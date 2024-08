Cómo prosperar como directivo novel

¡Felicidades! ¡Lo has conseguido! Te pones el sombrero de directivo por primera vez. 🙌🏼

Te aguarda un nuevo viaje: pasar de formar parte de un equipo a dirigirlo. Esto significa supervisar el rendimiento de tu equipo, proporcionar orientación y fomentar un entorno de trabajo productivo y positivo.

Un rol de liderazgo conlleva sus propios retos. Tendrá que navegar por terrenos desconocidos, equilibrar la carga de trabajo con su equipo y enfrentarse a situaciones en las que sus antiguos colegas son ahora sus subordinados directos.

Enfrentémonos a estos retos y exploremos las herramientas y estrategias que necesita para prosperar como primer directivo.

Habilidades clave y rasgos personales de los directivos noveles

Como directivo novel, es posible que tenga que adquirir rápidamente muchas destrezas nuevas, sobre todo de gestión de personal. Cultivar la mentalidad adecuada, escuchar activamente, comunicarse con claridad y delegar eficazmente son cruciales para empezar.

La mentalidad de crecimiento

La psicóloga pionera Carol Dweck identifica dos mentalidades principales: la fija y la de crecimiento. (Fuente: HBS )

Las personas con una mentalidad fija creen que su inteligencia y sus capacidades están grabadas en piedra. Los que tienen una mentalidad de crecimiento creen que pueden aprender y desarrollarse a lo largo de su vida.

Dweck insiste en que desarrollar una mentalidad de crecimiento fomenta la resiliencia, la voluntad de asumir retos y el interés por aprender de los errores. Los directivos noveles pueden apoyarse en estas cualidades para adaptarse rápidamente al cambio e inspirar a su equipo para que haga lo mismo.

El arte de delegar

Dirigir un equipo no consiste sólo en asignar tareas, sino también en darles la propiedad y la responsabilidad. La delegación le permite aprovechar los puntos fuertes de su equipo y liberar tiempo para la planificación estratégica.

Tenga en cuenta las habilidades y la experiencia de los miembros de su equipo y defina claramente las tareas, los objetivos y los plazos. Proporcióneles los recursos necesarios, pero no los microgestione. Y, por último, ofrezca oportunidades de feedback constructivo y celebre el intento correcto de completar la tarea.

El poder de la escucha activa

La escucha activa consiste en prestar mucha atención, reflexionar sobre lo que se ha oído y hacer las preguntas adecuadas para aclarar las cosas.

Si escucha activamente a los miembros de su equipo, podrá obtener información valiosa, detectar posibles problemas desde el principio y fomentar un espacio seguro para la comunicación sincera. Así se toman mejores decisiones, se mejora la dinámica de equipo y se consigue una plantilla más comprometida.

Errores comunes que debe evitar un directivo novel

Ahora que conoce las aptitudes y los rasgos de personalidad que debe adoptar, veamos algunos errores de gestión comunes que debe evitar.

No delegar tareas: A los nuevos directivos les lleva tiempo salir de la mentalidad del colaborador individual. A menudo se aferran a tareas en las que destacaban individualmente. Sin embargo, la delegación capacita a su equipo y le permite utilizar y desarrollar sus habilidades. Esto también le deja tiempo libre para la planificación estratégica y el coaching

A los nuevos directivos les lleva tiempo salir de la mentalidad del colaborador individual. A menudo se aferran a tareas en las que destacaban individualmente. Sin embargo, la delegación capacita a su equipo y le permite utilizar y desarrollar sus habilidades. Esto también le deja tiempo libre para la planificación estratégica y el coaching Micromanejo: Es tentador empantanarse en los detalles, sobre todo si tiene una gran experiencia en el trabajo. Confíe en su equipo para gestionar sus tareas y proporcione expectativas claras

Es tentador empantanarse en los detalles, sobre todo si tiene una gran experiencia en el trabajo. Confíe en su equipo para gestionar sus tareas y proporcione expectativas claras Hacer demasiados cambios demasiado pronto: No esperes tener todas las respuestas de inmediato. Dé tiempo a su equipo para adaptarse antes de introducir cambios importantes. Tendrá que entender los procesos actuales, el estilo de gestión de su predecesor y el impacto de los posibles cambios. A continuación, consulte con su equipo antes de poner en práctica sus nuevas ideas

