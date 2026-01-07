Cómo utilizar el marco de ejercicios «Start-Stop-Continue» (ejemplos y plantillas)

Cuando varias mentes abordan un mismo problema, se obtienen soluciones que funcionan.

En una empresa ajetreada que se enfrenta a muchos problemas, piensa en lo eficaz que sería si todos trabajaran juntos para encontrar soluciones.

El ejercicio «Start-Stop-Continue» es un enfoque que funciona bien. ¿Por qué es importante?

Bueno, hay tres razones: debe empezar a aplicar enfoques innovadores, dejar de malgastar recursos en procesos ineficientes y continuar con las prácticas exitosas para alcanzar los objetivos de su organización.

Tanto si tiene dificultades con el plan, la innovación, la eficiencia operativa, el compromiso de los empleados o la respuesta ante crisis, la clave está en hacer una lluvia de ideas y responder a estas tres preguntas.

¿Parece bastante sencillo? Bueno, es un poco más que eso, y vamos a profundizar en los detalles del significado, los elementos, las ventajas y las formas adecuadas de implementar el marco «Start-Stop-Continue».

⏱️Resumen de 60 segundos El marco Start-Stop-Continue es una herramienta sencilla pero eficaz para mejorar el rendimiento del equipo y los procesos.

Se trata de reflexionar sobre tres aspectos: qué empezar, qué dejar de hacer y qué seguir haciendo.

Los equipos pueden implementar el marco en 4 pasos

Las plantillas «Start-Stop-Continue» pueden ayudar a aportar estructura y eficiencia a la actividad

¿Qué es el marco Start-Stop-Continue?

El marco Start-Stop-Continue (SSC) es una herramienta de retroalimentación sencilla pero eficaz que se utiliza en diversos campos, como las empresas, el desarrollo personal, la gestión de proyectos y los ejercicios de formación de equipos.

Está diseñado para ayudar a las personas o a los equipos a reflexionar sobre sus acciones, comportamientos, procesos o estrategias, clasificándolos en tres áreas principales: cosas pendientes, cosas que hay que dejar de hacer y cosas que hay que seguir haciendo.

Recabar opiniones sinceras no es solo una formalidad, sino una forma de demostrar a tus empleados que valoras sus opiniones e ideas. Pero los mejores resultados se obtienen cuando se trata de un esfuerzo colectivo. Ahí es donde el marco «Start-Stop-Continue» resulta útil. Reúne a tu equipo para que todos aporten sus ideas con el fin de abordar tres aspectos:

En primer lugar, ¿por dónde debería empezar? Identifique las actividades que se ajustan perfectamente a sus metas. Esto sienta las bases para iniciativas proactivas que contribuyan al éxito general. A continuación, ¿qué hay que detener? Ponga en pausa las actividades que ya no aportan valor. Esta decisión estratégica libera espacio para proyectos que realmente importan. Por último, ¿qué debe continuar haciendo? Identifique aquellas acciones que, sin que se note, le permiten superar incluso las tareas más difíciles. Se trata de reconocer y potenciar lo que ya está funcionando.

Con estos tres elementos, puedes crear una plantilla más próspera y feliz. Se trata de un lenguaje común que facilita a los líderes y a los miembros del equipo analizar y mejorar el rendimiento.

Elementos de la retrospectiva «Start-Stop-Continue»

Ahora que ya te hemos explicado por qué debes empezar, parar y continuar, vamos a simplificar estos elementos.

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El marco Start-Stop-Continue se articula en torno a tres elementos clave que ayudan a las personas, los equipos o las organizaciones a reflexionar sobre sus prácticas e identificar áreas de mejora.

Estos son los tres elementos principales:

Inicio: Por dónde empezar con lo pendiente

Se centra en identificar nuevas acciones, comportamientos, estrategias o iniciativas que deberían introducirse para mejorar el rendimiento, aumentar la eficacia o abordar los retos.

Ejemplos de preguntas:

¿Qué nos falta para poder alcanzar nuestras metas?

¿Qué nuevas prácticas o estrategias deberíamos implementar?

