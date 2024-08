Sunsama vs Motion: ¿Qué app de planificación es mejor?

Conocemos esa sensación: empezar tarde el día, mirar desordenadamente las listas de tareas pendientes y que empiece a cundir el pánico.

Muchos luchan por encontrar la app, aplicación de planificación diaria que puede manejar todas sus tareas diarias y centralizar sus necesidades de plan en un solo lugar.

¿Debería utilizar Documentos de Google, la app Notas de su teléfono o potentes herramientas de planificación como Sunsama y Motion?

Si tienes que elegir una herramienta, ¿cuál es mejor? Esta entrada del blog responderá a esa pregunta.

Tanto Sunsama como Motion están diseñadas para ayudarte a gestionar tu tiempo, planificar tu día y concentrarte en el trabajo terminado. Sin embargo, sus enfoques y funciones responden a necesidades diferentes.

Examinemos sus funciones únicas y sus planes de precios para ayudarte a decidir qué herramienta se adapta mejor a tu estilo personal de productividad.

¿Qué es Sunsama?

vía Sunsama Sunsama es una agenda diaria digital que combina herramientas de productividad como calendarios, listas de tareas pendientes, proyectos y correos electrónicos en una plataforma fácil de usar. Es útil para profesionales y propietarios de empresas que quieren mantenerse organizados y centrados sin agobiarse.

Lo bueno de Sunsama es que no intenta que trabajes más, sino que te ayuda a trabajar de forma más inteligente organizando tareas y ayudándote a planificar el día.

La herramienta te ayuda a seleccionar diariamente las tareas de mayor prioridad e integrarlas en tu agenda. Además, su interfaz es atractiva e interactiva. Sunsama también ofrece funciones como el modo de concentración para trabajar sin distracciones y se integra con distintas aplicaciones de calendario.

De este modo, puedes organizar visualmente tu día, estimar la duración de las tareas y hacer un seguimiento de tus tareas más importantes sin tener que cambiar constantemente de app. Echa un vistazo a esto Reseña de Sunsama para conocer en detalle sus capacidades

Funciones de Sunsama

Ahora, la pregunta es, ¿qué hace Sunsama lo suficientemente único como para destacar del resto? La respuesta está en algunas de sus funciones clave.

Veámoslas.

1. Planificación diaria con un gestor de tareas

vía Sunsama Siendo una app de planificación diaria, Sunsama te permite hacer una lista de las tareas en las que quieres trabajar cuando empiezas el día. Cualquier tarea que no hayas terminado de ayer se transfiere automáticamente, para que puedas añadirla a tu agenda del día.

Arrastra y suelta tus tareas en las franjas horarias que prefieras y extrae tareas de correos electrónicos o aplicaciones como Trello o Todoist directamente a tu horario, manteniéndolo todo en un mismo lugar. Sunsama también equilibra este horario señalando cuándo puedes estar haciendo demasiadas cosas.

Una vez planificado el día, puedes compartirlo con tu equipo en plataformas como Slack o Microsoft Teams.

Además de la planificación diaria, Sunsama también es un gestor de tareas muy competente.

Cuando creas una tarea, puedes establecer una fecha de inicio y finalización, dividirla en subtareas, añadir notas y comentarios, adjuntar archivos y establecer que se repita.

Cuando ve estas tareas en el formato Kanban diario, las tareas de cada día se muestran en columnas con una barra de progreso que se va llenando a medida que las completa. También puede conectar las tareas diarias con sus metas semanales para obtener una programación más acertada.

Mientras tanto, si quieres planificar, puedes utilizar la vista Calendario para ver tu planificación por días, semanas o meses.

2. Metas y revisiones semanales

vía Sunsama Con Sunsama, puedes ajustar metas semanales para centrarte en lo importante. Puedes planificar tus metas con varias semanas de antelación y revisarlas. Sunsama le indica que planifique su semana todos los lunes, o el día que prefiera.

Al final de la semana, Sunsama te ayuda a revisar cómo ha ido la semana. Esta revisión te permite ver todo lo que has terminado, incluidas las tareas de herramientas integradas como Asana.

La revisión semanal no es sólo una recapitulación, es una forma de saber cuánto tiempo te han llevado las tareas en comparación con lo que esperabas. Por ejemplo, si una tarea te lleva dos horas en lugar de una, Sunsama te lo muestra para que puedas ajustar tus planes.

Al ver en qué se te ha ido el tiempo, puedes planificar mejor la semana siguiente. Si trabajas en equipo, compartir esta revisión ayuda a todos a mantenerse al día sobre el progreso del proyecto y a identificar dónde puede ser necesario ajustar las estrategias.

3. Modo de concentración y bloqueo del tiempo

vía Sunsama Sunsama es un popular herramienta de gestión del tiempo con algunas funciones únicas y útiles.

Cuando pasas el ratón por encima de una tarea y pulsas la clave "F", se activa el modo Enfoque, en el que puedes concentrarte únicamente en la tarea que tienes entre manos. Esto crea un entorno de trabajo libre de distracciones y te ayuda a mantener el rumbo y evitar las distracciones.

En este modo de concentración, puedes incluso anotar ideas relacionadas con la tarea. Además, incorpora un cronómetro Pomodoro para trabajar en breves periodos de tiempo con descansos intermedios.

La plataforma también cuenta con un función de bloqueo de tiempo para ayudarte a planificar tu día de forma eficiente programando tareas en tu calendario. Muestra cuánto tiempo llevará cada tarea, ayudándote a equilibrar tu carga de trabajo a lo largo del día.

Sunsama le avisa para que ajuste y vuelva a priorizar las tareas si supera su capacidad diaria.

4. Archivado automático de tareas no programadas o inacabadas

vía Sunsama Si no has trabajado en una tarea durante unos días, Sunsama la mueve a una sección de "archivo". De este modo, tu lista principal de tareas se centra en lo más urgente, en lugar de estar abarrotada de tareas antiguas o irrelevantes. Si este archivado automático no se adapta a tu flujo de trabajo, puedes desactivarlo fácilmente.

Sin embargo, esta función puede ser un ahorro de tiempo para aquellos que quieren mantener su lista de tareas al día sin una constante actualización manual. Además, si tiene tareas que no está listo para programar, puede almacenarlas en una lista de tareas pendientes.

Precios de Sunsama

Suscripción mensual: $20/usuario por mes

$20/usuario por mes Suscripción anual: $16/usuario por mes

¿Qué es Motion?

vía Moción El movimiento mezcla un Calendario IA aI calendario, gestor de tareas y planificador de proyectos en un solo paquete. Su objetivo es mantener su día organizado y menos caótico, poniendo todo en un solo lugar.

En comparación con otras herramientas de productividad apps como Monday y Notion, Movimiento destaca por su amplio uso de la IA.

Con su ayuda, ordena tu agenda y reprograma automáticamente las tareas que no pudiste terminar. Esto hace que sea más fácil centrarse en lo que viene a continuación sin tener que preocuparse por reorganizar el calendario. Incluso sugiere en qué trabajar a continuación en función de la prioridad, lo que la convierte en una herramienta excelente para equipos pequeños y medianos.

Crear listas de tareas pendientes es algo natural para Motion. El planificador basado en IA planifica automáticamente el día, teniendo en cuenta los plazos, las prioridades y las franjas horarias disponibles en el calendario. Además, es compatible con la conciliación y el trabajo en profundidad.

Motion también se integra con plataformas online conocidas, por lo que es ideal para emprendedores o personas con un alto rendimiento. Más información, especialmente sobre sus herramientas de planificación de proyectos, en nuestra página Reseña de la app Motion ¡!

Funciones de Motion

Motion combina las funciones de planificación y gestión más eficaces para organizar sus flujos de trabajo.

Estas funciones incluyen:

1. Planificación diaria inteligente

vía Moción Motion es más que un simple planificador: Es un planificador basado en IA.

A diferencia de los planificadores tradicionales, que te obligan a ajustar las tareas manualmente, Motion toma todos tus datos -como prioridades, plazos y disponibilidad- y planifica por ti.

Este enfoque basado en IA ahorra tiempo y esfuerzo al reorganizar automáticamente tus tareas cuando surge algo urgente.

Por ejemplo, Motion dará prioridad a las tareas marcadas como ASAP y ajustará tu horario en consecuencia. Esta función de planificación diaria inteligente agiliza tu flujo de trabajo y elimina la necesidad de reorganizaciones manuales, haciendo que la gestión de tareas sea más eficiente.

2. Planificador automático de tareas

vía Moción Al igual que su planificación, la programación de Motion es igualmente automática.

Ya sabes que planifica tus tareas en función de prioridades y plazos. Pero, ¿y si tienes tareas periódicas? Motion también las programará por ti. Sólo tienes que ajustar la frecuencia, las horas de inicio, la duración y la prioridad.

Puedes programarlas durante las horas de trabajo o en momentos concretos. También puedes activar o desactivar la programación automática y etiquetar las tareas para organizarlas mejor.

Lo mejor es la programación automática de Motion, que se adapta rápidamente a los cambios diarios. Si una tarea lleva más tiempo del previsto o surge algo urgente, reorganizará automáticamente tu horario para adaptarse al cambio.

3. Programar reuniones dentro de la app

vía Moción Puedes programar tus reuniones directamente desde el entorno de trabajo de Motion. Crea un enlace de reserva que muestre tu disponibilidad y compártelo para que tus contactos puedan elegir la hora que más les convenga.

Puedes personalizar opciones como los tiempos de espera entre reuniones, los límites diarios de reservas y las preguntas previas a las reuniones, para asegurarte de que tus reuniones se adaptan fácilmente a tu agenda.

¿Y la estrella detrás de esta tecnología? El asistente de reuniones IA de Motion.

El asistente de IA agiliza el proceso y permite reservar reuniones sin necesidad de una app. Incluso puedes personalizar plantillas de reuniones y ajustar parámetros para evitar que reuniones no deseadas se apoderen de tu agenda.

Precios de Motion

Individual: 34 $/usuario al mes

34 $/usuario al mes Equipos: 20 $/usuario al mes

Sunsama vs. Motion: Comparación de funciones

Función Sunsama Motion Mejor para Empresarios solitarios, autónomos Pequeñas y medianas empresas Planificador diario. Sí. Sí

Programación IA No Sí | Herramienta de programación de reuniones | No | Si | Seguimiento del progreso Sí Sí | Revisiones diarias y semanales Vista del Calendario Sí Sí Sí Herramientas de gestión de proyectos No Sí Colaboración en equipo Sí, con herramientas de terceros Sí, nativo | **Integraciones | | Más | Menos | | | No | Sí

Sunsama y Motion son grandes herramientas de productividad y ayudan en la gestión de tareas, pero aún difieren bastante en su enfoque de la planificación y la programación.

Veamos sus diferencias en detalle:

1. Planificación diaria

Sunsama

Sunsama adopta un enfoque consciente de la planificación diaria. Te guía en el ajuste de tus tareas y horarios a la hora que prefieras cada día. Esto implica hacer una lista de tareas, estimar el tiempo necesario para cada una y decidir a qué dar prioridad.

Movimiento

Con Motion, no necesitas un ritual diario como con Sunsama. En su lugar, añade automáticamente tareas a tu calendario en función de su prioridad y disponibilidad mediante algoritmos de aprendizaje automático. Ajusta tu agenda de forma dinámica si las reuniones se alargan o las tareas requieren más tiempo del previsto.

Ganador: Motion es la mejor opción para un enfoque sin intervención. Sunsama ofrece una mejor experiencia de planificación.

2. Programación automática

Sunsama

Sunsama y la automatización no son los mejores amigos (lo que indica a los entusiastas de la IA que recurran a Alternativas a Sunsama como Motion). Te permite programar tareas individualmente arrastrándolas y soltándolas manualmente en tu calendario o automatizándolas con herramientas de terceros. Aunque requiere más trabajo por adelantado, te da más control sobre tu día.

Motion

La programación de tareas en Motion está totalmente automatizada. Utiliza algoritmos inteligentes para asignar tareas en función de las prioridades. Ofrece una herramienta de control de horarios para realizar ajustes manuales, pero reorganiza dinámicamente las tareas si se producen cambios durante el día.

Ganador: Motion se lleva la medalla por su eficiente y dinámica programación automática.

3. Integraciones

Sunsama

Sunsama es excelente en la conexión con herramientas como Google Calendar, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist, y GitHub. Esto le permite gestionar las próximas tareas, correos electrónicos y proyectos en un solo lugar. Puedes incorporar fácilmente tareas a tu plan diario desde tus apps favoritas y mantenerlo todo actualizado.