No esperes tener todas las respuestas de inmediato. Dé tiempo a su equipo para adaptarse antes de introducir cambios importantes. Tendrá que entender los procesos actuales, el estilo de gestión de su predecesor y el impacto de los posibles cambios. A continuación, consulte con su equipo antes de poner en práctica sus nuevas ideas Evitar conversaciones o decisiones difíciles: Las conversaciones difíciles son inevitables engestión de equipos. Ser nuevo en el rol no significa rehuir abordar problemas de rendimiento o tomar decisiones difíciles. Abordar las situaciones con empatía y centrándose en las soluciones

Las conversaciones difíciles son inevitables engestión de equipos. Ser nuevo en el rol no significa rehuir abordar problemas de rendimiento o tomar decisiones difíciles. Abordar las situaciones con empatía y centrándose en las soluciones No dar prioridad a la confianza: Cuando un equipo carece de confianza, la comunicación se resiente y los resultados se tambalean. Debe ser sincero con su equipo y crear un espacio seguro para la comunicación abierta. Delegue, escuche atentamente las preocupaciones y reconozca el mérito cuando corresponda

Cuando un equipo carece de confianza, la comunicación se resiente y los resultados se tambalean. Debe ser sincero con su equipo y crear un espacio seguro para la comunicación abierta. Delegue, escuche atentamente las preocupaciones y reconozca el mérito cuando corresponda **Como directivo, sigue formando parte de un equipo, pero su lenguaje debe reflejar su nuevo rol. Utiliza el "nosotros" en lugar del "yo" cuando hables de los logros del equipo. Esto fomenta el uso compartido de la propiedad y construye una unidad más fuerte

Al reconocer estos posibles escollos y tratar de evitarlos conscientemente, los directivos noveles pueden prepararse para el éxito y crear equipos fuertes y cohesionados.

Consejos para directivos noveles

Asumir un rol directivo por primera vez puede resultar abrumador. Pero debe creer que convertirse en un líder eficaz lleva su tiempo. Estos siete consejos le ayudarán a desenvolverse en su nuevo rol directivo y a convertirse en un líder bajo el que su equipo prospere.

1. Resuelva los problemas de forma proactiva

Para un directivo, la resolución de problemas va más allá de solucionar problemas inmediatos. Un líder eficaz anticipa de forma proactiva los posibles obstáculos, analiza las situaciones y desarrolla soluciones que abordan las causas profundas.

Por ejemplo, si su equipo incumple sistemáticamente los plazos de un proyecto crucial, no se limite a presionarles para que trabajen más deprisa. Analice los flujos de trabajo, identifique los cuellos de botella y explore soluciones como mejorar la asignación de recursos, desglosar las tareas o revisar los plazos.

Uno de los rasgos distintivos de los buenos gestores noveles es abordar los problemas de forma proactiva antes de que se conviertan en problemas mayores. Una forma de conseguirlo es utilizar un solución eficaz de gestión de proyectos .

ClickUp es una de esas plataformas todo en uno.

Anticipe problemas y mantenga los proyectos en el buen camino con Gestión de proyectos de ClickUp plataforma

La plataforma unificada de ClickUp para todas las actividades de gestión de proyectos le ayudará a mantenerse al día sobre el progreso del proyecto y a identificar posibles problemas desde el principio. Paneles de ClickUp proporcionan una instantánea en tiempo real del progreso del proyecto, lo que le permite detectar cuellos de botella, riesgos y problemas de recursos desde el principio.

Dirija proyectos grandes, complejos y multifuncionales desde el inicio hasta su completada con la plantilla gratuita de gestión de proyectos de ClickUp

ClickUp también incluye plantillas listas para usar plantillas de gestión de proyectos con estructuras preconstruidas para flujos de trabajo comunes, incluidas tareas, plazos y personas asignadas.

2. Construir y mantener la confianza

Los directivos noveles deben sentar unas bases de transparencia y reconocer la contribución de cada miembro del equipo. Pero la confianza no es estática. Como gestor, debe abordar con regularidad las preocupaciones, disculparse por los errores y demostrar que respalda a su equipo.

