Notion-Dokumente vs. ClickUp-Dokumente: Was ist besser?

Notion ist seit langem die erste Wahl für Teams, die sich in ihren Dokumenten wiederfinden. Doch da die Arbeit immer mehr mit anderen Verbindungen verbunden wird, stößt ein eigenständiges Dokumententool allmählich an seine Grenzen.

Was passiert, wenn Ihre Dokumentation mit Ihren Aufgaben, Ihren Zeitleisten und dem tatsächlichen Workflow Ihres Teams kommunizieren muss? Genau hier kommt ClickUp Docs ins Spiel.

Dieser Vergleich zwischen Notion Docs und ClickUp Docs wirft einen ehrlichen Blick auf beide Tools: Wo Notion seine Stärken ausspielt, wo ClickUp die Nase vorn hat und warum immer mehr Teams ihr DokumentationsSetup komplett überdenken.

ClickUp-Dokumente vs. Notion-Dokumente auf einen Blick

ClickUp Docs und Notion Docs lösen unterschiedliche Probleme. ClickUp Docs ist die Dokumentationsschicht innerhalb eines Converged AI Workspace, einer einzigen, sicheren Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und KI-Intelligenz zusammenlaufen.

Notion Docs verwendet einen blockbasierten Editor, der für flexible, eigenständige interne Wissensdatenbanken entwickelt wurde. 👀

Dieser Unterschied gibt der Form alles mit – von der Formatierung bis hin dazu, wie Ihr Team auf das Geschriebene reagiert.

Feature ClickUp Dokumente Notion Docs Editor Rich-Text mit Überschriften, Tabellen, Code-Blöcken, Checklisten, eingebetteten Medien, verschachtelten Seiten und gemeinsamer Bearbeitung in Echtzeit Blockbasiert mit Drag-and-Drop-Inhaltsblöcken, Blöcken mit Synchronisierung, Umschaltflächen, Callouts und Layouts für Spalten KI ClickUp Brain mit vernetzter Suche über Workspaces und Apps hinweg, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, Zugriff auf mehrere LLM Notion KI mit Inline-Schreibfunktion, Seitenzusammenfassung und Q&A für ausgewählte Seiten Wiki Verschachtelte Seiten, ClickUp Doc Hubs und die mit ClickUp Spaces, ClickUp-Ordnern und ClickUp-Listen verknüpfte ClickUp Connected Search Unbegrenzte Verschachtelung von Seiten, Seitenleiste-Navigation, Breadcrumbs und Verknüpfung mit relationalen Datenbanken Zusammenarbeit Zugewiesene Kommentare, die in nachverfolgbare Aufgaben umgewandelt werden, @Erwähnungen, detaillierte Berechtigungen, Zugriffskontrollen für Gäste Inline-Kommentare, Freigabe auf Seitenebene, Gast-Einladungen, Team-Spaces und Versionshistorie Aufgaben verknüpfen Live-Aufgaben in Dokumente einbetten, Umwandlung von Text in Aufgaben mit einem Klick Verweise auf Datenbankansichten innerhalb von Seiten; die Erstellung von Aufgaben erfordert manuelle Schritte oder Tools von Drittanbietern

Was ist ClickUp Docs?

Wissen in ClickUp-Dokumenten organisieren Bearbeiten und freigeben Sie Projektdokumente an Teammitglieder mithilfe von ClickUp Docs

ClickUp Docs ist ein in ClickUp integrierter Dokumenteneditor, mit dem Sie Dokumente direkt in Ihrem Workspace erstellen, bearbeiten und organisieren können. Anstatt zwischen verschiedenen Tools hin und her zu springen und sich mit einer Vielzahl von Tools herumzuschlagen, befindet sich alles an einem Ort, zusammen mit Ihren Aufgaben und Projekten.

Mit ClickUp Docs kannst du alles schreiben, von Meeting-Notizen und Wikis bis hin zu SOPs und Projektbeschreibungen. Du kannst Dokumente direkt mit Aufgaben verknüpfen, in Echtzeit mit Teamkollegen zusammenarbeiten, Kommentare hinterlassen und sogar direkt aus deinem Dokument heraus Aufgaben erstellen, indem du Text markierst.

