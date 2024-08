Probamos el mejor software de RRHH de Malta

Malta es un país con una tendencia al alza en su sector de RRHH. Hay una demanda creciente de profesionales de RRHH con talento, y las organizaciones están dispuestas a pagar una prima por los mejores. También hay una rápida evolución en la integración de la inteligencia artificial y la gestión estratégica de la mano de obra.

Pero el sector sigue teniendo sus retos.

Según una encuesta de Lovin Malta 20% de los encuestados se sentían agotados en el trabajo, lo que pone de manifiesto el creciente estrés al que se enfrentan los trabajadores de RRHH en Malta.

Hay muchas razones que aumentan un Responsabilidades del responsable de RRHH y provocar agotamiento:

Es posible que las empresas se lancen a la contratación masiva, con el consiguiente aumento del papeleo y la incorporación de nuevos empleados

Los empleados pueden esperar algo más que un sueldo, como un entorno de trabajo más inclusivo

El aumento de los modelos de trabajo a distancia e híbridos puede obligar a RRHH a desarrollar nuevas políticas y procedimientos

La contratación global puede añadir complejidad a los procesos de RR.HH. con factores como el cumplimiento de los pagos y la gestión fiscal

Pero la buena noticia es que muchas plataformas de RRHH pueden abordar estas preocupaciones.

En esta entrada de blog, mi equipo y yo hemos investigado 10 de los principales software de RRHH en Malta para ayudarte a resolver los retos más acuciantes en este ámbito y entender cuál es el que mejor se adapta a tus procesos.

¿Qué debe buscar en un software de RRHH?

Si hay un equipo que está universalmente atascado por el trabajo administrativo y los flujos de trabajo operativos, ese es el departamento de RRHH. Si pasa demasiado tiempo haciendo malabarismos con hojas de cálculo y documentos, nosotros le ayudamos.

Mientras probábamos estas Plataformas de software de RRHH nos centramos principalmente en estos cinco factores imprescindibles que pueden ahorrarle tiempo:

Portal del empleado : Los empleados pueden acceder a sus nóminas y actualizar detalles como la asistencia y las solicitudes de vacaciones sin necesidad de que usted haga de intermediario

: Los empleados pueden acceder a sus nóminas y actualizar detalles como la asistencia y las solicitudes de vacaciones sin necesidad de que usted haga de intermediario Automatizaciones : Trate de externalizar las tareas repetitivas para no estancarse en procesos manuales

: Trate de externalizar las tareas repetitivas para no estancarse en procesos manuales Datos e informes : Los informes detallados le dan acceso inmediato a métricas importantes como tendencias de asistencia, puntos de referencia salariales y porcentajes de diversidad

: Los informes detallados le dan acceso inmediato a métricas importantes como tendencias de asistencia, puntos de referencia salariales y porcentajes de diversidad Cumplimiento de la Directiva sobre protección de datos : Dado que Malta es parte de la Unión Europea (UE) y, por lo tanto, está sujeta a GDPR, mi equipo y yo priorizamos las plataformas que hicieron un esfuerzo adicional para cumplir con las últimas regulaciones

: Dado que Malta es parte de la Unión Europea (UE) y, por lo tanto, está sujeta a GDPR, mi equipo y yo priorizamos las plataformas que hicieron un esfuerzo adicional para cumplir con las últimas regulaciones Facilidad de uso: Con tanto en su plato, lo último que necesita es una plataforma con una curva de aprendizaje empinada. Lo ideal es que sea fácil de usar y que no requiera formación adicional. Pero si no es así, al menos debería incluir un buen servicio de asistencia inicial

También hemos destacado algunas de las características más destacadas de cada plataforma, como las capacidades de IA y la asistencia específica para cada ubicación, para que pueda elegir la mejor herramienta en función de la estructura de su empresa y de las necesidades de su negocio Objetivos del equipo de RR.HH .

Los 10 mejores software de RRHH para usar en 2024

Echemos un vistazo a los 10 mejores software de RRHH en Malta y entendamos cómo pueden ayudarte a mejorar tus flujos de trabajo y ahorrar tiempo.

