11 kostenlose Vorlagen für Videografie-Verträge

Laut einer aktuellen Umfrage der Freelancers Union geben 71 % der unabhängigen Auftragnehmer an, dass Zahlungsstreitigkeiten ihre größte geschäftliche Herausforderung sind, wobei unklare Vereinbarungen der Hauptgrund dafür sind.

Dieser Leitfaden führt Sie durch 11 gebrauchsfertige Vorlagen für Videografie-Verträge, die Ihre Arbeit schützen, die zu erbringenden Leistungen klarstellen und die Kundenbeziehungen professionell halten – von einfachen eintägigen Dreharbeiten bis hin zu komplexen mehrphasigen Produktionen.

Videografie-Vorlagen auf einen Blick

Was ist ein Videografievertrag?

Viele Videografen beginnen Projekte mit mündlichen Vereinbarungen oder vagen E-Mails, nur um dann mit Umfangserweiterungen, verspäteten Zahlungen und endlosen Überarbeitungswünschen konfrontiert zu werden. Untersuchungen zeigen, dass 29 % der Rechnungen von Freiberuflern verspätet bezahlt werden, sodass ein solider Vertrag nach Ihrer Kamera Ihr wertvollstes Arbeitsmittel ist.

Ein Videografievertrag ist eine rechtsverbindliche Dienstleistungsvereinbarung zwischen Ihnen (dem Videografen) und Ihrem Client. Er definiert klar den Projektumfang, die zu erbringenden Leistungen, die Zahlungsbedingungen und die Nutzungsrechte, bevor Sie überhaupt auf „Aufnahme“ drücken. Dieses Dokument ist unverzichtbar für freiberufliche Videografen, Produktionsfirmen und alle Content-Ersteller, die an Hochzeiten, Unternehmensvideos oder kommerziellen Projekten arbeiten.

Ohne einen klaren Video-Vertrag navigieren Sie ein Projekt auf der Grundlage von Annahmen. Dies führt oft zu Missverständnissen darüber, wem das Rohmaterial gehört, wie viele Bearbeitungen enthalten sind oder was passiert, wenn ein Dreh abgesagt wird. Eine gut strukturierte Vorlage für einen Video-Vertrag beseitigt diese Unklarheiten und bewahrt Sie vor Streitigkeiten, die ein Projekt zum Scheitern bringen und Ihre beruflichen Beziehungen schädigen können. Sie verwandelt eine mündliche Vereinbarung in eine professionelle Partnerschaft mit klaren Grenzen.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie mit einem einzigen Klick Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails!

Was sollte eine Vorlage für einen Videografievertrag enthalten?

Einen Vertrag von Grund auf neu zu entwerfen ist eine Herausforderung, da man leicht eine wichtige Klausel übersehen kann. Wenn Sie vergessen, die Nutzungsrechte oder Stornierungsbedingungen festzulegen, kann dies später zu erheblichen finanziellen und rechtlichen Problemen führen. Um dies zu vermeiden, muss Ihr Videografievertrag umfassend sein.

Verwenden Sie diese Liste als Checkliste, um sicherzustellen, dass Ihre Vereinbarung alle wesentlichen Punkte abdeckt und sowohl Sie als auch Ihren Client schützt.

Parteien und Kontaktinformationen: Dies scheint grundlegend, ist aber von entscheidender Bedeutung. Geben Sie die vollständigen Namen, Namen der Geschäftsbetriebe, Adressen und Kontaktdaten sowohl des Videografen als auch des Clients an, damit die Vereinbarung durchsetzbar ist.

Projektumfang und Leistungen: Seien Sie konkret. Anstelle von „ein Hochzeitsvideo“ definieren Sie die Seien Sie konkret. Anstelle von „ein Hochzeitsvideo“ definieren Sie die genauen Leistungen , z. B. „ein 5-7-minütiges Highlight-Video“ und „ein 45-minütiges Video der gesamten Zeremonie“, einschließlich des endgültigen Formats (z. B. 4K MP4).

