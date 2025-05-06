10 alternativas a Pictory para crear vídeos con IA en 2025

Las herramientas de IA se han introducido en casi todos los ámbitos hoy en día, y el mundo creativo no es una excepción. Podría decirse que la IA se ha consolidado como algo indispensable en este ámbito.
La IA generativa también ha tenido un impacto en la producción de vídeo tradicional. Desde software de creación de vídeos hasta herramientas de edición de vídeo online que perfeccionan tu aspecto en pantalla, la inteligencia artificial puede ayudarte a producir vídeos de calidad profesional hoy mismo. Los creadores y los especialistas en marketing de contenidos pueden publicar contenido de alta calidad en la mitad de tiempo con una plataforma de creación de vídeos.
Estas herramientas hacen mucho: algunas te ayudan a crear avatares personalizados utilizando IA, otras pueden generar vídeos impresionantes con solo unas breves indicaciones, mientras que otras se centran en perfeccionar el vídeo eliminando fondos y mucho más.
Pictory es una de esas herramientas que se ha convertido en la favorita de los creadores de todo el mundo. Sin embargo, los usuarios han estado explorando alternativas debido a sus limitadas funciones de automatización y su interfaz poco intuitiva.
Si eres uno de ellos, este blog es para ti.
Hemos recopilado las 10 mejores alternativas a Pictory para que las evalúes. Te ofrecemos toda la información clave para ayudarte a elegir la plataforma ideal para tu marca, incluyendo las funciones clave, las ventajas y desventajas, y los planes de precios.
¿Qué debes buscar en una alternativa a Pictory?
Antes de elegir, hay algunas funciones que debes tener en cuenta al buscar alternativas a Pictory.
- Interfaz fácil de usar: una interfaz bien diseñada y funciones de arrastrar y soltar simplifican el proceso creativo. Además, busca una navegación clara y una curva de aprendizaje corta.
- Una amplia gama de opciones de personalización: elige alternativas a Pictory que te permitan sustituir recursos y ofrezcan una variedad de plantillas de guiones gráficos, temas, fuentes, colores, recursos musicales y transiciones para que puedas producir fácilmente vídeos personalizados.
- Diferentes estilos y tipos de vídeo: elige tu creador de vídeos con IA en función del estilo específico que necesites, ya sean vídeos de animación, infografías, vídeos de marketing o anuncios para redes sociales.
- IA y automatización: tu alternativa ideal a Pictory debería poder automatizar el proceso de creación de vídeos con sugerencias y narración de texto a voz. Además, asegúrate de que los recursos de IA sean precisos y relevantes.
- Amplia biblioteca multimedia y recursos: Selecciona las alternativas a Pictory que cuenten con una amplia biblioteca multimedia que incluya imágenes, películas, pistas de audio y gráficos de alta calidad. Comprueba también si existe la opción de subir tus propios archivos multimedia para mejorar el atractivo visual.
- Funciones de edición de vídeo: asegúrate de que las alternativas a Pictory preseleccionadas ofrezcan funciones de edición como recortar, recortar, añadir superposiciones de texto y aplicar filtros para crear vídeos más atractivos.
- Opciones de exportación y uso compartido: es fundamental contar con opciones de uso compartido sencillas que admitan varios formatos de salida y resoluciones para garantizar la compatibilidad. Por lo tanto, busca funciones de integración con redes sociales y uso compartido directo que te ayuden a llegar a tu público objetivo.
Las 10 mejores alternativas a Pictory en 2024
Ahora que ya sabes qué funciones debes tener en cuenta, echemos un vistazo a las 10 mejores alternativas a Pictory.
1. Lumen5
Lumen5, una alternativa fácil de usar a Pictory, es una herramienta inteligente de creación de vídeos que utiliza la IA para convertir largos blogs o artículos en vídeos atractivos, ya sea para educación, noticias, entretenimiento o marketing de vídeo.
Diseñada a medida para pequeñas empresas con presupuestos de edición ajustados, esta herramienta basada en IA es excelente para equipos que no tienen conocimientos avanzados de vídeo, pero que aún así quieren vídeos de aspecto profesional.
Lumen5 está diseñado para ser fácil de usar, con edición de arrastrar y soltar, plantillas y la capacidad de convertir blogs y fuentes RSS automáticamente en vídeos. Además, ofrece funciones interesantes como la posibilidad de cargar kits de marca, múltiples entornos de trabajo y colores, fuentes y marcas de agua personalizables.
Aunque puede que no sea la mejor opción para grandes equipos creativos que trabajan juntos, es una opción sólida para personas, emprendedores individuales y autónomos que gestionan contenidos para varias marcas.
Las mejores funciones de Lumen5
- Resumir el contenido de tu blog en vídeos con un solo clic.
- Convierte publicaciones o guiones en vídeos con la voz en off de IA o tu propia voz grabada.
- Establece una marca coherente cargando fuentes, colores y un logotipo para crear un kit de marca personalizado.
- Personaliza los vídeos utilizando la biblioteca multimedia integrada para fotos, vídeos, audio y voz en off con IA.
Limitaciones de Lumen5
- Los vídeos con resolución 1080p solo están disponibles en los planes más caros.
- Algunos usuarios encuentran la interfaz de usuario confusa y el diseño de los vídeos anticuado.
Precios de Lumen5
- Free
- Básico: 29 $ al mes
- Starter: 79 $ al mes
- Profesional: 199 $ al mes
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Lumen5
- G2: 4,5/5 (más de 60 reseñas)
- Capterra: 4,6/5 (más de 130 opiniones)
2. Fliki
Fliki es una plataforma de software fácil de usar para crear vídeos, podcasts y audiolibros mediante la transformación del texto en archivos de audio y vídeos. Es una de las alternativas a Pictory más accesibles para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.
Los usuarios aplauden constantemente su audio realista y bien sincronizado, lo que lo diferencia de otros generadores de vídeo con IA. Además, su colección de más de 1000 voces en 75 idiomas ofrece una amplia gama de opciones para la narración.
Una de las funciones más llamativas de Fliki es su generoso plan Free, que ofrece cinco minutos de vídeo gratis al mes. Proporciona acceso a herramientas esenciales para la generación de contenido de texto a vídeo, voces multilingües, varias opciones de dialectos y una amplia biblioteca de imágenes, videoclips y clips de música.
Las mejores funciones de Fliki
- Utiliza la clonación de voz para incorporar tu voz natural en vídeos generados por IA.
- Accede a un amplio catálogo de medios (integrado con Pixabay) y plantillas para la creación de contenidos diversos.
- Utiliza tweets, entradas de blog y presentaciones de PowerPoint como indicaciones para la IA.
- Aplica la herramienta para casos de uso versátiles, desde vídeos de YouTube hasta conversiones de blogs.
- Mejora la narración utilizando una variedad de estilos de voz y emociones.
Límites de Fliki
- Carece de un uso transparente de los créditos.
- Funciones de edición de vídeo limitadas.
Precios de Fliki
- Free
- Estándar: 28 $ al mes por usuario.
- Premium: 88 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Fliki
- G2: 4,8/5 (más de 120 reseñas)
- Capterra: 4,8/5 (más de 240 opiniones)
3. Synthesia
Otro producto de IA generativa, Synthesia, destaca por sus más de 140 avatares de IA, que permiten a los usuarios elegir entre la biblioteca o incluso crear los suyos propios.
Destaca por transformar guiones de texto en vídeos con audio en varios idiomas y voces. Los usuarios pueden personalizar los fondos y los colores de la marca, añadir música e insertar marcadores para animaciones sencillas.
Sirve para muchos casos de uso, desde la formación hasta las ventas y el marketing de vídeo. La popularidad de Synthesia proviene de su simplicidad, sus numerosas funciones, sus avatares de IA con sonido natural y sus herramientas colaborativas. Una vez que el borrador del vídeo está listo, los creadores pueden compartirlo fácilmente con otros, recibir comentarios en la plataforma y, a continuación, incrustar o descargar el vídeo.
Las mejores funciones de Synthesia
- Transforma tu texto en vídeos atractivos en cuestión de minutos.
- Accede a una variedad de voces de IA que suenan naturales en más de 120 idiomas.
- Publica y comparte vídeos fácilmente con un enlace compartible generado.
- Crea avatares de IA personalizados para proyectos de vídeo, materiales de formación y mucho más.
- Crea guiones de vídeo con el asistente de guiones de IA.
- Graba tu pantalla para crear vídeos tutoriales y de formación.
- Añade subtítulos en varios idiomas y alinea las animaciones con el contenido de audio.
Limitaciones de Synthesia
- La edición de vídeos y la adición de subtítulos lleva mucho tiempo.
- El número de escenas que puedes añadir a cada vídeo depende de tu plan de precios.
Precios de Synthesia
- Starter: 22 $ al mes (facturado anualmente)
- Creador: 67 $ al mes (facturado anualmente)
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Synthesia
- G2: 4,7/5 (más de 1200 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 110 opiniones)
4. Descript
Descript es un software de edición de vídeo online único, basado en IA, que te permite editar tus vídeos como si fueran documentos.
La función de transcripción automática significa que cualquier cambio que realices en el texto, como eliminar, mover o copiar, se traduce directamente en tu vídeo. Es ideal para los creadores de contenido que buscan una solución integral para la edición.
Es como la edición de un documento de Word: sube archivos multimedia o graba audio, obtén una transcripción instantánea y, a continuación, edita tus clips multimedia modificando el texto.
Puedes crear una voz en off realista basada en tu voz con voces de IA. Además, la pantalla verde reconoce automáticamente el fondo de tu vídeo, lo que te permite cambiarlo por el que quieras.
Las mejores funciones de Descript
- Genera transcripciones automáticamente con una precisión de hasta el 95 %.
- Edita audio y vídeo utilizando indicaciones de edición basadas en texto.
- Reenfoca tu mirada con la función Eye Contact, especialmente útil cuando lees un guion.
- Elimina las palabras de relleno y los silencios con un solo clic.
Límites de Descript
- La interfaz de usuario carece de intuitividad.
- Las indicaciones a menudo se interpretan incorrectamente.
Precios de Descript
- Free
- Creador: 15 $ al mes por usuario
- Ventaja: 30 $ al mes por usuario.
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Descript
- G2: 4,6/5 (más de 390 reseñas)
- Capterra: 4,8/5 (más de 160 opiniones)
5. Steve. IA
Steve. ai es una potente herramienta de creación de vídeos basada en IA que ofrece opciones de vídeo en directo y animado. Incluye diversas imágenes de archivo, personajes y pistas de audio, lo que te permite personalizar el diseño del texto, ajustar la duración de las escenas y utilizar plantillas de color.
Diseñado para usuarios empresariales, equipos de marketing y educadores, Steve. ai garantiza una experiencia fácil de usar. Tanto si eres un bloguero que reutiliza contenido como si eres un principiante en la creación de vídeos, Steve. ai tiene una función de blog a vídeo que amplía el alcance de tu audiencia.
También puedes añadir música, efectos de sonido y texto para personalizar tus vídeos y satisfacer necesidades específicas.
Las mejores funciones de Steve. IA
- Produce vídeos animados y en directo de primera calidad con IA.
- Ahorra tiempo con guiones generados automáticamente para tus vídeos.
- Mejora tus vídeos incorporando un presentador de noticias animado.
- Crea contenido más inclusivo utilizando personajes de IA que representan diferentes edades, etnias y profesiones.
Limitaciones de Steve. IA
- Plantillas limitadas
- Carece de un botón directo para «compartir».
Precios de Steve. IA
- Free
- Básico: 20 $ al mes
- Starter: 60 $ al mes
- Pro: 80 $ al mes
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Steve. /IA
- G2: 4,7/5 (más de 20 reseñas)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
6. RunwayML
Runway, otra de las alternativas favoritas a Pictory, utiliza «herramientas mágicas» de IA para crear vídeos, imágenes y animaciones en 3D, así como para mejorar el audio, todo ello a un coste mucho menor que los proyectos dirigidos por humanos.
Ofrece más de 30 funciones de IA específicas para la creación de vídeos, y sus últimas funciones Gen-2 te permiten crear vídeos innovadores a partir de texto y/o imágenes.
También puedes añadir audio cargando un archivo independiente y sincronizarlo fácilmente con tu vídeo. Runway funciona tanto en ordenadores de escritorio como en dispositivos móviles.
Las mejores funciones de Runway
- Crea o mejora contenidos multimedia con indicaciones de texto a vídeo y de vídeo a vídeo.
- Puede ser utilizado tanto por grandes empresas como por artistas independientes.
- Personaliza Runway entrenando tu modelo de IA para que se adapte al estilo de tu marca y a las directrices temáticas.
Limitaciones de Runway
- Sin avatares de IA.
Precios de Runway
- Básico: Gratis, gratuito/a
- Estándar: 15 $ al mes por usuario.
- Ventaja: 35 $ al mes por usuario.
- Unlimited: 95 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Runway
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay reseñas disponibles.
7. DeepReel
Imagina clonarte a ti mismo para crear vídeos personalizados a gran escala.
Con DeepReel, puedes escribir tu guion y ver cómo tu avatar lo recita con tu voz, y está disponible en más de 30 idiomas. Esto convierte a la plataforma en tu mejor opción para establecer conexiones personalizadas con clientes y clientes potenciales, haciendo que tu marca destaque.
Amplíe su proceso de creación de contenido de vídeo mientras aumenta la productividad de las ventas al interactuar con clientes individuales. También puede personalizar los correos electrónicos y las páginas de destino de los vídeos con los activos de su marca.
Las mejores funciones de DeepReel
- Genera vídeos enriquecidos con audio a partir de texto.
- Mejora tus vídeos con avatares de IA para darles un toque de calidad profesional.
- Importa vídeos conectando tu cuenta de Canva.
- Lanza campañas de vídeo personalizadas para llegar a tu público de forma eficaz.
Límites de DeepReel
- Carece de aplicaciones móviles y de aplicaciones de escritorio específicas.
Precios de DeepReel
- Starter: 5 $ al mes
- Creador: 19 $ al mes
- Creador plus: 39 $ al mes
- Pro: 99 $ al mes
- Empresa: 199 $ al mes
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de DeepReel
- G2: No hay reseñas disponibles.
- Capterra: No hay reseñas disponibles.
8. Hour One
Hour One destaca entre las alternativas a Pictory por su interfaz fácil de usar y su compatibilidad global. La plataforma permite la creación de vídeos con IA en más de 100 idiomas, con 200 voces con acentos y pronunciaciones realistas.
Además de sus capacidades multilingües, Hour One ofrece funciones únicas como plantillas de proyectos en 3D y herramientas de asistente de IA. Estas herramientas, impulsadas por ChatGPT, ayudan a los usuarios a crear vídeos, guiones y traducciones más inteligentes a gran escala.
La plataforma de edición de vídeo autoservicio de Hour One, Reals, es minimalista y fácil de usar, y hace especial hincapié en la creación de guiones. Cuenta con más de 30 avatares de IA que ofrecen narración en 19 idiomas, lo que permite a los usuarios crear rápidamente vídeos de alta calidad a partir de guiones basados en texto.
Las mejores funciones de Hour One
- Crea vídeos atractivos con avatares de IA en varios idiomas.
- Genera imágenes a partir de texto dentro del editor de vídeo.
- Crea vídeos utilizando plantillas de vídeo en 2D y 3D o incluso sencillas indicaciones de IA.
- Utiliza el kit de marca y las introducciones/conclusiones de marca para lograr una imagen de marca coherente.
