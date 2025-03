Las 10 mejores integraciones de Help Scout para transformar el soporte al cliente

No es ningún secreto que para que su empresa tenga éxito debe asegurarse de que sus clientes estén contentos: la experiencia del cliente es el diferenciador definitivo. Esta mentalidad de poner al cliente en primer lugar ha popularizado herramientas como Help Scout.

Help Scout es una plataforma integral de soporte al cliente que funciona como un hub para todas las interacciones con los clientes. Si bien proporciona un impresionante conjunto de herramientas y funciones, las integraciones pueden hacerlo aún más poderoso. Siéntese mientras le mostramos 10 integraciones de apps que llevan Help Scout al siguiente nivel. ## ¿Qué debe buscar en las integraciones de Help Scout? Aquí hay algunas consideraciones a tener en cuenta al examinar una integración para Help Scout:

Integración perfecta : quieres una solución que se integre con Help Scout, pero ¿qué pasa con la infraestructura digital más amplia? El sistema debe ser compatible con otras herramientas, plataformas y tecnologías que utilices para actividades empresariales como la gestión de relaciones con los clientes, el desarrollo de clientes potenciales, la participación y mucho más

Facilidad de uso : No querrás pasar semanas configurando la nueva integración, ni experimentar tanta fricción que tu equipo se rinda. La integración debe ser fácil de usar y amigable para el usuario. Tener una interfaz de usuario intuitiva y una experiencia de incorporación fluida catalizará las tasas de adopción *Personalización: Busca integraciones que puedas personalizar en función de las necesidades de tu empresa y las preferencias de los clientes. Adaptar el flujo de trabajo te permite ampliar una experiencia gratificante para el cliente a través de la personalización y la eficiencia

Automatización : El servicio de atención al cliente y el soporte pueden crecer rápidamente como una bola de nieve, abrumando a sus equipos. Seleccione la integración que ofrezca automatización para agilizar las solicitudes entrantes y abordar las tareas rutinarias y repetitivas. De esta manera, será más fácil atender mejor a los clientes

Seguridad y cumplimiento : Es posible que sus equipos manejen datos confidenciales de los clientes. Por ello, usted desea una seguridad sólida y un cumplimiento a prueba de fallos para evitar contratiempos o infracciones. Las integraciones que siguen las buenas prácticas para mantener la seguridad y el cumplimiento de los datos deben encabezar su lista

: Es posible que sus equipos manejen datos confidenciales de los clientes. Por ello, usted desea una seguridad sólida y un cumplimiento a prueba de fallos para evitar contratiempos o infracciones. Las integraciones que siguen las buenas prácticas para mantener la seguridad y el cumplimiento de los datos deben encabezar su lista Escalabilidad: Help Scout crece con su organización y sus cambiantes requisitos. Usted también quiere el mismo grado de escalabilidad en las integraciones, ya que habrá picos y valles al manejar las demandas de los clientes. Costo versus valor: En lugar de centrarse únicamente en el costo de la integración, visualice el valor que aporta a sus procesos de servicio al cliente y soporte. Analice cómo se alinea con Help Scout y las metas más amplias de la organización para justificar la inversión

Las 10 mejores integraciones de Help Scout para usar en 2024 Ahora que ya sabes cómo analizar las integraciones de Help Scout, examinemos cuáles merecen tu tiempo. ### 1. ClickUp undefined

puede parecer una combinación poco probable a primera vista, pero la realidad es diferente. ClickUp, una herramienta integral de gestión de proyectos, es un poderoso complemento para Help Scout que permite obtener más valor. Cada actividad empresarial puede traducirse en un proyecto, y lo mismo se aplica a la gestión de la experiencia del cliente. Una herramienta de gestión de proyectos puede ser fundamental para gestionar las consultas de los clientes, resolver problemas de forma colaborativa, transmitir los comentarios de los clientes a los equipos de desarrollo de productos y mejorar la eficiencia general de la empresa.

