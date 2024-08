Las mejores alternativas y competidores de Workona en 2024

Las pestañas abiertas pueden ser monstruos devoradores de RAM. A nadie le gusta hacer malabarismos con docenas de pestañas diferentes mientras hace su trabajo. Lo más probable es que al navegador tampoco le guste.

Es un hecho conocido que desorden provoca estrés en el trabajo . Esto no sólo se refiere a los escritorios desordenados, sino también a tu entorno de trabajo digital. Por suerte, apps y extensiones de navegador como Workona te ayudan a organizar tu trabajo con un gestor de pestañas para mantener toda la información relevante en un mismo espacio.

Agrupar pestañas y organizar listas de tareas pendientes -especialmente entre varias cuentas- es una forma rápida de ahorrarse el trabajo de ir y venir entre plataformas o un navegador distinto.

Workona es bastante popular gracias a funciones como la sincronización automática entre dispositivos, la suspensión de pestañas, el autoguardado, un práctico panel para la gestión de pestañas y las integraciones con terceros. Aun así, la app no es adecuada para todo el mundo; por ejemplo, puede que quieras más versatilidad o un proceso de configuración más sencillo.

En este artículo, te presentamos las mejores alternativas a Workona. Echa un vistazo a sus funciones y precios y encuentra la herramienta perfecta que pueda agilizar sus flujos de trabajo . ✅

¿Qué es Workona?

Workona es un organizador de entornos de trabajo basado en navegador. Con esta práctica herramienta, puedes crear pestañas separadas para cada proyecto en el que estés trabajando o agrupar apps y plataformas relevantes juntas. Puedes crear una pestaña de Workona para tus proyectos, añadir notas, adjuntar documentos e invitar a los miembros de tu equipo a colaborar.

A través de Workona Aunque Workona tiene sus ventajas, hay algunas razones por las que puedes considerar una alternativa. Por ejemplo, puede que no te guste que la plataforma acceda al historial de tu navegador para prestar sus servicios o que no tenga suficientes tutoriales en vídeo para ciertas funciones.

Qué buscar en una alternativa a Workona

Hay muchas herramientas con funciones similares a Workona; el problema es encontrar una que se adapte a tu patrón de trabajo. Para disfrutar de la máxima funcionalidad, aquí tienes algunos aspectos en los que deberías centrarte:

Funciones de visualización: La plataforma debe ofrecer un panel de gestión de pestañas que actúe como centro de control, ayudándote a visualizar tus proyectos y tareas, listas de tareas pendientes ygestionar recursos2. Gestión de documentos: Debe ofrecer un espacio centralizado para crear, almacenar y trabajar con documentos relacionados con los proyectos Integraciones: Debe integrarse perfectamente con apps para la colaboración,gestión del flujo de trabajo,seguimiento de hábitosy comunicación, para que no tenga que cambiar entre varias plataformas o pestañas abiertas Opciones de colaboración: Workona tiene funciones de colaboración limitadas, pero varios organizadores populares y herramientas de gestión de pestañas vienen con funciones de equipo de primer nivel comopizarras digitalesedición en tiempo real e hilos de comentarios para gestionar fácilmente las tareas Versatilidad: Debe funcionar sin problemas en diferentes plataformas, desde ordenadores de sobremesa a teléfonos inteligentes, lo que le da la flexibilidad para realizar un seguimiento de su trabajo desde cualquier lugar

Las mejores alternativas a Workona en 2024

Hemos revisado docenas de alternativas a Workona, desde gestores de pestañas y extensiones de navegador hasta organizadores de tareas, y hemos preseleccionado las 9 mejores que ofrecen las funcionalidades más centradas en la eficiencia.

Sin más dilación, ¡empecemos! 🌚

Visualice las tareas, los proyectos y los flujos de trabajo de la forma que más le convenga con las más de 15 vistas personalizables de ClickUp

Como top gestión de proyectos y tareas clickUp ayuda a organizar múltiples espacios de trabajo a la vez. Es una alternativa perfecta a Workona si lo que busca es agilizar flujos de trabajo complejos, minimizar el cambio de contexto y terminar más rápidamente proyectos de gran envergadura sin sentirse abrumado.

Mantenga sus recursos en la mejor figura con Documentos de ClickUp -un espacio único donde usted y su equipo pueden crear, editar y compartir documentos. Conecte estos documentos a las tareas y mantenga todos los datos contextuales en un solo lugar.

¿Quieres tener una vista de pájaro de tus proyectos? Puedes hacerlo con Paneles de ClickUp ¡! Obtenga información en tiempo real sobre todos los aspectos de los flujos de trabajo de sus proyectos, identifique las áreas de mejora, realice un seguimiento del tiempo y gestione las cargas de trabajo con 15+ vistas y más de 50 widgets.

Utilice ClickUp para potenciar los flujos de trabajo multistream con sólidas funciones de supervisión y análisis

La clasificación de tareas es muy sencilla con Tableros Kanban ClickUp -arrastrar y soltar tareas para clasificarlas en función de su estado. Otras vistas pro-visibilidad incluyen Carga de trabajo, (diagrama de) Gantt y Lista.

La colaboración en ClickUp nunca es un problema, gracias a Pizarras ClickUp . Estas Pizarras digitales son ideales para realizar lluvias de ideas en tiempo real. Si no quieres construir tu Pizarra desde cero, utiliza plantillas. En Plantilla de Pizarra de Flujo de Procesos ClickUp es excelente para organizar equipos con listas de tareas, listas de control y comentarios.

ClickUp se integra con más de 1.000 apps para ayudarle a crear un entorno de trabajo centralizado sin tener que saltar de una pestaña a otra.

Las mejores funciones de ClickUp

Organización integral del trabajo y los proyectos

ClickUp Docs para la gestión centralizada de documentos

Pizarras ClickUp para una colaboración fluida

Control de tiempo nativo

1,000+Integraciones de ClickUp* Paneles de ClickUp para una visibilidad completa del entorno de trabajo

1,000+plantillas de flujo de trabajo para diversos casos de uso

Disponibles como apps para móviles, PC y escritorio, y como extensiones para navegadores

PrácticoAutomatizaciones de ClickUp para eliminar tareas repetitivas Limitaciones de ClickUp

Lleva tiempo explorar todas las opciones de funciones

La app, aplicación móvil podría mejorarse

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa: Contacto para precios *Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ opiniones)

: 4.7/5 (8.500+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.700+ opiniones)

2. Tablerone

Vía: Tablerone No confundas esta plataforma con Toblerone, la famosa marca suiza de chocolate. 🍫

Tablerone es una plataforma diseñada para acaparadores de pestañas. Ya sabes, aquellos que se atreven a abrir más de 50 pestañas en su navegador o a guardarlas para más tarde. Aunque algunos dirán que son demasiadas pestañas, esta herramienta de gestión de pestañas es la solución para evitar caídas del navegador que se comen todo el uso de tu CPU.

Tablerone minimiza el desorden del navegador con el guardado automático: cada sesión activa se guarda para que puedas volver a ella más tarde sin perder información. Si no asignas un nombre a tu sesión, Tablerone lo hará por ti utilizando el nombre de la primera pestaña abierta.

Organizar las sesiones de Tablerone no supone ningún esfuerzo. Guarde pestañas específicas haciendo clic en el botón de extensión situado a la derecha de la barra de direcciones, o utilice el botón Ctrl para seleccionar y guardar varias pestañas.

Crea sesiones para separar tus actividades de trabajo de tus actividades de navegación privadas, personaliza el orden de las pestañas y utiliza las opciones de filtrado por palabras clave para encontrar las sesiones deseadas en un abrir y cerrar de ojos.

Tablerone mejores funciones

Funciones sencillas para organizar pestañas

Auto-guardado habilitado (así como opciones de auto-descarte de pestañas)

Filtrado avanzado de palabras clave para navegar por tus numerosas pestañas

Funciones personalizadas de sesión para una gestión eficaz de las pestañas

Limitaciones de Tablerone

Por ahora sólo funciona en Google Chrome

El Modo de suspensión automático puede causar interrupciones inesperadas

Precios de Tablerone

Free con la opción de donar a la plataforma

Valoraciones y reseñas sobre Tablerone

Cacería de productos : 4.7/5 (más de 15 opiniones)

: 4.7/5 (más de 15 opiniones) Alternativa a: 5/5 (menos de 10 opiniones)

3. tabXpert

Vía: tabXpert Todas las pestañas abiertas en su navegador consume una parte de la memoria del sistema y sobrecarga la CPU. ¿Por qué no mejorar la navegación y el rendimiento con tabXpert?

Esta plataforma te permite crear sesiones de navegación dedicadas, también llamadas espacios de trabajo. Cada sesión consta de pestañas activas, un historial de pestañas cerradas y marcadores. Como todo se guarda automáticamente, siempre puedes continuar donde lo dejaste.

Utiliza la herramienta de arrastrar y soltar para reorganizar las pestañas dentro de las sesiones. Comparte enlaces con tus compañeros de trabajo y utiliza atajos de teclado para cambiar de pestaña y mejorar tu productividad. Incluso puedes importar marcadores de Google Chrome y aplicar filtros y etiquetas para organizarlos.

Otra función que apreciarás es la sincronización en la nube: haz copias de seguridad de tus datos y accede a ellos desde cualquier dispositivo compatible. La herramienta te ofrece interfaces de ventanas emergentes, pestañas y ventanas para una mayor flexibilidad.

tabXpert mejores funciones

El diseño de arrastrar y soltar hace que la gestión de pestañas sea pan comido

El guardado automático evita la pérdida de páginas incluso con muchas pestañas en una misma ventana

La sincronización con la nube facilita el proceso gracias a su gestor de marcadores

Interfaces de ventanas emergentes, pestañas y ventanas

límites de tabXpert

La experiencia del usuario podría mejorarse en comparación con algunas de las mejores alternativas de esta lista

No hay opción para arrastrar pestañas a diferentes sesiones en el modo de búsqueda

tabXpert precios

tabXpert Free : gratuito/a

: gratuito/a tabXpert Pro: A partir de 2,50 $/mes

valoraciones y reseñas de tabXpert

Estadísticas de Chrome : 4.45/5 (más de 200 opiniones)

: 4.45/5 (más de 200 opiniones) Alternativa a: 4.5/5 (Menos de 5 opiniones)

4. Trello

Vía: TrelloTrello no es un mero organizador de pestañas, es un motor de productividad que ayuda a organizar tareas y se basa en tres conceptos simples: Tableros, listas y tarjetas.

los Tableros se pueden utilizar para agrupar tareas según estados como pendiente, trabajando actualmente o completada. las Listas representan las distintas fases de las tareas, y las Tarjetas permiten desplazar tareas específicas entre listas y tableros para facilitar la navegación y la gestión optimización del flujo de trabajo . Attach links to cards and get rid of those distracting pestañas.

Trello también puede ser el terreno perfecto para crear un hub de información para tu equipo -mantenga los documentos importantes en un solo lugar y permita que su personal acceda a ellos con unos pocos clics.

Con las más de 200 integraciones de Trello y una amplia colección de plantillas, puedes llevar tu productividad a nuevos niveles. 🪄

Las mejores funciones de Trello

Gestión avanzada de tareas mediante tableros, listas y tarjetas

Hub de información personalizable

más de 200 integraciones

Varias plantillas para organizar el trabajo

Límites de Trello

Falta de personalización avanzada para las tareas

La interfaz de usuario puede parecer desordenada

Precios de Trello

Gratuito

Estándar : 5$/mes por usuario

: 5$/mes por usuario Premium : 10 $/mes por usuario

: 10 $/mes por usuario Empresa: 17,50 $/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Trello

G2 : 4.4/5 (13.000+ opiniones)

: 4.4/5 (13.000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (22.500+ opiniones)

5. Partizion

Vía: Partizion Despídete de las sesiones de navegación dispersas con Partizion, un organizador de pestañas de primera categoría con funciones de autoguardado La plataforma te permite separar los proyectos personales y de trabajo creando espacios de trabajo individuales para cada uno de ellos.

Puedes crear colecciones agrupando las pestañas en uso dentro de cada espacio de trabajo. Por ejemplo, nombra una colección "Herramientas de trabajo" y añade todas las pestañas necesarias para tu trabajo. De este modo, despejarás tu navegador y disfrutarás de una interfaz limpia y una mayor productividad.

Partizion ofrece vistas personalizadas: utiliza listas, tableros Kanban o cuadrículas para revisar espacios de trabajo y colecciones desde diferentes perspectivas. La plataforma incluye eficientes opciones de etiquetado y filtrado para facilitar las búsquedas.

Partizion mejores funciones

Vistas personalizadas para facilitar la organización

Sincronización perfecta entre dispositivos

Autoguardado de sesiones

Añadir etiquetas y filtros

Límites de partición

Opciones de personalización limitadas

No hay versión gratuita/a

Precios de Partizion

Principiante : 6 $/mes

: 6 $/mes Pro: 8 $/mes

Valoraciones y reseñas de Partizion

Cacería de productos: 5/5 (Menos de 5 opiniones)

6. Cluster

Vía: Grupo Cluster es un gestor de pestañas y ventanas-nos referimos a una ventana del navegador, por supuesto.

Resulta útil cuando se utilizan diferentes conjuntos de pestañas para objetivos distintos y no se quiere sobrecargar el sistema.

Digamos que estás buscando ideas para renovar tu oficina y trabajando al mismo tiempo en un proyecto de diseño de una app. Las docenas de pestañas abiertas no sólo desencadenan confusión, sino que podrían aumentar tus niveles de estrés.

Con Cluster, tienes la opción de agrupar tus pestañas en ventanas separadas y gestionarlas desde una única interfaz. Arrastra y suelta pestañas entre ventanas, utiliza distintos métodos de ordenación, guarda ventanas para usarlas en el futuro y suspende pestañas cuando no las estés utilizando.

Aunque Cluster sólo se puede utilizar en Google Chrome, sigues disfrutando de flexibilidad gracias a sus funciones de sincronización en la nube. La plataforma de gestión de pestañas infinitas también admite exportaciones e importaciones para facilitar la colaboración y herramientas de búsqueda y filtrado para una navegación fluida.

Cluster mejores funciones

Gestiona las ventanas y pestañas de Chrome

Diseño de arrastrar y soltar

El gestor de marcadores proporciona sincronización con la nube

Suspensión de pestañas para liberar memoria

Límites del clúster

Retrasos ocasionales con las funciones de importación/exportación

No ofrece copia de seguridad de las ventanas guardadas

Precios del clúster

Free License : Licencia gratuita

: Licencia gratuita **Licencia completa $9.80

Valoraciones y reseñas de Cluster

Estadísticas de Chrome: 4.5/5 (más de 650 opiniones)

7. Compañero de sesión

Vía: Sesiónbuddy ¿Necesitas ayuda para gestionar largas sesiones de Google Chrome? ¿Por qué no dejas que SessionBuddy te eche una mano? 🤝

Este Extensión de Chrome para la productividad evita un navegador desordenado y mantiene tus sesiones organizadas.

Al iniciar la extensión, verás tu sesión actual con todas las pestañas abiertas. Pulsa el botón Guardar en la esquina superior derecha y tu sesión aparecerá en Sesiones guardadas en el menú de la izquierda de la pantalla. Asigne un nombre a la sesión para facilitar la navegación.

Repita estos pasos para cada sesión que desee guardar. Cuando la lista de sesiones se amontone, utilice la barra de búsqueda situada en la esquina superior izquierda de la pantalla para localizar la que está buscando.

Elige si quieres mostrar u ocultar las URL de las pestañas y utiliza opciones de ordenación como Por título o URL para una organización impecable.

El gestor de pestañas y marcadores te permite hacer copias de seguridad (descargando un archivo JSON), exportar e importar sesiones. Ten en cuenta que debes iniciar las copias de seguridad debido a los límites de seguridad del navegador.

Las mejores funciones de Session Buddy

Facilidad de uso

Varias funciones de clasificación para trabajar desde muchas pestañas

Copia de seguridad sin esfuerzo

Opciones de exportación/importación

Limitaciones del número de sesiones

No hay copia de seguridad en la nube, lo que puede provocar la pérdida de sesiones activas

No hay opción de restaurar grupos de pestañas

Precios de Session Buddy

Free, con la opción de donar dinero para compatibilidad con la plataforma

Valoraciones y reseñas de Session Buddy

Caza de productos: 4.5/5 (5+ opiniones)

8. HiTabs

Vía: HiTabs Saluda a HiTabs, una práctica plataforma para organizar pestañas, marcadores y enlaces. A diferencia de muchas otras plataformas de las que hemos hablado, ésta no es una extensión, sino un sitio web. Por lo tanto, no estás limitado a un navegador específico.

HiTabs te permite clasificar tus pestañas en función de categorías como trabajo y navegación privada. Utiliza la interfaz de arrastrar y soltar para mover las pestañas y crear un espacio de tareas a tu medida.

Lo que hace que HiTabs sea aún más práctico es la opción de importar marcadores de los principales navegadores y sitios web de marcadores sociales, lo que hace que la configuración inicial sea pan comido. Otra opción que te encantará es crear un código corto para el trabajo en equipo . Permite compartir tus pestañas con otras personas o añadir a tu navegador grupos de pestañas creados por otros.

HiTabs mejores funciones

Compatible con varios navegadores

Interfaz de arrastrar y soltar

Importación de marcadores

Códigos cortos para uso compartido de pestañas

Límites de HiTabs

Sólo disponible al registrarse

No tiene extensión para el navegador y sólo puede funcionar en su única app

Precios de HiTabs

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de HiTabs

Aún no hay opiniones disponibles

9. TabCloud

Vía: Tienda web de Chrome Ir y venir entre sesiones puede ser agotador, no sólo para ti sino también para tu sistema. TabCloud pone fin a esto guardando las sesiones de tus ventanas. Ábrelas cuando te convenga para navegar más fácilmente.

Puedes acceder a las pestañas directamente desde la extensión, guardar las sesiones actuales, restaurar las anteriores y mover las pestañas arrastrándolas y soltándolas.

Esta extensión es una excelente opción para ti si formas parte de una equipo híbrido o tiendes a cambiar a menudo de dispositivo. Con TabCloud, puede acceder a las sesiones de ventanas guardadas desde cualquier dispositivo: sólo tiene que iniciar sesión, abrir la extensión y pulsar el signo más para restaurar.

Las mejores funciones de TabCloud

Guarda sesiones de ventanas en unos pocos clics

Diseño de arrastrar y soltar

Permite acceder a las sesiones guardadas desde varios dispositivos

Limitaciones de TabCloud

Problemas ocasionales con el inicio de sesión

No se pueden restaurar las pestañas eliminadas

Precios de TabCloud

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de TabCloud

Chrome Web Store: 4.4/5 (más de 2.000 opiniones)

¡Conviértete en un maestro de la organización con estas alternativas a Workona!

Según los resultados de la 2024 Conferencia CHI sobre Factores Humanos en Sistemas Informáticos el desorden en la navegación puede llevar a una sobrecarga de información, desconcentrarte y causar un gran descenso de la productividad. Las alternativas a Workona que hemos enumerado seguramente te ayudarán a evitar las caídas de productividad debidas al desorden o al agotamiento del sistema.

¿Todavía estás indeciso? ClickUp puede ser una gran opción por defecto para cualquiera que busque crear un entorno centralizado para documentos, tareas, listas de tareas pendientes y múltiples flujos de trabajo. Cree una cuenta gratuita para explorar la plataforma ¡!