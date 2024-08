Funciones directivas: Definición, tipos y aplicación

La gestión es una actividad compleja en la que intervienen personas, procesos y resolución de problemas. En un solo día, puede encontrarse planificando el siguiente trimestre, asignando tareas o materiales, negociando más presupuesto y tratando con un cliente o miembro del personal disgustado. 🤹

Por tanto, un directivo eficaz necesita desarrollar un amplio intervalo de habilidades. Esas habilidades pueden dividirse en categorías conocidas como roles directivos.

En esta guía aprenderás qué es un rol directivo y cómo se clasifican los distintos tipos de roles. También descubrirás cómo utilizar estas definiciones de rol directivo para desarrollar tus habilidades de gestión y aumentar tus posibilidades de promoción. 🙌

¿Qué son los roles directivos?

Los roles directivos son una forma de clasificar las distintas funciones de gestión. Los roles fueron desarrollados por un académico y autor canadiense, el profesor Henry Mintzberg, y publicados en 1989 en su libro "Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations"

Los roles de gestión de Mintzberg ayudan a definir las competencias que necesitan los directivos en los distintos niveles de la estructura organizativa.

Tanto si ya ocupa una posición directiva como si aspira a ocupar una, utilice estas definiciones de rol directivo para clarificar la descripción de su puesto e identificar áreas de mejora con el fin de mejorar su conjunto de herramientas profesionales. 🛠️

Funciones y responsabilidades comunes de los directivos

La teoría de la gestión de Mintzberg describe tres tipos diferentes de roles directivos: roles interpersonales, roles informativos y roles decisorios. Cada categoría se divide a su vez en varios roles directivos específicos.

Debido a la naturaleza del trabajo directivo, es probable que necesite recurrir a varias de estas habilidades, si no a todas, en distintos momentos de su jornada laboral. 🕜

Roles interpersonales

En los roles interpersonales, el directivo se encarga de aportar ideas e información. Interactúan con otras personas para asegurarse de que las cosas se terminan de acuerdo con las metas de la organización. Esto incluye la comunicación tanto dentro de la organización como fuera de ella, por ejemplo, con clientes y otras partes interesadas.

Comuníquese eficazmente con su equipo gracias a las funciones de colaboración de ClickUp

Interpersonal Roles directivos: Cabeza visible, Líder y Enlace

Roles informativos

En esta categoría, el directivo es responsable de generar o recopilar datos y, a continuación, procesarlos y compartir la información con los demás. Los datos pueden proceder de dentro o fuera de la empresa, y el trabajo del directivo consiste en analizarlos y asegurarse de que llegan a quienes los necesitan.

Información Roles directivos: Supervisor, Difusor, Portavoz

Roles decisorios

En estos roles directivos, el gestor utiliza los conocimientos adquiridos, junto con la toma de decisiones y la comunicación, para que la organización avance hacia sus metas. 🌈

Roles decisorios Roles directivos: Emprendedor, Gestor de problemas, Asignador de recursos y Negociador

Roles directivos Según Henry Mintzberg

Ahora que ya conoce las categorías de los roles directivos de Mintzberg, veamos con más detalle cada una de las 10 definiciones de rol directivo.

1. Cabeza visible

El rol de cabeza visible se asocia con la alta dirección y suele estar investido de bastante autoridad y poder, a menudo junto con responsabilidades legales.

A este nivel, los directivos representan y promocionan la empresa de cara al exterior, en reuniones con clientes, procesos judiciales o eventos sociales. También tienen un rol interno, sirviendo de modelo e inspirando a los miembros del equipo para que sigan avanzando hacia los objetivos de la empresa. ✨

2. Líder

En un rol de liderazgo, los gerentes supervisan el desempeño de una organización, departamento o equipo y aseguran

dinámica de equipo

mantener una posición positiva. Establecen metas -como un objetivo de ventas o de proyecto- y las comunican a todos los miembros del equipo. 🎯

Cree metas, asigne objetivos y compártalos con su equipo para que todos estén alineados

Los líderes delegan tareas, comprueban el progreso y proporcionan comentarios, compatibilidad y motivación siempre que sea necesario. El rol de líder también puede incluir algunas funciones de recursos humanos, como contratar, formar y evaluar al personal.

3. Enlace

El rol de enlace se encarga de desarrollar y mantener relaciones internas y externas. Sirven de puente entre los miembros de distintos equipos o a distintos niveles de la cadena de mando, comunicando y conectando a las personas para que el trabajo esté terminado. 🤝

Los enlaces también pueden coordinarse con partes interesadas externas, como

reuniones con clientes

para conocer sus necesidades o establecer contactos con socios y proveedores para promover las metas de la empresa.

**4. Supervisar

En un rol de monitor, los directivos buscan activamente información para evaluar la eficacia de la empresa e identificar problemas y oportunidades. Por ejemplo, pueden recabar la opinión de los clientes y descubrir un problema recurrente que requiere medidas correctivas, u obtener inspiración para nuevos productos. 💡

Los supervisores también hacen un seguimiento de las tendencias del sector para asegurarse de que la empresa sigue siendo competitiva y se ajusta a los cambios normativos.

5. Divulgador

La función de este rol directivo es recopilar información estratégica y técnica de distintas fuentes y transmitirla a las personas adecuadas. La información puede incluir problemas planteados durante reuniones individuales o de equipo o ideas para nuevos productos o servicios.

Cree listas de control con subtareas anidadas para priorizar y despriorizar de forma sencilla en ClickUp

La información también podría ser propuestas a

optimizar procesos

aplicando nuevas

software de gestión de operaciones

. Las iniciativas pueden necesitar la aprobación de la alta dirección o la difusión entre los empleados. Esto puede terminarse verbalmente o por escrito, y bien directamente con la persona pertinente, bien en sentido ascendente o descendente a través de la cadena de mando.

6. Portavoz

En el rol de portavoz, un directivo es la cara de su equipo o de toda su organización. Por ejemplo, puede presentar al equipo directivo los resultados del equipo y las metas de la empresa para el año siguiente.

Un portavoz también puede compartir los resultados de la empresa en una reunión de accionistas o hablar en una conferencia para mejorar la reputación de la empresa ante clientes e inversores actuales o potenciales. 💰

7. Empresario

El rol del empresario crea cambio e innovación dentro de la empresa al tiempo que gestiona los procesos de negocio y resuelve problemas. Aportan nuevas ideas para mantener la competitividad de la empresa; por ejemplo, pueden probar nuevos productos que estén de moda. 📈

Los directivos emprendedores toman decisiones sobre iniciativas estratégicas, como utilizar un nuevo canal de comercialización o formar una asociación empresarial. También llevan a cabo los ajustes organizativos necesarios, como la reestructuración de un departamento, la adquisición de otra empresa o la creación de una nueva empresa

estandarizar procesos

.

8. Gestor de perturbaciones

En este rol de gestión, el encargado se ocupa de los problemas que surgen. Los gestores de incidencias gestionan los problemas y los solucionan para mantener la productividad y el buen funcionamiento de las operaciones.

Los problemas pueden ser internos, como la pérdida de un empleado valioso o la necesidad de resolver conflictos entre miembros del equipo. El problema también puede ser externo, como tratar con un cliente descontento o un proveedor que incumple un contrato. 🪄

9. Asignador de recursos

En el rol de asignador de recursos, el directivo decide cómo asignar mejor los recursos de la organización para aprovechar al máximo el tiempo y el presupuesto disponibles.

Ejemplos de recursos

incluyen miembros del personal, instalaciones, materiales y equipos.

Agilice la (elaboración de) informes presupuestarios con ClickUp

La asignación puede requerir

recursos de programación

en función de la carga de trabajo del proyecto, dividiendo la financiación entre los departamentos en función de los presupuestos, o asignando los equipos a medida que se necesitan.

10. Negociador

El rol de negociador implica negociar en nombre de un departamento o de toda la empresa para lograr el mejor resultado posible para todos los implicados. Por ejemplo, el directivo puede tener que negociar con un empleado sobre su salario, con la dirección sobre el presupuesto del departamento o con otro departamento para acceder a miembros del equipo con habilidades específicas. También puede negociar con clientes o proveedores los plazos de entrega, las fechas límite y los costes. 💸

Ahora que ya conoces los distintos roles de un directivo y algunos de los principios de la gestión, vamos a ver cómo puedes utilizar estos conocimientos para mejorar tus propias habilidades.

Aplicación del Modelo de roles directivos en el lugar de trabajo

Para ser un directivo realmente competente y de éxito, debe ser capaz de asumir cualquiera de los roles directivos según sea necesario. Piense en lo mucho que utiliza cada rol en su posición actual, o investigue un poco para averiguar cuáles se aplican al puesto al que aspira.

Eso no significa que tenga que ser igual de bueno en todas ellas: muy poca gente lo es. Pero tiene sentido desarrollar las áreas en las que podrías mejorar. 💪

Una forma pendiente de hacerlo es aprovechar las herramientas que pueden ayudarte a impulsar tus procesos de gestión.

Explore ClickUp para gestionar sus proyectos con la potencia de la IA, más de 15 vistas y automatizaciones de tareas

ClickUp es una herramienta todo en uno de productividad y gestión de proyectos ideal para gestionar su equipo, mejorar sus dotes de liderazgo y racionalizar las cargas de trabajo. Utilícela para identificar sus metas, planificar su camino a seguir y realizar un seguimiento de su progreso, todo ello ahorrando tiempo y esfuerzo en cada momento. 🏆

Paso 1. Evalúe sus habilidades actuales

Para cada una de las definiciones de rol directivo, valora tu nivel de habilidad actual en una escala del 1 al 10, siendo 1 "no capacitado" y 10 "extremadamente capacitado." Puede hacer esto fácilmente en un

Documento ClickUp

para que siempre puedas volver a él más tarde y ver hasta dónde has llegado.

