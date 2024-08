die 10 besten Freshdesk-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Die Kunden sind das Herzstück Ihres Geschäfts. Wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie die Kundenzufriedenheit zu einem Ihrer wichtigsten Ziele machen. Das bedeutet, dass Sie großartige Produkte oder Dienstleistungen verkaufen und sich dabei auf die Kundenerfahrung und -unterstützung vom Anfang bis zum Ende der Kundenreise konzentrieren.

Kundensupport kann jedoch sehr zeitaufwändig sein, und Callcenter sind nicht billig. Deshalb verlassen sich viele Geschäfte auf helpdesk-Software um die Produktivität der Support-Mitarbeiter zu unterstützen und rationalisierung von Workflows . 🎧

Eine bekannte Softwarelösung zur Unterstützung des Kundensupports ist Freshdesk, die Teil der Freshworks-Produktreihe ist. Sie ist eine gute Option, aber möglicherweise nicht die richtige für Ihr Geschäft. Bevor Sie also Ihre Helpdesk-Lösung auswählen - und ihre Business-Prozesse umgestalten es lohnt sich, einige Alternativen zu prüfen.

Beginnen wir damit, zu verstehen, welche Arten von Features und Funktionen in Kundensupport-Systemen verfügbar sind. Dann werden wir uns einige der besten Freshdesk-Alternativen ansehen, die Sie in Betracht ziehen sollten. 🤔⚖️

Worauf sollten Sie bei einer Freshdesk-Alternative achten?

Es gibt zwar viele Freshdesk-Alternativen, aber es ist wichtig, eine zu finden, die den Anforderungen und dem Budget Ihres Geschäfts entspricht.

Es lohnt sich auch, daran zu denken, dass eine gute Kundenservice-Plattform für zufriedene Support-Teams sorgt, die wiederum einen hochwertigen Kundenservice bieten. 😊

Dies sind einige Elemente, auf die Sie achten sollten:

Eine intuitive Benutzeroberfläche mit Multi-Channel-Support-Optionen, z. B. E-Mail,nachrichtenübermittlung und Integration sozialer Medien sowie Chatbots 🤖

Ticketing-Software die Probleme protokolliert und dann Support-Tickets bis zur Lösung unterstützt

Ein Selbstbedienungsportal mit einer starkenwissensdatenbank um Kunden schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen zu geben

Software für Projektmanagement die hilft beipriorität Managementdamit Ihre Kundensupport-Teams zur richtigen Zeit an den richtigen Dingen arbeiten

A verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM) system, das Kundendaten speichert und jede Kundeninteraktion aufzeichnet

Ein anpassbares Dashboard, das die richtigen Metriken misst und dieprojektüberwachung einfach macht, so dass Sie immer wissen, was gerade passiert

Tools für die Zusammenarbeit im Projektmanagement die Ihr Team bei der nahtlosen Zusammenarbeit zur Lösung von Problemen unterstützen

Die 10 besten Freshdesk-Alternativen für das Jahr 2024

Jede SaaS-Lösung für den Kundensupport hat ihre Vor- und Nachteile, und wenn Sie diese kennen, können Sie eine gute Wahl für Ihr Geschäft treffen. Schauen wir uns an, was diese Freshdesk-Alternativen zu bieten haben.

Sammeln Sie Informationen und rationalisieren Sie die Erstellung von Aufgaben mit der Ansicht von ClickUp's Formular

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung für das Arbeits- und Teammanagement, die gleichzeitig als flexible Kundendienstplattform genutzt werden kann. Mit einem starken Fokus auf Projektmanagement und der Bereitstellung exzellenter kundenbetreuung clickUp verfügt über alle Features, die Sie benötigen, um Ihre Kundensupport-Tickets effektiv zu verwalten und gleichzeitig einen hochwertigen Kundensupport zu bieten.

Verwenden Sie ClickUp Formular-Ansicht und die ClickUp Helpdesk Ticket Vorlage um Kunden das Melden von Problemen, das Einreichen von Abfragen und das Geben von Feedback zu erleichtern. Fertiggestellte Formulare werden dann automatisch in verfolgbare Aufgaben umgewandelt und in Ihre Workflows weitergeleitet. Mit den Features des Projektmanagements können Sie Aufgaben zuweisen, neu zuweisen und nach Prioritäten ordnen, automatische E-Mails und Benachrichtigungen versenden und die Zeit bis zum Abschluss verfolgen. ✅

Wählen Sie die vorlage für die Nachverfolgung von Problemen die am besten zu Ihrem Business passt, um Tickets von der ersten Kundeninteraktion bis zur Lösung zu verwalten.