Features von ClickUp Docs

Hier sind die Features, die ClickUp Docs von anderen Dokumentations-Tools unterscheiden.

Feature Nr. 1: Gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit

Führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten gemeinsam durch, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen – mit ClickUp Docs

Wer hat zuletzt gespeichert? Hat jemand meinen Abschnitt überschrieben? Ist das die aktuellste Version? ClickUp Docs beseitigt all diese Reibungsverluste. Jeder Teammitglied sieht Live-Cursor, Bearbeitungen werden sofort angezeigt und Inline-Kommentare verknüpfen das Feedback genau mit dem Text, auf den es sich bezieht.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ihr Team finalisiert eine Stunde vor einem Gespräch mit einem Client ein Briefing zur Produkteinführung. Der Texter feilt an den Formulierungen, der Designer fügt visuelle Referenzen ein und der Projektleiter aktualisiert die Zeitleisten. Alles gleichzeitig. Ein Dokument, immer auf dem neuesten Stand.

Ein Benutzer berichtet:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie flexibel und wirklich allumfassend es wirkt. Ich kann Workflows und Ansichten an meine Arbeitsweise anpassen, egal ob ich eine einfache To-do-Liste verwalte oder ein komplexeres Projekt leite. Da Aufgaben, Dokumente, Ziele, Zeiterfassung und Automatisierungen an einem Ort zusammengefasst sind, ist es viel einfacher, den Überblick zu behalten und mit anderen zusammenzuarbeiten, ohne ständig zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie flexibel und wirklich allumfassend es wirkt. Ich kann Workflows und Ansichten an meine Arbeitsweise anpassen, egal ob ich eine einfache Liste mit Aufgaben verwalte oder ein komplexeres Projekt leite. Da Aufgaben, Dokumente, Ziele, Zeiterfassung und Automatisierungen an einem Ort zusammengefasst sind, ist es viel einfacher, den Überblick zu behalten und mit anderen zusammenzuarbeiten, ohne ständig zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Feature Nr. 2: Erstellung von Aufgaben direkt aus Dokumenten

Verwandeln Sie markierten Text in nachverfolgbare Aufgaben, ohne ClickUp Dokumente zu verlassen

Markieren Sie einen beliebigen Text in einem Dokument und wandeln Sie ihn sofort in eine Aufgabe um.

Wenn während einer Überprüfung ein Fehler gemeldet wird oder bei der Planung eine Maßnahme ansteht, wird dies sofort als Aufgabe erfasst, komplett mit:

Ein Mitarbeiter

Ein Fälligkeitsdatum

Eine Prioritätsstufe

Ein direkter Link zurück zum Original-Dokument

Feature Nr. 3: Docs Hub für zentralisiertes Wissen

Suchen, finden und vertrauen Sie jedem Dokument in Ihrer ClickUp-Workspace mit ClickUp Docs Hub

Jedes Team hat irgendwann Dokumente, die über Ordner, Posteingänge und die lokalen Laufwerke der Mitarbeiter verstreut sind. Der ClickUp Docs Hub vereint alle Dokumente in Ihrem Workspace in einer durchsuchbaren und filterbaren Ansicht, wobei verifizierte Wikis ganz oben angezeigt werden, sodass die wichtigsten Ressourcen immer leicht zu finden sind.

Ein neuer Ingenieur, der zum Team stößt, muss nicht vier Kollegen anschreiben, um den Bereitstellungsleitfaden zu finden. Er öffnet Docs Hub, führt eine Suche durch und liest in weniger als einer Minute die richtige, aktuelle Version.

Feature Nr. 4: Verschachtelte Seiten für strukturierte Dokumente

Organisieren Sie komplexe Dokumente in einer übersichtlichen, leicht navigierbaren Struktur innerhalb von ClickUp Docs

Manche Projekte erfordern mehr als ein einfaches Dokument. Mit ClickUp können Sie verschachtelte Unterseiten innerhalb eines einzigen Dokuments erstellen, sodass komplexe Informationen strukturiert bleiben, ohne zu einem unübersichtlichen Scroll-Marathon zu werden.

Ein vierteljährliches Roadmap-Dokument könnte beispielsweise so aussehen:

Übergeordnete Seite: Gesamtstrategie und OKRs

Unterseiten nach Features: Spezifikationen, Design-Referenzen, offene Fragen

Separate Unterseite: Notizen der Stakeholder und Status der Freigabe

Jeder kann direkt zu dem springen, was er braucht, ohne das Ganze durchsuchen zu müssen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Legen Sie genau fest, wer jedes Dokument in ClickUp sehen, kommentieren oder bearbeiten darf. Sie können für jedes Dokument spezifische Berechtigungen festlegen – sei es nur-Lesen-Zugriff, Kommentarzugriff oder volle Rechte für die Bearbeitung – und unabhängig voneinander teilbare Links für Teamkollegen, Gäste oder öffentliche Betrachter generieren. Legen Sie mithilfe detaillierter Freigabeeinstellungen fest, wer Ihr ClickUp-Dokument sehen und bearbeiten darf

Feature Nr. 5: ClickUp Brain-Integration

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten mit ClickUp Brain Verwenden Sie Slash-Befehle für ClickUp Brain, um Inhalte schnell zu erstellen

ClickUp Brain ist ein KI-Assistent, der in Ihrem Workspace integriert ist und tatsächlich weiß, was sich darin befindet. Er durchsucht Ihre Dokumente, Aufgaben, Kommentare und Wikis und liefert Ihnen direkte Antworten mit Links zur Quelle.

Innerhalb von Docs fungiert es als umfassender Schreib- und Inhalt-Assistent. Geben Sie an einer beliebigen Stelle in Ihrem Dokument „/Write with KI“ ein, und ClickUp AI wird direkt im Editor aktiviert. Von dieser Eingabeaufforderung aus können Sie:

Verfassen Sie eine Beschreibung für ein Projekt, eine Feature oder eine Kampagne von Grund auf neu

Erstellen Sie einen strukturierten Plan mit bereits festgelegten Abschnitten und Schritten

Erstellen Sie Aktionspunkte aus einem Text-Block oder Meeting-Notizen

Wenn Ihr Team also gerade ein Kickoff-Gespräch beendet hat und jemand seine Notizen ungeordnet in ein Dokument kopiert, kann die kontextbezogene KI dieses Durcheinander in Sekundenschnelle in einen übersichtlichen Plan mit zuweisbaren Aufgaben verwandeln.

Neben der Erstellung von Inhalten fungiert ClickUp Brain auch als Ihr Workspace-Gedächtnis. Fragen Sie es beispielsweise: „Welches Feedback hat der Client zur Neugestaltung der Homepage gegeben und welche Aufgaben wurden daraus erstellt?“

Fordere ClickUp Brain auf, deinen Workspace zu durchsuchen

Es ruft die Antwort von überall dort ab, wo sich die Informationen befinden – sei es in einem Dokument, einem Kommentar-Thread oder einer fertiggestellten Aufgabe – und leitet Sie direkt dorthin weiter.

Es funktioniert auch, ohne dass Sie danach fragen müssen. Die ClickUp AI Super Agents beziehen Aktualisierungen aus Unterhaltungen, Meetings und fertiggestellten Aufgaben, um Ihre Dokumente automatisch auf dem neuesten Stand zu halten, sodass die Dokumentation korrekt bleibt, ohne dass jemand daran denken muss, sie zu aktualisieren.

Richten Sie ClickUp Super Agents ein, um Dokumente ohne manuellen Aufwand zu aktualisieren

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie die Automatisierung der Dokumentation in ClickUp durchführen können:

Was ist Notion-Dokument?

via Notion

Notion Docs ist der in Notion integrierte Dokumenten-Editor. Er deckt alles ab, von kurzen Notizen und Meeting-Protokollen bis hin zu strukturierten Wikis, SOPs und ausführlicher Projektdokumentation.

Was es strukturell von den meisten Dokumententools unterscheidet, ist sein blockbasierter Editor. Jedes Element auf einer Seite, sei es ein Absatz, eine Tabelle, ein Bild, ein Toggl oder eine eingebettete Datenbank, ist ein eigenständiger Block.

Blöcke können frei verschoben, neu angeordnet und verschachtelt werden, wodurch Sie viel Kontrolle darüber haben, wie eine Seite gestaltet ist und was sie enthält.

Features von Notion Docs

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Features von Notion Docs.

