Wie KI das Engagement von Partnern verbessert: Praktische Anwendungsfälle

Sie haben alles erledigt, um Ihren Partnern den besten Start zu ermöglichen:

Sie haben einen Ansprechpartner zugewiesen, Willkommenspakete verschickt und die Verträge unterzeichnet. Sie haben Live-Sitzungen durchgeführt, um Ihr Produkt zu erklären, Zertifizierungen ausgestellt und Ihre besten Verkaufspräsentationen freigegeben.

Auf dem Papier sind Ihre Partner bereit für den Erfolg.

Dennoch stagnieren die Geschäfte, und die prognostizierten Einnahmen bleiben ein Wunschtraum.

Da fragt man sich natürlich: Haben wir die falschen Partner ausgewählt? Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Möglicherweise haben Sie sie nicht ausreichend eingebunden.

KI-gesteuerte Partnerbindung sorgt dafür, dass Ihre Wiederverkäufer, Distributoren und Partner sowohl über das Wissen als auch die Motivation verfügen, Ihr Produkt zu verkaufen – ohne dass Sie ihnen hinterherlaufen müssen.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie KI bei der Partnerbindung hilft, und welche Schritte zur Umsetzung erforderlich sind👇

Was ist Partnerbindung?

Partnerbindung ist der fortlaufende Prozess des Aufbaus und der Pflege von Beziehungen zu Ihren Partnern, damit diese aktiv, aufeinander abgestimmt und motiviert bleiben, Ihr Produkt kontinuierlich zu verkaufen.

So sieht das in der Praxis aus:

Regelmäßige Check-ins: Planen Sie wöchentliche Telefonate, um laufende Geschäfte zu besprechen, Probleme zu lösen und gemeinsam die nächsten Schritte zu planen.

Personalisierte Kommunikation: Versenden Sie gezielte Newsletter mit Produkt-Updates, Markttipps, Erfolgsgeschichten, zusätzlichen Ressourcen usw., um Ihre Partner zu unterstützen.

Nachverfolgung: Überwachung von Metriken wie Abschlüsse pro Partner, generierte Leads, Webinar-Teilnahme und Partner-Gesundheitswerte

Anerkennungsprogramme: Bieten Sie Boni, Auszeichnungen und exklusive Inhalte, um Top-Performer zu motivieren.

Der Versuch, all dies manuell zu verwalten, ist auf Dauer nicht skalierbar.

1️⃣ Erstens haben Sie nicht die Kapazitäten, sich persönlich um jeden Partner zu kümmern. Daher konzentrieren Sie sich natürlich auf diejenigen, die bereits Umsatz bringen, während andere mit großem Potenzial monatelang ohne nennenswerten Kontakt bleiben.

2️⃣ Zweitens sind die Aktivitäten der Partner in E-Mails, CRM-Software und Chat-Nachrichten vergraben. Bis Sie diese Daten extrahiert und analysiert haben, sind sie bereits veraltet.

Hier kommt Ihnen der Einsatz von KI zu Hilfe.

⚖️ Kennen Sie den Unterschied: Partner-Enablement vs. Partner-Engagement Verwechseln Sie diese nicht – es handelt sich um unterschiedliche Phasen im Partner-Lebenszyklus: Partner-Enablement: Die Anfangsphase, in der Sie neuen Partnern die Schulungen, Zertifizierungen und Leitfäden zur Verfügung stellen, die sie zum Aufbau ihrer Fähigkeiten benötigen.

Partnerbindung: Die Phase nach dem Onboarding, in der Sie durch Nachverfolgung, Anreize und Incentives Beziehungen aufbauen, um langfristige Loyalität zu fördern.

Was ist KI-gestützte Partnerbindung?

KI-gesteuerte Partnerbindung nutzt maschinelles Lernen, Automatisierung und prädiktive Analysen, um Partnerinteraktionen zu personalisieren und zu skalieren. So bleiben Sie mit jedem Partner in Ihrem Ökosystem (nicht nur mit Top-Konten) in Kontakt, ohne zusätzliche Channel-Manager einstellen zu müssen.

So arbeiten verschiedene KI-Technologien zusammen, um die Partnerbindung zu automatisieren:

Maschinelles Lernen (ML): ML-Modelle sind hervorragend geeignet, um große Datenmengen in Sekundenschnelle zu analysieren. Das bedeutet, dass Sie das Verhalten Ihrer Partner, die Leistung Ihrer Kampagnen und die Qualität Ihrer Leads in Echtzeit analysieren können, um Muster im Engagement zu erkennen, sobald sich diese ändern.

Predictive Analytics: Diese Modelle verwenden Echtzeit- und Verlaufsdaten, um zukünftige Trends vorherzusagen. Sie können ein nachlassendes Partnerengagement, prognostizierte Umsatzerlöse, Upselling-Möglichkeiten, ins Stocken geratene Geschäfte und vieles mehr vorhersagen.

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP): NLP hilft KI-Modellen dabei, menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Auf diese Weise liest KI E-Mails, beantwortet Partnerfragen, erkennt die Stimmung von Partnern und interpretiert Feedback.

Generative KI: Gen-KI-Tools wie ChatGPT, Gemini und Claude helfen Ihnen bei der Erstellung maßgeschneiderter Inhalte – von Schulungsmaterialien für Partner und Outreach-Nachrichten bis hin zu Newslettern und Artikeln für die Wissensdatenbank.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp Brain erhalten Sie sofortigen Zugriff auf Premium-Modelle wie GPT, Claude Sonnet und Gemini an einem Ort. Es sind keine separaten Abonnements oder Anmeldungen erforderlich. Wechseln Sie mit ClickUp Brain zwischen den besten KI-Modellen für Ihre Zusammenfassungsaufgaben. Wie man verschiedene KI-Modelle für die Partnerbindung einsetzt: Gemini: Am besten geeignet für die Analyse von Daten aus verschiedenen Dateiformaten, wie z. B. Gesprächsprotokollen, langen E-Mail-Threads und Bildern.

ChatGPT: Ideal für die tägliche Erstellung von Inhalten und die routinemäßige Kommunikation mit Partnern

Claude: Perfekt für tiefgreifende Überlegungen und komplexe Partnerdatenanalysen

🧠 Wissenswertes: In den späten 1940er Jahren machte die in Miami ansässige Unternehmerin Brownie Wise Tupperware durch ihre legendären „Tupperware-Partys” zu einem Begriff. Anstatt sich auf Geschäfte zu verlassen, rekrutierte sie Frauen, die gesellschaftliche Zusammenkünfte veranstalteten, um die Produkte vorzuführen und zu verkaufen. Der Ansatz war ein voller Erfolg. Bis 1949 stieg die Nachfrage so stark an, dass ein Händler Berichten zufolge über 56 Wonder Bowls in einer einzigen Woche verkaufte! via Smithsonian Magazine

Vorteile des Einsatzes von KI für die Partnerbindung

Der Einsatz KI-gestützter Tools in Ihren Partnerprogrammen bietet mehrere wichtige Vorteile:

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben: Überspringen Sie die Routinearbeit. KI versendet automatisch Follow-up-E-Mails, sendet Erinnerungen an Partner, die Geschäfte aktualisieren, benachrichtigt sie über Produktänderungen, erstellt Berichte und führt Aufzeichnungen.

Segmentieren Sie Partner dynamisch: Anstatt Partner einmal pro Quartal nach Region oder Größe zu gruppieren, segmentiert KI sie in Echtzeit anhand ihres Verhaltens. Wenn ein kleinerer Partner plötzlich sein Lead-Volumen verdoppelt, wird er von der KI sofort in ein Segment mit hohem Wachstum verschoben.

Schaffen Sie hyper-personalisierte Partner-Journeys: KI übernimmt die Nachverfolgung aller Touchpoints – von Portal-Logins bis hin zum Herunterladen von Assets –, um für jeden Partner einen benutzerdefinierten Weg zu erstellen. Auf diese Weise erhält der eine vielleicht geschäftsspezifische Tipps, während der andere wöchentliche Erinnerungen erhält, um aktiv zu bleiben.

Prognose des Verhaltens und der Präferenzen von Partnern: Durch die kontinuierliche Analyse von Signalen zur Partnerbindung, wie E-Mail-Öffnungsraten oder Portalaktivitäten, kann KI vorhersagen, welche Partner das Interesse verlieren. Sie können auch ihre bevorzugten Anreize und Kommunikationskanäle identifizieren, um sie wieder effektiv zu binden.

Bieten Sie Echtzeit-Support: KI-gestützte Chatbots liefern rund um die Uhr sofortige, präzise Antworten aus Ihrer Wissensdatenbank und Ihren Workspaces. So bleibt die Motivation Ihrer Partner während des Verkaufszyklus erhalten, ohne dass Ihr Team unterbrochen wird.

Erhalten Sie maßgeschneiderte Schulungsempfehlungen: Anstatt allen Partnern die gleichen Schulungsunterlagen zu schicken, identifiziert KI spezifische Leistungslücken und empfiehlt für jeden die richtigen Module oder Zertifizierungen.

⚠️ Ein Wort der Vorsicht: KI liefert Erkenntnisse und Automatisierung, die für die Skalierung erforderlich sind. Sie kann jedoch keine vertrauensbildenden Unterhaltungen nachahmen, subtile Signale lesen oder eine menschliche Note hinzufügen. Nutzen Sie sie also zunächst, um Ihre Strategie zu entwickeln, und wenden Sie dann Ihr Fachwissen und Ihre Fähigkeiten im Partnerbeziehungsmanagement (PRM) an, um Beziehungen aufzubauen.

Was KI im Bereich Partnerbindung ersetzt und was nicht KI ersetzt weder den Aufbau von Beziehungen noch die Kanalstrategie oder vertrauensbasierte Unterhaltungen mit Ihren wichtigsten Partnern. Sie macht Partnermanager nicht überflüssig und ersetzt auch nicht das menschliche Urteilsvermögen. Vielmehr hilft sie Ihrem Team dabei, die operative Seite der Bindung zu skalieren, indem sie Risiken früher erkennt, die Kontaktaufnahme schneller personalisiert, die richtigen Ressourcen bereitstellt und die sich wiederholenden Folgearbeiten automatisiert, die normalerweise übersehen werden.

Wie KI Partnerteams unterstützt: Wichtige Anwendungsfälle

Lassen Sie uns nun einen Blick darauf werfen, wie KI Partnermanagern hilft, effizienter zu arbeiten und stärkere Beziehungen aufzubauen.

⭐ Bonus: Wir geben auch praktische Beispiele frei, wie ClickUp Brain, unser kontextbezogener KI-Assistent, in den einzelnen Bereichen hilft.

1. Onboarding von Partnern

KI optimiert die Einbindung von Partnern, indem sie wiederholende Aufgaben automatisiert und Echtzeit-Anleitungen bereitstellt. Sie kann neue Partner automatisch segmentieren, personalisierte Checklisten für die Einbindung erstellen und die richtigen Schulungsmodule basierend auf dem Profil eines Partners freigeben.

Teams setzen auch KI-Chatbots ein, um häufig gestellte Fragen zum Onboarding zu beantworten und komplexe Probleme bei Bedarf an den richtigen Manager weiterzuleiten.

📌 Beispiel: Wenn ein neuer Partner Ihrem Programm beitritt, können Sie Brain auffordern, eine Willkommens-E-Mail zu verfassen, die spezifische Onboarding-Schritte, Schulungsressourcen und wichtige Kontakte enthält, um die Partnererfahrung vom ersten Tag an zu personalisieren. Entwerfen Sie Willkommens-E-Mails, um neue Partner mit ClickUp Brain zu gewinnen.

2. Intelligente Partnerbewertung

/AI zieht Daten aus Ihrem CRM, Ihren Marketingplattformen und Lernsystemen, um Partner anhand der Deal-Qualität, des Beitrags zur Pipeline und des Engagements zu bewerten. Sie weist jedem Partner eine dynamische Punktzahl zu, die sich automatisch aktualisiert, wenn sich dessen Aktivitäten ändern.

