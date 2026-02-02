Cómo utilizar la IA en contabilidad (casos de uso y herramientas)

Si hay algo que entusiasma al mundo empresarial en 2024, es sin duda el uso de la IA para ganar en eficiencia, ¡de formas nuevas e inesperadas!

La presencia de la IA se nota en todos los sectores, desde las recomendaciones personalizadas en los servicios de streaming hasta los coches autónomos. Aprende rápidamente de los humanos y transforma ese conocimiento para remodelar nuestros procesos de trabajo.

El sector de la contabilidad no es una excepción. Dado que los datos impulsan el mundo empresarial, los formularios contables y los contables buscan cada vez más formas de aprovechar la IA para mejorar la eficiencia y la precisión.

Para comprender cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en la contabilidad, exploraremos diversas herramientas de IA que agilizan y mejoran la precisión de los procesos y flujos de trabajo contables.

Comprender la IA en la contabilidad

El sector de la contabilidad está experimentando una transformación significativa impulsada por la aplicación estratégica de las tecnologías de IA.

Esta integración aprovecha los algoritmos de aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para automatizar y mejorar diversas funciones contables.

El impacto de la IA se extiende a diversas tareas, entre ellas la elaboración de informes financieros y la gestión de la contabilidad de proyectos. Agiliza las auditorías y garantiza el cumplimiento normativo al detectar de forma proactiva actividades fraudulentas y realizar análisis de datos en profundidad.

¿Sustituirá la IA a los contables? Aunque la IA destaca en la automatización de diversas tareas, no puede sustituir por completo a los contables humanos. Las habilidades humanas fundamentales, como el buen criterio, la comunicación abierta y el pensamiento crítico, siguen siendo esenciales para unas prácticas contables eficaces.

Los contables públicos certificados (CPA) siguen siendo indispensables para abordar problemas contables complejos y tomar decisiones. A través de la supervisión y la intervención humanas, garantizan la precisión y la aplicación ética de los principios contables.

La IA tiene múltiples aplicaciones en el ámbito de la contabilidad. En este artículo se presenta una lista de las más destacadas.

Cómo utilizar la IA en contabilidad para diferentes casos de uso

El software de contabilidad basado en IA transforma la forma en que los contables abordan las tareas diarias, desde la introducción de datos hasta la toma de decisiones estratégicas.

Además de obtener resultados más precisos, los profesionales de la contabilidad consiguen terminar más tareas en menos tiempo, centrándose en aquellas tareas que requieren toda su atención.

Veamos cinco casos de uso concretos en los que la IA está revolucionando los procesos contables:

1. Uso del análisis predictivo de datos

La IA puede analizar grandes volúmenes de datos financieros, detectando patrones ocultos e identificando riesgos potenciales que los humanos podrían pasar por alto.

El análisis predictivo basado en la IA es una tecnología transformadora que influye en los roles de los contables y los profesionales de las finanzas. Al automatizar la tarea, a menudo tediosa, de la elaboración de informes, los profesionales de las finanzas pueden dedicar su experiencia a una función más estratégica: la evaluación.

Sin embargo, recuerda que los resultados de la IA requieren una atención humana minuciosa. En última instancia, los contables deben evaluar meticulosamente la precisión y la fiabilidad de las predicciones generadas.

Este proceso de evaluación debe incluir una comparación con resultados establecidos, el empleo de técnicas de validación cruzada, la utilización de métricas adecuadas y el análisis crítico de posibles sesgos en los datos o algoritmos.

A través de esta rigurosa evaluación, la experiencia humana garantiza que los conocimientos de la IA se aprovechen de manera eficaz para impulsar una toma de decisiones fundamentada.

2. Auditorías optimizadas con un mayor cumplimiento normativo

Los procesos de auditoría tradicionales pueden ser largos y requerir muchos recursos. La IA puede agilizar el proceso mediante la automatización de las tareas de extracción de datos, muestra y evaluación de riesgos. Esto permite a los auditores dedicar su experiencia a áreas más complejas, al tiempo que mejora la eficiencia y la eficacia generales de las auditorías.