1. ClickUp: El mejor para la gestión de proyectos de RRHH

Realice encuestas, gestione su proceso de contratación y centralice los datos de los empleados con ClickUp

A lo largo de mi carrera he aprendido que disponer de un único espacio para gestionar la mayor parte del trabajo ahorra muchísimo tiempo. Y ClickUp hace precisamente eso

ClickUp es una plataforma combinada de gestión de proyectos, documentos y comunicaciones que puede ayudar a los profesionales de RRHH a planificar proyectos **Los profesionales de RR.HH. planifican proyectos, controlan sus objetivos y documentan sus flujos de trabajo

ClickUp reduce los silos de datos al reunir toda la información de la empresa y de los empleados, lo que facilita también la incorporación de nuevos empleados.

Estas son algunas de las formas en que Solución de RRHH de ClickUp y las plantillas pueden ayudarle:

Documentar sus procesos

Cree páginas y wikis públicas y privadas, colabore con equipos en protocolos de contratación y cree activos de RR.HH. centralizados, como manuales del empleado, con ClickUp Docs

Para empezar, puede crear wikis completos para diferentes aspectos de su proceso de contratación, como el proceso de entrevistas, la incorporación y las revisiones del rendimiento, utilizando Documentos ClickUp . Esta función de gestión de documentos garantiza la transparencia y ofrece a todos los equipos una idea de cómo se produce la contratación en su empresa y a quién deben dirigirse.

Además, las funciones de colaboración de ClickUp Docs, como co-creación, co-edición y comentarios, facilitan compartir estos documentos con la dirección para su revisión y aprobación. Otra forma de aprovechar Docs es crear un manual del empleado -con detalles como los protocolos de la empresa, las políticas de permisos, las funciones de los departamentos y los planes de prestaciones.

Personalice la plantilla de la base de conocimientos de ClickUp con los datos de su empresa y compártala con los empleados y las nuevas contrataciones

En Plantilla de la base de conocimientos de ClickUp es una de nuestras favoritas Permite a nuestro departamento de RR.HH. establecer las políticas de la empresa y definir los valores fundamentales en una ubicación central y de fácil acceso. Le ayuda a:

Crear una política totalmente personalizada **Manual del empleado con detalles como el código de conducta, las políticas de permisos y los requisitos legales

**Manual del empleado con detalles como el código de conducta, las políticas de permisos y los requisitos legales Colabore con el equipo financiero o los jefes de departamento para que puedan añadir detalles específicos, como el proceso de pago de nóminas o las políticas de viajes

para que puedan añadir detalles específicos, como el proceso de pago de nóminas o las políticas de viajes Haga pública la base de conocimientos y compártala con posibles candidatos para que se hagan una idea de la cultura de trabajo de la empresa Descargar esta plantilla #### Centralizar los datos de los empleados

Si utiliza distintos programas de gestión de recursos humanos, contratación, nóminas en la nube y contabilidad, es muy posible que se produzcan silos de datos, duplicidades y confusión. Pero como ClickUp se integra con la mayoría de los sistemas de gestión de recursos humanos y tiene funciones de automatización, puede llevar todos los datos a un solo panel, creando una base de datos central de empleados.

Por ejemplo, puede configurar un activador automático para añadir nuevas contrataciones a su directorio de empleados o a su organigrama en ClickUp cada vez que se añadan a su plataforma de nóminas. Según nuestra experiencia Plantilla del directorio de empleados de ClickUp es un gran recurso.

Centralice todos los registros de los empleados creando una base de datos de fácil búsqueda utilizando la plantilla de directorio de empleados de ClickUp

Con esta plantilla, usted puede:

Crear etiquetas personalizadas para los diferentes tipos de empleados - a tiempo completo, autónomo, becario

- a tiempo completo, autónomo, becario Añadir detalles personales como el cumpleaños del empleado, el aniversario del trabajo, y más (y programar la automatización para felicitarles en esos días)

(y programar la automatización para felicitarles en esos días) Ofrezca a sus empleados una forma de encontrar rápidamente el DRI adecuado en diferentes equipos paracolaboración interfuncionalDescargar esta plantilla #### Gestione su proceso de contratación

Cree tareas, subtareas y listas de comprobación para realizar un seguimiento de las fases de contratación de las distintas funciones con Tareas de ClickUp Tareas ClickUp es ideal para gestionar todas las tareas de RR.HH. en un solo lugar, divididas por proyectos o etapas de realización. Utilice esta función para crear proyectos para diferentes funciones, junto con subtareas y listas de comprobación. También puede utilizar automatizaciones para hacer pasar a los candidatos por las distintas fases del proceso de entrevista o recordar a los entrevistadores los pasos siguientes.

