Cómo crear un mapa del recorrido del empleado

El objetivo de todos los empleados es dar lo mejor de sí mismos en el trabajo. Sin embargo, solo el 41 % de los empleados actuales cree que está rindiendo al máximo.

Cerrar esta brecha entre el rendimiento y las habilidades y desbloquear el crecimiento de los empleados es responsabilidad de la organización. Una forma eficaz de hacerlo es correlacionando el recorrido del equipo mediante un mapa del recorrido del empleado. Cuando se hace correctamente, aumenta la retención de los empleados, incrementa su compromiso y mejora la experiencia general.

En esta guía, exploraremos el mapeo del recorrido del empleado, incluyendo su definición, cómo beneficia a su organización y cómo crear uno en seis sencillos pasos.

¿Qué es el mapeo del recorrido del empleado?

El recorrido del empleado incluye todo lo que una persona hace, siente e interioriza desde que ve la descripción de su puesto en un portal de empleo hasta que abandona su organización.

Este marco, uno de los favoritos de RR. HH., permite a los responsables evaluar todas las facetas de la experiencia de los empleados durante su permanencia en la organización.

El mapeo del recorrido del empleado le permite visualizar la experiencia de cada empleado en su empresa, desde la contratación hasta su salida. La meta es: Identifique áreas de mejora dentro de la experiencia actual de los empleados

Cree oportunidades para añadir valor al trabajo de los empleados y genere una experiencia positiva para ellos

Recopile comentarios en tiempo real de los empleados sobre lo que les funciona y lo que no

Evalúe el nivel de satisfacción de los empleados y tome medidas correctivas para mejorarlo

Redacte descripciones de puestos más precisas y relevantes

Defina su presupuesto y destínelo a áreas que aumenten el compromiso de los empleados

Ventajas del mapeo del recorrido de la experiencia de los empleados para empleados y directivos

Los empleados motivados y comprometidos impulsan los intentos correctos de su organización. Sin embargo, no puede crear valor para los empleados si no sabe cómo está actuando actualmente o qué es lo que ellos consideran esencial. Introduzca los mapas del recorrido del empleado.

El uso de mapas del recorrido de la experiencia de los empleados ofrece múltiples beneficios tanto para los empleados como para los gerentes.

Cómo ayuda a los empleados el mapeo de la experiencia de los empleados

La información obtenida a partir de un mapa del recorrido del empleado ayuda a las organizaciones a encontrar formas de aumentar la satisfacción de los empleados.

A medida que la empresa tome medidas para abordar las deficiencias en la experiencia de los empleados, estos comenzarán a sentirse más felices en sus puestos de trabajo.

Estarán más motivados para realizar un trabajo de alta calidad.

Cómo ayuda a los gerentes el mapeo de la experiencia de los empleados

Un mapa del recorrido del empleado es una puerta de entrada al rendimiento de sus empleados y a los obstáculos que se interponen en su camino hacia el intento correcto. Piense en él como la suma de las experiencias de sus empleados expresadas de una manera muy visual y fácil de entender.

Un mapa visual, como un mapa del recorrido del empleado, permite a las partes interesadas y a los directivos comprender mucho mejor la experiencia del empleado con la organización. Les permite saber qué está funcionando en su experiencia actual como empleados y qué no.

Los gerentes aprovechan el mapeo del recorrido de los empleados para mejorar la experiencia de cada empleado dentro de la empresa y obtener una ventaja competitiva en materia de talento.

Cuando los empleados deciden voluntariamente quedarse, los gerentes pueden utilizar su tiempo para crear una reserva de talento de alto rendimiento en lugar de lidiar con altas tasas de rotación de empleados. También les ayuda a priorizar los recursos, el presupuesto, etc., y a aclarar los roles de los empleados.

Además, con la información obtenida del mapa del recorrido del empleado, los líderes y gerentes pueden encontrar formas de diseñar puestos de trabajo y beneficios para atraer talento de alta calidad y disponer de una reserva de candidatos interesados para sus necesidades de contratación.

Las 5 fases del recorrido del empleado que debe conocer

Cada empleado pasa por una serie de fases, desde el momento en que solicita un puesto de trabajo hasta que lo abandona. Este recorrido se divide en cinco fases del ciclo de vida del empleado:

Fase 1: Contratación

La fase de reclutamiento incluye todos los pasos que conlleva la contratación de un empleado, incluyendo consideraciones importantes como:

¿Cuánto tiempo lleva y cuánto cuesta contratar a un candidato potencial?

La tasa de aceptación de ofertas de trabajo

La calidad de las nuevas contrataciones

El atractivo de las ofertas de empleo de la empresa

Niveles de compromiso de los candidatos durante el proceso de entrevista.

Los equipos de reclutamiento suelen utilizar plantillas de RR. HH. para mejorar esta fase del proceso de contratación.

Descargar esta plantilla Mejore su comprensión de los tipos de personal que necesita su organización para alcanzar sus objetivos con esta plantilla

Por ejemplo, la plantilla Plan de dotación de personal de ClickUp permite a su equipo de RR. HH. crear un plan de dotación de personal completo que:

Visualice la disponibilidad de cada miembro del equipo

Facilita la asignación de tareas en función de la disponibilidad

Proporciona una panorámica completa de todos los miembros del equipo y sus habilidades

Los responsables de contratación pueden utilizar el plan como base para contratar empleados en función de sus habilidades, experiencia y los fondos disponibles.

🎯Lea también: 10 plantillas gratuitas de planes de dotación de personal para reclutadores

Fase 2: Incorporación

La fase de incorporación se refiere a las primeras semanas en el trabajo, cuando los nuevos empleados se familiarizan con los procesos y las personas de la empresa.

Los equipos de RR. HH. suelen crear manuales para empleados con el fin de ayudar a los nuevos contratados a incorporarse más rápidamente y aclarar sus roles y responsabilidades. Esto también se puede hacer con la ayuda de un software de incorporación.

Un proceso de incorporación de empleados bien diseñado e implementado ayuda a los empleados a ser más productivos en sus roles y a establecer conexiones (a internet) a largo plazo con la organización.

Fase 3: Desarrollo

La fase de desarrollo se centra en ayudar a los empleados a desarrollar sus habilidades y conocimientos a diferentes ritmos.

Implica revisar el rendimiento de los empleados para medir la productividad y los resultados, evaluar habilidades sociales como el trabajo en equipo y comprender las aspiraciones profesionales. Esto ayuda a los gerentes a ofrecer oportunidades para ampliar sus habilidades. También crea oportunidades para avances incrementales, como transiciones de roles, promociones, etc.

Los equipos de RR. HH. pueden utilizar diversos programas de gestión del talento para impulsar iniciativas. Algunas empresas también ayudan a los empleados a mejorar sus habilidades o su rendimiento laboral mediante programas de formación que utilizan software de formación especializado.

Fase 4: Retención

La fase de retención implica mantener el rendimiento de los empleados, fomentar su desarrollo y animarlos a seguir contribuyendo al intento correcto de la empresa.

En esta fase, la empresa debe asegurarse de que los empleados se sientan conectados con su misión y motivados para dar lo mejor de sí mismos.

Las organizaciones implementan estrategias para retener el talento, tales como:

Políticas inclusivas de permiso parental

Opciones para permisos prolongados y sabáticos

Programas de recompensas y reconocimiento

Planes ESOP e incentivos en efectivo para los empleados con mejor rendimiento

Oportunidad de teletrabajo o trabajo híbrido

Celebrar aniversarios laborales, cumpleaños, etc.

Fase 5: Salida

La fase de salida se refiere a los empleados que abandonan la empresa (ya sea por jubilación, cambios en su vida, etc., o por oportunidades en otras organizaciones). En este caso, el equipo de RR. HH. realiza entrevistas de salida para comprender qué ha fallado en la experiencia del empleado y realizar mejoras.

Seis pasos para crear un mapa del recorrido del empleado

Escuchar a sus empleados en cada fase de su recorrido dentro de la organización es el formulario básico para crear un mapa sólido de la experiencia de los empleados. Pero, ¿por dónde empezar?

Repasemos los pasos para crear un mapa del recorrido del empleado que le ayudará a comprender las necesidades personalizadas de sus empleados.

Utilice esta lista de control de 6 pasos para crear un mapa completo que destaque los hitos importantes, los momentos cruciales y los factores que importan a sus empleados.

Paso 1: Defina el perfil de sus empleados

El primer paso para mapear la experiencia de los empleados es segmentarlos y crear un perfil de empleado. No base el perfil de sus empleados en detalles como datos demográficos. En su lugar, segmente a los empleados en función de sus roles laborales (como colaborador individual, líder de equipo, etc.), grupos (como empleados remotos o presenciales, nuevos empleados o gerentes con experiencia, etc.), funciones (como finanzas, marketing, etc.) y niveles.

Por ejemplo, el mapa del recorrido de la experiencia de un diseñador de nivel inicial será diferente al de un gerente de marketing de nivel medio.

Una vez que haya definido los perfiles de sus empleados, priorice cuáles debe correlacionar primero.

Consejo profesional: Al crear el perfil del empleado, asegúrese de incluir a los empleados que defienden la empresa y a los antiguos empleados que puedan haber vuelto a incorporarse a ella, con el fin de obtener una visión más holística de lo que quieren sus empleados y de los aspectos en los que su organización no ha dado en el blanco.

Paso 2: Identificar los puntos de contacto

A continuación, debe documentar las interacciones a lo largo de la trayectoria del empleado dentro de su organización, desde la contratación hasta la salida. Obtenga información de equipos y departamentos multifuncionales para obtener comentarios más completos.

Para identificar los puntos de contacto adecuados, vea la experiencia de su persona en cinco fases clave y las actividades e intervenciones que tiene implementadas para cada fase:

Contratación: Listas de puestos vacantes, procesos de entrevista, negociaciones contractuales y formalización

Incorporación: Interacciones desde el primer día hasta que el empleado se integra completamente en la organización

Desarrollo: evaluaciones del rendimiento, oportunidades para desarrollar habilidades, intervenciones formativas, oportunidades de crecimiento

Retención: Elementos del trabajo que ayudan a involucrar y mantener contentos a los empleados, por ejemplo, beneficios, política de permisos, satisfacción laboral, reconocimiento, etc.

Salida: Entrevistas de salida cuando los empleados dimiten, el proceso de salida de la empresa

Alternativamente, si su organización tiene un sistema de progresión de roles establecido, utilice el tiempo como marcador para trazar la experiencia de su persona. Utilice este ejemplo y modifíquelo según lo considere oportuno:

Día cero (antes del primer día)

Día uno

30 días en

60 días en

90 días en

Un año de antigüedad

Dos años de trayectoria

Despedida

Paso 3: Comprender las necesidades de los empleados

El tercer paso requiere que correlacione los comentarios de los empleados y el impacto de cada interacción en cada fase del ciclo de vida del empleado.

Para ello, incluya todos los factores posibles que puedan afectar a la experiencia de sus empleados. Haga una lista de los procesos de cada fase para asegurarse de que cubre todas las experiencias clave de los empleados.

Por ejemplo, supongamos que su empleado se encuentra en la fase de reclutamiento. Los procesos críticos que se deben revisar y correlacionar con la experiencia del empleado incluyen:

Publicar la oferta de empleo en plataformas relevantes como LinkedIn, Glassdoor, etc.

Llegar a los candidatos con correos electrónicos o mensajes personalizados

Coordinación de entrevistas con el equipo de contratación

Realización de entrevistas con un cuestionario personalizado

Comunicarse con los candidatos sobre el estado de su solicitud

Organización de eventos de networking virtuales o presenciales para candidatos potenciales

Proporcionar recursos y guías prácticas sobre la cultura y los valores de la empresa

Ofrece información sobre la estructura del equipo y las posibles trayectorias profesionales dentro de la organización

Puede correlacionar el recorrido del empleado en varios formatos, como una lista o un cronograma.

Cuando realice una lluvia de ideas con los empleados para comprender sus metas profesionales en el trabajo, utilice una plantilla personalizada y lista para usar, como la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp.

Descargar esta plantilla Visualice la trayectoria profesional de cada miembro del equipo con la plantilla de trayectoria profesional de ClickUp

Esta plantilla es ideal para:

Creación de trayectorias profesionales que integren las aspiraciones profesionales personales y los objetivos de la organización

Demostrar oportunidades para el compromiso, el crecimiento y el aprendizaje de los empleados

Seguimiento del progreso de cada empleado hacia sus metas profesionales para una gestión eficaz de los equipos

Planificación y ajuste de hitos S. M. A. R. T. para cada miembro del equipo

Consejo profesional: Utilice plantillas de mapas de carrera para identificar oportunidades de crecimiento profesional y brinde compatibilidad a sus empleados con una hoja de ruta basada en hitos.

Paso 4: Correlacione la experiencia actual de los empleados

Trazar la experiencia del empleado incluye integrar todos los momentos clave que son importantes para sus empleados. Aquí es donde una plantilla de mapa de empatía ayuda a comprender el pensamiento de sus empleados.