La IA se puede utilizar para analizar datos históricos de auditoría con el fin de identificar áreas de debilidad recurrentes, lo que permite adoptar un enfoque más proactivo para garantizar el cumplimiento normativo continuo.

3. Detección de fraudes más sencilla

Las actividades fraudulentas pueden suponer una amenaza financiera importante y, a menudo, pasan desapercibidas hasta que el daño ya es considerable. La IA es una herramienta poderosa en la lucha contra el fraude.

Los algoritmos avanzados pueden analizar patrones de gasto e identificar transacciones inusuales o actividades que se desvíen de las normas establecidas. Esto permite una detección e investigación proactivas, minimizando las pérdidas financieras.

Caso práctico: Uso de la IA para cerrar cuentas activas de mulas de dinero Uno de los bancos digitales más grandes de Europa fue el objetivo de una trama de blanqueo de capitales que utilizaba anuncios clasificados falsos en Internet. Su equipo de lucha contra el fraude tenía dificultades para seguir el ritmo de los delincuentes, que abrían cuentas de «mulas» y las vaciaban rápidamente. Feedzai, una empresa que es un proveedor de soluciones contra el fraude y los delitos financieros basadas en la IA, utilizó la IA de dos maneras clave para hacer frente a este reto: BionicIDs: Se utilizó la IA, concretamente el aprendizaje profundo, para crear ID únicos (BionicIDs) para cada usuario del banco. Estos ID analizaban la biometría conductual del usuario (patrones de escritura, movimientos del ratón), el análisis de comportamiento (cómo navega por la banca online), los datos del dispositivo (modelo de teléfono, sistema operativo) y los datos de red (dirección IP, ubicación). Esta visión global permitió al banco identificar actividades sospechosas incluso si los delincuentes utilizaban nombres falsos o dispositivos diferentes. Análisis de redes: La IA analizaba continuamente el contexto dinámico de cada sesión bancaria. Esto incluía factores como los dispositivos utilizados, las conexiones de red y las ubicaciones. Al correlacionar estas relaciones, la IA podía identificar conexiones entre cuentas aparentemente inconexas. Por ejemplo, si se accedía a varias cuentas desde el mismo dispositivo o red a pesar de tener nombres diferentes, la IA podía marcarlas como pertenecientes al mismo delincuente. Esta combinación de técnicas de IA permitió al banco: Identifica las cuentas de «mulas de dinero» mucho más rápido y deténlas antes de que puedan utilizarse para cometer fraudes.

Enlaza cuentas aparentemente inconexas con el mismo delincuente basándote en patrones de comportamiento y de red

Comprenda los métodos de los delincuentes y prediga futuros ataques Gracias al uso de la IA, el banco cerró más de 400 cuentas de «mulas» y proporcionó información valiosa a la policía para investigar la red delictiva.

4. Contabilidad automatizada

Las tareas repetitivas han limitado históricamente a los profesionales de la contabilidad, consumiendo horas valiosas que podrían dedicarse a un análisis estratégico.

La entrada de datos de facturas y recibos, la conciliación bancaria y el mantenimiento del libro mayor son tareas que ya están listas para la automatización robótica de procesos.

Los algoritmos de IA, expertos en el reconocimiento de patrones y la extracción de datos, pueden automatizar procesos con una precisión milimétrica. Esto libera a los contables de tareas tediosas, como la manipulación manual de datos, y minimiza significativamente el riesgo inherente de error humano.

Consejo profesional: Utiliza estas 10 plantillas gratuitas de contabilidad en Excel y ClickUp para agilizar tus procesos y lograr una conciliación precisa en todo momento.

5. Aumenta la precisión con el aprendizaje automático

La integridad de los datos financieros es fundamental en la contabilidad. La IA destaca por su capacidad para analizar grandes conjuntos de datos con una precisión milimétrica.

Los algoritmos de aprendizaje automático pueden entrenarse para identificar inconsistencias, valores atípicos y posibles errores en las transacciones financieras. Este enfoque proactivo reduce significativamente la probabilidad de que se pasen por alto errores, salvaguardando así la integridad de los registros financieros.