A continuación, se ofrece una panorámica de algunas funciones de ClickUp que pueden ayudar a lograr tales resultados: #### Gestión de tareas

#### Gestión de documentos

Convertir presupuestos en facturas y aceptar depósitos o pagos según el método de pago preferido del cliente Medir la rentabilidad del proyecto utilizando información respaldada por datos y reducir los gastos generales para aumentar los márgenes de beneficio #### *Limitaciones de Freshbooks Añadir miembros al equipo puede hacer que el coste total de Freshbooks se multiplique Carece de funciones de elaboración de informes personalizados con plantillas no lo suficientemente flexibles La app móvil es deficiente #### Precios de Freshbooks

Lite: 19 $/mes *Plus: 33 $/mes *Premium: 60 $/mes *Select: Precios personalizados Se pueden añadir miembros al equipo por 11 $ al mes por usuario. #### Valoraciones y reseñas de Freshbooks G2 : 4,5/5,0 (705 reseñas)

19 $/mes *Plus: 33 $/mes *Premium: 60 $/mes *Select: Precios personalizados Se pueden añadir miembros al equipo por 11 $ al mes por usuario. #### Capterra: 4,5/5,0 (4382 votos) ### 3. Shopify /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Shopify-store-1400x1058.png Tienda de comercio electrónico Shopify /%img/ via

/%img/ via href/ https://www.shopify.com/blog/what-is-shopify Shopify /%href/ Shopify es una popular plataforma de comercio electrónico que permite a las empresas hacerse cargo de su presencia en línea. Desde la creación de tiendas online profesionales hasta la gestión de puntos de venta físicos y digitales, Shopify es una forma excelente de digitalizar su empresa y centralizar las ventas. Su interfaz fácil de usar permite a los propietarios de tiendas crear listas de productos, gestionar el inventario y procesar pedidos rápidamente. Cuenta con herramientas de marketing integradas que ayudan a las empresas a realizar actividades de divulgación orgánicas o de pago. Puede utilizar herramientas de difusión nativas o canales de comunicación con el cliente de terceros

/href/ /blog?p=110567 comunicación con el cliente /%href/ canales para atraer a sus clientes y mantener las ventas. #### Las mejores funciones de Shopify Configure tiendas en línea con todas las funciones en solo unos clics con el editor de tiendas en línea o los creadores de tiendas Hydrogen & Oxygen Promocione su tienda y venda sus productos a través de múltiples canales de venta como mercados en línea y redes sociales

Acepta pagos mediante Shopify Checkout (en línea) y Shopify POS (fuera de línea) Aprovecha más de 60 informes para el seguimiento del rendimiento de la tienda, la optimización y el aprovechamiento de oportunidades Conecta tu tienda en línea con puntos de venta físicos mediante Shopify POS #### Límites de Shopify Falta de flexibilidad en la personalización de tiendas y en la experiencia de usuario de una tienda

Puede no ser adecuado para empresas con grandes catálogos de productos, grandes integraciones de apps y modelos de suscripción Puede volverse costoso rápidamente #### *Precios de Shopify Básico: 29 $/mes *Shopify: 79 $/mes *Avanzado: 299 $/mes *Plus: 2300 $/mes #### Valoraciones y reseñas de Shopify

G2: 4,4/5,0 (4520 reseñas) *Capterra: 4,5/5,0 (6286 votos) ### 4. CircleLoop via /href/ https://help.circleloop.com/circleloop-analytics-call-activity CircleLoop /%href/

CircleLoop es un sistema de telefonía en la nube para empresas con sede en el Reino Unido. Utilícelo con Help Scout para agilizar la comunicación y ampliar la disponibilidad y accesibilidad de su empresa en las llamadas. Al integrar CircleLoop en el flujo de trabajo de su empresa, puede realizar o recibir llamadas desde cualquier dispositivo, ya sea un escritorio, un teléfono inteligente o una tableta. También facilita la gestión eficaz de llamadas para empresas de todos los tamaños. Con funciones como el enrutamiento inteligente de llamadas y la transcripción de correo de voz, sus agentes siempre pueden hacer un esfuerzo adicional al atender a los clientes

