10 vídeos de formación fáciles de usar para educar, mejorar y reciclar a los usuarios

¿Se ha preguntado alguna vez por qué el aprendizaje visual se ha convertido en el héroe olvidado de la educación y la formación empresarial modernas? Pues bien, el persona media retiene el 95% del contenido cuando ve un vídeo, frente al 10% que retiene cuando lee un texto

No se puede negar que en un mundo en el que la capacidad de atención se reduce más rápido de lo que se puede decir "brevity", la formación basada en vídeo se ha convertido en la salsa secreta para captar corazones y mentes. Pero aquí está el truco: No todos los programas de vídeo de formación son iguales.

Con una plétora de vídeo software de formación opciones en el mercado, ¿cómo elegir el que sirva a tu propósito? Nosotros le ayudamos

Si está listo para transformar los materiales de formación tradicionales en atractivos contenidos de vídeo, quédese con nosotros mientras exploramos las herramientas que convierten su planes de incorporación ¡en obras maestras visuales! 📹

¿Qué es el software de vídeo de formación?

Una solución de software de vídeo de formación es una herramienta especializada utilizada para crear, editar y publicar vídeos con fines educativos y de formación. Utilícelo para lanzar contenido de vídeo de alta calidad para instruir, informar y atraer a los alumnos. 🧑‍🏫

Business learning and development (L&D) teams and educators can use the tool for software education, compliance training, employee onboarding, and similar use cases. Gracias al conjunto de funciones disponibles, podrá desarrollar cursos de forma eficaz y crear vídeos de formación para todas las categorías de alumnos.

La mayoría del software de vídeo de formación permite añadir elementos interactivos, como cuestionarios emergentes y comentarios instantáneos, para ofrecer a los espectadores una experiencia de aprendizaje más atractiva. En última instancia, se les anima a comprender mejor los conceptos en lugar de limitarse a observar desde la barrera.

Otras ventajas del software son:

Optimización del tiempo y los recursos empleados en la formación

Mejora de los índices de mejora y reciclaje dentro de los departamentos

Creación de un sistema debase de conocimientos con recursos de vídeo

¿Qué debe buscar en un software de vídeo de formación?

Tanto si es profesor, formador de empresa o creador de contenidos educativos, le conviene elegir un software que tenga compatibilidad:

Funcionalidades de edición de gama alta: Puedes crear vídeos desde cero, grabar secuencias en directo, capturar screencasts, importar contenido de vídeo y audio existente o partir de plantillas de vídeo. Busque un software de edición de vídeo de calidad y funciones para recortar, cortar, combinar y mejorar los clips de vídeo Elementos interactivos: Las opciones para añadir elementos interactivos como cuestionarios, encuestas y enlaces en los que se puede hacer clic crean experiencias de aprendizaje atractivas Análisis de usuarios: Debe disponer de análisis para hacer un seguimiento de la interacción de los espectadores con sus vídeos de formación, lo que le ayudará a evaluar la eficacia de su contenido Grabación de pantalla: Incluye funciones de grabación de pantalla para crear tutoriales que muestren las acciones en pantalla y los flujos de trabajo en los vídeos de formación Publicación multiplataforma: Grabe y exporte sus vídeos de formación en varios formatos para garantizar la compatibilidad con dispositivos móviles, Windows yOrdenadores MacoSistemas de gestión del aprendizaje (LMS) Personalizaciones: Esto le permite personalizar la apariencia de sus vídeos de formación para que coincida con su marca o el tema específico de formación en un editor de vídeo Colaboración en tiempo real: Funciones como la edición en tiempo real y el uso compartido sin fisuras permiten a los colaboradores de equipos distribuidostrabajar juntos en proyectos de vídeo simultáneamente

10 Software de vídeo de formación polivalente para Onboarding

En el vasto panorama del software de vídeo de formación, hemos seleccionado las 10 mejores herramientas para potenciar el viaje de aprendizaje electrónico de su equipo. 🛫

1. ClickUp

Comparta grabaciones de pantalla para transmitir su mensaje con precisión sin necesidad de una cadena de correo electrónico o una reunión en persona

ClickUp es una solución de plataforma de productividad y gestión del trabajo mejor valorada con potentes funciones de grabación de pantalla. Si su meta es crear contenidos de aprendizaje eficaces para nuevos empleados o usuarios RÁPIDAMENTE, ¡ésta es la herramienta que debe elegir!

ClickUp ofrece una herramienta gratis de grabación de pantalla llamada Clip sin marcas de agua ni limitaciones de tiempo: ¡sólo la libertad de crear grabaciones pulidas y profesionales! 🤩

Clip puede grabarlo todo, desde tutoriales para clientes y tutoriales para empleados hasta informes de problemas informáticos. Es muy intuitivo: graba toda la pantalla, ventanas de aplicaciones específicas o pestañas del navegador (en Chrome o Firefox). Vea la grabación inmediatamente sin tener que descargarla Además, puedes enviar grabaciones sin esfuerzo a tu equipo o clientes con enlaces públicos o privados compartibles, mejorando la colaboración segura.

ClickUp te permite añadir tu voz a las grabaciones, haciéndolas interactivas y contextuales. Se trata de una gran ventaja para compartir eficazmente instrucciones o tomar notas de reuniones .

Comparta su mensaje de vídeo con un enlace directo al navegador que no requiere descargas y puede verse al instante después de la grabación

ClickUp alberga un variedad de plantillas para organizar tus flujos de trabajo de producción de vídeo. Por ejemplo, la plantilla Plantilla de producción de vídeo ClickUp es tu guía de referencia para planificar las tareas de preproducción y posproducción, organizar los recursos (como el equipo) y gestionar las necesidades de personal.

Si desea crear una base de conocimientos para la formación, utilice Documentos de ClickUp para guardar todos sus materiales de incorporación, guiones de locución, guías y manuales en un solo lugar. Puede:

Crear un proyecto o carpeta dedicada para almacenar sus vídeos de formación Aprovechar Campos personalizados para añadir metadatos, como fechas de creación y títulos, para facilitar la búsqueda Enlaza tusDocumentos POE a las tareas pertinentes para que los usuarios puedan acceder fácilmente a ellos

Con Gestión de tareas de ClickUp de ClickUp, puede realizar un seguimiento del progreso de la formación, establecer fechas límite y asignar responsabilidades de aprendizaje a los miembros del equipo. Utilice Automatizaciones de ClickUp para ajustar las notificaciones de las actualizaciones (como la finalización de un curso).

Las mejores funciones de ClickUp

Grabador de voz y pantalla sin marcas de agua y sin restricciones de tiempo

Graba toda la pantalla o pestañas específicas

Pizarras para hacer lluvias de ideas sobre narraciones en vídeo

Práctica extensión de Chrome para recortar páginas web y obtener capturas de pantalla

Funciones de edición de vídeo interactivas y en colaboración

Paneles paragestionar tareas de vídeo Asignación de comentarios y revisión herramientas para acelerar la aprobación de vídeos

Vídeos grabados integrables

Gestión centralizada de recursos con control de versiones

Notificaciones automatizadas para el seguimiento del progreso de la incorporación

Registros precisos de creación de vídeos con control de tiempo más de 1.000 opciones de integración (incluyendo Zoom , Gmail y Hubspot )

Etiqueta de prioridad para tareas importantes de vídeo

Grabaciones compartibles (a través de correo electrónico, enlaces públicos o privados)

Límites de ClickUp

Las versiones para móviles y tabletas aún no disponen de todas las funciones

Curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Póngase en contacto con la empresa para consultar precios

: Póngase en contacto con la empresa para consultar precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ opiniones)

: 4.7/5 (9.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.000+ reseñas)

2. Camtasia

Vía: TechSmith Camtasia es un software de edición de vídeo polifacético que aúna la potencia de la edición de vídeo, la grabación en pantalla y los elementos interactivos para videoclips. Ofrece un completo conjunto de herramientas de edición, desde edición en pantalla verde hasta sonido, música y animaciones.

¿La guinda del pastel? No estás limitado por contenidos de baja resolución: Camtasia te permite importar y exportar vídeos con una nítida resolución 4K. 🎬 A diferencia de otros editores de vídeo este software de formación en vídeo incluye avatares y escenarios interactivos, lo que le permite incorporar sin problemas archivos de texto, archivos MP3 y MP4, fotos picture-in-picture y marcos de enfoque profundo a través de su intuitiva herramienta de autoría de arrastrar y soltar.

Aplica efectos de vídeo y filtros especiales o aprovecha las plantillas de vídeo pre-construidas de Camtasia para simplificar la creación, composición y edición de vídeo.

Las mejores funciones de Camtasia

Creación mediante arrastrar y soltar en el editor de vídeo

Edita vídeos con efectos de pantalla verde, mejoras de audio y animaciones

Soporte para resolución 4K para imágenes nítidas

Enriquece vídeos con avatares, textos y elementos interactivos

Inserte cuestionarios o encuestas al crear vídeos de formación

limitaciones de Camtasia

Coste adicional por utilizar la biblioteca de recursos

Sin suscripción mensual

Precios de Camtasia

Suscripción individual : 195 $/año

: 195 $/año Licencia perpetua: $325/compra única

Valoraciones y reseñas de Camtasia

G2 : 4.6/5 (1,000+ reseñas)

: 4.6/5 (1,000+ reseñas) Capterra: 4.5/5 (300+ opiniones)

3. iSpring Suite

Vía: soluciones iSpring Imagine que tiene la misión de crear vídeos de formación que cautiven, eduquen y dejen un impacto duradero. Con iSpring Suite, ¡esta misión se convierte en una emocionante aventura!

El software de edición de vídeo puede mezclar a la perfección grabaciones de pantalla con secuencias de webcam y audio, lo que significa que usted puede ser la estrella de sus vídeos de formación, aportando un toque personal que mejora la experiencia de aprendizaje.

iSpring es una de las mejores opciones de software de vídeo de formación porque ofrece una opción de conversión de texto a voz muy realista. Cuando las limitaciones de tiempo o presupuesto son un problema, esta función le permite transformar texto en atractivas voces en off. 🗣️

añade títulos y subtítulos.

¿Quieres que sea visualmente impactante? Inserta infografías e imágenes.

¿Quiere crear ambiente? Un toque de música hace maravillas.

Después de que los espectadores hayan asimilado el vídeo de formación, compruebe sus conocimientos con un cuestionario preconstruido que refuerce los puntos clave

iSpring Suite mejores funciones

Cree cursos en línea completos y juegos de rol

Grabe la pantalla del ordenador junto con imágenes de la cámara web y audio

Convierta texto en locuciones realistas para vídeos de formación

Cree cuestionarios interactivos

Limitaciones de iSpring Suite

Según algunos usuarios, el software de vídeo de formación puede tardar en cargarse

Se podrían utilizar más plantillas listas para usar

Precios de iSpring Suite

Académico : 470 $/año por usuario

: 470 $/año por usuario Autónomos : 490 $/año por usuario

: 490 $/año por usuario Empresas: 770 $/año por usuario

Valoraciones y reseñas de iSpring Suite

G2 : 4.6/5 (más de 500 opiniones)

: 4.6/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4.7/5 (más de 1.000 opiniones)

4. Panopto

Vía: Panopto Panopto es un extraordinario software de formación en vídeo que capacita a los equipos de RR.HH crear, compartir y alojar de forma segura vídeos de formación para mejorar la comprensión y la retención de conocimientos.

Su función Capítulos inteligentes genera una tabla de contenidos y un índice visual que proporciona a sus empleados una rápida visión general del tema tratado.

Recorte, divida y vuelva a mezclar sus vídeos con facilidad, y eleve sus materiales de formación añadiendo sin problemas materiales de compatibilidad como diapositivas, vídeos de YouTube y páginas web. Integra cuestionarios y encuestas directamente en tus vídeos, todo ello sin la molestia de integraciones de terceros. 🌞

Con sesiones de formación en directo habilitadas, puede llegar a miles de empleados simultáneamente, asegurándose de que su plantilla está al día e informada.

Las mejores funciones de Panopto

Genera automáticamente una tabla de contenidos y un índice visual

Información detallada sobre el compromiso, las tasas de finalización y otras métricas

Posibilidad de realizar ediciones conservando la versión original de la grabación

Soporta sesiones de formación en directo para su software de vídeo de formación

Límites de Panopto

La app, aplicación móvil tiende a bloquearse con frecuencia

No hay transparencia en los precios en comparación con otros programas de vídeo de formación

Precios de Panopto

Contactar con la empresa

Valoraciones y reseñas de Panopto

G2 : 4.2/5 (90+ opiniones)

: 4.2/5 (90+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (70+ reseñas)

5. ScreenPal

Vía: ScreenPal Tanto si eres un editor de vídeo experimentado como un novato, ScreenPal (antes Screencast-O-Matic) es una de las mejores opciones de software de vídeo de formación. Es tu compañero de confianza para convertir tus ideas en medios cautivadores.

El software de vídeo te ofrece la flexibilidad de capturar contenido de pantalla con o sin cámara web, mientras que la función de narración integrada te permite añadir tu voz a las capturas, haciéndolas verdaderamente tuyas. 🎙️

También aporta posibilidades narrativas creativas a la tabla: añade superposiciones e incorpora vídeo, texto, figuras e imágenes para mejorar tus screencasts. ¿Quieres ir un paso más allá? Explore las animaciones, los efectos de pantalla verde y los subtítulos automatizados para que su contenido destaque.

En el caso de los vídeos didácticos, utiliza flechas y resaltadores para resaltar los detalles importantes para tus espectadores. ScreenPal ofrece una biblioteca de stock repleta de imágenes, vídeos y pistas de música, ¡para que puedas aprovechar una colección de activos decente!

ScreenPal mejores funciones

Captura contenido de la pantalla con o sin webcam

Añade vídeo, texto, figuras e imágenes a través de su editor de vídeo

Enlaces enlazados para facilitar el uso compartido de contenidos

Amplia biblioteca de recursos multimedia perfecta para vídeos de formación

Extensión de Chrome para mensajes de vídeo

Límites de ScreenPal

Algunos usuarios informan de fallos en la (elaboración de) informes al crear vídeos

Podría tener más opciones de personalización en su editor de vídeo

Precios de ScreenPal

Versión Free : gratis/a

: gratis/a Deluxe : 3 $/mes por usuario

: 3 $/mes por usuario Versión Premium : 6 $/mes por usuario

: 6 $/mes por usuario Máximo: 10 $/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ScreenPal

G2 : 4.3/5 (80+ opiniones)

: 4.3/5 (80+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (50+ críticas)

6. DemoCreator

Vía: DemoCreator Entra en el mundo de creación de vídeo con el poder de la IA al alcance de tu mano, gracias a DemoCreator. Es increíblemente fácil de usar, lo que garantiza que incluso aquellos con experiencia limitada en edición de vídeo puedan sumergirse de lleno

Su función de edición en pantalla verde le permite sustituir sin problemas el fondo por cualquier imagen o vídeo, añadiendo profundidad y creatividad a su contenido. Mejore los vídeos didácticos con anotaciones como subtítulos, superposiciones y flechas, para que el aprendizaje resulte más atractivo.

El software de edición de vídeo es compatible con múltiples formatos de vídeo, ofrece estabilización de vídeo para una reproducción fluida e incluye cancelación de ruido para un audio nítido.

Con DemoCreator, puede configurar su avatar virtual de IA, que puede sincronizar los labios e imitar su vídeo pregrabado, añadiendo un toque personal e interactivo a su contenido. Con el reconocimiento facial de IA, puedes sobrealimentar tus vídeos con máscaras y otros efectos creativos. 🥸

Mejores funciones de DemoCreator

Avatares virtuales y reconocimiento facial con IA

Añade anotaciones como subtítulos, superposiciones y flechas

Soporta múltiples formatos de vídeo

Anotaciones inteligentes

Límites de DemoCreator

Hay que comprar la versión completa para acceder a las funciones esenciales

Los ajustes predeterminados no son ideales en comparación con otros programas de edición de vídeo

Precios de DemoCreator

Versión Free : Gratis/a

: Gratis/a Estándar : 45 $/año

: 45 $/año Premium : 65 $/año

: 65 $/año Perpetua: 75 $/compra única

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de DemoCreator

G2 : 4.7/5 (Menos de 5 opiniones)

: 4.7/5 (Menos de 5 opiniones) Capterra: 5/5 (Menos de 5 opiniones)

7. LearnWorlds

Vía: LearnWorlds LearnWorlds es una plataforma LMS todo en uno diseñada para ayudarle a crear, comercializar y vender cursos interactivos en línea sin esfuerzo. 🖱️

Mantenga el interés de los alumnos aprovechando la interacción de vídeo, la toma de notas, la autoevaluación y las herramientas de certificación. Añada preguntas, títulos, punteros, imágenes superpuestas, enlaces y mucho más

Los análisis avanzados le ayudan a medir la interacción del vídeo, lo que le permite ajustar su contenido para obtener los mejores resultados. Además, LearnWorlds ofrece un hub de red, que proporciona a los alumnos perfiles personalizados para realizar un seguimiento de su actividad, logros y cursos matriculados.

LearnWorlds es

/ref/ https://scorm.com/scorm-explained/one-minute-scorm-overview/ Compatible con SCORM (Sharable Content Object Reference Model) /%href/

garantizando la compatibilidad con otros sistemas de aprendizaje electrónico.

LearnWorlds mejores funciones

Plataforma todo en uno para crear, comercializar y vender cursos en línea

Elementos de vídeo interactivos como transcripciones, subtítulos y preguntas

Análisis para medir la interacción del vídeo

Se integra con Vimeo y Wistia

Soporta varios formatos de contenido, incluyendo PDFs

Límites de LearnWorlds

Requiere tiempo de aprendizaje

Necesita más integraciones

Precios de LearnWorlds

Principiante : 24 $/mes

: 24 $/mes Entrenador profesional : 79 $/mes

: 79 $/mes Centro de Aprendizaje: 249 $/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de LearnWorlds

G2 : 4.7/5 (más de 200 opiniones)

: 4.7/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.7/5 (90+ opiniones)

8. Animaker

Vía: Animaker Animaker está aquí para convertir tus sueños de vídeo en acción en realidad Gracias a su enorme capacidad de personalización, te permite diseñar personajes directamente dentro de la plataforma. Despídete de las preocupaciones de postproducción porque Animaker ofrece sincronización labial automática, integrando a la perfección audio y visuales.

El software de vídeo de formación animado atiende a su creatividad a la vez que proporciona un tesoro de plantillas internas. La creación de vídeos animados se convierte en un juego de niños con la intuitiva interfaz de arrastrar y soltar de Animaker. Además, ofrece diversos estilos de animación, incluidos infográficos y 2.5D, artesanales y animaciones de Pizarra .

Explora una biblioteca incorporada con caracteres, gráficos, iconos, efectos de sonido y elementos visuales, que te ofrece infinitas posibilidades para tus vídeos. 🎨

Animaker mejores funciones

Diseños de personajes dentro de la plataforma

Permite la sincronización labial automática con su editor de vídeo

Arrastra y suelta elementos visuales para una edición de vídeo perfecta

Biblioteca de recursos integrada para crear vídeos con facilidad

Plantillas de vídeo de formación internas

Límites de Animaker

No hay función para cortar audio

El plan Free es demasiado limitado

Precios de Animaker

Versión gratuita

Básico : 12,5 $/mes

: 12,5 $/mes Iniciador : 25 $/mes

: 25 $/mes Pro: 39 $/mes

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Animaker

G2 : 4.7/5 (más de 500 opiniones)

: 4.7/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4.2/5 (más de 200 críticas)

9. Vídeo de Hipopótamo

Vía: Vídeo Hipopótamo Lleva tu equipo de ventas al siguiente nivel con Hippo Vídeo. Esta versátil herramienta te permite capturar tu pantalla, editar clips, mejorar transiciones y compartir tus creaciones a través de correos electrónicos, enlaces o redes sociales. Da rienda suelta a tu creatividad superponiendo texto, imágenes, GIF y grabando con un micrófono. 🎤

Hippo Video va más allá de la edición de vídeo. Te permite crear un portal de vídeo de formación dedicado para tus alumnos, consolidando todos tus valiosos recursos en un lugar accesible.

Lo que lo diferencia es la opción de que los alumnos utilicen el software para presentaciones entre compañeros, fomentando un enfoque de aprendizaje combinado. Ofrece análisis exhaustivos que le permiten saber quién participa en sus vídeos de formación, qué comparten y cuáles son sus reacciones.

Hippo Video mejores funciones

Una plataforma centralizada para que los alumnos accedan a los recursos de formación

Sin marcas de agua al crear vídeos de formación

Soporta audio grabado con micrófono en sus herramientas de edición de vídeo

Comparte vídeos a través de correos electrónicos, enlaces y plataformas de redes sociales

Obtenga información sobre la participación, el uso compartido y las reacciones de los espectadores

Limitaciones de Hippo Video

La interfaz necesita mejoras

Más caro que sus competidores

Precio de Hippo Video

Versión gratuita

Pro : 20 $/mes por usuario

: 20 $/mes por usuario Equipos : 60 $/mes por usuario

: 60 $/mes por usuario Empresa: 80 $/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Hippo Valoraciones y reseñas de vídeo

G2 : 4.5/5 (más de 600 opiniones)

: 4.5/5 (más de 600 opiniones) Capterra: 4.5/5 (70+ críticas)

10. Snagit

Vía: TechSmith Para aquellos que buscan sobresalir, trabajar de forma eficiente y comunicarse con absoluta claridad, Snagit es la solución definitiva para realizar capturas de pantalla impecables y grabaciones perfectas. Ayuda a capturar la pantalla o la cámara web, la elaboración de vídeos de formación sobre la marcha que dan en el blanco.🎯

La creación de vídeos será pan comido gracias a las plantillas ya preparadas y a la herramienta de conversión de imágenes a vídeo. Además, una biblioteca integrada con acceso de por vida garantiza que tus recursos permanezcan organizados y accesibles.

Pero lo mejor es capturar imágenes

Snagit identifica automáticamente los elementos de tu captura de pantalla, permitiéndote reorganizar o eliminar componentes de la interfaz de usuario. Incluso puedes realizar magia textual, edición de texto dentro de imágenes, capturas de pantalla o documentos escaneados. Ajusta la fuente, el tamaño del texto y el color sin esfuerzo

Las mejores funciones de Snagit

Captura imágenes y capturas de pantalla de la pantalla de tu ordenador, incluyendo áreas de desplazamiento

Creación de vídeos con plantillas ya preparadas

Acceso de por vida a una biblioteca para almacenar activos

Edición de texto en imágenes, capturas de pantalla o documentos escaneados

Límites de Snagit

Requiere comprar actualizaciones cada año para usar la versión actual

Hay que mejorar la edición de vídeo

Precios de Snagit

Plan: $68/compra única

Valoraciones y reseñas de Snagit

G2 : 4.7/5 (4.000+ opiniones)

: 4.7/5 (4.000+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (más de 100 opiniones)

Que comience la revolución del aprendizaje con el mejor software de vídeo de formación

Todas las herramientas de vídeo de formación de las que hemos hablado están repletas de funciones que facilitan el aprendizaje a alta velocidad. Pero si no sabe qué elegir.., prueba ClickUp ¡!

Permite acceder a un grabador de pantalla sencillo con funciones de gestión de tareas en equipo. Además, su sólido plan gratuito/a no le decepcionará 💞