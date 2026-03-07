So führen Sie die Nachverfolgung von Kundenvorauszahlungen in Google Tabellen durch

Sie öffnen Ihren Laptop, um eine Rechnung zu versenden, und halten inne. Haben Sie diesem Client bereits die Rechnung für diesen Monat gestellt? Oder war das letzten Monat? Sie scrollen durch E-Mails, Chat-Nachrichten und eine halb aktualisierte Tabelle mit einem Namen wie „Retainers_FINAL_v3”.

Sie nehmen sich eine Notiz, dies später noch einmal zu überprüfen, wohl wissend, dass „später“ in der Regel kurz vor der Steuerperiode bedeutet. Retainer sollen das Leben einfacher machen – sie sind eine vorhersehbare Einnahmequelle, aber ihre Nachverfolgung kann schnell unübersichtlich werden.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Erstellung eines Kunden-Retainer-Trackers in Google Tabellen. Wir behandeln wichtige Datenpunkte, geben Ihnen Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Setup und zeigen Ihnen Best Practices, mit denen Sie Ihre Abrechnungen präzise halten und Ihre Kundenbeziehungen stärken können.

Wir zeigen Ihnen auch, wie ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, Ihnen hilft, wenn Google Tabellen an ihre Grenzen stossen. 💁

Warum sollten Sie Kundenvorauszahlungen in einer Tabelle verfolgen?

Sie jonglieren mit mehreren Clients und haben das nagende Gefühl, dass Sie Ihre abrechnungsfähigen und nicht abrechnungsfähigen Stunden nicht auseinanderhalten können. Dies führt zu Einnahmeverlusten oder unangenehmen Unterhaltungen mit Clients über unerwartete Mehrkosten, was das Vertrauen, das Sie sich mühsam aufgebaut haben, beschädigt.

In einer einzigen Tabelle werden alle diese Daten zusammengefasst, sodass Sie leicht erkennen können, wer sich seinem Limit nähert und wer noch ungenutzte Stunden hat. Hier erfahren Sie, warum Sie hier beginnen sollten. 🛠️

Sofortiges Setup: Beginnen Sie noch heute mit der Nachverfolgung, ohne Einarbeitungszeit oder Software-Lernkurve.

Benutzerdefinierte Anpassbarkeit: Erstellen Sie ganz nach Ihren Wünschen Spalten und Formeln, die zu Ihrer individuellen Abrechnungsstruktur passen.

Einfache Freigabe für Clients: Exportieren Sie Daten oder gewähren Sie die Ansicht für eine transparente Kommunikation.

Keine Kosten: Greifen Sie auf ein kostenloses tool zu, das sich besonders für Freiberufler oder kleine Teams eignet, die gerade erst mit einem Retainer-Modell beginnen.

Spreadsheets sind zwar für einfache Setups effektiv, aber es fehlt ihnen die Automatisierung für manuelle Aktualisierungen.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Retainer” stammt aus der Zeit des Mittelalters (15. Jahrhundert) und bezeichnet eine Person, oft einen treuen Anhänger oder Untergebenen einer hochrangigen Person, die in deren Diensten „gehalten” wurde. Diese Personen, die oft Teil einer größeren Gruppe waren, die als Gefolge oder Affinität bezeichnet wurde, wurden gehalten, um einem Lord, Adligen oder Monarchen als Berater, Leibwächter, Diener oder Soldaten zu dienen.

Wichtige Komponenten eines Clients-Retainer-Trackers in Google Tabellen

Ein Client-Retainer-Tracker in Google Tabellen ist eine Tabelle, die Retainer-Vereinbarungen überwacht und Ihnen eine klare Ansicht über geleistete Arbeitsstunden, Restguthaben und Abrechnungszyklen verschafft.

Sie haben bereits versucht, einen Tracker zu erstellen, aber das Ergebnis war ein System, das schwer zu warten war, zu Abrechnungsstreitigkeiten führte und schließlich dazu, dass Sie den Tracker ganz aufgegeben haben.

Hier sind einige wichtige Datenpunkte, die die Verwaltung von Retainern wirklich nützlich machen. 📊

Client- und Projektinformationen

Jede Zeile in Ihrem Tracker benötigt grundlegende Identifikationsdaten, damit Sie Ihre Arbeit organisieren können. Dazu gehören der Name des Clients, sein Hauptansprechpartner, der Name des Projekts oder Auftrags, das Startdatum und alle relevanten Vertragsreferenznummern.

Wenn Sie mehrere Retainer verwalten, müssen Sie in der Lage sein, schnell nach Clients zu filtern oder zu suchen, ohne endlos durch Hunderte von Zeilen scrollen zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie eine Spalte „Status” mit Optionen wie „Aktiv”, „Pausiert” oder „Fertiggestellt” hinzu. So können Sie inaktive Clients ganz einfach aus Ihrer Hauptansicht herausfiltern und Ihren Tracker übersichtlich und fokussiert halten.

Retainer-Gebühr und Abrechnungszyklus

Um Cashflow-Verwirrung bei der Rechnungsstellung an einen Client zu vermeiden, müssen Sie den monatlichen Retainer-Betrag, die Rechnungshäufigkeit (z. B. monatlich oder vierteljährlich), die Bedingungen für die Zahlung und das Verlängerungsdatum verfolgen.

Ein gängiges Beispiel für ein Honorar ist ein monatliches Honorar von 3.000 US-Dollar für 20 Stunden Designarbeit, das am ersten des Monats in Rechnung gestellt wird und eine Zahlungsfrist von 30 Tagen hat. Ihre Tabelle sollte all diese Details in eigenen Spalten erfassen.

🔍 Wussten Sie schon? In Berufen wie dem Rechtswesen wird die Protokollierte Zeit oft in genauen Einheiten (z. B. 0,1 Stunden oder 6-Minuten-Blöcken) erfasst, um eine genaue Abrechnung gegenüber den Kunden zu gewährleisten.

Zeiterfassung oder Nachverfolgung von Leistungen

Ihre Methode der Nachverfolgung muss Ihrer Vertragsstruktur entsprechen. Einige Retainer sind stundenbasiert, wobei ein Client für eine festgelegte Anzahl von Stunden pro Monat bezahlt, während andere projektbasierte Retainer sind, bei denen für eine bestimmte Anzahl von Ergebnissen bezahlt wird.

Folgendes sollten Sie für die Nachverfolgung verwenden:

Für stundenbasierte Retainer: Das Datum, eine Beschreibung der Aufgabe, das Mitglied des Teams, das die Arbeit ausgeführt hat, die protokollierten Stunden und eine laufende Summe für den Monat.

Für ergebnisorientierte Arbeit: Name des Ergebnisses, Fälligkeitsdatum, Status der Fertigstellung und Anzahl der Überarbeitungen

Wenn Sie beide Arten von Retainern verwalten, verwenden Sie separate Registerkarten in Ihrer Tabelle. Sie in einer einzigen Ansicht zu mischen, führt zu Verwirrung und Schwierigkeiten bei der Berichterstellung.

Saldo und Status der Zahlung

Ihre Clients erwarten, jederzeit über ihren Restbetrag informiert zu sein, und wenn Sie nach einer Antwort suchen müssen, untergräbt dies das Vertrauen, das Sie aufgebaut haben. Ihr Tracker muss Spalten für die genutzten Stunden oder Leistungen, den Restbetrag, den Übertrag aus den Vormonaten, den Status der Rechnung und das Datum der Zahlung enthalten.

Mit einfachen SubtraktionsFormeln wie „=Retainer-Stunden – genutzte Stunden“ können Sie den Restbetrag automatisch berechnen. Für den Status der Zahlung erstellen Sie ein Dropdown-Menü mit Optionen wie „Nicht in Rechnung gestellt“, „In Rechnung gestellt“, „Bezahlt“ und „Überfällig“, um die Nachverfolgung der Zahlungen übersichtlich zu gestalten.

So erstellen Sie einen Client-Retainer-Tracker in Google Tabellen

Sie wissen, welche Informationen Sie für die Nachverfolgung verfolgen müssen, aber der Anblick einer leeren Tabelle kann überwältigend sein, insbesondere wenn Sie daran denken, Formeln einzurichten und verschiedene Registerkarten zu verknüpfen.

Dieses Zögern kann zu mehr verlorenen abrechenbaren Stunden oder einem umständlichen Tracker führen, der leicht kaputt geht. Mit dieser einfachen Anleitung können Sie in wenigen Minuten einen funktionalen Tracker erstellen. ✨

Schritt 1: Richten Sie die Struktur Ihrer Tabelle ein

Erstellen Sie zunächst eine neue Google Tabelle. Benennen Sie die erste Registerkarte „Kundenübersicht“ für zusammenfassende Daten und erstellen Sie eine zweite Registerkarte mit dem Namen „Zeiterfassung“ für detaillierte Einträge.

Organisieren Sie Ihre Google Tabellen mit spezifischen Kopfzeilen

Fügen Sie auf der Registerkarte „Kundenübersicht“ Kopfzeilen für folgende Punkte hinzu:

Client name

Retainer-Betrag

Enthaltene Stunden

Abrechnungszyklus

Startdatum

Status

Verbrauchte Stunden (dieser Monat)

Verbleibende Stunden

Notizen

Schritt 2: Erstellen Sie die Registerkarte „Zeiterfassung” und verknüpfen Sie sie mit Formeln.

Fügen Sie auf der Registerkarte „Zeiterfassung“ Spalten für Folgendes ein

Datum

Client name

Beschreibung der Aufgabe

Team-Mitglied

Stunden

Ausklapp-Menü „Abrechnungsfähig (Ja/Nein)“

Fügen Sie die Formel SUMIF in die Spalte „Verbrauchte Stunden” ein.

Verwenden Sie die SUMIF-Formel, um die Gesamtstunden automatisch aus der Registerkarte „Zeiterfassung” in die Registerkarte „Übersicht für Clients” zu übertragen. In der Spalte „Verbrauchte Stunden” könnten Sie beispielsweise eine Formel wie =SUMIF(TimeLog!B:B, A2, TimeLog!E:E) verwenden.

🔍 Wussten Sie schon? 94 % der Tabellenkalkulationen, die für geschäftliche Entscheidungen verwendet werden, enthalten kritische Fehler. Das größte Problem ist die grundlegende Planung. Die meisten Tabellenkalkulationen werden spontan erstellt, ohne klare Struktur oder Validierung, und Probleme werden erst erkannt, nachdem sie sich bereits auf Preise, Abrechnungen oder Abläufe ausgewirkt haben.

Schritt 3: Bedingte Formatierung hinzufügen

Heben Sie wichtige Informationen durch bedingte Formatierung hervor. Sie können beispielsweise eine Regel festlegen, nach der die Zelle „Verbleibende Stunden” rot markiert wird, wenn der Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, beispielsweise zwei Stunden.

Gehen Sie zur Registerkarte „Format“ > „Bedingte Formatierung“, um Informationen hervorzuheben.

💡 Profi-Tipp: Sperren Sie die Zellen, die Ihre Formeln enthalten, um zu verhindern, dass Mitglieder Ihrer Teams Ihre Berechnungen versehentlich überschreiben oder beschädigen.

Schritt 4: Richten Sie die Datenvalidierung ein

Verhindern Sie Tippfehler und sorgen Sie für konsistente Daten, indem Sie Dropdown-Listen für Spalten wie „Kundenname“ und „Status“ erstellen. So stellen Sie sicher, dass Formeln korrekt funktionieren und Ihre Berichte präzise sind.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie das Tool für Ihr gesamtes Team einführen, testen Sie Ihren neuen Tracker mit den Daten eines einzelnen Clients, um eventuelle Fehler bei den Formeln frühzeitig zu erkennen.

Best Practices für die Verwaltung von Kundenvorauszahlungen in Google Tabellen

Sie haben den perfekten Tracker erstellt, aber nach ein paar Wochen ist er bereits veraltet und die Pflege erscheint Ihnen wie eine weitere lästige Pflicht. Diese Best Practices helfen Ihnen dabei, Ihre Tabelle langfristig genau und nützlich zu halten. 👇

Zeiten täglich statt wöchentlich erfassen: Wenn Sie bis Freitag warten, um Ihre Stunden zu erfassen, führt dies oft zu vergessenen Aufgaben und ungenauen Aufzeichnungen, wodurch Wenn Sie bis Freitag warten, um Ihre Stunden zu erfassen, führt dies oft zu vergessenen Aufgaben und ungenauen Aufzeichnungen, wodurch die Verwaltung von Timesheets zu einer kritischen Aufgabe wird.

Überprüfen Sie die Salden vor Anrufen von Clients: Nichts schadet dem Vertrauen schneller als eine Überraschung, wenn ein Client nach seinen verbleibenden Stunden fragt.

Kalender-Erinnerungen für Verlängerungen einrichten: Sie sollten zwei Wochen vor jeder Verlängerung eines Retainers Benachrichtigungen hinzufügen, damit Sie Zeit haben, Änderungen des Umfangs oder Preisanpassungen zu besprechen.

Dokumentieren Sie Änderungen sofort: Wenn ein Client Wenn ein Client Arbeiten anfordert, die nicht im Rahmen des Retainers liegen , machen Sie eine Notiz im Tracker, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.

Archivieren Sie fertiggestellte Retainer: Halten Sie Ihre Arbeitsansicht übersichtlich, indem Sie inaktive Clients in eine separate Registerkarte „Archiv” verschieben.

Sichern Sie Ihre Tabelle monatlich: Obwohl Google Tabellen automatisch speichern, kann es zu versehentlichen Löschungen kommen. Exportieren Sie daher eine Kopie auf Ihr lokales Laufwerk, um auf der sicheren Seite zu sein.

Diese Vorgehensweisen sind bei einem kleinen Kundenstamm effektiv, aber die damit verbundene manuelle Disziplin lässt oft nach, wenn Ihr Geschäft wächst.

📮 ClickUp Insight: 39 % geben an, dass finanzielle Instabilität ihre größte Angst bei der Entscheidung für eine Portfolio-Karriere ist – Unsicherheit ist das größte Hindernis. Anstatt zu raten, wohin Ihre Zeit und Ihr Geld fließen, können Sie mit ClickUp jede Stunde, die Sie für jedes Projekt aufgewendet haben, mit der integrierten Zeiterfassung verfolgen. Sie können Aufgaben nach Clients oder Einnahmequellen kennzeichnen, abrechnungsfähige Stunden protokollieren und Benutzerdefinierte Felder verwenden, um Tarife oder Zahlungen zu erfassen. Mit den Dashboards in ClickUp sehen Sie in Echtzeit genau, wie viel Zeit Sie investieren, was es wert ist und welche Projekte am profitabelsten sind.

Einschränkungen bei der Nachverfolgung von Retainern in Google Tabellen

Ihr Tabellenkalkulationssystem beginnt unter dem Druck einer wachsenden Liste von Clients zu bröckeln. Dieses manuelle Chaos führt zu Umsatzverlusten, der Unmöglichkeit, ohne manuelle Berichterstellung eine Echtzeit-Übersicht zu erhalten, und einem unprofessionellen Workflow.

Hier sind die spezifischen Einschränkungen, die sich mit Ihrem Wachstum summieren:

Keine Sicherheitsvorkehrungen für die Zusammenarbeit in Echtzeit: Wenn mehrere Mitglieder des Teams gleichzeitig ein Blatt bearbeiten, können sie leicht die Einträge der anderen überschreiben oder wichtige Formeln zerstören.

Die manuelle Zeiterfassung ist fehleranfällig: Wenn Sie vergessen, Stunden zu protokollieren oder falsche Daten eingeben, kann dies Ihre gesamte Saldenberechnung verfälschen und zu ungenauen Rechnungen führen.

Fehlende automatische Benachrichtigungen: Sie wissen erst, wenn Sie die Tabelle manuell überprüfen, dass ein Client 90 % seiner Nutzung erreicht hat, und bis dahin haben Sie möglicherweise bereits das Honorar überschritten.

Die Berichterstellung erfordert zusätzlichen Aufwand: Für die Erstellung monatlicher Kundenberichte müssen Daten manuell kopiert und in ein anderes Dokument oder eine E-Mail eingefügt werden.

Versionskontrolle ist chaotisch: Wenn etwas nicht funktioniert, muss man bei der Nachverfolgung der Änderungen, die von wem wann vorgenommen wurden, die komplizierte Versionshistorie durchforsten.

Keine Integration mit der Rechnungsstellung: Sie müssen alle Daten manuell aus Ihrem Tracker in Ihr Sie müssen alle Daten manuell aus Ihrem Tracker in Ihr Rechnungsstellungstool übertragen, was die Arbeit verdoppelt und das Risiko für Fehler erhöht.

Wenn diese Limite Sie mehr Zeit und Geld kosten, als Sie mit der Tabellenkalkulation sparen, ist es an der Zeit, sich nach einer intelligenten Software für die Verwaltung von Retainern umzusehen.

Warum Sie mehr als nur eine Tabellenkalkulation benötigen: Verzichten Sie auf die Verwaltung Ihrer Agentur mit Tabellenkalkulationen – diese tools für die Agenturverwaltung sind skalierbar 😮‍💨🔥 | ClickUp

So führen Sie die Nachverfolgung von Kundenvorauszahlungen in ClickUp durch

Das Chaos in Ihren Tabellenkalkulationen führt dazu, dass Sie in manuellen Aktualisierungen und einer Vielzahl von Tools versinken. Eliminieren Sie manuelle Arbeit und das Risiko von Fehlern, indem Sie Ihre Zeiterfassung, Kundendaten und Ihr Projektmanagement in den weltweit ersten konvergenten KI-Workspace integrieren: ClickUp! 🤩

Ein Blick auf die Plattform:

Entdecken Sie, warum es das perfekte tool für Agenturen und Freiberufler ist. ✨

Erstellen Sie Ihre Datenbank

In Google Tabellen funktionieren Retainer-Tracker in der Regel aus einem Grund nicht: Die Regeln ändern sich. Stunden werden übertragen, die Tarife unterscheiden sich je nach Client, und einige Retainer werden monatlich zurückgesetzt, andere nicht.

ClickUp behält das für Sie vertraute Tabellen-Layout bei, sichert jedoch die Struktur mithilfe der ClickUp-Tabellenansicht und der integrierten ClickUp-Benutzerdefinierten Felder. Jede Zeile kann einen Client-Retainer oder einen monatlichen Retainer-Zyklus darstellen.

Legen Sie bestimmte benutzerdefinierte ClickUp-Felder für Ihre Aufgaben fest und überprüfen Sie diese in der ClickUp-Tabellenansicht.

Benutzerdefinierte Felder legen die Regeln klar fest:

Retainer-Betrag

Enthaltene Stunden

Abrechnungszyklus

Rollover zulässig (Ja/Nein)

Aktuelle Monatsstunden

Beispielsweise verfolgen Sie 12 aktive Retainer in der Tabellenansicht. Anstatt die Formeln jeden Monat neu zu berechnen, verfügt jede Retainer-Aufgabe über eigene Felder, sodass die Logik auch bei Wertänderungen erhalten bleibt. Sie können Ihre Liste der Clients nach beliebigen Feldern filtern und sortieren, und wenn Sie sie an einer Stelle aktualisieren, werden die Änderungen überall übernommen.

💡 Profi-Tipp: Sheets kann Retainer-Nummern anzeigen, aber es fällt ihm schwer, die eigentliche Frage zu beantworten: Welche Arbeit verbraucht diesen Retainer? Verbinden Sie Retainer-Datensätze mit ClickUp Beziehungen direkt mit ClickUp-Aufgaben oder -Projekten. Angenommen, der monatliche Retainer eines Clients ist mit 18 Aufgaben in den Bereichen Strategie, Inhalt und Design verknüpft. Sie können den Retainer jederzeit öffnen und genau sehen, welche Arbeit Zeit in Anspruch nimmt.

Vermeiden Sie es, Retainer zu abstrakten Budgets zu machen, und lassen Sie sie mit ClickUp Beziehungen die tatsächliche Nutzung widerspiegeln.

Führen Sie die Nachverfolgung jeder abrechnungsfähigen Stunde durch

In Sheets werden die für Aufgaben aufgewendeten Zeiten in der Regel auf einer separaten Registerkarte erfasst, die nicht mit den zu erbringenden Leistungen verknüpft ist. Das untergräbt das Vertrauen.

Mit ClickUp Zeiterfassung erhalten Sie übersichtlichere Rechnungen und entspanntere Unterhaltungen.

ClickUp Zeiterfassung verknüpft die Zeiterfassung mit Aufgaben, sodass die Nutzung von Retainern immer nachvollziehbar ist. Angenommen, ein Stratege protokolliert 2,25 Stunden für die „monatliche Leistungsüberprüfung“. Sie können diese auch als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig markieren, um eine genaue Rechnungsstellung zu gewährleisten. Diese Stunden werden automatisch auf die Retainer-Nutzung des Clients übertragen. Wenn die Rechnungsstellung ansteht, müssen Sie diese nur noch überprüfen.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Freelancer ” entstand in den frühen 1800er Jahren, um mittelalterliche Söldner oder „freie Lanzen” zu beschreiben, deren Dienste keinem bestimmten Herrn geschworen waren.

Überblick über den Status von Retainern auf einen Blick

Retainer scheitern still und leise. In einem Monat sind sie in Ordnung, im nächsten sind sie überschritten, und Sie bemerken es erst nach der Lieferung.

ClickUp-Dashboards zeigen dieses Risiko frühzeitig auf.

Die automatisch aktualisierten ClickUp-Dashboards vereinfachen die Kommunikation mit Clients und schaffen Vertrauen.

Sie können ein Dashboard erstellen, das Folgendes anzeigt:

Retainer, die kurz davor stehen, die zugewiesenen Stunden zu überschreiten

Retainer mit ungenutzter Zeit in der Monatsmitte

Clients mit regelmäßigen Überschreitungen

Verwalten und analysieren Sie Retainer proaktiv mit ClickUp-Dashboards

Hier sind einige benutzerdefinierte Karten, die Sie Ihrem Dashboard hinzufügen können:

Zeiterfassung-Karte: Zeigt die Gesamtzahl der pro Client für den aktuellen Abrechnungszyklus erfassten Stunden an.

Listenkarte (Retainer-Aufgaben): Zeigt alle Aufgaben an, die mit einem Client-Retainer verknüpft sind.

Benutzerdefinierte Feld-Fortschrittskarte: Visualisiert den Prozentsatz der verbrauchten Retainer-Stunden

Balkendiagramm (Stunden pro Client): Vergleicht die genutzten Stunden aller Retainer

Tabellenkarte (Übersicht über den Stand der Vorauszahlungen): Hier können Sie Spalten wie „Client“, „Vorauszahlungsstunden“, „Verbrauchte Stunden“, „Verbrauchsprozentsatz“, „Abrechnungsstatus“ und „Verlängerung“ visualisieren.

Auf diese Weise können Sie die Auslastung Ihres Teams für verschiedene Clients verfolgen und Trends bei Scope Creep erkennen, bevor sie zu Abrechnungsstreitigkeiten führen.

Eine kurze Anleitung zum Erstellen Ihres Dashboards:

Machen Sie Ihren Workflow KI-gesteuert

ClickUp Brain, die kontextbezogene KI der Plattform, arbeitet auf der Grundlage Ihrer vorhandenen Retainer-Daten (Aufgaben, Zeiterfassung, benutzerdefinierte Felder, Beziehungen). Anstatt mehrere Dashboard-Karten zu überprüfen, können Sie direkte Fragen stellen und kontextbezogene Antworten aus Ihrem Workspace erhalten.

Was es für Retainer gut kann:

Zeiterfassung anhand von mit Retainern verknüpften Aufgaben

Versteht benutzerdefinierte Felder wie Retainer-Stunden, Abrechnungszyklus und Kundenname.

Fasst Muster über mehrere Clients und Zeiträume hinweg zusammen

Erstellt kundenfertige Zusammenfassungen anhand realer Daten (keine Schätzungen)

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Brain einen Überblick über Ihre Retainer-Daten, solange noch Zeit ist, Umfang, Tempo oder Erwartungen anzupassen.

📌 Beispiel-Eingabeaufforderungen:

„Welche Clients werden wahrscheinlich vor Monatsende die zugewiesenen Stunden überschreiten?“ Funktionsweise: Überprüft die aktuelle Nutzung + verbleibende Tage im Abrechnungszyklus

„Welche Retainer werden durchweg zu weniger als 60 % genutzt?“ Funktion: Hilft bei der Identifizierung von Preisinkongruenzen oder Problemen bei der Kundenbindung

Funktionsweise: Hilft bei der Identifizierung von Preisabweichungen oder Problemen bei der Kundenbindung

Funktionsweise: Zeigt die aktuelle Nutzung und die verbleibenden Tage im Abrechnungszyklus an.

Funktionsweise: Erstellt eine Aufschlüsselung, die Sie in eine Rechnungs-E-Mail oder ein Dokument zur Überprüfung einfügen können.

Funktionsweise: Hilft bei der Identifizierung von Preisabweichungen oder Problemen bei der Kundenbindung

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben

Während ClickUp Brain auf Ihre Fragen reagiert, arbeiten ClickUp Super Agents proaktiv im Hintergrund. Sie überwachen Ihren Workspace kontinuierlich und machen Probleme ohne Aufforderung sichtbar.

Überlassen Sie dem System die Verwaltung der Routinearbeit und die Kennzeichnung von Problemen mit ClickUp Super Agents

Was sie tun:

Überwachen Sie den Zeitverbrauch im Vergleich zu den Retainer-Limits.

Beobachten Sie Abrechnungszyklen und Verlängerungsdaten

Erkennen Sie Nutzungsmuster, die auf Scope Creep oder Unterauslastung hindeuten.

Liefern Sie automatisch Zusammenfassungen oder Benachrichtigungen (wöchentlich, monatlich oder schwellenwertbasiert).

Sie können beispielsweise einen Super-Agenten erstellen, der Sie benachrichtigt, wenn ein Client nach der Hälfte des Monats 75 % seines Retainers aufgebraucht hat, sodass Sie Zeit haben, Prioritäten neu zu setzen. Oder vor einer Verlängerung hebt ein anderer Super-Agent Retainer hervor, deren Nutzung regelmäßig die Limite überschreitet.

🔍 Wussten Sie schon? Früher verboten einige Honorarvereinbarungen Fachleuten, Clients mit widersprüchlichen Interessen zu vertreten. Im Laufe der Zeit wurde diese „exklusive Honorarvereinbarung” aufgrund ethischer Regeln in modernen Rechtsdienstleistungen immer seltener.

Behalten Sie ClickUp so schnell wie möglich

Google Tabellen sind ein guter Ausgangspunkt für die Nachverfolgung von Kunden-Retainern. Sie verschaffen Ihnen Sichtbarkeit, zwingen Sie dazu, über Limite nachzudenken, und helfen Ihnen, Blindflüge zu vermeiden. Für eine Weile reicht das aus. Aber sobald sich Retainer häufen – unterschiedliche Abrechnungszyklen, Rollover-Regeln, ungleichmäßige Nutzung – erfordert die Tabelle mehr Aufmerksamkeit als die Retainer selbst.

ClickUp passt hier genau rein. Du hast immer noch die Struktur einer Tabelle, aber jetzt besteht eine Verbindung zu der echten Arbeit, der Zeiterfassung und der Live-Sichtbarkeit. Dashboards zeigen dir den Stand der Retainer, bevor es Probleme gibt. ClickUp Brain hilft dir, Muster früh zu erkennen. Super Agents behalten die Nutzung im Auge, sodass du nicht daran denken musst, sie zu überprüfen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Beispiel für eine Honorarstruktur für die Arbeit mit Clients?

Eine gängige Honorarstruktur sieht ein monatliches Honorar von 2.500 US-Dollar für 15 Stunden Arbeit vor, wobei nicht genutzte Stunden auf den nächsten Monat übertragen und Überschreitungen mit 175 US-Dollar pro Stunde abgerechnet werden.

Wie führen Sie die Nachverfolgung von Retainer-Stunden durch, wenn mehrere Teammitglieder für denselben Client arbeiten?

Jedes Teammitglied sollte seine Stunden separat mit seinem Namen zu jedem Eintrag protokollieren. Mit einer SUMIF-Formel können dann alle Einträge nach Clients summiert werden, unabhängig davon, wer sie protokolliert hat.

Sollten Sie in Ihrem Client-Tracker die Stunden oder die Leistungen nachverfolgen?

Dies sollte Ihrer Vertragsstruktur entsprechen. Wenn Sie eine bestimmte Stundenzahl vereinbart haben, führen Sie die Nachverfolgung der Stunden durch, und wenn Sie bestimmte Leistungen wie Blogbeiträge oder Designs zugesagt haben, führen Sie die Nachverfolgung der Ergebnisse durch.

Wann sollten Sie von Google Tabellen zu einer speziellen Software für die Verwaltung von Retainer-Zahlungen wechseln?

Erwägen Sie einen Wechsel, wenn Sie mehr als fünf aktive Clients mit Retainer-Verträgen verwalten oder viel Zeit mit der manuellen Eingabe von Einträgen und der Abgleichung verbringen.