Las mejores funciones de CircleLoop Utiliza un número local del Reino Unido para hacer o recibir llamadas Disfruta de amplias funciones de llamada, como llamadas entrantes/salientes, transferencias, desvíos, reenvíos, correo de voz, etc. Graba llamadas y analiza el número, el equipo o el rendimiento individual mediante análisis respaldados por datos Incorpora botones de clic para llamar en el sitio web de tu empresa #### Límites de CircleLoop

La calidad de las llamadas puede ser deficiente con bloqueo de llamadas entrantes, retrasos intermitentes y problemas durante las transferencias de llamadas El ajuste de los IVR y el enrutamiento de llamadas es complicado, especialmente cuando se utilizan números duplicados #### *Precios de CircleLoop Pay as you go: 5 £ + IVA/mes por usuario * Unlimited: 15 £ + IVA/mes por usuario

Los números adicionales y VIP están disponibles a 2 £ (+ IVA) y 3 £ (+ IVA) por usuario al mes. #### Valoraciones y reseñas de CircleLoop G2 : 4,3/5,0 (12 reseñas) *Capterra: 4,6/5,0 (11 votos) ### 5. Pipedrive via



Census es una plataforma de datos de clientes (CDP) y una solución ETL inversa que centraliza la información de los clientes obtenida de diversas fuentes, la limpia y la introduce en aplicaciones empresariales. Ya se trate de redes sociales, sitios web, software de servicio de asistencia o plataformas de marketing, Census unifica todos los datos dispersos y los unifica para desarrollar un único perfil de cliente. Esto permite a las empresas obtener una vista de 360 grados de sus clientes y comprender sus necesidades, preferencias y comportamientos. #### Las mejores funciones de Census Combinar datos en tiempo real con datos históricos mediante Census Live Sync para mejorar la interacción con el cliente Aprovechar el almacén de datos existente para eliminar cualquier silo y sincronizar rápidamente con actualizaciones incrementales por lotes * Disfrutar de una inmensa flexibilidad y escalabilidad, ya que Census sincroniza automáticamente los datos entre las herramientas y los almacenes de la empresa

Configure notificaciones automáticas que se activen cuando un cliente realice una actividad específica para aprovechar cada oportunidad. Mantenga una sólida seguridad de los datos, ya que Census alerta a los usuarios en caso de pérdida de conexión (a internet) con las apps, aplicaciones o bases de datos y reanuda la sincronización solo después de la reconexión. #### *Limitaciones de Census Tiene una curva de aprendizaje pronunciada, ya que se centra en la ingeniería y requiere competencia técnica. * Tiene un extraño modelo de precios en el que se cobra a los usuarios en función del número de columnas, lo que lo hace costoso

Aún en sus inicios #### Precios de Census Free Professional: 350 $/mes *Enterprise: Precios personalizados *Embedded: Precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de Census G2 : 4,5/5,0 (326 reseñas) *Capterra: N/A



7. Cordless /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/cordless-dashboard.jpg Panel inalámbrico /%img/ via /href/ https://uk.linkedin.com/company/cordless LinkedIn /%href/

Cordless es un centro de contacto basado en la nube que permite y capacita a los equipos de soporte al cliente para ofrecer un servicio excepcional. Se integra con herramientas complementarias como CRM y soluciones de mesa de ayuda como Help Scout, lo que permite a los agentes de soporte acceder de manera experta a la información necesaria para resolver los problemas de los clientes. También viene equipado con capacidades de IA que ayudan a analizar conversaciones, identificar fortalezas y áreas de mejora, y generar información para mejorar el rendimiento de los agentes. #### Las mejores funciones de Cordless

