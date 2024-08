¿Qué es el análisis PEST? Plantillas, definición y ejemplos

Los estrategas de negocios experimentados utilizan el análisis PEST ("político, económico, social y tecnológico") para determinar si un nuevo país, mercado o ciudad es adecuado para la expansión de la empresa.

Además, como parte de la planificación estratégica continua, el análisis PEST implica identificar y descubrir fuerzas externas con riesgos significativos para su empresa y desarrollar estrategias para gestionar esos cambios.

Desglosar las causas y los efectos potenciales de los cambios inesperados que pueden afectar a su empresa ayuda a su equipo a comprender lo que está ocurriendo y a elaborar un plan de acción que se adapte al panorama tecnológico.

Tradicionalmente, el análisis PEST implicaba escribir el análisis de cada factor económico, social y tecnológico y hacer suposiciones sobre sus patrones cambiantes.

Sin embargo, tanto si se planifica el lanzamiento de un nuevo producto como si se evalúa un mercado en busca de posibles amenazas, la nueva era

herramientas de diagramas de afinidad

y una plantilla de análisis PEST facilitan el proceso.

Estas herramientas le ayudan a vigilar constantemente y prepararse para las pérdidas, identificar las amenazas y comprender sus capacidades en el entorno empresarial más amplio.

En este artículo se comparte el modo de realizar un análisis PEST y las herramientas para llevarlo a cabo y organizarlo con eficacia.

¿Qué es el análisis PEST?

El análisis PEST es una

previsión de proyectos

metodología para profesionales y estrategas de empresa. PEST examina factores externos como los cambios políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos que pueden afectar al rendimiento y los ingresos de su empresa.

El profesor Francis Aguilar, de la Universidad de Harvard, desarrolló este marco en 1967 para evaluar cómo afectan estos factores al entorno de una empresa. Analizar los factores PEST le ayuda a identificar los retos potenciales del entorno económico actual y a aprovechar los resultados como ventaja competitiva.

Los distintos factores PEST incluyen:

Factores políticos

La economía actual y el clima político del país

Un examen más detallado de las políticas fiscales, la normativa laboral, la protección de la propiedad intelectual y la normativa medioambiental

Escenario de inversión, oportunidades de asociación con el extranjero y política de comercio exterior

Normativa gubernamental sobre materias primas, normativa comercial y enfoque de la política fiscal

Factores económicos

Tendencias anuales de factores económicos como los tipos de interés y las tasas de inflación

Coste de la vida, poder adquisitivo y tendencias del estilo de vida

Crecimiento económico, PIB, renta disponible y tendencias del empleo

Restricciones comerciales y política gubernamental para las empresas internacionales

La salud económica general y la estabilidad política del país

Factores sociales

La reserva de talento, los costes laborales, la distribución por edades y los requisitos educativos

Tasa de crecimiento de la población, pautas de empleo y tendencias del mercado laboral

Marcas populares actuales, tendencias de consumo, conciencia sanitaria y actitudes culturales

Factores tecnológicos

Disponibilidad de infraestructuras modernas para compatibilidad con las actividades de producción y comercialización

Adaptación a las últimas tecnologías, como la automatización y la inteligencia artificial

Nivel de disrupción y cambio en los incentivos de las nuevas tecnologías

Al final de un análisis PEST correcto, podrá responder a las siguientes preguntas:

¿Es estable el entorno político del país?

¿Está experimentando el país un crecimiento económico y pueden los mercados objetivo permitirse su producto?

Si abro una filial, ¿conseguiré mano de obra cualificada cuyos valores sociales coincidan con el valor de mi marca?

¿Puede el país proporcionarme los factores tecnológicos y la infraestructura necesarios, o tengo que subcontratarlos?

¿Qué es el análisis PESTLE?

El análisis PESTLE es una extensión del análisis PEST. PESTLE tiene en cuenta todos los factores del análisis PEST junto con dos factores adicionales: las condiciones legales y medioambientales, que podrían afectar a las operaciones de su empresa.

Factores jurídicos que podrían afectar a su empresa

Leyes de protección de datos

Leyes sobre discriminación

Leyes de protección del consumidor

Legislación laboral

Factores medioambientales en los que centrarse

Condiciones meteorológicas y climáticas

Iniciativas de gestión de residuos

Concienciación sobre la contaminación ambiental

Importancia de un análisis PEST

¿Cuál es la meta común de todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan o del producto que vendan? Suele ser la rentabilidad, el liderazgo de la competencia u otras metas similares.

Ahora bien, estas metas varían de una empresa a otra. Sin embargo, las empresas necesitan tener una idea definitiva de su mercado objetivo y sus preferencias antes de ajustar las metas correctas. El análisis PEST ayuda a centrarse en el desarrollo de un plan de marketing integral mediante el análisis de los elementos externos críticos.

Los estrategas de marketing y los profesionales de la empresa necesitan el análisis PEST por cuatro razones principales:

Obtener la ventaja de ser el primero en mover ficha detectando excelentes oportunidades de negocio que los competidores aún no han encontrado

Identificar una amenaza crítica y tomar las precauciones necesarias antes de iniciar oficialmente las operaciones

Tomar decisiones sobre aspectos cuantificables y no basarse únicamente en suposiciones

Llevar a cabo una evaluación futura para determinar la probabilidad o frecuencia con que cambiarán estos factores en el futuro y evaluar así la sostenibilidad de la estrategia de la empresa

Profundicemos en los distintos escenarios en los que debería utilizar el análisis PEST como herramienta estratégica de empresa.

¿Cuándo debe utilizar el análisis PEST?

El análisis PEST se utiliza para comprender cambios inesperados y evaluar de forma proactiva si una decisión empresarial es adecuada para su empresa. Algunos casos de uso específicos en los que el análisis PEST resulta beneficioso son:

Cambio drástico en factores externos

Evaluar el cambio es abrumador cuando el panorama de una empresa cambia drásticamente sin advertencia y sin las herramientas adecuadas.

Un análisis PEST desglosa los factores económicos y políticos externos y los cambios tecnológicos, legales y medioambientales para comprender cómo afectarán a su organización y pivotar en consecuencia.

Veamos un ejemplo de análisis PEST. Durante los cierres de Covid-19 en China, los retrasos en los envíos afectaron a la mayoría de las empresas mundiales. Con el análisis PEST, podrías extrapolar y predecir el impacto del retraso de los envíos en tu estrategia futura.

Expansión a un nuevo mercado

Dado que el análisis PEST se centra en factores culturales y económicos a la hora de expandirse a nuevas geografías, utilice este marco para calibrar las diferencias culturales. Además, contar con una persona familiarizada con el nuevo mercado ayuda a desarrollar la estrategia de salida al mercado teniendo en cuenta los factores culturales.

Por ejemplo, la campaña de Pepsi "Come Alive with the Pepsi Generation" fue bien recibida por el público anglosajón. Sin embargo, la versión china prometía que "Pepsi resucita a tus familiares", pero no fue un éxito. Este es un buen ejemplo de cómo el análisis PEST habría ayudado a evitar este error cultural.

Desarrollo de un nuevo producto

Desarrollar un nuevo producto implica una investigación considerable que va desde las tendencias de consumo hasta los patrones de gasto y la identificación del perfil del cliente ideal (ICP).

Un análisis PEST le ayuda a considerar los factores externos que su ICP tendría en cuenta durante su proceso de toma de decisiones.

Analizar la visión a largo plazo

El análisis PEST es útil cuando quieres analizar la visión a largo plazo de tu empresa desde la óptica del pensamiento estratégico:

Cuando ponga en marcha un nuevo Business o abra una filial de su empresa actual en una nueva ubicación. O si desea reevaluar el mercado existente

Si los tipos de interés del mercado objetivo son viables o la empresa sufrirá pérdidas considerables

Cuando se encuentre con un problema crítico (como la guerra entre Rusia y Ucrania) relacionado con el país anfitrión, querrá evaluar en qué medida afectará a sus operaciones

Va a iniciar una nueva línea de productos o va a pasar de una empresa de servicios a otra de productos

¿Qué es el análisis DAFO y en qué se diferencia del análisis PEST?

El análisis DAFO, otra famosa técnica de investigación de mercado, se utiliza a menudo con el análisis PEST para evaluar el entorno de la empresa y otros factores tecnológicos que influyen en el cambio. El análisis DAFO significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

A diferencia del análisis PEST, en el que se centra únicamente en analizar el entorno externo de una empresa, el análisis DAFO evalúa tanto el entorno interno como el externo.

Los estrategas utilizan el análisis PEST como una

herramienta de correlacionar mentalmente

para analizar el entorno de una empresa e identificar posibles amenazas y oportunidades. Este marco es necesario en la fase de ideación de una empresa.

Por otra parte,

Software de análisis DAFO

es una herramienta más específica del proyecto que entra en escena después de haber creado con éxito un plan Business. En esta fase, querrás identificar tus puntos fuertes internos para hacer frente a las amenazas y debilidades externas, de modo que no desaproveches las oportunidades externas.

Los análisis DAFO y PEST funcionan mejor cuando se aplican conjuntamente.

Cómo realizar un análisis PEST

Realizar un análisis PEST o PESTLE desde cero requiere mucho tiempo y recursos. En su lugar,

Plantilla de análisis PESTLE de ClickUp

proporciona marcos para comprender y analizar los factores externos que afectan al entorno de su empresa.

La plantilla de Análisis PESTLE de ClickUp es una valiosa herramienta para anticipar pérdidas, prevenir riesgos y comprender las capacidades de la empresa

Al mismo tiempo, utilizando esta plantilla, habrá identificado importantes oportunidades de crecimiento de los ingresos.

Las ventajas de utilizar la plantilla de Análisis PESTLE para satisfacer sus

objetivos del proyecto

son:

Un enfoque estructurado para recopilar, organizar e interpretar datos

Ayuda a crear estrategias adaptadas a factores políticos, económicos, sociales, jurídicos y medioambientales específicos

Utilizar estados de tareas personalizados como "WIP", "En espera", "Reabierto" para seguir el progreso de un factor externo concreto hasta completar la investigación

Opta por diferentes atributos (cualitativos y cuantitativos) para puntuar cada factor. Por ejemplo, notas, aspectos de riesgo y calificaciones para cada país

Esta plantilla permite añadir hasta seis atributos para simplificar el análisis de los datos

Como cualquier otro software de gestión de problemas clickUp ofrece tres vistas para esta plantilla de análisis PEST. Las vistas disponibles son una vista Tablero, una vista Lista y una sencilla guía de inicio

La plantilla de análisis PESTLE ofrece funciones habituales de gestión de proyectos, como añadir cronogramas y campos personalizados y enviar recordatorios, etiquetas y rótulos para garantizar la visibilidad de todos.

Ahora, vamos a discutir cómo utilizar esta plantilla para realizar su primer análisis PEST(LE).

Identificar qué aspectos de los factores potenciales hay que tener en cuenta

Cada factor ambiental está asociado a múltiples elementos. Si analiza todos estos aspectos individualmente, el análisis PEST puede tardar meses, incluso años, en completarse. Por tanto, la estrategia más inteligente consiste en identificar los aspectos clave de gran relevancia para su empresa en relación con cada factor.

Supongamos que realiza un análisis PEST de los factores macroeconómicos para saber si debe expandirse a un nuevo país. Crear un proyecto

Documento

lista de todas las áreas críticas de cada uno de los factores que desea abordar y de los factores que pueden afectar a su empresa.

Al crear un nuevo producto, utilice

Documentos de ClickUp

para su análisis PEST

Los factores políticos incluyen la posibilidad de conflictos con otros países, unas próximas elecciones o una legislación política especial para empresas internacionales que debes conocer antes de iniciar el proyecto.

Los siguientes factores económicos a tener en cuenta son el crecimiento o descenso de los tipos de interés y del PIB, si existe una diferencia de cambio significativa, y la política gubernamental relacionada con las restricciones al comercio internacional.

Los factores socioculturales habituales son las pautas o preferencias de compra de los consumidores y las diferencias generacionales de valor que puedan afectar al mercado objetivo.

Clasifique los documentos en función de etiquetas como factores externos PEST para facilitar el acceso y la búsqueda. Añada los recursos, directrices y wikis de empresa necesarios a su entorno de trabajo.

Anote las oportunidades y amenazas asociadas a cada factor

Una vez recopilados los datos, realice una lluvia de ideas e identifique las oportunidades y amenazas relevantes. Emparejar su análisis PEST con el análisis DAFO en esta fase le ayudará.

Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, marcas como Slack detectaron las siguientes oportunidades y amenazas:

En esta fase, el uso

Pizarra ClickUp

para una lluvia de ideas colaborativa. Pizarra es un lienzo creativo para tu equipo:

Colabore con los miembros de su equipo en tiempo real para añadir notas, realizar lluvias de ideas detalladas e introducir nuevas ideas

Convierta los conceptos en acciones más rápidamente creando tareas de ClickUp específicas y asignando miembros del equipo a cada tarea

Añadir imágenes y enlaces en los lugares pertinentes ayuda a contextualizar cada tarea

Olvídese de los procesos basados en documentos y piense de forma creativa con herramientas visualmente atractivas técnicas de ideación como los mapas mentales

Las capacidades de incrustación de ClickUp le permiten añadir web, documentos y tarjetas de tareas a su Pizarra

Intercambie ideas, elabore estrategias o correlacione flujos de trabajo con las pizarras ClickUp de colaboración visual

En esta fase, ClickUp AI agiliza su flujo de trabajo, ya sea gestionando el lanzamiento de un producto o creando un documento de análisis PEST para sus grupos de interés. Con ClickUp AI, tire de

elementos de acción

de

notas de la reunión

y compartirlas con el equipo, resumir los hilos de comentarios y generar actualizaciones del proyecto para colaboradores internos y externos.

Tiempo para planificar y tomar medidas

A partir de todos los datos cotejados relativos a todos los factores macroeconómicos, ajuste sus metas de empresa y las acciones específicas para cada meta.

Por ejemplo, en el caso anterior de uso de Slack, algunas de las metas empresariales relevantes podrían ser:

Aumentar la base de usuarios de Slack en un 80 % durante la pandemia

Pasar de una herramienta remota a una herramienta híbrida para seguir siendo relevante después de la pandemia

Para cumplir las metas anteriores, las acciones relevantes serán:

Añadir más funciones de teletrabajo a Slack, como videollamadas, gestión de proyectos integrada y grabación de pantalla.

Añadir funciones innovadoras y nuevas integraciones para que los lugares de trabajo que operan en modo híbrido también utilicen esta herramienta.

Además, mantener

plantillas de informes posteriores a la acción

prácticos para hacer un seguimiento puntual de las acciones y tomar las decisiones empresariales pertinentes.

Utilización de plantillas de informes de seguimiento para análisis retrospectivos

Documente su próximo análisis PEST con ClickUp

Una forma estupenda de sacar el máximo partido a un análisis PEST es utilizar

herramienta de gestión de proyectos

s para que la información sea visible para todas las partes interesadas internas y externas, colabore con los miembros de su equipo en tiempo real y organice este análisis para futuras consultas.

Los gestores de proyectos y los analistas de negocio utilizan la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp para ayudar a todos a estar en la misma página en lo que respecta a los factores externos que pueden afectar a su empresa.

La plantilla de análisis PESTLE de ClickUp ayuda a los profesionales del Business a comprender el entorno actual y externo de la empresa y a evitar

ampliación del alcance

.

Empieza por hacer una lista de todos los factores externos en ClickUp Docs, incluidos los factores sociales, y convierte el texto en tareas rastreables para no perder de vista tus ideas.

A continuación, utilice la herramienta de ClickUp

plantillas de propuestas de valor

para comunicar sus ofertas, realizar análisis de la competencia y desarrollar propuestas de valor únicas (UVP) centradas en el cliente.

Cree tareas para cada factor y utilice

Metas ClickUp

para mantenerse en el buen camino y alcanzar sus objetivos con plazos claros.

Ajuste sus métricas de Estrella del Norte y consígalas con ClickUp

Convierta estos planes en acciones, divida cada elemento de acción en varias tareas y organice todas sus tareas en una base de datos centralizada

Panel de ClickUp

para la visibilidad de todos. Obtenga información detallada sobre el progreso de su análisis PEST con gráficos lineales, circulares y de barras. Además, evalúe la capacidad del equipo para gestionar las cargas de trabajo.

Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp

.

Cree su primer análisis PEST y domine el arte de recopilar datos sin esfuerzo.