ClickUp puede ayudarle a fomentar la transparencia y a generar confianza entre los miembros de su equipo proporcionando una única fuente de verdad para toda la información del proyecto. Documentos de ClickUp chatear y Bandeja de entrada mantienen a todo el mundo informado en todo momento sobre el progreso, las metas y las expectativas del proyecto.

También puede utilizar las funciones de gestión de tareas y priorización para proporcionar claridad, garantizar la responsabilidad y generar confianza en sus habilidades de gestión.

3. Establezca una relación eficaz con los miembros del equipo

Crear una buena relación con tu equipo requiere tiempo y esfuerzo. Empiece por conocer a su equipo. Puede programar reuniones individuales con cada miembro del equipo para conocer sus puntos fuertes, intereses y estilos de trabajo.

No hable sólo de trabajo. Intente medir también sus metas e intereses personales. Una conexión humana crea compenetración y fomenta el sentido de comunidad, lo que ayuda a trabajar mejor juntos.

Un directivo novel también debe confiar en la experiencia de su equipo, delegar tareas adecuadamente y proporcionarle los recursos necesarios para tener éxito. Ofrezca compatibilidad cuando su equipo se enfrente a retos y proporcione oportunidades de formación y desarrollo de nuevas habilidades.

Discuta tareas, siga el progreso y asigne carga de trabajo con Tareas de ClickUp ClickUp permite a los miembros de su equipo discutir las tareas directamente dentro de la aplicación, eliminando la necesidad de largas cadenas de correo electrónico o confusas comunicaciones de ida y vuelta.

Con las funciones de seguimiento del progreso de ClickUp, puede realizar un seguimiento conjunto del progreso individual y del equipo, destacando los puntos fuertes y las contribuciones de cada miembro.

4. Establezca expectativas claras y demuestre coherencia

Para los nuevos directivos, un estilo de gestión coherente es crucial. Establezca expectativas claras sobre el rendimiento, la calidad y los plazos de su equipo durante inicio del proyecto . Un proyecto bien definido carta del equipo definir roles y metas garantizará que todo el mundo esté de acuerdo y pueda trabajar en colaboración para lograr buenos resultados.

ClickUp puede ser la herramienta a la que recurra un directivo para establecer expectativas claras y mantener la coherencia en todo el equipo. La herramienta permite estandarizar incorporación de empleados definiendo roles, responsabilidades y métricas de rendimiento.

Las funciones de gestión de tareas de ClickUp también mantienen a todos alineados, garantizando expectativas coherentes a lo largo de la permanencia de un empleado.

5. Centrarse en los resultados en lugar de en las aportaciones

Cambiar el enfoque de la actividad (entradas) a los resultados (efectos) es crucial para los directivos noveles. En lugar de microgestionar las horas dedicadas o las tareas completadas, priorice el impacto del trabajo de su equipo.

También puede fijar metas claras vinculadas a los objetivos del equipo y capacitarles para alcanzarlas. Haga un seguimiento periódico del progreso hacia estos resultados, proporcionando orientación y compatibilidad según sea necesario. Esto fomentará la propiedad, la innovación y una mentalidad orientada a los resultados.

En Metas de ClickUp con ClickUp, los directivos pueden definir objetivos claros y realizar un seguimiento visual del progreso. Además, las herramientas de comunicación de ClickUp ayudan a proporcionar retroalimentación y corrección del curso estratégicamente, asegurando que el equipo se mantenga alineado con los resultados deseados.

6. Busque mentores para desarrollar

Paso a paso rol directivo por primera vez conlleva una pronunciada curva de aprendizaje. Un buen mentor puede proporcionar una orientación y compatibilidad inestimables durante este periodo crítico.

Los mentores, normalmente directivos experimentados, ofrecen un espacio seguro para que los nuevos líderes hagan preguntas, compartan retos y reciban comentarios críticos. A través de sus experiencias y puntos de vista compartidos, pueden ayudar a los nuevos directivos a desarrollar habilidades de liderazgo esenciales y a adoptar una estrategia de probada eficacia estilo de gestión .