Facilite la incorporación de nuevos empleados

Mejore la incorporación creando un nuevo proyecto de incorporación para cada nuevo empleado con una subtarea lista de tareas en ClickUp -las herramientas a las que tienen que acceder, los documentos que tienen que leer, etc.

Los nuevos empleados (y sus jefes) también pueden utilizar la función

/ref/ https://clickup.com/features/goals Objetivos de ClickUp /%href/

para realizar un seguimiento de las tareas de incorporación. Por ejemplo, yo utilizo esta función para establecer objetivos de sí/no que los nuevos empleados de mi equipo pueden ir marcando a medida que avanzan en el proceso de incorporación.

Otra idea es crear un objetivo común para cada grupo de nuevos empleados para obtener una visión acumulativa de su progreso.

Establezca sencillos objetivos basados en sí/no o en porcentajes para realizar un seguimiento del progreso de las nuevas contrataciones con los objetivos de ClickUp

Reduzca la carga de trabajo con IA

Redacte contenidos, encuentre información y localice comunicaciones con ClickUp Brain Cerebro ClickUp De ClickUp Brain pueden ahorrar tiempo a los equipos de RR.HH. y agilizar los flujos de trabajo. Puede utilizarlo para resumir documentos extensos, redactar políticas indicando los detalles que necesita que se traten y encontrar rápidamente la información correcta de sus tareas y proyectos.

Los equipos internacionales también pueden utilizar sus funciones de traducción para crear políticas, facturas y formularios localizados. A continuación se indican otras formas en las que ClickUp Brain puede aumentar la productividad de su equipo de RR.HH:

Mejora del autoservicio de los empleados: Dote a sus empleados de una base de conocimientos basada en IA. El cerebro puede responder a las preguntas más frecuentes sobre beneficios, políticas y procesos de incorporación, reduciendo la carga de trabajo de RR.HH. en las consultas rutinarias

Cree una base de conocimientos de autoservicio que capacite a sus empleados con ClickUp Brain

Incorporación más inteligente : Utilice Brain para automatizar y personalizar las tareas de incorporación. Puede generar correos electrónicos de bienvenida personalizados, guiar a los nuevos empleados a través de los pasos de incorporación y sugerir materiales de formación relevantes

: Utilice Brain para automatizar y personalizar las tareas de incorporación. Puede generar correos electrónicos de bienvenida personalizados, guiar a los nuevos empleados a través de los pasos de incorporación y sugerir materiales de formación relevantes Reducción de los prejuicios en la contratación : El cerebro puede ayudar a filtrar currículos y solicitudes de empleo en función de criterios predefinidos, minimizando el sesgo inconsciente en las etapas iniciales de la contratación

: El cerebro puede ayudar a filtrar currículos y solicitudes de empleo en función de criterios predefinidos, minimizando el sesgo inconsciente en las etapas iniciales de la contratación Resolución proactiva de problemas: ClickUp Brain puede analizar el sentimiento de los empleados a partir de encuestas internas y comentarios. Esto permite a RR.HH. identificar posibles problemas desde el principio y tomar medidas para solucionarlos antes de que se agraven

Las mejores características de ClickUp

Seguimiento de los procesos de contratación : UtiliceJerarquía ClickUp para personalizar su espacio de trabajo con carpetas o listas dedicadas a diversas funciones, como la contratación y la incorporación, la gestión de nóminas, la gestión del rendimiento, la incorporación externa, etc. Aprovéchelas creando tareas específicas y asignándolas a los miembros del equipo pertinentes para asegurarse de que no se le escapa nada

: UtiliceJerarquía ClickUp para personalizar su espacio de trabajo con carpetas o listas dedicadas a diversas funciones, como la contratación y la incorporación, la gestión de nóminas, la gestión del rendimiento, la incorporación externa, etc. Aprovéchelas creando tareas específicas y asignándolas a los miembros del equipo pertinentes para asegurarse de que no se le escapa nada Incorporación de empleados : Cree manuales del empleado, organigramas y proyectos de incorporación personalizados para cada empleado con el fin de garantizar un proceso de incorporación fluido

