiempo real, la lluvia de ideas, la gestión de tareas, las capacidades de integración y mucho más. 📋

Tanto si buscas flujos de trabajo flexibles, funciones de facilitación o una colaboración del equipo mejorada, estos competidores de Miro te ofrecen todo lo que necesitas para impulsar la productividad y la creatividad.

1. ClickUp (La mejor opción para la gestión visual de proyectos y la colaboración)

Empieza a usar ClickUp gratis Genera ideas, haz bocetos y colabora sin problemas mientras conviertes tus pensamientos en tareas prácticas en ClickUp Pizarras

ClickUp no es solo otra herramienta de pizarra más en una larga lista. De hecho, es la aplicación todo en uno para el trabajo que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Con ClickUp Pizarras, cada lienzo es ultrarrápido, elegante y está diseñado para la colaboración creativa. Puedes integrar a la perfección la lluvia de ideas, la planificación y la ejecución en una única plataforma, creando una experiencia atractiva y unificada. Se acabó el hacer bocetos en post-its virtuales sin seguimiento: ahora las ideas se pueden convertir directamente en tareas de ClickUp con un solo clic, integrándolas a la perfección en tu flujo de trabajo.

Más allá de las sesiones visuales, ClickUp integra documentos, chat y tareas en un único ecosistema cohesionado. Puedes enlazar ClickUp Docs y elementos multimedia directamente en la Pizarra, lo que te permite generar ideas, documentarlas y asignarlas, todo ello sin tener que cambiar de pestaña.

La interfaz táctil te permite esbozar y desarrollar tus ideas de forma intuitiva.

Y a la hora de ponerlas en práctica, ClickUp Brain, el asistente de IA nativo de ClickUp, va más allá: genera imágenes a partir de indicaciones de texto, resume debates, convierte el chat en tareas estructuradas e incluso crea esquemas de proyectos completos, todo ello dentro del mismo entorno de trabajo. El uso compartido es muy sencillo: puedes incrustar pizarras en ClickUp, compartirlas al instante o exportarlas como archivos PDF.

Convierte texto en imágenes e ideas en tareas directamente desde las pizarras con ClickUp AI

Además, ClickUp mapas mentales te ayudan a visualizar conceptos desde cero. Con solo unos clics, puedes desglosar fácilmente proyectos complejos y ajustar la organización y el diseño de las ideas.

Usa los mapas mentales de ClickUp para generar ideas sobre los recorridos de los usuarios y otros flujos de trabajo

ClickUp también ofrece una variedad de plantillas prediseñadas, como pizarras de hoja de ruta, pizarras de visualización y pizarras de actualización de proyectos, que se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades de tu equipo. Considera probar la plantilla de mapa mental simple de ClickUp para ver tus propuestas y tomar decisiones sobre la marcha rápidamente. Me impresionó la flexibilidad de esta plantilla para modificar dinámicamente mi mapa mental con otros miembros involucrados.

Consigue una plantilla gratuita La plantilla de diagrama de espina de pescado de ClickUp está diseñada para ayudarte a visualizar y realizar el seguimiento de las causas y los efectos de un problema o una idea.

Otra herramienta destacada es la plantilla de diagrama de espina de pescado de ClickUp, que te permite identificar las causas raíz detectables de un defecto. Además, te permite desarrollar y agrupar ideas en categorías relevantes.

Las mejores funciones de ClickUp

Mira dónde están tus compañeros de equipo en la pizarra, colabora en directo y evita ediciones superpuestas o confusiones durante las sesiones de brainstorming siguiendo sus cursores

Conecta elementos de la pizarra con tareas que tengan dependencias, obstáculos o relaciones: ideal para planificar visualmente flujos de trabajo o hojas de ruta de proyectos

Añade diagramas de Gantt, cronogramas o paneles directamente en una pizarra para aportar contexto visual y seguimiento de proyectos en tiempo real a tu espacio de lluvia de ideas

Invita a colaboradores externos a interactuar en las pizarras sin darles acceso completo a tu entorno de trabajo: ideal para agencias, autónomos o revisiones de clientes

Diseña flujos de trabajo creativos que se adapten a las necesidades de tu proyecto y realiza la automatización para ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo manual

Conéctate con más de 1000 herramientas para disfrutar de amplias funciones de colaboración en diferentes plataformas

Con ClickUp Automations , automatiza tareas repetitivas como asignar acciones, establecer plazos o actualizar el progreso, una vez que hayas terminado la lluvia de ideas y la planificación.

