Holen Sie mit ClickUp AI mehr aus GitHub Copilot heraus

ClickUp oder Copilot? Du musst dich nicht entscheiden.

Ihr Entwicklerteam hat sich für GitHub Copilot als KI-Coding-Assistenten entschieden. Das macht ClickUp noch wertvoller, nicht weniger.

Copilot ist die KI-Ebene für Entwickler. Sie vertrauen darauf bei der Code-Vervollständigung, beim autonomen Programmieren, bei der Automatisierung von Pull Requests und bei der Code-Überprüfung. ClickUp AI ist die Intelligenz-Ebene für das gesamte Unternehmen: für Projektmanager, Marketingfachleute, HR-Leiter, Führungskräfte und ja, sogar für die Entwickler, wenn sie VS Code verlassen.

Copilot endet mit dem Pull Request. In ClickUp wird dieser Pull Request zu einem nachverfolgbaren Ergebnis, einem Sprint-Meilenstein, einer Dashboard-Metrik und einem für das gesamte Unternehmen sichtbaren Projekt-Status-Update.

Zusammen decken sie das gesamte Spektrum der KI-gestützten Arbeit ab.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie mit ClickUp AI mehr aus GitHub Copilot herausholen können.

💡 Benötigen Sie Hilfe dabei, herauszufinden, wie ClickUp AI und GitHub Copilot in Ihre Workflows integriert werden können?

So funktioniert ClickUp AI

ClickUp AI ist eine umfassende Suite von KI-Funktionen, die in die Plattform integriert ist, in der Ihre Teams bereits ihre Arbeit verwalten.

Anstatt KI als separates Add-ON zu betrachten, das keinen Bezug zu Ihrer Arbeit hat, bietet Ihnen ClickUp den weltweit ersten konvergierten KI-Arbeitsbereich – in dem KI Ihre Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen genau versteht, um Ihnen in jedem Teil Ihres Workflows relevante, kontextbezogene und zeitsparende Unterstützung zu bieten.

Die Zukunft der Arbeit ist Konvergenz + KI

Das macht es möglich:

ClickUp Brain

ClickUp Brain ist die integrierte Intelligenz-Ebene in ClickUp. Sie macht den gesamten Arbeitsbereich für jeden Benutzer und jedes verbundene tool intelligenter.

Generieren Sie Code-Schnipsel, fassen Sie Projektbeschreibungen zusammen und übersetzen Sie Code zwischen verschiedenen Sprachen mit ClickUp Brain

@erwähne Brain : Stellen Sie sich Brain als Ihren intelligenten Assistenten vor, der rund um die Uhr für Sie da ist. Sie können Brain wie einen Teamkollegen in jeder Aufgabe, jedem Dokument oder beim Chatten markieren, um bei Bedarf Unterstützung zu erhalten. : Stellen Sie sich Brain als Ihren intelligenten Assistenten vor, der rund um die Uhr für Sie da ist. Sie können Brain wie einen Teamkollegen in jeder Aufgabe, jedem Dokument oder beim Chatten markieren, um bei Bedarf Unterstützung zu erhalten.

Ambient Answers : In ClickUp beantwortet die KI Fragen automatisch in Chat- und Kommentarthreads, sodass Menschen nicht den Kontext wechseln und dies selbst zu erledigen haben : In ClickUp beantwortet die KI Fragen automatisch in Chat- und Kommentarthreads, sodass Menschen nicht den Kontext wechseln und dies selbst zu erledigen haben

Kontextintelligenz : Die kontextbezogene KI von Brain überwacht alle Arbeiten, um Wissensdatenbanken kontinuierlich zu erfassen und zu aktualisieren

Enterprise-Suche : Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats, Kommentaren und Anhängen. Berücksichtigt die Berechtigungen des Workspace : Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats, Kommentaren und Anhängen. Berücksichtigt die Berechtigungen des Workspace

AI-benutzerdefinierte Felder: Felder, die sich basierend auf dem Aufgabeninhalt automatisch ausfüllen: Stimmung, Priorität, Kategorisierung und Zusammenfassungen. Keine Eingabeaufforderung erforderlich

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur KI-Reife ergab, dass 33 % der Menschen neuen Tools ablehnend gegenüberstehen und nur 19 % KI schnell einführen und skalieren. Wenn jede neue Funktion in Form einer weiteren App, eines weiteren Logins oder eines weiteren Workflows zum Erlernen hinzukommt, sind Teams fast augenblicklich von Tool-Müdigkeit betroffen. ClickUp Brain schließt diese Lücke, indem es direkt in einem einheitlichen, konvergierten Workspace integriert ist, in dem Teams bereits planen, die Nachverfolgung durchführen und kommunizieren. Es bringt mehrere KI-Modelle, Bildgenerierung, Programmierunterstützung, Deep-Web-Suche, sofortige Zusammenfassungen und fortgeschrittene Schlussfolgerungen genau dorthin, wo die Arbeit bereits stattfindet.

Super-Agenten

Super Agents in ClickUp sind die weltweit ersten Agenten auf menschlichem Niveau. Das bedeutet, dass sie genau wie Menschen zu komplexem Denken und zur autonomen Ausführung von Aufgaben fähig sind. Du kannst sie wie KI-Teamkollegen behandeln. Konfiguriere sie mit Anweisungen, Auslösern, Tools, Wissen und Speicher über den Super Agent Builder von ClickUp.

Nutzen Sie den No-Code-Super-Agent-Builder von ClickUp, um Ihren benutzerdefinierten Agenten in wenigen Minuten zu starten

Sie können sie taggen, ihnen Aufgaben zuweisen, ihnen im Chat eine Direktnachricht senden und sie sogar direkt an Ihrem Arbeitsplatz mit @erwähnen. Sie werden selbstständig die notwendigen Schritte unternehmen, um die zugewiesene Arbeit abzuschließen.

Und das Beste daran? Sobald du den Agenten eingerichtet hast, musst du ihn nicht bei jedem Schritt anweisen. Außerdem kannst du ganz natürlich mit ihm chatten, um seine Ergebnisse zu verfeinern.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um Weitere Informationen zur Erstellung und Arbeit mit Super Agents zu erhalten:

Für jede Abteilung in Ihrem Unternehmen stehen mit ClickUp Accelerator vorgefertigte Agent-Pakete bereit:

Abteilung Agenten Projektmanagement Intake-Agent, Zuweisungs-Agent, PM-Agent, Live-Antworten-Agent Marketing Brief Agent, Inhalt Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Produkt & Technik PRD-Agent, Triage-Agent, Codegen-Agent, Live Answers-Agent HR Onboarding-Agent, Pulse-Check-Agent, Trainer-Agent, Live-Answers-Agent Führung Ziel-Erinnerungs-Agent, Abstimmungs-Agent, Schlüsselergebnis-Agent, Statusaktualisierungs-Agent Vertrieb Benutzerdefinierte Agenten für Vertriebs-Workflows

Bell Direct beweist, dass man mit ClickUp kein technisches Team benötigt, um KI sinnvoll einzusetzen.

Mithilfe von ClickUp Super Agents automatisierte das Team einen durchgängigen Workflow für die Erfassung und Triage, ohne Code zu schreiben oder neue tools hinzuzufügen.

Das Ergebnis:

🌟 20 % Steigerung der betrieblichen Effizienz📌 Täglich werden über 800 E-Mails in Echtzeit sortiert✅ Kostenlose Kapazitäten für 2 Vollzeitmitarbeiter, die sich nun intensiver, strategischer Arbeit widmen können

💡 Möchten Sie ähnliche Effizienzsteigerungen für Ihr Team erzielen?

Autopilot und Ambient Agents

Dies sind ständig aktive Agenten, die im Hintergrund laufen, ohne dass eine Aufforderung erforderlich ist. Stellen Sie sich Folgendes vor:

Jeden Morgen generierte Dashboard-Zusammenfassungen

Status-Updates ohne Check-ins

Aufgaben werden automatisch nach Priorität sortiert und weitergeleitet

Überfällige Elemente werden markiert und eskaliert

Daten werden im gesamten Workspace kontinuierlich angereichert

📚 Lesen Sie auch: Wie KI die Rolle von Programmierern neu definiert

Zertifizierte Agenten

Für Workflows, bei denen der Einsatz so hoch ist, dass eine benutzerdefinierte Lösung erforderlich ist, entwerfen und implementieren die Forward Deployed Engineers von ClickUp einen Agenten, der genau auf die spezifischen Prozesse Ihrer Organisation zugeschnitten ist. Mit Certified Agents erhalten Sie ein erstklassiges Setup sowie unbegrenzte Nutzung.