Zum Beispiel verwendet die ClickUp Helpdesk-Vorlage benutzerdefinierte Status wie "Offen", "In Bearbeitung", "In der Warteschleife" und "Gelöst", um Ihnen ein klares Bild davon zu geben, wo genau jedes Problem in Ihrem Ticket-System in Echtzeit steht. Zu den benutzerdefinierten Feldern gehören außerdem Kundentyp, Kontonummer, E-Mail, Telefonnummer und durchgeführte Maßnahmen. Das macht kundenkommunikation einfach und genau, wenn es darum geht, sie über den Fortschritt zu informieren.

ClickUp beste Features

Verwenden Sie die Ansicht "QA Score", um die Leistung Ihres Kundensupport-Teams zu überwachen und Problembereiche zu identifizieren, damit Sie Ihren Support-Prozess feinabstimmen können

Erstellen Sie ein anpassbares Dashboard, um einen Überblick auf höchster Ebene zu erhalten, indem Sie Karten (früher als Widgets bekannt) in verschiedenen Kategorien verwenden, z. B. Aufgaben nach Prioritätsstufe oder Mitglied des Teams oder Nummer der in Bearbeitung befindlichen oder fertiggestellten Aufgaben

Aktivieren SieClickUp ClickApps wie Abhängigkeits-Warnungen, Automatisierung für wiederholende Aufgaben oder das Senden und Empfangen von E-Mails direkt von ClickUp, je nach Ihrem Plan

Wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihnen passt, z. B. ist der kostenlose Plan eine gute Option für Startups und kleine Geschäfte, während ein kostenpflichtiger Plan für ein großes Unternehmen geeignet sein könnte, das mehr Features benötigt

Greifen Sie von überall aus auf Ihr Cloud-basiertes ClickApp Dashboard zu, um das Geschehen im Auge zu behalten

ClickUp Limits

Diese Freshdesk-Alternative bietet so viele Features, dass die Lernkurve steil sein kann

Es sind (noch) nicht alle Features in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,800+ Bewertungen)

4.7/5 (8,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Zoho Desk

über Zoho-Schreibtisch Diese Alternative zu Freshdesk ist eine Omnichannel-Lösung, die sich darauf konzentriert, die Produktivität der Service-Desk-Mitarbeiter zu verbessern und gleichzeitig die Zufriedenheit der Kunden zu steigern.

Die Software für den Kundensupport sammelt Support-Tickets aus Webformularen, E-Mails, Live-Chat, sozialen Medien und Telefonanrufen an Ihr Inbound-Callcenter und speichert sie alle an einem zentralen Ort. Richten Sie einfach Zuweisungsregeln ein, um diese Tickets zur Lösung an die richtige Abteilung weiterzuleiten. Sie können auch mit Hilfe von Filtern wie Kundentyp, Dringlichkeit oder Status des Tickets sortiert werden.

Die Funktion für den Ticketverlauf und die Integration mit Zoho CRM ermöglicht es Ihnen, Kundendaten in den Ticketbildschirm zu übertragen, um Ihren Mitarbeitern alle benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen und die Unterhaltung mit den Kunden einfach und produktiv zu gestalten. Und wenn Sie verschiedene Abteilungen haben, die Kunden unterstützen, kann die abteilungsübergreifende Funktion dies alles bewältigen. 💪

Zoho Desk beste Features

Reduzieren Sie Ihre Callcenter-Kosten, indem Sie Zia, den Zoho-Chatbot, mit Routinefragen und -anfragen betrauen

Nutzen Sie die integrierte KI, um die Kundenstimmung zu analysieren, damit Sie sich frühzeitig um wiederkehrende Probleme kümmern können

Erstellen Sie Service Level Agreements (SLAs) für verschiedene Kundentypen, z. B. mit Angabe von Priorität und Lösungszeit

Verwenden Sie benutzerdefinierte APIs zur Integration mit anderer Software von Zoho und Drittanbietern

Einschränkungen von Zoho Desk

Künstliche Intelligenz ist nur im Enterprise-Plan verfügbar

Obwohl die Benutzeroberfläche recht benutzerfreundlich ist, kann es einige Zeit dauern, bis man sich mit einigen der fortgeschrittenen Features vertraut gemacht hat

Preise für Zoho Desk

Kostenlose Testversion: 15 Tage

15 Tage Standard: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Professional: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer Enterprise: $40/Monat pro Benutzer

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4,900+ Bewertungen)

4.4/5 (4,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

3. Ziehen

über Ziehen Drag nutzt Gmail, um einen zentralen Workspace für Support-Teams zu schaffen und so die Zusammenarbeit zu erleichtern. Unterstützen Sie Kunden, erstellen und verwalten Sie Aufgaben und machen Sie Notizen zum Fortschritt oder zu Interaktionen, alles von einem freigegebenen Posteingang aus, zum Beispiel support@example.com. Sie können selbst oder im Namen Ihres Teams antworten. 📤

Diese Plattform organisiert die eingehenden E-Mails für Sie und ermöglicht es Ihnen, Regeln zu erstellen, um ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und visualisieren und verwalten Sie sie dann mit freigegebenen Boards.

Drag beste Features

Sparen Sie Zeit durch die Verwendung von E-Mail-Vorlagen und die Automatisierung von E-Mail-Nachfassaktionen

Erkennen Sie schnell Verbesserungsmöglichkeiten anhand von Berichten über die Leistung Ihres Teams

Nutzen Sie die Zapier-Integration, um Ihre Kundensupport-Software mit mehr als 5.000 anderen Apps zu verbinden, wie Google, Slack und Asana

Lassen Sie sich vom preisgekrönten Drag Support-Team unterstützen

Drag-Einschränkungen

Die Funktionen und benutzerdefinierten Optionen sind ziemlich limitiert. Wenn Ihr Kundensupport-Prozess komplexer ist, sollten Sie sich nach einer anderen Lösung umsehen

Die Drag-Software verlangsamt Ihre Mailbox, insbesondere wenn Sie auch andere Integrationen verwenden

Drag-Preise

Free: Bis zu 3 Benutzer

Bis zu 3 Benutzer Starter: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Plus: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

Drag Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (230+ Bewertungen)

4.5/5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (120+ Bewertungen)

4. SpiceWorks

über SpiceWorks SpiceWorks ist eine kostenlose, Cloud-basierte Helpdesk- und Ticket-Management-Lösung. Sie hilft Ihnen bei der Nachverfolgung und Priorisierung von Benutzeranfragen und damit verbundenen Aufgaben und vereinfacht so die Verwaltung des Kundendienstes.

SpiceWorks verwaltet Tickets über ein anpassbares Webportal. Sie können dieses so konfigurieren, dass Aufgaben automatisch mit Fälligkeitsdaten auf der Grundlage von Kategorien oder Prioritäten zugewiesen werden. Free Ihr Kundenservice-Team weiter mit automatisierten Antworten, die häufig gestellte Fragen (FAQs) beantworten. Sie können auch eine benutzerdefinierte Wissensdatenbank für Ihr Team einrichten, damit es bestens gerüstet ist, einen hervorragenden Service zu bieten. 📚

SpiceWorks beste Features

Sparen Sie Geld, indem Sie dieses kostenlose Tool zur Unterstützung Ihres Kundensupports nutzen

Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit ausführlichen Berichterstellungen auf täglicher oder monatlicher Basis

Bitten Sie bei Bedarf um Hilfe von Experten im SpiceWorks Community Forum

Nutzen Sie SpiceWorks überall über die native mobile App, die für Android oder iOS verfügbar ist

Grenzen von SpiceWorks

Obwohl es für ein kostenloses Tool viel bietet, ist die Funktion möglicherweise nicht für große Unternehmen geeignet, insbesondere wenn Sie verteilte Support-Teams haben

Die Berichterstellung ist nicht so anpassbar, wie es sich einige Benutzer wünschen würden

Preise für SpiceWorks

Free

SpiceWorks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

5. Hilfe Pfadfinder

über Hilfe Pfadfinder Help Scout ist eine skalierbare Freshdesk-Alternative, bei der die Kundenbetreuung im Vordergrund steht. Help Scout wurde für kleine und mittelständische Geschäfte entwickelt und unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Unterhaltungen mit Kunden per E-Mail, Hilfe-Chat und In-App-Nachrichten, die alle in einen gemeinsamen Posteingang geleitet werden. Unterhaltungen können dann bestimmten Agenten mit privaten Notizen im Anhang zugewiesen werden. 📫

Die Datenbank ermöglicht Ihrem Support-Team den Zugriff auf Kundeninformationen sowie auf deren Website-Historie und Details zu früheren Interaktionen. Und wenn Sie Ihre Kundendaten von einer anderen Plattform übertragen, ist dies mit Help Scout ganz einfach und ohne IT-Beteiligung möglich.

Help Scout beste Features

Schnelles Einarbeiten in die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform

Erstellen Sie eine Selbstbedienungs-Wissensdatenbank für Kunden, um Ihr Support-Team kostenlos zu entlasten und anderen zu helfen, die einen individuelleren Support benötigen

Automatisierung zur Beschleunigung sich wiederholender Aufgaben

Nachverfolgung von Metriken des Teams und der Kundenzufriedenheit mit Berichten aus dem Kundenportal

Help Scout Limitierungen

Soziale Kanäle und unbegrenzte Berichterstellung sind nur in den Plus- und Pro-Plänen verfügbar

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Wissensplattform nicht so einfach zu bedienen ist, wie sie sein könnte

Help Scout Preise

Gratis Testversion: 15 Tage

15 Tage Standard: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Plus: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Pro: $65/Monat pro Benutzer

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (390+ Bewertungen)

4.4/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

6. HubSpot Service Hub

über HubSpot-Dienst-Hub HubSpot Service Hub ist Teil der umfassenderen HubSpot-Software-Suite. Er verbindet Ihre Kundeninformationen und Ihre Servicekanäle auf einer Plattform.

Nehmen Sie Abfragen von Kunden über eingehende Anrufe, E-Mails, Live-Chats oder Social-Media-Kanäle wie Facebook Messenger entgegen. Ein Kundenportal hält die Unterhaltungen zwischen Kunden und Ihren Service-Agenten an einem Ort fest, unabhängig davon, wo sie begonnen haben. So erhält Ihr Front Office Team alle Daten und Zusammenhänge, die es braucht, um einen schnellen, personalisierten Service zu bieten. 🙋

HubSpot beste Features

Unterstützen Sie Ihre Kunden dort, wo sie sind, mit dem Ticketing-System und den Omnichannel-Management-Tools

Nutzen Sie die Wissensdatenbank, um eine Bibliothek mit Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erstellen, damit Ihre Kunden sich selbst helfen können

Rufen Sie Ihre Kunden über die integrierte VoIP-Software zurück

Bleiben Sie mit dem Dashboard zur Berichterstellung über alles auf dem Laufenden

HubSpot bietet einen 24/7-Kundenservice, an den Sie sich jederzeit wenden können, wenn Sie Hilfe mit dem System benötigen

HubSpot Beschränkungen

Sie müssen auch das HubSpot CRM verwenden, wenn Sie nahtlosen Zugriff auf alle Ihre Kundendaten haben möchten

Automatisierungsfeatures sind nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar und das Kundenportal ist erst ab dem Professional Plan online

HubSpot Preise

Starter: $45/Monat für 2 Benutzer

$45/Monat für 2 Benutzer Professional: 450 $/Monat für 5 Benutzer

450 $/Monat für 5 Benutzer Enterprise: $1.200/Monat für 10 Benutzer

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (140+ Bewertungen)

7. Salesforce Service Cloud

über Vertriebsorganisation Salesforce Service Cloud ist die Kundenservice-Lösung für die Salesforce CRM-Plattform . Mit ihrer 360-Grad-Ansicht Ihres Kundenstamms optimiert diese Helpdesk-Software den Kundensupport über mehrere Kanäle hinweg.

Die Plattform verfügt über ein Remote Assistance Tool, das das Freigeben von Desktops ermöglicht. So können Ihre Service-Agenten genau sehen, was der Kunde auf seinem Bildschirm sieht, um das Problem zu identifizieren. KI erkennt Teile von Bildern aus der Remote-Ansicht und empfiehlt dem Mitglied des Support-Teams Schritte, um Kundenprobleme schnell zu lösen.

