Resumen del libro Radical Candor: conclusiones clave para profesionales

Hay muchos consejos sobre cómo gestionar equipos y proporcionar feedback, con opiniones divergentes, debates y toneladas de comentarios en Internet sobre el tema.

En medio de todo este ruido, Radical Candor es un libro que destaca por su visión única de las cosas. Mientras que muchos directivos sostienen que la retroalimentación de los empleados debe ser edulcorada, la autora, Kim Scott, no está de acuerdo.

En su libro, pide a los directivos que desafíen a sus equipos y les animen a aprender y crecer. Sin embargo, para hacerlo de forma eficaz, hay que preocuparse por ellos. Scott describe a un jefe excelente como alguien que conoce bien a los miembros de su equipo —el trabajo y la vida personal de cada uno y lo que les motiva— y que se interesa genuinamente por su crecimiento.

En este resumen de Radical Candor, analizaremos los conceptos explicados en el libro y las ideas clave que se desprenden de él. Además, ofreceremos consejos prácticos para aplicar los aprendizajes esenciales en tu propio viaje hacia el liderazgo. ¡Empecemos!

Radical Candor: El libro de un vistazo

Radical Candor, de Kim Scott, es una lectura obligatoria para todos los líderes de equipos y gerentes, ya que presenta una visión refrescante sobre cómo dar y recibir feedback y planificar conversaciones sobre la carrera profesional.

La autora insta a los directivos a ser amables y abiertos a la hora de dar feedback honesto. También explica la importancia del feedback negativo y cómo ayuda a los profesionales a aprender y crecer en sus carreras.

Scott también describe cómo dar esa retroalimentación, preocupándose por los miembros del equipo a nivel personal, pero también desafiándolos directamente.

La idea de desafiar a las personas puede parecer contraintuitiva para muchos. Sin embargo, la autora comparte experiencias profundamente personales y ofrece argumentos sólidos a favor de ello. Explica que, si te preocupas por los miembros de tu equipo, ellos aceptarán los comentarios con naturalidad y mejorarán sus puntos débiles.

Esto es bueno tanto para el individuo como para el equipo.

Puntos clave de Radical Candor, de Kim Scott

En esta sección del resumen del libro Radical Candor, analizaremos algunas de las lecciones clave del libro. Aunque no leas el libro, este resumen te ofrecerá una panorámica de los conceptos más importantes que se tratan en él.

1. Preocúpate personalmente; desafía directamente

La primera conclusión que queremos destacar en este resumen del libro, y la más importante, es preocuparse personalmente y desafiar directamente.

En su libro Radical Candor, la autora hace hincapié en la importancia de preocuparse genuinamente por los miembros de tu equipo y, al mismo tiempo, retarlos a mejorar.

Cuando les demuestras que te importan, aceptarán tus comentarios con buen espíritu y trabajarán duro para mejorar y hacerte sentir orgulloso.

Si te preocupas de verdad, pero no proporcionas comentarios constructivos específicos, limitas su crecimiento. Del mismo modo, si eres rápido en dar comentarios duros, pero no muestras que te preocupas, esos comentarios probablemente serán desagradables e improductivos.

Es posible que (con razón) pienses que esto es más fácil de decir que de hacer. No todos los líderes de equipo se sienten cómodos dando feedback negativo con franqueza; los estilos de liderazgo difieren según la personalidad. La solución es empezar de una manera que no te resulte conflictiva y desarrollar gradualmente tu capacidad para dar feedback.

Consejo profesional: Es posible que te resulte más fácil empezar con comentarios por escrito. Para empezar, prueba a utilizar plantillas de comunicación hasta que te sientas cómodo. Es un excelente punto de partida, pero asegúrate de pasar a los comentarios verbales para construir relaciones radicalmente sinceras con los miembros de tu equipo.

2. Colabora con la rueda Get Stuff Done (GSD)

Otra idea fundamental y un gran concepto del libro Radical Candor es la rueda GSD para tomar mejores decisiones. Se trata de una serie de pasos para pasar menos tiempo en reuniones y tomar decisiones más rápidas.

La rueda «Get Shit Done» para una mejor toma de decisiones a través de Radical Candor

Estos son los siete pasos de la rueda GSD:

Escuchar : Escucha activamente las ideas de tu equipo, haz preguntas y responde. No dejes que los equipos solo te den buenas noticias

Aclarar : Hacer una lluvia de ideas y mantener conversaciones individuales para perfeccionarlas hasta que queden claras

Debate : Ofrezca a los miembros de su equipo tiempo y un espacio seguro para discutir y debatir abiertamente ideas con el fin de encontrar las mejores respuestas o soluciones

Decidir : Toma decisiones de forma colaborativa, basándote en hechos y no en tus opiniones personales

Persuadir : Si algunas personas no están de acuerdo con la decisión, utiliza hechos y argumentos lógicos para persuadirlas hasta que consigas la aceptación de todos

Implementar : Participa en el proceso de implementación de la idea elegida y asegúrate de no hacer perder el tiempo a tu equipo, sino de ayudarlo a ser más productivo

Aprender: Identificar y aprender de los errores cometidos y crear una cultura de aprendizaje continuo

Permita a los miembros de su equipo colaborar y aportar ideas de forma virtual y en tiempo real con las pizarras de ClickUp

3. Identifica a las estrellas y superestrellas de tu equipo

Este resumen de Radical Candor estaría incompleto sin mencionar a las estrellas de rock y las superestrellas, dos tipos de empleados que se mencionan en el libro.

Las estrellas del rock son personas con un alto rendimiento constante que contribuyen de forma fiable al éxito de una empresa. Se puede confiar en que harán su trabajo de forma eficaz y son la columna vertebral de los equipos exitosos.

Las superestrellas también son intérpretes, pero se especializan en traspasar los límites y aportar ideas innovadoras. Son perfectas para situaciones en las que se requiere un pensamiento original y los métodos tradicionales no funcionan.

Según el autor, como buen líder de equipo, debes saber identificar a las estrellas y superestrellas entre tus subordinados directos y utilizar sus habilidades únicas y estilos de trabajo.

También debes comprender sus motivaciones y metas. Las superestrellas, por ejemplo, prefieren una trayectoria de crecimiento vertiginosa para sus carreras y querrán promociones regulares. Por otro lado, las estrellas de rock prefieren una trayectoria de crecimiento gradual y es posible que deseen continuar en sus roles durante más tiempo.

Comprender estas preferencias te ayudará a crear planes de gestión del crecimiento que se adapten a cada uno de ellos.

4. Aprende a aceptar la retroalimentación y no solo a darla

En Radical Candor, la autora Kim Scott explica la importancia de buscar feedback, no solo de darlo.

Crear una cultura de comunicación abierta es una vía de doble sentido y requiere que los líderes de equipo estén tan abiertos a recibir feedback como a darlo.

Ella recomienda crear un entorno de trabajo en el que los miembros del equipo se sientan seguros a la hora de desafiar al líder del equipo. Esto ayuda al equipo a encontrar la mejor solución en lugar de limitarse a estar de acuerdo con el jefe, incluso si este se equivoca.

Otra conclusión clave es que los gerentes deben buscar activamente la retroalimentación de su equipo sobre cómo ser mejores líderes. Los miembros del equipo pueden dudar en dar retroalimentación negativa a sus gerentes, por lo que es esencial pedirla explícitamente.

Utiliza las estrategias de comunicación adecuadas para facilitar esto. Haz preguntas como:

¿Hay algo que pueda hacer para facilitar las cosas al equipo?

¿Hay algo que deba dejar de hacer que esté perjudicando la productividad o la moral del equipo?

Estas preguntas te ayudarán a iniciar una conversación en la que tu equipo se sienta cómodo para darte feedback. Este ciclo de feedback bidireccional fomenta una cultura de candor radical.

Da un paso más allá introduciendo la retroalimentación de 360 grados en tu organización. Esto te permitirá recabar opiniones de todas las personas con las que trabajas: subordinados directos, compañeros y gerentes.

Descargar esta plantilla

5. Generar confianza y relaciones laborales duraderas

La premisa clave de este resumen del libro Radical Candor es crear un entorno de trabajo en el que las personas se desafíen y se ayuden mutuamente a crecer.

Todos los conceptos, herramientas e ideas que se tratan en el libro conducen a una cosa fundamental: construir relaciones de trabajo genuinas y fructíferas.

Preocúpate por el bienestar de los miembros de tu equipo, así como por su aprendizaje y crecimiento. Programa reuniones individuales o busca otras formas de ayudar a cada miembro del equipo a crecer profesional y personalmente.

Además, predica con el ejemplo y genera confianza en tu liderazgo. De esta manera, no tendrás que persuadir a tu equipo para que te siga; estarán encantados de hacerlo.

Un equipo en el que existe confianza y respeto mutuos rendirá más que aquellos con entornos tóxicos y desconfianza.

Los cuatro cuadrantes fundamentales de Radical Candor

En esta sección del resumen de Radical Candor, analizaremos los cuatro cuadrantes de la matriz «preocuparse personalmente y desafiar directamente» del libro. Esto es el núcleo del marco de Radical Candor.

Los cuadrantes de Radical Candor vía Radical Candor

1. Agresividad desagradable

Este es el cuadrante inferior derecho del gráfico de cuatro cuadrantes del libro Radical Candor. Representa situaciones en las que los líderes de equipo o los gerentes desafían directamente a sus equipos, pero no se preocupan personalmente por ellos ni por su aprendizaje y crecimiento.

Cuando alguien muestra una agresividad desagradable, es brutalmente honesto o directo al dar feedback sin demostrar interés personal. Esto da como resultado elogios insinceros o críticas hirientes. La orientación se percibe como desagradablemente agresiva.

2. Empatía ruinosa

Este es el cuadrante superior izquierdo del gráfico de Radical Candor y es exactamente lo contrario de la agresión desagradable, en la que los líderes se preocupan personalmente, pero no desafían directamente a los miembros de su equipo.

Esto suele presentarse como elogios o críticas poco específicos y edulcorados, lo cual no ayuda en absoluto. Ninguno de los dos resuelve el objetivo de ayudar a alguien a aprender y crecer en su carrera profesional.

3. Insinceridad manipuladora

Esta es otra forma inútil de dar feedback. Los gerentes proporcionan feedback vago sin preocuparse por los miembros de su equipo. Los elogios son insinceros y las críticas son crueles y poco constructivas.

Pueden dar elogios falsos para obtener una ventaja política o para caer bien, pero eso, en última instancia, no sirve de nada. La retroalimentación negativa tampoco proviene de un deseo de ayudar a un miembro del equipo a crecer y puede parecer dura.

Este comportamiento pasivo-agresivo conduce a un ambiente de trabajo tóxico y no es productivo ni saludable.

4. Radical candor

Según el autor, este es el cuadrante en el que «preocuparse personalmente» se une a «desafiar directamente» y es la mejor de las cuatro opciones.

La franqueza radical implica dar comentarios amables, específicos y constructivos que ayuden a tu equipo a crecer. También significa ser honesto y directo al dar comentarios negativos, pero apoyando, no hiriendo, a los miembros de tu equipo.

Citas populares de Radical Candor

Estas son algunas de las citas más famosas del libro Radical Candor.

La franqueza radical es la capacidad de preocuparse personalmente y desafiar directamente.

La franqueza radical es la capacidad de preocuparse personalmente y desafiar directamente.

Esto pone de relieve el principio fundamental que se explica en el libro Radical Candor. Se trata de desafiar a los empleados a mejorar, pero de una manera sincera y afectuosa.

El miedo al conflicto es el mayor destructor de la creatividad.

El miedo al conflicto es el mayor destructor de la creatividad.

El autor explica que evitar los conflictos también obstaculiza el proceso creativo. Cuando los miembros del equipo son libres de discutir ideas abiertamente, la creatividad fluye. Dudar en hablar por miedo al conflicto tiene el efecto contrario.

Si tienes que elegir entre caer bien y ser eficaz, elige siempre ser eficaz.

Si tienes que elegir entre caer bien y ser eficaz, elige siempre ser eficaz.

Con esta cita, el autor aconseja a los gerentes que no duden en hacer algo bueno por el equipo por miedo a caer mal. Los gerentes eficaces crean equipos productivos, lo que es fantástico para todos los involucrados.

No critiques delante de los demás; elogia en público y critica en privado.

No critiques delante de los demás; elogia en público y critica en privado.

Según el autor, la mejor manera de dar feedback negativo es en privado. Esto evita avergonzar a los empleados que no han rendido bien y, en este caso, el feedback se recibe bien. Scott también hace hincapié en la importancia de elogiar a las personas en público para levantar la moral.

Una buena regla general para cualquier relación es dejar sin decir tres cosas sin importancia cada día.

Una buena regla general para cualquier relación es dejar sin decir tres cosas sin importancia cada día.

Esta cita destaca la importancia de no decir cosas negativas que no son importantes y no afectan a la productividad del equipo. Si no es importante y puede herir a alguien, es mejor no decirlo.

Lo que dicen los lectores

«Radical Candor está escrito para gerentes/jefes, pero lo recomendaría a cualquier persona en el lugar de trabajo. Las observaciones de Kim Scott tienen una amplia aplicación y hacen un gran trabajo al priorizar la necesidad de tratar a todos como seres humanos ante todo».

«Un libro que todo jefe debería leer. Ayuda a crear una cultura de dar y recibir feedback honesto y crea grandes equipos. Contiene muchas verdades, muchas de las cuales notarás si trabajas para una gran empresa. Puede que no estés de acuerdo con algunas partes, dependiendo de cómo veas el trabajo y a las personas, pero si realmente te importa la carrera profesional de las personas y el rendimiento de tu equipo, tiene mucho sentido».

Aplica los aprendizajes de Radical Candor con ClickUp

ClickUp es un sólido software de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a colaborar mejor y ser más productivos.

Dado que el objetivo de Radical Candor es crear equipos más fuertes y productivos, contar con las herramientas adecuadas para ayudar a alcanzar la meta es una elección inteligente.

La solución de gestión de proyectos ClickUp es perfecta para ajustar las metas del equipo y animar a todos a trabajar para alcanzarlas.

Hablemos de cómo aplicar los aprendizajes del libro a la vida real y de las funciones de ClickUp que pueden ayudar.

Establece metas claras

El primer paso en la gestión del rendimiento es establecer metas. Puede crear planes de gestión del crecimiento, realizar un seguimiento del rendimiento de cada empleado y proporcionar comentarios sinceros basados en ellos.

Utiliza ClickUp Goals para establecer metas para tu equipo y asignar objetivos y tareas específicos a cada miembro del equipo. Te permite realizar un seguimiento del progreso de cada meta y su estado a nivel individual.

Asigna objetivos a cada miembro del equipo y comprueba el progreso con los cuadros de mando visuales de ClickUp

Descargar esta plantilla

Proporcionar orientación radicalmente sincera

Proporcionar comentarios sinceros y constructivos es uno de los conceptos clave que se tratan en el libro, y ClickUp puede ayudar en este sentido.

ClickUp ofrece muchas funciones y plantillas para que dar feedback sea muy fácil.

Descargar esta plantilla

Sin embargo, para asimilar verdaderamente la filosofía de Radical Candor, se necesitan formas más frecuentes e informales de dar y recibir feedback. Por supuesto, las conversaciones cara a cara sobre la carrera profesional también funcionan, pero pueden resultar incómodas para algunas personas, especialmente para los introvertidos.

Si eres nuevo en el mundo de la retroalimentación, estudia ejemplos de retroalimentación de empleados para aprender a dar retroalimentación constructiva que sea amable y útil.

Busca activamente la retroalimentación de tus compañeros

Por último, el libro anima a los líderes de equipo y a los gerentes a pedir activamente feedback y a crear una cultura de confianza y comunicación honesta. ClickUp puede ayudarte con eso, ya que te ofrece opciones sencillas para recopilar feedback de los miembros de tu equipo.

Descargar esta plantilla

Cosas que debes empezar a hacer para mejorar la productividad y la moral del equipo

Cosas que debes dejar de hacer, ya que pueden estar perjudicando la productividad del equipo

Cosas que estás haciendo bien y que debes seguir haciendo

Al no dejar las cosas abiertas y proporcionar una estructura, esta plantilla permite a los empleados dar feedback a sus gerentes sin dudarlo.

La franqueza radical es un concepto sencillo con dos caras. La primera dimensión es el interés personal; la segunda es el desafío directo.

Los líderes de equipo tienen diferentes estilos de gestión, pero la filosofía de Radical Candor se aplica a todos. Kim Scott sostiene que, como gerente, le debes a tu equipo más que tu trabajo. Primero debes mostrarte como un ser humano y preocuparte por ellos personalmente para desarrollar una relación de confianza.

Aplica los aprendizajes de este resumen de Radical Candor para mejorar la productividad de tu equipo, tener conversaciones productivas sobre la carrera profesional, construir relaciones radicalmente sinceras y ser un jefe increíble.