📌 Beispiel: Bitten Sie Brain einfach, Ihnen zu zeigen, wie viele Geschäfte jeder Partner im letzten Quartal geschlossen hat, vergeben Sie Punkte basierend auf Umsatz oder Beteiligung und heben Sie Ihre drei besten Partner hervor. Die KI kann auch Partner mit nachlassender Aktivität markieren und Vorschläge machen, wo eine Nachverfolgung erforderlich ist. Bewerten Sie Partner anhand ihrer aktuellen oder Echtzeit-Leistung mit ClickUp Brain.

3. Automatisierte Interaktionssequenzen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die allen die gleiche E-Mail senden, analysiert KI Echtzeit-Signale – beispielsweise wenn ein Partner einen Leitfaden herunterlädt – und dient als Auslöser für den nächsten relevanten Schritt. So werden sie beispielsweise dazu angeregt, Verträge zu unterzeichnen oder neue Geschäfte zu registrieren.

Sie können KI auch nutzen, um den Zeitpunkt und den Kanal dieser Nachrichten zu optimieren. So können Sie überprüfen, ob ein Partner eher auf eine LinkedIn-Nachricht oder eine E-Mail reagiert und zu welcher Tageszeit.

📌 Beispiel: Angenommen, Sie möchten Ihren Partnern eine neue Produktfunktion vorstellen. Anstatt einzelne E-Mails zu verfassen, beauftragen Sie Brain damit, eine vollständige Nurture-Sequenz mit mehreren E-Mails zu erstellen, die sich jeweils auf einen anderen Vorteil oder Anwendungsfall konzentrieren. Innerhalb weniger Minuten erhalten Sie strukturierte Entwürfe mit Betreffzeilen, personalisierten Begrüßungen und klaren Botschaften, die Sie vor dem Versenden noch verfeinern können. Erstellen Sie mit ClickUp Brain durchgängige E-Mail-Engagement-Sequenzen.

4. Partner-Enablement + Schulung

Fortschrittliche KI-gestützte PRM-Plattformen können Lektionen auf der Grundlage der Rolle, Leistung und Fachkenntnisse eines Partners individuell anpassen. Sie empfehlen automatisch die besten Module, schlagen nächste Schritte nach einer Zertifizierung vor und bieten sogar Mikro-Lektionen an, wenn ein neues Feature eingeführt wird.

Darüber hinaus kann KI auch für Rollenspiele in Verkaufssituationen eingesetzt werden, um Partnern zu helfen, ihre Verkaufsargumente zu üben oder Zweifel während der Schulung auszuräumen.

📌 Beispiel: Anstatt bei Null anzufangen, können Sie mit Brain ein komplettes Schulungshandbuch erstellen, das auf Ihren Anforderungen basiert. Sobald der Entwurf fertiggestellt ist, können die wichtigsten Punkte in einer kurzen Zusammenfassung zusammengefasst werden, die die Partner überfliegen können, bevor sie sich mit dem vollständigen Leitfaden befassen. Erstellen Sie mit ClickUp Brain ausführliche Schulungsmaterialien.

5. Unterstützung bei Geschäften und Co-Selling

Wenn Partner aktiv verkaufen, benötigen sie oft schnelle Antworten – sei es zu Preisen, Positionierung oder internen Prozessen. Eine ständige manuelle Unterstützung zu unterstützen ist jedoch zeitaufwändig und oft unmöglich.

Hier kommen KI-Tools zum Einsatz.

Ganz gleich, ob ein Partner ein Angebot erstellt, bei der Preisgestaltung nicht weiterkommt oder sich nicht sicher ist, wie er ein Feature positionieren soll – KI springt sofort ein. Sie ruft Produktdetails aus Wissensdatenbanken ab, schlägt Preisstrukturen vor, erstellt Angebotsentwürfe und gibt Tipps für die Kommunikation – fast wie Ihr persönlicher Vertriebsassistent!

Bei komplexeren Support-Abfragen leitet die KI die Abfrage intelligent an den richtigen Experten weiter und liefert dabei den vollständigen Kontext, wodurch wertvolle Zeit gespart wird.

📌 Beispiel: Wenn ein Partner Hilfe bei der Vorbereitung eines Geschäfts benötigt, chatten Sie mit Brain, um die relevantesten Ressourcen zu finden – wie Preisrichtlinien, Vorlagen für Angebote oder Anforderungen für die Registrierung von Geschäften. Anstatt mehrere Systeme zu durchsuchen, erhalten Sie direkte Links zu den richtigen Dokumenten sowie zusätzliche Ressourcen, um das Geschäft schneller voranzubringen. Chatten Sie mit ClickUp Brain, um Partner-Abfragen zu beantworten und sofortige Hilfe zu leisten.

6. Risiken prognostizieren und Warnmeldungen versenden

Anstatt auf die vierteljährliche Überprüfung zu warten, um festzustellen, dass ein Partner keine Geschäfte mehr abschließt, sucht KI ständig nach stillen Warnzeichen – wie einem plötzlichen Rückgang der Portal-Anmeldungen, verzögerten Lead-Antworten oder abgelaufenen Zertifizierungen.

Es stellt diese Verbindungen in Echtzeit her und benachrichtigt Sie, solange die Beziehung noch zu retten ist. So können Sie Wochen vor dem tatsächlichen Verlust Ressourcen umschichten oder neue Anreize schaffen.

📌 Beispiel: Weisen Sie Brain an, gefährdete Partner zu identifizieren. Es kann die jüngsten Aktivitäten analysieren, Muster wie geringere Geschäftsregistrierungen hervorheben und die Schlüssel-Risikofaktoren aufzeigen, sodass Sie genau wissen, wer Ihre Aufmerksamkeit benötigt und warum. Bitten Sie Brain, Partnerdaten zu analysieren, Trends vorherzusagen und risikoreiche Aktivitäten zu kennzeichnen.

7. Unterstützung durch Wissensdatenbank

Wenn das Auffinden von Informationen in Ihrer Wissensdatenbank wie eine Schnitzeljagd erscheint, ist künstliche Intelligenz die Lösung.

KI-gestützte Wissensdatenbanken verwenden die Suche in natürlicher Sprache, um präzise Antworten aus Produktleitfäden, FAQs, Schritten zur Fehlerbehebung und Compliance-Info zu ziehen. Im Laufe der Zeit lernt die KI aus Nutzungsmustern, um Empfehlungen zu verbessern und sogar die Wissensdatenbank automatisch mit neuen Info aus Support-Tickets oder Produktveröffentlichungen zu aktualisieren.

📌 Beispiel: Das Lesen umfangreicher Schulungsunterlagen und Unternehmens-Wikis kostet viel Zeit. Um sofortige und dennoch korrekte Einblicke aus der Wissensdatenbank zu erhalten, können Partner die ClickUp Enterprise Search nutzen. Der kontextbezogene KI-Assistent konsultiert automatisch Ihre Wissensdatenbank, um die relevantesten und aktuellsten Informationen zu sammeln. Nutzen Sie ClickUp Enterprise Search für sofortige Problemlösungen und Partner-Support.

8. Governance und Nachverfolgung der Compliance

Einer der am meisten unterschätzten Aspekte des Partnermanagements? Compliance.

Es spielt keine Rolle, wie gut ein Partner verkauft, wenn er Branchenstandards oder gesetzliche Anforderungen ignoriert.

KI-Modelle überwachen potenzielle Verstöße von Partnern, wie nicht genehmigtes Co-Branding oder regionale Compliance-Lücken. Sobald ein Problem gemeldet wird, erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung mit einem detaillierten Bericht und Vorschlägen für die nächsten Schritte.

📌 Beispiel: Anstatt Zertifizierungsunterlagen einzeln zu überprüfen, weisen Sie Brain an, Ihnen anzuzeigen, welche Partner unvollständige oder abgelaufene Zertifizierungen haben. Sie erhalten eine übersichtliche Aufschlüsselung, aus der hervorgeht, wann jede Zertifizierung empfohlen wurde und wann sie abgelaufen ist, was letztendlich zu gezielten Folgemaßnahmen führt. Finden Sie mit ClickUp Brain sofort heraus, welche Partner eine Zertifikatserneuerung benötigen.

Erste Schritte mit KI für die Einbindung von Partnern

Es gibt zahlreiche KI-Tools auf dem Markt, mit denen sich die Partnerbindung automatisieren lässt. Aber es reicht nicht aus, einfach nur KI in Ihrem Stack zu haben.

Sie benötigen einen Assistenten, der tief in Ihrem Workspace eingebettet ist, Ihre Prozesse genau kennt und sich in Ihre gesamte Technologieinfrastruktur integrieren lässt.

ClickUp, der konvergierte KI-Arbeitsbereich, kommt Ihnen zu Hilfe.

Schauen wir uns nun an, wie Sie ClickUp für das Partnerschaftsmanagement nutzen und das Engagement steigern können:

Schritt 1: Entwerfen Sie Workflows, die auf Ihre benutzerdefinierten Pipelines zugeschnitten sind.

Jede Partnerschaft ist anders. Phasen, Kontaktpunkte und Übergaben können je nach Ihrem Geschäftsmodell variieren. Um eine tiefere Bindung zu erreichen, müssen Sie zunächst Workflows erstellen, die tatsächlich zu Ihren individuellen Vertriebspipelines passen.

Mit ClickUp lassen sich diese Workflows ganz einfach brainstormen, entwerfen und umsetzen:

Visualisieren Sie Partnerschaftsphasen mit ClickUp Whiteboards

Planen Sie Ihre Vertriebspipelines und erstellen Sie Workflows für Partnerschaften mit ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards bieten Ihnen eine unbegrenzte Fläche, auf der Sie mit einem Drag-and-Drop-Editor Partner-Pipelines skizzieren können.

Verwenden Sie Formen, um jede Phase Ihrer Pipeline darzustellen (z. B. „Akquise“, „Onboarding“, „Befähigung“, „Co-Selling“ und „Verlängerung“). Zeichnen Sie Verbindungslinien, um Übergaben oder Abhängigkeiten darzustellen, und fügen Sie Haftnotizen hinzu, um zusätzlichen Kontext zu schaffen.

Außerdem können Sie andere Teammitglieder einladen, gemeinsam in Echtzeit Workflows für Partnerschaften zu entwerfen – alle können gemeinsam Elemente hinzufügen, verschieben oder kommentieren.

Verwandeln Sie Workflow-Phasen mit ClickUp Aufgaben in umsetzbare Schritte.

Fügen Sie ClickUp-Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Kennzeichnungen für Priorität und Abhängigkeiten zu Ihren Listen hinzu.

Sobald Sie Ihren Prozess geplant haben, können Sie ihn mit ClickUp Aufgaben zum Leben erwecken.

Wandeln Sie jede Phase oder jedes Element Ihres Whiteboards in eine Aufgabe um, fügen Sie Partner und Channel-Manager als Mitarbeiter hinzu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, markieren Sie die Prioritäten, fügen Sie detaillierte Beschreibungen hinzu usw.

Verwenden Sie anschließend ClickUp Abhängigkeiten, um die Arbeit zu sequenzieren. Beispielsweise kann „Schulung” erst beginnen, wenn „Onboarding” als „Erledigt” markiert ist. Darüber hinaus können Sie Anhänge anhängen, Kommentare hinterlassen und die Zeit innerhalb von Aufgaben verfolgen.

Prozesse mit ClickUp-Vorlagen standardisieren und skalieren

Mit Vorlagen können Sie Ihre besten Workflows speichern und für jeden neuen Partner wiederverwenden.

Nehmen Sie als Beispiel die ClickUp-Partnerschaftsvereinbarungsvorlage. Sie bietet eine vorgefertigte Struktur für die Erstellung von Partnerverträgen, die Festlegung von AGBs und die Vorabdarlegung von Erwartungen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie für einheitliche Channel-Partner-Vereinbarungen mit der Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen von ClickUp.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Partnervereinbarungen konsistent, konform und vollständig sind.

Legen Sie leicht anpassbare Klauseln und benutzerdefinierte Felder fest, um den Fortschritt zu verfolgen.

Verpflichten Sie sich zur Vermeidung künftiger Streitigkeiten

Erläutern Sie, wie Gewinne und Verluste zwischen den Parteien aufgeteilt werden.

Bieten Sie rechtlichen Schutz bei Meinungsverschiedenheiten oder Änderungen

ClickUp bietet auch vorgefertigte Vorlagen für Ihre Vertriebspartner, die den Aufwand für ihr Marketing verstärken möchten.

Mit der ClickUp-Vorlage für den Marketingplan für Channel-Partner können sie Zielkunden definieren, effektive Strategien auflisten, die Markenbekanntheit steigern und die Leistung messen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen und verfolgen Sie einen umfassenden Marketingplan mit der Vorlage für den Marketingplan für Vertriebspartner von ClickUp.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Schaffen Sie einen strukturierten Rahmen für die Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten.

Identifizieren und adressieren Sie bestimmte Kundensegmente

Kanalpartner mit Anbietern abstimmen, wenn Marketingziele verfolgt werden

Verbessern Sie die Kommunikation zwischen beiden Seiten

Statten Sie Ihre Vertriebspartner mit Tools aus, mit denen sie den Erfolg ihrer Marketinginitiativen messen können.

Visualisieren Sie Partner-Pipelines nach Ihren Vorstellungen mit ClickUp-Ansichten.

Teilen Sie Produkt-Updates, Ankündigungen, den Status der Problemlösung und vieles mehr mit Clients in mehreren ClickUp-Ansichten.

Sobald Ihre Workflows live sind, können Sie Partnerbindungsprogramme und -aufgaben mit ClickUp Ansichten auf mehr als 15 verschiedene Arten visualisieren. Dazu gehören unter anderem:

Board: Ansicht im Kanban-Stil – ideal für die Nachverfolgung von Partnern in jeder Phase

Liste: Sehen Sie alle Aufgaben des Partnermanagements in Form einer anpassbaren Tabelle.

Workload: Überprüfen Sie die Verfügbarkeit, den Workload und die Bandbreite Ihrer Partner.

Zeitleiste: Ideal, um sich überschneidende Partnerinitiativen und Zeitpläne in einer Ansicht zu visualisieren

Jede Ansicht ruft Live-Daten aus Ihrem Workspace ab, die Sie nach zahlreichen Attributen wie Partnertyp, Segment, Engagement-Level, Produktkenntnissen usw. filtern können.

Schritt 2: KI für tiefgreifende Intelligenz und Personalisierung einbinden

ClickUp Brain fungiert als nativer KI-Assistent Ihres Workspaces und fasst Aufgaben, Dokumente, Chats und Partnerdaten in einem einheitlichen System zusammen. Mit anderen Worten: Jede Komponente Ihres Workspaces wird von KI unterstützt, sodass Sie diese nicht separat in Ihre Technologieplattform integrieren müssen.

Dadurch wird die KI-Ausbreitung direkt eliminiert, d. h. es muss nicht mehr zwischen verschiedenen KI-Tools für die Produktivität hin- und hergesprungen werden. Natürliche Sprachverarbeitung + kontextbezogene Suche machen ClickUp Brain intelligenter.

Und so funktioniert es:

Segmentieren Sie Partner sofort: Bitten Sie Brain einfach, Partner nach Region, Größe des Geschäfts, Phase des Engagements oder einem beliebigen benutzerdefinierten Feld, das Sie zur Nachverfolgung verwenden, zu gruppieren. Sie müssen keine komplexen Berichte erstellen oder Filter verwenden. Brain versteht Ihren Workspace und liefert Ihnen die gewünschte Segmentierung in Sekundenschnelle.

Entwerfen Sie mit ClickUp Brain ansprechende E-Mails, Follow-ups oder Kampagnennachrichten für Ihre Partner.

Relevante Inhalte auf Abruf generieren: Ob Sie einen personalisierten E-Mail-Entwurf für einen neuen Partner, einen Schulungsleitfaden oder einen Knowledge-Base-Artikel benötigen, Brain kann ihn verfassen. Beschreiben Sie einfach, was Sie möchten (z. B. „Entwerfen Sie eine Willkommens-E-Mail für einen neuen Technologiepartner”), und Brain wird den richtigen Kontext und Ton für ein personalisiertes Erlebnis finden.

Zusammenfassung der Partnerkommunikation: Verwenden Sie Brain, um lange Threads mit E-Mails, Chat-Verläufe oder Projekt-Updates sofort zusammenzufassen. Auf diese Weise können Sie sich schnell über die jüngsten Ereignisse informieren, ohne endlose Nachrichten durchforsten zu müssen.

Nutzen Sie Echtzeit-Übersetzungen: Wenn Sie mit globalen Partnern zusammenarbeiten, kann Brain Kommunikationen, Dokumente oder sogar Notizen von Meetings sofort übersetzen.

Sammeln Sie Ideen für Partneranerkennungs- und -bindungsprogramme mit ClickUp Brain.

Ideen sammeln: Sie stecken bei einer Partnerkampagne fest oder brauchen Ideen für ein neues Incentive-Programm? Chatten Sie mit ClickUp Brain. Beschreiben Sie Ihre Herausforderung, und es werden Ihnen kreative Lösungen vorgeschlagen oder sogar ein vollständiger Plan für Sie entworfen.

Partner direkt unterstützen: Brain kann Partnerabfragen anhand von Informationen aus der Wissensdatenbank Ihres Workspace-Arbeitsbereichs beantworten.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach Informationen zur Arbeit – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die für das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben-Details anzeigt – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch die Abschaffung veralteter Wissensmanagementprozesse mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

Schritt 3: Zentralisieren Sie Partnerdaten und Kommunikation

Ihre Workflows sind eingerichtet und laufen. Sie haben auch die Grundlagen für KI geschaffen.

Jetzt ist es an der Zeit, alle Daten zu konsolidieren und Alles für die Echtzeit-Kommunikation, -Einbindung und -Analyse mit Partnern zusammenzuführen.

So erreichen Sie dies in ClickUp:

Verbinden Sie ClickUp nahtlos mit Ihren bevorzugten Marketing-Tools, um Kampagnendaten zu synchronisieren und Workflows zu automatisieren.

ClickUp bietet über 1.000 native Integrationen, mit denen Sie relevante Daten mit einem einzigen Klick in Ihre Workflows einbinden können. Verbinden Sie beispielsweise CRMs wie HubSpot oder Salesforce für Deal-Updates, Google Workspace für gemeinsame Dokumente und Kalender, Zoom für Meetings usw.

Besser noch: Mit der API von ClickUp können Sie auch benutzerdefinierte Integrationen erstellen, um proprietäre oder Legacy-Systeme ohne aufwendigen Code zu synchronisieren.

Mit ClickUp Chats Teams und Partner in Echtzeit aufeinander abstimmen

Halten Sie die Unterhaltungen mit Ihren Partnern mit ClickUp Chat auf Kurs und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, ohne Ihren Workflow zu verlassen.

ClickUp Chat speichert alle Partner-Unterhaltungen in einem Thread-Bereich, direkt neben Ihren Aufgaben und Dokumenten. Erstellen Sie spezielle Kanäle für jedes Partner-Konto oder für programmweite Diskussionen, damit nichts in einem E-Mail-Posteingang verloren geht.

Sie können Partner auch mit @mention erwähnen, um die richtigen Personen einzubeziehen und Thread-Unterhaltungen zu starten, um Nischenthemen zu vertiefen, ohne den Hauptchat zu überladen.

👀 Wussten Sie schon? Mit ClickUp Assign Comments können Sie jede Nachricht in eine nachverfolgbare Aktion umwandeln. Hinterlassen Sie einen Kommentar zu einer Aufgabe, einem Dokument oder einem Whiteboard und weisen Sie ihn dann einem Team-Mitglied oder Partnervertreter mit einem Fälligkeitsdatum zu. So wird er zu einer Unteraufgabe, die diese Person abhaken muss. Verwenden Sie ClickUp Assign Comments innerhalb von Aufgaben, um Verantwortlichkeiten sicherzustellen.

Erfassen und transkribieren Sie Meetings mit KI Meeting Notetaker

Erhalten Sie automatisch generierte Zusammenfassungen und Aktionselemente für Ihre Meetings mit dem ClickUp AI Notetaker.

Machen Sie sich keine Gedanken mehr über Notizen während Partnergesprächen.

Der KI-Meeting-Notizbuch von ClickUp zeichnet Ihre Zoom- oder Microsoft Teams-Sitzungen auf und erstellt automatisch ein durchsuchbares Transkript sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Es extrahiert Aktionspunkte und Eigentümer, sodass Sie Ihre Unterhaltung direkt nach Beendigung des Gesprächs in einen Projekt-Plan umwandeln können.

Komplexe Themen schnell mit ClickUp Clips verdeutlichen

Freigeben Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass Sie eine E-Mail-Kette oder persönliche Meetings mit ClickUp Clips benötigen.

Mit ClickUp Clips können Sie kurze Video-Anleitungen direkt in Ihrem Workspace aufzeichnen und freigeben.

Dies ist eine bahnbrechende Neuerung für den Partner-Support: Wenn ein Partner beim Onboarding nicht weiterkommt, Hilfe mit einem Dashboard benötigt oder sehen möchte, wie ein Feature funktioniert, können Sie einen kurzen Clip aufnehmen und direkt versenden.

Als Beispiel schreiben Sie beispielsweise keine lange E-Mail, in der Sie erklären, wie man eine Deal-Registrierung einreicht, sondern zeigen Sie ihnen einfach in einem 30-sekündigen Clip, wie es zu erledigen ist.

Schritt 4: Bauen Sie Ihre Wissensdatenbank auf

Wenn Ihre Wissensdatenbank nicht mit Ihrem PRM-Tool verbunden ist, kann es schnell chaotisch werden.

Sie verschwenden Zeit mit der Suche nach den richtigen Ressourcen und haben wahrscheinlich mehrere Versionen derselben Datei im Umlauf. Schlimmer noch, Sie könnten versehentlich eine veraltete Seite an einen Partner senden, was dazu führt, dass dieser mit falschen Daten wirbt.

Wie verändert ClickUp dies? Dieses Walkthrough-Video ist Ihr Mini-Leitfaden:

Erstellen und freigeben Sie Partnerressourcen mit ClickUp Docs.

ClickUp Docs zum Erstellen effektiver Knowledge-Base-Artikel

ClickUp Docs ist Ihr All-in-One-Tool zum Aufbau einer robusten Wissensdatenbank – von Onboarding-Anleitungen bis hin zu Marketingmaterialien.

Umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten: Fügen Sie Überschriften, Tabellen, Checklisten, Bilder und Videos hinzu, um Ihre Inhalte visuell ansprechend zu gestalten.

Strukturierte Hierarchie: Verwenden Sie verschachtelte Seiten, um die Übersicht zu behalten. Ihr Dokument „Partner Enablement“ kann beispielsweise Unterseiten für Onboarding, Schulungen und Support enthalten.

Echtzeit-Zusammenarbeit: Mehrere Personen können gleichzeitig ein Dokument bearbeiten, Kommentare hinterlassen und Feedback sofort bearbeiten.

Inhalte in Aufgaben umwandeln: Markieren Sie einen beliebigen Text, um sofort eine Aufgabe zu erstellen und zuzuweisen. Beispiel: Wenn Sie eine Checkliste für die Einbindung von Partnern aktualisieren und feststellen, dass eine neue Ressource benötigt wird, können Sie diese sofort zuweisen.

Berechtigungen: Freigeben Sie Dokumente intern oder extern mit Blick- oder Bearbeitungsrechten.

Versionsverlauf: Jede Änderung wird protokolliert, sodass Sie sehen können, wer was aktualisiert hat, und mit einem Klick zu einer früheren Version zurückkehren können.

Mit ClickUp Brain , das direkt in Docs integriert ist, können Sie KI nutzen, um neue Inhalte zu entwerfen, Texte zur besseren Verständlichkeit umzuschreiben oder Materialien zu übersetzen. Wenn Sie beispielsweise einen Leitfaden zum Thema „Wie generative KI bei der Produktpräsentation hilft“ benötigen, geben Sie einfach eine Eingabe in Brain ein, und es erstellt einen ersten Entwurf unter Verwendung Ihres ClickUp-Workspaces.

⭐ Bonus: Der Docs Hub ist Ihr Command-Center für alle Dokumentationsangelegenheiten. Er bietet Ihnen eine Ansicht über alle Dokumente in Ihrem Workspace – sortiert nach Eigentümer, Speicherort, letzter Aktualisierung und mehr. Sie können Dokumente suchen, filtern und als Favoriten bevorzugen, sodass Sie leicht finden, was Sie brauchen (auch wenn Ihre Wissensdatenbank wächst). Dokumente einfach speichern, organisieren und suchen mit dem Docs Hub

Finden Sie alles sofort mit der ClickUp Enterprise KI-Suche.

Finden Sie Einblicke, Dokumente, Apps und vieles mehr auf der Plattform oder sogar integrierte Tools mit ClickUp Enterprise Search.

Mit ClickUp Enterprise KI Search ist es kinderleicht, nicht nur Dateien, sondern buchstäblich jede Information zu finden – Aufgaben, Chats, Dokumente, Kommentare, Bilder – was auch immer Sie suchen.

Das Beste daran: Sie müssen sich nicht die genauen Dateinamen oder Ordner merken. Beschreiben Sie einfach in natürlicher Sprache, wonach Sie suchen (z. B. „Zeige mir die aktuelle Checkliste für das Onboarding von Partnern”), und Brain ruft sie für Sie ab.

Die KI-gestützte Suchleiste versteht Kontext und Absicht, sodass Sie schnell relevante Ergebnisse erhalten – selbst wenn Sie sich über den Speicherort nicht sicher sind.

👀 Wussten Sie schon? Enterprise Search ruft auch Ergebnisse aus integrierten Systemen wie Google Drive, Slack und Kundenbindungstools ab, sodass Ihre Wissensdatenbank wirklich Alles abdeckt.

Schritt 5: Automatisieren Sie mühsame Aufgaben und richten Sie Benachrichtigungen ein

Sobald alles eingestellt ist – Workflows, KI, Kommunikationskanäle und Wissensdatenbank – automatisieren Sie alles, um den manuellen Verwaltungsaufwand auf nahezu null zu reduzieren.

ClickUp bietet Ihnen unbegrenzte Flexibilität, um Ihre Prozesse zu automatisieren, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen:

Eliminieren Sie Routinearbeiten mit ClickUp Automatisierungen

Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Agenten-Auslöser und -Aktionen mit einfachen Anweisungen ohne Code.

ClickUp-Automatisierungen sind regelbasiert, d. h. Sie richten eine einfache „Wenn-dann“-Logik ein, um sich wiederholende Aufgaben zu erledigen.

Jede Automatisierung besteht aus drei Komponenten:

Auslöser: Was die Automatisierung in Gang setzt

Bedingungen: Optionale Filter, um Ihre Automatisierung bei der Ausführung einzuschränken

Maßnahmen: Was als Nächstes passiert

📌 Beispiel: „Wenn eine Partneraufgabe den Status „Bereit zur Überprüfung“ erhält, weisen Sie sie dem Partnermanager zu und senden Sie eine Slack-Benachrichtigung.“

ClickUp bietet zwei Möglichkeiten, diese Automatisierungen zu erstellen:

Drag-and-Drop-Automatisierungs-Builder: Wählen Sie aus einer Bibliothek mit vorgefertigten Auslösern, Bedingungen und Aktionen. Ziehen Sie diese Komponenten einfach per Drag-and-Drop und erstellen Sie eine Verbindung zwischen ihnen, um Ihre Automatisierung zu erstellen.

KI-Automatisierungs-Builder: Beschreiben Sie die gewünschte Automatisierung in einfacher Sprache, und Brain richtet sie für Sie ein.

📌 Weitere Beispiele für die Automatisierung der Partnerbindung: Neue Partneranfragen automatisch anhand der Region an Mitglieder der Teams zuweisen

Lassen Sie sich wöchentlich eine Zusammenfassung offener Partnerprobleme in Ihren Posteingang senden.

Richten Sie wiederkehrende Erinnerungen für vierteljährliche Geschäftsbesprechungen (QBRs) mit den am besten geeigneten Partnern ein.

Delegieren Sie End-to-End-Workflows an ClickUp AI Agents.

Aktivieren Sie Super Agents in ClickUp, um Aufgaben/Workflows vollständig zu automatisieren.

Die KI-Superagenten von ClickUp sind die weltweit ersten Agenten auf menschlichem Niveau, die über echtes Gedächtnis, Selbstlernfähigkeit, fortgeschrittene Schlussfolgerungsfähigkeiten und Umgebungswahrnehmung verfügen.

Sie können mit ihnen wie mit echten Teammitgliedern interagieren: ihnen E-Mails schicken, ihnen Aufgaben zuweisen oder sie in Chats @erwähnen. Sie können auch in einem Multi-Agenten-Setup zusammenarbeiten, Wissen mit anderen Agenten teilen und ihr Verhalten anhand Ihres Feedbacks anpassen.

📌 Als Beispiel: Wenn sich beispielsweise ein Partner anmeldet, kann ein KI-Agent eine maßgeschneiderte Onboarding-Checkliste erstellen, den Kickoff-Anruf planen und wöchentliche Berichte über den Fortschritt versenden – alles im Hintergrund.