: Cree manuales del empleado, organigramas y proyectos de incorporación personalizados para cada empleado con el fin de garantizar un proceso de incorporación fluido **Ahorre tiempo conAutomatizaciones ClickUp: Establezca automatizaciones para informar a los responsables de contratación sobre la fase de entrevistas, sincronizar datos de herramientas HRIS e incluso felicitar a los empleados por su cumpleaños

Realice evaluaciones de rendimiento : AprovecheLas plantillas gratuitas de evaluación del rendimiento de ClickUp para planificar revisiones anuales y supervisar la trayectoria profesional de un empleado

: AprovecheLas plantillas gratuitas de evaluación del rendimiento de ClickUp para planificar revisiones anuales y supervisar la trayectoria profesional de un empleado Obtenga la opinión de los empleados: UtiliceFormularios ClickUp para realizar encuestas y medir la opinión de los empleados sobre la cultura de trabajo, las políticas organizativas, el entorno laboral, etc

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios han informado de una curva de aprendizaje pronunciada

ClickUp Brain aún no puede realizar análisis numéricos complejos

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Sin límite : 7 $/usuario al mes

: 7 $/usuario al mes Empresas : 12 $/usuario al mes

: 12 $/usuario al mes Empresas : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 7 $/mes por miembro del espacio de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9500+ opiniones)

: 4.7/5 (9500+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4000+ opiniones)

2. Paychex Flex: Mejor para las empresas que requieren la gestión de seguros empresariales

vía Paychex Flex Paychex Flex es una plataforma de gestión de RRHH que destaca por su soporte a la gestión de seguros. Admite cobertura de seguros no sólo para la salud de los empleados, sino también para las operaciones empresariales, como las responsabilidades generales y cibernéticas.

He visto de primera mano cómo esto ha ayudado a los clientes a evitar un gran dolor de cabeza. Una violación de datos puede ser devastadora para una pequeña empresa, pero pudieron recuperarse rápidamente y sin ruina financiera porque tenían un seguro de responsabilidad cibernética incluido a través de Paychex Flex.

Paychex Flex también ofrece muchas características como complementos, como un sistema de gestión del aprendizaje, una herramienta de planificación de la jubilación y cobertura de indemnización de los trabajadores. Esto hace que sea una plataforma rentable para las pequeñas empresas, y usted puede escoger y elegir las características que necesita a medida que crece.

Las mejores funciones de Paychex Flex

Gestione nóminas y declare impuestos tanto desde su ordenador como desde su teléfono móvil

Genere informes como los requisitos de efectivo y el cálculo del coste del trabajo con un solo clic

Informe de las nuevas contrataciones a las agencias gubernamentales y añádalas a sus beneficios para empleados y planes de jubilación

Limitaciones de Paychex Flex

El control del tiempo y la gestión de la asistencia son dos funciones diferentes, lo que puede dar lugar a una experiencia de usuario inconexa

Personalizaciones limitadas para los informes, y tampoco se pueden descargar a Excel

Precios de Paychex Flex

Precios personalizados

Valoraciones y comentarios sobre Paychex Flex

G2 : 4.2/5 (más de 1500 opiniones)

: 4.2/5 (más de 1500 opiniones) Capterra: 4.2/5 (1500+ opiniones)

3. Justworks: Lo mejor para pequeñas empresas que requieren una plataforma de gestión de nóminas sin complicaciones

vía Justworks Justworks es una plataforma de gestión de la experiencia de las personas todo en uno para pequeñas y medianas empresas. Es adecuada para una empresa con la mayoría de sus empleados en una sola ubicación pero que también contrata a autónomos o consultores internacionales, como agencias y empresas creativas.

Por ejemplo, Justworks facilita a las empresas estadounidenses la contratación de empleados y contratistas malteses al permitirles adaptar la experiencia de incorporación y cumplir por defecto las políticas maltesas de seguridad social y permisos.

Dos características de la plataforma que me gustaron fueron el seguimiento del tiempo y los paquetes de beneficios centrados en las pequeñas empresas. Se puede hacer un seguimiento del tiempo desde Slack, la aplicación móvil e incluso opciones automatizadas de geofencing, lo que significa que el reloj empieza a contar en cuanto un empleado entra en la oficina.

También te da acceso a planes de seguro médico ricos en beneficios con servicios como apoyo a la salud mental, atención primaria y fertilidad sin coste adicional. Esto puede ser una gran ventaja para atraer y retener a los mejores talentos, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de los costes de los seguros médicos.

Las mejores características de Justworks

Automatiza la gestión de nóminas tanto para empleados como para contratistas internacionales con funciones como pagos periódicos y únicos y soporte para la declaración de impuestos

Permitir a los empleados elegir y gestionar sus planes de beneficios desde el portal de autoservicio

Establezca políticas y controle los saldos de vacaciones desde la aplicación móvil

Limitaciones de Justworks

No admite empleados internacionales a tiempo completo

Algunos usuarios han informado de que la aplicación móvil no funciona correctamente

Precios de Justworks

Nómina : $50 tarifa base + $8/empleado por mes

: $50 tarifa base + $8/empleado por mes PEO Básico : 59 $/empleado al mes

: 59 $/empleado al mes OPPE Plus: 109 $/empleado al mes

Calificaciones y reseñas de Justworks

G2 : 4.6/5 (más de 500 opiniones)

: 4.6/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4.6/5 (700+ opiniones)

4. Rippling: Lo mejor para empresas que necesitan una solución todo en uno de gestión de recursos humanos, TI y nóminas

vía Ondulación Si necesita herramientas empresariales "todo en uno" que respondan a las necesidades integrales de los equipos de gestión de RRHH, nóminas y TI, piense en Rippling. En mi experiencia, ha sido un salvavidas para las empresas que hacen malabares con operaciones globales complejas.

Acceda a un amplio conjunto de funciones que van desde la contratación global, el procesamiento global de nóminas y la gestión de recursos humanos a nivel mundial revisiones de rendimiento a la gestión de dispositivos y un sistema de gestión del aprendizaje para albergar cursos relacionados con el cumplimiento de la normativa.

Rippling también facilita enormemente la contratación de contratistas locales en Malta. **Desde clasificar correctamente en el Employment Status National Standard Order hasta registrar su empresa en el Malta Inland Revenue Department (IRD), lo hace todo. Y el tiempo de incorporación para los nuevos contratistas es de menos de cinco minutos

Esta última función puede ser especialmente útil para empresas con procesos y directrices estrictos en materia de conformidad y seguridad. Puedes pedir a los empleados que completen cursos sobre temas como formación en seguridad, privacidad de datos y protocolos de cumplimiento específicos de cada departamento, llevar un registro de la participación y conceder insignias.

Las mejores características de Rippling

Asigne dispositivos a empleados remotos y configúrelos desde cualquier lugar, para que la incorporación sea un juego de niños

Ver empleados, contratistas y funciones abiertas en un panel de control y prever planes de contratación fácilmente

Obtenga opiniones de los empleados utilizando encuestas automatizadas con activadores basados en reglas, como por ejemplo después de completar su incorporación o al revisar el rendimiento de los empleados

Limitaciones de ondulación

Pasar por múltiples ciclos de implementación para cada país puede llevar mucho tiempo

La lista de empleados sólo se puede ordenar al filtrarla, lo que hace que la lista predeterminada esté desordenada

Algunos usuarios también han encontrado complicada la estructura de precios de Rippling

Precios de Rippling

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Rippling

G2 : 4.8/5 (2300+ opiniones)

: 4.8/5 (2300+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (3000+ críticas)

5. Multiplicador: Lo mejor para las empresas globales que requieren servicios de reubicación junto con la gestión de nóminas

vía Multiplicador Multiplier agiliza todo el proceso, tanto si utiliza trabajadores autónomos como si contrata a trabajadores a tiempo completo a nivel local o los traslada de su país de origen al suyo. Multiplier es una plataforma de gestión de RR.HH. para nuevas empresas y medianas empresas que desean expandirse rápidamente a mercados globales.

Su servicio Employer of Record (EOR) está disponible en más de 150 países, y sus servicios de apoyo para visados están disponibles en más de 140 países. En ambos casos, su equipo de expertos se encarga de todos los procesos y tareas administrativas regionales. Todo lo que tienes que hacer es seguir el progreso en el panel de control.

Además, al descargar los impuestos locales a Multiplier, puede seguir cumpliendo por defecto. Esta tranquilidad ha sido inestimable para muchos que han creado su equipo internacional.