Limitaciones de ClickUp

A algunos usuarios les resulta abrumadora al principio la interfaz repleta de funciones de ClickUp debido a una curva de aprendizaje un poco pronunciada

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 describe ClickUp como una «potente herramienta de gestión de proyectos todo en uno»:

Lo que más me gusta de ClickUp es lo fácil que resulta poner a nuestro equipo y a nuestros clientes en sintonía. La plataforma nos ofrece todo —desde tableros Kanban y diagramas de Gantt hasta documentos y pizarras— en un solo lugar, por lo que podemos intercambiar ideas, planear y ejecutar sin tener que cambiar de herramienta. Los comentarios en tiempo real, las menciones @ fáciles de usar y los permisos detallados permiten a los clientes ver exactamente lo que necesitan (y nada que no necesiten), al tiempo que siguen colaborando directamente en la tarea o el documento. Si a esto le sumamos potentes automatizaciones, campos personalizados e integraciones con Slack, Google Drive y Zoom, ClickUp se convierte en un auténtico «centro de comandos» que mantiene los proyectos en marcha y la comunicación clara como el agua.

Lo que más me gusta de ClickUp es lo fácil que resulta poner a nuestro equipo y a nuestros clientes en sintonía. La plataforma nos ofrece todo —desde tableros Kanban y diagramas de Gantt hasta documentos y pizarras— en un solo lugar, por lo que podemos intercambiar ideas, planear y ejecutar sin tener que cambiar de herramienta. Los comentarios en tiempo real, las menciones @ fáciles de usar y los permisos detallados permiten a los clientes ver exactamente lo que necesitan (y nada que no necesiten), al tiempo que siguen colaborando directamente en la tarea o el documento. Si a esto le sumamos potentes automatizaciones, campos personalizados e integraciones con Slack, Google Drive y Zoom, ClickUp se convierte en un auténtico «centro de comandos» que mantiene los proyectos en marcha y la comunicación clara como el agua.

👀 Extra: Echa un vistazo a esta guía sobre las pizarras de ClickUp para hacerte una idea más amplia de los proyectos visuales que puedes llevar a cabo.

📮ClickUp Insight: Los equipos de bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como la aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para cualquier equipo, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

2. Mural (Ideal para la colaboración visual y los talleres creativos)

a través de Mural

El entorno de trabajo digital de Mural está especialmente diseñado para tareas de pensamiento de diseño y planificación estratégica que se basan en elementos visuales. Puedes crear tableros dinámicos e interactivos para dar vida a tus ideas en tiempo real.

Esta herramienta es ideal para equipos creativos y facilitadores que organizan talleres o desarrollan guiones gráficos. Tanto si tu equipo trabaja a distancia como si es híbrido, el entorno colaborativo de Mural te permite correlacionar los recorridos de los usuarios.

Las mejores funciones de Mural

Aprovecha el lienzo infinito sin limitaciones de espacio, que ofrece flexibilidad para proyectos de gran envergadura

Habilita el acceso de visitantes para interactuar con colaboradores externos sin permisos completos del entorno de trabajo

Explora herramientas interactivas como notas adhesivas, votaciones y cronómetros para potenciar la colaboración

Accede a la biblioteca de plantillas para poner en marcha tus proyectos con diseños ya preparados

Limitaciones de Mural

Varios usuarios han informado de problemas de velocidad al colaborar en archivos de gran tamaño

Cambiar el lienzo infinito a un tablero definido puede resultar engorroso

Precios de Mural

Free

Team+: 12 € al mes por usuario

Business: 18 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mural

G2: 4,6/5 (más de 1420 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mural?

Un usuario de G2 comparte:

Sus plantillas predefinidas te ayudan a familiarizarte y a ponerte en marcha de forma rápida y eficaz. La nueva función de IA te ayuda a generar y estructurar mejores ideas y te ofrece un control total sobre las notas, las imágenes y los diagramas. Presenta pocos problemas de compatibilidad con los navegadores y pocos problemas de rendimiento al trabajar con tableros grandes que contienen muchos elementos interactivos.