Perfekt für Partnermanager – diese Agenten führen Ihre End-to-End-Workflows ohne ständige Überwachung aus, sodass Sie sich auf strategische Aufgaben konzentrieren können, die tatsächlich die Kundenzufriedenheit steigern.

📌 Einige Beispiele für vorgefertigte Super Agents, die Sie ausprobieren können: Vertragsverlängerungsagent: Überwacht Vertragsdaten, sendet Erinnerungen an Partner und Ihr Team und bereitet Verlängerungsdokumente vor.

Agent für Terminplanung und Nachverfolgung: Erstellt Tagesordnungen für Partnergespräche, erfasst Notizen zu Meetings, weist Aufgaben zu und versendet automatisch E-Mails mit einer Zusammenfassung.

Status Reporter: Veröffentlicht wöchentliche oder monatliche Updates zum Partnerstatus, zu wichtigen Metriken und offenen Problemen – damit alle auf dem Laufenden bleiben.

Schritt 6: Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die Leistung Ihrer Partner

Schließlich ist es an der Zeit, die Vertriebsleistung und den Erfolg Ihrer Partner zu messen, um Ihre Engagement-Strategie zu verfeinern.

Für die Einbindung von Partnern sollten Sie wichtige Metriken wie die folgenden verfolgen:

Anzahl aktiver Partner nach Phase (Onboarding, aktiviert, Co-Selling usw.)

Pipeline-Wert und geschlossene Geschäfte pro Partner

Partneraktivitäten (Anrufe, Meetings, übermittelte Leads)

Support-Tickets öffnen

Durchschnittliche Zeit bis zur Lösung von Partneranfragen

Mit ClickUp erfolgt diese Analyse völlig automatisch. Und so funktioniert es:

Visualisieren Sie die Leistung Ihrer Partner mit ClickUp-Dashboards.

Überwachen Sie die Metriken zur Partnerbindung, um datengestützte Entscheidungen mit ClickUp Dashboards zu treffen.

ClickUp Dashboards ziehen Echtzeitdaten aus Aufgaben, benutzerdefinierten Feldern, Zielen und integrierten Collaboration-Tools in eine Ansicht. Sie können diese Dashboards ganz einfach durch Drag & Drop mit über 20 Widgets erstellen – darunter Diagramme, Tabellen, Rechner, Zielverfolgung und vieles mehr.

Aber das ist noch nicht alles. Sie können sogar rollenbasierte Dashboards erstellen. Das Dashboard eines Partnermanagers zeigt beispielsweise den Onboarding-Fortschritt und offene Aufgaben an, während ein Executive-Dashboard die Nachverfolgung des Umsatzes, der Pipeline und der leistungsstärksten Partner übernimmt.

Mit Dashboard-Filtern können Sie sofort einen Drilldown durchführen, um die Leistung nach Region, Partnerstufe oder sogar einzelnen Konten anzuzeigen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit dem Talk-to-Text-Feature von ClickUp kommen Sie noch schneller voran. Anstatt alles einzutippen, sprechen Sie einfach laut und ClickUp wandelt Ihre Stimme sofort in Text um (und optimiert dabei Ihre Sprache und korrigiert die Grammatik). Als Beispiel können Sie beispielsweise ganz einfach unterwegs Notizen zu Meetings, Folge-E-Mails, Chat-Nachrichten und KI-Eingabeaufforderungen diktieren – ganz ohne Tastatur. Mit Talk-to-Text können Sie sogar freihändig Aufgaben erstellen und zuweisen! Klingt interessant, oder? Sehen Sie sich dieses Video an, um Weitere Informationen zu erhalten 👇

Gewinnen Sie tiefere Einblicke mit ClickUp AI Cards.

Fassen Sie Erfolge zusammen, identifizieren Sie Hindernisse oder erstellen Sie eine Liste der nächsten Schritte aus Ihren Dashboards, indem Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards verwenden.

KI-Karten analysieren Daten aus Ihren Dashboards in Echtzeit und liefern dazu umsetzbare Erläuterungen. Sie müssen nicht einmal eine Sekunde damit verbringen, Ihre Dashboards zu interpretieren – KI-Karten bieten sofortige Einblicke für sofortiges Handeln.

Einige Möglichkeiten, KI-Karten für die Partnerbindung zu nutzen:

Zusammenfassung der Partner-Gesundheit: „3 Partner in Gefahr, 2 neue Top-Performer in diesem Monat”

Vorgeschlagene Maßnahmen: „Partner X kontaktieren – er hat sich seit zwei Wochen nicht mehr angemeldet”

Siehe vorausschauende Erkenntnisse: „Aufgrund der aktuellen Trends wird Partner Y sein Einzelziel für das dritte Quartal wahrscheinlich verfehlen.“

Sie können KI-Karten an beliebiger Stelle auf Dashboards ablegen, sie jederzeit aktualisieren und sogar Ihre bevorzugten Karten für einen schnellen Zugriff anheften.

Erstellen Sie mit ClickUp äußerst attraktive Partnerprogramme

Der Einsatz von KI bei der Partnerbindung ist nur ein Teil des Puzzles.

Die wahre Stärke liegt darin, KI in jeder Phase einzusetzen: bei der Partnerakquise, beim Onboarding, bei der Befähigung, beim Support, bei der Nachverfolgung der Leistung und sogar beim Offboarding.

Mit ClickUp können Sie von Grund auf vollständig automatisierte, KI-gestützte Partnerprogramme aufbauen. Stellen Sie Ihre Pipelines visuell dar, zentralisieren Sie die Kommunikation, richten Sie fortschrittliche Automatisierungen ein und analysieren Sie Erkenntnisse – alles auf einer einzigen Plattform.

Das Beste daran? Ein nativer, kontextbezogener KI-Assistent unterstützt jedes einzelne Feature, sodass die KI nicht nur eine Ergänzung Ihrer Tools ist, sondern den Kern Ihres Workflows bildet.

Probieren Sie ClickUp noch heute kostenlos aus. ✅