¿Qué podemos hacer de otra manera para mejorar los resultados?

Empiece por identificar nuevas iniciativas, prácticas o procesos que debería introducir para impulsar la productividad o abordar los retos emergentes. Esto implica tanto aspectos técnicos como de comportamiento.

Por ejemplo, supongamos que la delegación del trabajo podría mejorar en su organización. Hay mucha confusión y a menudo no se cumplen los plazos. Esa es la señal para incorporar un software de gestión de proyectos que mejore la comunicación y el seguimiento de las tareas.

En el ámbito del comportamiento, pon en marcha ejercicios regulares de trabajo en equipo que ayuden a organizar una plantilla colaborativa con una moral reforzada.

Detener: Qué dejar de hacer

Se centra en identificar acciones, comportamientos o procesos contraproducentes o ineficientes que deben eliminarse. Se trata de reconocer qué es lo que está frenando el progreso, creando obstáculos innecesarios o desperdiciando recursos.

Ejemplos de preguntas:

¿Qué nos está frenando o creando obstáculos?

¿Qué actividades suponen una pérdida de tiempo o de recursos?

¿Qué acciones o comportamientos no nos ayudan a alcanzar nuestras metas?

A continuación, elimine las actividades o procesos que se consideren ineficaces, redundantes o que obstaculicen el progreso. Esto permite a los equipos deshacerse de los elementos que puedan estar frenándolos.

Por ejemplo, tal vez todo tu equipo siga un proceso manual de generación de informes que requiere mucho tiempo. La clave aquí es dejarlo por completo y pasar a un sistema automatizado.

Continuar: qué seguir haciendo

Identifica prácticas, comportamientos o estrategias que funcionan bien y que deben mantenerse o mejorarse. Se trata de reforzar lo que es eficaz y beneficioso, y de garantizar que las acciones o prácticas exitosas no se pasen por alto ni se abandonen.

Ejemplos de preguntas:

¿Qué prácticas o estrategias han resultado beneficiosas y deberían mantenerse?

¿Qué es lo que actualmente funciona bien y deberíamos seguir haciendo?

¿En qué puntos fuertes podemos basarnos para alcanzar un mayor éxito?

En este paso del marco «Start-Stop-Continue», se reconocen y refuerzan las prácticas exitosas y eficaces para facilitar el proceso. Se trata de mantener las actividades que contribuyen positivamente a las metas y resultados de su organización.

Por ejemplo, supongamos que un canal de comunicación concreto ha contribuido de manera significativa a mantener informados a todos los miembros del equipo. Ofrece visibilidad en tiempo real de los proyectos y mantiene a todos al tanto de lo que ocurre. Incluso a los nuevos empleados les resulta increíblemente fácil de usar.

Debe seguir utilizándolo, ya que ofrece gran transparencia y facilita la colaboración. Del mismo modo, si determinadas metodologías de gestión de proyectos han dado buenos resultados de forma sistemática, puede aplicarlas en proyectos futuros.

Mira este vídeo para obtener un resumen rápido del concepto:

Ventajas de utilizar retrospectivas «Start-Stop-Continue»

La meta de una retrospectiva «Start-Stop-Continue» es proporcionar comentarios y aprendizajes que puedan aplicarse a futuros proyectos y esfuerzos.

Realizar evaluaciones «Start-Stop-Continue» con regularidad permite a tu equipo mantenerse ágil y receptivo ante los requisitos cambiantes de los proyectos y los cambios del sector.

La clave aquí es la coherencia, lo que conlleva las siguientes ventajas:

Fomenta los comentarios constructivos: Seguir este formato garantiza que los miembros del equipo aporten comentarios prácticos que puedan ayudar a orientar futuras mejoras. Evita que se preste una atención excesiva a los aspectos negativos al destacar lo que funciona bien (continuar) y refuerza la moral.

Fomenta nuevas ideas: Anima a los miembros del equipo a aportar nuevas ideas o enfoques para el trabajo o la resolución de problemas (inicio). Ya sea adoptando nuevas herramientas, implementando técnicas innovadoras o introduciendo procesos eficientes, este enfoque motiva a tu equipo a encontrar mejores formas de realizar las tareas.

Fomenta la mejora continua: Al identificar regularmente qué cosas hay que iniciar y cuáles hay que dejar de hacer, la organización puede evolucionar e innovar constantemente. Esto garantiza que los empleados reflexionen de forma constante sobre cómo pueden mejorar su trabajo y el lugar de trabajo en su conjunto. De este modo, se fomenta una mentalidad de crecimiento en toda la organización.

Mejora la comunicación del equipo: este marco retrospectivo ayuda a todos los miembros del equipo a expresar sus opiniones sobre lo que funciona y lo que se debe mejorar. Les ayuda a entenderse mejor entre sí y hace que cada uno se sienta escuchado.

Aumenta la eficiencia de los equipos: Identificar periódicamente las cosas que hay que dejar de hacer —ya que se trata de procesos ineficientes o acciones que no contribuyen a las metas de la organización— mantiene a los equipos centrados en actividades de alto valor. Del mismo modo, identificar nuevas actividades o enfoques que contribuyan mejor a las metas del equipo mejora la productividad general.

Fomenta la responsabilidad: Reflexionar sobre lo que se debe dejar de hacer y lo que se debe empezar hace que los empleados se sientan más responsables de las mejoras dentro de sus roles y equipos.

Favorece una forma de trabajo ágil: El marco Start-Stop-Continue tiene compatibilidad con los enfoques ágiles o iterativos del trabajo. Permite la reflexión y la adaptación periódicas en ciclos cortos, lo que favorece los ajustes rápidos y la apertura al cambio.

Quién debería utilizar este marco y cuándo

Aunque el marco retrospectivo «Start-Stop-Continue» se puede utilizar en cualquier momento, resulta especialmente útil en determinadas instancias:

En cada hito de un proyecto, para saber cómo va el progreso

Al final de un proyecto, para asimilar lo aprendido y aplicarlo a proyectos futuros

Durante las reuniones de evaluación del rendimiento

Durante las reuniones de equipo

Al poner en marcha un nuevo proceso o iniciativa

Mientras recaba opiniones sobre retos específicos

Durante las conversaciones sobre el establecimiento de metas

Cuando se busca resolver problemas específicos, por ejemplo, problemas de comunicación

El uso habitual del marco «Start-Stop-Continue» fomenta la reflexión continua sobre el rendimiento y la estrategia. Se trata de una herramienta versátil que pueden utilizar diversas personas y grupos en el lugar de trabajo. A continuación, se detalla quién debería utilizarla:

Jefes de equipo y gerentes

Los responsables de personal y los jefes de equipo pueden utilizar este marco para recabar opiniones de los miembros del equipo y las partes interesadas sobre los procesos del equipo, los flujos de trabajo de los proyectos o las metas del departamento. Les ayuda a comprender qué factores impulsan el rendimiento y dónde es necesario realizar ajustes.

También pueden utilizarlo para obtener comentarios sinceros sobre su propio estilo y métodos de liderazgo, de modo que puedan identificar en qué aspectos pueden mejorar.

Los supervisores también pueden aplicar este enfoque en sus conversaciones individuales con los miembros del equipo para destacar lo que va bien y las áreas que se pueden mejorar.

Teams

Los equipos pueden utilizar este marco para recabar opiniones sobre cómo trabajan juntos, identificar cuellos de botella y mejorar la colaboración. Permite a los miembros debatir qué funciona, qué no funciona y qué cambios son necesarios.

Los equipos multifuncionales pueden utilizar el marco «Start-Stop-Continue» para alinear metas, aclarar procesos y garantizar una colaboración eficaz.

Al final o durante las fases clave de un proyecto, los equipos pueden utilizar este marco para evaluar el progreso, identificar obstáculos y sugerir mejoras.

Alta dirección

Los ejecutivos y altos directivos de la organización pueden utilizar el modelo «Start-Stop-Continue» para evaluar el rendimiento general de la organización y decidir qué iniciativas estratégicas poner en marcha. También pueden aplicar este enfoque para garantizar que todos los departamentos trabajen con la misma meta organizativa.

Equipos de RR. HH. y formadores

Los profesionales de RR. HH. pueden utilizar este marco para recabar opiniones de los empleados sobre la cultura, los procesos y las políticas del lugar de trabajo. También pueden tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un proceso de evaluación del rendimiento para los empleados de la organización.

Cómo implementar un marco Start-Stop-Continue

Para garantizar que tu equipo aproveche al máximo los ejercicios «Start-Stop-Continue» mencionados anteriormente, aquí tienes un proceso sencillo para implementar el marco «Start-Stop-Continue».

Paso 1: Empieza por establecer metas claras

Al implementar el modelo «Start-Stop-Continue», necesitas una orientación clara para identificar nuevas prácticas, puntos de referencia para evaluar las prácticas existentes que debes abandonar y una base para reforzar las prácticas exitosas.

Ahí es donde resulta útil establecer metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos (SMART).

En lugar de un objetivo general como «aumentar las ventas», céntrate en un producto o servicio concreto. A continuación, profundiza en la cuantificación de estos objetivos para realizar una evaluación precisa. Durante este proceso, involucra a todas las partes interesadas clave, como los representantes de ventas y los equipos de marketing.

Y si recopilar comentarios suele ser una molestia para ti, plantéate utilizar la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp que se muestra a continuación.

Descargar esta plantilla Puedes crear tu propia plantilla o personalizar una de la biblioteca de plantillas con la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp.

Una vez que haya recopilado y almacenado los comentarios, utilícelos para definir los objetivos hacia los que trabajar. Por ejemplo, así es como podría ser un objetivo bien definido:

Identifica las acciones que hay que iniciar, detener o continuar en nuestra estrategia de marketing digital para lograr un aumento del 25 % en las ventas del Producto X antes de que termine este trimestre.

Establece metas específicas para tus equipos con el fin de ayudarles a mejorar continuamente en su consecución. Y si el seguimiento de metas es algo con lo que tu equipo suele tener dificultades, ClickUp Goals te puede ayudar.

Utiliza hitos cuantificables en ClickUp Metas para realizar el seguimiento del progreso con diversos objetivos que abarcan números, finanzas, resultados binarios y metas orientadas a tareas en todos los equipos

Una vez que hayas identificado las áreas que se deben mejorar (Start), las acciones que se deben suspender (Stop) y las prácticas que se deben mantener (Continue), ClickUp Metas te permite traducir estas ideas en metas específicas para el equipo.

Por ejemplo, si se identifica «mejorar los canales de comunicación» como una iniciativa inicial, establece una meta en ClickUp para mejorar la eficacia de la comunicación del equipo.

También te permite visualizar y realizar un seguimiento de múltiples metas en un único panel de control. Mantén bajo control todos tus objetivos clave con objetivos cuantificables y un seguimiento automatizado del progreso.

Paso 2: Elegir una plantilla «Start-Stop-Continue»

Ahora que ya ha establecido metas específicas, es el momento de recabar con claridad las opiniones de su equipo.

Aunque puedes hacer malabarismos con hojas de Excel y documentos de Word, te sugerimos que explores algunas de las mejores plantillas «Start-Stop-Continue» para clasificar, analizar y asignar tareas. Y no olvidemos la representación visual, que facilita dar feedback y comprender cada área.

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla SSC en ClickUp para comenzar tus sesiones de Stop-Start-Continue

Pero lo esencial reside en elegir la plantilla «Start-Stop-Continue» adecuada, centrándose en lo siguiente:

Representación clara mediante filas, categorías y elementos como notas adhesivas

Diseño apto para principiantes que garantiza que tu equipo se adapte fácilmente al modelo de retroalimentación

Adaptabilidad a diversos escenarios empresariales, desde la eliminación de cuellos de botella hasta la mejora de la comunicación y la incorporación de nuevos empleados

Diseño intuitivo que facilita la creación de planes prácticos y la asignación de tareas

Capacidad para transformar los datos recopilados en recursos valiosos, como guías prácticas

Aunque es posible que encuentres muchas opciones que cubran una u otra de estas áreas, ¡la plantilla «Start-Stop-Continue» de ClickUp abarca todo lo mencionado anteriormente y mucho más!

Con solo echar un vistazo al tablero completo, obtendrás información sobre lo que es beneficioso y lo que no. Esta plantilla va más allá de lo básico y ofrece una vista completa de las actividades principales de tu equipo a través de datos valiosos.

Imaginemos un escenario en el que planeas mejorar tu estrategia de creación de contenido y marketing. Utilizando la plantilla, identifica y realiza las siguientes menciones:

Empieza a explorar la creación de contenido en vídeo: En respuesta a la creciente tendencia del consumo de vídeo, empieza a incorporar contenido en vídeo a tu estrategia. Esta sugerencia lleva a pensar en un reel orientado a la acción o en una idea de contenido en vídeo breve. Antes de que te des cuenta, tendrás muchas notas adhesivas con ideas creativas.

Deja de utilizar una palabra clave concreta : si observas que una palabra clave en particular ya no conecta con tu público objetivo o no está dando buenos resultados en los motores de búsqueda, quizá sea el momento de dejar de darle tanta importancia. Al mismo tiempo, surgirán otras frases o palabras clave que no llamen la atención. Cuando lo conviertes en un ejercicio de equipo, obtienes todos estos resultados más rápidamente.

Sigue aprovechando las entradas de blog que generan interacción: si tu equipo ha creado de forma constante contenido para el blog que recibe comentarios positivos, es fundamental continuar con esta estrategia de éxito. Para aprovechar eso, los miembros de tu equipo también podrían sugerir temas que generen una interacción constante. De este modo, sabrás qué más hay que crear y publicar.

Como vemos arriba, la plantilla no solo sirve para poner las ideas sobre la mesa, sino que también ofrece a tu equipo el espacio necesario para pensar y desarrollar las ideas de los demás.

Paso 3: Realizar una sesión de lluvia de ideas para completar la plantilla

La plantilla «Start-Stop-Continue» es mucho más que una simple encuesta para recabar opiniones. Su objetivo principal es recopilar aportaciones a partir del debate colectivo y mejorar el rendimiento de tu equipo.

Ahí es donde resulta útil organizar una sesión de lluvia de ideas en la que los diferentes equipos expongan sus puntos de vista para llegar a una conclusión común.

Por ejemplo, es posible que algunos miembros del personal con experiencia estén satisfechos con las herramientas actuales, ya sea para la gestión de proyectos, el análisis de datos u otras tareas. Sin embargo, es posible que a otros miembros del equipo, especialmente a los recién incorporados, les cueste dominar estas herramientas de forma eficaz.

¿Qué ocurre si estas preocupaciones no se te plantean directamente? En lugar de que los empleados abandonen la organización en silencio, es fundamental animarlos a expresar sus opiniones. Recopilar comentarios te ayuda a explorar mejores alternativas o a implementar formación para simplificar tus tareas.

Aunque las salas de reuniones y Google Meets son adecuadas para recabar opiniones, es fundamental contar con una herramienta que comunique, coordine y enlaze visualmente a tus equipos virtuales y presenciales, especialmente ahora que el teletrabajo sigue ganando terreno.

ClickUp Whiteboards ofrece una pizarra perfecta para una colaboración fluida en proyectos en tiempo real y debates sobre ideas.

Imaginemos que tu equipo está trabajando en el diseño de una nueva campaña de marketing. Utiliza este espacio para recopilar ideas y visualizar la estrategia de tu campaña. Te encantará ver cómo los distintos miembros del equipo pueden esbozar conceptos, añadir imágenes y notas adhesivas con sus ideas, y desarrollar de forma colaborativa las ideas de los demás.

Establece conexiones entre cualquier figura o elemento multimedia de tu pizarra para crear tu diagrama de flujo en ClickUp

Así que, si tus mejores expertos en marketing se encuentran al otro lado del mundo, no hay por qué preocuparse. Recopila rápidamente tus mejores ideas con las herramientas adecuadas.

¿Lo mejor de todo? ¡Puedes convertir las ideas de la pizarra en tareas en ClickUp al instante, con descripciones de tareas redactadas por IA incluidas!

Paso 4: Plan de acción tras el análisis de los comentarios

Ahora que ya conoce los puntos clave, es el momento de elaborar un plan de acción práctico para abordar estos comentarios. Para hacerlo de forma eficaz, definamos claramente los puntos críticos de la sesión de lluvia de ideas: retos, oportunidades o tendencias.

A continuación, te ofrecemos algunos ejemplos para que lo entiendas mejor:

Inicio

Comentarios: Los miembros de tu equipo quieren organizar sesiones periódicas de lluvia de ideas para mejorar la colaboración.

Plan de acción: Organiza reuniones semanales de lluvia de ideas para fomentar el intercambio de ideas y la colaboración. Para garantizar que tu equipo aporte sus mejores ideas, cuenta con una herramienta que les permita debatir sus ideas entre ellos, al instante y desde cualquier lugar.

ClickUp Pizarras es un espacio que fomenta la creatividad. Con notas adhesivas y conectores, te aseguras de que cada idea reciba el espacio y la atención que necesita.

Detener

Comentario: El uso de una herramienta de comunicación concreta está generando confusión y dificultando la colaboración.

Plan de acción: Deja de utilizar tu herramienta de comunicación actual. Busca una herramienta como ClickUp Chat que te ayude a comunicarte de forma transparente, en tiempo real y asíncrona.

Inicia un chat desde cualquier tarea para que las conversaciones siempre tengan contexto. Etiqueta a personas o equipos para asegurarte de dar las instrucciones correctas con funciones como las @menciones, y utiliza la IA para resumir los hilos de conversación y que nadie se pierda nada importante.

Continuar

Comentarios: Los miembros del equipo valoran las actualizaciones semanales sobre el progreso que se están realizando actualmente. Plan de acción: Mantener la práctica de proporcionar actualizaciones semanales sobre el progreso. Considerar la posibilidad de mejorar el formato basándose en sugerencias específicas para que las actualizaciones sean más informativas y atractivas.

Los paneles de ClickUp ofrecen una vista completa de todo lo que ocurre en tu lugar de trabajo.

Las tarjetas personalizables también te ayudan a proporcionar el tipo de información que necesitas. Cuando se realiza un seguimiento adecuado del progreso, ¿adivina qué es lo que sigue? La colaboración.

Gestiona tus proyectos con facilidad gracias a los paneles personalizables de ClickUp: obtén información en tiempo real y realiza el seguimiento de tu progreso

También puedes crear plantillas de informes para evitar que tú y tu equipo tengáis que volver a crear informes cada semana. Utiliza una plantilla de informe semanal que destaque la tarea, el departamento y el tipo de tarea.

Aquí tienes uno que te puede ayudar:

Organiza, prioriza y comunica tus tareas semanales con la completa plantilla de informe semanal de ClickUp.

Por supuesto, también puedes aprovechar ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en la plataforma ClickUp, para crear actualizaciones automáticas e informes de progreso.

Así es como se verá tu plan a corto, medio y largo plazo:

Acciones inmediatas: Empieza a programar sesiones semanales de lluvia de ideas y comunica el cambio en las herramientas de comunicación

Acciones a medio plazo : Recopila comentarios sobre la nueva herramienta de comunicación al cabo de un mes y realiza los ajustes necesarios. Implementa mejoras en el formato de las actualizaciones de progreso.

Acciones a largo plazo: Supervise el impacto de los cambios durante el próximo trimestre, solicite comentarios de forma continua y ajuste las estrategias en consecuencia.

Asegúrate de supervisar continuamente el progreso a medida que avanzas con tus planes de acción. Pero la mera supervisión no es suficiente. Una plantilla de lecciones aprendidas te ayudará a documentar y analizar los éxitos y fracasos de tu proyecto en cada etapa.

Mejore sus proyectos futuros con nuestra plantilla de lecciones aprendidas en la gestión de proyectos, que le permitirá organizar fácilmente los conocimientos adquiridos para mejorar los resultados.

Ejemplos de ejercicios «Start-Stop-Continue»

Las evaluaciones periódicas de «Start-Stop-Continue» proporcionan a tu equipo una perspectiva clara para identificar áreas específicas de mejora dentro de tus procesos.

a. Comunicación en equipo

Por ejemplo, imagina una situación en la que tu equipo depende en gran medida de la comunicación por correo electrónico. Desde una perspectiva de liderazgo, podrías percibir esto como una forma eficaz de difundir información.

Sin embargo, a través de una evaluación «Start-Stop-Continue», un miembro del equipo puede expresar su preocupación por los retrasos y los posibles malentendidos que provoca el uso del correo electrónico, especialmente en asuntos urgentes.

Así es como un miembro del equipo podría señalar esta deficiencia utilizando el marco «Start-Stop-Continue»:

Empieza a utilizar una plataforma colaborativa que ofrece actualizaciones frecuentes

Comentarios: «Me he dado cuenta de que las actualizaciones importantes y los mensajes urgentes suelen quedar ocultos entre los hilos de correo electrónico. Sería más eficaz utilizar una plataforma colaborativa como ClickUp, Slack o Microsoft Teams. Estas herramientas ofrecen un feed en tiempo real en el que no se pierden los mensajes urgentes y el equipo se mantiene al día sin tener que revisar numerosos correos electrónicos.»

Deja de utilizar el correo electrónico para las comunicaciones urgentes

Comentarios: «Los correos electrónicos no son el mejor medio para asuntos urgentes. Es fácil que los mensajes importantes pasen desapercibidos o se pierdan en una bandeja de entrada abarrotada. Deberíamos plantearnos dejar de utilizar el correo electrónico para las comunicaciones urgentes y animar al equipo a utilizar la mensajería instantánea de la plataforma colaborativa para asuntos que requieran una respuesta rápida.»

Sigue celebrando reuniones periódicas con el equipo para aclarar mejor los proyectos

Comentarios: «Valoro mucho nuestras reuniones de equipo periódicas; ofrecen un espacio para debatir los proyectos y aclarar dudas. Sigamos con esta práctica, ya que garantiza que todos estemos en sintonía. Sin embargo, podemos aprovechar estas reuniones para abordar los retos que plantea la comunicación por correo electrónico y explorar formas de facilitar la transición a una plataforma colaborativa.»

Este es solo un ejemplo de cómo el marco «Start-Stop-Continue» ayuda a optimizar el flujo de trabajo.

Con este marco, podrá abordar tecnologías obsoletas o infrautilizadas, deficiencias en el servicio al cliente, estrategias de desarrollo de productos, etc.

Veamos un par de ejemplos más para entenderlo mejor.

b. Gestión del tiempo

Un equipo de marketing se enfrenta constantemente a retos a la hora de cumplir los plazos de los proyectos y observa una disminución en la eficacia de sus campañas en redes sociales.

Mediante el proceso «Start-Stop-Continue», pueden: Continúe con sus sesiones semanales de lluvia de ideas y confirme que mantendrá este enfoque colaborativo

Empieza a utilizar una herramienta de redes sociales para mejorar la planificación y la ejecución

Deje de dedicar demasiado tiempo al análisis manual de datos, ya que esto merma su eficiencia

Empiece a buscar una herramienta de análisis de automatización para ahorrar tiempo y centrarse en la toma de decisiones más estratégicas

Gracias a estos ajustes, los miembros del equipo se sienten motivados para ponerse manos a la obra. La nueva herramienta de programación de redes sociales que deciden incorporar alivia su carga de trabajo y se ajusta a las buenas prácticas del sector.

c. Rotación de personal

Supongamos que su empresa se enfrenta a una elevada rotación de personal entre los nuevos empleados. En una situación así, ¿a quién mejor consultar que a aquellos empleados que han decidido quedarse? Su departamento de RR. HH. decide realizar una encuesta a estos empleados.

Podrían sugerir lo siguiente: Sigue ofreciendo programas de mentoría y realizando los ajustes necesarios en los objetivos de comunicación

Inicia una serie de vídeos para mejorar el manual de incorporación

Organice un almuerzo de bienvenida mensual en el que todos los nuevos empleados puedan conocer a los directivos de la empresa y escuchar cuáles son las metas y los logros de la organización.

Deja de utilizar sesiones grabadas para la incorporación de nuevos empleados, ya que están desactualizadas y reducen el compromiso.

Al implementar estos cambios, te darás cuenta de que integrar a los empleados en la cultura de la empresa es más fácil que nunca.

d. Eficiencia de los proyectos

Imaginemos un equipo de proyecto que trabaja en un proyecto de desarrollo de software y aplica el marco «Start-Stop-Continue» para reflexionar sobre su rendimiento tras completar un proyecto importante o un sprint.

Al utilizar el marco «Start-Stop-Continue», el equipo del proyecto puede identificar acciones específicas para mejorar la productividad, potenciar la comunicación y optimizar los procesos. Por ejemplo: Inicie reuniones diarias de puesta al día y utilice pruebas de automatización para mejorar la eficiencia y la calidad

Deja de retrasar las revisiones del código y de complicar en exceso las historias de usuario para reducir los cuellos de botella

Sigue centrándote en una documentación clara, en mantener las prácticas ágiles y en recopilar los comentarios de los usuarios para garantizar el éxito del proyecto

Esta reflexión estructurada ayuda al equipo a abordar sus puntos débiles, aprovechar sus puntos fuertes y adaptar su enfoque en la siguiente fase del proyecto.

Veamos cómo otros equipos pueden utilizar el marco «Start-Stop-Continue» para mejorar su funcionamiento.

Departamento Inicio Detener Continuar Equipo de desarrollo de productos Incorporar entrevistas a los clientes para comprender mejor sus necesidades Basarse únicamente en estudios de mercado secundarios para la innovación de productos Ciclos semanales de pruebas de productos para garantizar la calidad Departamento de Recursos Humanos Creación de un proceso de incorporación más sólido para los nuevos empleados Organización de programas de formación y desarrollo de forma intermitente Organización de eventos anuales para fomentar el compromiso de los empleados Equipo de marketing Utilización del análisis de datos para estrategias de marketing Lanzamiento de campañas genéricas en redes sociales Marketing de contenido a través de entradas de blog y boletines informativos Servicio de atención al cliente personalizado Implementación de una función de chat en vivo para responder de inmediato a las consultas de los clientes Utilizar únicamente el correo electrónico como medio de comunicación con los clientes Sesiones de formación periódicas para mejorar las habilidades de atención al cliente Departamento de TI Sesiones frecuentes de formación en ciberseguridad para todos los empleados Copia de seguridad manual de datos Mantenimiento periódico y resolución de problemas

Cada uno de estos ejemplos muestra cómo se puede utilizar el marco «Start-Stop-Continue» para desarrollar una estrategia de mejora. Adáptalos a las normas de tu sector y a la estructura de tu organización para obtener los máximos beneficios.

Realiza ejercicios «Start-Stop-Continue» con ClickUp

El marco Start-Stop-Continue fomenta una cultura de mejora continua, claridad y colaboración en el lugar de trabajo.

Al fomentar la reflexión periódica, el ejercicio ayuda a los equipos y a las personas a trabajar de forma más eficiente, a afrontar los retos y a mantener prácticas exitosas, todo lo cual contribuye al éxito y al crecimiento a largo plazo.

Una solución integral como ClickUp te ayuda a hacerlo de forma eficaz mediante el establecimiento de metas, la lluvia de ideas, el seguimiento del progreso y mucho más.

Si te interesa y quieres saber más sobre cómo ClickUp te ayuda a optimizar tus procesos, ¡ponte en contacto con nuestro equipo hoy mismo!

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