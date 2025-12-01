Slack vs. ClickUp: ¿qué herramienta de comunicación para equipos es la mejor?

Durante una sesión de brainstorming hace unos meses, un miembro del equipo dijo en tono de broma: «Slack es donde hablamos de hacer las cosas; ClickUp es donde realmente las hacemos». La frase provocó risas, pero también me hizo pensar en lo diferentes que son estas herramientas en su funcionamiento.

Como alguien que ha realizado el trabajo con ambas, entiendo en qué se diferencian sus fines.

Sin embargo, decidir entre ambas no consiste solo en comparar funciones. Entender qué necesita tu equipo es igual de importante.

Tras una evaluación exhaustiva de ambas herramientas, he elaborado una breve guía comparativa entre Slack y ClickUp para ayudarte a decidir cuál es la opción más adecuada para tu equipo. 🎯

¿Qué es ClickUp?

Comunícate y realiza el seguimiento del trabajo en ClickUp Combina a la perfección el trabajo y la comunicación con ClickUp

ClickUp, la aplicación integral para el trabajo combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Diseñada para ayudar a equipos y personas a organizar, realizar un seguimiento y gestionar sus tareas en un solo lugar, ofrece un conjunto flexible de herramientas que se adaptan a los distintos requisitos de los proyectos. La plataforma integra el establecimiento de metas, el control de tiempo, la visualización y la colaboración para ayudar a personalizar los flujos de trabajo.

Las completas funciones de gestión de proyectos de ClickUp, como el chat en tiempo real, las pizarras y las sólidas capacidades de elaboración de informes, reducen la necesidad de utilizar múltiples herramientas para diversos casos de uso, como el desarrollo de software, el marketing y la gestión de clientes.

Desde la gestión de tareas diarias hasta iniciativas a gran escala, elimina las ineficiencias, reduce los silos y garantiza que todos estén en sintonía.

🔍 ¿Sabías que...? El 53 % de los trabajadores de teletrabajo afirma que trabajar desde casa hace más difícil sentirse conectado con los compañeros de trabajo. Esto pone de relieve el rol fundamental que desempeñan las herramientas de comunicación online eficaces, como ClickUp, a la hora de salvar la distancia entre los miembros de un equipo remoto.

Funciones de ClickUp

ClickUp, la aplicación integral para el trabajo, va más allá de la gestión de proyectos con una gama de funciones diseñadas para satisfacer las necesidades de los equipos modernos.

Veamos algunas funciones específicas que hacen de ClickUp la herramienta perfecta para simplificar el trabajo y maximizar la eficiencia. 👇

Función n.º 1: Chatear

ClickUp Chat redefine la forma en que los equipos se comunican y colaboran entre sí, combinando la mensajería en tiempo real con la gestión de tareas y proyectos en una potente plataforma.

¿Recuerdas la constante dificultad de tener que cambiar constantemente entre aplicaciones de chat y herramientas de trabajo? ClickUp Chat lo elimina por completo. Te permite debatir ideas, gestionar tareas y hacer un seguimiento de los proyectos sin salir de la conversación.

Cada lista, carpeta o espacio de ClickUp tiene automáticamente su propio canal, lo que vincula la comunicación directamente con el trabajo al que da soporte. Cualquier cambio que realices en el canal se aplica a ese espacio, carpeta o lista.

Para garantizar la seguridad, Chat te permite personalizar los permisos como públicos o privados. Además, con FollowUps, puedes asignar mensajes de chat como tareas pendientes, asegurándote de que no se pase por alto ninguna tarea.

¿Buscas un tema o un archivo concreto en un hilo largo? La función «Detalles de ubicación» te permite verlo todo de un vistazo: temas del chat, descripciones, seguidores y cualquier archivo compartido en el chat.

Además, puedes añadir un encabezado y una descripción a cada chat para definir su finalidad. Ya sea para intercambiar ideas, realizar el seguimiento del progreso o compartir novedades, los encabezados mantienen las actualizaciones importantes en primer plano, mientras que las descripciones claras ayudan a los miembros del equipo a comprender al instante cuál es el objetivo.

Obtén resúmenes generados por IA con ClickUp Brain en Chat

ClickUp Brain potencia las funciones de Chat, como la creación instantánea de tareas a partir de mensajes, los resúmenes de conversaciones y las respuestas rápidas extraídas de tu entorno de trabajo. Esto significa que puedes mantenerte informado y ser productivo, incluso si te has perdido conversaciones anteriores.

Puedes iniciar llamadas de audio o videollamadas directamente desde el chat para resolver dudas o hablar de proyectos cara a cara, sin necesidad de aplicaciones adicionales.

El chat integra todos los elementos de tu entorno de trabajo, ya sea para vincular tareas, sincronizar actualizaciones o realizar llamadas de SyncUp para colaborar por vídeo y audio.

🔍 ¿Sabías que...? El 68 % de las personas cree que la IA tendrá un impacto significativo en el sector de la comunicación en los próximos cinco años.

Convierte comentarios en tareas con la función «Asignar comentarios» de ClickUp

Los comentarios asignados de ClickUp convierten los comentarios o las solicitudes de los hilos de discusión en tareas que se pueden llevar a cabo. En lugar de pasar por alto detalles esenciales, puedes asignar comentarios específicos a los miembros del equipo o incluso a ti mismo. Esto garantiza el seguimiento y el abordaje de cada comentario, lo que fomenta la responsabilidad dentro del equipo.

¿Lo mejor de todo? Es fácil de usar; con solo unos clics, puedes asignar comentarios directamente desde las conversaciones o en ClickUp Docs sin tener que rebuscar en largos hilos o documentos.

💡 Consejo profesional: Elabora un plan de comunicación claro que especifique cómo y cuándo debe comunicarse tu equipo. Define los principales canales que se utilizarán y asegúrate de que todo el mundo comprenda el proceso para mantenerse al día.

Función n.º 3: Clips

Comparte grabaciones de pantalla de tu entorno de trabajo con ClickUp Clips

ClickUp Clips facilita la comunicación y la colaboración en equipo, permitiéndote compartir ideas, comentarios y novedades de forma clara y atractiva. Olvídate de los mensajes de texto interminables: solo tienes que grabar y compartir vídeos directamente desde ClickUp.

Te permite compartir fácilmente un plan de proyecto, explicar paso a paso una tarea o dar tu opinión. Es una forma rápida y visual de transmitir tus ideas, perfecta para la comunicación por vídeo asíncrona.

Su integración con ClickUp Brain es una excelente incorporación a esta plataforma repleta de funciones. El asistente basado en IA transcribe automáticamente todas las grabaciones. Las transcripciones son consultables e incluyen marcas de tiempo, por lo que puedes encontrar rápidamente detalles específicos sin tener que volver a ver el vídeo completo.

Además, puedes dejar comentarios en cualquier momento concreto del Clip, lo que permite que los debates se mantengan centrados y sean prácticos. Puedes incrustar estas grabaciones en tareas, documentos o comentarios, o crear un enlace público para las partes interesadas externas.

📖 Lee también: Los mejores programas y aplicaciones para el uso compartido de pantalla

Precios de ClickUp

💡 Consejo profesional: Mantén tu chat de ClickUp organizado utilizando hilos para temas o proyectos específicos.

¿Qué es Slack?

a través de Slack

Slack es una plataforma de mensajería para el lugar de trabajo que centraliza la colaboración del equipo y la comunicación interna y externa.

Funciona como un hub en el que los equipos pueden chatear a través de «canales», espacios dedicados a temas o proyectos específicos, o mediante mensajes directos. Esta herramienta de colaboración a distancia simplifica las conversaciones en el lugar de trabajo y reduce la dependencia del correo electrónico.

El entorno seguro, organizado y flexible de Slack también ayuda a los equipos a mantenerse conectados, coordinados y eficientes.

🧠 Dato curioso: Slack son las siglas de «Searchable Log of All Communication and Knowledge» (Registro consultable de toda la comunicación y el conocimiento). Fue creado en 2009 por Stewart Butterfield.

💡 Consejo de experto: Una estrategia de comunicación eficaz se basa en reuniones periódicas, expectativas claras y comentarios abiertos. Mantén a tu equipo coordinado estableciendo horarios de comunicación estructurados y asegurándote de que las actualizaciones clave sean fácilmente accesibles para todos.

Funciones de Slack

Slack es principalmente una plataforma de comunicación que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y crea un entorno de trabajo conectado. Veamos sus funciones, desde funciones básicas como los canales y la mensajería directa hasta integraciones avanzadas. 👇

Únete o inicia una reunión rápida desde los mensajes directos o los canales

Slack utiliza canales para centralizar las conversaciones en torno a temas, proyectos o equipos específicos. Estos espacios dedicados organizan los debates, lo que facilita la ubicación de información relevante o decisiones. Los canales públicos permiten la colaboración en toda la organización, mientras que los canales privados ofrecen espacios específicos para debates confidenciales.

