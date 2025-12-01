Cómo redactar un buen informe de errores (con ejemplos y plantillas)

Tanto si has encontrado un error después de que el equipo de desarrollo haya lanzado una nueva función como si la aplicación móvil ha dejado de funcionar tras una actualización importante, los fallos son parte del día a día de cualquier producto digital. En lugar de iniciar docenas de hilos de correo electrónico de ida y vuelta describiendo el error, aprende a redactar un buen informe de errores. Aunque puedes utilizar Jira, Bugzilla y otras herramientas de elaboración de informes de incidencias, lo esencial del informe en sí sigue siendo lo más importante.

Pero, ¿cómo se redacta un buen informe de errores?

Echa un vistazo a esta guía para conocer los detalles de los informes de errores y por qué son importantes. Incluso te proporcionaremos una lista de control con los elementos que debes incluir e instrucciones paso a paso sobre cómo redactar un buen informe de errores.

¿Qué es un informe de errores?

Un informe de errores, también conocido como informe de incidencias o de problemas, es una descripción detallada de un problema que alguien encuentra en una aplicación de software. Los probadores y los desarrolladores utilizan estos informes para comunicar los defectos. En lugar de enviar un correo electrónico diciendo: «Oye, el formulario de la página de contacto parece que no funciona», el informe de errores proporciona información detallada que el equipo de desarrollo puede utilizar para solucionar el error lo antes posible. 🐞

El objetivo principal de un informe de errores es proporcionar suficiente información al desarrollador para que pueda solucionar el problema. No basta con decir que algo no funciona; se trata de presentar una imagen clara de lo que está sucediendo. Un buen informe de errores agiliza el proceso de depuración y mejora el proceso general de control de calidad y pruebas.

Una vez que se tramita el informe de error, los equipos de desarrollo y pruebas trabajan para encontrar la causa raíz del problema y solucionarlo. Siguen lo que se conoce como el ciclo de vida del defecto o error, un proceso por el que pasa todo error, desde su descubrimiento hasta su cierre. Muchos sistemas de seguimiento, como ClickUp, supervisan el estado del ciclo de vida de cada error para que tengas una vista general de en qué punto se encuentra todo.

Optimiza las solicitudes internas para que los equipos de diseño o de TI recopilen la información exacta que necesitas en tus formularios

¿Por qué es importante el seguimiento y la elaboración de informes sobre errores?

Claro, podrías saltarte el proceso de seguimiento de errores y dejarlo todo al azar. Pero eso es una receta para aplicaciones defectuosas, código desordenado y trabajo repetido, por no hablar de una experiencia negativa para el usuario final. Los informes de incidencias proporcionan información relevante que ayuda al equipo de desarrollo a priorizar y abordar los problemas adecuados, optimizar sus flujos de trabajo y simplificar todo el proceso de pruebas. Las herramientas de elaboración de informes de incidencias también ofrecen otras ventajas, desde una mejor calidad del producto hasta una mejor colaboración. 🙌

Mejora la colaboración en el equipo

Los informes de errores de software pueden parecer trámites burocráticos, pero son un puente importante entre los probadores, los desarrolladores y las partes interesadas del proyecto. Un informe de errores eficaz incluye los pasos exactos para reproducir el error, lista los resultados reales frente a los esperados y proporciona detalles del entorno, que los desarrolladores necesitan para solucionar el problema. Esta claridad no solo facilita un poco el día a día de todos, sino que también une al equipo para resolver los asuntos rápidamente.

Mejora la experiencia del usuario

Las incidencias de software pueden causar todo tipo de problemas extraños a los usuarios finales. Un solo problema o error puede hacer que los usuarios abandonen tu plataforma para siempre, por lo que te conviene tomarte muy en serio el seguimiento y la elaboración de informes sobre incidencias.

Un buen informe de errores de software también puede proporcionar una forma sistemática y estructurada de abordar estos errores, garantizando que tu producto esté lo más libre de errores y sea lo más fácil de usar posible. Si tienes muchas incidencias, tu sistema de clasificación debería permitirte ordenarlas por prioridad para que puedas abordar primero los problemas más complicados de la lista de tareas pendientes del producto.

Convierte los comentarios en tareas de ClickUp o asígnalos para convertir al instante las ideas en elementos concretos

Crea un producto de calidad

Todo software tiene incidencias. La calidad del producto depende de lo bien y lo rápido que tu equipo gestione las incidencias. Afortunadamente, los informes detallados de incidencias proporcionan información sobre las debilidades de tu producto, de modo que los desarrolladores puedan comprender su gravedad e impacto. Cuanto mejor comprendan el problema, más específicas y eficientes serán sus soluciones. Los informes de incidencias eficaces también reducen el tiempo que los desarrolladores dedican a aclarar requisitos, lo que les da más tiempo para escribir código.

Optimiza el proceso de desarrollo

El desarrollo de software puede resultar complicado desde el punto de vista de la gestión de proyectos. En lugar de perder el tiempo buscando incidencias que no existen, los desarrolladores consultan el informe y se ponen directamente a solucionar el problema. La elaboración adecuada de informes elimina la ambigüedad y hace que todos estén en sintonía. Los buenos informes no eliminarán por completo las idas y venidas ni las solicitudes de aclaración, pero sin duda reducirán la confusión innecesaria, lo que en última instancia agilizará el flujo de trabajo de desarrollo.

Reducir costes

Así es: abordar las incidencias en una fase temprana del proceso de desarrollo puede, de hecho, reducir los costes. Cuanto más tiempo se deja una incidencia sin resolver, más caro resulta solucionarla. La elaboración eficaz de informes sobre incidencias permite su detección temprana, lo que reduce el coste y el esfuerzo necesarios para resolver los problemas.

Elementos que debe incluir un informe de errores bien redactado

Una cosa es redactar un informe de errores, pero redactar un buen informe de errores es todo un arte. Las organizaciones son diferentes, pero los mejores informes de errores suelen incluir estos elementos.

ID del error

Probablemente tengas bastantes errores que gestionar. En lugar de publicar cada informe de error sin más, asígnale un ID de error único. Puedes utilizar este identificador para los nuevos informes de error en tu sistema de seguimiento de incidencias, lo que facilitará el seguimiento y la referencia del error correcto. Esto también te resultará útil si varias personas experimentan el mismo error.

Crea formularios más inteligentes en ClickUp con lógica condicional para agilizar el proceso, sin importar lo complejo que sea.

Título o resumen

Pon un título breve y conciso que resuma el problema principal. Debe ser lo suficientemente claro como para que cualquiera comprenda la naturaleza del error de un vistazo. No incluyas demasiados detalles adicionales aquí. Resúmelo a la idea principal y añade contexto o información más adelante en el informe.

Prioridad y gravedad

Los desarrolladores tienen mucho trabajo. Asignar un nivel de prioridad y gravedad a cada informe de error les ayuda a reequilibrar su carga de trabajo y abordar las tareas en el orden adecuado. El nivel de prioridad del error indica la urgencia de la corrección, mientras que la gravedad del error refleja el impacto que tendrá en la funcionalidad del sistema.

Establece rápidamente la prioridad de una tarea de ClickUp para indicar qué es lo que requiere atención prioritaria

Detalles del entorno

Quizás el CSS de una aplicación no se cargue en tu ordenador, pero funcione bien en el MacBook de un compañero. Este es un detalle del entorno que los desarrolladores deben conocer.

Incluye información sobre:

Tu sistema operativo: Windows, macOS, Linux, etc.

Tipo y versión de tu navegador: Chrome, Firefox, Safari, etc.

Tu hardware

Dependiendo del producto, es posible que también tengas que realizar el uso compartido de la versión del software que estás utilizando y cuándo se actualizó por última vez.

Descripción del error

¡Es el momento! Aquí es donde debes proporcionar una descripción detallada del error. Explica cómo se produjo el error en la aplicación y el impacto que tiene en la experiencia del usuario o en la funcionalidad. 📝

Pasos para reproducir el error

Quizás estés experimentando un error, pero el equipo de desarrollo no lo ve. A la hora de elaborar informes sobre incidencias, es buena idea proporcionar instrucciones sobre cómo lo has detectado y cómo pueden los desarrolladores encontrarlo también. Proporciona puntos clave claros y paso a paso sobre cómo reproducir el error. Si no es reproducible por parte del desarrollador, podría indicar un problema con tu sistema y no con la aplicación, por lo que las instrucciones de reproducción son tan importantes.

Resultado esperado frente a resultado real

Las aplicaciones tienen muchas partes móviles, y es posible que los desarrolladores no sepan de memoria la función o el propósito de todo. Es útil que el desarrollador sepa qué esperas que suceda frente a lo que realmente está pasando. Algo como: «Cuando hice clic en este enlace, esperaba que me redirigiera a la página de registro, pero en realidad me apareció un error». Esto es importante porque destaca la discrepancia que el desarrollador debe solucionar.

Notas y adjuntos

A veces, es más fácil mostrar que explicar. Intenta incluir archivos relevantes, como registros de errores, archivos de datos, capturas de pantalla o grabaciones de vídeo. A veces, las pruebas visuales marcan la diferencia, así que si necesitas que se resuelva un problema rápidamente, proporciona toda la evidencia que puedas.

Comparte grabaciones de pantalla para transmitir tu mensaje con precisión sin necesidad de cadenas de correos electrónicos ni reuniones presenciales con Clip by ClickUp

Errores comunes que debes evitar al crear un informe de errores

Aprender a redactar un informe de errores conlleva un pequeño proceso de aprendizaje. Asegúrate de que tu informe no adolezca de ninguno de estos problemas habituales en los informes de errores.

Títulos imprecisos

Los títulos genéricos o vagos dejarán a los desarrolladores sin saber por dónde empezar. Un título como «He encontrado una incidencia» no es específico ni útil. En su lugar, ofrece un resumen conciso de lo que realmente ocurre, como «Mensaje de error al añadir elementos al carrito».

Información incompleta

Los informes de errores solicitan ciertos campos por una razón. No proporcionar detalles sobre tu sistema operativo, la versión de la aplicación o el tipo de navegador puede dificultar el proceso de depuración. Si no conoces esa información, tómate el tiempo necesario para buscarla. El desarrollador te pedirá esta información de todos modos, así que más vale ahorrar tiempo a todos enviando estos datos desde el principio.

Errores tipográficos

No nos referimos a confundir «their», «there» y «they’re». Nos referimos a errores ortográficos que podrían alterar el significado de lo que intentas decir. Esto es especialmente cierto si utilizas términos de marca o la autocorrección en tu ordenador. Por ejemplo, «texto» y «test» solo se diferencian en una letra, pero confundir ambos términos podría generar confusión.

Pasos ambiguos para reproducir el error

Instrucciones como «inicia sesión para encontrar el error» no son útiles. Recuerda que la meta es que el problema sea reproducible. Aquí nada es «obvio» ni «de sentido común». No des nada por sentado: incluye siempre instrucciones paso a paso, aunque parezcan demasiado básicas o sencillas.

No se comprueba si hay duplicados

¿Todo el mundo está experimentando el mismo error? Si es así, es muy probable que alguien ya haya enviado un informe de error y que esté en la cola de los desarrolladores. Enviar varios informes sobre el mismo problema ralentiza el proceso para todos, así que, si tienes acceso al sistema de seguimiento de errores, comprueba primero si alguien ya ha enviado esta solicitud.

Uso de lenguaje subjetivo u opiniones

Las opiniones personales del tipo «Este tono de morado es feo» no son útiles para los desarrolladores. Las opiniones personales o las manías no son lo mismo que los errores reales. Mantén tu informe lo más objetivo y preciso posible; todo lo demás es solo una distracción que podría ralentizar al equipo de desarrollo.

Ignorar los comentarios o las preguntas

Es posible que el desarrollador que reciba tu informe tenga preguntas o comentarios al respecto. En lugar de enviarlo y seguir con lo tuyo, mantente disponible para interactuar con él. Cuanto antes respondas a sus preguntas, antes podrá solucionar el problema.

Evaluación incorrecta de la gravedad o la prioridad

Si detectas una brecha de seguridad y la clasificas como un problema de baja prioridad, eso es un problema. Ten en cuenta las consecuencias reales que el error tiene en la experiencia del usuario final. No poder iniciar sesión es un problema grave, mientras que pequeños problemas como la visualización de imágenes tienen una prioridad menor.

Optimiza tu proceso de desarrollo con el hub de trabajo todo en uno de ClickUp para planificar, crear y lanzar tu producto

Cómo redactar un informe de errores en ClickUp

Los equipos de software confían en ClickUp para mucho más que el seguimiento de incidencias y los informes de errores. Es una solución integral de gestión de proyectos que facilita la colaboración, la lluvia de ideas y todo lo demás para los equipos técnicos. Gestiona tareas, chats, documentación técnica, metas y mucho más en un solo lugar. Los formularios de ClickUp incluso estandarizan el proceso de elaboración de informes de errores, por lo que no tendrás que preocuparte de que la gente se ponga «creativa» con sus envíos. 👀

Tampoco es necesario crear tus flujos de trabajo de seguimiento de errores y incidencias desde cero. Prueba la plantilla de seguimiento de errores e incidencias de ClickUp para facilitar la colaboración entre equipos con formularios automatizados, formularios de registro personalizados y vistas flexibles. Si necesitas un poco de inspiración, echa un vistazo a cómo ClickUp estructura su breve y sencillo formulario de informe de errores.

Optimiza el seguimiento de errores con una plantilla de informe de errores en ClickUp

Optimiza las pruebas de software con ClickUp

Los errores de software son parte del desarrollo de productos digitales. Aprender a elaborar informes sobre incidencias proporcionará a tus desarrolladores información más relevante y útil que agiliza las correcciones, minimiza las molestias y mejora la experiencia del usuario.

Redactar un informe de errores bien elaborado te llevará lejos, pero aún así necesitas un sistema para realizar el seguimiento, gestionar y comunicar las incidencias. Ahí es donde entramos nosotros. ClickUp es una sólida plataforma de gestión de proyectos que reúne plantillas de TI, formularios, tareas y comunicaciones en un solo lugar. Deja de alternar entre múltiples herramientas y reúne todo en una plataforma verdaderamente «todo en uno» con ClickUp. Pruébala: ¡crea ahora tu entorno de trabajo gratuito en ClickUp!