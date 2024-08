Loom vs. Vidyard: ¿Quién gana la batalla de las herramientas de vídeo?

¿Recuerdas los años 70, cuando la radio estaba de moda para transmitir cualquier cosa? Pues bien, el contenido de vídeo ha terminado con algo más que "matar a la estrella de la radio": ¡se ha apoderado de nuestras pantallas y nuestros corazones! Según las estadísticas de marketing de vídeo de 2022, las personas pasan una media de 100 minutos al día viendo vídeos en línea . Es decir, ¡casi dos horas!

Entre los programas de vídeo disponibles en el mercado, Loom y Vidyard son soluciones notables. Desde la retransmisión en directo hasta la videoconferencia, ambas herramientas se han convertido en el medio de comunicación de referencia tanto para empresas como para particulares. Ahora, la verdadera pregunta es: ¿cómo averiguar cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades?

Nuestra comparación entre Loom y Vidyard te ayudará a desentrañar el intrincado entramado de estos titanes del vídeo. Analizaremos sus principales funciones para ayudarte a encontrar la solución definitiva para tus iniciativas de vídeo.

¿Qué es Loom?

Vía: Loom Loom es una versátil herramienta de comunicación por vídeo que transforma la creación y distribución de mensajes de vídeo en una experiencia sin fisuras. ¿Su misión? Permitir sin fricciones **comunicación asíncrona simplificando el proceso de grabación y uso compartido de vídeos.

Con Loom, puedes capturar vídeos a través de tu webcam, de la pantalla, ¡o de ambas cosas a la vez! Cuenta con una matriz de funciones, entre las que se incluyen el tamaño personalizado de las capturas de pantalla, herramientas de dibujo, comentarios en tiempo real, reacciones emoji y mensajes de vídeo para recibir comentarios.

Ya sea en el mundo de los negocios, la educación o las conexiones personales, Loom se ha posicionado como una opción fiable para tareas de colaboración a distancia, presentaciones en línea y narración visual. 📖

También se ha convertido en una de las plataformas de vídeo de referencia para que las empresas puedan confiar fácilmente en el rendimiento del vídeo.

Funciones de Loom

El mercado está inundado de Alternativas a Loom que envían enlaces a clips. ¿Qué diferencia a Loom de sus rivales? Exploremos sus funciones más destacadas 🔍

1. Captura y comparte

Las capacidades de Loom cambian las reglas del juego cuando se trata de capturar y compartir mensajes de vídeo asíncronos. Tanto si grabas desde tu pantalla, webcam, o ambos simultáneamente, con o sin voz en off, el proceso es pan comido.

Captura vídeo desde cualquier aplicación de tu ordenador dispositivo de su elección y acceder a opciones para personalizar la salida mediante un menú desplegable. Puede personalizar:

Modo de grabación: Pantalla y cámara, Sólo pantalla o Sólo cámara Tamaño: Pantalla completa, Ventana o Tamaño personalizado

Vía: Loom Loom también simplifica el proceso de uso compartido, haciendo que sea más fácil difundir información y conocimientos . Puede distribuir sin esfuerzo su contenido a través de diversas plataformas y dispositivos con sólo generar un enlace instantáneo, enviarlo por correo electrónico o incrustar el vídeo en un sitio web.

La versión gratuita de Loom es compatible con la función de grabación a una calidad de hasta 720p, lo que garantiza una experiencia de vista nítida para su público. Pero para los que buscan la máxima claridad visual, actualizar a HD o 4K está a un solo clic.

2. Herramientas de edición avanzadas

Loom le permite aprovechar el arte de la edición de vídeo para crear tutoriales y mensajes de vídeo para equipos, estudiantes y otras audiencias.

Recortar, actualizar y perfeccionar tu mensaje se convierte en algo tan sencillo como unos pocos clics. Aprovecha la herramienta de dibujo para encontrar opciones para resaltar detalles cruciales del vídeo, infundir un toque de diversión y conectar con el espectador a nivel personal.

A través de Loom

Corta o une clips para crear un vídeo atractivo y sin contratiempos con Loom. Si estás creando un vídeo educativo, tienes la opción de añadir enlaces externos a recursos de aprendizaje.

Y para esos momentos en los que un vídeo no es suficiente, puedes unir varios Looms sin esfuerzo para crear un mensaje compartible en un formato sencillo y digerible. En definitiva, el poder de la edición de vídeo está en tus manos, ¡y no necesitas un título en filmografía para hacerlo funcionar! 🎥

3. Reacciones en tiempo real

¡Loom permite a tu audiencia hacer algo más que mirar! ¡Pueden participar activamente y comprometerse con tu contenido en tiempo real! 😍

Vía Loom

Al publicar comentarios con fecha y hora y reacciones emoji, los espectadores no tienen por qué ser meros observadores pasivos. Puedes saber cuándo tu público está emocionado, intrigado o incluso desconcertado, justo en el momento en que ocurre.

Las respuestas y los comentarios sirven como instrumentos en tiempo real para recoger opiniones y mejorar tus mensajes. Pero no se trata sólo de un camino de ida. El software de grabación de pantalla Loom lleva la interacción de vídeo al siguiente nivel, ya que permite responder a los comentarios de forma divertida y atractiva

Precios de Loom

Para principiantes : Free

: Free Business : 12,50 $/mes por usuario (facturación anual)

: 12,50 $/mes por usuario (facturación anual) Empresa: Póngase en contacto con la empresa

¿Qué es Vidyard?

Vía: Vidyard ¿Ha pensado alguna vez en conseguir un compañero de vídeo de confianza para mejorar sus esfuerzos de marketing y ventas? Eso es Vidyard Le abre las puertas a la creación de vídeos interactivos, la personalización de contenidos y la mejora de los mensajes profundizando en los análisis.

Vidyard es accesible a través de una extensión de Chrome o una app de escritorio, ambas equipadas con un cómodo editor de vídeo integrado y funciones de mensajería de vídeo.

La plataforma permite el uso compartido instantáneo de su trabajo con una audiencia global, e incluso proporciona notificaciones en tiempo real cuando alguien interactúa con su contenido. Es el paquete completo de marketing en vídeo diseñado para darte una ventaja profesional. 💼

Funciones de Vidyard

Vamos a centrarnos en las principales funciones que separan Vidyard de otras herramientas similares en el mercado. 👇

1. Editor de vídeo integrado con uso compartido instantáneo

¿Quiere convertir su equipo de ventas en un éxito de taquilla? Ya se trate de su primera presentación, una demostración, un discurso convincente o una propuesta persuasiva, Vidyard le ofrece todo lo que necesita.

Con él, tendrá acceso a guiones de vídeo prefabricados diseñados para crear contenidos de gran impacto para cada fase del equipo de ventas. 🎞️

Vía: Vidyard Pero aquí es donde Vidyard va un paso más allá: su función IA puede crear guiones de vídeo personalizados, asegurándose de que su mensaje resuena entre su público objetivo.

Además, permite integraciones perfectas para que pueda compartir estos vídeos directamente desde plataformas como Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn, etc. De este modo, se reunirá con sus clientes potenciales allí donde estén y les resultará muy fácil interactuar con su contenido

2. Análisis avanzado de vídeo

Con Vidyard, dispondrá de una bola de cristal que le permitirá echar un vistazo al rendimiento de su contenido de vídeo. Ofrece perspectivas profundas y análisis de vídeo que son indispensables para las estrategias de marketing y ventas. 🔮

Por ejemplo, puedes seguir la participación del espectador hasta el más mínimo detalle, determinando cuándo los espectadores abandonan o vuelven a ver segmentos específicos. Estos datos son una mina de oro para saber qué cautiva a tu audiencia y qué necesita un pequeño ajuste.

Vidyard puede incluso ayudarle a descubrir la identidad de los espectadores de vídeo, descubrir con qué contenido están interactuando y medir la duración de su sintonía.

3. Soporte de marketing y SEO

Más Vidyard alternativas no están orientadas a satisfacer las necesidades de marketing. Pero con Vidyard, no sólo generará contenido de marketing de primera calidad, sino que también establecerá relaciones duraderas con los clientes a través de estrategias de conversión más persuasivas.

Con la gestión de alojamiento de vídeo, puede cargar todo su contenido de marketing, como promociones, vídeos de demostración y clips de historias de clientes, en un lugar centralizado llamado Video Hub. Elija diseños y añada elementos de marca de la empresa para crear una colección de contenidos de vídeo orientados al cliente. Esta plataforma de vídeo destaca por sus mensajes de vídeo personalizados y sus funciones de personalización o edición básica.

Además, aprovecha el compromiso individual y atraer a los espectadores a un nivel más personal mediante la incrustación de vídeos de llamada a la acción (CTA) en correos electrónicos o en cualquier lugar de la web. También puede activar la función SEO metatags en los ajustes generales del hub para permitir la indexación en motores de búsqueda y mejorar la visibilidad de sus vídeos.

Precios de Vidyard

Gratuito

Pro : 19 $/mes por usuario

: 19 $/mes por usuario Plus : 59 $/mes por usuario

: 59 $/mes por usuario Business: Contactar con la empresa

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Loom vs. Vidyard: Comparación de funciones

Ahora, volvamos a nuestra comparación: Loom vs. Vidyard. Ambas son herramientas de vídeo excepcionales con sus propias funciones y peculiaridades para personalizar los vídeos. Loom destaca por su sencillez y su rápida creación de vídeo, lo que la convierte en una de las favoritas para las grabaciones de pantalla, para compartir vídeos y para el envío rápido de mensajes de vídeo. Vidyard, por otro lado, es conocida por sus sólidas capacidades de marketing de vídeo, perfectas para empresas que buscan captar y convertir clientes a través de contenido de vídeo personalizado.

Para una toma de decisiones bien enfocada, veamos más de cerca cómo se comportan estas herramientas en tres áreas fundamentales: grabación de vídeo, herramientas de edición colaborativa y análisis. 👀

Especificaciones de grabación de vídeo

Tanto Loom como Vidyard ofrecen la comodidad de grabar a través de extensiones del navegador y apps de escritorio, lo que facilita la creación de vídeo. Pero tienen claras diferencias.

Vidyard lleva la delantera al ofrecer una calidad de grabación de hasta 1080p en todos los planes, y para los que busquen una claridad suprema, su app de escritorio incluso desbloquea la magia del 4K. Por otro lado, Loom ofrece calidad 4K exclusivamente en sus planes de pago, limitando las cuentas gratuitas a unos respetables 720p.

En cuanto al número de vídeos que se pueden crear con una cuenta gratuita, Vidyard y Loom están a la altura, permitiendo hasta 25 vídeos por usuario. Lo sentimos, pero no es posible grabar vídeos ilimitados en las versiones gratuitas de Vidyard y Loom

Sin embargo, entre Vidyard y Loom -aquí es donde la trama se complica- la cuenta gratuita de Loom restringe cada vídeo a una concisa duración de 5 minutos. Por otro lado, Vidyard amplía el lienzo de tu narración con un impresionante límite de grabación de 30 minutos para tu videoteca. ⏲️

Edición de vídeo y colaboración

La grabación de vídeo puede ser un pequeño inconveniente para Loom, pero lo compensa con sus notables herramientas de edición. Funciona como un decente plataforma de colaboración visual con opciones para:

Unir telares creados por varios colaboradores Integrar Looms para móvil y escritorio Añada contenido reutilizable (como un clip de CTA) a vídeos recién creados Inserte un Clip dentro de un Loom (por ejemplo, sobre algo que olvidó mencionar)

Ahora bien, Vidyard tiene sus puntos fuertes en el departamento de edición de vídeo y personalización de miniaturas, ofreciendo una sólida matriz de funciones. Pero en la categoría de edición colaborativa, la corona se la lleva Loom. 👑

Analytics and insights

Supongamos que eres el responsable de marketing de una empresa tecnológica en expansión y acabas de lanzar una serie de vídeos promocionales. Tu equipo utiliza Vidyard y Loom para compartir estos vídeos con clientes potenciales. ¿Qué análisis de la participación en los vídeos puede esperar?

Loom ofrece un análisis básico que permite saber quién ha visto los vídeos y cuándo. Algo parecido a: "El vídeo de demostración de tu producto recibió 100 vistas en una semana"

Pero cuando recurres a Vidyard, obtienes información más detallada. No sólo te dice quién lo ha visto, sino exactamente cuánto tiempo lo ha visto. Descubres que, aunque 100 personas vieron la demostración, 60 de ellas vieron el vídeo completo, lo que indica un gran interés.

En resumen, si buscas tomar decisiones basadas en datos con análisis más ricos, Vidyard es tu mejor opción. 🥇

Loom vs. Vidyard en Reddit

Los usuarios de Reddit son famosos por sus debates sinceros y apasionados sobre diversos temas, y el software de vídeo no es una excepción. Loom y Vidyard han hecho olas en el ámbito de las herramientas de vídeo, lo que provocó Redditors para expresar sus opiniones, compartir sus experiencias y ofrecer puntos de vista. 📢

La opinión general es que Loom es una herramienta más popular que Vidyard, pero esta última ofrece una mejor experiencia para fines de difusión, aunque su interfaz puede no ser la mejor para compartir vídeos.

Esto es lo que una usuario que probó ambos productos tenía que decir:

definitivamente veo que Loom se usa mucho más a menudo. Probé Vidyard hace un tiempo, pero me di cuenta de que tenía errores e incoherencias, así que lo dejé"

Aun así, Vidyard tiene muchos partidarios gracias a sus funciones basadas en las ventas esto es lo que mencionó un usuario :

yo uso el plugin de Chrome (vidyard go) para el equipo de ventas con frecuencia - estos mensajes de voz de vídeo de 30-60 segundos han sido eficaces para nosotros. No he probado los CTAs en la versión pro, pero por lo que he oído, pueden funcionar muy bien - depende de su enfoque.''_

Un usuario en el mismo hilo opinaba que Vidyard puede que sólo funcione para pequeñas empresas:

"Funciona bien en PYMES, no tanto en Mid-Market y Enterprise debido a los cortafuegos de TI"

Reunión ClickUp: La mejor alternativa a Loom frente a Vidyard

Comparta grabaciones de pantalla para transmitir su mensaje con precisión sin necesidad de una cadena de correo electrónico o una reunión en persona con Clip by ClickUp

Tanto Vidyard como Loom son excelentes como herramientas de grabación de pantalla independientes, pero tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, Loom es una buena herramienta para educadores, pero su restrictivo plan gratuito hace que sus ventajas sean inaccesibles para muchos. Vidyard, por otro lado, tiene las funciones pero tiene muchas lagunas en términos de usabilidad .

Por suerte, tienes otro grabador de pantalla gratuito que hace que grabar y compartir vídeos sea pan comido: ClickUp ¡! 🤩

ClickUp es una solución de trabajo todo en uno diseñada para todo tipo de empresas, ya sea en el espacio educativo o de marketing. Ofrece una perfecta plataforma para la producción de vídeo equipada con funciones específicas para la gestión de clips, la colaboración en tiempo real, la compatibilidad con el proceso de ventas y la gestión de tareas.

Descubramos cómo ClickUp aporta una nueva perspectiva al espacio de la mensajería, la creación, el uso compartido y la colaboración en vídeo

1. Utilice Clip de ClickUp para compartir vídeos de pantalla con clientes y empleados sin problemas

Comparta su mensaje de vídeo con un enlace directo al navegador que no requiere descargas y puede verse al instante después de la grabación Clip de ClickUp es una aplicación de grabación de pantalla repleta de funciones disponible para cualquiera que se registre en la plataforma Y cuando decimos que es generoso, nos referimos a:

No hay límites de tiempo para las grabaciones, ya sea que esté grabando una demostración de cara al cliente o una larga conversaciónvídeo de formaciónclip le cubre las espaldas

Grabaciones gratuitas, gratuitas/a , incluso en el plan Free

Captura de voz nítida

La plataforma te permite grabar toda la pantalla, la ventana de la app o las pestañas del navegador. Comparta instantáneamente la grabación con compañeros de equipo, clientes o usuarios externos mediante correos electrónicos seguros o enlaces públicos o privados. No hay necesidad de descargas, cargas o exportaciones adicionales: ¡el vídeo se reproduce directamente en el navegador! Además de las grabaciones, también puedes recortar páginas web y obtener capturas de pantalla utilizando Extensión de ClickUp para Chrome .

En cuanto a la facilidad de uso, puede empezar a utilizarlo en cuestión de segundos. Todo lo que tienes que hacer es iniciar ClickUp y acceder a la opción Record Clip desde la bandeja de tareas en la parte inferior derecha de la pantalla. 📹

Todos los Clips grabados son de alta calidad y incrustable usando la vista de incrustación de ClickUp . Pero aquí está el verdadero encanto: puedes convertir tus vídeos en tareas procesables, proporcionar contexto sobre los siguientes pasos y asignarlos a los espectadores. ¡Es como convertir cada mensaje en una amigable llamada a la acción!

En general, se trata de una herramienta práctica si desea sustituir reuniones o largos hilos de correo electrónico por vídeos enriquecidos. ClickUp se integra con más de 1.000 programas, entre los que se incluyen Zoom , Microsoft Teams y Slack que facilita aún más el uso compartido de contenidos

2. Revoluciona el trabajo en equipo con las funciones de colaboración en tiempo real de ClickUp

ClickUp Pizarras es su hub visual centralizado para convertir de forma colaborativa las ideas del equipo en acciones coordinadas

ClickUp toma colaboración en tiempo real al siguiente nivel, independientemente del sector o los objetivos. 💖

Digamos que estás trabajando en un proyecto de divulgación -sólo tienes que aprovechar la herramienta de ClickUp funciones versátiles colaborar y trabajar para obtener resultados correctos.

El muy pizarras interactivas ClickUp aportan un nuevo nivel de colaboración eficacia a sus proyectos de vídeo . Utiliza notas adhesivas, conectores y textos para intercambiar perspectivas en tiempo real con tu equipo. Lo que es aún mejor es que obtienes una colección de Plantillas de Pizarra para compatibilidad con tareas como el brainstorming de ideas de marketing, correlacionar procesos o la redacción de esquemas de vídeo.

Buscar vídeo colaboración en la gestión de proyectos ? Con ClickUp, puede:

3. ¡Controla tu flujo de trabajo y conquista tareas con ClickUp!

Gestione tareas y proyectos, y colabore eficazmente con su equipo utilizando ClickUp Gestión de tareas de ClickUp es un verdadero centro neurálgico para todas las empresas, tanto si está gestionando un proyecto de vídeo como si está dirigiendo una empresa equipo ágil personalice sus flujos de trabajo para cualquier proyecto

Con más de 35 ClickApps a su disposición, puede automatizar tareas manuales ejecutar Ciclos de sprints e inicie grabaciones de pantalla con un solo clic Cree tareas con ID de tarea personalizados y asígnelos a uno o varios de los siguientes programas múltiples personas asignadas . Incorporar Campos personalizados para añadir atributos a las tareas; por ejemplo, puede añadir un enlace al tutorial Clip en un campo personalizado para que la persona asignada no tenga problemas para terminar la tarea.

Incluso puede asignar comentarios como elementos de acción, ¡asegurando que nada se quede en el tintero! 🤠

Para abordar proyectos de vídeo complejos, utiliza la función Dependencia de tareas función para dividir lógicamente las tareas en subtareas como Revisar guiones o Probar audiencias. Visualícelas desde varios ángulos y edítelas en bloque con la función Barra de acciones en lote . Y con tareas periódicas y Recordatorios con los que nunca perderá un plazo de producción vital

ClickUp es más que una herramienta de vídeo

Tanto Loom como Vidyard son herramientas estelares para la estrategia de vídeo, pero para muchos equipos, el uso de estos productos de funciones limitadas puede hacer mella en su presupuesto. ClickUp puede ser una opción más económica, especialmente para Teams de tamaño pequeño y mediano que necesitan capacidades de grabación de pantalla y gestión de proyectos en un solo producto. Contratar una cuenta gratuita de ClickUp desbloquea un mundo de tutoriales en vídeo optimizados e ilimitados y herramientas de gestión de tareas colaborativas, ¡en el que tanto tú como tu equipo saldréis ganando! 🏆