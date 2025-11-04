¿Cómo gestionar y evitar la deuda técnica en Scrum?

A lo largo de una jornada laboral, los equipos de desarrollo de software toman docenas de decisiones que implican complejas concesiones. Cada lenguaje de programación que elijas, cada código de integración que escribas o cada herramienta de automatización que incorpores tendrá consecuencias en el futuro.

Estas consecuencias se conocen como deuda técnica. En el modelo tradicional en cascada de desarrollo de software, la deuda técnica era extremadamente común. Las metodologías ágiles Scrum han ideado procesos para minimizarlas.

En esta entrada del blog, analizamos en detalle por qué se produce la deuda técnica y cómo puedes evitarla en tus proyectos.

Comprender la deuda técnica en Scrum

Los procesos tradicionales de desarrollo de software se basaban en proyectos a muy largo plazo, cuya implementación llevaba años. Para cuando el proyecto estaba completado, el mercado había cambiado, las demandas de los clientes habían evolucionado y la tecnología en sí misma había quedado obsoleta, lo que generaba deuda técnica.

¿Qué es la deuda técnica?

La deuda técnica se refiere al coste del trabajo adicional que supone elegir una solución razonable a corto plazo en lugar de un enfoque mejor que requeriría más tiempo.

En esencia, es como tomar un atajo ahora, lo que puede acelerar el desarrollo a corto plazo, pero a menudo conlleva un aumento de los costes más adelante, ya que la deuda debe «saldarse» corrigiendo los problemas que surgen del compromiso inicial.

¿Cuál es un ejemplo de deuda técnica?

El ejemplo más sencillo de deuda técnica existente es cuando los desarrolladores, con plazos ajustados, lanzan el código a producción sin pasar por revisiones y pruebas exhaustivas. Aunque la función se lance, tendrá errores, será inutilizable o, en el peor de los casos, supondrá una carga para la ciberseguridad.

¿Cómo ayuda Scrum con la deuda técnica?

Como respuesta a las ineficiencias del método Waterfall, surgió el modelo ágil Scrum de desarrollo de software.

Los procesos de gestión de proyectos Scrum están diseñados para gestionar la deuda técnica.

El backlog del producto se centra en aportar claridad a los requisitos

Las definiciones de las historias de usuario requieren completar los criterios de aceptación

Los scrum masters y los product owners dedican tiempo en cada sprint a saldar la deuda técnica

Los procesos de revisión del código se diseñan teniendo en cuenta la liquidación de la deuda técnica

A pesar de todos los esfuerzos, la deuda técnica es inevitable. Veamos por qué.

¿Qué causa la deuda técnica en Scrum?

Existen un número de factores internos y externos que provocan deuda técnica en los proyectos de desarrollo de software con Scrum. Algunas de las causas más comunes son:

Evolución del mercado y la tecnología

Con el paso del tiempo, la tecnología puede quedar obsoleta y las necesidades del mercado pueden evolucionar. Esto significa que las decisiones que tomaste anteriormente podrían necesitar una revisión. Esto es natural y los equipos de Scrum lo esperan como parte de su proceso de desarrollo ágil de software.

Sin embargo, no todas las causas son naturales.

Apresurarse para cumplir los plazos de reunión

Los equipos de Scrum trabajan en sprints de duración fija, que suelen durar entre una y dos semanas. La presión por completar las tareas asignadas dentro de estos plazos tan ajustados puede generar deuda técnica al empujar a los miembros del equipo a optar por soluciones más rápidas, pero menos óptimas.

Definición inadecuada de «terminado»

La definición de «terminado» (DoD) es un elemento crucial en Scrum. Establece los criterios de aceptación para que cualquier tarea se considere completada. Los equipos de Scrum definen esto claramente incluso antes de añadir una tarea al sprint.

Sin embargo, unas definiciones inadecuadas suelen provocar deuda de código. Por ejemplo, si la definición de «listo» (DoD) no exige pruebas de rendimiento, el equipo podría pasar por alto problemas de rendimiento que requerirán un esfuerzo significativo para solucionarlos más adelante.

Cambios incrementales sin una planificación global

Aunque las actualizaciones incrementales permiten entregar nuevas funciones rápidamente, a veces pueden dar lugar a una falta de diseño o planificación global. En aras de la rapidez, los equipos pueden utilizar plantillas de desarrollo de software que no reflejan el panorama general.

Así, cada parte del software se desarrolla y se añade de forma incremental, lo que no siempre tiene en cuenta la arquitectura global del sistema. Con el tiempo, esto puede dar lugar a una arquitectura fragmentada que resulta ineficiente, difícil de mantener y plagada de problemas de compatibilidad.

Refactorización aplazada

En el enfoque iterativo, siempre hay una siguiente iteración para corregir o mejorar la implementación existente. Esta mentalidad puede llevar a posponer la refactorización necesaria con la esperanza errónea de que se podrá abordar más adelante.

A medida que se añaden más funciones sobre un código que no se ha refactorizado adecuadamente, la complejidad y el coste de realizar cambios aumentan, lo que se suma a la deuda técnica.

