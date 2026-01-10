¿Cómo funciona ChatGPT? ¡Saca el máximo partido a ChatGPT!

Demos un paso atrás para recordar la era anterior a ChatGPT.

Escribir y programar todo desde cero

Dedicar horas a la investigación

Dificultad para comprender un artículo científico extremadamente complicado sobre temas especializados

Leer un documento de 50 páginas para redactar un resumen de 10 frases

Desde luego, no es la mejor forma de emplear el tiempo, sobre todo cuando hay que hacer malabarismos con varias tareas.

Gracias a ChatGPT, tanto si estás redactando un resumen de otros documentos como si estás creando una entrada de blog desde cero, obtendrás un texto con un estilo similar al humano en cuestión de segundos.

Pero, ¿cómo funciona ChatGPT?

¿Qué tecnología utiliza?

Tanto si eres un entusiasta de la IA que quiere aprender sobre el modelado del lenguaje de ChatGPT, un desarrollador que busca aprovechar el procesamiento del lenguaje natural o un usuario empresarial que busca una alternativa a ChatGPT, en este artículo respondemos a todas tus consultas.

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT, también conocido como Chat Generative Pre-trained Transformer, es una herramienta de IA desarrollada por OpenAI, una empresa de investigación en IA respaldada por Microsoft.

ChatGPT, lanzado en noviembre de 2022, es un chatbot inteligente que recuerda conversaciones pasadas, las imita, genera respuestas adecuadas y nuevas ideas, y desarrolla las ideas existentes.

Echa un vistazo a la imagen de abajo para ver un ejemplo.

a través de ChatGPT

Le pedimos a ChatGPT que nos diera tres ideas para episodios de podcast relacionados con el marketing de contenidos SaaS. Nos ofrece ideas de contenido junto con un plan aproximado para estructurar cada episodio.

ChatGPT utiliza modelos de lenguaje GPT para ayudarte con soluciones de la vida real y casos de uso complejos como:

Responde a preguntas complejas cuya respuesta no se encuentra fácilmente en los motores de búsqueda, y no tendrás que recopilar información dispersa de múltiples sitios web para reunir estos datos.

Hacer una lluvia de ideas contigo para generar ideas de contenido sobre un tema concreto (como hemos hecho antes)

Resumir datos de diversas fuentes (por ejemplo: revistas, sitios web, artículos de prensa) para simplificar tu proceso de investigación

Redacta contenido y textos para tus artículos, páginas de destino, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos y guiones de vídeo

Traduce código de un lenguaje de programación a otro

Actualmente, ChatGPT cuenta con dos modelos: ChatGPT 3.5 es la versión beta disponible de forma gratuita y ChatGPT 4 es la versión premium, que cuesta 20 dólares al mes.

Comprender la tecnología que hay detrás de ChatGPT

OpenAI lanzó los tres primeros modelos de la serie GPT, a saber, GPT 1, 2 y 3, en 2018, 2019 y 2020, respectivamente. Mientras que GPT 1 solo contenía 117 millones de parámetros, GPT 3 era una versión mucho más avanzada con 175 000 millones de parámetros, capaz de proporcionar respuestas de nivel humano para diversas tareas.

Todos estos modelos GPT se han creado con tecnología de modelos de lenguaje a gran escala (LLM) y redes neuronales.

El LLM se entrena con un gran volumen de datos, como cualquier otro sistema basado en inteligencia artificial [piensa en los asistentes virtuales Alexa y Siri, que reconocen tu voz, recuerdan tu cumpleaños y te avisan de tus reuniones].

El modelo de lenguaje grande procesa todos los datos de entrenamiento (más información sobre el entrenamiento en la siguiente sección) mediante redes neuronales (un programa informático que imita la estructura del cerebro humano) y aprendizaje profundo para la recopilación de datos. ChatGPT utiliza una sofisticada red neuronal conocida como «transformador» y preentrenamiento.

Arquitectura Transformer

La compleja arquitectura de transformadores de OpenAI lee grandes volúmenes de textos, identifica patrones en la interrelación entre textos y frases, y predice la siguiente palabra. ChatGPT destaca en la predicción de texto para generar respuestas que se asemejan al conocimiento humano.