Sus plantillas predefinidas te ayudan a familiarizarte y a ponerte en marcha de forma rápida y eficaz. La nueva función de IA te ayuda a generar y estructurar mejores ideas y te ofrece un control total sobre las notas, las imágenes y los diagramas. Presenta pocos problemas de compatibilidad con los navegadores y pocos problemas de rendimiento al trabajar con tableros grandes que contienen muchos elementos interactivos.

💡 Consejo profesional: Si trabajas con un equipo global, utiliza pizarras asincrónicas. Herramientas como los comentarios o las anotaciones permiten a los miembros del equipo aportar ideas incluso después de que finalice la sesión en directo, lo que mantiene la colaboración de forma continua.

📚 Lee también: Las mejores alternativas a Mural para pizarras digitales

3. Lucidchart (ideal para crear diagramas y visualizar procesos complejos)

vía Lucidchart

Esta potente plataforma web es ideal para crear diagramas técnicos detallados, diagramas de flujo y visualizar flujos de trabajo, lo que la hace perfecta para ingeniería, TI y análisis empresarial. Reconocida por su diseño de arrastrar y soltar, Lucidchart te permite crear y diseñar rápidamente arquitecturas de software.

Utiliza esta herramienta para crear gráficos organizacionales o convertir ideas técnicas y empresariales en pasos prácticos.

Las mejores funciones de Lucidchart

Conéctate a fuentes de datos en tiempo real para obtener actualizaciones al instante y una integración perfecta en tus diagramas

Colabora con varios miembros del equipo al mismo tiempo en el mismo diagrama

Usa el modo de presentación para compartir novedades y conocimientos directamente, sin necesidad de software de terceros

Exporta tus proyectos a plataformas similares para facilitar el uso compartido y el trabajo en diferentes herramientas

Limitaciones de Lucidchart

Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario parece anticuada en comparación con la de otros competidores de Miro

El rendimiento puede verse afectado con documentos de gran tamaño o con muchas pestañas abiertas

Precios de Lucidchart

Free

Individual: 9 $ al mes, facturado anualmente

Equipo: 10 $ al mes por usuario, facturación anual

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lucidchart

G2: 4,5/6 (más de 6400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lucidchart?

Un usuario de Capterra comparte:

Lucid es muy fácil de usar y cuenta con un excelente conjunto de módulos de aprendizaje. Las plantillas también son un punto de partida muy útil. La única queja que tengo sobre Lucidchart es que me gustaría tener la opción de desactivar las sugerencias de la herramienta de IA o eliminarla de mi barra de herramientas. Tampoco me gusta que no pueda hacer triple clic en una palabra o letra concreta dentro de una figura para colocar el cursor justo en ese punto, ya que de forma predeterminada se sitúa al final del texto.

Lucid es muy fácil de usar y cuenta con un excelente conjunto de módulos de aprendizaje. Las plantillas también son un punto de partida muy útil. La única queja que tengo sobre Lucidchart es que me gustaría tener la opción de desactivar las sugerencias de las herramientas de IA o eliminarlas de mi barra de herramientas. Tampoco me gusta que no pueda hacer triple clic en una palabra o letra concreta dentro de una figura para colocar el cursor justo en ese punto, ya que de forma predeterminada se sitúa al final del texto.

4. Creately (La mejor para la creación versátil de diagramas y la planificación de proyectos)

vía Creately

La estructura multifuncional de Creately combina la creación de diagramas técnicos, la gestión de proyectos y la creación de bases de datos en una plataforma unificada. Por lo tanto, es perfecta para equipos que necesitan crear múltiples diagramas mientras gestionan tareas dentro de los proyectos.

También puedes utilizar mapas mentales, diagramas de Gantt y diagramas ER, al tiempo que alternas rápidamente entre las tareas de planificación y ejecución para mantener a los equipos centrados.

Las mejores funciones de Creately

Crea bases de datos personalizadas directamente en la plataforma para organizar y gestionar la información de forma eficiente

Realiza actualizaciones en tiempo real que tengan visibilidad para todos los participantes, para que todos estén informados

Realiza un seguimiento del progreso de los proyectos, los cronogramas y las dependencias con herramientas integradas para mantenerte al día con tu trabajo

Crea diagramas adaptados tanto a proyectos a pequeña como a gran escala, garantizando visualizaciones claras y detalladas

Limitaciones de Creately

Los usuarios señalan que la carga es lenta y que la aplicación no responde cuando se trata de diagramas muy grandes

Retrasos ocasionales en la sincronización

Precios de Creately

Free

Personal: 8 $ al mes

Equipo: 8 $ al mes por usuario

Business: 149 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Creately

G2: 4,4/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 210 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Creately?

Lo más destacado de una reseña de G2:

Me encanta lo fácil que es crear diagramas y colaborar en ellos con Creately. La función de colaboración en tiempo real es increíblemente útil para los proyectos en equipo, y la amplia biblioteca de plantillas y figuras ahorra mucho tiempo. Aunque Creately es, en general, muy fácil de usar, a veces me parece que los tiempos de carga son un poco lentos, especialmente con proyectos más grandes.

Me encanta lo fácil que es crear diagramas y colaborar en ellos con Creately. La función de colaboración en tiempo real es increíblemente útil para los proyectos en equipo, y la amplia biblioteca de plantillas y figuras ahorra mucho tiempo. Aunque Creately es, en general, muy fácil de usar, a veces me parece que los tiempos de carga son un poco lentos, especialmente con proyectos más grandes.

💡 Consejo profesional: Si trabajas con diagramas o flujos de trabajo complejos, utiliza anclajes y conectores para mostrar las relaciones entre los diferentes elementos. Esto ayuda a crear un mapa visual fácil de seguir y comprender.

5. Whimsical (Ideal para una planificación visual sencilla con una interfaz intuitiva)

vía Whimsical

Whimsical es una opción fantástica para diseñadores de UX/UI, equipos remotos y gestores de producto.

Su sencillez y rapidez lo hacen fácil de usar. Puedes crear rápidamente esquemas y marcos visuales sin el desorden que suelen presentar las herramientas con más funciones.

Te ayuda a organizar y clasificar ideas de forma eficiente, lo que la hace ideal para la planificación de sprints y sesiones rápidas de lluvia de ideas. También puedes invitar a tu equipo a tu tablero para realizar la edición colaborativa en tiempo real.

Las mejores funciones de Whimsical

Utiliza el modo de esquema para organizar los elementos en una estructura jerárquica clara, lo que te ayudará a correlacionar ideas complejas.

Accede a funciones específicas de wireframes para crear maquetas y visualizar diseños antes del desarrollo

Estructura mapas mentales y diagramas con complementos de diseño para mejorar la claridad y la creatividad

Límites caprichosos

Las integraciones de IA aún no están lo suficientemente desarrolladas como para ofrecer resultados inteligentes

Las funciones integradas de edición de documentos son algo limitadas

Precios caprichosos

Free

Pro: 12 $ al mes por editor

Business: 18 $ al mes por editor

Enterprise: 20 $ al mes por editor

Valoraciones y reseñas de Whimsical

G2: 4,6/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Whimsical?

Una opinión en G2 dice lo siguiente:

Siempre estoy buscando una forma de centralizar todos mis pensamientos, notas, diagramas y soluciones creativas, reuniendo todas estas funciones en un solo lugar.

Siempre estoy buscando una forma de centralizar todos mis pensamientos, notas, diagramas y soluciones creativas, reuniendo todas estas funciones en un solo lugar.

📚 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Whimsical

6. FigJam (Ideal para equipos de diseño y sesiones creativas de brainstorming)

a través de FigJam

Creada por Figma, FigJam es una plataforma colaborativa de pizarra digital en línea ideal por su perfecta integración con la suite de diseño de Figma.

Esta herramienta destaca por su transición fluida entre la lluvia de ideas y el trabajo de diseño detallado. Ofrece un puente eficaz para los equipos que trabajan dentro del ecosistema de Figma.

Las mejores funciones de FigJam

Añade widgets como cronómetros, botones de reacción y encuestas para mejorar la interacción y la participación

Deja comentarios y opiniones directamente en el tablero para facilitar una comunicación fluida y la aportación de ideas.

Utiliza herramientas de puntero y cursores de usuario para dirigir reuniones y talleres, y así facilitar la navegación y mantener la atención.

Inicia llamadas de voz directamente desde la app para mantener conversaciones en tiempo real, sin necesidad de herramientas de comunicación externas

Limitaciones de FigJam

Función independiente limitada sin Figma

Limitaciones de personalización para plantillas y elementos del tablero

Precios de Figma

Accede a FigJam, Figma Slides, Dev Mode, Figma Draw y Figma Design:

Starter : Gratis, gratuito/a

Professional: 20 $ al mes por cada asiento completo

Organización: 55 $ al mes por cada asiento completo

Corporación: 90 $ al mes por cada asiento completo

Valoraciones y reseñas de FigJam

G2: 4,6/5 (más de 440 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FigJam?

Esto es lo que opinaba un usuario de G2:

Lo uso con mucha frecuencia para explicar mecanismos complejos y crear gráficos que muestren fácilmente los procesos sencillos… Encontrar el soporte al cliente o la ayuda es un poco complicado, y no he conseguido averiguar cómo integrar Figjam con otros productos o servicios. Me ha costado mucho localizar la ubicación de las integraciones.

Lo uso con mucha frecuencia para explicar mecanismos complejos y esquematizar fácilmente los procesos sencillos… Encontrar el soporte al cliente o la ayuda es un poco complicado, y no he conseguido averiguar cómo integrar Figjam con otros productos o servicios. Me ha costado mucho localizar la ubicación de las integraciones.

📚 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de FigJam

7. Microsoft Pizarra (Ideal para equipos que trabajan en el ecosistema de Microsoft)

a través de Microsoft Pizarra

Microsoft Whiteboard es una herramienta de colaboración visual diseñada para funcionar de forma intuitiva con Microsoft Teams, OneDrive y Outlook, lo que permite un flujo de trabajo unificado y optimizado.

Tiene compatibilidad con varios elementos visuales, como el dibujo y el reconocimiento de figuras, a los que se puede acceder mediante la pantalla táctil, un lápiz o el ratón. Las funciones interactivas, como la escritura digital, permiten a tu equipo capturar y organizar técnicas de lluvia de ideas de forma fluida, convirtiendo las ideas en tareas concretas.

Las mejores funciones de Microsoft Pizarra

Reconoce figuras y notas manuscritas para mejorar la memoria de los proyectos y optimizar la organización

Automatiza la conversión de contenido en bruto en elementos limpios y bien formateados para una gestión de proyectos más rápida y fluida

Accede a plantillas de pizarra para situaciones habituales, como la planificación y el seguimiento de proyectos, lo que te facilitará dar los primeros pasos

Utiliza la escritura digital con lápices y la función táctil para disfrutar de un enfoque más intuitivo y práctico a la hora de crear y realizar la edición de contenido

Limitaciones de Microsoft Pizarra

Inaccesible durante cortes de red o en entornos sin conexión

Es complicado de usar en dispositivos que no sean Windows

Precios de Microsoft Pizarra

Free

Valoraciones y reseñas de Microsoft Pizarra

G2: 4,1/5 (más de 45 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Pizarra?

Un usuario de Capterra dice:

Ventajas: Versátil y «lo más parecido» a tener una pizarra física y a que todos estén presentes en persona. Desventajas: Es un poco complicado dibujar en ella y no hay una forma fácil de asegurarse de que los espectadores estén centrados en la misma zona del tablero que el presentador.

Ventajas: Versátil y «lo más parecido» a tener una pizarra física y a que todos estén presentes en persona. Desventajas: Es un poco complicado dibujar en ella y no hay una forma fácil de asegurarse de que los espectadores estén centrados en la misma zona del tablero que el presentador.

🧠 ¿Sabías que...? Tony Buzan popularizó el concepto de los mapas mentales en la década de 1960, pero la gente lleva siglos utilizando diagramas visuales como forma de organizar pensamientos e ideas.

📚 Lee también: Alternativas a Microsoft Pizarra que debes tener en cuenta

8. Conceptboard (Ideal para equipos remotos o híbridos y consultores que necesitan talleres visuales con seguridad)

vía Conceptboard

Piensa en Conceptboard como tu taller virtual: una alternativa a Miro sencilla pero potente, diseñada para mentes creativas que quieren esbozar, planificar y hacer lluvias de ideas en línea. Ofrece un lienzo infinito en el que puedes ampliar para ver los detalles o alejar la imagen para ver el panorama general, añadir notas adhesivas, bocetos, figuras e incluso realizar videollamadas, todo en un mismo lugar.

Es especialmente útil para equipos remotos o híbridos que llevan a cabo sprints ágiles, revisiones de diseño o planificación de proyectos con cursores en tiempo real, historial de versiones y comentarios para que todos estén en sintonía. Además, cuenta con seguridad de nivel empresarial e integraciones que se adaptan perfectamente a tu conjunto de herramientas actual.

Las mejores funciones de Conceptboard

Usa el lienzo infinito para hacer lluvias de ideas, crear esquemas o llevar a cabo retrospectivas sin límites de espacio

Adjunta archivos (PDF, imágenes, vídeos) y anótalos directamente en tu tablero

Asigna tareas y realiza menciones a tus compañeros de equipo para mantener el avance de los elementos pendientes

Restaura el historial del tablero para revertir cambios o volver a ver versiones anteriores

Controla el acceso y los permisos con seguridad de nivel empresarial (TLS, AES-256, SSO)

Limitaciones de Conceptboard

El rendimiento puede verse afectado, especialmente en tableros grandes, lo que provoca una carga lenta, retrasos en el cursor y demoras

El formato del texto es limitado: no se puede poner en negrita, cambiar el tamaño ni aplicar estilos a palabras individuales dentro de un cuadro de texto, lo que resulta frustrante para muchos usuarios

Precios de Conceptboard

Free

Premium: 7,5 $ por usuario al mes

Empresas: 15 $/usuario/mes

Enterprise: Desde 16 $ al mes por usuario (mínimo 100 licencias anuales)

Sector público: 18 $/usuario/mes (mínimo 50 licencias anuales)

Edición para centros de datos: Precios personalizados (250 licencias anuales incluidas)

Valoraciones y reseñas de Conceptboard

G2: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Conceptboard?

Directamente de una reseña de G2:

Su uso es intuitivo y sencillo, y deja mucho margen para la creatividad y el trabajo holístico y sistémico. La amplia gama de funciones, desde iconos y plantillas hasta el dibujo a mano alzada, ayuda a trabajar de forma creativa… Para mí, como consultor, coach y formador, la distribución de roles y autorizaciones para los participantes no es lo suficientemente sofisticada. Aquí hay una clara necesidad de mejora.

Su uso es intuitivo y sencillo, y deja mucho margen para la creatividad y el trabajo holístico y sistémico. La amplia gama de funciones, desde iconos y plantillas hasta el dibujo a mano alzada, ayuda a trabajar de forma creativa… Para mí, como consultor, coach y formador, la distribución de roles y autorizaciones para los participantes no es lo suficientemente sofisticada. Aquí hay una clara necesidad de mejora.

🧠 ¿Sabías que...? El diagrama más famoso del mundo es probablemente el diagrama de Venn, inventado por John Venn en 1880. Originalmente se utilizaba para mostrar las relaciones lógicas entre diferentes grupos.

9. Klaxoon (Ideal para talleres interactivos y gamificados)

vía Klaxoon

Klaxoon es una herramienta versátil y de alta calidad diseñada para equipos que se nutren de talleres participativos. Su pizarra digital interactiva integra cuestionarios, encuestas y experiencias gamificadas para garantizar la implicación de cada participante.

Los elementos lúdicos de la plataforma, como los retos en directo y las nubes de palabras, transforman las reuniones habituales en sesiones de brainstorming atractivas y eficientes. Klaxoon también ofrece una función «Capsule» para crear presentaciones interactivas que combinan elementos multimedia, lo que la hace perfecta para la transferencia de conocimientos y las sesiones de formación.

Las mejores funciones de Klaxoon

Recopila los comentarios en nubes de palabras durante las sesiones, ofreciendo una panorámica clara y visual de los puntos clave

Accede a una biblioteca de plantillas personalizables diseñadas para diversos escenarios, como la gestión de proyectos y los flujos de trabajo ágiles

Crea encuestas y recopila opiniones al instante para obtener comentarios en tiempo real de los participantes

Graba sesiones y reproduce las conversaciones para repasar los momentos clave y asegurarte de que no se pasen por alto los puntos importantes

Limitaciones de Klaxoon

No hay modo sin conexión para la pizarra

Opciones de exportación limitadas

Precios de Klaxoon

Free

Plan Starter: 27 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Klaxoon

G2: 4,7/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Klaxoon?

Un usuario de G2 comenta:

Las dos funciones más populares son la pizarra interactiva y los cursos lúdicos para involucrar a los empleados. Klaxoon hace que los intercambios sean más distendidos y refuerza la compatibilidad con el agente… La herramienta requiere formación para poder aprovechar todo su potencial. No siempre es fácil de usar para alguien que no está familiarizado con ella.

Las dos funciones más populares son la pizarra interactiva y los cursos lúdicos para involucrar a los empleados. Klaxoon hace que los intercambios sean más distendidos y refuerza el soporte al agente… La herramienta requiere formación para poder aprovechar todo su potencial. No siempre es fácil de usar para alguien que no está familiarizado con ella.

📚 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Klaxoon

🧠 ¿Sabías que...? Los diagramas de flujo fueron utilizados por primera vez en la década de 1920 por Frank Gilbreth, un pionero en los estudios de movimiento. Su idea era mejorar la eficiencia en las tareas industriales, pero hoy en día los diagramas de flujo se utilizan para todo, desde el diseño de software hasta la resolución de problemas.

10. Sketch (Ideal para diseñadores de UI/UX y creación de prototipos interactivos)

vía Sketch

Famoso por sus ventajas en el diseño basado en vectores, Sketch es ideal para diseñadores que buscan crear, probar y refinar diseños rápidamente. Apoya a los equipos gracias a sus potentes herramientas de diseño, guías inteligentes y un amplio ecosistema de complementos, ampliando sus funciones básicas para incluir animación y creación de prototipos avanzados.

Lo más interesante es su amplia biblioteca de componentes y símbolos, que ayuda a los equipos a mantener la coherencia en todos los diseños y a actualizar rápidamente los prototipos según sea necesario.

Las mejores funciones de Sketch

Ajusta automáticamente los componentes y elementos de los diseños para adaptarlos a diferentes tamaños de pantalla y conseguir diseños adaptativos

Personaliza las mesas de trabajo para crear pantallas y flujos de usuarios con flexibilidad, adaptándote a las necesidades específicas de tu proyecto

Utiliza funciones avanzadas de gestión de capas para organizar y optimizar diseños complejos

Utiliza guías y reglas inteligentes para mantener la precisión del diseño y garantizar la coherencia

Limitaciones de Sketch

Plataforma exclusiva para Mac

Sin herramientas avanzadas de gestión de proyectos ni de colaboración

Precios de Sketch

Estándar: 12 $ al mes por editor

Licencia solo para Mac: 120 $ por asiento (incluye un año de actualizaciones)

Business: 22 $ al mes por editor (solo facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Sketch

G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mural?

Un usuario de G2 destaca:

La exportación fluida de mesas de trabajo y el entorno de trabajo ilimitado son funciones destacadas, y su creación automatizada de capas y objetos agiliza significativamente el proceso de diseño. Aunque Sketch es fantástico para uso en escritorio, supondría un gran cambio si estuviera disponible en el iPad. Esto ofrecería una flexibilidad y comodidad sin igual a los diseñadores que trabajan sobre la marcha.

La exportación fluida de mesas de trabajo y el espacio de trabajo ilimitado son funciones destacadas, y su creación automatizada de capas y objetos agiliza significativamente el proceso de diseño. Aunque Sketch es fantástico para uso en escritorio, supondría un gran cambio si estuviera disponible en el iPad. Esto ofrecería una flexibilidad y comodidad sin igual a los diseñadores que trabajan sobre la marcha.

Pásate a ClickUp para una gestión de proyectos visual más eficaz

Encontrar la herramienta de colaboración adecuada va mucho más allá de una simple pizarra visual: necesitas una plataforma que se adapte al flujo de trabajo de tu equipo y mejore la productividad sin complicaciones.

Aunque Miro sigue siendo una opción muy potente, herramientas de colaboración como ClickUp ofrecen un amplio repositorio de funciones que pueden mejorar tu enfoque de gestión de proyectos.

En última instancia, la herramienta adecuada depende del tamaño de tu equipo, los requisitos técnicos y el presupuesto. Considera utilizar ClickUp por su rendimiento de alta velocidad, su impresionante interfaz y la generación de imágenes impulsada por IA, que garantizan que tus ideas fluyan tan rápido como tu imaginación y simplifican el trabajo de tu equipo. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita!