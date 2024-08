Movimiento vs. Lunes: La batalla por la gestión de tareas y proyectos

Trabajar como gestor de proyectos a menudo es como caminar por la cuerda floja: hay que mantener el equilibrio (y la cordura) mientras obstáculos inesperados, recortes presupuestarios y plazos cada vez más cortos corren a derribarte. 🤹 Herramientas de gestión de proyectos proporcionan la compatibilidad adicional que necesita para caminar en la cuerda floja sin resbalar. Los dos maestros de este equilibrio son Motion y Monday. Ambas te ayudan a planificar, organizar y gestionar tareas y proyectos como un profesional. Dicho esto, no hay que andarse con rodeos a la hora de decidir entre Motion y Monday, ya que ambas herramientas tienen sus puntos fuertes y algunos límites.

En este artículo, analizaremos las funciones principales de Monday y Motion para ayudarle a seleccionar el mejor software de gestión de proyectos que cumpla todos los requisitos y le permita gestionar proyectos con confianza.

¿Qué es Motion? Movimiento es una robusta app de productividad y programación con funciones basadas en IA para ayudarte a optimizar y ajustar los flujos de trabajo de los proyectos. Su Calendario Inteligente te permite planificar tus días minuto a minuto, hacer malabares con reuniones y tareas, y construir horarios personalizados para llevar la colaboración en equipo a nuevos niveles.

Las opciones de programación automática son uno de los puntos fuertes de Motion: sólo tienes que introducir las tareas y la plataforma las incluirá perfectamente en los calendarios de tu equipo. También ofrece muchas plantillas e integraciones para aumentar las funciones, ahorrar tiempo y garantizar la coherencia.

No hay que confundir Motion con Notion . Esta última es una plataforma que te ayuda a centralizar tus notas, tareas y bases de datos y puede que no ofrezca opciones avanzadas de gestión de proyectos como Motion.

Vía: Moción

Funciones de movimiento

Motion empezó como una app, calendario y programación pero ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de gestión de proyectos . Veamos por qué es tan atractiva esta app.

Programación de tareas y proyectos con IA

Motion es un asistente de programación en el ámbito de la planificación y organización de tareas y proyectos complejos. 🪄

Esta herramienta basada en IA analiza tus entradas y teje sus hechizos de programación, teniendo en cuenta la prioridad, la duración y el estado. En pocas palabras, Motion te quita de encima la programación y te permite ocuparte de otras tareas importantes al tiempo que se asegura de que tu equipo está al tanto.

¿Cómo funciona la compatibilidad de Motion con la IA? programación de proyectos ¿trabajo?

Supongamos que ha añadido cinco tareas a la plataforma. Tienen distintos niveles de prioridad, duración y múltiples personas asignadas. Motion utilizará la información proporcionada para insertar tareas en los huecos disponibles para cada miembro del equipo, creando horarios personalizados. Cada persona sólo verá las tareas que le conciernen, mientras que las tareas de alta prioridad aparecerán en primer lugar. La plataforma bloquear el tiempo en los calendarios de todos para garantizar un trabajo concentrado, libre de distracciones.

Vía: Moción

Plantillas

El objetivo de utilizar una herramienta de gestión de proyectos de primera clase como Motion es ahorrar tiempo y mejorar la productividad. Una de las formas de conseguirlo es utilizar plantillas. Motion cuenta con una impresionante colección de plantillas listas para usar para planificar tareas, gestionar proyectos y organizar reuniones.

Además de utilizar plantillas prefabricadas, puedes crear las tuyas propias. Por ejemplo, puedes configurar una estructura para tareas periódicas en campañas de marketing reutilizable para cada cliente y proyecto posterior.

Asistente de reuniones

Celebrar múltiples reuniones de equipos y partes interesadas es una parte innegociable de las obligaciones de un gestor de proyectos. Pero hacerlas coincidir con una agenda ya de por sí apretada puede resultar estresante.

Por suerte, puedes mejorar tus reuniones con el Asistente para reuniones de Motion

Esta práctica función actúa como tu asistente personal. Dile cuáles son tus horarios de reunión preferidos y él creará un calendario de disponibilidad y se lo mostrará a tus colaboradores. Por ejemplo, puedes elegir no tener reuniones los viernes o tenerlas todos los días pero sólo por la mañana.

Establezca límites diarios de reuniones y Motion bloqueará su agenda del día en cuanto los alcance. Personaliza tu página de reservas con plantillas y di adiós a los correos electrónicos de ida y vuelta para programar una sola reunión.

Precios de Motion

Individual : 19 $/mes

: 19 $/mes Equipo: 12 $/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

¿Qué es Monday?