Funktion Nr. 1: Zusammenarbeit in Echtzeit mit Sichtbarkeit auf Blockebene

via Notion

Wenn mehrere Personen ein Dokument bearbeiten, zeigt Notion in Echtzeit genau an, wer gerade an welchem Block arbeitet. Sie können sich bewegende Avatare neben den Inhalten sehen, zu der Stelle springen, an der gerade jemand die Bearbeitung durchführt, und kontextbezogene Kommentare zu bestimmten Abschnitten hinterlassen.

Dies erleichtert das Überprüfen oder die Bearbeitung langer Dokumente, ohne dass es zu Doppelarbeit oder Verwirrung kommt.

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, nur um sich einen Überblick über die Arbeitssituation zu verschaffen. Ein wichtiges Detail könnte in einer E-Mail verborgen sein, in einem Slack-Thread näher erläutert werden und in einem separaten Tool dokumentiert sein, was Teams dazu zwingt, Zeit mit der Suche nach Informationen zu verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, durch Synchronisierung synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit über Arbeit“ und gewinnen Sie Ihre Produktivität zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden einsparen – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abschaffen. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

Feature Nr. 2: Datenbanken in Dokumenten

via Notion

Notion behandelt Dokumente und Daten nicht als getrennte Einheiten. Sie können eine Datenbank direkt in eine Seite einfügen und sie wie eine Tabelle, ein Kanban-Board oder einen Kalender verwenden.

Beispielsweise kann ein einfaches Dokument mit Notizen vom Meeting auch einen Tracker für Aufgaben enthalten, der in Echtzeit aktualisiert wird.

Funktion Nr. 3: Integrierte Funktionen zum Umschalten für ausblendbare Inhalte

via Notion VIP

Sie können Abschnitte in Blöcken zum Umschalten ausblenden, die Leser nur bei Bedarf aufklappen können.

Das funktioniert gut bei langen Dokumenten. Sie können den Hauptinhalt übersichtlich halten und trotzdem darunter zusätzliche Details, Notizen oder Anweisungen hinzufügen.

💡 Profi-Tipp: Legen Sie eine „Definition of Done“ fest, indem Sie am Ende jedes Leitfadens ein obligatorisches Kontrollkästchen einfügen, das eine zweite Person dazu verpflichtet, die Schritte zu befolgen und abzunutzen. Wenn ein Kollege die Aufgabe nicht allein anhand Ihres Dokuments erledigen kann, ist der Leitfaden noch nicht erledigt, was Sie dazu zwingt, jene kleinen, impliziten Schritte zu erfassen, die normalerweise übersehen werden.

Feature Nr. 4: Notion KI

via Notion

Notion KI ist im Editor integriert und funktioniert mit jedem Text, den Sie gerade schreiben. Sie können einen Abschnitt markieren und das Tool bitten, ihn umzuschreiben, zu kürzen, zu erweitern oder den Tonfall zu ändern.

Sie können es auch bitten, weiterzuschreiben, etwas zu erklären oder Inhalte in Listen oder Abschnitte umzustrukturieren.

📖 Lesen Sie auch: Warum kleine Geschäfte Notion verlassen: 7 Skalierungslimits

Funktionsvergleich zwischen ClickUp-Dokumenten und Notion-Dokumenten

Hier sehen Sie, wie die beiden tools bei den Features abschneiden, die für Ihr Team am wichtigsten sind. 👀

Feature Nr. 1: Zusammenarbeit in Echtzeit

Zunächst wollen wir über die Zusammenarbeit in Echtzeit sprechen. Hier sehen Sie einen Vergleich zwischen ClickUp Docs und Notion Docs, wenn es darum geht, Ihr Team während der Bearbeitung in Bezug auf die Synchronisierung auf dem Laufenden zu halten.

ClickUp Dokumente

ClickUp Docs sorgt für nahtlose Zusammenarbeit mit Live-Cursorn, sofortigen Bearbeitungen und Inline-Kommentaren, die direkt mit dem entsprechenden Text verknüpft sind.

Was es auszeichnet, ist, dass die Zusammenarbeit über das Dokument selbst hinausgeht. Sie können Kommentare zuweisen, Feedback in nachverfolgbare Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Mitarbeitern umwandeln und Teamkollegen @erwähnen – und das alles, ohne das Dokument zu verlassen.

Notion Dokumente

Notion zeigt bewegliche Avatare neben Inhaltsblöcken an, während Nutzer die Bearbeitung durchführen, sodass Sie immer wissen, wer gerade wo arbeitet.

Die Inline-Kommentare und die Freigabe auf Seitenebene eignen sich gut für die Überprüfung langer Dokumente, und dank der Versionshistorie lassen sich Änderungen leicht rückgängig machen, falls etwas überschrieben wird.

🏆 Gewinner: ClickUp Docs gewinnt diese Runde. Seine tools für die Zusammenarbeit gehen noch einen Schritt weiter, indem sie Kommentare in umsetzbare Aufgaben umwandeln und so die Lücke zwischen Diskussion und Umsetzung schließen.

Feature Nr. 2: KI-Funktionen

Als Nächstes widmen wir uns der KI. Wie nutzen diese Tools künstliche Intelligenz, um Ihrem Team zu helfen, innerhalb von Dokumenten smarter zu arbeiten?

ClickUp Docs

ClickUp Brain ist tief in den gesamten Workspace integriert, nicht nur im Dokumenten-Editor. Es kann Ihre Dokumente, Aufgaben, Kommentare und integrierten Apps durchsuchen, um Fragen zu beantworten und Informationen aus allen Quellen zu finden.

Innerhalb von Docs können Sie mit dem einfachen Befehl /Write with KI Inhalte entwerfen, strukturierte Pläne erstellen oder aus Rohnotizen Aktionspunkte generieren. Die ClickUp AI Super Agents können Dokumente sogar automatisch auf Basis der Aktivitäten in Ihrem Workspace auf dem neuesten Stand halten.

Notion Dokumente

Notion KI bewältigt Inline-Aufgaben gut, erstellt Entwürfe für Inhalte, fasst Seiten zusammen und generiert Notizen zu Meetings mit Zeitstempeln und Aktionspunkten. Es kann auf andere Notion-Seiten verweisen, um maßgeschneiderte Ergebnisse zu erzielen.

Die Q&A- und Suchfunktionen beschränken sich jedoch auf den Inhalt der Seite und nicht auf einen umfassenderen, vernetzten Workspace.

🏆 Gewinner: ClickUp Docs gewinnt hier. Die Fähigkeit von ClickUp Brain, Ihren gesamten Workspace zu indexieren und zu durchsuchen – einschließlich Aufgaben, Kommentaren, Chats und Dokumenten –, verschafft ihm einen bedeutenden Vorteil gegenüber dem auf einzelne Seiten beschränkten Ansatz von Notion KI.

Feature Nr. 3: Organisation von Dokumenten

Schauen wir uns nun an, wie jedes tool die Strukturierung und Organisation Ihrer Dokumentation in großem Umfang handhabt.

ClickUp Dokumente

ClickUp bietet verschachtelte Unterseiten, um komplexe Dokumente strukturiert zu halten, ohne endlos scrollen zu müssen, sowie den Docs Hub, eine zentralisierte, durchsuchbare Ansicht aller Dokumente in Ihrem Workspace.

Dokumente sind außerdem in Spaces, Ordnern und Listen verankert, sodass sie sich in unmittelbarer Nähe der Arbeit befinden, die sie unterstützen.

Notion Docs

Die unbegrenzte Verschachtelung von Seiten ist eine der größten Stärken von Notion. Seiten können ohne echtes Limit in anderen Seiten eingebettet werden, und die Seitenleiste mit Breadcrumbs erleichtert die Navigation in einer umfangreichen Wissensdatenbank.

Relationale Datenbanken können auch direkt mit Wiki-Seiten verknüpft werden, was Notion zu einem zuverlässigen Tool für Teams macht, die ein eigenständiges internes Repository für Wissen aufbauen.

🏆 Gewinner: Das hängt von Ihrem Anwendungsfall ab. Notion punktet mit der Tiefe und Flexibilität seiner Wissensdatenbank. ClickUp ist die bessere Wahl, wenn die Dokumentation mit der aktiven Arbeit an einem Projekt verbunden bleiben muss.

💡 Profi-Tipp: Legen Sie in den Dokumenteigenschaften oder in der Kopfzeile ein „Ablaufdatum“ fest, das als Auslöser für eine vierteljährliche Bereinigung dient. Wenn ein Dokument sein Datum überschreitet, ohne dass es als „Überprüft“ markiert wurde, erscheint oben ein Banner mit der Aufschrift „Mit Vorsicht vorgehen“, wodurch verhindert wird, dass Ihr Team versehentlich veraltete SOPs befolgt, die für Ihren aktuellen Tech-Stack nicht mehr gelten.

Feature Nr. 4: Aufgabenintegration

Schauen wir uns abschließend an, wie gut jedes Tool Ihre Dokumente mit der eigentlichen Arbeit verbindet.

ClickUp Dokumente

Sie können jeden beliebigen Text in einem Dokument markieren und ihn sofort in eine nachverfolgbare Aufgabe umwandeln, komplett mit Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum, Priorität und einem direkten Link zurück zum Originaldokument.

Live-ClickUp-Aufgaben können auch direkt in Dokumente eingebettet werden, sodass der aktuelle Status immer sichtbar ist, ohne dass Sie zwischen den Tools wechseln müssen.

Notion Dokumente

Mit Notion können Sie Datenbankansichten in Seiten einbetten und auf Projektdaten verweisen, was sich gut für die Nachverfolgung von Informationen eignet.

Das Erstellen von Aufgaben aus Dokumenten erfordert jedoch manuelle Schritte oder Integrationen von Drittanbietern. Für Teams, die Dokumentation benötigen, um Maßnahmen voranzutreiben, ist dies eine eher unzusammenhängende Erfahrung.

🏆 Gewinner: ClickUp Docs gewinnt diesen Vergleich eindeutig. Die Umwandlung von Text in Aufgaben mit einem Klick und die Einbettung von Aufgaben in Echtzeit machen es zu einem weitaus stärker auf die Umsetzung ausgerichteten Dokumentations-Tool für das Projektmanagement statt Notion. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Sollten Sie sich für ClickUp-Dokumente oder Notion-Dokumente entscheiden?

Wenn Ihr Team eine Dokumentation benötigt, die sich tatsächlich an Ihre Arbeitsweise anpasst, ist ClickUp Docs die klare Wahl. Es überzeugt in den Bereichen Zusammenarbeit, KI, Organisation und Aufgabenintegration und bietet Ihnen einen einzigen Workspace, in dem Dokumente zu konkreten Maßnahmen führen.

Notion Docs ist ein solides Tool zum Erstellen ansprechender, eigenständiger Wissensdatenbanken. Sobald Ihre Dokumentation jedoch mit Ihren Aufgaben, Ihren Zeitleisten und dem Workflow Ihres Teams verknüpft werden muss, stößt es an seine Limite.

Für Teams, die nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln, sondern von einer einzigen, verlässlichen Quelle aus arbeiten möchten, ist ClickUp einfach die umfassendere Lösung.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ja, ClickUp unterstützt verschachtelte Seiten, Docs Hub und Connected Search, die zentrale Wiki-Anwendungsfälle wie zentralisiertes Wissen und organisierte Seitenhierarchien abdecken. Teams, die stark auf die unbegrenzte Verschachtelung und die relationalen Datenbankansichten von Notion innerhalb von Wiki-Seiten angewiesen sind, sollten beide Tools evaluieren, bevor sie wechseln.

ClickUp Brain bietet einen breiteren Kontext, da Connected Search Ihren gesamten Workspace – Dokumente, Aufgaben, Kommentare, Chat und integrierte Apps – indexiert, während sich die Q&A-Funktion von Notion AI auf Seiteninhalte beschränkt. Notion AI eignet sich gut für das Schreiben und Zusammenfassen direkt im Text, aber Teams, die KI-Einblicke für ihre gesamte Arbeit benötigen, werden ClickUp Brain als besser vernetzt empfinden.

Ja, Sie können Notion-Seiten als Markdown- oder HTML-Dateien exportieren und von Notion zu ClickUp Docs migrieren, wobei die grundlegende Formatierung und Struktur erhalten bleiben. Das Import-Tool von ClickUp unterstützt Massenübertragungen, um größere Migrationen zu optimieren.