Límites de Hour One
- Stock limitado de plantillas.
- Los avatares carecen de realismo.
Precio de Hour One
- Free
- Lite: 30 $ al mes
- Empresa: 112 $ al mes
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Hour One
- G2: 4,5/5 (más de 100 reseñas)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
9. Pipio
Pipio es una alternativa sencilla a Pictory que te permite crear vídeos profesionales con IA simplemente escribiendo, haciendo clic y arrastrando elementos en la pantalla.
Con más de 100 portavoces virtuales personalizables, Pipio es adecuado para diversos fines, como marketing, equipo de ventas y formación. Estos avatares de IA hablan en más de 40 idiomas con diversos acentos, lo que ofrece una solución versátil para tus necesidades de vídeo.
Pipio, la opción preferida por cineastas, profesionales del marketing, emprendedores y muchos otros, crea vídeos de aspecto profesional con apariencia, voz e idioma personalizables.
Las mejores funciones de Pipio
- Personaliza una amplia gama de avatares digitales para tus vídeos.
- Genera vídeos de alta calidad directamente desde tu guion.
- Personaliza tu vídeo con tu voz preferida, efectos visuales, etc.
Limitaciones de Pipio
- La calidad del vídeo no es tan alta como la de los demás de esta lista.
Precios de Pipio
Premium: 25 $ al mes
Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Pipio
- G2: No hay reseñas disponibles.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
10. Veed
Veed, uno de los favoritos entre los creadores de contenido para redes sociales, es una plataforma online fácil de usar diseñada para principiantes y profesionales que desean crear y editar vídeos rápidamente.
El editor de arrastrar y soltar, junto con funciones como el subtitulado automático, la grabación de pantalla y un teleprompter, facilita la creación de vídeos utilizando tecnología de IA generativa.
Personaliza el texto, las fuentes, los colores y la música para crear vídeos únicos y elige entre diferentes temas para transmitir mensajes específicos. La plataforma simplifica la transcripción de vídeos: solo tienes que subir tu vídeo, hacer clic en «Transcribir automáticamente» y descargar la transcripción.
Las mejores funciones de Veed
- Simplifica la edición con un cronograma intuitivo y herramientas de un solo clic.
- Ahorra tiempo utilizando el generador de guiones de vídeo con IA para estructurar la narrativa de tu vídeo.
- Añade subtítulos o transcribe el audio a texto al instante.
- Mejora tus vídeos incorporando medios de archivo gratis.
- Convierte texto en voz sin esfuerzo con un avatar personalizado.
Límites de Veed
- La plataforma es demasiado lenta, especialmente para vídeos de más de 10 minutos.
- Opciones de personalización limitadas.
Precios de Veed
- Free
- Básico: 290 $ al mes por usuario.
- Pro: 599 $ al mes por usuario.
- Empresa: 1500 $ al mes por usuario
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Veed
- G2: 4,6/5 (más de 400 reseñas)
- Capterra: 3,4/5 (más de 40 reseñas)
Otras herramientas de IA para la gestión de vídeos: ClickUp
A diferencia de las alternativas a Pictory que se centran en generar vídeos profesionales utilizando IA, las plataformas de productividad para gestionar proyectos de vídeo, como ClickUp, ofrecen una gama mucho más amplia de herramientas basadas en IA. Estas herramientas simplifican tu flujo de trabajo creativo, mejoran la colaboración y aumentan la productividad.
ClickUp, un software de gestión de proyectos, es un hub de productividad centralizado que reúne todo tu trabajo. Con funciones flexibles de gestión de proyectos y tareas, una biblioteca de plantillas y más de 1000 integraciones, ClickUp es la plataforma ideal para que los equipos optimicen sus proyectos y tareas de vídeo en un único entorno de trabajo colaborativo.
ClickUp Brain, con su AI Knowledge Manager, AI Project Manager y AI Writer for Work, ofrece información contextual y ahorro de tiempo para mejorar la productividad.
Utiliza el asistente de escritura con IA para generar ideas, esquemas y guiones para vídeos en cuestión de segundos. Puede corregir la ortografía y la gramática, incluso traducir tu texto a varios idiomas y modificarlo como desees, ya sea para hacerlo más largo, más corto, más atractivo o más sencillo.
ClickUp también ofrece herramientas colaborativas para la lluvia de ideas, como ClickUp Pizarras, que te ayudarán a ti y a tu equipo creativo a idear ideas para vídeos y crear guiones.
Utiliza ClickUp Docs como espacio de trabajo colaborativo para guardar ideas de guiones, fuentes de inspiración, resúmenes creativos y mucho más. También puedes utilizarlo para compartir vídeos con tu equipo y las partes interesadas para que los comenten y realicen la Revisión.
Si te cuesta llevar un seguimiento de tus múltiples proyectos creativos, tenemos justo lo que necesitas. Con ClickUp Tasks, puedes organizar y realizar un seguimiento de todos tus proyectos con sus tareas relacionadas, establecer prioridades, asignarlas a sus respectivos propietarios, añadir comentarios y recordatorios, e incluso realizar automatizaciones de tareas repetitivas. Puedes realizar un seguimiento del progreso a través de diferentes vistas, como la vista Tablero al estilo Kanban, la vista Gantt o la vista Cronograma.
Para los equipos de diseño y creativos, ClickUp ofrece una amplia biblioteca de plantillas seleccionadas para construir flujos de trabajo que reflejen tus procesos ideales, fomentando la eficiencia y la creatividad.
Para la producción de vídeos en concreto, ClickUp cuenta con esta plantilla de producción de vídeos que te ayudará a poner en marcha tus proyectos de vídeo. Úsala para organizar y realizar el seguimiento de tus proyectos de vídeo por tipo, estado, fechas límite, etc.
Las mejores funciones de ClickUp
- Accede a más de 100 indicaciones integradas en ClickUp Brain para obtener resultados precisos en tu primer intento de creación de contenido con la ayuda de la IA.
- Crea guiones, esquemas de vídeo e ideas para historias generados por IA en cuestión de segundos.
- Supera las barreras lingüísticas con la acción Traducir y ofrece interpretaciones casi perfectas en 12 idiomas.
- Comparte tus guiones y vídeos con las partes interesadas para que los comenten y realicen la revisión dentro de la plataforma.
- Haz una lluvia de ideas colectiva con tu equipo sobre argumentos e ideas para guiones utilizando ClickUp Pizarras.
- Realiza un seguimiento eficaz de todos tus proyectos creativos, cronogramas, dependencias, etc., utilizando tareas de ClickUp con campos y estados personalizados.
- Conéctate sin esfuerzo a través de más de 1000 integraciones con las principales herramientas de trabajo.
- Explora una biblioteca de plantillas en continua expansión con recursos predefinidos y personalizables para poner en marcha cualquier proceso en ClickUp.
Limitaciones de ClickUp
- Al principio hay una curva de aprendizaje, ya que se ofrece un amplio intervalo de funciones.
- La app no ofrece todas las vistas disponibles.
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9300 reseñas)
- Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)
Crea vídeos con la plataforma de IA adecuada
La plataforma de IA adecuada puede convertirse en tu socio más fiable para la creación de vídeos. Sin embargo, elegir la herramienta ideal de nuestra lista de alternativas a Pictory es solo el primer paso.
Si bien estas alternativas ofrecen fantásticas funciones para la creación de vídeos, también necesitas una herramienta para gestionar tus flujos de trabajo creativos y tu contenido.
Ahí es donde entra en juego ClickUp con su arsenal de funciones de gestión de proyectos y tareas.
Con ClickUp, puedes optimizar tu proceso de producción de vídeos, colaborar con tu equipo y asegurarte de que tus proyectos sigan su curso de principio a fin. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita y transforma tu forma de trabajar en tus proyectos de vídeo!