ClickUp permite a mentores y alumnos crear un espacio de trabajo compartido para objetivos, tareas y recursos. Los alumnos pueden utilizar ClickUp para documentar retos, seguir el progreso en las metas de desarrollo establecidas con sus mentores y acceder a materiales de formación compartidos dentro del entorno de trabajo.

Las funciones de comunicación de ClickUp también facilitan la actualización de los progresos y la recepción de comentarios. Esto crea un canal de comunicación ágil para una tutoría eficaz.

7. Cree seguridad psicológica en su equipo

Uno de los aspectos más importantes, aunque a veces pasado por alto, del trabajo de un directivo es crear seguridad psicológica en su equipo. Esto significa fomentar un entorno en el que las personas se sientan cómodas para hablar o admitir errores sin miedo a ser juzgadas o a las repercusiones.

Esto es crucial no sólo para el bienestar individual y la salud mental, sino también para el intento correcto del equipo. Al fomentar distintos enfoques, los equipos pueden innovar y resolver problemas con mayor eficacia. Las reuniones periódicas centradas en las metas profesionales y el bienestar general pueden ayudar a establecer la confianza.

Recuerde que la gestión de personas no consiste sólo en perseguir resultados. Igual de importante es crear un espacio en el que todos se sientan apoyados, escuchados y capaces de aportar lo mejor de sí mismos al trabajo.

Transición al rol: Ganancias rápidas y estrategias a largo plazo para directivos noveles

Como directivo novel, empiece con estas victorias rápidas para tomar impulso:

Programe reuniones individuales periódicas: Conozca a los miembros de su equipo como individuos. Programereuniones individuales con los miembros de su equipo para conocer sus puntos fuertes, sus metas y los retos a los que se enfrentan

Conozca a los miembros de su equipo como individuos. Programereuniones individuales con los miembros de su equipo para conocer sus puntos fuertes, sus metas y los retos a los que se enfrentan Céntrese en las pequeñas victorias: Identifique áreas de mejora que puedan abordarse rápidamente. Celebre estas victorias con su equipo para levantar la moral y demostrar su capacidad para realizar cambios positivos

Identifique áreas de mejora que puedan abordarse rápidamente. Celebre estas victorias con su equipo para levantar la moral y demostrar su capacidad para realizar cambios positivos Póngase en marcha con la herramienta de gestión de proyectos adecuada: Aumente la eficacia a la vez que proyecta un sentido de organización a su equipo. Utilice ClickUp para presentaciones de equipos, lluvias de ideas y agendas de reuniones. Tareas de ClickUp yListas de ClickUp pueden ayudar a organizar los flujos de trabajo individuales y en equipo

Una vez establecido el impulso a corto plazo, la siguiente meta es mantenerlo a largo plazo estrategias de liderazgo a largo plazo .

Desarrolla tu estilo de liderazgo: El liderazgo eficaz adopta muchas formas. Realice evaluaciones de liderazgo o busque un mentor que le ayude a identificar áreas de desarrollo

El liderazgo eficaz adopta muchas formas. Realice evaluaciones de liderazgo o busque un mentor que le ayude a identificar áreas de desarrollo Potencia a tu equipo: La microgestión ahoga la creatividad. Delegue tareas, establezca expectativas claras y ofrezca compatibilidad a la vez que permite a los miembros de su equipo la propiedad de su trabajo

La microgestión ahoga la creatividad. Delegue tareas, establezca expectativas claras y ofrezca compatibilidad a la vez que permite a los miembros de su equipo la propiedad de su trabajo Fomente la comunicación abierta: Fomente el diálogo abierto y la retroalimentación. Celebre reuniones periódicas del equipo, cree un espacio seguro para discusiones sinceras y escuche activamente las ideas y preocupaciones de su equipo

Fomente el diálogo abierto y la retroalimentación. Celebre reuniones periódicas del equipo, cree un espacio seguro para discusiones sinceras y escuche activamente las ideas y preocupaciones de su equipo Invierta en desarrollo: Los grandes directivos están confirmados en el aprendizaje continuo. Anime a su equipo a asistir a programas de formación, conferencias o talleres. Explore oportunidades de tutoría o formación cruzada dentro del equipo