Movimiento

Las integraciones de Motion son básicas y están orientadas a las reuniones. Puedes sincronizar calendarios, conectar Gmail para obtener recordatorios automáticos y utilizar herramientas de vídeo como Zoom para las reuniones. Motion se enlaza con menos herramientas que Sunsama y se centra en sus funciones principales en lugar de en un amplio intervalo de servicios externos.

Ganador: Sunsama gana por la variedad de integraciones que ofrece.

4. Precios: Sunsama vs Motion

| Feature | Sunsama | Motion | |

Precio (por mes, facturado mensualmente) $20 Individual Equipo $34 | $34 | $20 | | | Programación automática No Sí Sí Sí | Planificación automatizada | No | No | Sí | Planificación automatizada | No | No | Sí | Planificación automatizada | No | No | Sí | Planificación automatizada | Tableros Kanban Sí Sí Sí Sí | Vista de Calendario | | Sí | Sí | Sí | Creación de tareas a partir de correos electrónicos Reserva de reuniones No Sí Sí Sí Plantillas de proyectos No Sí Sí | Colaboración en equipo con herramientas de terceros Priorización de tareas Sí No Sí | Número de tareas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Sin límite

Sunsama

Sunsama cobra 20 dólares al mes por usuario por una (versión de) prueba gratuita de 14 días con todas las funciones. Esta tarifa plana no tiene niveles, por lo que el precio es claro y sencillo. Si eliges el plan anual, puedes ahorrar 48 dólares al año.

Movimiento

El plan individual de Motion, que incluye funciones de IA, cuesta 19 dólares al mes por usuario. Para equipos, el precio es inferior: 12 $ por usuario y mes. También hay una (versión de) prueba gratuita/a de 7 días para probar la plataforma antes de decidirse a pagar.

Ganador: Depende de tus necesidades. Sunsama es más asequible para particulares, y Motion lo es para equipos.

Sunsama vs. Motion: ¿Quién gana?

No es fácil declarar un ganador en este debate, sobre todo cuando Sunsama y Motion destacan en ciertos departamentos.

Si prefieres controlar sus horarios, te gusta planificar su jornada y no quieres gastar demasiado, te encantará Sunsama. Su enfoque diario y sistemático de la programación organiza sus tareas y le mantendrá al día de todo lo que tiene entre manos.

Sin embargo, si eres un empresario experto en tecnología que gestiona equipos y no tienes tiempo para programar las cosas manualmente, Motion es tu mejor opción.

Gestionará automáticamente tus tareas de planificación, programación y reprogramación en función de tus plazos, prioridades y progreso.

Tendrás que introducir la información necesaria, y Motion se encargará de casi todo el trabajo de programación por ti (¡incluidas las reuniones!).

Sunsama vs. Motion en Reddit

Para entender mejor las preferencias de los usuarios sobre Sunsama vs Motion, hemos explorado Reddit.

Algunas personas apreciaron la eficacia y el completo conjunto de funciones de Motion para mantenerse organizados. Uno de estos usuarios dijo:

Motion me llamó la atención y me pareció increíble. Viniendo de Calendly y una solución todo en uno sería increíble para ayudarme a liberar algo de ancho de banda mental y dejar de temer olvidar cosas.

Sin embargo, no todos opinaban lo mismo. Aunque quedaron impresionados por el intervalo de capacidades de Motion, los usuarios no estaban demasiado contentos con su estructura de precios. Y acabaron prefiriendo Sunsama.

Yo uso Sunsama y la función de timeboxing me ha cambiado el juego. Lo recomiendo encarecidamente

He oído que el timeboxing de Motion es posiblemente mejor porque puede reprogramar y mover tus tareas en caso de que te las pierdas, o hacer algunas por adelantado, etc. Pero el precio es demasiado alto para mí

Una buena parte de los Redditors realmente disfrutaron del estilo manual de Sunsama en lugar del enfoque totalmente automatizado de Motion.

Creo que Sunsama brilla como planificador unificado para personas que utilizan varias herramientas/software en varios equipos

Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa a Sunsama vs. Motion

Pero, ¿y si eres un profesional experto en tecnología al que le gusta planificar sus días de vez en cuando y quieres una opción económica? Pues necesitarás algo que sea lo mejor de ambos mundos.

ClickUp es una herramienta de productividad todo en uno y un software de gestión de proyectos diseñado para equipos e individuos. Esta herramienta de productividad basada en IA puede programar y gestionar su carga de trabajo sin necesidad de gastar mucho dinero. Puede integrarse con más de 1.000 aplicaciones, lo que te permite tener todo tu trabajo bajo un mismo techo.