Zeitleiste und Meilensteine: Dokumentieren Sie wichtige Termine, um das Projekt im Zeitplan zu halten. Dazu gehören Drehtage, Fristen für den ersten Entwurf, Zeiträume für die Überprüfung durch den Client und der endgültige Liefertermin.

Zahlungsstruktur: Legen Sie die Gesamtgebühr für das Projekt, die erforderliche nicht rückzahlbare Anzahlung oder Vorauszahlung und den Legen Sie die Gesamtgebühr für das Projekt, die erforderliche nicht rückzahlbare Anzahlung oder Vorauszahlung und den Zahlungsplan fest (z. B. 50 % im Voraus, 50 % bei endgültiger Lieferung). Geben Sie außerdem die akzeptierten Zahlungsmethoden und etwaige Strafen für verspätete Zahlungen an.

Überarbeitungsrichtlinie: Schützen Sie sich vor Schützen Sie sich vor endlosen Feedback-Schleifen . Geben Sie klar an, wie viele Überarbeitungsrunden in der Gebühr enthalten sind und wie hoch der Stunden- oder Pauschalpreis für zusätzliche Änderungen ist, die vom Client angefordert werden.

Ausrüstung und Dienstleistungen: Klären Sie, wer als Anbieter für die Bereitstellung der Ausrüstung verantwortlich ist. Geben Sie an, ob Ihre Gebühr Dienstleistungen wie die Beauftragung eines zweiten Kameramanns, eines Tontechnikers oder die Übernahme von Reise- und Unterkunftskosten umfasst.

Stornierung und Terminverschiebung: Legen Sie die Richtlinien für beide Parteien fest. Was passiert mit der Anzahlung, wenn der Client storniert? Wie hoch sind die Gebühren für eine Terminverschiebung? Fügen Sie eine Klausel für höhere Gewalt hinzu, die beide Parteien vor unvorhersehbaren Ereignissen (wie Naturkatastrophen) schützt, die die Erfüllung des Vertrags unmöglich machen.

Urheberrecht und Nutzungsrechte: Dies ist eine der wichtigsten Klauseln. Legen Sie fest, wem das Urheberrecht an den Rohaufnahmen und dem Material nach der Bearbeitung zusteht. Gewähren Sie dem Client eine Lizenz für bestimmte Verwendungszwecke (z. B. persönliche Nutzung, interne Unternehmensnutzung, soziale Medien), während Sie sich das Recht vorbehalten, Clips in Ihrem Portfolio zu verwenden.

Haftung und Versicherung: Begrenzen Sie Ihre finanzielle Haftung im Falle unvorhergesehener Probleme. Eine Entschädigungsklausel schützt Sie vor rechtlichen Schritten, die sich aus der Nutzung des Videos durch den Client ergeben. Fügen Sie immer einen Nachweis Ihrer Geschäftshaftpflichtversicherung bei.

Vertraulichkeit: Wenn Sie an sensiblen Unternehmensprojekten oder privaten Ereignissen arbeiten, schützt eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) die Informationen des Clients.

Anwendbares Recht und Streitbeilegung: Legen Sie fest, welches Landesrecht für den Vertrag gilt. Legen Sie fest, wie Sie Streitigkeiten beilegen möchten, sei es durch Mediation, Schiedsverfahren oder Gerichtsverfahren, um kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

🎥 Die Erstellung einer effektiven Vertragsdokumentation erfordert dieselben Grundsätze wie jede professionelle Projektdokumentation: Klarheit, Vollständigkeit und Zugänglichkeit. Sehen Sie sich diesen Leitfaden an, um Best Practices für die Erstellung einer umfassenden Projektdokumentation zu erlernen, die direkt auf die Ausarbeitung Ihrer Videografieverträge anwendbar sind.

11 kostenlose Vorlagen für Videografie-Verträge

Die Suche nach der richtigen Vorlage kann überwältigend sein. Ein allgemeiner Video-Vertrag ist für komplexe Unternehmensaufnahmen möglicherweise nicht geeignet, und eine detaillierte Produktionsvereinbarung ist für einen einfachen freiberuflichen Bearbeitungsauftrag übertrieben. Der Schlüssel liegt darin, einen Ausgangspunkt zu finden, der den Anforderungen Ihres Projekts entspricht und ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand verwaltet werden kann.

