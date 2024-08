10 beste Help Scout-Alternativen & Konkurrenten für SMBs

Sind Sie auf der Suche nach einer Helpdesk-Software, die Ihr Wachstum unterstützt? Help Scout hat zwar Wellen in der Branche geschlagen, ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache.

Vielleicht sind Sie auf der Suche nach einer Helpdesk-Software mit einem anderen Flair oder ein paar zusätzlichen Features? Nun, Sie haben Glück. Die digitale Welt ist voll von robusten Alternativen zu Help Scout.

Wenn Sie also bereit sind, die nächste Software für Ihr Geschäft zu entdecken helpdesk-Software lassen Sie uns in diese herausragenden Help Scout-Konkurrenten eintauchen. Sollen wir beginnen?

Was ist Help Scout?

Lernen Sie Help Scout kennen: ein Schlüsselspieler im Universum des Kundendienstes. Im Kern ist Help Scout nicht einfach nur ein weiteres Helpdesk-Tool, sondern eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, echte, sinnvolle Unterhaltungen mit Kunden zu fördern.

Mit Features die eine nahtlose Kommunikation ermöglichen und intuitivem Ticket-Management hat sich Help Scout einen Platz in den Herzen vieler Geschäfte verdient.

über Hilfe Pfadfinder So vielfältig die Welt der kleinen und mittleren Unternehmen auch ist, eine Größe passt selten für alle. Einige Teams finden vielleicht, dass Help Scout fast perfekt ist, aber es fehlen vielleicht ein oder zwei Features, die sie sich wünschen, oder sie suchen nach einer anderen Benutzererfahrung.

Deshalb machen sich viele Geschäfte auf die Suche nach Help Scout-Alternativen, die besser zu ihren eigenen Arbeitsrhythmen und Zielen passen.

Help Scout ist zwar großartig, aber lassen Sie uns erkunden, was es da draußen noch gibt, das darauf wartet, Ihr nächster Superstar im Kundenservice zu werden.

Worauf Sie bei einer Alternative zu Help Scout achten sollten

Nahtlose Benutzererfahrung: Das Besteservice Desk Software ist umso einfacher zu bedienen, je schneller die Teams auf Kundenwünsche reagieren können. Achten Sie auf ein intuitives Design und minimale Lernkurven, um die Produktivität des Teams zu steigern

Das Besteservice Desk Software ist umso einfacher zu bedienen, je schneller die Teams auf Kundenwünsche reagieren können. Achten Sie auf ein intuitives Design und minimale Lernkurven, um die Produktivität des Teams zu steigern Multikanal-Support: Kunden wenden sich heute über mehrere Kanäle an Support-Teams - E-Mail, soziale Medien, Chat und mehr. Eine ideale Kundenservice-Software sollte diese Kanäle zusammenfassen und sicherstellen, dass keine Abfrage übersehen wird

Kunden wenden sich heute über mehrere Kanäle an Support-Teams - E-Mail, soziale Medien, Chat und mehr. Eine ideale Kundenservice-Software sollte diese Kanäle zusammenfassen und sicherstellen, dass keine Abfrage übersehen wird Erschwingliche Preismodelle: In einem KMU zählt jeder Dollar. Suchen Sie nach Plattformen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit skalierbaren Preisen bieten, damit Sie nur für das bezahlen, was Sie wirklich brauchen

In einem KMU zählt jeder Dollar. Suchen Sie nach Plattformen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit skalierbaren Preisen bieten, damit Sie nur für das bezahlen, was Sie wirklich brauchen Vielfältige Features: Unterschiedliche Geschäfte, unterschiedliche Bedürfnisse. Suchen Sie nach einem Tool, das ein umfassendes Paket von Desk-Funktionen bietet, wie z. B. Wissensdatenbank-Funktionen oder Software für die Zusammenarbeit bei Anfragen, mit der Sie Ihren kompletten Kundensupport abschließen und Ihren Ansatz individuell gestalten können

Unterschiedliche Geschäfte, unterschiedliche Bedürfnisse. Suchen Sie nach einem Tool, das ein umfassendes Paket von Desk-Funktionen bietet, wie z. B. Wissensdatenbank-Funktionen oder Software für die Zusammenarbeit bei Anfragen, mit der Sie Ihren kompletten Kundensupport abschließen und Ihren Ansatz individuell gestalten können Robuste Integrationen: Die Stärke einer Plattform liegt oft in ihrer Kompatibilität mit anderensoftware für den Kundenerfolgdie Ihre Kundenbetreuer verwenden. Entscheiden Sie sich für Lösungen, die sich problemlos in Ihr bestehendes Softwarepaket integrieren lassen, Arbeitsabläufe rationalisieren und mit mehreren Kanälen arbeiten

Die Stärke einer Plattform liegt oft in ihrer Kompatibilität mit anderensoftware für den Kundenerfolgdie Ihre Kundenbetreuer verwenden. Entscheiden Sie sich für Lösungen, die sich problemlos in Ihr bestehendes Softwarepaket integrieren lassen, Arbeitsabläufe rationalisieren und mit mehreren Kanälen arbeiten Positive Kundenrezensionen: Mundpropaganda ist von unschätzbarem Wert. Suchen Sie nach Plattformen mit guten Bewertungen; sie zeigen oft Vor- und Nachteile auf, die Sie vielleicht nicht bedacht haben

Mundpropaganda ist von unschätzbarem Wert. Suchen Sie nach Plattformen mit guten Bewertungen; sie zeigen oft Vor- und Nachteile auf, die Sie vielleicht nicht bedacht haben Zuverlässiges Kundensupport-Team: Wer unterstützt die Support-Agenten? Eine Lösung für den Kundensupport sollte auch ein starkes Support-Team hinter sich haben. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Alternative Sie mit reaktionsschnellen, hilfsbereiten Support-Mitarbeitern und Multi-Channel-Support unterstützt, damit Sie nicht im Stich gelassen werden

10 beste Help Scout Alternativen 2024

Jetzt, da Sie und Ihr Support-Team wissen, worauf Sie in einer Welt nach Help Scout achten müssen, stellen wir Ihnen die Kandidaten für den Kundensupport vor.

Einstellen von wiederholenden Aufgaben nach Zeit oder Ereignis in ClickUp

ClickUp ist mehr als eine Alternative zu Help Scout. Es ist eine ganzheitliche Lösung für Geschäfte, die sich nach Organisation und Effizienz sehnen.

Mit Desk-Features wie mehreren Mitarbeitern, benutzerdefinierte Felder und die Möglichkeit aufgaben zu priorisieren hat sich ClickUp als ein Kraftpaket im Bereich der Produktivität positioniert.

Besonders für kundenservice Teams bietet die Plattform im Vergleich zu anderen Help Scout-Alternativen eine unvergleichliche Vielseitigkeit.

Von der Zuweisung von Ressourcen und verwaltung von Clients bis hin zur Nachverfolgung von Tickets für den Kundensupport stellt ClickUp sicher, dass jeder Schritt nahtlos erfolgt.

Die intuitive Benutzeroberfläche und die robusten Integrationen machen ClickUp zu einer herausragenden Wahl für Support-Teams, die über Help Scout hinausgehen.

ClickUp beste Features

Delegieren Sie Aufgaben effektiv an mehrere Mitglieder Ihres Teams

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Wissensdatenbank aufzubauen

Passen Sie Ihren Workspace an die Bedürfnisse Ihres Geschäfts an mitBenutzerdefinierte Felder in ClickUp* Unterscheiden Sie zwischen kritischen Aufgaben und solchen, die warten können

Sorgen Sie für eine strukturierte Vorgehensweise bei Aufgaben mitClickUp Aufgaben-Checklisten* Führen Sie alle Ihre Informationen zusammen und verknüpfen Sie Ihren gesamten Technologie-Stack mit tiefgreifenden Integrationen

Erstellen Sie schnell eine Helpdesk-Umgebung mit demClickUp Help Desk Vorlage* Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kunden bei jedem Schritt des Tages unterstützenvorlagen für die Customer Journey ClickUp Beschränkungen

Die steilere Lernkurve für Anfänger

Die benutzerdefinierten Optionen können für einige Support-Teams überfordernd sein

Die Integration mit einigen Apps von Drittanbietern erfordert Anpassungen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Zendesk

über Zendesk Zendesk ist nicht nur ein weiterer Name in der Kundendienstbranche, sondern auch eine der zuverlässigsten Helpdesk-Software. Zendesk bietet erweiterte Support-Features und wurde von Grund auf entwickelt, um die Kundenkommunikation zu pflegen und zu verbessern.

Es hebt sich von anderen Help-Scout-Alternativen durch seine Einfachheit ab und gewährleistet, dass jede Kundeninteraktion effizient und dennoch persönlich ist.

Die Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit und die fortschrittlichen Analysefunktionen der Plattform machen sie zu einem Top-Anwärter für Support-Teams jeder Größe, die eine solide Help Scout-Alternative suchen.

Zendesk beste Features

Nahtlose Integration aller Kommunikationskanäle mit umfassender Customer Messaging-Software

Ermöglichen Sie Ihren Kunden Self-Service-Optionen mit einem integrierten Wissensdatenbank-Tool

KI-gestützter Chatbot bietet schnelle Antworten zu jeder Zeit

Anpassbare Ansichten für Tickets helfen Ihnen, Tickets mühelos zu sortieren und zu priorisieren, was Zendesk zu einem der besten Tools machtticketing-Software auf dem Markt

Kompatibel mit vielen Apps von Drittanbietern

Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse aus Daten zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit

Bieten Sie In-App-Support für mobile Benutzer

Beschränkungen von Zendesk

Der Preis kann für kleinere Teams hoch sein

Einige erweiterte Features erfordern Integrationen

Das anfängliche Setup kann sich kompliziert anfühlen

Preise für Zendesk

Team: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Wachstum: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Professional: 99 $/Monat pro Benutzer

99 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Ab 150 $/Monat pro Benutzer

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (400+ Bewertungen)

4.2/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

3. Intercom

über Intercom Intercom ist eine Desk-Lösung, die die Paradigmen des Kundensupports neu definiert.

Mit einem starken Fokus auf Echtzeit-Unterhaltungen kombiniert diese Help-Scout-Alternative Chat-Support, interaktive Produkttouren und differenzierte Techniken zur Kundenbindung.

Das Besondere an dieser Lösung ist, dass sie sich der Förderung echter, dauerhafter Beziehungen verschrieben hat. In einer Zeit, in der Unmittelbarkeit der Schlüssel ist, stellt Intercom sicher, dass Geschäfte ihre Kunden sofort ansprechen, unterstützen und begeistern können.

Intercom beste Features

Nutzen Sie den Live-Chat, um mit Besuchern in Echtzeit zu kommunizieren und das Kundenerlebnis zu verbessern

Schnelle Antworten rund um die Uhr mit Chatbots und Knowledge-Base-Artikeln

Mit Produkttouren können Sie Benutzer direkt in Ihrer App schulen

Senden Sie relevante Inhalte an bestimmte Benutzergruppen

Unterstützen Sie den Support auf der Grundlage des Benutzerverhaltens

Nahtlos mit gängigen Tools verschmelzen

Verstehen Sie Kundentrends und -verhalten

Intercom Limits

Etwas höherer Preis für Startups

Audio- und Videoanrufe sind keine nativen Features

Intercom Preise

Starter: $74/Monat

$74/Monat Pro: Kontaktieren Sie Intercom für die Preisgestaltung

Kontaktieren Sie Intercom für die Preisgestaltung Premium: Kontaktieren Sie Intercom für die Preisgestaltung

Intercom Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (2.500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (2.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (900+ Bewertungen)

4. Front

über Front Front revolutioniert die E-Mail-Kommunikation, indem es sie in ein Kraftwerk der Zusammenarbeit verwandelt.

Mit seinem einzigartigen Ansatz können Teams mühelos auf E-Mails, Apps, Social-Media-Nachrichten und sogar SMS antworten - alles von einem zentralen Hub aus.

Die Möglichkeit zur Integration mit anderen Tools, Nachverfolgung von Analysen und arbeitsabläufe zu automatisieren macht Front zu einer überzeugenden Wahl für Teams, die ihre Kundenkommunikation verbessern möchten.

Beste Features von Front

Kombinieren Sie alle Kanäle an einem Ort

Zusammenarbeit in Echtzeit bei Antworten

Zeitersparnis durch Automatisierung von Follow-up-E-Mails

Nahtlose Terminplanung ohne Verlassen der Plattform

Tiefe Einblicke in Metriken zur Teamleistung

Synchronisierung mit CRMs, Projektmanagement tools und mehr

Bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung

Front Grenzen

Erfordert eine andere Denkweise als bei herkömmlichen E-Mails

Fortgeschrittene Analysen sind auf den teureren Ebenen angesiedelt

Es könnte eine leichte Lernkurve für Neueinsteiger geben

Front Preise

Starter : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Wachstum : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Skala : $99/Monat pro Benutzer

: $99/Monat pro Benutzer Premier: 299 $/Monat pro Benutzer

Front Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.800+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

5. Hiver

über Hiver Hiver erweitert Gmail und verwandelt es in einen kollaborativen Hub zur Unterstützung des Kundensupports.

Ohne von der Vertrautheit von Google Mail abzuweichen, können Teams gemeinsame Posteingänge verwalten, Aufgaben zuweisen und sogar Metriken zur Leistungsverfolgung verfolgen.

Die nahtlose Funktionsweise von Hiver stellt sicher, dass sich die Teams auf die Bereitstellung eines erstklassigen Kundensupports konzentrieren können, was es zu einem unschätzbaren Tool für Gmail-zentrierte Teams macht.

Hiver beste Features

Zentralisierung der Kommunikation für nahtlose Teamarbeit

Vermeiden Sie sich überschneidende Antworten mit Benachrichtigungen in Echtzeit

Organisieren und kategorisieren Sie E-Mails für eine rationelle Bearbeitung

Nachverfolgung der Teamleistung und Identifizierung von Verbesserungspotenzialen

Vereinfachen Sie sich wiederholende Aufgaben mit Regeln und Workflows

Rechtzeitige Antworten auch in Spitzenzeiten sicherstellen

Hiver dient Ihrem Team auch alswissensdatenbank-Softwaredamit Ihr Team schnell auf Informationen zugreifen kann

Grenzen des Lebensraums

Speziell für Gmail entwickelt, was die Benutzer anderer E-Mail-Plattformen limitiert

Erweiterte Analysefunktionen sind nur in höheren Versionen verfügbar

Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern gibt es weniger Integrationsmöglichkeiten

Preise für Hiver

Lite : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Pro : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer Elite: $59/Monat pro Benutzer

Hiver Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (800+ Bewertungen)

: 4.6/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. Freshdesk

über Freshdesk Freshdesk, aus dem bewährten Hause Freshworks, ist unter den Help-Scout-Alternativen für seinen optimierten Kundensupport bekannt.

Als Multi-Channel-Helpdesk-Lösung bietet es viele Automatisierungstools, die die Unterhaltung mit Kunden vereinfachen und verstärken.

Ob es um die Verwaltung von Tickets, die Integration mit Apps von Drittanbietern oder die Bereitstellung von mehrsprachigem Support geht, Freshdesk stellt sicher, dass jede Interaktion zu einer effektiven Lösung führt.

Freshdesk beste Features

Rationalisierung und Priorisierung von Kundenanfragen

Konsolidierung von E-Mails, Chats, Anrufen und sozialen Nachrichten

Einrichten von Ticketversand, Eskalation und Benachrichtigungen

Nutzen Sie Team Huddles und verknüpfte Tickets für effiziente Teamarbeit

Reduzieren Sie das Ticketaufkommen mit Selbstbedienungsoptionen wie einer Wissensdatenbank

Überwachen Sie die Produktivität der Agenten und die Bearbeitungszeit von Tickets

Erhalten Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Einblicke

Grenzen von Freshdesk

Einige Features können für kleine Geschäfte etwas überwältigend sein

Die benutzerdefinierte Anpassung kann eine Lernkurve erfordern

Die Integration mit externen Tools kann gelegentlich schwerfällig sein

Freshdesk-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Wachstum : $15/Agent pro Monat

: $15/Agent pro Monat Pro : $49/Agent pro Monat

: $49/Agent pro Monat Enterprise: 79 $/Mitarbeiter pro Monat

Freshdesk Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

_Bonus: 10 beste Freshdesk-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024*

7. ServiceNow

über ServiceNow ServiceNow geht über herkömmliche Help-Scout-Alternativen hinaus und bietet ein breites Array an Cloud-Lösungen zur Automatisierung der Kundenkommunikation und Modernisierung des IT-Service-Managements.

Seine Stärke liegt in der Rationalisierung komplexer Workflows, insbesondere in größeren Organisationen.

Mit einer Reihe von Tools zur Verbesserung des Betriebs, der Zusammenarbeit und des Kundendienstes ist ServiceNow eine umfassende Wahl für Unternehmen, die Robustheit und Skalierbarkeit suchen.

ServiceNow beste Features

Effizientes Lösen und Analysieren von Incidents

Nahtlose Einführung neuer Updates

Erlauben Sie Benutzern, allgemeine Probleme mit dem Feature der Wissensdatenbank selbst zu lösen

ServiceNow-Funktionen benutzerdefiniert anpassen und erweitern

Automatisierung und Optimierung des IT-Betriebs mit KI

Tief in Metriken eintauchen und die Servicebereitstellung verbessern

Zugriff auf ServiceNow-Funktionen von unterwegs aus

ServiceNow-Einschränkungen

Für kleine bis mittelgroße Geschäfte könnte es zu viel sein. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, sollten Sie sich die folgenden Informationen ansehenServiceNow-Konkurrenten* Das anfängliche Setup und die benutzerdefinierten Anpassungen können komplex sein

Add-On-Module und -Features können die Kosten in die Höhe treiben

Preise für ServiceNow

Kontaktieren Sie ServiceNow für Preise

ServiceNow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.700+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

8. Helpwise

über Hilfsweise Helpwise ist ein frischer Wind im Bereich des freigegebenen Posteingangs.

Es macht die Zusammenarbeit per E-Mail zu einem mühelosen Unterfangen und ist ein zuverlässiger Begleiter für Vertriebs-, Support- und Betriebsteams.

Mit unzähligen Features wie automatisierten Workflows, integriertem Chat und Analysen stellt Helpwise sicher, dass kleine Geschäfte ihre E-Mails effizient verwalten können und dabei die Kundenzufriedenheit im Vordergrund steht.

Helpwise beste Features

Zusammenführen der Kommunikation im Team für eine flüssige Koordination

Einstellen von Verhaltensweisen für automatisches Tagging, Zuweisung und mehr

Integrieren Sie beliebte Apps wie Slack, CRM und mehr

Verhindern Sie gleichzeitige Antworten für eine effiziente Bearbeitung

Messen Sie die Leistung Ihres Teams mit leistungsstarken Metriken

Passen Sie das Dashboard an die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder Ihres Teams an

Wissen, wann Ihre E-Mails gelesen werden

Helpwise Beschränkungen

Limitierte Funktionen im Basic Plan

Erweiterte Integrationen sind für höhere Stufen reserviert

Die Benutzeroberfläche könnte für einige weniger intuitiv erscheinen

Helpwise Preise

Standard : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Premium : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Erweitert: $50/Monat pro Benutzer

Helpwise Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

9. HubSpot Service Hub

über HubSpot-Dienst-Hub HubSpot Service Hub ist ein Beweis für integrierten Kundenservice.

Es bietet nicht nur Helpdesk-Funktionen, sondern ein ganzes Ökosystem, mit dem Unternehmen ihre Kunden bedienen, zufriedenstellen und an sich binden können.

Mit Features wie Wissensdatenbanken, Feedback-Umfragen und Dashboards zur Berichterstellung stellt der Service Hub sicher, dass jeder Kontaktpunkt eine Gelegenheit ist, Kunden zu begeistern.

Die besten Features von HubSpot Service Hub

Integrieren Sie E-Mails, Chats und mehr an einem Ort

Verfassen informativer Artikel in der Wissensdatenbank, um häufige Abfragen zu beantworten

Schnelle Weiterleitung von Support-Tickets an die richtigen Teams mit den HubSpot Tools für die Ticketverwaltung

Verstehen Sie die Stimmung Ihrer Kunden

Analysieren Sie Service-Metriken zur weiteren Optimierung

Interagieren Sie in Echtzeit mit Ihren Kunden

Organisieren und bearbeiten Sie Kundenprobleme effektiv

HubSpot Service Hub Limits

Einige erweiterte Features erfordern eine steilere Lernkurve

Die Integration mit Tools, die nicht zu HubSpot gehören, kann manchmal schwierig sein

Die benutzerdefinierte Anpassung kann im Vergleich zu Standalone-Lösungen limitiert sein

Preise für HubSpot Service Hubs

Free

Starter: $18/Monat

$18/Monat Professionell: $450/Monat

HubSpot Service Hub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

4.4/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

10. Zoho Desk

über Zoho-Schreibtisch Zoho Desk ist nicht nur ein Tool für den Kundenservice, es ist ein Erlebnis.

Durch die Schaffung einer reichhaltigen, kontextbezogenen Umgebung für Agenten und Kunden wird die Art und Weise, wie Unternehmen den Support unterstützen, neu definiert.

Mit KI-gesteuerter Unterstützung, Multi-Channel-Funktionen und erweiterter Berichterstellung sorgt Zoho Desk dafür, dass Geschäfte sinnvolle und dauerhafte Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen können.

Die besten Features von Zoho Desk

Kontaktaufnahme über E-Mail, soziale Medien, Chat und mehr

Organisieren, priorisieren und bearbeiten Sie Anfragen

Beschleunigen Sie die Beantwortung von Support-Tickets und die Zuweisung von Aufgaben mit integrierten Automatisierungen

Befähigung von Kunden mit Antworten auf Abruf

Gewinnen Sie Einblicke für kontinuierliche Verbesserungen

Bilden Sie Teams, um Kunden schneller zu unterstützen

Machen Sie Zoho Desk mit einer anpassbaren Benutzeroberfläche zu Ihrem persönlichen Tool

Grenzen von Zoho Desk

Die mobile Anwendung könnte intuitiver sein

Um alle Features nutzen zu können, ist eine Schulung erforderlich

Das anfängliche Setup kann etwas zeitaufwändig sein

Zoho Desk Preise

Standard: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Professional: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer Enterprise: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Ultimativ: 52 $/Monat pro Benutzer

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2.000+ Bewertungen)

4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

Warum ClickUp die Liste der Help Scout Alternativen anführt

ClickUp bietet eine All-in-One Lösung, die über die Grenzen anderer Help Scout Alternativen hinausgeht, um Kunden zu unterstützen. Die einfache benutzerdefinierte Anpassung und die Integrationsmöglichkeiten machen ClickUp zur ersten Wahl für Geschäfte, die nach einer robusten Help Scout-Alternative suchen.

Mit der Möglichkeit, alles zu verwalten, von Kundenabfragen bis hin zu internen Aufgaben, ist es ein Wendepunkt für kleine und mittlere Geschäfte. Hinzu kommt die Fülle von Ressourcen, die auf ClickUp's Blog und es ist leicht zu erkennen, warum ClickUp sich auszeichnet. Von service-Desk-Software zu vorlagen für die Customer Journey clickUp ist die ganzheitliche Lösung, nach der Teams schon lange gesucht haben.