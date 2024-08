11 podcasts imprescindibles para emprendedores con mentalidad de crecimiento

En 82 millones Estadounidenses escuchan podcasts en la actualidad; se prevé que la audiencia supere los 100 millones a finales de año. Este crecimiento exponencial refleja la creciente popularidad de los podcasts, muchos de cuyos oyentes tienen entre 12 y 34 años.

Los podcasts de emprendedores se han hecho un hueco importante en este auge, ofreciendo a los oyentes ideas, estrategias e historias inspiradoras sobre empresas.

Tanto si eres un aspirante a empresario en el mundo de los negocios en línea como si eres un propietario de empresa experimentado en busca de ideas innovadoras para obtener ingresos pasivos, este blog es para ti.

Nuestra lista de 11 podcasts imprescindibles para emprendedores está diseñada para fomentar la mentalidad de crecimiento, crucial para navegar por las complejidades del espíritu empresarial.

Por qué los emprendedores deben escuchar podcasts

Los emprendedores que buscan prosperar en el competitivo panorama empresarial deberían considerar indispensables los podcasts de negocios. He aquí por qué:

Acceso a conocimientos de expertos : Los podcasts para empresarios ofrecen experiencias reales y conocimientos de empresarios de éxito. Programas como el Tim Ferriss Show y el GaryVee Audio Experience ofrecen entrevistas con destacados profesionales y brindan a los oyentes la oportunidad de aprender de los mejores de la empresa

: Los podcasts para empresarios ofrecen experiencias reales y conocimientos de empresarios de éxito. Programas como el Tim Ferriss Show y el GaryVee Audio Experience ofrecen entrevistas con destacados profesionales y brindan a los oyentes la oportunidad de aprender de los mejores de la empresa Un amplio intervalo de temas: Desde las últimas tendencias tecnológicas hasta estrategias de marketing, los podcasts cubren temas vitales para el intento correcto de emprender, garantizando un amplio espectro de oportunidades de aprendizaje

Desde las últimas tendencias tecnológicas hasta estrategias de marketing, los podcasts cubren temas vitales para el intento correcto de emprender, garantizando un amplio espectro de oportunidades de aprendizaje Conveniencia y flexibilidad: Como herramienta de aprendizaje, los podcasts permiten a los empresarios absorber información sobre la marcha, adaptándose perfectamente a sus apretadas agendas

Como herramienta de aprendizaje, los podcasts permiten a los empresarios absorber información sobre la marcha, adaptándose perfectamente a sus apretadas agendas Historias de éxito: Los empresarios comparten sus experiencias, tanto sus triunfos como sus retos, y ofrecen a los oyentes valiosos puntos de vista sobre cómo desenvolverse en el mundo de la empresa

Los empresarios comparten sus experiencias, tanto sus triunfos como sus retos, y ofrecen a los oyentes valiosos puntos de vista sobre cómo desenvolverse en el mundo de la empresa Aprender de los fracasos: Al conocer los reveses sufridos por otros, los empresarios pueden aprender a gestionar los riesgos y a ser resistentes

Al conocer los reveses sufridos por otros, los empresarios pueden aprender a gestionar los riesgos y a ser resistentes Estar al día de las tendencias del sector: Los podcasts de emprendedores suelen hablar de tecnologías emergentes y cambios en el mercado, lo que permite a los empresarios adelantarse a los acontecimientos y aprender continuamente

Reseñas y recomendaciones de los mejores podcasts de emprendedores

Adéntrese en las mentes de emprendedores y pioneros de éxito a través de estos podcasts e inspírese para alcanzar sus sueños empresariales. A continuación te presentamos algunas de las voces más influyentes en el ámbito empresarial.

1. La experiencia de audio de GaryVee: Beneficioso para los emprendedores

vía

www.garyvee.com https://garyvaynerchuk.com/podcast/_ gary Vaynerchuk /%href/

Anfitrión: Gary Vaynerchuk

the GaryVee Audio Experience_ es indispensable tanto para los aspirantes a empresarios como para los ya establecidos. Conducido por el empresario en serie y líder intelectual Gary Vaynerchuk, este podcast ofrece una gran cantidad de conocimientos sobre diversos aspectos de la iniciativa empresarial.

Vaynerchuk comparte su experiencia sobre cómo aprovechar las redes sociales para el crecimiento de la empresa, estrategias para ampliar negocios en línea, marca personal y mucho más. Además, los oyentes se beneficiarán de los consejos de empresarios de éxito que afrontan los retos de la empresa.

¿Por qué nos gusta?

El enfoque directo y perspicaz de Gary, combinado con su vasta experiencia en tecnología y marketing, proporciona valiosas lecciones sobre la creación de una marca y la aplicación de estrategias de negocio. Sus entrevistas con líderes del sector ofrecen consejos prácticos e inspiración para propietarios de empresas de cualquier fase.

Episodios imprescindibles

Proyecto Avión Anfitrión: Tim Ferriss

The Tim Ferriss Show ofrece entrevistas en profundidad con magnates de los negocios, autores de superventas y profesionales de alto rendimiento de diversos campos. Ferriss destaca en la extracción de sus rutinas, hábitos y estrategias que los oyentes pueden aplicar directamente a su viaje empresarial.

El podcast abarca muchos temas, desde el desarrollo personal y el trucos de productividad a estrategias de empresa y consejos de salud. La curiosidad de Ferriss y su meticuloso estilo de entrevista brindan a los oyentes una oportunidad única de aprender de las experiencias de artistas de talla mundial.

¿Por qué nos gusta?

El enfoque de Ferriss para deconstruir las fórmulas de éxito de los grandes triunfadores ofrece un valor incomparable. Su capacidad para profundizar en los hábitos y tácticas que han llevado a las personas a la cima de sus campos hace que este podcast sea imperdible.

Episodios imprescindibles

Las lecciones de vida y los intentos correctos de cuatro presidentes - Doris Kearns Goodwin Anfitrión: Guy Raz

Guy Raz presenta las apasionantes historias de emprendedores e innovadores que han dado figura a algunas de las empresas más renombradas del mundo. A través de la cautivadora narración de Raz, los oyentes podrán echar un vistazo a las luchas, contratiempos y avances de los líderes del sector.

El podcast destaca las historias humanas que hay detrás de las grandes empresas y la determinación y creatividad necesarias para construir un imperio. La capacidad de Raz para sacar a relucir anécdotas personales y momentos cruciales de los fundadores inspirará a cualquiera que se encuentre en el camino de la iniciativa empresarial.

¿Por qué nos gusta?

La narrativa de Raz da vida al viaje empresarial, haciendo que los retos y triunfos de la creación de una empresa resulten cercanos. Sus entrevistas con fundadores ofrecen una visión sincera de la realidad empresarial.

Episodios que hay que escuchar

Poshmark: Manish Chandra Anfitrión: Pat Flynn

Pat Flynn se centra en enseñar a los oyentes cómo crear empresas online que generen ingresos pasivos. Combinando entrevistas, estudios de casos y sus propias experiencias, Flynn ofrece estrategias prácticas para lograr la independencia financiera a través del emprendimiento en línea.

Este podcast es una mina de oro para cualquiera que desee comprender los entresijos de los negocios en línea, desde el marketing de afiliación y la creación de productos hasta las estrategias de marketing digital. Los consejos prácticos de Flynn y su tono alentador hacen que los conceptos complejos sean accesibles para todos.

Tanto si busca diversificar sus fuentes de ingresos como crear una empresa que le permita más libertad y flexibilidad, Smart Passive Income le ofrece la orientación que necesita para hacer realidad sus metas profesionales .

¿Por qué nos gusta?

El uso compartido por Flynn de sus intentos correctos y sus fracasos ofrece a los oyentes una vista realista de la generación de ingresos pasivos en línea. Sus consejos son prácticos, probados y adaptados para ayudarle a aumentar su presencia en Internet.

Episodios de obligada escucha

IA-ify Your Business con Rick Mulready Anfitrión: Reid Hoffman

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, explora los principios de crecimiento de una empresa a través de conversaciones con algunos de los empresarios de más éxito del mundo. El podcast es una mezcla de narración única y entrevistas en profundidad, que ofrece una visión de las estrategias de crecimiento de empresas famosas.

Los oyentes tienen acceso a las mentes de los principales directores ejecutivos y fundadores, y descubren la importancia de la cultura, la innovación y la estrategia en el crecimiento de las empresas. Las teorías de Hoffman sobre el crecimiento se ponen a prueba y se perfeccionan a través de estas conversaciones, ofreciendo una valiosa experiencia de aprendizaje a los oyentes.

¿Por qué nos gusta?

El acceso de Hoffman a las luminarias del mundo de los negocios y su experiencia como empresario hacen de Masters of Scale uno de nuestros podcasts favoritos para cualquier persona interesada en la dinámica del crecimiento empresarial. Ofrece una visión poco frecuente de los procesos de toma de decisiones de quienes han conseguido ampliar sus empresas.

Episodios que hay que escuchar

Aprende de cada "no Anfitrión: David Brown

business Wars ofrece a los oyentes una mirada al interior de las feroces rivalidades empresariales que han dado figura al mundo de los negocios. Perfecto para los fascinados por la dinámica competitiva entre gigantes de la industria, este podcast se adentra en:

Las intensas rivalidades y estrategias que impulsan a las empresas al liderazgo del sector

Cómo afecta la competencia a la innovación, el liderazgo, los consumidores y los mercados

Las cualidades necesarias para prosperar en entornos empresariales competitivos

¿Por qué nos gusta?

Su estilo de narración documental ofrece una inmersión profunda en las estrategias y los resultados de las principales batallas empresariales, proporcionando lecciones sobre estrategia competitiva y lo que está en juego a nivel personal y profesional.

Episodios que hay que escuchar

*[Taylor Swift vs The World | On the Outside](https://podcasts.apple.com/us/podcast/taylor-swift-vs-the-world-on-the-outside/id1335814741?i=1000646058254)*

Host: Andrew Warner

Mixergy es el lugar donde las personas ambiciosas aprenden de mentores experimentados a través de entrevistas perspicaces y cursos completos. Es valioso para los empresarios en la tecnología y la educación, centrándose en:

Los aspectos prácticos de la creación y ampliación de una empresa

Consejos prácticos de diversos intervalos de empresarios

Perspectivas sobre recaudación de fondos, desarrollo de productos y estrategias de marketing

Lecciones extraídas tanto de los intentos correctos como de los fracasos de los fundadores de nuevas empresas

¿Por qué nos gusta?

Con su extenso archivo y su énfasis en la tecnología educativa, Mixergy destaca como un recurso vital para la educación empresarial práctica.

Episodios que hay que escuchar

¿Qué fue de Allbirds? Anfitrión: John Lee Dumas

Entrepreneurs on Fire tiene como objetivo inspirar y educar a los empresarios emergentes con historias y estrategias de figuras de éxito en los negocios. El podcast se centra en:

Los viajes y los intentos correctos de empresarios de renombre

Estrategias para crear y rentabilizar eficazmente empresas en línea

Una amplia gama de temas, como marketing, redes y productividad

Motivación diaria y consejos prácticos para el crecimiento empresarial

¿Por qué nos gusta?

Sus episodios diarios y consejos prácticos la convierten en una fuente de inspiración y orientación para emprendedores de cualquier fase.

Episodios que hay que escuchar

Por qué la mayoría de los emprendedores luchan por conseguir el crecimiento, los beneficios y la libertad que desean con Clate Mask Anfitriones: Lauryn Evarts Bosstick y Michael Bosstick

Este podcast ofrece una mezcla única de iniciativa empresarial, estilo de vida y bienestar a través de atractivas conversaciones con empresarios de éxito, famosos y expertos en salud. Incluye:

Ideas sobre el crecimiento de la empresa junto con el bienestar personal

Debates sobre salud, bienestar y optimización del estilo de vida.

Estrategias de marca, marketing y redes sociales desde una perspectiva personal

¿Por qué nos gusta?

Su mezcla de consejos para el éxito profesional con ideas sobre salud y bienestar personal ofrece un enfoque holístico de la vida empresarial.

Episodios que hay que escuchar

Jamie Kern Lima Sobre Cómo Desarrollar la Autoestima, Creer que Eres Suficiente y Transformar tu Vida Host: Alison Beard y Curt Nickisch

HBR IdeaCast es un faro para quienes buscan mantenerse a la cabeza en los negocios y la gestión. Este podcast, directamente desde la Harvard Business Review, ofrece semanalmente las ideas de las mentes más brillantes del campo:

Las últimas investigaciones e ideas sobre liderazgo, estrategia e innovación

Conversaciones con personalidades destacadas del mundo de la empresa y colaboradores de HBR

Debates en profundidad sobre la gestión de equipos, el impulso del cambio y el futuro del trabajo

¿Por qué nos gusta?

El prestigio de Harvard Business Review y el calibre de sus invitados hacen de este podcast un recurso inestimable para conocer las últimas ideas sobre empresas y estrategias de gestión.

Episodios que hay que escuchar

¿Qué dicen los oyentes?

**Buen podcast para aquellos que quieren algo de información sobre el mundo fuera de su propia empresa inmediata. Te hace pensar en grande. Buen material

11. Esta semana en Startups: Perspectivas semanales del mundo de las startups

vía Podcasts de Apple Anfitrión: Jason Calacanis

esta semana en Startups es el resumen semanal de todo lo relacionado con las startups, presentado por el empresario e inversor ángel de Silicon Valley Jason Calacanis. Es una escucha esencial que cubre:

Las últimas tendencias en startups para emprendedores, inversores y entusiastas de la tecnología

Entrevistas con fundadores de startups e inversores de capital riesgo.

Información actualizada sobre capital riesgo, tendencias tecnológicas y estrategias para el intento correcto.

Consejos prácticos sobre cómo superar los obstáculos habituales en las nuevas empresas y cómo ampliarlas.

¿Por qué nos gusta?

El punto de vista de Jason Calacanis y su red de contactos ofrecen a los oyentes información exclusiva y consejos de primera mano desde el corazón del mundo de las nuevas empresas tecnológicas.

Episodios que hay que escuchar

¿Qué dicen los oyentes?

Nada como esto en el Reino Unido. Me alegro mucho de haber encontrado este programa, ya que en el Reino Unido no tenemos nada parecido. Muchas ideas e historias de las que puedo aprender y compartir con mi equipo

Cómo utilizar los podcasts para el desarrollo de la iniciativa empresarial

Los podcasts para empresas sirven para recursos de growth-hacking para mejorar la perspicacia empresarial y fomentar una mentalidad de crecimiento entre los empresarios en ciernes. He aquí cómo sacarles el máximo partido.

Conceptos probados para planificar negocios

Los mejores podcasts sobre iniciativa empresarial suelen incluir profundas inmersiones en las experiencias de quienes se han desenvuelto con éxito en el mundo de la empresa. Los aspirantes a empresarios pueden extraer de estos podcasts consejos y estrategias prácticos y reales directamente aplicables a sus proyectos de empresa.

Son una fuente fiable de conceptos empresariales de eficacia probada y consejos de marketing de primera, y los mejores podcasts le enseñarán incluso a crear el intento correcto para su propia empresa. Usted y su equipo pueden aprender valiosas lecciones y aplicarlas para planificar y hacer crecer su empresa.

Lecciones de emprendimiento sobre la marcha

Los podcasts de Business son un valioso recurso para los empresarios en ciernes. Las principales plataformas de podcasts ofrecen acceso a podcasts para emprendedores sobre diversos temas, desde noticias sobre nuevas empresas y consejos empresariales para empresas en línea hasta los entresijos de la gestión de empresas familiares. Lo mejor es escucharlos a la hora y al ritmo que prefieras.

Los podcasts para emprendedores son también una excelente opción para quienes desean aprender de líderes de opinión, expertos en negocios y empresarios en línea, pero no les entusiasma leer libros. Ofrecen una valiosa orientación para dirigir una empresa con éxito.

Desarrollar una mentalidad empresarial a través de podcasts

Seguir algunos de los mejores podcasts de Business puede catalizar el desarrollo y el crecimiento personal. Participar regularmente en podcasts también fomenta una mentalidad de aprendizaje continuo y adaptabilidad.

Estos podcasts son cruciales para cualquiera que desee destacar en el competitivo entorno empresarial, ya que ofrecen orientación sobre numerosos retos y oportunidades. A diferencia de los cursos de Business, que pueden costar un ojo de la cara, el único coste que le supondrán estos podcasts para empresarios será el de la suscripción a la plataforma

Emprender con éxito con ClickUp

En el mundo empresarial, mantenerse al día y aprender continuamente es vital para el intento correcto. Estos podcasts de emprendedores en las principales plataformas de podcasts lo cubren todo, desde la gestión de una empresa familiar hasta la navegación por intensas rivalidades corporativas.

Son una rica fuente de consejos empresariales, tanto si eres un emprendedor en serie, un experimentado líder empresarial o acabas de empezar a emprender.

Aunque la inspiración es estupenda, se necesitan las herramientas y la infraestructura adecuadas para hacer realidad los sueños empresariales. O simplemente para empezar.

ClickUp surge como potente herramienta para startups que ofrece funciones que agilizan las operaciones, mejoran la colaboración y aumentan la eficacia. ClickUp para nuevas empresas reduce la necesidad de múltiples herramientas, lo que facilita la gestión de proyectos, la comunicación con las partes interesadas y la creación de una empresa próspera.

Las capacidades de ClickUp son particularmente beneficiosas para emprendedores que buscan optimizar sus procesos y para equipos centrados en mejora de procesos de empresa . Veamos sus funciones principales que ayudan a dirigir empresas con éxito:

Gestión de tareas y proyectos: Funciones de ClickUpgestión de tareas de ClickUp permite a los empresarios aplicar las ideas de los podcasts organizando el trabajo en tareas y proyectos con propietarios y cronogramas claros, lo que garantiza que las ideas se lleven a la práctica de forma eficiente y eficaz

Delegue fácilmente el trabajo asignando tareas directamente al equipo o @mencionándolas en un comentario para convertir sus ideas en elementos de acción

Control de tiempo : Esta función permite a los usuarios controlar el tiempo que dedican a tareas específicas. Ayuda a priorizar las actividades que ofrecen más valor a la empresa

control de tiempo manual mediante la función de control de tiempo manual de ClickUp

Estrategias de ajuste de metas :Metas de ClickUp permite a los empresarios establecer objetivos claros y viables con indicadores clave de rendimiento medibles. Le permite realizar un seguimiento del progreso hacia estas metas, garantizando la alineación con la estrategia general de la empresa y el crecimiento

mapea las metas y estrategias de tu equipo y consolídalas usando el tablero de ClickUp Metas_

Plantillas de propuesta de valor : Con las plantillas personalizables de ClickUp, los empresarios pueden perfeccionar sus propuestas de valor utilizando los conocimientos adquiridos en los podcasts. Estas plantillas ayudan a articular ofertas empresariales únicas de forma clara y convincente para los mercados objetivo

**Automatización : ClickUp ayuda a agilizar los flujos de trabajo automatizando tareas repetitivas como los correos electrónicos de seguimiento o la asignación de tareas. Esto deja más tiempo para la planificación estratégica y el aprendizaje.

Gestione la automatización de clientes a través de las funciones de automatización de ClickUp

**Documentación y wikis :Documentos de ClickUp es donde puede consolidar y guardar todos sus documentos de procesos, políticas, bases de conocimiento y planes de empresa. Este repositorio central favorece el aprendizaje continuo y el trabajo en colaboración de todo el equipo

Obtenga una vista rápida de todas sus Subpáginas conectadas y relaciones en ClickUp Docs para mantenerse organizado y mantener el trabajo conectado

Haga avanzar su empresa con ClickUp

Los podcasts de emprendedores ofrecen aprendizaje, inspiración y consejos prácticos para cualquier persona que se enfrente a las complejidades de crear y hacer crecer una empresa. Tanto si se encuentra en las fases iniciales de su empresa como si está ampliando una corporación ya establecida, añadir estos podcasts a su rutina puede mejorar significativamente sus conocimientos y enseñarle nuevas estrategias para alcanzar el intento correcto.

La integración de las ideas de sus podcasts empresariales favoritos con las sólidas funciones de ClickUp le permite afrontar los retos, aprovechar las oportunidades e impulsar su empresa. Registrarse en ClickUp hoy mismo para aprovechar el poder de la eficacia, la colaboración y la innovación en sus iniciativas empresariales.

Preguntas frecuentes

**1. ¿Qué es un podcast en el mundo de la empresa?

Un podcast sobre iniciativa empresarial es un programa de audio digital diseñado para ofrecer ideas, estrategias e historias inspiradoras de líderes del sector y expertos de un sector concreto. Estos podcasts para emprendedores suelen incluir entrevistas con otros emprendedores que comparten su camino hacia el éxito masivo, los retos y las lecciones aprendidas. El contenido puede ir desde consejos prácticos para crear y ampliar una empresa hasta debates sobre las últimas tendencias en tecnología e innovación. Los mejores podcasts de emprendedores sirven como recurso para los aspirantes a empresarios y los ya establecidos que buscan ampliar sus conocimientos y habilidades.

2. ¿Cómo crear un podcast para emprendedores?

Empezar un podcast para emprendedores implica varios pasos clave, empezando por definir su nicho y su público objetivo. Considere qué perspectiva o valor único puede aportar a sus oyentes, ya sea compartiendo sus experiencias empresariales, entrevistando a otros líderes empresariales o explorando temas como los ingresos pasivos o la experiencia empresarial. Invierta en un equipo de grabación de calidad y en software de edición para asegurarse de que su podcast tenga una calidad de sonido profesional. Planifique sus episodios, utilizando un formato de preguntas y respuestas para atraer a su audiencia y cubrir los temas de forma exhaustiva. La promoción de su podcast en las redes sociales y plataformas de podcast puede ayudarle a llegar a un público más amplio. Por último, la constancia es clave: los episodios regulares mantienen el interés de los oyentes y atraen a nuevos seguidores.

3. ¿Tiene la revista Entrepreneur un podcast?

Sí, la revista Entrepreneur publica Entrepreneur Weekly este podcast, dirigido a personas interesadas en el mundo de los negocios y la empresa, trata diversos temas de interés para los emprendedores, como las estrategias de puesta en marcha, el crecimiento empresarial, el liderazgo y la innovación. Este podcast trata diversos temas de interés para los empresarios, como las estrategias de puesta en marcha, el crecimiento empresarial, el liderazgo y la innovación. Con entrevistas a líderes del sector, el podcast de la revista Entrepreneur ofrece a los oyentes historias inspiradoras, ideas valiosas y consejos prácticos para ayudarles a alcanzar sus metas empresariales. A través de su atractivo contenido, el podcast pretende inspirar, educar y empoderar a los emprendedores en su camino hacia el intento correcto.