Monday.com es un soplo de aire fresco en la gestión del trabajo espacio que permite a los usuarios personalizar los flujos de trabajo para obtener la máxima funcionalidad. Es todo un camaleón: la plataforma se adapta igual de bien a la gestión de proyectos pesados, al trabajo de CRM o a las operaciones normales de la empresa 🦎

En lo que respecta a la gestión de proyectos, Monday ofrece una gran cantidad de opciones para definir, organizar y ejecutar todos los aspectos del flujo de trabajo.

Además de flujos de trabajo personalizados, Monday ofrece múltiples vistas de proyectos, automatizaciones pre-construidas y paneles intuitivos. Utilice la plataforma para observar su proyecto desde múltiples ángulos y seguir el progreso con confianza y claridad.

Vía: Monday

Funciones del lunes

Pongámonos nuestros sombreros de detective e investiguemos las funciones más destacadas de Monday para entender por qué es un gran día software de gestión de proyectos . 🕵️

Vistas del proyecto

Un simple cambio de perspectiva puede revelar cosas de las que antes no te habías percatado, y nadie lo sabe mejor que los gestores de proyectos. Cambiar de vista te ayuda a identificar los puntos débiles, mejorar los procesos hacer un seguimiento de los cronogramas y alcanzar objetivos del proyecto con un mínimo de obstáculos.

Como empresa de primera categoría software visual de gestión de proyectos el lunes se trata de aprovechar las diferentes vistas para disfrutar de la máxima claridad y transparencia.

La plataforma ofrece 10+ vistas, que le permiten visualizar los flujos de datos como desee. Elija la vista Gantt para crear un cronograma y gestionar dependencias, opte por la vista Carga de trabajo para comprender la capacidad de su equipo o utilice la vista Archivos para gestionar los recursos del proyecto. Cambie de una vista a otra sin esfuerzo, bloquee una vista para evitar ediciones y marque como favorito su esquema para ahorrar tiempo y maximizar la productividad.

Vía: Monday

Automatizaciones

Con las opciones de automatización de Monday, no perderás tiempo en trabajo repetitivo. Utilízalas para ser más eficiente y minimizar el riesgo de errores

El uso de la automatización puede sonar a alta tecnología, pero no lo es: Monday permite automatizar tareas libres de código basándose en una lógica simple que implica un desencadenante, una condición y una acción. Por ejemplo, es posible que desee archivar sus tareas cada vez que su estado cambia a Done. En este caso, archivar tareas es la acción, el cambio de estado es el desencadenante y el cambio real a Deshacer es la condición.

Monday le permite crear sus propias automatizaciones, pero también puede utilizar plantillas de proyecto ya hechas para empezar. 😍

Roles personalizados

Monday entiende que los gestores de proyectos necesitan organizar equipos de forma impecable para asegurarse de que todo el mundo conoce a su roles y responsabilidades por lo que ofrece roles personalizados.

Esta interesante función permite a los gestores definir un rol claro para cada miembro del equipo implicado en un proyecto concreto. Puede asignar roles basados en el título del puesto y el departamento y definir permisos específicos para esa posición. De este modo, cada miembro del equipo obtiene los niveles de acceso adecuados para desempeñar sus funciones y gestionar sus cuentas de empleado. Una vez creados los roles personalizados, puedes reutilizarlos para otros proyectos y ahorrar tiempo.

Vía: Monday

Precios del lunes

Gratuito : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Básico : 8 $/mes por asiento

: 8 $/mes por asiento Estándar : 10 $/mes por asiento

: 10 $/mes por asiento Pro : 16 $/mes por asiento

: 16 $/mes por asiento Empresa: Contactar para precios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Motion vs. Monday: Comparación de funciones

Motion y Monday ofrecen distintas funciones, por lo que puede inclinarse por uno u otro software en función de sus necesidades. Resolvamos el dilema Monday vs. Motion comparando tres aspectos críticos: facilidad de uso, integraciones y opciones de elaboración de informes para encontrar la herramienta de gestión de proyectos adecuada para usted.

Interfaz fácil de usar

Una herramienta de gestión de proyectos puede tener todas las campanas y silbatos, pero todo se va por el desagüe si no es fácil de usar.

Por suerte, no tendrás este problema con ninguna de las dos herramientas de gestión de proyectos. Tanto Motion como Monday son muy fáciles de usar e intuitivas. No tendrás ningún problema para ajustar y gestionar los flujos de trabajo, incluso si eres nuevo en las herramientas de gestión de proyectos. Todos los botones y opciones están claramente rótulos y no hay lugar para la confusión.

En términos de facilidad de uso, estamos empatados. Lo único que podría dar ventaja a Monday es el diseño. La plataforma tiene una interfaz más atractiva y colorida que Motion, lo que atrae a muchos usuarios.

Vía: Moción

Integraciones

Las integraciones con otras apps dan a las herramientas de gestión de proyectos un impulso turbo y disparan su función.

Monday destaca en este aspecto y ofrece más de 200 integraciones para facilitar la colaboración y la comunicación, optimizar los flujos de trabajo, gestionar documentos y elaborar informes y análisis. Algunas de las integraciones nativas más populares son Canva, Miro, Zoom y Confluence. Monday dispone de una API para ayudarte a conectarte con otras herramientas y centralizar el trabajo.

Motion también ofrece integraciones nativas, pero la lista es significativamente más corta: sólo se puede integrar con siete aplicaciones. Por suerte, una de ellas es Zapier, a través de la cual puedes conectarte a miles de apps y plataformas. Motion también tiene una API, que te da más flexibilidad en términos de integraciones.

Si prefieres integraciones nativas, Monday es una mejor opción aquí.

Vía: Monday

Opciones de (elaboración de) informes

Para muchos gestores de proyectos, las opciones de elaboración de informes son imprescindibles: quieren visualizar el progreso de su proyecto, comparar datos, detectar áreas de mejora y tomar decisiones con conocimiento de causa.

Monday entiende esto y ofrece sólidas funciones de (elaboración de) informes. Utilice paneles con más de 30 widgets para medir los KPI, realizar un seguimiento del rendimiento, controlar las cargas de trabajo y ver si su equipo se está moviendo según lo previsto. La plataforma ofrece una vista de gráfico, donde se puede obtener información específica a través de informes analíticos y gráficos.

En el otro lado del campo, las opciones de (elaboración de) informes parecen ser el talón de Aquiles de Motion. La plataforma es fantástica para planificar y programar, pero carece de funciones de (elaboración de) informes en profundidad, lo que puede ser un obstáculo para muchos gestores de proyectos. Por suerte, puedes integrar Motion con otras herramientas de análisis y ampliar sus funciones.

Motion vs. Monday en Reddit

Veamos qué opina la comunidad de Reddit sobre estas herramientas.

Un usuario mencionó que ellos le gustaba Motion pero lo consideraba demasiado caro -Aquí tienes un extracto de su crítica:

expiró mi periodo de (versión de) prueba. Hace un buen trabajo pero es muy caro para lo que hace. Alguien debería inventar algo como esto y más barato

configuro mi Calendario semanal o quincenalmente. Puedo dedicar 1 hora a la semana a ordenar mi calendario, ya que no soy un director general que tenga que barajar un montón de eventos

me habría suscrito si tuviera un precio adecuado. Tal vez su modelo de precios debería basarse en el número de tareas y reorganizaciones y no en una tarifa plana que puede resultar cara

Otro usuario dijo que les encantaron los Tableros Kanban de Monday aunque la configuración puede ser un reto para su correcta implementación:

hay algunas peculiaridades en la configuración, pero ha sido la mejor mejora que hemos hecho. Tenemos Tableros para que todos los miembros puedan hacer un seguimiento del trabajo que sólo ellos y su jefe pueden ver. Tenemos un Tablero de seguimiento para los proveedores y otro para los internos

Un usuario de la sección mismo hilo sin embargo, no me gustó la estructura de precios del Monday:

lo he probado y, aunque me parece interesante, me parece excesivamente caro. Además, te hacen pagar en incrementos, por lo que podrías estar pagando por 10 licencias adicionales cuando sólo necesitas 1._

Vía: Moción

Reunión ClickUp: La mejor alternativa a Motion vs. Monday

Elegir entre Motion y Monday suele implicar un compromiso. Si opta por las opciones de planificación y programación de Motion, deberá aceptar la falta de herramientas de (elaboración de) informes. Por otro lado, si desea los roles y paneles personalizados de Monday, no disfrutará de tantas funciones de programación.

Por suerte, no tendrá que jugar a dar y tomar si se decanta por una tercera opción que lo tiene todo- ClickUp ¡!

ClickUp es una

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/3981/diferencia-entre-gestion-de-proyectos-y-gestion-de-tareas/ gestión de tareas y proyectos /%href/

herramienta con funciones para optimizar los flujos de trabajo organice tareas, colabore y haga un seguimiento del progreso sin sudar. Con su sólido conjunto de funciones, podrá alcanzar niveles de productividad sin precedentes. 📈

Veamos las tres funciones principales que hacen de ClickUp un excelente Motion y Monday alternativa ¡!

1. ClickUp gestión de proyectos con compatibilidad IA

ClickUp reúne a sus equipos para planificar, realizar el seguimiento y colaborar en cualquier proyecto, todo en un mismo lugar

ClickUp se centra en facilitar la gestión de proyectos con un conjunto de funciones especializadas integradas en la aplicación Suite de gestión de proyectos ClickUp .

Con ClickUp, puede reunir a equipos pequeños y grandes y trabajar en todos los aspectos de un proyecto con la máxima claridad y dedicación.

¿Planea un proyecto? ClickUp AI ¡puede ayudarle! Esta potente IA asistente de escritura puede elaborar planes, cronogramas y resúmenes de proyectos completos, resumir notas, crear agendas de reuniones y editar contenidos, ¡y dispondrá de docenas de indicaciones específicas para cada rol que generarán los resultados deseados!

Si desea un mayor control sobre los flujos de trabajo de los proyectos, aproveche las ventajas de Más de 15 vistas de ClickUp y visualice los datos como desee. Utilice listas, Tableros, Cronogramas y Calendarios para ver los datos desde distintos ángulos y centrarse en el panorama general sin perderse detalles esenciales.

La colaboración es un factor importante para el éxito de cualquier proyecto. ClickUp le ofrece opciones como edición en tiempo real, revisión, chatear, comentarios y toma de notas para mantener a los equipos al tanto de las actualizaciones más pequeñas. Paneles de ClickUp con más de 50 widgets visuales le ayudan a acceder a hojas de horas, planes de sprint, indicadores de proyecto y otros informes informativos para realizar un seguimiento del progreso con precisión procesable.

¿Necesita ayuda para crear sus proyectos desde cero? Utilice una de las herramientas de primera clase de ClickUp plantillas de gestión de proyectos para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia. ✨

2. Tareas de ClickUp para una rica visibilidad del flujo de trabajo

Gestione tareas y proyectos, y colabore eficazmente con su equipo utilizando ClickUp

Los gestores de proyectos deben ser capaces de asignar, organizar y realizar el seguimiento de las tareas con la máxima precisión y eficacia. ClickUp le da el poder de diseñar flujos de trabajo personalizados con Tareas de ClickUp .

Esta suite le permite utilizar 35+ ClickApps para la gestión de tareas a medida. Mapa de tareas de equipo, crear relaciones de tareas, automatizar acciones repetitivas o editarlas en bloque. Con opciones como la adición de varias personas asignadas a una tarea, la edición colaborativa y los comentarios en hilos, ¡mantener un frente de equipo unificado nunca ha sido tan fácil!

Con Campos personalizados de ClickUp puede proporcionar detalles contextuales de cada tarea para asegurarse de que su equipo sabe lo que tiene que hacer. Esto también facilita el filtrado y la organización de las tareas diarias entregables un juego de niños, sobre todo en proyectos de gran envergadura. Además, crear demostraciones de tareas con grabaciones de pantalla y asigne niveles de acceso basados en jerarquías para ayudar a tus compañeros a avanzar con confianza

3. ClickUp vista Calendario para la programación sin esfuerzo

Arrastrar y soltar tareas en la vista Calendario de ClickUp

ClickUp ofrece más de 15 vistas de proyectos, y de ellas, la vista Vista del Calendario de ClickUp puede convertirle en un profesional de la planificación y la programación

Este diseño le permite ver sus tareas por día, cuatro días, semana o mes, para que pueda elegir el nivel de detalle que desea observar en un momento dado.

Programar es muy fácil: arrastre y suelte una tarea en el calendario, ¡y ya está! El Calendario de ClickUp se sincroniza con tu Google Calendar, ofreciéndote una vista centralizada de todas tus tareas.

Lo que ves en tu herramienta Calendario es completamente personalizable: filtra la vista por proyecto, nivel de prioridad u otro criterio, codifica las tareas por colores para facilitar la navegación y muestra los detalles de la tarea. Disfrutarás de la edición masiva: selecciona varias tareas y cambia sus detalles sin repetir el proceso innumerables veces. 😍

Aumente la productividad racionalizando las tareas y utilizando las vistas adaptables de ClickUp para organizar y supervisar todos los tipos de trabajo

Sin compromisos: ClickUp es la gestión de proyectos más sencilla

Con sus diversas funciones de planificación, visualización y opciones de colaboración clickUp es un sueño hecho realidad para los gestores de proyectos. Su gran capacidad de personalización le permite crear un entorno de trabajo que se adapte a cualquier proyecto y línea de trabajo. Además, se integra con más de 1.000 programas, lo que permite agilizar el trabajo disperso en una única plataforma. Pruebe la versión gratuita de ClickUp y descubre sus funciones 😎