Caso práctico: Automatización fiscal de Deloitte mediante IA y aprendizaje automático Deloitte se asoció con Kortical para utilizar la IA en sus procesos fiscales. El proyecto tenía como objetivo la automatización de tareas y la mejora de la eficiencia. Deloitte aportó la experiencia en el sector y los datos, mientras que Kortical ofreció su plataforma de IA y sus capacidades de ciencia de datos. Kortical creó un modelo de aprendizaje automático capaz de aplicar automáticamente la legislación fiscal y estructurar los datos de los clientes, reduciendo el tiempo de procesamiento manual de 5 horas a 6 minutos, lo que supone una mejora de 50 veces. Este proyecto duró 6 meses y logró una precisión de nivel humano (superior al 90 %) en los cálculos fiscales.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo la IA está revolucionando la profesión contable. A medida que evoluciona la tecnología de IA, cabe esperar que surjan aplicaciones aún más innovadoras, lo que transformará aún más la forma en que se practica la contabilidad.

Uso de software de IA para la contabilidad

¿Existe algún software de gestión de proyectos contables basado en IA que pueda hacerlo todo?

ClickUp puede aliviar en gran medida, si no por completo, la carga que suponen las tareas repetitivas y los procesos básicos.

Como plataforma de gestión del trabajo y la productividad, se adapta a cualquier sector, grande o pequeño. Con soluciones especializadas para diferentes departamentos, puedes realizar todas las tareas, desde la gestión de tareas hasta el control de tiempo, en una única plataforma con ClickUp.

Veamos cómo ClickUp ayuda a los contables y a los profesionales de las finanzas.

1. Deshazte de las tareas rutinarias de contabilidad

El software de gestión de proyectos contables de ClickUp ofrece infinitas posibilidades cuando se combina con las capacidades de IA de la plataforma.

Realiza un seguimiento eficiente de cada movimiento financiero y mantén un registro de auditoría completo con las herramientas de contabilidad basadas en IA de ClickUp Brain.

El sistema registra todas las actividades financieras y comparte periódicamente las actualizaciones clave con las partes interesadas, lo que garantiza un registro completo y preciso a efectos de auditorías y cumplimiento normativo.

Desde reducir el trabajo manual con la automatización hasta utilizar las capacidades de procesamiento del lenguaje natural de la IA para resumir, veamos cómo puedes aprovechar estas herramientas en cada paso del proceso.

Prueba ClickUp Brain Automatiza tareas contables, actualizaciones de proyectos, informes de estado y mucho más con AI Project Manager™ de ClickUp Brain.

Veamos primero cómo ClickUp Brain puede ayudarte a mejorar la eficiencia y la precisión de tu equipo de contabilidad:

Recordatorios automáticos : ClickUp Brain te avisa cuando hay que pagar facturas o cuando vencen los informes. No te perderás ningún plazo, ya que las : ClickUp Brain te avisa cuando hay que pagar facturas o cuando vencen los informes. No te perderás ningún plazo, ya que las herramientas de automatización de IA se encargarán del seguimiento por ti.

Búsqueda inteligente : si necesitas encontrar una factura o un registro financiero concreto, ClickUp Brain buscará rápidamente en todos tus archivos y en la base de conocimientos de la empresa y te mostrará el que necesitas.

Análisis de datos : La IA puede examinar tus números y ofrecerte información sobre tus hábitos de gasto. De este modo, podrás realizar un seguimiento, clasificar y organizar los gastos de tu empresa sin esfuerzo. Por ejemplo, podría detectar que gastas mucho dinero en un área concreta y sugerirte formas de reducir costes.

Resúmenes y actualizaciones de tareas : Utiliza las capacidades de procesamiento del lenguaje natural de ClickUp Brain para resumir cualquier subtarea, chat o conversación en ClickUp en cuestión de segundos, lo que te proporcionará contexto sobre lo que está sucediendo o lo que viene a continuación en el ámbito laboral.

Informes y paneles personalizados: genere informes a partir de los datos introducidos y preséntelos en formatos claros y visualmente atractivos (tablas y gráficos), identifique fácilmente las tendencias y tome decisiones fundamentadas con : genere informes a partir de los datos introducidos y preséntelos en formatos claros y visualmente atractivos (tablas y gráficos), identifique fácilmente las tendencias y tome decisiones fundamentadas con herramientas de IA para la visualización de datos

Desde directores financieros de empresas de la lista Fortune 500 y contables públicos autónomos hasta grandes firmas de contabilidad, ¡cualquiera puede utilizar ClickUp Brain con un plan de pago de ClickUp!

2. Gestiona equipos de contabilidad y clientes en un solo lugar

El software de gestión de proyectos contables de ClickUp cuenta con potentes funciones que permiten a los equipos contables gestionar al personal y los proyectos de forma eficaz.

Visualiza tus datos a tu manera, genera informes detallados y supervisa el progreso de un vistazo utilizando los paneles del software de gestión de proyectos de contabilidad de ClickUp.

Crea un hub central para toda la comunicación y colaboración en los proyectos. Los profesionales de la contabilidad pueden realizar el uso compartido de documentos, archivos y notas dentro de los proyectos, eliminando los silos de información y garantizando que todos estén al tanto de lo mismo.

En ClickUp puedes asignar tareas a gestores contables específicos con plazos y prioridades claros. Las actualizaciones en tiempo real y el seguimiento del progreso mantienen a todo el mundo informado sobre el trabajo en curso, lo que fomenta la responsabilidad y garantiza que los proyectos se mantengan dentro del plazo previsto.

Chatea con los miembros del equipo y comparte y trabaja en tareas en tiempo real, todo ello sin salir de la plataforma con ClickUp Chat View

La vista de chat de ClickUp ofrece un práctico sistema de chat en tiempo real para facilitar la comunicación en equipo. Las conversaciones se pueden agrupar en hilos dentro de proyectos específicos, lo que permite una comunicación centrada y contextualizada sin saturar las bandejas de entrada de correo electrónico.

También puedes realizar el uso compartido de documentos, recibir comentarios al instante e insertar vídeos o enlaces a información específica.

Organiza tus cuentas con la vista Tabla de ClickUp para disfrutar de una experiencia similar a la de una hoja de cálculo.

Cambia entre más de 15 vistas flexibles para crear flujos de trabajo personalizados, desde gráficos hasta presentaciones en hojas de cálculo. Esto facilita la delegación de tareas y el seguimiento del progreso.

Lo mejor de las capacidades únicas de ClickUp es que puedes crear portales de clientes seguros dentro de los proyectos para gestionar a los socios externos y fidelizarlos a largo plazo.

Los clientes pueden acceder a documentos, informes y actualizaciones de proyectos relevantes sin necesidad de acceder directamente a su sistema interno. Esto resulta útil para las pequeñas empresas de contabilidad con presupuestos limitados para contratar personal.

Puedes enviar correos electrónicos o recordatorios automáticos a los clientes sobre próximos plazos o reuniones para asegurarte de que se mantengan informados y comprometidos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

3. Utiliza plantillas prediseñadas para simplificar los procesos contables

Puedes utilizar más de 1000 plantillas de ClickUp personalizables y listas para usar para diversas necesidades: contabilidad, diseño creativo, gestión de redes sociales, gestión de agencias, creación de entradas de blog, recursos humanos y selección de personal.

¡Puedes generar plantillas con ClickUp Brain y ClickUp Documentos para cualquier caso de uso que se te ocurra!

Por ejemplo, utiliza la plantilla de POE de contabilidad de ClickUp para garantizar que tus equipos de contabilidad cumplan con los procedimientos operativos estándar de tu empresa.

Descargar esta plantilla Mantén la organización, la eficiencia y la precisión en las prácticas contables de tu empresa con la plantilla de procedimientos operativos estándar (POE) de contabilidad de ClickUp.

¡Toma el control de los procesos financieros dispersos! Esta plantilla ofrece una solución integral que agiliza la creación de POE, la comunicación y la colaboración, garantizando que tu departamento de contabilidad funcione de manera eficiente.

Crea, actualiza y realiza el seguimiento de todos tus POE en una única ubicación centralizada . Se acabó perder el tiempo en tareas repetitivas o buscando documentos.