Utilice Ask AI para acceder a información relevante y atender las consultas de los clientes de forma automática Haga un seguimiento del rendimiento del equipo de soporte al cliente con paneles centrados en métricas que se actualizan en tiempo real Identifique y expurgue automáticamente la información confidencial de los clientes de las transcripciones y grabaciones de llamadas Realice análisis de sentimientos para mejorar la calidad del soporte e infundir empatía en cada interacción #### *Limitaciones de Cordless

Las integraciones limitadas pueden restringir el uso y la aplicabilidad del producto Las incidencias pueden impedir ocasionalmente que las llamadas lleguen a los equipos de soporte en línea y redirigir estas llamadas a los equipos fuera de línea El panel puede parecer menos intuitivo y torpe #### Precios de Cordless Profesional: 45 €/mes por usuario *Personalizado: Precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de Cordless

G2: 4,6/5,0 (11 reseñas) *Capterra: N/A ### 8. Olark /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Olark-chat.png Atajos personalizados en Olark /%img/ via

/href/ https://blog.olark.com/zoom-and-meet Olark /%href/ Olark es un software de chat en vivo que permite a las empresas interactuar con los visitantes del sitio web en tiempo real. Ya sea para responder preguntas o ayudar al equipo de ventas, Olark ofrece un intervalo de funciones como invitaciones proactivas para chatear, sesiones de navegación conjunta y transcripciones de chats, lo que permite a las empresas causar una primera impresión duradera. Se integra perfectamente con las plataformas de asistencia técnica y CRM para aportar valor a cada nueva interacción y ofrecer una experiencia de soporte personalizada. #### Las mejores funciones de Olark Personaliza tu chat para que coincida con las directrices de tu marca Automatización del chat en vivo para atraer a los visitantes del sitio web a gran escala, personalizando al mismo tiempo la difusión en función del comportamiento de los visitantes y los mensajes personalizados Aprende de los análisis del chat en vivo y descubre información útil a partir de transcripciones detalladas de los chats Convierte los chats en formularios para los clientes y recopila información de primera mano

Limitaciones de Olark No es compatible con el uso compartido de imágenes La compatibilidad móvil es limitada El número limitado de integraciones limita sus capacidades #### *Precios de Olark Desde 29 $/mes por usuario #### Valoraciones y reseñas de Olark *G2: 4,3/5,0 (223 reseñas)

Capterra: 4,5/5,0 (471 votos) ### 9. Mixpanel via /href/ https://mixpanel.com/analysis/ Mixpanel /%href/ Mixpanel es una potente plataforma de análisis de datos que permite a las empresas extraer información significativa de datos estructurados y no estructurados de múltiples fuentes. Recopila datos completos sobre su producto y el cliente.

De esta manera, obtendrá información sobre cómo los usuarios interactúan con varias funciones, seguimiento de conversiones a través de embudos y medición de la participación del cliente. Utilícelo para optimizar el recorrido de ventas y aumentar la propuesta de valor de su producto. #### Mejores funciones de Mixpanel Vista de información como líneas de tendencia, rutas de usuario principales, impulsores de conversión, frecuencia de uso, participación y retención, y más Generación de tablas de búsqueda y mantenimiento de un diccionario de datos para gestionar los datos de manera eficaz

Medir el rendimiento de las campañas de marketing y analizar el tráfico en los diferentes canales de marketing Crear cohortes de clientes granulares basadas en el comportamiento, las preferencias y otros datos del usuario Convertir datos o preguntas en lenguaje natural en informes procesables utilizando la IA generativa de Mixpanel, Spark #### Limitaciones de Mixpanel Tiene una curva de aprendizaje pronunciada debido a la complejidad de varias funciones y a una mala incorporación * La exportación de datos es engorrosa y a menudo causa una pérdida de integridad

Caro #### Precios de Mixpanel Gratis Growth: 28 $/mes *Enterprise: Precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de Mixpanel G2 : 4,6/5,0 (1096 reseñas) *Capterra: 4,5/5,0 (130 votos)