👀 Wussten Sie schon? Der zertifizierte Agent von ClickUp erzielte in einem direkten Vergleich von umsetzungsreifen Projektplänen 96 von 100 Punkten. Der nächste Wettbewerber erreichte 61 Punkte, während die meisten anderen bei 40 bis 50 Punkten blieben. Praktisch gesehen könnten Teams in einem einzigen Schritt von der Idee über den Plan zur Umsetzung gelangen, wobei nur minimale manuelle Nachbearbeitung erforderlich wäre. Das ist es, was den Certified Agent in diesem Vergleich auszeichnet.

KI-Meetings

Mit dem ClickUp-Kalender und dem KI-Notetaker können Teams Meetings kontextbezogen planen und Notizen automatisch erfassen.

Lassen Sie ClickUp AI Ihre Meetings automatisieren – von der Terminplanung über das Protokollieren bis hin zur Zusammenfassung

Verwenden Sie Befehle in natürlicher Sprache, um Team-Kalender auf Verfügbarkeit zu überprüfen und Meetings zu planen

Nehmen Sie direkt aus ClickUp heraus an Meetings teil, ohne die Registerkarte wechseln zu müssen

Erhalten Sie automatische Notizen zu Meetings in Ihrem ClickUp-Posteingang – mit Beschreibungen für Sprecher, Zusammenfassungen, wichtigen Themen und hervorgehobenen Entscheidungen

Die KI extrahiert Aktionspunkte aus Meeting-Notizen und wandelt sie in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben um

Die Nachverfolgung ist mit dem entsprechenden Projekt verknüpft

Zusammenfassungen werden im entsprechenden ClickUp-Space veröffentlicht

Jeder Meeting-Teilnehmer hat Sichtbarkeit darüber, was besprochen wurde, was als Nächstes zu tun ist und wer dafür verantwortlich ist.

Mehrere KI-Modelloptionen auf einer Plattform

ClickUp ist modellunabhängig. Benutzer können direkt über die ClickUp-Symbolleiste zwischen GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 und 14 KI-Modellen von OpenAI, Anthropic und Google umschalten, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Nutzen Sie mit ClickUp Brain mehrere KI-Modelle zum Preis von einem

Brain nutzt diese Modelle für die Workspace-Intelligenz, und Super-Agenten können jedes verfügbare Modell nutzen. Administratoren können festlegen, welche Modelle pro Workspace verfügbar sind.

Ihr Team hat bereits Zugriff auf dieselben Modelle, die Copilot antreiben, und zwar angewendet auf den gesamten Arbeitsgraphen: Aufgaben, Dokumente, Chat, Dashboards, Clips, Ziele und Formulare.

📚 Lesen Sie auch: Externe KI-Modelle von ClickUp verwenden

Was GitHub Copilot zu bieten hat

Copilot ist eine leistungsstarke KI-Coding-Plattform, die in Verbindung mit ClickUp einen echten Wert für Ihr Entwickler-Team bietet:

Copilot Chat : Konversations-KI in der IDE-Seitenleiste. Stellen Sie Fragen zum Code, generieren Sie Tests, beheben Sie Fehler und erhalten Sie Ratschläge zur Architektur. Unterstützt die Auswahl der Modelle zwischen GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini und o3.

Agent-Modus : Autonome Bearbeitung mehrerer Dateien in VS Code und JetBrains. Legt fest, welche Dateien bearbeitet werden sollen, führt Terminal-Befehle aus und wiederholt Vorgänge bei Fehlern ohne manuelles Eingreifen

Coding Agent : Vollständig autonomer Hintergrund-Worker. Weisen Sie ein GitHub-Problem zu, und Copilot erstellt einen Bereich, schreibt Code, führt Tests durch und eröffnet einen Pull Request

Code-Review: Ein agentenbasiertes Code-Review, das den gesamten Kontext des Projekts erfasst , bevor es Änderungen vorschlägt, und Vorschläge an den Coding-Agenten weiterleiten kann, um PRs automatisch zu korrigieren

Copilot stellt eine Verbindung über MCP (Model Context Protocol) mit ClickUp her. Der MCP-Server von ClickUp gewährt Copilot direkten Zugriff auf Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Benutzerdefinierte Felder und die Suchfunktion direkt aus der IDE heraus.

Das ist eine gute Sache. Je mehr KI-Tools über MCP mit ClickUp verbunden sind, desto unverzichtbarer wird ClickUp als Kontextsystem.

💡 Profi-Tipp: Ändere den Status von Aufgaben in ClickUp direkt aus GitHub heraus, indem du den Status in Klammern an die Aufgaben-ID in deiner Commit-Nachricht oder PR-Beschreibung anhängst, z. B. #abc123[code review]. Mit der ClickUp-GitHub-Integration müssen Entwickler VS Code nie verlassen, während Projektmanager sofortige Status-Updates erhalten. Sie können in ClickUp auch GitHub-Automatisierungen einrichten (z. B. „PR zusammengeführt → Aufgabe an QA verschieben“), um den Prozess vollständig zu automatisieren. Verknüpfen Sie Commits, Pull Requests und Code-Diffs automatisch mit Aufgaben – dank der ClickUp-GitHub-Integration

📚 Lesen Sie auch: So verwenden Sie GitHub Copilot mit VS Code

Vier Gründe, warum ClickUp und GitHub Copilot zusammen besser sind

KI-gestütztes Programmieren ist nur der Anfang. Wenn GitHub Copilot auf ClickUp AI trifft, wird Ihr gesamter Workflow – vom Commit bis zum Abschließen – intelligenter.

1. Code mit Copilot, koordinieren Sie mit ClickUp

🧑🏻‍💻 Copilot ist hervorragend in der technischen Umsetzung. Nutze es, um Code zu schreiben, Pull Requests zu prüfen, sogar Fehler zu beheben und Workflows von Problemen zu Pull Requests zu automatisieren. Das ist es, was ein KI-Coding-Tool gut kann.

🏆 ClickUp ist der Ort, an dem die Arbeit rund um den Code koordiniert wird. Die Feature-Anfrage, die das Problem ausgelöst hat. Der Sprint-Plan, der den Meilenstein verfolgt. Das Dashboard, das der Führungsebene zeigt, wie der Fortschritt bei der Veröffentlichung ist. Das Status-Update, das der PM versendet, ohne die Entwickler nach dem Kontext fragen zu müssen.

Automatisieren Sie die Übergabe von KI-Vorschlägen zu echten Pull Requests im gesamten Workflow Ihres Teams mit ClickUp AI

Copilot kümmert sich darum, was entwickelt wird. ClickUp AI kümmert sich darum, warum es wichtig ist, wer davon wissen muss und was als Nächstes passiert.

👉🏼 Ein typisches Beispiel: Illia Shevchenko, ein ClickUp Verified Consultant (Gründer von SystemsIntegrators), löste einen hartnäckigen Engpass bei der Berichterstellung für eine Webagentur, indem er einen einfachen Status Sync Super Agent entwickelte . Die Führungskräfte benötigten Sichtbarkeit, aber die Entwickler wurden ständig unterbrochen, um Aktualisierungen zu schreiben. Anstatt also eine weitere Ebene für die Berichterstellung hinzuzufügen, führte er eine Automatisierung des Prozesses mit Super Agents durch. Automatisieren Sie Status-Updates für Projekte mit ClickUp Super Agents Der Agent läuft nach einem Zeitplan, scannt die tatsächlichen Aufgabenaktivitäten projektübergreifend und generiert übersichtliche, für die Führungsebene aufbereitete Status-Updates. Niemand muss seine eigentliche Arbeit unterbrechen, um manuelle Projekt-Updates weiterzugeben. Dank des Agenten werden Projekt-Tracker und Status-Dokumente automatisch im Hintergrund aktualisiert.

2. Organisationsweite KI für jedes Team, nicht nur für die Entwicklung

🧑🏻‍💻 Copilot richtet sich an Entwickler. Wenn Sie Projektmanager, Marketingfachmann, Personalverantwortlicher oder Führungskraft sind, ist Copilot für Sie nur begrenzt nutzbar. Es ist in der IDE und auf GitHub.com zu finden.

🏆 ClickUp AI erfüllt alle Funktionen:

Super Agents sind für die Bereiche Projektmanagement, Marketing, Produktentwicklung, Technik, Personalwesen, Führung und Vertrieb konzipiert.

Brain beantwortet Fragen von jedem Benutzer im gesamten Workspace

KI-Benutzerdefinierte Felder klassifizieren und ergänzen Aufgaben, ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind

Autopilot-Agenten laufen rund um die Uhr für das gesamte Unternehmen

In einem Unternehmen mit 500 Mitarbeitern nutzen vielleicht 60 Entwickler Copilot täglich. ClickUp AI deckt die anderen 440 ab.

3. Ständig aktive Intelligenz vs. als Auslöser der Editor verwendete Unterstützung

🧑🏻‍💻 Copilot wird aktiv, wenn jemand seine IDE öffnet oder ein Problem auf GitHub zuweist. Wenn niemand VS Code öffnet, passiert nichts. Der Coding Agent ist am autonomsten, wird aber nur ausgelöst, wenn ein Mensch ein Problem zuweist.

🏆 ClickUp AI arbeitet kontinuierlich, egal ob jemand darauf achtet oder nicht:

Brain bereichert Daten im Hintergrund: Es fasst Projekte zusammen, füllt Benutzerdefinierte Felder aus und aktualisiert Wissensdatenbanken.

Autopilot-Agenten überwachen den Workspace rund um die Uhr: Sie kennzeichnen überfällige Elemente, sortieren neue Aufgaben automatisch und fassen Dashboard-Zusammenfassungen zusammen.

Super Agents sind Auslöser für Workflow-Ereignisse: Statusänderungen, neue Aufgaben, Erwähnungen, Zeitpläne

The Workspace becomes more intelligent every hour without anyone actively intervening.

4. Kontexttiefe, die Verbindung zwischen Code und Geschäftsergebnissen herstellt

🧑🏻‍💻 Copilot kennt sich mit Code aus: Repositorys, Probleme, Pull Requests und Datei-Diffs. Es weiß jedoch nichts über Projektzeitleisten, Workload des Teams, funktionsübergreifende Abhängigkeiten oder Geschäftsziele.

🏆 ClickUp AI erweitert kontinuierlich den gesamten Arbeitskontext: Vom KI-System generierte Zusammenfassungen, KI-klassifizierte Benutzerdefinierte Felder, strukturierte Projekteinblicke und Statusinformationen. Wenn Copilot über MCP verbunden ist, kann es diesen erweiterten Kontext lesen und bessere Ergebnisse für den Entwickler liefern.

Der sich verstärkende Kreislauf:

📚 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools und -Assistenten für die Programmierung

GitHub Copilot vs. ClickUp: Das richtige tool für den richtigen Anwendungsfall

Anwendungsfall Das beste tool Warum Code schreiben und Bearbeitung der Code-Bearbeitung Copilot IDE-nativ, Inline-Vervollständigungen, Multi-Modell Automatische Umwandlung von Problemen in PRs Copilot Coding Agent Hintergrund-Worker, Tests, PRs öffnen Code-Review Copilot Agentic-Überprüfung mit vollständigem Projektkontext Aktualisierungen zum Status des Projekts ClickUp AI Immer aktiv, automatisch aus tatsächlichen Aktivitäten generiert Sprint-Planung und -Nachverfolgung ClickUp AI Workload-Ausgleich, Erkennung von Blockern, Dashboards Entwürfe für Inhalte in Dokumenten ClickUp AI Im Kontext, verknüpft mit dem Briefing und der Aufgabe Fragen zur Arbeit Brain Sofortige Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und Kommentaren Aufgabenweiterleitung und Triage Super-Agenten Ereignisgesteuert, Workspace-orientiert, berechtigungsabhängig Meeting-Notizen und Nachverfolgung KI-Meetings Automatische Erfassung, Erstellung von Aktionselementen Hintergrundüberwachung Autopilot-Agenten Rund um die Uhr, ohne Eingabeaufforderung, immer aktiv Benutzerdefinierte Workflows für kritische Aufgaben Zertifizierte Agenten Speziell entwickelt, FDE-unterstützt, unbegrenzt Teamübergreifende Sichtbarkeit ClickUp AI Dashboards, Ziele, Projektzusammenfassungen für Führungskräfte Gemeinsame Team-Workflows Super-Agenten Für die Organisation sichtbar, auf Workspace-Ebene verwaltet

Copilot kümmert sich um die Code-Intelligenz für die Entwicklung. ClickUp AI kümmert sich um die Intelligenz der Arbeit für das gesamte Unternehmen. Mit diesen beiden Lösungen decken Sie jedes Team und jeden Anwendungsfall ab.

📚 Lesen Sie auch: Warum Teams schnell auf GitHub Copilot Agentic KI umsteigen

Was das für Ihr Unternehmen bedeutet

Für jedes Team-Mitglied

KI, die sofort nach dem Öffnen von ClickUp funktioniert – ganz ohne IDE-Setup, Terminalbefehle oder Programmierkenntnisse. Brain beantwortet Fragen, Agenten übernehmen repetitive Aufgaben, Benutzerdefinierte Felder klassifizieren Aufgaben automatisch und Meeting-Notizen erstellen sich von selbst.

Für Ihr Entwicklerteam

Copilot für Programmierung, Code-Review und die Automatisierung von Problemen. Der MCP-Server von ClickUp gewährt ihnen vollen Zugriff auf den Arbeitsbereich direkt aus ihrer IDE heraus. Was sie ausliefern, wird zurück in ClickUp geleitet, wo es von den Agenten weiterverarbeitet wird und die Dashboards automatisch aktualisiert werden.

Für IT und Führungskräfte

Eine regulierte KI-Plattform mit denselben SSO-Anmeldeinformationen, Berechtigungen und Compliance-Standards wie der Rest von ClickUp. ISO 42001-zertifiziert für KI-Management, keine Datenspeicherung durch KI-Partner und zentralisierte Administrationskontrollen darüber, welche Modelle, Agenten und Funktionen aktiviert sind. Vergleichen Sie dies mit Copilot, das die KI nur für das Entwicklerteam regelt, nicht für den Rest des Unternehmens.

Für die KI-Strategie

ClickUp ist modellunabhängig und umfasst GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 sowie 14 KI-Modelle von OpenAI, Anthropic und Google. Ihr Entwicklerteam bevorzugt vielleicht das Multi-Modell-Setup von Copilot in der IDE, doch die KI-Ebene des gesamten Arbeitsgraphen bleibt unabhängig davon konsistent. ClickUp integriert die neuesten Modelle, ohne dass jemand Workflows neu erstellen, Agenten neu trainieren oder MCP-Verbindungen neu konfigurieren muss.

📮ClickUp Insight: 13 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um schwierige Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen. Allerdings geben nur 28 % an, KI regelmäßig bei der Arbeit einzusetzen. Ein möglicher Grund: Bedenken hinsichtlich der Sicherheit! Benutzer möchten möglicherweise keine sensiblen Entscheidungsdaten mit einer externen KI freigeben. ClickUp löst dieses Problem, indem es KI-gestützte Problemlösungen direkt in Ihren sicheren Workspace integriert. Von SOC 2 bis hin zu ISO-Standards – ClickUp erfüllt die höchsten Standards der Datensicherheit und hilft Ihnen, generative KI-Technologie sicher in Ihrem gesamten Workspace einzusetzen.

Wie GitHub Copilot über MCP mit ClickUp verbunden wird: Die Architektur

Code-Intelligenz trifft auf Arbeitsintelligenz

GitHub Copilot ist die KI-Ebene für Ihr Entwicklerteam. Mit ClickUp AI wird diese Intelligenz in Ihrem gesamten Unternehmen einsatzbereit.

Brain macht den Workspace von innen heraus intelligenter

Super Agents stellen jedem Team KI-Teamkollegen zur Verfügung, die rund um die Uhr im Einsatz sind

Copilot stellt eine Verbindung zu diesem erweiterten Workspace über MCP her

Zusammen ergeben sie

Wir stellen ClickUp AI nicht gegen Copilot. Wir empfehlen ein Setup, mit dem Sie das Beste aus beiden herausholen können. Copilot kümmert sich um den Code. ClickUp AI kümmert sich um Alles andere. Zusammen helfen sie Ihnen dabei, vom Code-Release zum Ergebnis-Release zu gelangen. Intelligenter und schneller.