Las mejores características de Multiplier

Genere paquetes de compensación globales, transfronterizos e incluidos en ESOP

Garantizar que sus políticas de permisos y asistencia cumplen la legislación laboral maltesa

Ofrezca paquetes de seguros rentables y específicos para Malta

Envíe a los empleados sus portátiles y otros dispositivos de empresa antes de que se incorporen

Inicie las solicitudes de visado con sólo unos clics en Multiplier

Limitaciones de Multiplier

Algunos usuarios han informado de problemas con pagos recurrentes y retrasos en los pagos

Opciones de personalización limitadas. Por ejemplo, no se pueden enviar gastos en divisas extranjeras

Multiplicador de precios

Empleador registrado : A partir de 400 $/mes

: A partir de 400 $/mes Contratistas independientes : A partir de 40 $/mes

: A partir de 40 $/mes Nómina global: Precios personalizados

Multiplicador valoraciones y comentarios

G2 : 4.7/5 (700+ opiniones)

: 4.7/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (40+ críticas)

6. Papaya Global: Mejor para empresas con grandes plantillas que necesitan servicios de agente de registro

vía Papaya Global Papaya Global está diseñado específicamente para empresas de los sectores de servicios públicos y marítimo con miles de empleados, muchos de los cuales pueden estar en el extranjero. Como tal, también emplea a asesores jurídicos en las regiones locales para garantizar que sus contratos cumplen las leyes y normativas locales.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan estos sectores es garantizar la puntualidad y exactitud de las nóminas transfronterizas. Papaya Global aborda esta cuestión de forma directa apoyando los depósitos directos transfronterizos y las pasarelas de pago locales.

Papaya Global es también una de las pocas soluciones de RRHH que he encontrado con capacidades de IA. Su solución AI Compliance puede ayudar a detectar problemas, optimizar el enrutamiento de pagos y prever pagos futuros.

Otra función interesante es el "compromiso de fecha de aterrizaje", que garantiza que los empleados recibirán sus fondos a tiempo.

Las mejores características de Papaya Global

Depositar los pagos directamente en las cuentas de los empleados en los países locales sin tener que pasar por diferentes bancos

Obtenga informes completos sobre tendencias de bajas de empleados, previsiones financieras y métricas de diversidad

Pague a los nuevos empleados y contratistas en los dos días siguientes a su incorporación a la plataforma

Limitaciones de Papaya Global

Opciones limitadas de personalización de facturas

La actualización masiva de los datos de los empleados es engorrosa, y es necesario ponerse en contacto con su equipo de atención al cliente para hacerlo

Precios de Papaya Global

Nómina Plus * Grow Global: Desde $25/empleado por mes * Escala Global: Desde $20/empleado por mes * Empresa Global: Desde 15 $/empleado al mes

Grow Global: Escala Global: Empresa Global: Desde 15 $/empleado al mes Pagos y gestión de contratistas: 30 $/contratista al mes

30 $/contratista al mes Empleador registrado (EOR): Desde 599 $/empleado al mes

Desde 599 $/empleado al mes Pagos globales de personal : Desde 2,5 $/transacción

: Desde 2,5 $/transacción Agente registrado (AOR): Desde 200 $/contratista al mes

Valoraciones y reseñas de Papaya Global

G2 : 4.5/5 (31+ opiniones)

: 4.5/5 (31+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (30+ reseñas)

7. Patriot Payroll: Lo mejor para pequeñas y medianas empresas con menos de 500 empleados

vía Nómina Patriot Diseñado para empresas con necesidades básicas de RRHH como nóminas, asistencia y gestión de gastos, Patriot Payroll es una plataforma sin florituras que prioriza la facilidad de uso.

Me pareció especialmente útil para equipos de RRHH pequeños. Características como las notificaciones por correo electrónico para avisar a los empleados sobre las hojas de horas y las capacidades de aprobación masiva para las hojas de horas y los gastos pueden ahorrar mucho tiempo a los equipos de RR.HH. de una o dos personas.

Los empleados pueden crear y compartir sus partes de horas con el equipo de nóminas, aprobar resúmenes de horas y calcular las horas extra automáticamente. También puedes crear políticas de horas extra personalizadas para diferentes tipos de empleados, como temporales, becarios y fijos.