Sin embargo, ante la misma pregunta, los modelos de IA de ChatGPT ofrecen respuestas personalizadas que son algo similares, pero no idénticas.

El código escrito contiene cierta aleatoriedad para habilitar las funciones de autocorrección. Pronto, los modelos LLM supondrán una dura competencia para los potentes motores de autocorrección, ya que pueden procesar enormes cantidades de datos basados en millones de consultas de usuarios para una tarea específica.

Preentrenamiento

El preentrenamiento implica dos enfoques: no supervisado y supervisado.

En el enfoque supervisado, el modelo general se entrena para aprender funciones de mapeo que asignen directamente las entradas a las salidas. El aprendizaje supervisado se utiliza para tareas de clasificación, regresión y etiquetado de secuencias.

Por otro lado, en el enfoque de aprendizaje no supervisado, el modelo de IA se entrena con datos en los que no hay una salida específica relacionada con cada entrada. En su lugar, el modelo aprende la estructura y los patrones subyacentes en los datos de entrada sin tareas específicas.

El agrupamiento, la detección de anomalías y la reducción de dimensionalidad utilizan este método de entrenamiento.

En cuanto al modelado del lenguaje, se utiliza el preentrenamiento no supervisado para entrenar al modelo a comprender la sintaxis y la semántica del lenguaje natural. De esta forma, puede generar texto coherente y significativo en un contexto de conversación.

Dado que es imposible anticipar todas las preguntas que un usuario podría plantear, no habría sido posible entrenar ChatGPT con un modelo de aprendizaje supervisado. En su lugar, utiliza un preentrenamiento no supervisado para hacer posible el conocimiento ilimitado de ChatGPT.

En la siguiente sección, explicamos cómo funciona ChatGPT, cómo OpenAI entrena los modelos de IA mediante el modelado de lenguaje enmascarado y la predicción del siguiente token, y los conjuntos de datos que OpenAI utiliza para entrenar a ChatGPT a fin de generar texto coherente.

📮ClickUp Insight: ¿Tristeza de los lunes? Resulta que el lunes destaca como el eslabón débil de la productividad semanal (sin doble sentido), ya que el 35 % de los trabajadores lo identifica como su día menos productivo. Este bajón se puede atribuir al tiempo y la energía que se dedican a buscar novedades y prioridades semanales los lunes por la mañana. Una aplicación integral para el trabajo, como ClickUp, puede ayudarte en esto. Por ejemplo, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, puede «ponerte al día» de todas las actualizaciones y prioridades críticas en cuestión de segundos. Además, todo lo que necesitas para trabajar, incluidas las aplicaciones integradas, se puede buscar con la Búsqueda conectada de ClickUp. Con la Gestión del conocimiento de ClickUp, crear un punto de referencia compartido para tu organización es muy fácil. 💁

¿Cómo funciona ChatGPT?

Básicamente, ChatGPT no puede distinguir entre lo «correcto» y lo «incorrecto». Cada vez que introduces una consulta, ChatGPT busca la respuesta más factible, coherente y cercana a sus datos de entrenamiento y a los comentarios de los usuarios.

OpenAI utilizó cuatro conjuntos de datos para entrenar ChatGPT:

Datos rastreados: Una recopilación de datos de texto recopilados de Internet. Aunque los datos rastreados incluían miles de millones de páginas web, OpenAI filtró aún más estos conjuntos de datos y los datos de demostración para seleccionar únicamente páginas web fiables como base de datos de entrenamiento de ChatGPT.

Wikipedia: Se utilizó toda la base de datos de Wikipedia para entrenar y ajustar ChatGPT.

Chat personal: La base de datos de OpenAI contiene millones de conjuntos de datos de chat

WebText2: OpenAI también rastreó comunidades en línea como Reddit y enlazó sitios web mencionados en los hilos de Reddit para crear esta base de datos llamada WebText2

Ahora, profundicemos en el proceso de entrenamiento, que consta de dos pasos: la tokenización y el entrenamiento del modelo mediante el enfoque de aprendizaje por refuerzo.

Tokenización

Antes de que los datos de entrenamiento pasen por las redes neuronales, hay otro proceso llamado tokenización, en el que grandes bloques de conjuntos de datos se desglosan en datos más pequeños o tokens de tamaño reducido.

a través de ChatGPT Tokenizer

El proceso de tokenización ayuda a los modelos LLM a analizar los datos más rápidamente.

Desarrollo de redes neuronales

Una vez que los tokens se dividen en caracteres y se asignan a un número entero, el transformador de OpenAI procesa estos conjuntos de datos para convertirlos en texto con sentido.

Antes de que el proceso de entrenamiento comience oficialmente, hay una breve fase denominada «preentrenamiento». En esta fase, la red neuronal identifica la relación entre los tokens y predice las palabras y frases que faltan.

Por ejemplo, ChatGPT puede aprender que, en el lenguaje humano, «have» siempre se usa con «they», y «has» siempre se usa con «he» y «she». ChatGPT registra y almacena estos parámetros para que sus predicciones sean más relevantes en situaciones futuras.

En la fase final, OpenAI utilizó el enfoque de aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana (RLHF) en el aprendizaje automático para entrenar ambos modelos.

a través de ChatGPT

El modelo de aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana consta de tres pasos distintos:

¿Te parece demasiado técnica la imagen anterior? Te lo explicamos con interpretaciones más sencillas de los modelos de aprendizaje automático.

Paso 1: Entrenar el modelo de lenguaje grande con numerosos conjuntos de datos de conversaciones humanas. Este entrenamiento basado en el aprendizaje por refuerzo ayuda a los modelos de ChatGPT a generar respuestas similares a las humanas basándose en su base de conocimientos y en los patrones de datos existentes.

Paso 2: Asignación de un evaluador humano para los datos de comparación. Esta persona compara las respuestas de GPT con las respuestas humanas y las clasifica de mejor a peor en cuanto a comprensión lectora. Posteriormente, OpenAI utiliza estos datos de retroalimentación humana para entrenar el modelo de recompensa.

Paso 3: Reentrenar los modelos de recompensa para ajustar sus respuestas mediante la optimización de políticas proximales (PPO), un algoritmo que entrena a los ordenadores en la toma de decisiones complejas aprovechando la retroalimentación humana.

Ventajas y desventajas de ChatGPT

«A lo largo de mi vida, he presenciado dos demostraciones tecnológicas que me parecieron revolucionarias. La primera vez fue en 1980, cuando descubrí la interfaz gráfica de usuario. La segunda gran sorpresa llegó justo el año pasado. Le hicimos a ChatGPT una pregunta no científica: “¿Qué le dirías a un padre con un hijo enfermo?”. Escribió una respuesta reflexiva que probablemente fue mejor que la que la mayoría de los presentes en la sala hubiéramos dado. Toda la experiencia fue impresionante. Supe que acababa de presenciar el avance tecnológico más importante desde la interfaz gráfica de usuario. Esto me inspiró a pensar en todo lo que la IA puede lograr en los próximos cinco a diez años». – Bill Gates escribió sobre ChatGPT en GatesNotes.

ChatGPT es la aplicación de más rápido crecimiento de todos los tiempos. Mientras que Instagram tardó más de dos años en alcanzar los 100 millones de usuarios, ChatGPT lo consiguió en solo dos meses.

Así es como los modelos de lenguaje de ChatGPT te facilitan la vida.

Ventajas

Ahorra tiempo

¿Te estás quedando sin ideas? ChatGPT será tu compañero de lluvia de ideas.

Imagina que eres un comercial que envía correos electrónicos a clientes potenciales sobre las nuevas funciones de un producto. Sin ChatGPT, tendrías que llevar a cabo todo el proceso de redacción del correo electrónico manualmente. Escribirías el correo electrónico y luego pedirías al equipo de marketing que lo puliera. Esto requiere tiempo, esfuerzo y recursos.

Con ChatGPT, puedes automatizar tareas como redactar correos electrónicos para aumentar tu productividad sin tener que tener dependencia de la ayuda de otros departamentos.