Debe elaborar el mapa del recorrido del empleado con el mayor detalle posible, incluyendo los recursos críticos que necesitan los empleados y todos los procesos que deben completar en cada fase.

Dado que hay tantos elementos móviles a tener en cuenta, necesita una herramienta muy visual como los mapas mentales de ClickUp para visualizar fácilmente el mapa del recorrido del empleado:

Establezca conexiones (a internet) entre las necesidades de los empleados y los procesos con los mapas mentales de ClickUp

Colabore con los empleados para correlacionar el recorrido y actualizar el contenido con los nodos de arrastrar y soltar de la herramienta. Cree mapas mentales basados en tareas o nodos, según el tipo de recorrido del empleado que desee correlacionar.

Paso 5: Identifique las deficiencias con los comentarios de los empleados en tiempo real

La mejor manera de identificar las brechas y las oportunidades de creación de valor dentro de la experiencia actual de sus empleados es obtener información en tiempo real sobre las metas de sus empleados.

Es necesario conocer las aspiraciones profesionales de sus empleados para garantizar que su experiencia sea fluida y relevante.

Trazar las metas de los empleados es extremadamente fácil con ClickUp Goals:

Cree metas personalizadas y realice un seguimiento del progreso con solo hacer clic en un botón

Utilice esta función para establecer metas rastreables a lo largo del recorrido del empleado. Ya sea que establezca OKR, tarjetas de puntuación semanales para los empleados, etc., todos sus objetivos se pueden definir con cronogramas claros y objetivos medibles. Además, los gerentes ahorran tiempo con un proceso automatizado de seguimiento del progreso.

Una vez que haya esbozado las metas, es hora de establecer un mecanismo para recopilar comentarios de los empleados basados en fases o en el tiempo. Reúnase con los empleados donde se encuentren y obtenga comentarios sinceros y nuevos sobre su recorrido como empleados.

Utilice las siguientes preguntas para descubrir un patrón dentro de cada fase:

¿Qué fases reciben comentarios positivos o negativos?

¿Existen sentimientos comunes en todas las fases? ¿Se pueden abordar de forma inmediata?

¿Solicita opiniones al instante en lugar de esperar al momento adecuado?

Por ejemplo, si un empleado se queja de que la descripción de su puesto no se ajusta a sus responsabilidades diarias, puede cambiarla en la fase de contratación.

Aquí tiene una lista de control de herramientas para utilizar y recopilar los comentarios de los empleados de la forma más eficaz:

Encuestas anónimas para la incorporación de nuevos empleados

Encuestas NPS con preguntas de seguimiento de texto abierto

Entrevistas privadas individuales

Encuestas anuales sobre el compromiso de los empleados

Entrevistas de salida

Opiniones en línea de empleados actuales o antiguos en sitios web como Indeed, Glassdoor, etc.

Buzones de sugerencias virtuales

Paso 6: Implemente los cambios y mida los intentos correctos

Basándose en los comentarios recibidos, es hora de poner en práctica los comentarios. ¿Por dónde y cómo empezar?

Una vez que comprenda los comentarios y cómo afectan a la experiencia de los empleados, deberá priorizar aquellos en los que es necesario actuar primero. También deberá tener en cuenta el presupuesto y los recursos necesarios para estos cambios.

Después de ejecutar los cambios, revise los recorridos de sus empleados y evalúelos periódicamente para asegurarse de que se ajustan a las demandas actuales de sus empleados. Medir los intentos correctos de los recorridos de sus empleados es tan importante como crearlos.

Utilice ClickUp Brain para acelerar su proceso de recopilación de información. Cuenta con tres herramientas impulsadas por IA que le ayudarán a gestionar la información relacionada con sus empleados, automatizar tareas, obtener respuestas a preguntas centradas en los empleados y crear contenido personalizado para su equipo, con un asistente de IA como compañero.

Deje que ClickUp Brain redacte respuestas a correos electrónicos y perfeccione sus textos con solo unos clics

A continuación, le ofrecemos una descripción general de las tres herramientas de IA que tiene a su disposición:

AI Knowledge Manager: Obtén respuestas instantáneas, precisas y contextuales para cualquier información relacionada con tus empleados capturada en ClickUp, como cuáles son sus roles actuales, en qué proyectos están involucrados, etc.

AI Project Manager: Le permite automatizar tareas, actualizaciones de progreso e informes de estado para sus empleados, de modo que no tenga que perder tiempo en tareas manuales como crear informes de rendimiento para sus empleados, analizar datos sobre las tasas de finalización de tareas, etc

AI Writer for Work: Actúa como asistente de redacción para ayudarle a perfeccionar sus documentos, estilo de redacción, tono y respuestas; la herramienta también le permite crear tablas, transcripciones y plantillas para sus empleados. Algunas aplicaciones comunes incluyen la revisión de errores gramaticales y ortográficos en los resúmenes de proyectos, la creación de correos electrónicos para la comunicación interna, etc.

Utilice ClickUp Brain para crear correos electrónicos eficaces en cuestión de segundos

Aproveche la ayuda de la IA e implemente cambios de forma más inteligente y eficiente.

Qué incluir en un mapa del recorrido del empleado

Un mapa del recorrido del empleado eficaz tiene una serie de elementos imprescindibles y puntos de referencia que se deben seguir. Utilice estos consejos para mejorar la calidad de su mapeo del recorrido:

Recopile y analice los comentarios de los empleados

Incorpore los comentarios de los empleados utilizando la plantilla de comentarios de los empleados de ClickUp para que su experiencia sea más inclusiva y equitativa, al tiempo que reduce la brecha entre las expectativas de los empleados.

Descargar esta plantilla Descubra lo que piensan los empleados sobre la gestión, la cultura corporativa, los salarios, las ventajas y el entorno de trabajo con la plantilla de comentarios de los empleados de ClickUp

Aproveche esta plantilla para comprender lo que piensan sus empleados sobre la empresa, su cultura corporativa, la gestión, etc. También le ayudará a recopilar comentarios significativos de los empleados y realizar un seguimiento de sus opiniones a lo largo del tiempo.

La idea es evaluar el estado mental actual de sus empleados y evaluar su estado emocional en cada paso del camino, una tarea para una herramienta todo en uno como la plataforma de gestión de RR. HH. ClickUp:

Simplifique la contratación, la incorporación y el desarrollo de los empleados con la plataforma integral de gestión de RR. HH. de ClickUp

Aproveche este software para recopilar comentarios cualitativos y cuantitativos y crear la mejor experiencia de incorporación. La herramienta ofrece vistas personalizables para alinear al equipo y crear un hub central para la información importante de los empleados.

Utilice software ágil para mejorar la correlación del recorrido de los empleados

Capturar los comentarios de los empleados en el momento adecuado es clave. Y esperar que el equipo lo haga manualmente es una pérdida de tiempo y recursos valiosos. Aquí es donde vale la pena aprovechar un software ágil como ClickUp para implementar metodologías ágiles. Podrás:

Recopile comentarios de los empleados en diversos puntos de contacto en tiempo real y obtenga información actualizada sobre sus experiencias en el momento en que se producen

Realice un seguimiento de los cambios y las mejoras realizados en función de los comentarios de los empleados y asegúrese de que sus inquietudes se aborden rápidamente

Combine diferentes comentarios de equipos, departamentos y roles para promover una comprensión compartida de lo que funciona bien e impulsar la colaboración en equipo

Repita y adapte su proceso de mapeo del recorrido del empleado y asegúrese de que siga siendo relevante y eficaz

Involucre a los empleados en el proceso de mapeo del recorrido del empleado y mejore sus niveles de compromiso

Consejo profesional: Integre su programa de experiencia del empleado en su software de RR. HH. y cree desencadenantes para enviar solicitudes de comentarios cuando un empleado complete determinadas tareas, alcance hitos específicos y mucho más.

Analice cada fase desde múltiples puntos de vista

Cada fase del recorrido del empleado es única, lo que requiere un examen exhaustivo de sus diversos componentes.

Por ejemplo, ver una fase únicamente desde la perspectiva de un empleado puede hacer que se pasen por alto factores cruciales relacionados con los retos empresariales actuales.

Considere este escenario: supongamos que está analizando la fase de «desarrollo» del recorrido del empleado. Al centrarse únicamente en la experiencia del empleado, es posible que identifique la necesidad de ofrecer más oportunidades de formación.

Sin embargo, si tiene en cuenta factores adicionales, como los recientes cambios en la tecnología y los estándares del sector, es posible que se dé cuenta de que la falta de recursos de formación se debe a restricciones presupuestarias y a materiales de formación obsoletos, lo que le proporcionará una perspectiva más amplia y profunda con la que trabajar para su equipo.

Evalúe sus metas finales y tenga en cuenta a las personas que involucra

Incluir una combinación de roles relevantes en la evaluación le ayuda a definir claramente su mapa del recorrido del empleado. Algunos ejemplos son el equipo de RR. HH., el representante de L&D, los representantes de empleados de diferentes funciones, el equipo de comunicaciones corporativas y los gerentes de primera línea.