Incluso en los proyectos Scrum pueden surgir diversas formas de deuda técnica derivadas de la colaboración entre los equipos de negocio, ingeniería y atención al cliente. Esta deuda técnica puede tener consecuencias importantes.

¿Cuáles son los efectos de la deuda técnica en Scrum?

La consecuencia directa de la deuda técnica es que genera una deuda financiera equivalente en forma de reelaboración, tiempo y recursos especializados. Sin embargo, los efectos indirectos de la deuda técnica son numerosos y mucho más graves.

Disminución de la velocidad de desarrollo: los equipos ágiles plagados de deuda técnica dedican más tiempo a corregir incidencias y resolver problemas de sprints anteriores que a trabajar en nuevas funciones. Esto se traduce en menos horas para desarrollar nuevas funciones y en plazos de entrega más largos en general.

Mayor complejidad: A medida que se acumula la deuda técnica, el código se vuelve más complejo y difícil de gestionar. Cada vez que haya que cambiar algo, el desarrollador tendrá que dedicar tiempo a desentrañar esa complejidad antes de poder realizar cualquier corrección.

Carga educativa: Una base de código compleja aumenta la carga cognitiva de los miembros actuales del equipo, lo que dificulta la realización de cambios rápidos y eficaces. Además, obliga a los equipos Scrum a dedicar más tiempo a la incorporación de nuevos miembros.

Baja calidad del software: La deuda técnica afecta significativamente a la calidad del software al reducir su facilidad de mantenimiento, aumentar la probabilidad de que se produzcan incidencias y degradar el rendimiento general.

Reputación de ingeniería: como equipo de producto, si tu código necesita revisiones constantes para saldar la deuda técnica, tu reputación como organización de ingeniería puede verse gravemente afectada. Esto también afectaría a tu capacidad para atraer nuevo talento.

Para evitar estos retos y, sencillamente, crear mejor software para el mundo, es necesario minimizar —si no eliminar por completo— la deuda técnica. A continuación te explicamos cómo.

Estrategias para minimizar y gestionar la deuda técnica

Algunas de las formas más sencillas y eficaces de minimizar la deuda técnica pasan por crear procesos coherentes. Un software gratuito de gestión de proyectos puede tener un gran valor en este sentido. A continuación te explicamos cómo.

1. Realiza revisiones exhaustivas del código

La revisión de código es el proceso mediante el cual un compañero examina el código escrito por un miembro de su equipo para verificar que cumple con los estándares de control de calidad. Normalmente, es un compañero con más experiencia o un responsable técnico quien lleva a cabo las revisiones de código.

Los procesos de cobertura de código y revisión reducen la deuda técnica al garantizar el cumplimiento de las normas de codificación e identificar problemas de forma temprana, antes de combinarlos con el código base principal.

Una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp puede ayudarte a ponerlo en práctica sin esfuerzo. Los estados personalizados de ClickUp te permiten añadir la «revisión de código» al flujo de trabajo.

Crea estados personalizados en ClickUp para supervisar y realizar el seguimiento de la deuda técnica

ClickUp Automatizaciones te permite asignar automáticamente tareas de revisión de código una vez completada la programación. También puedes utilizar las listas de control de ClickUp para asegurarte de que se cumplen todos los criterios de aceptación.

Si no sabes por dónde empezar, aquí tienes la plantilla de gestión ágil Scrum de ClickUp, un marco totalmente personalizable para entregar proyectos con menos errores y cortar de raíz la deuda técnica.

2. Realiza la automatización de los controles de calidad del código

La llegada de la IA, junto con unas prácticas maduras de automatización de pruebas, tiene un gran potencial para eliminar la deuda técnica. Por ejemplo, el uso de aplicaciones sin código ayuda a reducir la codificación manual, lo que disminuye la posibilidad de que se produzcan incidencias.

También puedes utilizar herramientas de código con IA y editores de código para:

Identifica los errores de código

Consulta las alternativas recomendadas para los errores

Comprueba el cumplimiento de las buenas prácticas

Incluye comentarios y comparte conocimientos entre los miembros del equipo

Las revisiones de código y la automatización desempeñan un rol fundamental en el desplazamiento hacia la izquierda de los procesos de calidad. Por ejemplo, si un desarrollador identifica un posible fallo de seguridad en una nueva función de autenticación, puede solucionarlo antes de que se incorpore al software, evitando costosas correcciones futuras y riesgos de seguridad.

ClickUp Brain puede mejorar aún más tu eficiencia al agilizar tus tareas de gestión de proyectos Scrum. El AI Knowledge Manager y el AI Project Manager de ClickUp te permiten hacer preguntas, obtener respuestas y automatizar tareas en un santiamén.

Obtén respuestas e información en tiempo real a tus consultas con ClickUp Brain

3. Haz que la deuda técnica sea transparente

Llame a las cosas por su nombre. En su sistema de gestión de proyectos, marque claramente los elementos de deuda técnica como tales para garantizar que estos problemas reciban la atención y los recursos necesarios durante la planificación del sprint.

El software flexible de gestión de tareas de ClickUp te permite marcar una tarea como una función, un defecto, un hito o un comentario. Al clasificar tu trabajo adecuadamente, podrás tomar mejores decisiones a la hora de establecer prioridades.

Personaliza las convenciones de nomenclatura y los tipos de tareas con ClickUp

4. Aumenta la visibilidad de la deuda técnica

En cualquier momento, el propietario del producto debería ser capaz de responder a la pregunta: ¿Cuál es nuestra deuda técnica?

Para ello, necesitas tener una visibilidad clara y detallada de tus tareas. El software de gestión de proyectos de ClickUp está diseñado para ofrecerte esa libertad. Con más de 35 ClickApps y más de 15 vistas, puedes personalizar la gestión de tareas, el seguimiento de incidencias y la visualización del flujo de trabajo de la forma que mejor se adapte a tus necesidades.

También puedes crear una vista personalizada para las tareas de deuda técnica, con su propio panel para supervisar el progreso.

Elige la vista personalizada que mejor se adapte a tus necesidades con ClickUp

5. Incluye al propietario del producto

El rol del Product Owner es fundamental para salvar la brecha entre los requisitos de negocio y la ejecución técnica. Es quien tiene más peso en las decisiones sobre cuándo y cuánta deuda técnica abordar en cada sprint.

Como equipo de desarrollo de software, colabora estrechamente con el propietario del producto. Permíteles:

Comprende el alcance y las implicaciones de la deuda técnica

Comunícate con las partes interesadas de la empresa

Garantiza la seguridad y los presupuestos necesarios

Crea sistemas para eliminar la deuda técnica futura

La plantilla de registro de deuda técnica de ClickUp es un recurso muy útil para gestionar las operaciones de principio a fin. Esta plantilla totalmente personalizable funciona como un libro mayor para documentar, gestionar, medir y aportar soluciones a todas las deudas técnicas.

Gestiona toda tu deuda técnica con la plantilla de registro de deuda técnica de ClickUp

6. Establece procesos para saldar la deuda técnica

Recopilación de datos: Dentro de cada tarea, recopila descripciones detalladas de la deuda técnica, incluyendo su origen, impacto y posibles soluciones, lo que facilitará un enfoque sistemático para abordar estos problemas.

Planificación: Durante las reuniones de sprint, planifica el tratamiento y la resolución de la deuda técnica con el mismo rigor que las nuevas funciones o la corrección de errores.

Refactoriza el código periódicamente: programa refactorizaciones periódicas para consolidar y optimizar la base de código.

Por ejemplo, supongamos que un equipo de desarrollo se da cuenta de que varias funciones de su aplicación utilizan código similar para recuperar datos de usuario de la base de datos. Reestructurarán estas funciones creando una única función de utilidad que gestione las llamadas a la base de datos, la cual podrán utilizar todas las demás funciones. Esto simplifica el código base y hace que sea más fácil de mantener y menos propenso a errores.

Libérate de la deuda técnica con ClickUp

Cada decisión relacionada con un proyecto tiene sus pros y sus contras. Optimizar en función de las ventajas a corto plazo generará deuda técnica a largo plazo. Incluso los equipos que conocen muy bien esto se ven a veces obligados a tomar decisiones subóptimas.

Por lo tanto, gestionar la deuda técnica en los proyectos Scrum es un proceso continuo e iterativo. Es una parte integral de todo proceso de planificación de sprints. El software de gestión de proyectos de ClickUp lo entiende. Está repleto de funciones flexibles y personalizables y de herramientas de IA que todo equipo Scrum necesita.

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Preguntas frecuentes sobre la deuda técnica

1. ¿Qué provoca la deuda técnica en Scrum?

La deuda técnica en Scrum puede surgir de la evolución de los mercados o de la prisa por cumplir los plazos de los sprints, lo que lleva a soluciones rápidas en lugar de soluciones sostenibles. Las definiciones inadecuadas de «terminado» que no incluyen controles de calidad rigurosos también pueden contribuir a la acumulación de deuda.

Desde el punto de vista del cliente, los cambios frecuentes en los requisitos y las prioridades pueden dar lugar a reelaboraciones e inconsistencias en el código.

2. ¿Qué ocurre cuando aumenta la deuda técnica en Scrum?

Cuando la deuda técnica aumenta en Scrum, la velocidad de desarrollo disminuye, ya que se dedica más tiempo a corregir incidencias y resolver problemas heredados que a desarrollar nuevas funciones.

Esto suele tener como resultado una menor calidad del producto, riesgo de fracaso del proyecto y tensión en la moral del equipo, ya que los miembros pueden sentirse abrumados por la creciente acumulación de tareas de mantenimiento.

3. ¿Cómo evitar la deuda técnica en Agile?

Para evitar la deuda técnica en Agile, asegúrate de cumplir rigurosamente con una definición exhaustiva de «terminado» que incluya estándares de calidad como revisiones de código y pruebas.

Prioriza la refactorización periódica y dedica tiempo a abordar la deuda técnica en la planificación de sprints. Además, mantén una comunicación clara y continua dentro del equipo y con las partes interesadas para gestionar eficazmente las prioridades y las expectativas.