Wenn sie das Problem nicht lösen können, können sie es einfach an eine höhere Ebene weiterleiten. Das KI-Tool verweist die Agenten auch auf Artikel im Wissensmanagementsystem, um Produktivität und Servicelevel zu verbessern. ✨

Beste Features der Salesforce Service Cloud

Bieten Sie Support am Telefon, über einen Chatbot auf einer E-Commerce-Website oder über Apps für soziale Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram an

Verwenden Sie die App Service Cloud for Slack, um Agenten bei der Zusammenarbeit mit Experten zu unterstützen, um Support-Abfragen zu lösen

Überwachen Sie Risiken für Kundenbeziehungen mitincident-Erkennungs- und Management-Toolsdamit Sie Probleme frühzeitig angehen können

Nutzen Sie die KI, um Workflows zu erfassen und zu automatisieren und so Zeit und Kosten zu sparen

Grenzen der Salesforce Service Cloud

Sie müssen die Service Cloud zusammen mit Salesforce CRM verwenden, damit Sie Zugriff auf Kundendaten haben

Viele der Software-Features wie KI, Omnichannel-Routing und die Self-Service-Plattform kosten extra

Preise für die Salesforce Service Cloud

Gratis Testversion: 30 Tage

30 Tage Starter: 25 $/Monat pro Benutzer

25 $/Monat pro Benutzer Professional: $80/Monat pro Benutzer

$80/Monat pro Benutzer Enterprise: $165/Monat pro Benutzer

$165/Monat pro Benutzer Unlimited: $330/Monat pro Benutzer

Salesforce Service Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (3,500+ Bewertungen)

4.3/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

8. LiveAgent

über LiveAgent LiveAgent ist eine Plattform zur Unterstützung des Kundensupports, die sich durch das schnellste und einfachste Setup und die einfachste Implementierung auszeichnet. Diese Freshdesk-Alternative ist bekannt für ihre effektive und benutzerfreundliche LiveChat-Software.

Sie bietet auch telefonischen Kundensupport mit einer LiveAgent-Callcenter-Lösung sowie Support über WhatsApp, Messenger und Viber sowie über Social-Media-Kanäle wie Instagram, Twitter und Facebook. Das Ticketing-System sammelt Ihre gesamte Kundenkommunikation an einem Ort, sodass Sie Probleme schnell und effizient lösen können, ohne die Plattform wechseln zu müssen. 🙌

LiveAgent beste Features

Passen Sie die Benutzeroberfläche mit benutzerdefinierten Feldern und Filtern an Ihr Geschäft an

Richten Sie automatisierte Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) ein, damit sich Ihre Mitarbeiter auf das konzentrieren können, was sie wirklich brauchen

Motivieren Sie Ihr Kundensupport-Team mit Abzeichen, Belohnungen und Bestenlisten

Erstellen Sie eine Wissensdatenbank, um Kunden über das Kundenportal Lösungen anzubieten

Integrieren Sie über 200 andere Tools und Apps, wie Gmail, Facebook, WhatsApp, Shopify, Mailchimp und WordPress

LiveAgent-Einschränkungen

Es gibt so viele Features, dass es eine Weile dauern kann, sie alle zu finden und zu nutzen

Einige Benutzer empfinden die Funktionen zur Analyse und Berichterstellung als etwas zu einfach für ihre Bedürfnisse

LiveAgent Preise

Gratis Testversion: 30 Tage

30 Tage Klein: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Mittel: 29 $/Monat pro Benutzer

29 $/Monat pro Benutzer Groß: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Enterprise: 69 $/Monat pro Benutzer

LiveAgent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

4.5/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

9. ProProfs Help Desk

über ProProfs-Helpdesk ProProfs Help Desk zielt darauf ab, Multichannel-Kundenservice zu bieten und gleichzeitig die Produktivität von Agenten und Teams zu verbessern. Interne und externe Unterhaltungen mit Kunden werden in einem zentralen Support-Management-System organisiert. Zusammen mit internen Notizen und Chats wird die Zusammenarbeit bei der Lösung von Kundenproblemen erleichtert. 🎯

Alle eingehenden Anfragen an diese Freshdesk-Alternative werden in gemeinsamen Posteingängen mit hilfreichen Adressen wie support@, help@ oder contact@ nachverfolgt.

ProProfs Help Desk beste Features

Dedizierter Onboarding-Manager, der Ihnen den Einstieg erleichtert

Nutzen Sie die Automatisierung, um Tickets gerecht zuzuweisen, indem Sie ein Round-Robin-System oder erweiterte Ticketregeln verwenden

Vermeiden Sie Verwirrung und sich überschneidende Nachrichten mit der Kollisionserkennung von Agenten

Erstellen Sie eine Wissensdatenbank, damit Kunden schnell Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten können

Messen Sie die Kundenerfahrung anhand von Metriken wie First Call Resolution (FCR) und Customer Satisfaction Scores (CSATs)

ProProfs Help Desk Grenzen

Die Optionen zur Integration von Drittanbietern sind ziemlich limitiert und könnten für ein größeres Geschäft nicht ausreichend sein

ProProfs bietet keinen Support über soziale Medien an, was für einige Benutzer ein Hindernis darstellen kann

Preise für ProProfs Help Desk

kostenlose Testversion: 15 Tage

15 Tage Jährlicher Plan: $20/Monat pro Benutzer

ProProfs Help Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (18 Bewertungen)

4.7/5 (18 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (13 Bewertungen)

10. Zendesk

über Zendesk Diese bekannte Alternative zu Freshdesk ist für größere Geschäfte konzipiert und konzentriert sich auf die Schaffung großartiger Kundenerlebnisse durch personalisierte Interaktionen. Es kombiniert menschlichen Support mit Funktionen der KI, um Ihnen das Beste aus beiden Welten zu bieten.

Je nach Bedarf werden die Kunden bei allgemeinen Fragen an das Self-Service-Portal oder an den Service-Agenten weitergeleitet, der für die Lösung ihrer Abfrage am besten geeignet ist. KI tools für die Automatisierung von Workflows sorgen dafür, dass alle Ihre Dienstleistungsprozesse so rationell wie möglich sind. 🛠️

Es gibt zwar eine Reihe von Plänen für verschiedene Größen von Geschäften, aber für den Fall, dass Sie nur ein Ticketingsystem benötigen, gibt es auch einen einfachen Plan ab 19 €.

Beste Features von Zendesk

Verwalten von Anfragen, die per E-Mail, Telefon, SMS oder über soziale Medien eingehen

Nutzung von Zendesk im Web oder auf Android- oder iOS-Mobilgeräten über Integrationen

Integration mit mehr als 1.000 anderen Apps, darunter Jira, Tymeshift, Teamviewer und Harvest

Nutzen Sie die Analysefunktionen undtools für die Berichterstellung um Erkenntnisse über Ihren Kundenserviceprozess zu gewinnen

Zendesk Einschränkungen

Sie können zwar benutzerdefinierte Ansichten erstellen, diese aber nicht exportieren, sodass Sie sie für jeden Benutzer manuell erstellen müssen

Für die erweiterte KI-Unterstützung zahlen Sie 50 € pro Monat und Agent zusätzlich

Preise für Zendesk

Gratis Testversion: 30 Tage

30 Tage Suite Team: 55 €/Monat pro Benutzer

55 €/Monat pro Benutzer Suite Wachstum: $89/Monat pro Benutzer

$89/Monat pro Benutzer Suite Professional: $115/Monat pro Benutzer

$115/Monat pro Benutzer Suite Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage Suite Enterprise Plus: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Erweiterte KI (Add-On): $50/Monat pro Benutzer

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,700+ Bewertungen)

4.3/5 (5,700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,700+ Bewertungen)

Machen Sie Ihre Kunden (und Ihr Team) glücklich

Der gute Service für Ihre Kunden ist ein grundlegendes Element für den Aufbau eines florierenden Geschäfts, ganz gleich, was Sie verkaufen.

Wenn Sie ein System suchen, das sowohl Funktionen für den Kundenservice als auch Unterstützung für die meisten Ihrer anderen Geschäftsprozesse bietet, sind Sie bei ClickUp an der richtigen Adresse. ClickUps riesiges Feature-Set, die große Auswahl an Vorlagen und die Anpassungsfähigkeit machen es zu einem der besten Systeme, wenn Sie nach einem All-in-One-System zur Optimierung Ihres Kundensupports und Ihrer Workflows suchen. 🤩 Kostenlos anmelden bei ClickUp an und beobachten Sie, wie Ihr Geschäft wächst.