Alcance sus objetivos con cronogramas claros mediante las Metas de ClickUp

Utilice esta evaluación para decidir qué roles desea mejorar. Tenga claro exactamente lo que quiere conseguir y ajuste

Metas de ClickUp

para trabajar. 📌

Paso 2. Planifica tu desarrollo

Utilice una de las herramientas de ClickUp

herramientas de correlacionar procesos

-como

Pizarras ClickUp

o

ClickUp Mapas mentales

-para planificar tu camino a seguir. Para cada rol en el que quieras trabajar, correlaciona las competencias específicas que necesitas desarrollar.

Utilice Pizarras y Mapas mentales para visualizar proyectos y funciones de equipo

Por ejemplo, si has decidido que quieres mejorar como líder y enlace, trabajar tu inteligencia emocional y tus habilidades de comunicación sería un buen punto de partida.

O si estás centrado en el rol de portavoz, puede que necesites aprender habilidades de presentación. Por otro lado, tus habilidades de gestión de disturbios probablemente se beneficiarían de la formación en resolución de problemas y conflictos. 🌻

Paso 3. Identificar las oportunidades de aprendizaje

Para encontrar la forma más eficaz de actualizar tus conocimientos, empieza por preguntar si tu lugar de trabajo ofrece cursos internos sobre alguna de las habilidades que te gustaría aprender. Si no es así, quizá tengas que apuntarte a un programa externo. Pregunta a compañeros que ya dominen esas habilidades qué libros, podcasts y blogs te recomiendan.

Organice sus notas, listas de control y tareas en un solo lugar con el Bloc de notas gratuito/a de ClickUp

A medida que aprende, tome notas en

ClickUp Bloc de notas

. A continuación, utilice

ClickUp AI

para resumir y dar formato a tus notas de modo que puedas consultarlas rápidamente cuando lo necesites, sin tener que rebuscar entre tus garabatos originales. 📝

Paso 4. Programar las tareas de desarrollo

Cuando reservas tiempo para algo, es mucho más probable que lo hagas. Extrae las tareas específicas del plan que has desarrollado en el paso anterior y prográmalas en tu calendario.

Generar un seguimiento

Tareas de ClickUp

directamente desde cualquier otro documento de ClickUp y añada un cronograma y una fecha límite. Incluso puede enlazar estas tareas a Metas específicas de ClickUp.

Gestione todas sus

proyectos y tareas

desde un solo lugar con el software de gestión de proyectos de ClickUp

Incluya en su calendario los cursos a los que planea asistir y bloquee el tiempo de aprendizaje para leer o escuchar podcasts. Utilice

Vista del Calendario de ClickUp

para ver una práctica representación visual de tu plan. 🗓️

Paso 5. Aprovechar las herramientas en línea

Parte del dominio de los roles directivos consiste en llevar a cabo tus tareas de la forma más eficiente y eficaz posible. Las herramientas en línea marcan la diferencia en este sentido, ahorrándote tiempo en tareas mundanas para que tengas más tiempo para lo que realmente importa. ⏱️

Herramientas en línea como

software de gestión de empleados

y

plantillas de gestión de proyectos

agilizan los flujos de trabajo en equipo, impulsando la productividad y la eficacia en todos los ámbitos.

Combinadas con plantillas como la

Registro del Administrador de ClickUp

le proporcionan toda la información que necesita para convertirse en un mejor líder, monitor, asignador de recursos y gestor de incidencias.

Una tarea clave en todas las definiciones de rol directivo es la comunicación. Esa comunicación puede ser con su propio equipo, con otros departamentos, con la alta dirección o con partes interesadas externas como clientes y proveedores de servicios. 💬

ClickUp se lo pone fácil con múltiples herramientas de comunicación. Visite

comentarios

en ClickUp Docs etiquetando a personas o equipos con @menciones. O envíe mensajes a cualquier miembro de su equipo en tiempo real utilizando

Vista del chat de ClickUp

.

Aumente la productividad con la colaboración

gestión de tareas

asignando tareas, etiquetando comentarios y compartiendo grabaciones de pantalla en una sola plataforma

ClickUp también se integra con apps de comunicación habituales como

Zoom

y

Microsoft Teams

para que puedas iniciar una multiconferencia con sólo pulsar un botón.

Domina los roles directivos e impulsa tu carrera profesional

Gestionar un equipo o una empresa requiere un amplio intervalo de habilidades. Henry Mintzburg clasificó esas habilidades en tres categorías: roles interpersonales, informativos y decisorios. Éstas se dividen a su vez en un total de 10 roles directivos, que los directivos utilizan ampliamente a lo largo de su jornada laboral.

Comprender los roles que desempeñas te ayuda a definir tu trabajo y te facilita identificar dónde puedes desarrollar más tus habilidades. El intervalo de herramientas en línea de ClickUp le ofrece todo lo que necesita para este proceso de desarrollo-y para cualquier otro aspecto de su trabajo. 🤩

