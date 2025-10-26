25 KPI de desarrollo de software con ejemplos

El establecimiento de metas va inevitablemente seguido del seguimiento de su consecución. Esta es una de las responsabilidades fundamentales de todo gestor de proyectos, y los gestores de desarrollo de software no son una excepción.

Los gestores de proyectos utilizan KPI específicos para gestionar de forma eficiente los proyectos de desarrollo de software. La velocidad de desarrollo, la duración del ciclo y el plazo de entrega son ejemplos de KPI que pueden utilizarse para realizar el seguimiento de los proyectos de software.

Estos KPI para el desarrollo de software son tu conjunto de herramientas de datos objetivos para realizar el seguimiento de cada paso del ciclo de vida del desarrollo de software, con el fin de identificar cuellos de botella y trabajar en pro de la mejora continua.

Veamos cómo los equipos de desarrollo de software pueden optimizar el proceso de desarrollo con la ayuda de los 25 principales KPI (indicadores clave de rendimiento) de desarrollo de software para impulsar la toma de decisiones.

25 métricas de KPI para el desarrollo de software

Existen innumerables KPI adaptados a objetivos empresariales específicos y proyectos en curso. Aquí tienes los 25 más importantes, válidos para todos los ámbitos, que te permitirán mantener a tu equipo de desarrolladores por delante de los objetivos.

¿Te gusta aprender de forma más visual? También hemos recopilado los KPI más importantes para ti en este vídeo:

Veámoslos en detalle a continuación.

1. Velocidad de desarrollo

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Mide el rendimiento del equipo de desarrollo de software con la velocidad de desarrollo. Esta indica el trabajo total que tu equipo puede realizar durante un sprint (un periodo fijo durante el cual deben completarse las tareas).

Dentro de un sprint, utiliza los puntos de historia para calcular el esfuerzo necesario para completar una tarea en una escala del uno al diez, siendo uno lo más rápido y diez lo más complicado. Al medir cada sprint y cada punto de historia, podrás conocer la velocidad media de tu equipo de desarrollo en tres sprints.

Sin estas métricas, resultará difícil planificar, establecer prioridades, asignar recursos y fijar expectativas realistas para proyectos futuros.

Velocidad de desarrollo = Total de puntos de historia completados en un sprint

2. Duración del ciclo

Realiza el seguimiento de la duración del ciclo en ClickUp

La duración del ciclo es una métrica de DevOps Research and Assessment (DORA) que mide el tiempo dedicado a completar una tarea concreta. Cuantifica el rendimiento del equipo y estima el tiempo necesario para terminar tareas futuras.

Por ejemplo, en el desarrollo de software, la duración del ciclo puede referirse al tiempo que se tarda en resolver un error, desde que se asigna a un desarrollador y se somete a pruebas de estabilidad y de código hasta que se corrige y es aprobado por el control de calidad.

Esta métrica ayuda a evaluar la productividad del equipo de desarrolladores e identifica áreas de mejora. Puedes comparar la duración del ciclo de cada tarea con la duración deseada para analizar en qué aspectos el equipo se queda corto.

Duración del ciclo = Hora de finalización – Hora de inicio

3. Cobertura del código

La cobertura de código, también denominada cobertura de pruebas, mide el porcentaje de código probado. Esta métrica de DevOps mide la calidad del software con fines de producción y pruebas.

Da prioridad al desarrollo basado en pruebas (TDD) e identifica incidencias en el código. Cuanto mayor sea la cobertura del código, menores serán las posibilidades de que haya incidencias.

Cobertura de código = (Número de líneas de código ejecutadas por las pruebas / Número total de líneas de código) × 100

4. Frecuencia de implementación

La implementación de metodologías ágiles puede dificultar la medición del rendimiento de la empresa, ya que todo el equipo debe realizar un seguimiento de las métricas ágiles a lo largo del ciclo de desarrollo. A la hora de realizar un seguimiento del rendimiento de las herramientas y los procesos de desarrollo de software en el marco de dicho proceso, puede basarse en el KPI de frecuencia de implementación.

Determina la velocidad a la que el equipo de implementación despliega el código en diferentes entornos, como el de staging, pruebas y producción. Este KPI es una de las cuatro métricas DORA y está interrelacionado con otras, como la tasa de fallos en los cambios, el plazo de entrega para los cambios y el tiempo medio de recuperación.

Este KPI de software ofrece información sobre la eficiencia y la agilidad del equipo de desarrollo, establece puntos de referencia para mejorar las prácticas de implementación y contribuye a la mejora continua.

Frecuencia de implementación = Número total de implementaciones / Periodo de tiempo

5. Net Promoter Score

El Net Promoter Score (NPS) mide la satisfacción del cliente en una escala del cero al diez, donde el cero describe la peor experiencia de usuario y el diez, la mejor.

Las personas que puntúan el software entre cero y seis se denominan detractores, las que lo puntúan entre siete y ocho son pasivas, y las que le dan un nueve o un diez son promotoras. Si el número de promotores supera al de detractores, el software funciona bien.

Net Promoter Score = (% de promotores) – (% de detractores)

6. Tiempo medio entre fallos (MTBF)

A la hora de evaluar la fiabilidad del software, la métrica MTBF cuantifica el tiempo medio que transcurre entre dos fallos del software.

En el desarrollo de software, donde los fallos son inevitables, la métrica MTBF es fundamental para evaluar las tareas de software y desarrollar estrategias de reparación.

Tiempo medio entre fallos (MTBF) = Tiempo total de funcionamiento / Número total de averías

7. Índice de fallos en los cambios

Medir la calidad del software es complejo debido a su subjetividad. La métrica «Tasa de fallos en los cambios» ofrece información sobre la calidad del software al calcular el porcentaje de implementaciones que provocan un fallo en producción.

Una tasa de fallos por cambios baja indica menos errores y una alta calidad. Por el contrario, una tasa alta significa más errores y la necesidad de que el equipo reestructure el código.

CFR = (Número de cambios fallidos / Número de cambios) / 100

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8. Tamaño de las solicitudes de validación (PR)

El tamaño de las solicitudes de validación es una métrica de desarrollo de software que mide el número de cambios de código en una sola solicitud de validación, lo que refleja el tamaño o el alcance de los cambios que introduce un desarrollador.

Las solicitudes de validación pequeñas son más fáciles de revisar y procesar, lo que facilita una integración más rápida, proporciona comentarios más específicos y reduce el riesgo de incidencias. Por el contrario, las solicitudes de validación grandes requieren más tiempo para comprenderlas, revisarlas y corregirlas.

9. Índice de detección de defectos (DDR)

El ratio DDR mide el número de defectos detectados antes del lanzamiento en comparación con los detectados después del lanzamiento.

Utiliza la métrica DDR para evaluar el número de defectos que tu equipo de pruebas no ha detectado y que encuentran los clientes, lo que afecta negativamente a su experiencia.

Índice de detección de defectos = (Defectos detectados en una fase + Total de defectos) × 100

10. Rotación de código

Los códigos suelen necesitar revisiones debido a las actualizaciones de software y a la introducción de nuevas funciones. La métrica de rotación de código mide el número de veces que un código de software requiere iteraciones durante un periodo específico. Una mayor rotación de código indica un mayor mantenimiento y riesgo.

Por ejemplo, los equipos de DevOps suelen operar con una tasa media de renovación de código del 25 %, lo que indica que los códigos tienen una eficiencia del 75 %.

Tasa de rotación de código = Total de líneas de código al inicio – (Líneas añadidas + líneas eliminadas + líneas modificadas)/ Total de líneas de código × 100

11. Simplicidad del código

Un código sencillo ejecutado con éxito es mejor que un código complejo que requiere iteraciones constantes. La simplicidad del código se puede medir utilizando varias métricas, como la complejidad ciclomática, la duplicación de código, la rotación de código, etc.

Un código sencillo indica que este requerirá menos tiempo, menos iteraciones y tendrá menos incidencias.

No existe una fórmula directa para medir la simplicidad del código, como la complejidad ciclomática, ya que se trata de una métrica cualitativa y no cuantitativa.

12. Flujo acumulativo

Utiliza informes como los flujos acumulativos o los gráficos de agotamiento para comprender el progreso de tu sprint

Los responsables de desarrollo de software suelen querer conocer la fase en la que se encuentran los proyectos de desarrollo de software. El flujo acumulativo muestra, mediante diagramas visuales, si una tarea está aprobada, en curso o en la fase de backlog.

Los diferentes colores representan diferentes estados. Además, el ancho de la banda indica la duración del ciclo. Este KPI de desarrollo de software te permite evaluar el estado del desarrollo, identificar cuellos de botella y calcular el esfuerzo necesario para completar los elementos pendientes.

Lee también: Cómo es el día a día de un desarrollador de software

13. Índices de errores

La tasa de incidencias indica el número de incidencias detectadas durante las pruebas de software. La mayoría de los equipos de desarrollo de software utilizan esta métrica para comparar las tasas de incidencias entre proyectos, equipos y periodos de tiempo, establecer puntos de referencia y fijar metas realistas para reducir las incidencias.

Puedes analizarlos desde dos perspectivas: el número total de incidencias detectadas y la gravedad de las incidencias identificadas.

Índice de errores = (Número de errores detectados / Número total de líneas de código) × 100

14. Gráfico de avance del sprint

Visualiza la elaboración de informes de sprints en ClickUp con gráficos de burnup y burndown

Mide el número total de tareas ejecutadas en un sprint con la métrica de burndown del sprint. Se trata de uno de los KPI clave de ingeniería de software que determinan el trabajo realizado durante los sprints. Reajusta el rendimiento del equipo si los resultados no se ajustan a las expectativas.

Las empresas suelen utilizar gráficos de burndown de sprints y medir el tiempo y la cantidad de trabajo que queda por completar en puntos de historia para detectar desviaciones respecto al progreso ideal.

15. Burndown de lanzamiento

La métrica KPI de burndown de lanzamiento mide el progreso del lanzamiento del producto y predice cuántos sprints se necesitarán para completar una versión basándose en sprints anteriores.

Utiliza un gráfico de burndown de lanzamientos para evaluar si las operaciones se están llevando a cabo a tiempo o con retraso y para mostrar el progreso del proyecto a las partes interesadas.

16. Eficiencia del flujo

El indicador clave de rendimiento de la eficiencia del flujo mide la relación entre el tiempo total y el tiempo activo para ofrecer información sobre los periodos de inactividad y optimizar el flujo de trabajo.

Eficiencia del flujo = (Tiempo de valor añadido / Plazo de entrega) × 100

Tiempo de valor añadido = Tiempo dedicado a actividades que contribuyen directamente a satisfacer las necesidades del cliente, como el código fuente o las pruebas.

Plazo de entrega total = Tiempo transcurrido desde que un elemento entra en el sistema Kanban hasta que se entrega al cliente.

17. Tiempo medio de reparación (MTTR)

El tiempo medio de reparación se refiere al tiempo total que tarda un sistema en solucionar un problema o una avería. Incluye el tiempo de reparación y de pruebas, es decir, todo el tiempo transcurrido hasta que el software vuelve a estar plenamente operativo.

Un MTTR elevado en los proyectos de desarrollo de software puede provocar tiempos de inactividad no planificados.

El MTTR evalúa la fiabilidad y la disponibilidad de tus sistemas y equipos, e identifica áreas de mejora y tendencias en los fallos para que tus desarrolladores de software puedan optimizar las estrategias de mantenimiento.

MTTR = Tiempo total de mantenimiento / Número de reparaciones

18. Tiempo de espera

El tiempo de cola es el tiempo de procesamiento que transcurre desde que se emite un ticket hasta que se resuelve. Se refiere al periodo durante el cual el ticket permanece en la cola sin haber sido atendido o resuelto.

Los largos tiempos de espera pueden deberse a la falta de especialistas en control de calidad, a una comunicación interna deficiente o a herramientas y soporte insuficientes. Este KPI muestra el grado de optimización del proceso; por lo tanto, cuanto más bajo sea, mejor.

19. Índice de finalización del alcance

Cuanto más rápido sea el proceso de resolución de incidencias, más positivamente se reflejará en la eficiencia del equipo de desarrollo de software. La tasa de finalización del alcance es una métrica que determina el número total de incidencias completadas en un sprint.

Una baja tasa de finalización de proyectos sugiere que los procesos no están optimizados, que los objetivos son poco realistas o que hay muy poco personal.

20. Alcance añadido

El alcance añadido es una métrica fundamental para todos los responsables de desarrollo de software, ya que representa el número total de puntos de historia añadidos tras el inicio del sprint.

Un porcentaje elevado de alcance añadido indica una falta de planificación para determinar los retos que se avecinan. Esto perturba la planificación del sprint al reducir la posibilidad de realizar trabajo nuevo.

Para reducir el alcance añadido, elimina las funciones que requieran más tiempo del que tu equipo puede dedicarles. También puedes elaborar una previsión de mantenimiento en la que se indique el tiempo y el esfuerzo necesarios para mantener la función en funcionamiento a largo plazo.

21. Plazo de entrega

Personaliza los gráficos de plazos de entrega con ClickUp para realizar el seguimiento de las métricas críticas del proyecto

El plazo de entrega mide el tiempo total que tarda una tarea desde que se solicita hasta que está completada. A diferencia de la duración del ciclo de los equipos de desarrollo de software, también tiene en cuenta el tiempo de espera, las aprobaciones y las revisiones necesarias antes de que la tarea esté completada.

Un plazo de entrega más corto indica una comercialización más rápida, una mayor agilidad y un uso eficiente de los recursos. En conjunto, estos factores contribuyen a una mayor satisfacción del cliente.

Plazo de entrega = Fecha de implementación – Fecha de confirmación

22. Esfuerzo desperdiciado

La métrica de esfuerzo desperdiciado mide el tiempo y los recursos dedicados a tareas que no contribuyen al proyecto final ni a los objetivos empresariales.

Por ejemplo, si el equipo trabajara en una función de software que se considerara irrelevante al cabo de dos semanas, el esfuerzo desperdiciado sería la cantidad pagada a todos los desarrolladores por su trabajo durante esas dos semanas.

Para aumentar la productividad y reducir el tiempo de comercialización, mide los KPI del desarrollo de software, como el esfuerzo desperdiciado, y busca formas de reducirlo para garantizar el éxito del proyecto.

Esfuerzo desperdiciado = (Esfuerzo total desperdiciado / Esfuerzo total) × 100

23. Interrupciones

Las métricas de interrupciones miden el número total de tareas interrumpidas en un periodo determinado. También puedes medir el número total de interrupciones dentro de una tarea para tener una idea más clara.

Las interrupciones afectan directamente al rendimiento y deben medirse para cumplir con cronogramas realistas. Algunos ejemplos de interrupciones son los problemas técnicos, los fallos del sistema, las interrupciones personales o aquellas debidas a la falta de disponibilidad de recursos.

Índice de interrupciones = (Número total de interrupciones / Tiempo total trabajado) × 100

24. Contratación y tiempo de incorporación

Necesitas recursos adecuados para ejecutar el ciclo de vida del desarrollo de software. Contratar un equipo de desarrolladores cualificados a veces lleva tiempo, lo que subraya la necesidad de establecer expectativas realistas en cuanto al cumplimiento de las tareas.

El tiempo de contratación define el periodo que va desde que el candidato solicita un rol hasta que lo acepta. Ten en cuenta también el tiempo de adaptación, que se refiere al tiempo que transcurre entre la contratación del candidato para un rol y el momento en que alcanza su plena productividad en él.

Ten en cuenta estos dos indicadores a la hora de estimar el ciclo de vida del desarrollo de software.

Las partes interesadas suelen exigir una fecha estimada de entrega para la finalización del software, y este KPI ayuda a los departamentos interdisciplinares a planificar su trabajo.

La fecha de entrega puede variar a medida que avanza el progreso del proyecto y puede modificarse si se producen cambios.

Lee también: ¿Cuál es la diferencia entre OKR y KPI?

Retos a la hora de implementar KPI de desarrollo de software y consejos para superarlos

Elegir los KPI adecuados

A la hora de ajustar los KPI de desarrollo de software, puede resultar complicado determinar cuáles son los más relevantes para tu proyecto. ¿Cómo elegir los indicadores clave de rendimiento más importantes entre las diversas opciones?

Recomendamos empezar por las metas de la organización y los KPI que respaldan las iniciativas estratégicas. Por ejemplo, algunas áreas clave en las que el desarrollo de software puede tener un impacto significativo son la mejora de la calidad del producto, el aumento de la satisfacción del cliente y la reducción del tiempo de comercialización.

Los KPI correspondientes que aportan valor empresarial incluyen la cobertura del código, la duración del ciclo, la calidad del código, el MTTR para mejorar la calidad del producto, el NPS para la satisfacción del cliente y la frecuencia de implementación para la comercialización.

Recaba opiniones de ingenieros, evaluadores, desarrolladores, gestores de proyectos y desarrolladores de productos para que sea un esfuerzo colaborativo y aumentar las posibilidades de una implementación exitosa.

Ajustar y realizar un seguimiento periódico de los KPI

Los KPI no son estáticos; deben ajustarse periódicamente a los requisitos y metas empresariales cambiantes. Puedes hacer el seguimiento de ellos mediante hojas de cálculo; sin embargo, esto tiene una escalabilidad limitada debido al control de versiones, la falta de cambios automatizados en los datos y el acceso basado en roles.

Necesitas un software o una plantilla para realizar un seguimiento y ajustar tus KPI de desarrollo de software con el fin de completar el proyecto con éxito.

Falta de coordinación entre los equipos

Imagina una situación en la que el equipo de desarrollo mide y da prioridad a la puntuación NPS, pero se olvida de comunicársela al equipo de soporte al cliente. Sin esta coordinación, el equipo de soporte al cliente podría dar prioridad a la rapidez en detrimento de la experiencia del cliente, lo que socavaría el objetivo empresarial.

Además de medir las métricas pertinentes, debes comunicárselas a los miembros del equipo pertinentes para que comprendan su importancia y su alineación con las metas de la empresa.

Sin utilizar un panel de control o un software común, ¿cómo te aseguras de que todo el mundo esté en sintonía con los KPI y tenga la capacidad de contribuir a su consecución?

Calidad y precisión de los datos

El seguimiento de datos mediante hojas de cálculo presenta varias deficiencias, como entradas duplicadas, errores en la introducción manual de datos e información desactualizada, lo que puede llevar a tomar decisiones erróneas.

En muchas empresas se crean silos de datos, en los que cada departamento trabaja de forma aislada con sus propios datos y metodologías.

Por ejemplo, el equipo de ciberseguridad de la organización puede trabajar con diferentes fuentes de datos. Por el contrario, el equipo de desarrollo podría tener metodologías distintas, aunque ambos equipos compartan una meta común: reducir las vulnerabilidades del software propensas a sufrir ciberataques.

El resultado es un panorama fragmentado sin una única fuente de verdad. Las organizaciones no pueden subestimar la importancia de la calidad y la puntualidad de los datos para una toma de decisiones acertada, especialmente cuando equipos multifuncionales colaboran para alcanzar una meta común. Es esencial contar con una única fuente de verdad, en la que todos los equipos tengan acceso a los mismos datos centralizados.

Realiza un seguimiento e implementa los KPI de desarrollo de software con los paneles de control de ClickUp

Una vez que conozcas los KPI clave del desarrollo de software, la siguiente pregunta es cómo los vas a seguir y poner en práctica.

El seguimiento de los KPI de software requiere mucho tiempo y puede dar lugar a errores si no se cuenta con herramientas eficaces que proporcionen datos concretos de forma clara y práctica.

ClickUp es una plataforma integral para realizar el seguimiento de todos los indicadores clave de rendimiento relacionados con tu proyecto de software y garantizar que estén alineados con tus objetivos empresariales y estratégicos.

Puedes personalizar los paneles de control de ClickUp para realizar el seguimiento de los KPI más relevantes con datos en tiempo real y fomentar una toma de decisiones eficaz y oportuna. El panel se puede personalizar con tarjetas de informes de sprint, como tarjetas de velocidad, tarjetas de burndown, tarjetas de burnup, flujo acumulativo, duración del ciclo y plazo de entrega.

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Todas estas tarjetas se actualizan periódicamente (excepto la de velocidad) para simplificar el seguimiento de los KPI y medir los esfuerzos de desarrollo. Estas tarjetas cuentan con diversas opciones de personalización, como la fuente, el intervalo de tiempo, el periodo de muestreo, la cantidad de trabajo, los filtros de tareas, etc.

Los paneles de ClickUp integran datos valiosos procedentes de distintas fuentes de datos para ofrecer una visión global de las métricas y el rendimiento del proyecto de desarrollo de software. Estos datos se pueden utilizar para tomar decisiones basadas en datos sobre el proceso de desarrollo de software, optimizar la asignación de recursos y mejorar el proceso de desarrollo en su conjunto.

Plantillas de KPI de ClickUp

El éxito consiste en adelantarse a los KPI y, como responsable, debes evaluar qué funciona y qué no en tu equipo de desarrollo de software.

Las plantillas de desarrollo de software de ClickUp están diseñadas para un desarrollo de software de alta calidad. Incluyen subcategorías listas para usar y totalmente personalizables, y ayudan al seguimiento de los KPI de gestión de proyectos con vistas, estados y campos personalizados.

Descarga esta plantilla Realiza el seguimiento de tus KPI con la plantilla de seguimiento de KPI de ClickUp

La plantilla de KPI de ClickUp facilita enormemente la medición de los KPI, tanto si eres una startup como una empresa consolidada. Con esta plantilla, podrás:

Mantente al día de tus datos más importantes: todo en un solo lugar para todos tus desarrolladores de software

Obtén visibilidad sobre el esfuerzo de tu equipo de desarrollo al realizar el seguimiento del progreso en relación con las metas

Identifica tendencias y realiza un seguimiento y mide el progreso de tus indicadores clave de rendimiento (KPI) con un diagrama visual.

Así es como ClickUp para equipos de desarrollo de software simplifica la medición de los KPI:

Establece metas : define metas cuantificables y alcanzables que se ajusten a tus objetivos a corto y largo plazo

Panel de control de ClickUp : identifica las métricas que mejor se adapten a tus necesidades y utiliza el panel para realizar el seguimiento de ellas.

Establece hitos : realiza el seguimiento de las métricas tú mismo o utiliza herramientas de análisis de automatización para supervisar el rendimiento en tiempo real

Analiza los resultados: utiliza la vista de diagrama de Gantt o la vista Tablero de ClickUp para analizar los resultados y modificar los objetivos según sea necesario.

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Impacto del control de calidad en los KPI de desarrollo de software

El control de calidad debe ser un elemento central a la hora de medir las métricas de desarrollo de software, desde la identificación de fallos de seguridad hasta las pruebas del software para detectar errores.

Un proceso de pruebas estructurado y fiable garantiza que el equipo de desarrollo solucione todas las incidencias y problemas antes de que el cliente utilice su producto o software.

Además, una entrega de calidad óptima reduce el tiempo de reelaboración del código y disminuye la tasa de incidencias y el índice de detección de errores. Por eso recomendamos optimizar el control de calidad para lograr procesos de desarrollo de software ágiles y fluidos.

Mide los KPI de desarrollo de software para maximizar tus posibilidades de completar el proyecto

El desarrollo de software es un proceso iterativo que requiere un seguimiento y ajustes frecuentes para garantizar el éxito del proyecto. Establecer KPI de desarrollo de software hace que todos se responsabilicen y garantiza que los esfuerzos de desarrollo se centren en los objetivos empresariales.

Sirven de guía para los equipos de desarrollo de software, midiendo el progreso diario y ayudando a los directivos y gerentes a comprender mejor el panorama general.

Integra el software de gestión de proyectos de ClickUp con el proceso de entrega de software para medir el progreso, realizar el seguimiento de los KPI, ajustarlos según sea necesario y optimizar tu proceso de desarrollo.

Regístrate gratis en ClickUp para establecer y realizar el seguimiento de tus KPI de desarrollo de software.