Las mejores características de Patriot Payroll

Agilice las tareas administrativas permitiendo a los empleados actualizar su información de pago y a los gerentes actualizar los paquetes de compensación y los resúmenes de tiempo

Gestione las nóminas, la asistencia y las horas facturables desde una sola plataforma

Obtenga informes detallados sobre su salud financiera con informes de antigüedad de cuentas pendientes, historiales de pago y balances

Limitaciones de Patriot Payroll

Establecer diferentes ciclos de pago para los empleados (quincenal, mensual, etc.) es un proceso manual que debe realizarse de forma individual

Si tiene empleados W2, tendrá que pagar la tarifa "por empleado" durante todo un año, aunque el empleado renuncie a mitad de camino

Precios de Patriot Payroll

Nómina Básica : $17 (tarifa plana) + $4 por empleado/contratista por mes

: $17 (tarifa plana) + $4 por empleado/contratista por mes Nómina de servicio completo: $37 (tarifa plana) + $4 por empleado/contratista por mes

Patriot Payroll calificaciones y comentarios

G2 : 4.8/5 (500+ opiniones)

: 4.8/5 (500+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (3400+ opiniones)

8. Deel: Lo mejor para empresas globales con operaciones de RRHH complejas y requisitos de cumplimiento normativo

vía Deel Deel es una plataforma única para grandes empresas con planes de expansión global. Puede crear contratos localizados, declarar impuestos en diferentes regiones y realizar comprobaciones de antecedentes globales. Esto hace de Deel una gran opción para las empresas con estrictos procesos relacionados con el cumplimiento. Mejor aún, Deel promete un plazo de incorporación de cinco días para Malta, por lo que es una gran opción para las empresas que buscan empezar rápidamente.

Deel cumple la normativa local maltesa y gestiona los impuestos desde el primer momento. También está asociada con dos proveedores de seguros en Malta, Unisure y Allianz, lo que le facilita la contratación de un seguro médico para sus empleados.

Aunque no he gestionado directamente las nóminas a través de Deel, exploré sus funciones durante mi evaluación. Una característica que me llamó la atención fue el plugin Slack de Deel. Con él, puedes crear flujos de trabajo automatizados en Slack desde Deel, como compartir anuncios, hacer un seguimiento del compromiso y establecer check-ins semanales. Genial, ¿verdad?

Sin embargo, esto también significa que Deel es uno de los servicios de gestión de nóminas y EOR más caros del mercado.

Las mejores características de Deel

Cumpla la normativa local maltesa en materia de salario mínimo, horas extraordinarias, vacaciones e impuestos

Gestione todas las actividades relacionadas con las nóminas (nóminas, aprobaciones, facturas, etc.) desde una única plataforma

Automatice el acceso al software proporcionando a los empleados acceso a las herramientas que necesiten tan pronto como se incorporen

Manténgase al tanto de las actualizaciones de la legislación laboral local en tiempo real y evite costosas multas

Deel limitaciones

Deel sólo ofrece funciones de información limitadas

La aplicación móvil sólo está disponible en algunos países

Los empleados y contratistas no pueden mantener sus fondos en la plataforma Deel durante más de 30 días

Precios de Deel

Deel Gestión de contratistas : 49$/mes

: 49$/mes Deel EOR : 599 $/mes

: 599 $/mes Deel Nómina : $29/empleado por mes

: $29/empleado por mes Deel US Payroll: $19/empleado por mes

$19/empleado por mes Deel US PEO: $79/empleado por mes

$79/empleado por mes Deel HR : Gratis

: Gratis Deel Engage: 20 $/empleado al mes

Valoraciones y reseñas de Deel

G2 : 4.8/5 (3300+ opiniones)

: 4.8/5 (3300+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (700+ críticas)

9. OnPay: Lo mejor para las empresas de contabilidad que requieren todo-en-un software de operaciones de personas

vía OnPay OnPay está diseñado para empresas que suelen trabajar en sus instalaciones, en particular contables y otras empresas medianas como bufetes de abogados, dentistas, restaurantes y organizaciones sin ánimo de lucro.

Una característica que me pareció impresionante en OnPay -principalmente porque reduce el trabajo manual- es la sincronización automática entre los paquetes de compensación y la nómina.

Supongamos que está incorporando a un nuevo empleado o ajustando los beneficios de un miembro de la plantilla existente: cualquier cambio que realice en el módulo de RR.HH. se actualiza automáticamente en la nómina. Esto puede ahorrar a los equipos de RR.HH. una cantidad significativa de tiempo y garantizar la precisión en todos los ámbitos.

Si es una empresa de contabilidad que gestiona las nóminas de diferentes empresas, OnPay puede ser una gran elección. Le permite gestionar todos sus clientes desde un único lugar y delegar el trabajo a diferentes personas de su equipo o del equipo de su cliente.

OnPay mejores características

Dar a los empleados la opción de dividir sus pagos en varias cuentas bancarias

Crear un organigrama público con los datos de los empleados y jerarquías de informes

Configurar flujos de trabajo de incorporación personalizados para garantizar que cada nuevo empleado tenga una experiencia personalizada en función de su nivel profesional y departamento

Limitaciones de OnPay

OnPay no ofrece una aplicación móvil para usuarios de Android

Sólo se puede configurar la nómina para un mes a la vez

OnPay tiene una mentalidad de "hágalo usted mismo" y no proporciona mucho soporte de incorporación

Precios de OnPay

Cuota total: 40 $/mes (base) + 6 $/persona al mes

Valoraciones y reseñas de OnPay

G2 : 4.8/5 (más de 200 opiniones)

: 4.8/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.8/5 (más de 400 opiniones)

10. Oyster HR: Mejor para empresas remotas que buscan un servicio de Empleador-de-Registro

vía Oyster HR Después de haber trabajado con numerosos equipos remotos, puedo decir con confianza que Oyster HR es una gran opción para las empresas que buscan construir y gestionar una fuerza de trabajo distribuida.

Oyster HR es principalmente un servicio Employer of Record (EOR) para empresas remotas y equipos distribuidos. Es compatible con más de 180 países (incluida Malta) y ofrece una gestión completa de las operaciones de personal, incluidas las nóminas, los paquetes de beneficios y la gestión de la equidad. Esto significa que su equipo se encargará de los procesos legales, como el envío del informe FS4 de un nuevo empleado al Departamento de Hacienda (IRD).

También me pareció que su portal del empleado era bastante sólido. Era fácil de usar, con una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, y gestionaba todas las tareas básicas, como marcar la asistencia, archivar los reembolsos y acceder a las nóminas de los contratos.

Una gran característica de Oyster HR es su Red Talent, que le permite externalizar su contratación a sus socios en las regiones locales. Es una forma sencilla de encontrar grandes talentos

Las mejores características de Oyster HR

Transición de contratistas a empleados a tiempo completo con sólo unos clics

Ejecutar operaciones globales de nóminas sin preocuparse de los cumplimientos y regulaciones locales

Crear paquetes de compensación completos teniendo en cuenta los beneficios, la equidad, e incluso las diferencias salariales a retener a los mejores talentos Limitaciones de Oyster HR

Su falta dePlataforma HRIS significa que puede encontrar silos de datos entre los detalles de la nómina y los datos básicos de los empleados

Algunos usuarios han informado de que el equipo de atención al cliente de Oyster HR tarda en responder

Precios de Oyster HR

Contratista : $29/contratista al mes (EUR 27/contratista al mes)

: $29/contratista al mes (EUR 27/contratista al mes) Nómina Global : 50 $/empleado al mes (47 EUR/contratista al mes)

: 50 $/empleado al mes (47 EUR/contratista al mes) Empleador registrado : 699 $/mes (649 EUR/mes)

: 699 $/mes (649 EUR/mes) Escala: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Oyster HR

G2 : 4.4/5 (más de 400 opiniones)

: 4.4/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.5/5 (60+ opiniones)

Mejore sus operaciones de personal con ClickUp

Las plataformas de RR.HH. pueden facilitar las tareas administrativas y mejorar la comunicación y la colaboración en general. También pueden liberar el ancho de banda de su equipo de RR.HH. para ayudarles a centrarse en otras tareas importantes, como el bienestar de los empleados y la creación de un entorno de trabajo positivo.

Pero no basta con elegir cualquier plataforma tecnológica de RRHH. Seleccionar las herramientas adecuadas requiere conocer sus necesidades específicas y la dinámica de su equipo. También es importante elegir plataformas que puedan ayudarle con múltiples funciones para que no pierda su tiempo haciendo malabarismos con diferentes herramientas.

Aquí es donde entra ClickUp: su solución todo en uno de gestión de proyectos, comunicaciones y documentos (junto con plantillas de RRHH gratuitas y capacidades de IA) le permite gestionar la mayor parte de las operaciones relacionadas con la experiencia de las personas desde un único lugar. Registrarse en ClickUp y disfruta de funciones y automatizaciones para hacer tu trabajo mejor y más rápido