Comunique los cambios en los POE al instante , asegurándose de que todos los miembros de su equipo estén al tanto y minimizando el riesgo de errores.

Consigue asignaciones de tareas automatizadas con notificaciones para mantener a todo el mundo informado y responsable, garantizando la colaboración en todo tu departamento de contabilidad

Mejora la contabilidad de tus proyectos y el seguimiento de los POE con funciones avanzadas como reacciones a comentarios, automatización y herramientas basadas en IA.

¡Llevar las finanzas de una empresa puede parecer un juego constante de ponerse al día!

El seguimiento de transacciones, pagos y créditos lleva mucho tiempo. La plantilla de libro mayor de ClickUp puede servirte como plantilla de contabilidad digital.

Descargar esta plantilla Supervisa los resultados de tu empresa sin tener que introducir manualmente los datos de las cuentas con la plantilla de diario contable de ClickUp.

Esta potente plantilla registra cada transacción comercial con una precisión milimétrica. Ve más allá de las simples entradas, ya que te permite registrar transacciones que afectan a varias cuentas a la vez:

Olvídate del libro mayor manual ; registra todas tus transacciones de empresa en un diario digital de forma rápida y precisa

Utiliza estados personalizados para realizar el seguimiento del progreso de cada transacción , asegurándote de que nada se pierda en el proceso.

Recopile información esencial sobre cada transacción con campos personalizados , como la fecha de la transacción, el tipo de asiento, el recibo y el número de entrada.

Adapta la panorámica de tu panorama financiero a tus necesidades con vistas flexibles , desde una guía de introducción hasta secciones de libros y diario fácilmente accesibles.

Mejora el seguimiento de las transacciones con funciones avanzadas como el control de tiempo, las etiquetas, las advertencias de dependencia y sólidas funciones de correo electrónico para garantizar un flujo de trabajo financiero completo.

¿Buscas una plantilla todo en uno para simplificar tus procesos financieros? Prueba la plantilla de contabilidad de ClickUp.

Descargar esta plantilla Utiliza la solución integral de gestión empresarial para realizar todas las tareas relacionadas con la contabilidad con la plantilla de contabilidad de ClickUp.

Esta plantilla gestiona todo tu proceso, desde el registro de facturas y el seguimiento de ingresos hasta la previsión de ingresos futuros. Se acabó el tener que perseguir los pagos atrasados, ya que podrás controlar fácilmente las cuentas por cobrar y por pagar.

¡Pero aún hay más! Dentro de la misma plataforma, puedes reservar reuniones, cambiar fácilmente entre más de 9 vistas personalizables y aprovechar las etiquetas y los estados personalizados. De este modo, podrás maximizar tu productividad y obtener información en tiempo real sobre tu rendimiento del equipo de ventas sin salir de ClickUp.

La extraordinaria capacidad de la IA para realizar la automatización de tareas repetitivas, combinada con una herramienta versátil como ClickUp, libera a los contables de las tareas rutinarias, regalándoles ese valioso tiempo.

Esta nueva eficiencia les permite centrar su atención en aquellas áreas en las que la experiencia humana es fundamental: el análisis en profundidad, la orientación estratégica y la toma de decisiones fundamentadas.

El futuro de la contabilidad con la IA

La situación está cambiando para los contables. Con el apoyo de la IA, la profesión está a punto de dar un salto evolutivo.

Aunque las reacciones varían, una cosa es segura: se avecinan cambios significativos. La próxima década será testigo de una transformación en los roles contables, lo que exigirá nuevas competencias por parte de los profesionales.

Sin embargo, lo mejor es que el procesamiento del lenguaje natural de ClickUp Brain permite a los contables aprovecharlo sin necesidad de aprender técnicas de programación. Los trabajos de contabilidad se parecerán a los de los científicos de datos y los ingenieros, lo que permitirá obtener una visión financiera profunda. La clave para afrontar esta evolución reside en aceptar el cambio.

Adoptar desde el principio herramientas basadas en IA, como ClickUp, te ayudará a mantenerte a la vanguardia. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!