Todo lo que tienes que hacer es pedirle a ChatGPT que cree una secuencia de correos electrónicos que luego puedas convertir en plantillas. Puedes ajustar la estructura subyacente y los resultados del modelo para tareas específicas según tus necesidades.

Hay varias plantillas gratuitas de indicaciones de IA disponibles que se adaptan a tu caso de uso.

Consigue una plantilla gratuita Crea fácilmente campañas segmentadas, recopila información y datos para identificar tipos de clientes y genera ideas para contenidos y promociones con la plantilla «Chat GPT Prompts for Marketing» de ClickUp.

Además, gracias a sus funciones integradas de reconocimiento de voz, ChatGPT permite a los usuarios interactuar con el asistente de IA.

ChatGPT está disponible para integraciones

Con aplicaciones como Zapier, conecta ChatGPT con todas tus herramientas favoritas, como Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion y Microsoft Teams.

Los gestores de proyectos, las agencias, los desarrolladores y los profesionales del sector B2B deben integrar ChatGPT en su entorno de trabajo para automatizar las actividades rutinarias, trabajar más rápido y desarrollar flujos de trabajo personalizados sin tener que cambiar de aplicación.

Sigue evolucionando cada día

ChatGPT se está entrenando con nuevos datos en este mismo momento y evoluciona día a día. Lo mejor es que, como usuario, tú también tienes la oportunidad de contribuir a la mejora de ChatGPT.

Cada vez que ChatGPT responde a tu pregunta, tienes la opción de votar a favor o en contra. Esta es tu forma de proporcionar feedback humano a ChatGPT sobre su rendimiento y de perfeccionarlo para que las capacidades del modelo GPT mejoren aún más.

Sin embargo, los modelos de lenguaje a gran escala como ChatGPT aún tienen un largo camino por recorrer.

Antes de confiar demasiado en esta herramienta, ten en cuenta algunos de sus límites.

Desventajas

Las respuestas no siempre coinciden con la intención de búsqueda

ChatGPT lee tus preguntas y genera las respuestas más cercanas a sus datos de entrenamiento. A diferencia de un motor de búsqueda, que se centra en la intención del usuario, el procesamiento del lenguaje natural a menudo no logra coincidir con la intención de búsqueda, principalmente porque no dispone de información sobre ti, tu profesión, edad, ubicación u otros datos demográficos.

Como resultado, el contenido generado con ChatGPT suele parecer superficial. Asegúrate de realizar un control de calidad y realizar la edición del texto generado por la IA para que se ajuste a lo que pretendes.

Capacidades limitadas

ChatGPT 3.5, lanzado en noviembre de 2022, tiene acceso a información y eventos hasta enero de 2022. Para consultas más recientes, tendrás que seguir recurriendo a los motores de búsqueda.

Las cuestiones éticas son inevitables

ChatGPT tiene un sesgo hacia los datos de entrenamiento y no logra expresar los eventos y la información de forma imparcial. Por eso no puedes confiar plenamente en los resultados del modelo ChatGPT.

Muchas instituciones educativas han prohibido a los estudiantes el uso de esta herramienta, ya que podría afectar a su experiencia de aprendizaje.

Otra gran preocupación son los problemas de seguridad que plantea el uso del modelo de lenguaje de ChatGPT para generar respuestas. Varios sectores de alta seguridad, como la seguridad gubernamental y la fabricación de equipamiento militar, han prohibido ChatGPT, ya que no quieren que se añadan datos confidenciales sobre su funcionamiento interno a los grandes modelos de lenguaje.

Del mismo modo, si utilizas ChatGPT para la gestión del servicio al cliente o al personal, sigue existiendo la posibilidad de que se proporcione información inexacta o sesgada.

Usos habituales de ChatGPT

ChatGPT puede ser tu asistente digital más eficaz o tu peor pesadilla, dependiendo de cómo utilices esta herramienta.

A continuación te presentamos algunos ejemplos de uso de ChatGPT para ayudarte a sacarle el máximo partido.

Gestión de proyectos

Crea documentación de proyectos , como hojas de ruta, POE, alcance del proyecto , planes de carga de trabajo y planes de asignación de recursos y presupuesto, con ChatGPT en cuestión de segundos.

Comparte tus notas de reunión sin editar con ChatGPT4 y conviértelas en MOM como un profesional

ChatGPT ayuda a los gestores de proyectos en la toma de decisiones al ofrecerles diferentes perspectivas para evaluar una situación

Agencias de marketing

Ayuda a los redactores de contenido con herramientas de redacción publicitaria para el proceso de investigación y la creación de resúmenes de artículos

Optimiza tu contenido para los motores de búsqueda siguiendo las buenas prácticas de SEO

Crea preguntas y formularios para encuestas a clientes con el fin de evaluar la satisfacción de los usuarios

Desarrolladores

Generar código para una aplicación desde cero o verificar la frase introducida mientras se programa

Optimiza el código existente para mejorar el rendimiento

Depuración eficaz y corrección de incidencias de forma rápida y sencilla

Alternativas a ChatGPT

Veamos una de las mejores alternativas a ChatGPT: ClickUp AI, y qué la diferencia del resto de asistentes de redacción con IA.

Transforma tu escritura para que sea clara, concisa y atractiva con ClickUp AI

A diferencia de las respuestas genéricas de ChatGPT, el asistente con IA de ClickUp está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de tu empresa.

Asistente profesional de redacción

El asistente de redacción con IA de ClickUp te ayuda a generar contenidos y textos concisos y con formato adecuado. El asistente de redacción integrado en ClickUp, centrado en la IA, te ayuda a:

Crea blogs de alta calidad utilizando datos específicos como el tema, las palabras clave y nuevos términos relevantes para tu público, el tono de tu marca y tu nivel de creatividad.

El editor de estilo mejora tus textos realizando revisiones gramaticales y ortográficas, acortando las frases largas y detectando redundancias. Hace que tu contenido sea conciso y atractivo.

ClickUp genera contenido perfectamente formateado y optimizado, por lo que no tendrás que dedicar tiempo extra a añadir etiquetas H1, H2, H3, tablas y palabras clave.

Usa ClickUp AI para resumir tus wikis o traducirlos a diferentes idiomas para que sean fáciles de leer

Añade una pizca de creatividad (¡o mucha!)

Así es como ClickUp aporta un toque creativo a tu estrategia de contenido al convertirse en tu compañero de lluvia de ideas:

Responde a las consultas de los usuarios de ClickUp para generar una estrategia de campaña personalizada para tu próxima iniciativa de marketing.

Redacta eslóganes de marketing concisos y atractivos, genera ideas para nombres de campañas y elige los más adecuados

Crea preguntas intuitivas para tu próxima encuesta de marketing y descubre en profundidad las necesidades de tu público.

Ahorra tiempo y realiza el trabajo más rápido

La herramienta de gestión de proyectos basada en IA de ClickUp completa tareas de 30 minutos en cuestión de segundos. Así es como lo hace:

Genera notas de reuniones, resúmenes, registros de tareas y actualizaciones a partir de contenido sin procesar, grandes bloques de contenido, archivos de audio y transcripciones de vídeo en cuestión de segundos

Crea elementos para un proyecto basados en los resúmenes del proyecto y las notas de las reuniones, desglosa estos elementos en tareas y subtareas, y asígnalos a los miembros del equipo pertinentes para facilitar la colaboración dentro de la herramienta de gestión de proyectos.

¿Todavía te preguntas por qué elegir ClickUp en lugar de ChatGPT? Echa un vistazo al desglose que aparece a continuación:

Funciones ClickUp ChatGPT 3.5 y 4 Redacción mejorada ✅ ✅ Resumidor de contenido ✅ ✅ Colaboración con los miembros del equipo ✅ ❌ Resúmenes de proyectos ✅ ❌ Generación de tareas y subtareas ✅ ❌ Accesibilidad desde múltiples dispositivos ✅ ❌

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Para los usuarios que deseen integrar la gestión de proyectos y las capacidades de ChatGPT para maximizar la productividad, ClickUp AI es la mejor opción.

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