Funciones de ClickUp

Estas son algunas de las funciones clave de ClickUp:

1. Plantilla de la agenda diaria de ClickUp

Planifica tu jornada laboral y sigue el ritmo de las tareas con la plantilla de planificación diaria de ClickUp

En Plantilla de planificación diaria ClickUp es tu mejor opción si necesitas ayuda para ordenar tus tareas diarias.

Le ayuda a programar tareas, eventos y citas para mantenerse organizado. Puedes organizar tus tareas en categorías como Personal, Trabajo o Metas, dar prioridad a las tareas en función de su importancia y urgencia, y hacer un seguimiento de tu progreso mediante gráficos y tablas.

ClickUp ofrece una biblioteca de más de 1000 plantillas personalizables para ayudarte a crear tareas rápidamente y empezar a trabajar de inmediato. Elija una plantilla de plantilla de planificación diaria , descárguela y rellene los campos personalizados para configurar su trabajo en cuestión de minutos.

2. Cerebro ClickUp

Encárgate de todas las tareas repetitivas mientras te centras en lo importante con ClickUp Brain

¿Sus flujos de trabajo dependen en gran medida de la IA? Entonces, le encantará ClickUp Brain. Cerebro ClickUp es un asistente basado en IA que puede ayudarte a generar automáticamente resúmenes de reuniones, crear cronogramas de proyectos, elaborar agendas o redactar presentaciones. También actúa como editor, puliendo tus documentos para darles un tono profesional o reformateando notas para facilitar elementos de acción.

3. Automatizaciones de ClickUp

Automatice sus tareas periódicas y reduzca la carga manual innecesaria con las Automatizaciones de ClickUp

Aproveche la potencia de las Automatizaciones ClickUp o adaptarlas a sus necesidades específicas. De este modo, su equipo podrá concentrarse en las tareas más importantes.

Establezca nuevas tareas y difunda POE en todo su equipo. Puede automatizar la asignación de tareas, la publicación de comentarios, las actualizaciones de estado y mucho más con muchas opciones.

Garantice el flujo continuo de trabajo mediante una transición fluida de las personas asignadas y las prioridades, y añadiendo etiquetas y plantillas cuando evolucionen los estados.

3. Vista del Calendario ClickUp

Obtenga una vista de pájaro de su calendario actual con la vista de Calendario de ClickUp Vista del Calendario de ClickUp le ayuda a organizar proyectos, planificar cronogramas y ver el trabajo de su equipo en un calendario flexible. Tanto si desea una vista diaria, semanal o mensual, todo está ahí.

Con la función de arrastrar y soltar, puedes ajustar fácilmente tu calendario para adaptarlo a tus horas más productivas. Y si los planes cambian, ¡no hay problema! Utilice la función Relaciones para conectar tareas y reorganizarlas según sea necesario.

Añadir tareas es rápido; puedes personalizar campos para notas adicionales o archivos esenciales. Además, puedes compartir tu calendario con clientes o autónomos mediante permisos.

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: 10$/usuario al mes

10$/usuario al mes Business: 19$/usuario al mes

19$/usuario al mes Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5$ al mes por cada miembro del entorno de trabajo de ClickUp

Organice sus flujos de trabajo y Calendarios con ClickUp

Planificar el trabajo y las actividades diarias puede resultar estresante si no se dispone de un planificador digital sólido para organizar las tareas.

Aunque tanto Sunsama como Motion son excelentes para planificar y programar, tienen sus limitaciones.

El enfoque manual de Sunsama para planificar puede hacer que el proceso sea más complicado para algunos usuarios, lo que les indica que elijan Motion y sus automatizaciones. Sin embargo, el precio de Motion puede ser un inconveniente, obligando a la gente a buscar soluciones más asequibles Alternativas a Motion .

ClickUp, por su parte, combina todo lo bueno en una cómoda herramienta de gestión de proyectos.

Es potente para la gestión de proyectos y tareas, asequible y fácil de usar. Gracias a su gran variedad de plantillas e integraciones, podrás organizar todos tus flujos de trabajo y desordenar tus calendarios con una sola app Regístrate en ClickUp ¡hoy mismo y empiece gratis!