Al hacerlo, comprenderá:

Cómo es su mapa de recorrido ideal

Cómo influirá el recorrido de sus empleados en las herramientas y los sistemas de la organización

Los problemas que está tratando de resolver

Cómo medir los intentos correctos y alinearlos con las metas finales de la organización

¿Qué se debe evitar en un mapa del recorrido del empleado?

Veamos ahora qué hay que evitar en un mapa del recorrido del empleado.

No opte por un enfoque único para todos

No hay dos empleados iguales, ni tampoco lo es su recorrido como empleados de la organización. Cada empleado aporta experiencias, habilidades y aspiraciones únicas a la tabla. Si no personaliza el recorrido de los empleados para que se adapte a sus necesidades y metas individuales, no podrá impulsar un mayor compromiso, satisfacción y productividad.

Utilice herramientas como mapas mentales, notas adhesivas o pizarras ClickUp para crear un mapa personalizado del recorrido del empleado que funcione:

Colabore con el equipo y utilice la única pizarra virtual del mundo

ClickUp Pizarras te permite convertir las ideas de tu equipo en acciones coordinadas desde un lugar centralizado.

Tener una plantilla es fantástico, pero no tenga miedo de personalizarla y crear un mapa del recorrido del empleado personalizado para diferentes perfiles de empleados.

No olvide revisar su mapa del recorrido del empleado con el paso del tiempo

Por supuesto, cada mapa del recorrido del empleado es diferente para cada segmento. Sin embargo, se trata de una entidad en constante evolución que cambiará a medida que crezca su organización y evolucionen las necesidades de sus empleados. Revise constantemente su mapa y realice los cambios que reflejen la realidad actual.

Creación del mapa del recorrido del empleado: resumen Defina el perfil de sus empleados

Identifique todos los puntos de contacto para medir

Comprenda las necesidades de los empleados en cada fase

Correlacione la experiencia actual de los empleados desde varios puntos de vista

Utilice los comentarios internos para identificar las deficiencias en la experiencia

Personalice y mejore el recorrido del empleado y reevalúelo periódicamente

Mantenga la meta final en mente

El triple impacto de un buen mapeo del recorrido del empleado

El mapeo del recorrido del empleado afecta a la organización de tres maneras interconectadas:

Crea una cultura laboral centrada en los empleados

Teniendo en cuenta que está recopilando comentarios de los empleados y tomando medidas informadas, comprenderá los momentos más importantes y cómo afectan a la experiencia de los empleados.

Con información estratégica y datos sobre métricas clave, como la rotación, el compromiso y la productividad, su cultura de trabajo y su proceso de pensamiento se centrarán más en los empleados.

Mejora los índices de satisfacción del cliente

A medida que sus empleados presten servicio con un nuevo sentido de propósito, sus clientes estarán más satisfechos con una mayor calidad del servicio. A medida que aumenten los índices de satisfacción del cliente, es probable que más clientes se fidelicen a su marca y se conviertan en defensores de la marca a largo plazo.

Aumenta la motivación de la plantilla

El mapeo del recorrido del empleado revela aspectos ocultos de la experiencia de sus empleados. Estas experiencias invisibles se convierten en una oportunidad para satisfacer, e incluso superar, las necesidades de los empleados. A medida que mejora la experiencia de los empleados, estos estarán más felices y motivados.

Cree una experiencia positiva para los empleados desde el primer día con ClickUp

La optimización de la experiencia de los empleados comienza con la correlación del recorrido de cada empleado y la escucha de sus empleados en cada fase. El uso de software ágil como ClickUp ayuda a comprender las metas emocionales, mentales y profesionales de sus empleados. Podrá conectar con los empleados en momentos críticos y obtener sus comentarios sobre lo que les gusta y lo que no funciona.

La información que obtenga del mapeo del recorrido del empleado le ayudará a mejorar y dominar la experiencia de los empleados. Con una acción oportuna, su organización puede consolidar una posición sólida en la mente de los empleados y ganarse su lealtad a largo plazo.

Aproveche al máximo esta impactante técnica de visualización con ClickUp y cree un mapa del recorrido del empleado significativo que incluya todos los momentos importantes. ¡Regístrese ahora!

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Cómo se dibuja un mapa de experiencias?

Para dibujar un mapa de la experiencia del empleado, siga estos pasos: