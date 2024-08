los 10 mejores libros de gestión de proyectos para gestores de proyectos

¿Sabías que puedes ganar la friolera de 1,5 millones de euros? 92% de intentos correctos en la consecución de su metas del proyecto simplemente aplicando sistemáticamente técnicas de gestión de proyectos?

Pero aquí está la cosa: la gestión de proyectos no es un paseo por el parque. En 2015, las empresas consiguieron terminar solo el 29 % de los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Esto se debe a que se necesitan aptitudes, talento, pasión y conocimientos técnicos para gestionar un proyecto a la perfección.

No hay nada mejor que la experiencia real en gestión de proyectos base de conocimientos debería ser su punto de partida para convertirse en un gestor de proyectos de éxito.

Probablemente se pregunte: "¿Cómo lo hago?" Olvídese de navegar por recursos en línea dispersos. En lugar de eso, céntrate en los libros dedicados a la gestión de proyectos: ofrecen un enfoque exhaustivo y organizado para guiarte con eficacia.

Sumerjámonos de lleno en el tema y echemos un vistazo a los 10 mejores libros de gestión de proyectos que potenciarán tus habilidades como gestor de proyectos sólido. Quédate hasta el final y compartiremos el mejor método para aplicar las nuevas técnicas de gestión de proyectos que has aprendido

10 mejores libros de gestión de proyectos para ayudar a los gestores de proyectos a crecer

1. Project Management Absolute Beginner's Guide por Greg Horine

vía Amazon Publicado en 2005, el libro de Horine es una joya para quienes se dedican a la gestión de proyectos. ¿Por qué? Simplifica el dominio de la gestión de proyectos en pasos sencillos y prácticos, ideales para empezar con fuerza desde el primer día.

Horine no se limita a rascar la superficie, sino que profundiza en la gestión de proyectos. Desde el esbozo de una plan de proyecto a dominar la estructura de desglose del trabajo (EDT).

Además, descubrirás consejos para dar en el clavo con el presupuesto, correlacionar cronogramas y sumergirse en el marco Agile.

Aunque ya existe desde hace algún tiempo, la última edición del libro está repleta de estrategias actualizadas, incluidas las herramientas de gestión web más recientes y consejos para sobresalir en el examen de certificación PMP.

un proyecto es el trabajo realizado por una organización una sola vez para producir un resultado único. Por una sola vez, nos referimos a que el trabajo tiene un principio y un final definidos, y por único, nos referimos a que el resultado del trabajo es diferente en uno o más aspectos de cualquier cosa que la organización haya producido antes." - _Gregory M. Horine

Autor(es):

Gregory M. Horine

Número de páginas:

464 páginas

Año de publicación:

2005

Tiempo estimado de lectura:

Alrededor de 13 horas

Conclusiones clave:

Profundización en la gestión de proyectos

Información detallada sobre el marco Agile

Valoraciones:

4.5/5 (Amazon) - " Lo recomiendo. Y le doy las cinco estrellas. Es un libro de texto requerido en una clase que estoy instruyendo. Algunos estudiantes se sienten abrumados por él y otros dicen que les encanta que tenga todos los detalles a los que pueden acceder más tarde cuando tengan más experiencia."

3,6/5 (Goodreads)

Nivel recomendado:

Principiante

2. Gestión de proyectos JumpStart por Kim Heldman

vía Amazon Imagínese lo siguiente. Te encargan un proyecto que no tienes ni idea de cómo gestionar. Inevitablemente, te encuentras con un par de retos difíciles.

El tiempo corre y se da cuenta de que necesita un curso intensivo para aprender a gestionar los retos de este nuevo proyecto. Si ya se ha enfrentado a esto antes, entonces el libro JumpStart de gestión de proyectos de Heldman será su mejor aliado.

Este libro está escrito en un estilo amigable y fácil de entender. Le ayudará a comprender rápidamente los principios fundamentales de la gestión de proyectos: planificar, ejecutar y gestionar, siguiendo la guía Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Heldman utiliza un amplio abanico de definiciones de proyecto, lo que lo hace relevante tanto para los profesionales de los negocios como para las personas ajenas al mundo de la empresa. Las preguntas de repaso al final de cada capítulo ayudan a reforzar lo aprendido en él.

El libro sigue un camino lógico y fácil de seguir, y el estilo sencillo de Heldman contribuye a su claridad. La jerga es una rareza, y Heldman adereza el libro con ejemplos y anécdotas del mundo real, lo que hace que las ideas sean más cercanas y la lectura mucho más fluida.

Cabe destacar que este trabajo no se centra exclusivamente en los aspectos digitales. Sin embargo, los principios que expone son fácilmente adaptables a los proyectos digitales. Un pequeño inconveniente es la falta de directrices exhaustivas para quienes se preparan para la certificación PMP.

el final del proyecto es el momento de reflexionar sobre los procesos utilizados para completar las actividades, de determinar si el cliente está satisfecho con el producto que el proyecto se propuso producir y de documentar las lecciones aprendidas (entre otras cosas) a lo largo del proyecto" - _Kim Heldman

Autor(es):

Kim Heldman

Nº de páginas:

368 páginas

Año de publicación:

2003

Tiempo estimado de lectura:

Alrededor de 10 horas

Conclusiones clave:

Curso intensivo rápido y sencillo sobre gestión de proyectos

Fácil de entender, sin tecnicismos ni jerga

Valoraciones:

4,3/5 (Amazon) - "Recomendado para un gestor de proyectos principiante"

3.6/5 (Goodreads)

Nivel recomendado:

Principiante

3. El gestor de proyectos perezoso: How To Be Twice As Productive And Still Leave The Office Early por Peter Taylor

vía Amazon Buscando algo pequeño y conciso para llevar su competencias en gestión de proyectos al siguiente nivel? No busque más: The Lazy Project Manager.

En este libro, Taylor habla de su concepto de "pereza productiva" Se trata de la gestión eficaz de proyectos sin agobiarse ni quemarse.

Este artículo se sumerge en la regla 80-20 (el principio de Pareto), destacando cómo equilibrar el trabajo y la relajación maximiza la productividad . Breve pero impactante, cubre puntos clave cruciales para los gestores de proyectos e incluye consejos prácticos para los recién llegados a la gestión de proyectos.

Sin embargo, cabe destacar que este libro está dirigido a lectores con un conocimiento básico del concepto de gestión de proyectos. Incluye fragmentos sobre la importancia de utilizar la TOC, Lean, y Seis Sigma profundizando tanto en los conceptos avanzados como en los esenciales.

"Ser un gestor de proyectos perezoso consiste en centrarse en los esfuerzos de gestión de proyectos y aprender a ejercer el esfuerzo donde realmente importa, donde tienen más impacto" - Peter Taylor

Autor(es):

Peter Taylor

Nº de páginas:

152

Año de publicación:

2010

Tiempo estimado de lectura:

Alrededor de 4 horas

Puntos clave:

Entender cómo ser productivamente perezoso

Conseguir un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal utilizando el principio de Pareto

Valoraciones:

4.2/5 (Amazon) - "Si de alguna manera te dedicas a la gestión de proyectos y te estás dando cabezazos por ser improductivo, Peter te da grandes consejos para "entradas mínimas para un impacto máximo"" Si eres extra perezoso, simplemente compra este libro por la lista de consejos del último capítulo. Merece la pena"

3,5/5 (Goodreads)

Nivel recomendado:

Avanzado

4. Gestión de proyectos ágiles con Scrum por Ken Schwaber

vía Amazon Cuando el co-creador de Scrum lo explica, es mejor que escuches.

En este trabajo, Schwaber te lleva en un viaje para principiantes en el mundo de Scrum.

Una función destacada, como muchos han notado, es que sólo el primer capítulo profundiza en los aspectos teóricos detallados de Scrum y su rol en la gestión ágil de proyectos. Después del primer capítulo, el libro cambia rápidamente de marcha, saltando a estudios de casos del mundo real.

Schwaber reconoce que los ejemplos prácticos son mucho mejores para ilustrar la utilidad de la metodología en la gestión de proyectos. Al hojear sus páginas, obtendrá una vista realista del panorama de los proyectos de software y se dará cuenta de algunos errores comunes.

En un lenguaje sencillo, el libro le guía a través de la ampliación y gestión de proyectos, la gestión de la complejidad con Scrum, la construcción de un equipo Scrum de primera categoría, el ajuste de las ceremonias y artefactos, y otras herramientas esenciales de Scrum. Tiene un ambiente de marco digital, tocando el Modelo de Madurez de Capacidades (CMM) y encapsulando las mejores prácticas en el desarrollo de software.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos lectores sugieren familiarizarse con los principios primarios de Agile y Scrum y utilizar este libro como manual de casos prácticos.

el sentido común es una combinación de experiencia, formación, humildad, ingenio e inteligencia. Las personas que emplean Scrum aplican el sentido común cada vez que encuentran que el trabajo se desvía del camino que conduce a los resultados deseados. Sin embargo, la mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados a utilizar procesos prescriptivos - los que dicen "haz esto, luego haz aquello, y luego haz esto" - que hemos aprendido a hacer caso omiso de nuestro sentido común y en su lugar esperar instrucciones." - _Ken Schawber

Autor(es):

Ken Schawber

Nº de páginas:

192 páginas

Año de publicación:

2004

Tiempo estimado de lectura:

Alrededor de 5 horas

Conclusiones clave:

Explicación detallada de los aspectos teóricos de Scrum

Cargado de ejemplos prácticos del mundo real

Valoraciones:

4.4/5 (Amazon) - "El autor presenta alrededor de 25 escenarios/desafíos diferentes a los que se enfrentó y cómo los resolvió. El libro sigue siendo relevante incluso después de dos décadas de su publicación. Los Scrum Masters se beneficiarían de los diversos escenarios presentados. Obtendrían orientación sobre cómo proceder si se enfrentan a situaciones similares. La sección de aprendizaje al final de cada escenario inculca los conceptos."

3.7/5 (Goodreads)

Nivel recomendado:

Intermedio

5. La mentalidad ágil: Cómo hacer que los procesos ágiles funcionen por Gil Broza

vía Amazon Imagina tener toda la teoría sobre procesos ágiles para tu gestión de proyectos pero se topa con un obstáculo a la hora de ponerlo en práctica. Ahí es donde entra The Agile Mindset, adaptado exactamente a ese escenario. Se centra en los retos a los que se enfrentan quienes pretenden "hacer ágil" en lugar de limitarse a conocer los entresijos.

El libro profundiza en las dificultades de dejarse llevar demasiado por mecánica de procesos cuando se conocen bien los valores ágiles. Broza no trata la mentalidad ágil como la solución definitiva a todos los males de la gestión de proyectos. En su lugar, la define como una mentalidad que promueve la coherencia y la alineación de valores, creencias y principios.

El autor insiste en la necesidad de dar forma al marco ágil en función de las necesidades, la postura de la organización y el contexto general de la gestión de proyectos. Aunque proporciona un fundamento teórico básico para agile, da por sentado que los lectores ya dominan el modelo.

Así que, si eres nuevo en el juego, sugiere cambiarlo por otros libros de introducción a la gestión de proyectos.

"Ser bueno en Agile, como ser bueno corriendo largas distancias o en una nueva carrera o como padre, implica un cambio profundo que una secuencia de pequeños pasos no puede lograr adecuadamente. Hay que hacer una confirmación adecuada": "Hazlo como si fuera en serio" - _Gil Broza

Autor(es):

Gil Broza

Nº de páginas:

208 páginas

Año de publicación:

2015

Tiempo estimado de lectura:

Alrededor de 5 horas

Conclusiones clave:

Profundización en el marco Agile

Explica cómo implementar Agile para sus necesidades específicas

Valoraciones:

4.4/5 (Amazon) - "Como dice Jim Highsmith al principio, "Muchas organizaciones no consiguen cosechar los beneficios de Agile porque adoptaron las prácticas pero no la mentalidad". Finalmente, aquí hay una guía y una exploración sobre la otra cara de la moneda Ágil (ser Ágil - ¡no sólo HACER Ágil!) - la mentalidad Ágil."

5/5 (Google Play Books)

Nivel recomendado:

Avanzado

6. Gestión de proyectos para no gestores de proyectos por Jack Ferraro

vía Amazon La guía práctica de Ferraro hace honor a su nombre, repleta de historias y lecciones atractivas. Arroja luz sobre la metodología y los procesos de gestión de proyectos, haciéndolos accesibles incluso para los gestores de proyectos no oficiales.

Al desentrañar la jerga de la gestión de proyectos, Ferraro transforma el arte de la gestión de proyectos en algo aparentemente accesible.

El autor destaca que muchos gestores ya utilizan procesos de gestión de proyectos en sus tareas diarias y simplemente necesitan un repaso de esos principios.

Aquí descubrirá una guía paso a paso que le adentrará en la gestión de proyectos. Le dota de habilidades vitales como técnicas de análisis de negocio, estructuras de desglose del trabajo, métodos de secuenciación de programas y estrategias de gestión de riesgos.

El libro está repleto de explicaciones prácticas y ejemplos de interés. Sin embargo, si se encuentra en una fase avanzada y no desea repasar los conceptos básicos, busque algo que profundice en las claves específicas de la gestión de proyectos.

los Teams de proyectos y sus miembros pasan rápidamente de un proyecto a otro y a menudo están sometidos a una enorme presión para producir..." entregables y resultados. Los equipos de proyecto, que llegan rápidamente y desaparecen al pasar a la siguiente necesidad urgente de la organización, se están convirtiendo en agnósticos de la empresa y la tecnología. Sin embargo, el conocimiento específico del Business es esencial para el intento correcto del proyecto... Este conocimiento del Business se convierte en la base de los requisitos del proyecto, un componente clave de su alcance"_ - Jack Ferraro

Autor(es):

Jack Ferraro

Nº de páginas:

242 páginas

Año de publicación:

2012

Tiempo estimado de lectura:

Alrededor de 7 horas

Conclusiones clave:

Una bienvenida ausencia de jerga de gestión de proyectos

Lleno de ejemplos prácticos y aplicaciones reales

Valoraciones:

4.2/5 (Amazon) - "Como nunca he estudiado formalmente gestión de proyectos y sin embargo me han pedido que dirija proyectos de empresa como parte de roles anteriores, puedo mirar atrás y desear haberlo leído antes. Buena información práctica y ejemplos fáciles de entender sin caer en la jerga. Los enfoques son bastante transferibles a otras partes de tu trabajo/vida. Merece la pena"

3.54/5 (Goodreads)

Nivel recomendado:

Principiante

7. Gestión de proyectos para humanos: Helping People Get Things Terminada por Brett Harned

vía Amazon Esta selección de nuestra Lista aborda la gestión de proyectos desde un punto de vista más holístico y centrado en el ser humano. El autor cree que la gestión de proyectos es algo más que reglas y herramientas; se trata de perfeccionar las habilidades interpersonales y la intuición. Estos rasgos le ayudarán a encontrar soluciones que satisfagan a todos los implicados y a crear situaciones en las que todos salgan ganando.

Si lo que busca es un libro de gestión de proyectos centrado en metodologías, hay muchos otros en esta Lista que lo cubren. Lo que diferencia a este libro es su énfasis en las relaciones humanas, las expectativas y la resolución de conflictos.

Es un recordatorio de que, a veces, uno puede quedarse atascado en rutinas repetitivas, convirtiéndose en engranajes del ciclo del proyecto. El autor subraya que tanto usted como los miembros de su equipo son humanos. La gestión de las relaciones es tan crucial como la comprensión de los aspectos técnicos de la gestión de proyectos.

Las teorías de este libro son algo básicas. Funciona más como un complemento de las habilidades interpersonales en la gestión de proyectos que como un recurso independiente dedicado exclusivamente a la gestión de proyectos: es esencial, pero también algo opcional.

lo acepte o no, usted es un gestor de proyectos. Claro, puede que te identifiques como diseñador, estratega de contenidos, desarrollador (o cualquiera de los muchos roles y títulos que hay en nuestra industria), pero como ser humano, eres un gestor de proyectos." - _Brett Harned

Autor(es):

Brett Harned

Número de páginas:

224 páginas

Año de publicación:

2017

Tiempo estimado de lectura:

Alrededor de 6 horas

Conclusiones clave:

Buena explicación de las teorías básicas de gestión de proyectos

Enfoque principal en la relación interpersonal

Valoraciones:

4.6/5 (Amazon) - "Este es el primer libro que entregamos a todos los nuevos gestores de proyectos en PromptWorks para que se pongan al día en poco tiempo. Me encantó descubrir que era una buena encapsulación de las prácticas y la experiencia que hemos desarrollado en los últimos 10 años, pero en un formulario muy breve y digerible. Como gestor de directores de proyectos, me encanta el resumen al final de cada capítulo Me ayuda a confirmar los puntos clave y a dirigir rápidamente a mis PM a partes específicas."

3,9/5 (Goodreads)

Nivel recomendado:

Principiante

8. Gestión de proyectos por Cesar Abeid

vía Amazon ¿Lucha contra el estrés de la gestión de proyectos? Sin duda puede ser duro. Pero sumérgete en la perspectiva de Abeid sobre la gestión de proyectos y nunca volverás a dudar de tus decisiones de gestión.

Abeid transforma la gestión de proyectos en un paseo por el parque, abandonando la jerga corporativa en favor de historias convincentes y edificantes. A través de estos relatos, el autor le guiará paso a paso por la escalera de la gestión de proyectos y le capacitará.

Como atestiguan innumerables lectores, al llegar a la última página, sentirá una nueva pasión por abordar cualquier proyecto que le haya dejado perplejo. ¿Los obstáculos que parecían insuperables hace un momento? De repente, parecerán más pequeños y fáciles de superar.

El autor admite que este libro no profundiza en teorías complejas; ofrece una versión simplificada. Pero la sencillez puede ser una ventaja, sobre todo para los principiantes. Los valores y las lecciones sencillas que aquí se presentan ayudan a disipar dudas y aumentan la confianza.

Si quiere vencer reticencias o se siente atascado en sus tareas de gestión de proyectos, este libro está hecho a su medida. Sin embargo, recurra a otras obras para un nivel de conocimientos más avanzado.

... "Como portador de muchos sombreros en una empresa familiar, ... fui incapaz de relacionarme con gran parte del material disponible sobre gestión de proyectos. Muchos de los libros sobre gestión de proyectos están dirigidos a empresas, por lo que el lenguaje no me resultaba pertinente. Sin embargo, a medida que estudiaba el tema de la gestión de proyectos, ciertos aspectos de la disciplina me parecieron especialmente útiles y sencillos. ... usted también puede aprender los principios subyacentes de la gestión de proyectos que permiten al mundo empresarial de hoy crear nuevos proyectos, cumplir sus promesas y hacer las cosas terminadas." - _Cesar Abeid

Autor(es):

Cesar Abeid

Nº de páginas:

190 páginas

Año de publicación:

2015

Tiempo estimado de lectura:

Alrededor de 5 horas

Conclusiones clave:

Inspirar a los lectores para que empiecen a trabajar de forma productiva inmediatamente

Lleno de historias y casos prácticos edificantes e inspiradores

Valoraciones:

4.5/5 (Amazon) - "Me gusta cómo César simplifica los procesos de gestión de proyectos haciéndolos más fáciles de comprender. Si eres nuevo en la gestión de proyectos, este libro te ayudará a empezar y te pondrá en el buen camino."

4/5 (Goodreads)

Nivel recomendado:

Principiante

9. Gestores de proyectos alfa por Andy Crowe

vía Amazon Piense en este libro más como un artículo detallado que como un enorme tomo, ya que en su mayor parte condensa un estudio.

A partir de una muestra de 860 gestores de proyectos, entre los que se incluyen 18 rótulos de alfas (el 2% con mejor puntuación), el autor explora qué diferencia a estos alfas de los betas en cuanto a hábitos, prácticas, habilidades de gestión de proyectos y técnicas.

Se trata de una lectura rápida pero perspicaz, que ofrece valiosos consejos al tiempo que disipa algunas ideas erróneas habituales en el ámbito de la gestión de proyectos. El libro incluye entrevistas en profundidad y debates que ofrecen una visión crucial, mostrando diversas perspectivas sobre los rasgos de los gestores de proyectos con más éxito del mundo.

"Acostúmbrese a separar a la persona del problema" - _Andy Crowe

Autor(es):

Andy Crowe

Nº de páginas:

208 páginas

Año de publicación:

2016

Tiempo estimado de lectura:

Alrededor de 5 a 6 horas

Conclusiones clave:

Una lectura muy rápida sobre los hábitos de los PM con mejores resultados

Ofrece una visión comparativa de lo que diferencia al 2% de los mejores del resto

Valoraciones:

4,3/5 (Amazon) - "Este es, en mi opinión, un gran libro, habla de 'lo que el 2% superior sabe que todos los demás no saben' y ciertamente identifica la comunicación como un área clave en la que los mejores gestores de proyectos sobresalen. Apoyo especialmente la sección sobre comunicación"

3,9/5 (Goodreads)

Nivel recomendado:

Intermedio

vía Amazon El cambio es constante, y es natural que estrategias de gestión de proyectos adaptarse. Schmidt se centra en estas modernas estrategias para ayudar a los gestores de proyectos a navegar por este panorama en constante evolución.

El mantra del libro se centra en la ejecución de proyectos, proporcionando consejos prácticos para salvar la distancia entre la teoría y los escenarios de proyectos de la vida real.

Este libro de gestión de proyectos aborda retos que incluso los gestores de proyectos más experimentados pueden encontrar complicados. Describe el panorama general, guiándole para mejorar la gestión de carteras de proyectos, y le anima a dar un paso atrás en la microgestión. En su lugar, se centra en comprender los "por qué" esenciales del proyecto.

muchos directivos han escatimado inversiones en investigación o formación porque pensaban que no producirían beneficios significativos en los próximos trimestres. Esos ejecutivos miopes razonaron que para cuando esas inversiones dieran sus frutos, ¡ya estarían fuera!" - _Terry Schmidt

Autor(es):

Terry Schmidt

Nº de páginas:

272 páginas

Año de publicación:

2009

Tiempo estimado de lectura:

Entre 7 y 8 horas

Conclusiones clave:

Salva eficazmente la distancia entre la teoría pura y la aplicación práctica

Ideal tanto para principiantes que deseen una introducción como para veteranos, ya que aborda problemas complejos

Valoraciones:

4.4/5 (Amazon) - "Primer material que he encontrado sobre el marco lógico de trabajo, que no habla tanto de la etiqueta como de la aplicación. Invierta su tiempo en la lectura de este libro, y obtener la forma de convertir su sueño en una meta SMART. Gracias, Terry Schmidt"

3.8/5 (Goodreads)

Nivel recomendado:

Intermedio a avanzado