Slack cuenta con «mensajes directos» (DM) para conversaciones privadas y directas, ya sean individuales o en grupos reducidos. Esta función es ideal para una comunicación rápida e informal.

Además, Slack cuenta con una función llamada «reunión rápida» para reuniones de audio y vídeo, que imita las charlas informales de la oficina. Tiene compatibilidad para compartir pantalla y colaborar en tiempo real, lo que ofrece a los usuarios una forma rápida de resolver problemas o intercambiar ideas.

🧠 Dato curioso: Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, entre las que se incluyen Google Drive, Zoom, Trello, Jira y muchas más.

Función n.º 2: Función de búsqueda y alertas personalizables

Encuentra archivos y mensajes relevantes

La función de búsqueda de Slack te permite recuperar rápidamente mensajes, archivos y contenido de los canales. La posibilidad de buscar en todas las comunicaciones del entorno de trabajo garantiza que no pierdas ninguna información, incluso en entornos con mucho tráfico.

Además, cuenta con ajustes de notificación personalizables para ayudar a los usuarios a priorizar los mensajes. El modo «No molestar» permite concentrarse sin interrupciones silenciando las notificaciones durante los horarios establecidos.

Slack también cuenta con una función de «grupos de usuarios» que permite enviar notificaciones específicas a varias personas dentro de un entorno de trabajo. Esta función resulta útil para los jefes de equipo que necesitan comunicarse con grupos concretos sin tener que etiquetar a todos individualmente.

🧠 Dato curioso: Un truco útil de Slack es pulsar la «flecha hacia arriba» para realizar la edición rápida de tu último mensaje, mientras que Opción + clic (Mac) o Alt + clic (PC) marca un mensaje como no leído.

Función n.º 3: IA

Obtén resúmenes sencillos de los hilos con IA

El plan Enterprise Grid de Slack incluye funciones de IA para resumir hilos, canales y archivos compartidos, lo que te permite ponerte al día con la información clave.

También mejora la funcionalidad de búsqueda, permitiéndote formular preguntas en lenguaje natural y ofreciendo respuestas concisas basadas en mensajes o archivos relevantes dentro de la plataforma. Para tus días libres, Slack IA ofrece resúmenes diarios que resumen la actividad en los canales seleccionados.

📮 ClickUp Insight: El 12 % de los trabajadores afirma que el teletrabajo a tiempo completo es lo ideal, mientras que el 48 % prefiere configuraciones híbridas. Sin embargo, para que la colaboración prospere en entornos remotos o híbridos, necesitas las herramientas adecuadas. Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp elimina los silos. Mantén tus tareas, documentos, chats y proyectos centralizados y con capacidad de búsqueda en un único entorno de trabajo, para que los equipos estén coordinados, ¡sin importar dónde trabajen! 💫 Resultados reales: STANLEY Seguridad experimentó un aumento del 80 % en la satisfacción con el trabajo en equipo gracias a las herramientas de colaboración integradas de ClickUp.

Precios de Slack

Free

Pro: 8,75 $ al mes por usuario

Business+Pro: 15 $ al mes por usuario

Plan Enterprise Grid: Precios personalizados

📖 Lee también: Cómo usar Slack para la gestión de proyectos

ClickUp vs. Slack: comparación de funciones

Aunque tanto ClickUp como Slack ofrecen funciones únicas para la colaboración en equipo, ClickUp destaca como una plataforma todo en uno para la gestión de tareas, el seguimiento de proyectos y el aumento de la productividad del equipo.

Por el contrario, Slack se centra principalmente en la comunicación y ofrece canales, mensajería directa e integraciones.

Comparemos sus funciones clave para ver qué herramienta se adapta mejor a las necesidades de tu equipo. 💁

Criterios ClickUp Slack Función principal Gestión integral de tareas y gestión de proyectos con amplias funciones de colaboración Comunicación y colaboración en tiempo real Gestión de tareas Funciones avanzadas, como diagramas de Gantt, dependencias y flujos de trabajo personalizados Gestión de tareas limitada; depende de integraciones Personalización Flujos de trabajo, paneles y campos altamente personalizables Canales y notificaciones personalizables Interfaz de usuario Intuitiva, fácil de usar y con numerosas funciones Fácil de usar para una rápida incorporación de usuarios Funciones de colaboración Comentarios en las tareas, edición de documentos y seguimiento colaborativo de metas Canales, mensajes directos y uso compartido de archivos Ideal para Equipos que necesitan herramientas sólidas de gestión de proyectos Equipos centrados en una comunicación sencilla

Función n.º 1: Personalización y flexibilidad

En primer lugar, hablemos de personalización y flexibilidad. A continuación te mostramos cómo se comparan ClickUp y Slack a la hora de diseñar flujos de trabajo y adaptar la plataforma a las necesidades de tu equipo.

ClickUp

ClickUp ofrece amplias opciones de personalización, lo que permite a los equipos adaptar los flujos de trabajo, los campos y los paneles a sus procesos específicos. Desde estados de tareas personalizados y campos personalizados hasta paneles detallados, puedes crear un entorno que refleje tus flujos de trabajo únicos.

Slack

Slack permite a los usuarios personalizar aspectos como los canales, las notificaciones y las integraciones, lo que ayuda a optimizar la comunicación. Sin embargo, sus capacidades de personalización se limitan principalmente a estas funciones centradas en la comunicación. Carece de la personalización más profunda del flujo de trabajo de los proyectos que ofrece ClickUp.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva esta ronda gracias a sus funciones de gestión de proyectos personalizables y robustas.

Función n.º 2: Colaboración

A continuación, analizaremos la colaboración. ¿Cómo ayudan estas herramientas a tu equipo a mantener la conexión y a trabajar en conjunto?

ClickUp

ClickUp es una herramienta de colaboración para la gestión de proyectos que integra el uso compartido de documentos, los hilos de comentarios y el chat directamente en su estructura. Las conversaciones están vinculadas a proyectos específicos para ayudar a los equipos a mantenerse coordinados. La función de chat de ClickUp te permite enlazar tareas directamente en las conversaciones, lo que garantiza que no se pierda el contexto entre herramientas, un problema frecuente en Slack.

Slack

Aunque Slack es ideal para conversaciones en tiempo real y mensajes directos, carece de funciones de colaboración profundamente integradas. Las tareas, los documentos y los flujos de trabajo no forman parte intrínseca de la funcionalidad de Slack, lo que lo hace menos adecuado para equipos que necesitan tenerlo todo en un solo lugar.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva la palma gracias a sus funciones de colaboración integradas, que permiten tener todo, desde tareas hasta debates, en un solo lugar.

🧠 Dato curioso: La clásica política de «puertas abiertas», que en su día fue muy popular en las oficinas para fomentar la comunicación entre los empleados y la dirección, ha evolucionado en la era digital. Con herramientas como ClickUp, los líderes ahora pueden tener una «puerta digital abierta», lo que les hace más accesibles para recibir comentarios o consejos rápidamente.

Función n.º 3: Experiencia del usuario

Tanto si necesitas algo sencillo e intuitivo como si buscas una herramienta completa y con muchas funciones, veremos qué plataforma facilita más la incorporación de tu equipo.

ClickUp

El conjunto de funciones de ClickUp ofrece una funcionalidad mucho mayor, pero tiene una curva de aprendizaje pronunciada. Sus herramientas avanzadas para la gestión de tareas y los flujos de trabajo de proyectos pueden requerir más tiempo para dominarlas, lo que lo hace más adecuado para equipos que buscan una plataforma integral «todo en uno».

Slack

La interfaz sencilla e intuitiva de Slack facilita a los equipos ponerse en marcha rápidamente. Su enfoque en un diseño fácil de usar fomenta las interacciones informales, lo que contribuye a crear un sentido de comunidad.

🏆 Ganador: ¡Empate! Si buscas una herramienta sencilla para conversaciones informales, puedes optar por Slack. Por otro lado, si necesitas una herramienta con muchas funciones que agilice todas las conversaciones relacionadas con el trabajo, ClickUp es tu mejor opción.

Función n.º 4: Establecimiento y seguimiento de metas

Comparemos Slack y ClickUp en cuanto al establecimiento de metas y el seguimiento del progreso de las tareas.

ClickUp

ClickUp destaca por ayudar a los equipos a mantenerse centrados en sus objetivos gracias a sus funciones integradas de establecimiento y seguimiento de metas. Los equipos pueden definir metas claras, dividirlos en objetivos más pequeños y supervisar el progreso en tiempo real.

Esta función resulta muy útil para el seguimiento de los proyectos a largo plazo y para garantizar que se cumplan los plazos.

Slack

Slack no ofrece herramientas específicas para el seguimiento de metas. Aunque facilita la comunicación en torno a las metas, carece de la estructura que ofrece ClickUp para definir, gestionar y medir el éxito.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva la victoria gracias a sus sólidas herramientas de establecimiento y seguimiento de metas, que mantienen a tu equipo alineado y centrado en las metas.

🔍 ¿Sabías que...? Si tu equipo utiliza Slack, te alegrará saber que ClickUp se integra perfectamente con esta aplicación. La integración de ClickUp y Slack te permite conectar ambas plataformas, lo que mantiene a tu equipo coordinado.

Función n.º 5: Recordatorios y notificaciones

Por último, veamos los recordatorios y las notificaciones, y cómo cada herramienta ayuda a tu equipo a mantenerse al día con las tareas y los plazos.

ClickUp

Las funciones de recordatorio de ClickUp te ayudan a mantenerte al día con las tareas. Puedes configurarlas para fechas límite o plazos personalizados, de modo que siempre sepas qué es lo siguiente y mantengas a tu equipo en el buen camino.

Slack

Aunque es una aplicación de comunicación en equipo eficaz, Slack se centra principalmente en los ajustes de notificaciones para mensajes y menciones. No ofrece funciones de recordatorio de tareas como ClickUp.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva la palma con su potente sistema de recordatorios, que mantiene a tu equipo al día con las tareas y los plazos.

📖 Lee también: Descubre cómo el chat «para todo» de ClickUp, impulsado por IA, está redefiniendo la comunicación en equipo al ofrecer una experiencia de usuario superior, más potente y más útil.

Slack vs. ClickUp en Reddit

Nos hemos pasado por Reddit para ver qué opinan los usuarios sobre Slack frente a ClickUp. Aunque no hay hilos específicos que comparen ambas herramientas, veamos qué dicen los usuarios sobre ellas.

A primera vista, Slack hace un trabajo sencillo de forma sencilla… El producto tiene una complejidad que no interfiere si solo buscas una herramienta de comunicación sencilla.

A primera vista, Slack hace un trabajo sencillo de forma sencilla… El producto tiene una complejidad que no interfiere si solo buscas una herramienta de comunicación sencilla.

El nuevo chat de ClickUp se encuentra en la parte superior, tanto en la versión de escritorio como en la móvil. Es muy fácil entrar y chatear, para saber si hay mensajes a los que responder, etc.

El nuevo chat de ClickUp se encuentra en la parte superior, tanto en la versión de escritorio como en la móvil. Es muy fácil entrar y chatear, para saber si hay mensajes a los que responder, etc.

Cuando se le preguntó si Slack merecía la pena.

Probamos Slack el año pasado, pero no nos convenció. Había muchos problemas porque la gente no recibía las notificaciones.

Probamos Slack el año pasado, pero no nos convenció. Había muchos problemas porque la gente no recibía las notificaciones.

Un usuario de Reddit compartió su entusiasmo por las nuevas funciones de ClickUp Chat:

¡Hola! ClickUp Chat incluye las funciones que has mencionado anteriormente y muchas más. Las funciones principales incluyen chats y canales, mensajes directos, hilos, llamadas de voz y videollamadas, feed de actividad, notificaciones push, recordatorios, barra lateral personalizada, borradores y mensajes enviados, integraciones y mucho más.

¡Hola! ClickUp Chat incluye las funciones que has mencionado anteriormente y muchas más. Las funciones principales incluyen chats y canales, mensajes directos, hilos, llamadas de voz y videollamadas, feed de actividad, notificaciones push, recordatorios, barra lateral personalizada, borradores y mensajes enviados, integraciones y mucho más.

🔍 ¿Sabías que...? El 74 % de los reclutadores afirma que el dominio de las herramientas de comunicación digital y las videoconferencias es esencial para los candidatos a un puesto de trabajo.

Extra: ¡Alternativas a Slack!

¿Qué herramienta de comunicación es la mejor?

Ya tenemos los resultados y hay un claro ganador. 💪

¡Es ClickUp! 🤩

Aunque Slack se ha convertido en una herramienta imprescindible para la comunicación, se centra exclusivamente en la mensajería. Destaca por mantener a los equipos conectados, pero no está a la altura de sus competidores en lo que respecta a la gestión de proyectos, el seguimiento de tareas y la integración de flujos de trabajo.

ClickUp es una aplicación integral para el trabajo, la comunicación y la gestión de proyectos. Es una solución completa que abarca desde el establecimiento de metas hasta el uso compartido de documentos y la automatización de flujos de trabajo.

¿Por qué no lo pruebas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis!