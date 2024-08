Die 15 besten Helpdesk-Software für IT-Teams im Jahr 2024

Die Beantwortung von Kundenfragen und -anliegen ist ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Geschäfts. Von der Bearbeitung von Produktfragen als Vertriebsmitarbeiter bis zur Bereitstellung von Lösungen als IT-Fallmanager gibt es Dutzende von Möglichkeiten, wie Sie Ihre Kunden unterstützen können. Eine der effektivsten Möglichkeiten ist die Implementierung einer Helpdesk-Software.

Im Folgenden gehen wir näher darauf ein, was Sie bei Helpdesk-Software beachten sollten, und stellen 15 der besten Lösungen vor. Unabhängig davon, ob Sie nach kostenpflichtiger oder kostenloser Helpdesk-Software suchen, werden Sie das perfekte Tool finden, um Ihre Kunden zu unterstützen und ein unvergessliches Benutzererlebnis zu schaffen. ✨

Worauf sollten Sie bei Helpdesk-Software achten?

Helpdesk-Software ist für IT-Abteilungen unverzichtbar, kundenservice Teams und Manager, die Projekte mit Benutzer-Feedback bearbeiten. Aber nicht alle Tools sind gleich, vor allem wenn Sie ein großes Unternehmen leiten, das benutzerdefinierte Funktionen benötigt, oder ein kleines Team, das sein Budget mit den Softwareanforderungen in Einklang bringen muss. 🛠️

Hier sind ein paar Dinge, die eine gute Helpdesk-Software ausmachen:

Berichterstellung und Überwachung von Tickets : Suchen Sie nach Helpdesk-Tools, die Folgendes bietenfeatures zur Nachverfolgung von Problemen anbieten, damit Sie die Kundenerfahrung von dem Moment an, in dem sie eine rote Fahne hissen, bis zu der Minute, in der sie das Problem erfolgreich gelöst haben, überwachen können

Suchen Sie nach Helpdesk-Tools, die Folgendes bietenfeatures zur Nachverfolgung von Problemen anbieten, damit Sie die Kundenerfahrung von dem Moment an, in dem sie eine rote Fahne hissen, bis zu der Minute, in der sie das Problem erfolgreich gelöst haben, überwachen können Omnichannel Support: Nichts ist schlimmer, als durch Dutzende verschiedener Plattformen zu hüpfen, um Kundenfragen zu beantworten. Entscheiden Sie sich für eine Helpdesk-Software, die Multichannel-Support auf einer einzigen Plattform unterstützt

Wissensdatenbank: Eine zentrale Datenbank mit häufig gestellten Fragen und Lösungen, damit Kunden sich selbst helfen können, ohne auf Support-Mitarbeiter warten zu müssen

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Automatisierung: Beseitigen Sie die Hürde der ständigen Erledigung wiederholender Aufgaben, indem Sie die Helpdesk-Software diese für Sie erledigen lassen

Beseitigen Sie die Hürde der ständigen Erledigung wiederholender Aufgaben, indem Sie die Helpdesk-Software diese für Sie erledigen lassen Integrationen: Wählen Sie eine Helpdesk-Software, die mit anderen Tools zusammenarbeitet, die Sie regelmäßig verwenden, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern

Wählen Sie eine Helpdesk-Software, die mit anderen Tools zusammenarbeitet, die Sie regelmäßig verwenden, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern Anpassung: Die besten Tools sind diejenigen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Entscheiden Sie sich für eine Software, die sich in Ihre Arbeitsabläufe einfügt

Die 15 besten Helpdesk-Softwarelösungen für das Jahr 2024

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie bei Ihrer Helpdesk-Software achten sollten, ist es an der Zeit, sich einige der besten Beispiele in der Branche anzusehen. Von kostenpflichtigen All-in-One-CRM-Tools für große Unternehmen bis hin zu reduzierten, aber effektiven Optionen für kleinere Unternehmen und Menschen, die sich für kostenlose Software entscheiden - hier sind 15 der besten Helpdesk-Software-Optionen, die Sie ausprobieren sollten. 👀

Rationalisieren Sie interne Anfragen für Design- oder IT-Teams, um genau die Informationen zu sammeln, die in Ihren Formularen benötigt werden

ClickUp ist vielleicht am bekanntesten als Projektmanagement-Tool, aber unsere Helpdesk-Software und unsere Tools für das Kundenservice-Management sind genauso effektiv. Wenn Sie Feedback von Ihren Kunden einholen müssen, wenden Sie sich an die Formular-Ansicht von ClickUp .

Dieses Feature bietet benutzerdefinierte Funktionen, um genau die Informationen zu sammeln, die Sie für Ihre Benutzer benötigen.

Möchten Sie Ihren Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit bieten, eine Hilfeanfrage zu stellen? ClickUp's Help Desk Ticket Vorlage deckt Sie ab. Mit sechs Status können Sie den Fortschritt des Helpdesk-Tickets von dem Moment an, in dem es bei Ihnen eingeht, bis zur Lösung des Problems verfolgen. In benutzerdefinierten Ansichten können Sie Tickets nach Bedarf priorisieren und eskalieren.

ClickUp beste Features

Ein breiter Bereich von Feldtypen für das Projektmanagement - einschließlich Kontrollkästchen, Beschreibungen sowie Kurz- und Langtexten - erleichtert die Erfassung aller Arten von Informationen über Formulare

Automatische Erstellung von Aufgaben aus Formularen zur Rationalisierung Ihrer Workflows

Erstellen Sie benutzerdefinierte Beschriftungen, um Helpdesk-Tickets zu organisieren, und fügen Sie einen Tag mit Priorität hinzu, um dringende Tickets zu bearbeiten

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen sorgen dafür, dass Ihre Formulare einzigartig sind und genau die Informationen enthalten, die Sie benötigen

Sicherheits- und Datenschutz-Features schützen Ihre Daten und erfüllen die GDPR-, PCI DSS Service Provider Level 1- und CCPA-Richtlinien

ClickUp Limits

Die Ansicht von Formularen ist im kostenlosen Plan nicht verfügbar

Einige Personen empfanden die Lernkurve für die große Zahl von Features als hoch

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. TeamSupport

über TeamSupport TeamSupport bietet Software-Tools für den Kundenservice an, mit denen Sie Ihre Kunden besser verstehen und ihnen die Unterstützung bieten können, die sie benötigen. Die Lösungen umfassen Live-Chats für Vertriebs- und Marketing-Teams sowie benutzerdefinierte Datenanalysen. 👩‍💻

TeamSupport beste Features

Integrierte Customer Distress Index tools helfen bei der Überwachung und Vermeidung von Kundenabwanderung

Integriert mit Kundensupport- und Team-Tools, einschließlich Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot und Azure DevOps

Die Schlüssel-Features der Produktdatenbank ermöglichen die Nachverfolgung von Kundendaten und Produkten auf Ticketebene für eine schnellere Lösung und informierte Problemverfolgung für Support-Teams

TeamSupport-Einschränkungen

Es gibt keine kostenlose Testversion

Die Regeln für die Automatisierung von Tickets werden nur einmal pro Ticket ausgeführt, um Schleifen zu vermeiden, aber das bedeutet, dass man manuell mehrere Regeln schreiben muss, um kompliziertere Helpdesk-Tickets zu bearbeiten

Im Vergleich zu anderen Desk-Tools gibt es keine robusten Lösungen für das Projektmanagement

Preise für TeamSupport

Essential Support: $49/Monat pro Agent

$49/Monat pro Agent Enterprise Support: $69/Monat pro Mitarbeiter

$69/Monat pro Mitarbeiter Komplett Kundensupport Suite: $119/Monat pro Mitarbeiter

TeamSupport Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (840+ Bewertungen)

4.4/5 (840+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (830+ Bewertungen)

3. Deskpro

über Deskpro Deskpro ist eine All-in-One-Support-Software, die Ihre Kundendaten und Hilfeanfragen an einem Ort zentralisiert - unabhängig davon, wo ein Kunde ein Problem einreicht. Der integrierte Live-Chat und Omnichannel-Support verkürzt die Zeit, die für die Lösung von Problemen und die Beantwortung von Fragen benötigt wird. Außerdem können Sie die Ticketweiterleitung und Incident-Management-Protokolle automatisieren, um Kundenprobleme zu lösen und Ihre internen Arbeitsabläufe zu optimieren.

Deskpro beste Features

Übernehmen Sie die Kontrolle mit On-Premise-Features und hosten Sie Ihre Daten auf Ihrer eigenen Server-Infrastruktur, oder wählen Sie die Cloud-Option, um sie in einem der Rechenzentren zu speichern

Mit der Selbstbedienungsplattform können Sie ganz einfach ein Hilfecenter einrichtenwissensdatenbank für Kunden, um Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erhalten und allgemeine Probleme zu lösen

Vollständig benutzerdefiniert, um ein Ticketingsystem zu entwickeln, das die Kundenerfahrung rationalisiert und die Kundenzufriedenheit verbessert

Deskpro-Einschränkungen

Es gibt eine Lernkurve für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit Servern haben, was bedeutet, dass neu eingestellte IT-Mitarbeiter möglicherweise zusätzliche Unterstützung bei der Einrichtung und Inbetriebnahme benötigen

DieCRM-Software war zeitweise fehlerhaft, aber das Hilfecenter antwortet schnell

Preise für Deskpro

Team: $29/Monat pro Agent Professionell: $59/Monat pro Agent

$29/Monat pro Agent $59/Monat pro Agent Enterprise: $99/Monat pro Agent

Deskpro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

4.3/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4. Zoho Desk

über Zoho-Schreibtisch Zoho Desk vereinfacht den Kundenservice, steigert die Produktivität und schafft einprägsame Verbindungen zu Ihren Benutzern. Egal, ob Sie große Support-Teams oder ein kleines Geschäft führen, diese Helpdesk-Lösung verwaltet Tickets und Kundensupport-Anfragen über verschiedene Kommunikationskanäle.

Die abteilungsübergreifende Funktion ist besonders nützlich für Teams, die abteilungsspezifische oder markenübergreifende IT-Hilfe benötigen. 🌻

Zoho Desk beste Features

Dank der benutzerfreundlichen und intuitiven Oberfläche ist es für alle Mitglieder des Teams einfach, sich zurechtzufinden und Support-Tickets zu bearbeiten

EingebautKI-Tools einschließlich eines Chatbots, einer Stimmungsanalyse und eines Antwortassistenten bieten den Mitgliedern des Teams Einblicke, um die bestmögliche Hilfe zu leisten

Sofortige Benachrichtigungen über Änderungen in der Ticketaktivität und anpassbare Arbeitsmodi verbessern die Produktivität des IT-Helpdesks

Einschränkungen von Zoho Desk

Die schiere Nummer der Features bedeutet, dass Sie Zeit und Aufwand aufwenden müssen, um zu lernen, wie Sie das Tool am besten nutzen können, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen

Es gibt Limits für Tickets, die über API erstellt werden, was für größere Unternehmen eine Herausforderung darstellen kann

Preise für Zoho Desk

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Professional: $35/Monat pro Benutzer Enterprise: $50/Monat pro Benutzer

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4,700+ Bewertungen)

4.4/5 (4,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

5. Hilfe Pfadfinder

über Hilfe Pfadfinder Help Scout bietet einen vereinfachten Ansatz für Helpdesk-Softwarelösungen. Mit folgenden Features workflow-Automatisierung tools, Wissenszentren und freigegebenen Posteingängen ist es einfacher denn je, mit Benutzern in Verbindung zu treten und die Interaktion mit Kunden zu verbessern.

Help Scout beste Features

Mit der Echtzeit-Helpdesk-Management-Software können Sie Kundenprobleme in Minutenschnelle lösen

Einfache Ansicht der Benutzerprofile in derkundendatenbankeinschließlich früherer Unterhaltungen und des Website-Verlaufs, damit Ihr IT-Support-Team Serviceanfragen umfassend bearbeiten kann

Nutzen Sie die Features zur Berichterstellung, um Metriken des Teams und die Zufriedenheit der Kunden mit einem einfachen Self-Service-Portal nachzuverfolgen

Help Scout Einschränkungen

Die Mailbox API hat ein Ratenlimit, und alle Benutzer werden auf das Maximum angerechnet, was bedeutet, dass Sie die Nutzung stärker als bei anderen Tools kontrollieren müssen

Einige Benutzer waren der Meinung, dass das Layout der Wissensplattform für Serviceanfragen intuitiver sein könnte

Help Scout Preise

Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Plus: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Pro: $65/Monat pro Benutzer

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (390+ Bewertungen)

4.4/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

6. Salesforce Service Cloud

über Vertriebsorganisation Salesforce ist ein weltweit bekanntes CRM-Unternehmen, dessen Helpdesk-Plattform, die sogenannte Service Cloud, darauf abzielt, den Kundensupport für Geschäfte zu rationalisieren. Zu den wichtigsten Features gehören die intelligente Automatisierung zur Kostensenkung und Verbesserung der Arbeitsabläufe sowie das Incident-Management zur Nachverfolgung größerer Risiken im Zusammenhang mit der Kundenbeziehung. ✍️

Beste Features der Salesforce Service Cloud

Integrierte generative KI hilft, die Lösungszeit zu verkürzen und die Leistung und KPIs des Teams zu verbessern

Das Omnichannel-Helpdesk-Ticketing-System bündelt alle Kundenanfragen in einer einfach zu verwaltenden Plattform, unabhängig davon, wo der Kunde um Hilfe gebeten hat - sei es über ein Callcenter, einen Social-Media-Post oder einen E-Commerce-Kanal

Tools für Fernunterstützung und Eskalation ermöglichen schnelle Antworten auf Anfragen auf jeder Serviceebene im Self-Service-Portal

Grenzen der Salesforce Service Cloud

Viele der Features der Desk-Software sind Add-Ons oder haben Limits, die die Kosten des Tools je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens erhöhen

Die Navigation kann im Vergleich zu anderen Tools für den Kundensupport komplexer sein, was zu einer höheren Lernkurve führt

Preise der Salesforce Service Cloud

Starter: $25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$25/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Professional: 75 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

75 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: 150 US-Dollar/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

150 US-Dollar/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Unlimited: 300 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Salesforce Service Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (2,200+ Bewertungen)

4.2/5 (2,200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

7. ServiceNow

über ServiceNowServiceNow ist ein Tool für das IT-Service-Management (ITSM), das Geschäfte bei der Nachverfolgung von Tickets und der Erstellung von Lösungen unterstützt, die Kundenprobleme lösen und Unternehmensziele erfüllen. Es ist eine der besten Helpdesk-Softwareoptionen mit einem Cloud-basierten Helpdesk, sodass Sie sich nicht um die Wartung von Servern oder komplexe Hosting-Probleme kümmern müssen.

Das Tool bietet servicedesk automatisierung, um die Zeit, die Ihr Team für wiederholende Aufgaben benötigt, zu verkürzen, und Einblicke in das IT-Asset-Management. So können Sie sich auf die Betreuung Ihrer Kunden konzentrieren.

ServiceNow beste Features

Berichterstellung und Dashboards in Echtzeit ermöglichen Ihnen die Verwaltung von Beständen, die Beantwortung von Kundenfragen und die abteilungsübergreifende Rationalisierung Ihres Ticketing-Systems zur Verbesserung des Kundensupports

Automatische Priorisierung und Aufgabenzuweisung reduzieren die Zahl der Schritte in Ihrem Workflow, um die Reaktionszeit zu verkürzen

Das Dashboard der IT-Plattform speichert all Ihre Daten und Erkenntnisse an einem Ort, um die Zusammenarbeit zu verbessern und zu fördernmitarbeiterengagement* Nutzen Sie die praktischen Erinnerungen und Benachrichtigungen für die Verwaltung von Service Level Agreements (SLA), um die Kundenzufriedenheit im Blick zu behalten

ServiceNow Grenzen

Es handelt sich nicht um eine vollständigeCRM und Projektmanagement tooldaher müssen Sie es in Kombination mit anderen Tools verwenden

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die Features zur Berichterstellung für den Kundensupport robuster sein könnten

Preise für ServiceNow

Kontaktieren Sie uns für benutzerdefinierte Preise, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind

ServiceNow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,500+ Bewertungen)

4.4/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (190+ Bewertungen)

8. Zendesk

über Zendesk Zendesk ist einer der größten Namen, wenn es darum geht, den Kundenservice zu unterstützen. Diese Plattform wurde entwickelt, um Kundeninteraktionen zu personalisieren, und kombiniert KI-Funktionen, echte menschliche Nachrichtenübermittlung und produktivität tools die Ihnen helfen verwaltung Ihrer Arbeitskräfte und mit Kunden in Kontakt treten. 🤩

Zendesk beste Features

Intelligente Weiterleitung automatisiert Aufgaben und leitet Benutzer an den zuständigen Kundendienstmitarbeiter in Ihrem Team weiter oder führt sie zu einem Selbstbedienungsportal, wo sie schnelle Antworten auf allgemeine Fragen erhalten

Einblicke in Ihr Wissensmanagementsystem mit integrierten Tools zur Berichterstellung und Analyse

Integrationen mit mobilen Apps für iOS und Android sowie mit webbasierten Tools bedeuten, dass Sie das Self-Service-Portal überall und mit Ihren anderen Produktivitätstools nutzen können

Verwenden Sie das Web-Widget, um Nachrichten in Tools direkt auf Ihren Landing Pages einzubetten, oder verwenden Sie den Agent Workspace, um ein einzelnes Ticket kanalübergreifend zu bearbeiten

Das weit verbreitete Tickingsystem macht die Schulung einfach

Grenzen von Zendesk

Benutzerdefinierte Ansichten können nicht von einem Benutzer zum anderen exportiert werden, d. h. Sie müssen sie für jeden Benutzer manuell neu erstellen

Einige Benutzer stellten fest, dass es im Vergleich zu anderer Desk-Software länger dauerte oder komplizierter war, Hilfe zu erhalten, als sie erwartet hatten

Preise für Zendesk

Suite Team: 49 $/Monat pro Agent

49 $/Monat pro Agent Suite Growth: $79/Monat pro Agent

$79/Monat pro Agent Suite Professional: $99/Monat pro Agent

$99/Monat pro Agent Suite Enterprise: Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,600+ Bewertungen)

4.3/5 (5,600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,600+ Bewertungen)

9. Spiceworks

über Spiceworks Spiceworks bietet eine Helpdesk-Lösung, die in der Cloud gehostet wird, so dass Sie keine Zeit mit dem Aufbau oder der Wartung von Servern verbringen müssen. Nutzen Sie die Monitore, Benachrichtigungen und benutzerdefinierten Ticketoptionen, um diese Lösung auf Ihre Ziele im Kundenmanagement zuzuschneiden.

Steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden mit einem intuitiven Ticketing-System und einer Helpdesk-Lösung in Spiceworks.

Spiceworks beste Features

Der benutzerdefinierte IT-Tech-Stack gliedert Ihr Unternehmen in ein Helpdesk-Ticketing-System, das einfach zu verwalten ist, egal ob Sie zwei Kundendienstmitarbeiter oder Hunderte haben

Die einfache Benutzeroberfläche für den Kundensupport ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden ohne große Lernkurve zu unterstützen

Nutzen Sie das Tool zur Nachverfolgung, um Erkenntnisse zu gewinnen und diese in Ihren Service zu integrieren, um den Kundensupport reibungsloser zu unterstützen

Spiceworks-Einschränkungen

Einige Benutzer in größeren Unternehmen waren der Meinung, dass das Tool unterentwickelt ist und von zusätzlichen Features profitieren würde

Der Workspace bietet nur begrenzte Rollen, was es für größere, verstreute Teams schwierig macht

Preise von Spiceworks

Free für alle Benutzer

Spiceworks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (540+ Bewertungen)

10. LiveAgent

über LiveAgent LiveAgent ist eine Helpdesk-Software, die die Interaktion mit Kunden mühelos gestalten soll. Mit einer Vielzahl von Features und Nachverfolgungsmöglichkeiten ist es einfach, Kundenanfragen zu bearbeiten, Probleme zu eskalieren und Lösungen anzubieten.

Das fortschrittliche Ticketing-System sendet alle Anfragen an einen universellen Posteingang, sodass Sie sie ansehen und beantworten können, ohne die Plattform wechseln zu müssen. 📥

LiveAgent beste Features

Mehr als 200 Integrationen, darunter Zapier, Magento, WordPress und Mailchimp

130 Ticketing-Features wie Foren, Live-Chat und Knowledge-Base-Artikel

Die Benutzeroberfläche ist anpassbar, sodass Sie sie an Ihr Geschäft anpassen können, indem Sie benutzerdefinierte Felder für Antworten hinzufügen oder nach Status, Quelle, Tags oder Zuweisungen filtern

LiveAgent-Einschränkungen

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die automatischen Antworten in ihrem Ticketingsystem noch weiterentwickelt werden könnten

Andere Benutzer waren der Meinung, dass sie ein Tutorial gebrauchen könnten, in dem die umfangreichen Features beschrieben werden, da es so viele gibt

LiveAgent Preise

Klein: $9/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

$9/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung) Medium: 29 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

29 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung) Groß: 49 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

49 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung) Enterprise: 69 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

LiveAgent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

4.5/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

11. Jira

über Jira Jira ist beliebt projektmanagement-Software die hauptsächlich für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen sowie für das agile Projektmanagement eingesetzt wird. Im Laufe der Zeit haben viele Geschäfte damit begonnen, Jira aufgrund seiner Flexibilität und der einfachen Integration mit anderen Anwendungen als Tool für den Kundensupport zu nutzen.

Jira beste Features

Anpassbare Workflows, um die Software auf die Bedürfnisse Ihres Teams zuzuschneiden

Leistungsstarke Suchfunktion, mit der Benutzer schnell und einfach alle aktuellen und historischen Tickets finden können

Zahlreiche Add-Ons sind verfügbar, um die Funktionen des Jira Service Desk zu erweitern

Einfache Integration mit anderen Atlassian-Produkten für nahtlose Produktivität

Jira Limits

Die Komplexität des Tools kann eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Teurer als andere Alternativen, wenn zusätzliche Plugins berücksichtigt werden

Jira Preise

Free

Standard: $7.75/Monat pro Benutzer

$7.75/Monat pro Benutzer Premium: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise bei Jira erfragen

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,270+ Bewertungen)

4.3/5 (5,270+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,200+ Bewertungen)

12. ProProfs Helpdesk

über ProProfs ProProfs Help Desk ist ein mit Features ausgestattetes Tool zur Unterstützung des Kundensupports, das sich zu einer umfassenden Kundendienstlösung entwickelt hat. Es verfügt über einen freigegebenen Posteingang, der Kundenabfragen aus verschiedenen Kanälen an einem Ort zusammenführt und den Support-Prozess vereinfacht.

ProProfs Help Desk beste Features

Gemeinsamer Posteingang, der es Teams ermöglicht, zusammenzuarbeiten und Kundenanfragen nahtlos zu lösen

Integrierte Wissensdatenbank, die die Anzahl der eingehenden Tickets reduziert und die Selbstbedienung der Kunden verbessert

Einfache Berichterstellung und Nachverfolgung, um die Leistung des Teams zu überwachen

Integriert mit einem großen Bereich anderer Software-Tools zur einfachen Nutzung in verschiedenen Workflows

ProProfs Help Desk \ Beschränkungen

Mobile Anwendungen sind nicht so robust wie Desktop Versionen

Benutzer benötigen möglicherweise eine gewisse Zeit, um sich mit der Benutzeroberfläche vertraut zu machen

Preise für ProProfs Help Desk

Free

Bezahlt: $20/Monat pro Benutzer

ProProfs Help Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (15+ Bewertungen)

4.7/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

13. SAP

über SAP SAP Customer Experience (ehemals SAP C/4HANA) ist eine Software, die verschiedene Customer-Experience-Lösungen integriert und sich damit für das Management des Kundenservices eignet. SAP bietet anpassbare Optionen für verschiedene Branchen und Größen von Geschäften.

SAP beste Features

Bietet Kundeneinblicke in Echtzeit, um Ihre Kunden besser zu verstehen und personalisierten Service zu bieten

Bietet eine umfassende CRM-Plattform (Customer Relationship Management), die Lösungen für Vertrieb, Service und Marketing integriert

Bietet einen Omnichannel-Kundenservice, der E-Mail, Telefon, Chat und soziale Medien umfasst

Einfache Integration mit anderen Tools der SAP-Suite

SAP-Einschränkungen

Ziemlich teuer im Vergleich zu anderen Helpdesk-Lösungen

Die Implementierung und Beherrschung des Systems erfordert ein gewisses Maß an technischem Know-how und Lernzeit

SAP-Preise

Preise bei SAP erfragen

SAP-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

4.2/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,840+ Bewertungen)

14. SuuportBee

über SupportBee SupportBee ist eine vereinfachte E-Mail-basierte Helpdesk-Software, die Geschäften hilft, ihre Support-E-Mails effektiver zu verwalten. Der Schwerpunkt liegt auf einem gemeinsamen Posteingang, auf den alle Mitglieder des Teams zugreifen und auf Kundenabfragen antworten können.

SupportBee beste Features

Ticketing-System ermöglicht eine einfache Organisation und Zuweisung von Kundenanfragen

Integrationen mit CRM-Systemen und projektmanagement tools verbesserung Ihres Support Workflows

Automatische Sortierung von E-Mails anhand der von Ihnen festgelegten Auslöser, vom Absender bis zur Betreffzeile

Features zur Zusammenarbeit ermöglichen es mehreren Mitgliedern eines Teams, an derselben Kundenanfrage zu arbeiten

SupportBee-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass die Suchfunktion langsam und manchmal nicht so intuitiv ist

Es werden zwar grundlegende Statistiken bereitgestellt, aber es fehlen robustere Features für die Berichterstellung zur Datenanalyse

Preise für SupportBee

Startup: $13/Monat pro Benutzer

$13/Monat pro Benutzer Enterprise: $17/Monat pro Benutzer

SupportBee-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5+ Bewertungen)

4.1/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (25+)

15. HiverHQ

über Hiver HiverHQ ist ein robustes Kundenservice-Tool, das direkt über Ihr Gmail-Konto funktioniert. Es funktioniert als eine mühelose e-Mail-Verwaltung lösung, die die Verwaltung und Nachverfolgung von Support-E-Mails durch Teams vereinfacht. Mit HiverHQ können Benutzer E-Mails von Kunden delegieren, nachverfolgen und nach Prioritäten ordnen, ohne die Google Mail-Oberfläche zu verlassen.

HiverHQ beste Features

E-Mail-Tagging und -Kategorisierung zur besseren Organisation und Nachverfolgung von Kundenanfragen

Feature zur Kollisionserkennung, um zu vermeiden, dass mehrere Mitglieder auf dieselbe Abfrage antworten

Automatisierte Workflows für eine effiziente E-Mail-Verwaltung

Detaillierte Analyse- und Berichterstellungsfunktionen zur Nachverfolgung der Team-Leistung

Integrierbar mit anderen beliebten tools wie Slack, Trello und Google Workspace

HiverHQ Beschränkungen

Limitiert auf die Verwendung von Google Mail, daher möglicherweise nicht ideal für Teams, die andere E-Mail Clients verwenden.

Keine nativen Live-Chat- oder Telefonanruf-Features

Preise für HiverHQ

kostenlose Testversion verfügbar

verfügbar Lite: $15 pro Monat

$15 pro Monat Pro: $39 pro Monat

$39 pro Monat Elite: 59 $ pro Monat

59 $ pro Monat Benutzerdefinierte Preise auf Anfrage für Geschäfte mit mehr als 50 Benutzern erhältlich

HiverHQ-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5(800+ Bewertungen)

4.6/5(800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5(150+ Bewertungen)

Kundenanfragen bearbeiten und Support-Teams mit ClickUp unterstützen

Helpdesk-Software ist eines der besten Tools, um den Prozess der Beantwortung von Kundenanfragen zu rationalisieren und ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Von der Automatisierung der Erstellung von Aufgaben für Kundenanfragen bis hin zur Nachverfolgung der Erfahrungen eines bestimmten Benutzers und der Gewinnung von Einblicken in Ihren gesamten Support-Ansatz sind diese Tools von unschätzbarem Wert. Testen Sie ClickUp noch heute um Ihren Kunden besser zu helfen und Workflows zu erstellen, damit Ihre Mitglieder im Team den Überblick über ihre Aufgaben behalten.

Von der Verkürzung der Zeit, die Sie benötigen, um Probleme an das richtige Mitglied Ihres Teams weiterzuleiten, bis hin zur Erstellung eines benutzerdefinierten Benutzererlebnisses - unsere Tools werden Ihnen helfen, bessere Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen. 🙌