Los grandes directivos están confirmados en el aprendizaje continuo. Anime a su equipo a asistir a programas de formación, conferencias o talleres. Explore oportunidades de tutoría o formación cruzada dentro del equipo Conviértase en un entrenador: Cambie su enfoque de "hacer" a "desarrollar" Ayude a los miembros de su equipo a identificar sus metas, desarrollar sus habilidades y superar los retos

Superar los retos como directivo novel

El liderazgo sólido es un viaje, no un destino. Si reconoce sus retos y toma medidas proactivas para afrontarlos, estará en el buen camino para convertirse en un primer directivo de éxito.

Dirigir y comunicar con confianza

Antes formaba parte del equipo, pero ahora es su líder. Puede resultar complicado afrontar este cambio. Haga hincapié en la colaboración y la comunicación abierta para demostrar que valora su aportación.

Un gran jefe también debe ser un gran entrenador. Ayude a crecer a los miembros de su equipo dándoles su opinión con regularidad, identificando sus necesidades de formación y ofreciéndoles oportunidades para desarrollar sus habilidades.

La crítica constructiva puede resultar incómoda, pero también es esencial para el crecimiento. Céntrese en comportamientos específicos, ofrezca sugerencias de mejora y enmarque los comentarios de forma que les permita alcanzar el intento correcto.

Equilibre la carga de trabajo de todos

Delegue trabajo y gestione la carga de trabajo de los equipos con las funciones de ClickUp centradas en los equipos

Sus responsabilidades se acaban de duplicar Así que tendrá que delegar de forma eficaz. A menudo se confunde delegación con asignación de tareas. Pero tiene más que ver con la confianza en su equipo para completarlas.

Empiece con poco y proporcione instrucciones claras y compatibilidad. Luego puede ir aumentando la complejidad a medida que demuestren su competencia. Identifique los puntos fuertes de los miembros de su equipo y asígneles tareas en consecuencia. Esto les da más poder y le deja a usted más tiempo para pensar estratégicamente.

También puede utilizar Vista Carga de trabajo de ClickUp para medir la capacidad de cada uno y asignar las tareas en consecuencia. Una distribución justa del trabajo demuestra respeto por el bienestar y el trabajo duro de su equipo, fomentando una relación laboral positiva.

Gestionar las expectativas

Es natural sentir que no perteneces o que no estás a la altura de tu nuevo rol. Como primer directivo, céntrate en lo que aportas a la tabla: tu experiencia, tus habilidades y tu nueva perspectiva. Busque mentores y no tema pedir ayuda.

Un líder honesto y abierto puede aprovechar los puntos fuertes de su equipo y aumentar los suyos propios. Acepta la diversidad en tu equipo, ya que cada miembro aporta una perspectiva única.

Fomente la comunicación abierta, celebre los puntos fuertes individuales y encuentre formas de aprovechar esas diferencias para alcanzar las metas del equipo.

La gestión por primera vez con ClickUp

Como en cualquier otro viaje, habrá baches en la transición a un rol directivo. Pero con perseverancia, resistencia y voluntad de aprender, podrá superarlos para convertirse en un líder bajo el que su equipo prospere.

Acepta el viaje, y no tengas miedo de buscar la orientación de mentores para agilizar tus procesos.

Las herramientas digitales como ClickUp están diseñadas para que su primera experiencia de gestión sea gratificante. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo y disfrute de la satisfacción de guiar a su equipo para lograr grandes cosas juntos.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué significa gestor novel?

Un directivo novel es alguien que ha sido ascendido recientemente a una posición de liderazgo por primera vez en su carrera. Es responsable de dirigir y supervisar a todo un equipo.

2. ¿Cómo se trata a un directivo novel?

Como miembro de un equipo que trabaja con un jefe primerizo, sea paciente y comprensivo. Ofrezca su experiencia y conocimientos cuando sea necesario.

3. ¿Qué es lo primero que debes hacer como nuevo jefe?

Las primeras semanas como nuevo directivo son cruciales. He aquí algunos pasos iniciales a tener en cuenta para establecerse como un directivo eficaz: