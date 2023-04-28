Guía para principiantes sobre las pizarras de ClickUp con ejemplos de casos de uso

Por si no lo sabías, las pizarras digitales son la nueva tendencia en gestión de proyectos. 💅🏼

No se deje engañar por los colores vivos, su pizarra es mucho más que una simple aplicación para garabatear: es el lugar donde sus equipos se reúnen para colaborar de forma significativa y crear algo nuevo.

Y si tienes acceso a ClickUp, entonces tienes acceso al software de pizarra digital en todo su esplendor, sin necesidad de integraciones, ya que ClickUp es una de las pocas plataformas de gestión de proyectos que ofrece compatibilidad con pizarras de forma nativa. Esto supone una gran ventaja para los equipos distribuidos de tu organización que desean:

Haga una lluvia de ideas donde ya realiza su trabajo.

Mantenga a los clientes involucrados e informados.

Mejora la comunicación.

¡Ponga en práctica sus ideas lo antes posible, y mucho más!

¡En serio, pueden hacer todo eso! ¡Quizás por eso G2 eligió las pizarras de ClickUp como la herramienta de pizarra colaborativa número uno para la primavera de 2023!

Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que antes de lanzarte a pintar como Picasso, déjanos mostrarte primero cómo funciona Canva. 🎨

Si necesita más funcionalidades de las que le ofrece su herramienta de pizarra actual, o si es nuevo en este ámbito, esta guía contiene un montón de consejos, plantillas de pizarra y ejemplos de casos de uso para optimizar sus flujos de trabajo con esta herramienta altamente visual. Así que posponga sus mensajes directos, ábrase un refresco y familiarícese con la función más colaborativa de ClickUp hasta la fecha: las pizarras. 💜

Bienvenido a la función más colaborativa de ClickUp.

Las pizarras son tan eficientes como visuales, pero son mucho más que un espacio para demostrar tus habilidades con Microsoft Paint desde 1991. 👀

Las pizarras de ClickUp crean una experiencia de trabajo más inclusiva para todos los involucrados, especialmente para los clientes y las partes interesadas que desean comprender el panorama general lo más rápido posible. Además, las pizarras ofrecen la transparencia total para la que se creó ClickUp.

Dibuja conexiones y enlaza objetos para crear hojas de ruta o flujos de trabajo a partir de tus ideas junto con tu equipo en ClickUp Whiteboards.

Con la posibilidad de ver quién está viendo y contribuyendo a su tablero en tiempo real, puede trabajar junto con el equipo sin solapamientos ni confusiones. Y cuando esté listo para obtener las aprobaciones de los clientes o las partes interesadas externas, solo tiene que enviar un enlace público para conceder acceso de visualización. Por eso siempre debe tener una pizarra a mano para cada reunión de proyecto: simplemente comparta la URL de su pizarra y comience a colaborar como si estuviera en la vida real.

Mucho más avanzadas que las pizarras inteligentes de quinto curso, las pizarras de ClickUp están diseñadas para capturar sus ideas en el momento en que surgen y conectarlas a sus flujos de trabajo más rápido que nunca. Esto se consigue gracias a las funciones que se encuentran en los menús de la pizarra, los atajos de teclado y los cientos de plantillas diseñadas para que sus sesiones de brainstorming sean más impactantes.

Aproveche al máximo sus pizarras

Aunque tienes la opción de empezar con un lienzo literalmente en blanco, el Centro de plantillas de ClickUp siempre será nuestro primer paso preferido para cualquier caso de uso de la pizarra.

Las plantillas añaden estructura a un espacio en blanco que, de otro modo, resultaría intimidante, y actúan como catalizador en el proceso de desarrollo de su producto. Estos diagramas, gráficos y marcos predefinidos se adaptan perfectamente a su caso de uso concreto, pero pueden personalizarse aún más para satisfacer las necesidades específicas de su organización.

Además, no son solo para «principiantes». Sin duda, empezar con una plantilla le ahorrará una cantidad significativa de tiempo en las primeras fases de planificación y ejecución. Y más adelante, servirá como documentación oficial de todas las decisiones tomadas en cada proyecto, de principio a fin.

Ya sea que esté presentando una matriz de prioridades, redactando directrices de marca o creando mapas conceptuales, ClickUp ha desarrollado cientos de plantillas personalizables para cada posibilidad y nivel de comodidad utilizando las pizarras.

Colabora con clientes o equipos internos de forma más eficaz con las pizarras virtuales para impulsar la innovación.

Pero su plantilla no es el único recurso creado para llevar su proyecto a buen término: lo que distingue a ClickUp Whiteboards es la capacidad de convertir prácticamente cualquier cosa de su tablero en una tarea con solo unos clics.

Una vez más, para los que están al fondo: realiza la conexión instantánea entre las pizarras y tus procesos existentes.

Cuando decimos «pon tus ideas en práctica», lo decimos en serio. Y cualquiera que haya probado otros programas de pizarras digitales puede dar fe de que este es un producto revolucionario. 🏆

Utilice las pizarras de ClickUp para asignar tareas, etiquetar a las personas asignadas y todo lo necesario para poner en marcha su próxima colaboración.

Convertir figuras, objetos y texto en tareas es la clave para utilizar tu pizarra más allá de la fase de ideación y para llevar a cabo tu estrategia desde la primera fase de desarrollo hasta la última. ¿Te imaginas salir de una reunión productiva y no tener que volver a escribir tus próximos pasos como tareas que se pueden seguir? Suena casi demasiado bueno para ser verdad. 😎

La barra de herramientas de edición es otra función diseñada para capturar sus ideas lo antes posible. Con un clic del ratón o una pulsación del teclado, puede añadir figuras codificadas por colores, dibujar a mano alzada, dar formato al texto, crear notas adhesivas, vincular tareas existentes y mucho más.

Mediante el menú situado en la parte inferior de la pantalla, puede aprovechar al máximo las capacidades de integración de ClickUp con la opción de añadir tarjetas web, de documentos y de tareas a su pizarra. Estas tarjetas están activas en su pizarra, lo que significa que puede realizar la edición de texto en el documento de ClickUp minimizado, actualizar el estado de las tareas e interactuar con herramientas de trabajo de terceros, ¡todo desde su pizarra!

Incruste documentos ClickUp Docs en tiempo real directamente en las pizarras para acceder a documentos importantes del proyecto, investigaciones y contexto sin salir de su tablero.

Pero no nos hemos olvidado de las funciones básicas de la pizarra que ya conoces y te encantan. Accede al formato de texto enriquecido, haz comentarios a tu equipo y añade conectores entre objetos a medida que tu flujo de trabajo va tomando forma.

¿Cómo se ve esto en la práctica? Echemos un vistazo. 🙂

Cómo sacar partido a sus pizarras (caso práctico)

Las pizarras blancas sin duda suenan muy bien, pero estamos aquí para responder a tu pregunta más candente: ¿qué ventajas me aportan?

Equipos de distintos sectores utilizan las pizarras de diferentes maneras. A continuación, se ofrece un desglose de cómo algunos de estos grupos pueden introducirlas en sus procesos actuales y maximizar sus ventajas.

El software de pizarra electrónica marca una gran diferencia para los equipos que trabajan en ingeniería, productos o diseño (EPD).

Estos equipos valoran la rapidez, la fiabilidad y la colaboración fluida para definir el alcance, diseñar, desarrollar y, en última instancia, entregar más rápido. Es decir, todo lo que las pizarras blancas están diseñadas para hacer.

Las pizarras de ClickUp permiten a los equipos mencionarse entre sí en cualquier parte del tablero para detectar rápidamente nuevas acciones y acelerar los tiempos de respuesta. Y como nunca te quedarás sin espacio, los equipos pueden almacenar múltiples mapas mentales y esquemas en el mismo espacio mientras perfeccionan sus flujos de usuarios. 🙌🏼

Esta plantilla de mapeo de usuarios le permite crear representaciones visuales de ideas complejas, como flujos de usuarios, diagramas funcionales y diagramas de ingeniería.

Además, las plantillas ya preparadas, como la plantilla de pizarra de flujo de usuarios de ClickUp, se encargan del trabajo pesado que supone construir esos diagramas tan complejos, para que tú puedas centrarte en lo que más importa: tu producto y la satisfacción de tus clientes.

Por sí sola, esta plantilla le proporciona una indicación sobre cómo interactuarán los usuarios con su producto al añadir imágenes, medios, objetos y conectores para crear una representación visual de su interfaz de usuario. También tiene la posibilidad de llevar esta plantilla un paso más allá añadiendo otros documentos, datos y tareas al Tablero para obtener más contexto, sin tener que abrir otra pestaña para hacerlo.

¡Pero las posibilidades son realmente infinitas! Estas funciones pueden beneficiar cada aspecto de sus procesos de desarrollo, por eso los equipos de software recurren a las pizarras como base para otras necesidades de los proyectos, entre las que se incluyen:

Los gestores de proyectos confían en las pizarras para mejorar sus sesiones de brainstorming, crear diagramas dignos de presentación y supervisar el progreso de cualquier proyecto. Proporcionan una base estructurada pero escalable para agilizar sus operaciones desde el principio, lo que se traduce en una entrega más rápida de los proyectos y una mayor satisfacción de las partes interesadas.

Aparte de la velocidad, las pizarras ayudan a los equipos a romper con los procesos típicos basados en documentos y a pensar de forma creativa con técnicas de ideación más atractivas visualmente, como el pensamiento de diseño, los mapas mentales, los mapas de burbujas y la escritura creativa. 🧠

Bonificación: echa un vistazo a las 10 plantillas de mapas de burbujas para la lluvia de ideas

Con su diagrama de flujo de trabajo listo, es hora de poner en marcha sus planes, y la plantilla del plan de acción se creó para ayudar a los gestores de proyectos a hacer precisamente eso.

Ponga en práctica sus planes convirtiendo sus notas adhesivas directamente en tareas utilizando la plantilla de plan de acción para ClickUp Pizarra.

Esta plantilla es fácil de aplicar y aún más fácil de usar, con frecuencias de revisión establecidas para determinar qué tareas quedan pendientes, en curso o terminadas.

En este caso, cada nota adhesiva o figura puede representar determinados elementos. Pero para que esta plantilla sea aún más útil, le sugerimos que incorpore sus tareas y hitos de ClickUp directamente en el tablero para facilitar el acceso.

Y tal y como sugiere esta plantilla con sus ciclos de revisión trimestrales, mensuales, semanales y diarios, su pizarra le acompañará durante todo el ciclo de vida del proyecto y más allá. 🪐

La naturaleza visual de las pizarras ayuda a los equipos creativos a definir adecuadamente el alcance de su trabajo y a llevar a cabo campañas que repercuten positivamente en los ingresos, promueven el conocimiento de la marca y atraen clientes potenciales de alta calidad.

Estos equipos pueden empezar con una pizarra para preparar un taller con un nuevo cliente, donde almacenarán imágenes, archivos multimedia, notas y maquetas. Durante la reunión, el lienzo móvil le permite navegar fácilmente por la pizarra para centrarse en áreas específicas mientras presenta ideas potenciales o trabajos anteriores. A partir de ahí, puede empezar a realizar la edición inmediatamente en función de los comentarios del cliente en tiempo real.

Entonces es el momento de aplicar la plantilla de pizarra de alcance del proyecto de ClickUp. 🙂

Personaliza fácilmente tu plantilla de pizarra de alcance del proyecto añadiendo documentos, tareas y mucho más.

Utiliza el formato preformateado de la plantilla junto con cualquier medio, investigación y documento incrustado para consolidar visualmente los OKR, los entregables y, por supuesto, el alcance de tu proyecto.

A medida que avanza su proyecto, su tablero actúa como punto de encuentro entre su equipo y sus clientes. Almacena el historial de todo su proceso creativo, incluidas las conversaciones pasadas, las iteraciones y las decisiones de diseño. Este nivel de organización y coherencia fomenta relaciones significativas con todos los actores clave.

Y aunque no se trata solo de los adornos de su pizarra, ¡sin duda son un plus! Los colores, figuras, tamaños, estilos y opciones de formato de las pizarras de ClickUp son ideales para comunicar sus ideas de forma visual y convertir rápidamente sus nuevas creaciones en trabajos de arte presentables.

Vuelve a disfrutar de la colaboración con las pizarras de ClickUp.

Las pizarras de ClickUp son tan potentes como rentables, con herramientas, plantillas y funciones que permiten agilizar cualquier proceso y crear nuevas funciones sin gastar un céntimo más.

¡Pero aún hay más!

La hoja de ruta de las pizarras está repleta de nuevas incorporaciones y actualizaciones a medida que lanzamos ClickUp 3.0, así que si aún no ves tu función favorita de la pizarra, confía en nosotros, está al caer. ¡Estamos deseando que llegue!

Tanto si chateas de forma asíncrona como si tienes una reunión rápida alrededor de una mesa de conferencias, las pizarras son la solución colaborativa que estabas buscando. Y si todavía dependes de otras aplicaciones de trabajo para terminar tu labor, no hay problema: ClickUp se integra con más de 1000 herramientas para que tu experiencia sea lo más fluida posible.

Accede a tus tres primeras pizarras de forma gratuita en todos los planes de precios y súmate a nosotros mientras añadimos funciones adicionales de productividad, potencia y diversión a esta herramienta revolucionaria.