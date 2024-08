las 10 mejores alternativas a Camtasia para grabar pantallas en 2024

Si te dedicas a la grabación de pantallas y la creación de vídeos, probablemente conozcas Camtasia. Este software de TechSmith facilita la creación de videotutoriales con tu webcam o la grabación desde la pantalla de tu escritorio.

Pero como dice el refrán, en la variedad está el gusto. Puede que haya llegado el momento de buscar otra opción. Dado que hay tantas alternativas sólidas a Camtasia, lo hemos reducido a la crema de la cosecha. 🏆

Esta guía presenta las 10 mejores alternativas de Camtasia con opciones para una variedad de empresas y presupuestos.

¿Qué deberías buscar en una alternativa a Camtasia?

Cuando busques las mejores alternativas a Camtasia, céntrate en las funciones que más necesites, por ejemplo, funciones de edición de vídeo sencillas y opciones de uso compartido.

Éstos son algunos de los principales elementos a buscar en las alternativas Camtasia:

Herramientas de edición de vídeo: Su software de grabación de pantalla debe tener capacidades básicas de edición. Esto incluye añadir y ajustar el audio, insertar subtítulos y títulos, crear superposiciones y recortar, dividir, unir y crear transiciones entre los clips de vídeo

Su software de grabación de pantalla debe tener capacidades básicas de edición. Esto incluye añadir y ajustar el audio, insertar subtítulos y títulos, crear superposiciones y recortar, dividir, unir y crear transiciones entre los clips de vídeo Interfaz fácil de usar : Muchas funciones se pierden si la interfaz de usuario no es fácil de entender. Prioriza las herramientas fáciles de usar para principiantes

: Muchas funciones se pierden si la interfaz de usuario no es fácil de entender. Prioriza las herramientas fáciles de usar para principiantes Amigable con el presupuesto: Tanto si tienes el presupuesto para una versión de pago como si necesitas una alternativa gratuita a Camtasia, encuentra algo que se adapte a tus límites de gasto

Tanto si tienes el presupuesto para una versión de pago como si necesitas una alternativa gratuita a Camtasia, encuentra algo que se adapte a tus límites de gasto Soporte para múltiples formatos : Puede que no necesites algo que sea compatible con todos los formatos de vídeo, pero querrás algo que pueda trabajar con los más comunes

Por supuesto, hay otras funciones de edición y grabación que puedes tener en cuenta. Todo depende de lo que necesites y de lo que mejor se adapte a tu situación.

Las 10 mejores alternativas a Camtasia para usar en 2024

La mejor alternativa Camtasia depende de quién lo está utilizando, y por qué. Si usted está trabajando con un equipo multifuncional o simplemente quieres alternativas gratuitas/a Camtasia para tus proyectos personales, te tenemos cubierto. 🌈 🌻

Comparta su mensaje de vídeo con un enlace directo al navegador que no requiere descargas y que puede verse al instante después de la grabación

ClickUp hace que la gestión de proyectos (y la vida) sea más fácil. También es uno de los mejores herramientas de grabación de pantalla sin marcas de agua . Específicamente, ClickUp Clip está diseñado para comunicación en equipo sin límites de tiempo.

Puede utilizar el grabador de pantalla Clip para enviar mensajes de vídeo rápidos y claros a cualquier persona. Este grabador de pantalla fácil de usar puede capturar toda la pantalla, ventana o pestaña del navegador en tiempo real.

Guarda tu grabación de pantalla para más tarde, graba audio y voz en off usando tu micrófono, y compártelos con un enlace público.

Lo mejor de todo es que puedes hacerlo con conocimientos básicos de software de edición de vídeo.

Como ClickUp está orientado a los gestores de proyectos, Clip tiene planes de comunicación de proyectos en mente. Pero también es una potente herramienta de grabación de pantalla para crear vídeos profesionales para educación, uso personal y mucho más.

Comparta grabaciones de pantalla para transmitir su mensaje con precisión sin necesidad de una cadena de correo electrónico o una reunión en persona

A diferencia del software de captura de pantalla dedicado (como CamStudio, Snagit o Bandicam), ClickUp cuenta con funciones adicionales como seguimiento de proyectos y gestión de equipos herramientas de compatibilidad para su empresa. Y casi todas ellas están disponibles en el plan Free Forever de ClickUp.

Por ejemplo, ¿necesita crear un plan de comunicación que acompañe a sus vídeos? ClickUp tiene plantillas de planes de comunicación para ayudarle ahorrar tiempo . ✅

Las mejores funciones de ClickUp:

ClickUp tiene integración con más de 1000 herramientas, incluyendo Zoom, Documentos de Google, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub y Asana

El grabador de pantalla funciona en todos los dispositivos y sistemas operativos,incluido MacOSandroid, Windows, Linux, iOS y navegadores web

La interfaz de usuario es fácil de usar con funciones de arrastrar y soltar, demostraciones gratuitas, GIF, comunicación en tiempo real, preajustes, plantillas y mucho más

Soporte de múltiples formatos de vídeo y funciones de almacenamiento en la nube para ahorrar espacio en sus dispositivos

Versión gratuita disponible para todo el mundo con un montón de herramientas de alta calidad por las que nunca tendrás que pagar 🙂

Limitaciones de ClickUp:

Algunos usuarios experimentan una curva de aprendizaje (se soluciona con tutoriales gratuitos)

No es un software de captura de pantalla dedicado, por lo que es posible que no utilices todas las funciones disponibles

Precios de ClickUp:

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: $7/mes por usuario pagado anualmente; $10/mes por usuario pagado mensualmente

$7/mes por usuario pagado anualmente; $10/mes por usuario pagado mensualmente Business: 12 $/mes por usuario pagados anualmente

12 $/mes por usuario pagados anualmente Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ opiniones)

4,7/5 (8.300+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opiniones)

2. TinyTake

vía TinyTake TinyTake está diseñado para usuarios de Windows y Mac como herramienta de grabación de pantalla, captura y edición de vídeo para particulares y empresas. Realiza capturas de pantalla y vídeos de tu pantalla, añade comentarios y compártelos con quien quieras.

Es una excelente opción para cualquiera que cree vídeos para educación, soporte al cliente o documentación. Al igual que Ezvid y otras opciones de software de edición de vídeo gratis, hay un montón de tutoriales gratuitos para ayudarle a superar cualquier curva de aprendizaje. 🌻

Las mejores funciones de TinyTake:

La integración con YouTube te permite subir tus vídeos -incluso aquellos con anotaciones- directamente a tu canal

Funciona con Google Drive y otras opciones de almacenamiento en la nube para ahorrar espacio en tus dispositivos

La sencilla interfaz de usuario es interactiva y fácil de usar para principiantes, por lo que podrás empezar a grabar vídeos y utilizar el editor de vídeo de inmediato

Las funciones facilitan el cambio entre la grabación web y de pantalla y la grabación con webcam para que puedas hacer vídeos a tu manera

Límites de TinyTake:

Algunos usuarios informan de problemas con el límite de 5 minutos de grabación en la versión gratuita, que está diseñada sólo para uso personal

Carece de la capacidad de subir vídeos automáticamente a muchos sitios de alojamiento populares y plataformas de medios sociales

La alternativa a Camtasia sólo es compatible con dos formatos de vídeo

Precios de TinyTake:

Básico: Gratis/a

Gratis/a Estándar: $29.95/año por usuario

$29.95/año por usuario Plus : 59,95 $/año por usuario

59,95 $/año por usuario Jumbo: 99,95 $/año por usuario

Valoraciones y reseñas de TinyTake:

G2: 4.3/5 (15+ opiniones)

4.3/5 (15+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (5+ opiniones)

3. Loom

vía Loom Panel de control

Loom es una plataforma de comunicación por vídeo diseñada para equipos asíncronos que necesitan una forma eficaz de interactuar. Es fácil grabar y compartir vídeos para hacer avanzar tu trabajo, tanto si estás en la oficina como en el aeropuerto.

Es una alternativa popular a Camtasia por su interfaz fácil de usar y su función de transmisión en directo. 🙌

¿Ya has descartado Loom? Echa un vistazo a nuestra lista de Alternativas a Loom para encontrar la que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Loom:

Integración con múltiples herramientas, incluyendo Salesforce, Jira, Slack y Zoom

Soporta múltiples formatos de vídeo para usuarios de Linux, Mac y Windows

Sencillo sistema de atajo de teclado que facilita la puesta en marcha inmediata

Las funciones le permiten grabar o compartir la pantalla de su ordenador, navegador web, y la alimentación de la cámara web en cuestión de segundos

Limitaciones de Loom:

Algunos usuarios (elaboración de) informes Loom se bloquea durante la grabación de vídeo

Los comentarios mencionan dificultades para navegar por la interfaz de usuario

No hay versión gratuita/a "para siempre

Precios de Loom:

Principiante: Free prueba gratuita/a

Free prueba gratuita/a Business: $12.50/mes por usuario pagado anualmente

$12.50/mes por usuario pagado anualmente Enterprise: Contactar para precios

Loom valoraciones y comentarios:

G2: 4.7/5 (1,000+ opiniones)

4.7/5 (1,000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (300+ opiniones)

4. Wondershare DemoCreator

vía Wondershare DemoCreator Wondershare DemoCreator es un software de grabación de pantalla diseñado para grabar casi cualquier cosa en tu pantalla. Desde presentaciones de PowerPoint hasta tutoriales, esta herramienta puede ayudarte a perfeccionar tu presentación de vídeo gracias a sus avanzadas funciones de edición.

Puedes añadir a DemoCreator un intervalo de otros productos Wondershare para encontrar soluciones para toda tu empresa. Todo tiene compatibilidad multiplataforma con Windows PC, Mac, Android e iOS.

Wondershare DemoCreator mejores funciones:

Funciones de integración con herramientas como Jira, Asana, Slack y Trello

Múltiples funciones de edición, incluyendo compatibilidad con pantalla verde, anotación simple y efectos de cursor personalizados

Compatibilidad con múltiples formatos de archivo, para que puedas sentirte seguro al crear contenido que todo tu equipo pueda utilizar

Otras herramientas de la marca como Wondershare Filmora y Wondershare QuizCreator amplían la función para incluir herramientas de formación, cuestionarios y correlacionar mapas mentales

Soporta múltiples formatos de archivo

Limitaciones de Wondershare DemoCreator:

Los usuarios informan de precios más altos fuera de los EE.UU.

Algunas reseñas mencionan dificultades para modificar los ajustes predeterminados con sus funciones de edición de vídeo

Wondershare DemoCreator precios:

Individual: $69.99/año por usuario pagado anualmente

$69.99/año por usuario pagado anualmente Equipos y Empresas: $155.88/año por usuario pagado anualmente

$155.88/año por usuario pagado anualmente Educación : $29.99/mes por usuario

Wondershare DemoCreator valoraciones y comentarios:

G2: 4.7/5 (4+ reseñas)

4.7/5 (4+ reseñas) Capterra: 5/5 (3+ opiniones)

5. ActivePresenter

a través de ActivePresenter ActivePresenter es una herramienta de grabación de pantalla, editor de vídeo y e-learning para crear vídeos, presentaciones de formación interactivas y documentación. Esta solución de grabación de pantalla proporciona un conjunto de herramientas de creación de vídeo, lo que la convierte en una excelente alternativa a Camtasia.

La plataforma permite distribuir el contenido a través de todos los dispositivos, para que los miembros de tu equipo o tus alumnos puedan acceder a él independientemente de su sistema operativo. Además, los miembros del equipo pueden utilizar funciones avanzadas de edición de vídeos, locuciones y contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento.🤩

Las mejores funciones de ActivePresenter:

Las integraciones con herramientas de e-learning populares como PowerPoint y Saola Animate permiten a los educadores agilizar su flujo de trabajo

Los temas y plantillas permiten crear nuevos proyectos con facilidad

Soporta múltiples tipos de archivos y sistemas operativos

Las demostraciones, los tutoriales y una interfaz fácil de usar facilitan la superación de las curvas de aprendizaje

Límites de ActivePresenter:

Algunos usuarios informan de la pérdida de grabaciones debido a fallos y errores

Algunas opiniones mencionan problemas en la edición de vídeos largos, que provocan bloqueos y cuelgues

El grabador de pantalla no tiene versión gratuita/a

Precios de ActivePresenter:

Estándar: $199 pago único por licencia

$199 pago único por licencia Pro: $399 pago único por licencia

Valoraciones y reseñas de ActivePresenter:

G2: 4.5/5 (10+ opiniones)

4.5/5 (10+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (50+ opiniones)

6. ScreenPal

vía ScreenPal ScreenPal, anteriormente Screencast-O-Matic, es una herramienta de creación de vídeo y colaboración para la grabación, edición y alojamiento de pantallas. Cuenta con múltiples herramientas fáciles de usar, incluida una extensión de mensajería de vídeo para navegadores Chrome. 🛠️

Tendrás acceso a funciones útiles como pruebas de vídeo, guiones gráficos y guiones para que te resulte más fácil tener las cosas terminadas. Los miembros de tu equipo pueden utilizarlo en dispositivos móviles y de escritorio en la mayoría de los sistemas operativos y desde cualquier lugar del mundo.

Las mejores funciones de Screencast-O-Matic:

Integración con herramientas populares, incluyendo Zoom, Slack, Canvas, Gmail y Jira

Precio asequible para adaptarse a casi cualquier presupuesto para particulares y pequeñas empresas

El intervalo de funciones va desde la función de arrastrar y soltar para principiantes hasta funciones de grabación de extremo a extremo para desarrolladores

Esta alternativa a Camtasia cuenta con una biblioteca de stock integrada que te permite mejorar tus vídeos en cuestión de minutos

Screencast-O-Matic limitaciones:

Algunos usuarios informan de la necesidad de funciones adicionales de edición incorporadas

No hay versión gratuita y muchas funciones están reservadas para el plan de precios superior

Precios de Screencast-O-Matic:

Solo Deluxe: $3/mes por usuario pagado anualmente

$3/mes por usuario pagado anualmente Solo Premier: $6/mes por usuario pagado anualmente

$6/mes por usuario pagado anualmente Solo Max: $10/mes por usuario pagado anualmente

$10/mes por usuario pagado anualmente Team Business: $8/mes por usuario pagado anualmente

Valoraciones y reseñas de Screencast-O-Matic:

G2: 4.3/5 (70+ opiniones)

4.3/5 (70+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (50+ opiniones)

7. Movavi

vía Movavi Movavi es una suite de edición de vídeo con potentes funciones como conversión de archivos, grabación de pantalla y screencasting. La suite Movavi incluye Movavi Screen Recorder, Video Editor y Video Converter, que están disponibles en varios tipos de paquetes.

El Grabador de pantalla es una sólida alternativa a Camtasia cuando se combina con otros programas de Movavi. Te permite capturar cualquier actividad de la pantalla en vídeo de alta calidad. Además, todo está diseñado para ser sencillo, por lo que tú y tu equipo podréis utilizarlo sin necesidad de mucha formación.

Las mejores funciones de Movavi:

Genera vídeos de alta calidad en múltiples sistemas operativos

Soporta múltiples tipos de archivo

Reducción de ruido y sustitución del fondo mediante IA

Las funciones básicas de edición permiten dibujar figuras y formas libres directamente en los vídeos grabados

Límites de Movavi:

Algunos usuarios (elaboración de) informes afirman que se producen retardos y bloqueos al grabar vídeo

Movavi no se integra con otras aplicaciones y herramientas populares de productividad y edición de vídeo

No existe una versión gratis, gratuita/a de verdad

Precios de Movavi:

Grabadora de pantalla : $42.95/año por usuario

$42.95/año por usuario Grabadora de pantalla + Editor de vídeo : 134,90 $/año por usuario

134,90 $/año por usuario Video Suite: 152,85 $/año por usuario

Valoraciones y reseñas de Movavi:

G2: 4.5/5 (50+ opiniones)

4.5/5 (50+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (20+ opiniones)

8. ScreenRec

vía ScreenRec ScreenRec es un grabador de pantalla gratuito/a que no tiene marca de agua ni límite de tiempo. Esta alternativa gratuita a Camtasia está diseñada para ahorrar tiempo con una comunicación más rápida, simples capturas de pantalla y mensajes de vídeo privados instantáneos. 📤

Funciones como la captura de pantalla con un solo clic, las capturas de pantalla con anotaciones y el uso compartido instantáneo reducen las interrupciones en el lugar de trabajo. Además, no tiene publicidad ni spam al registrarte.

ScreenRec mejores funciones:

La integración con Google Drive, Dropbox y YouTube facilita el almacenamiento y uso compartido de vídeos en segundos

Las funciones te permiten añadir comentarios y resaltar las partes más importantes de tus capturas de pantalla con un solo clic

Los análisis te permiten ver quién ha visto tus vídeos, cuánto tiempo los ha visto y cuándo los ha visto

Comparte o publica de forma privada o pública, etiqueta tus archivos y añádelos a colecciones para mantenerlos organizados

Soporta Windows, Mac y Linux

Límites de ScreenRec:

Algunos usuarios informan de la necesidad de disponer de más herramientas de anotación y funciones más avanzadas

Las reseñas mencionan funciones limitadas de edición de audio y vídeo

Precios de ScreenRec:

Descarga gratuita

Valoraciones y reseñas de ScreenRec:

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (5+ reseñas)

9. Wistia

vía Wistia Wistia Video Recording, antes conocido como Soapbox, es un grabador de pantalla y webcam que facilita la creación rápida de vídeos pulidos. Diseñado para equipos y vendedores de vídeo, tiene varias funciones que la gente adora, como incrustar, uso compartido y análisis.

Como plataforma completa de marketing de vídeo, Wistia puede ayudar a tu equipo a crear y alojar vídeos y medir el impacto de cada uno de ellos. También tendrás acceso a herramientas de marketing para impulsar el crecimiento de la empresa con vídeo.

Las mejores funciones de Wistia:

Integración con más de 30 herramientas, incluyendo Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube y Zoom

Las grabadoras de pantalla y webcam pueden crear demos de productos, tutoriales y otros vídeos informativos

Función basada en navegador con cero descargas

Sistemas de un solo clic para ayudar a crear miniaturas, editar vídeos, añadir logotipos y elegir los colores perfectos para el reproductor de vídeo

Límites de Wistia:

Algunos usuarios informan de confusión entre los miembros del equipo en torno a la configuración SEO y la organización de vídeo

Muchas de las integraciones sólo están disponibles con el nivel de precios más alto en comparación con otras opciones alternativas de Camtasia en esta lista

Precios de Wistia:

Plus : $24/mes por usuario pagado anualmente

$24/mes por usuario pagado anualmente Pro: $99/mes por usuario pagado anualmente

$99/mes por usuario pagado anualmente Avanzado: $399/mes por usuario pagado anualmente

$399/mes por usuario pagado anualmente Premium: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Wistia:

G2: 4.4/5 (20+ opiniones)

4.4/5 (20+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (100+ opiniones)

10. Estudio OBS

vía Estudio OBS Free, open-source video recording and livestreaming software is designed with videographers in mind. Cuenta con funciones de vídeo, audio y visuales que te ayudarán a crear contenidos de calidad profesional sin que se te dispare el presupuesto. 💸

Aunque está menos repleto de funciones que muchas otras alternativas a Camtasia, OBS Studio te permite crear atajos de teclado para acciones como silenciar fuentes de audio y cambiar de pantalla. Además, los equipos pueden utilizar la supresión de ruido para filtrar los sonidos de fondo.

Las mejores funciones de OBS Studio:

Integraciones con plataformas como YouTube, Facebook y Twitch

Compatible con Windows, Mac, Linux y múltiples tipos de archivos

Las funciones de transmisión en directo te permiten emitir contenidos de audio y vídeo de alta calidad

Algunas funciones son fáciles de usar para principiantes, mientras que otras están pensadas para profesionales del vídeo con conocimientos de programación

Limitaciones de OBS Studio:

Algunos usuarios informan de que se bloquea o se cuelga cuando se detiene o reinicia una emisión en directo de forma inesperada

Los comentarios mencionan una curva de aprendizaje para familiarizarse con el programa y sus funciones

Precio de OBS Studio:

**Gratis/a

OBS Studio valoraciones y comentarios:

G2: 4.6/5 (100+ críticas)

4.6/5 (100+ críticas) Capterra: 4.7/5 (900+ opiniones)

¡Listo, Preparado, Graba con las Alternativas a Camtasia!

No hay necesidad de conformarse cuando tienes tantas alternativas interesantes y asequibles a Camtasia. Es hora de encontrar el software adecuado para dar a tus vídeos un toque fresco. 🍋☀️

Pero si lo que realmente quieres son posibilidades infinitas, no hay nada mejor que ClickUp. Tanto si eres principiante como profesional, ClickUp puede ayudarte a dar rienda suelta a tu creatividad. Registrarse en ClickUp ¡sin gastar un céntimo al elegir el plan Free Forever!