Die folgenden Vorlagen sind für verschiedene Arten von Videografiearbeiten konzipiert. Die ClickUp-Vorlagen sind besonders leistungsstark, da sie in Ihrem Workspace gespeichert sind und Ihre Vereinbarungen direkt mit Ihren Projektaufgaben und Workflows verknüpfen, wodurch die Kontextzerstreuung bei der Verwaltung von Verträgen in separaten Apps vermieden wird.

1. ClickUp-Vorlage für Fotografieverträge

Kostenlose Vorlage herunterladen ClickUp-Fotografievertragsvorlage mit anpassbaren Klauseln für Aufnahmedetails, Lieferungen und Bedingungen für die Zahlung

Wenn Sie als Kreativer sowohl Foto- als auch Video-Dienstleistungen anbieten, wissen Sie, wie mühsam es ist, zwei verschiedene Arten von Verträgen zu verwalten. Die ClickUp-Vorlage für Fotografie wurde für Fotografen entwickelt, lässt sich jedoch nahtlos an die Videografie anpassen und eignet sich daher perfekt für Hochzeits- und Ereignis-Ersteller, die eine Vorlage für alle ihre Angebote benötigen.

Die ClickUp-Vertragsvorlage für Fotografie enthält vorgefertigte Abschnitte für Aufnahmedetails, Lieferungen und Bedingungen der Zahlung, die Sie ganz einfach für Video-Projekte anpassen können. Die Vorlage enthält anpassbare Klauseln zur Festlegung der Lizenzbedingungen und zur Sicherung Ihres Rechts, die Arbeit in Ihrem Portfolio zu verwenden. Beenden Sie endlose E-Mail-Ketten, indem Sie den Vertrag direkt aus ClickUp Docs zur Überprüfung und Kommentierung durch den Client freigeben und so alle Rückmeldungen an einem Ort sammeln.

Verzichten Sie auf manuelle Bearbeitungen, indem Sie ClickUp Brain verwenden. Lassen Sie damit fotografiespezifische Formulierungen sofort für Videografie umschreiben oder sogar neue Klauseln generieren, die auf Ihr Projekt zugeschnitten sind, wie z. B. Drohneneinsatz oder Audio-Lizenzierung.

2. ClickUp-Vorlage für den Arbeitsvertrag

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie mit der Arbeitsvertragsvorlage von ClickUp den Grundstein für eine starke Arbeitsbeziehung.

Für Videografen, die Clients, Inhalte oder laufende Aufträge übernehmen, erscheint eine allgemeine Vorlage für Freiberufler oft zu informell. Sie benötigen einen professionellen Dienstleistungsvertrag, der die Verantwortlichkeiten und Vergütungen klar umreißt, ohne sich in produktionsspezifischer Fachsprache zu verlieren. Die ClickUp-Arbeitsvertragsvorlage ist die perfekte Lösung.

Mit der ClickUp-Arbeitsvertragsvorlage können Sie Projektphasen, Meilensteine und wiederkehrende Leistungen definieren, um jeden Zeitplan für die Videoproduktion anzupassen, vom einmaligen Projekt bis zum einjährigen Retainer. Sie enthält übersichtliche Abschnitte zur Dokumentation von Zahlungsplänen, Rechnungsdaten und zur Verknüpfung von Zahlungen mit bestimmten Leistungen. Speichern Sie Ihren benutzerdefinierten Unternehmensvideovertrag als neue Vorlage, und Sie können in Sekundenschnelle neue Vereinbarungen für verschiedene Clients erstellen, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Verhindern Sie, dass Vertragsleistungen in einem vergessenen Dokument verloren gehen. Verknüpfen Sie Ihren Vertrag in ClickUp Docs direkt mit ClickUp Aufgaben und verwandeln Sie so jede Zusage in eine nachverfolgbare Aufgabe mit einem Mitarbeiter und einem Fälligkeitsdatum.

3. ClickUp-Vorlage für einen Vertrag mit Auftragnehmern

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie die Aufgabenbereiche und legen Sie Erwartungen hinsichtlich Zahlung, Zeitleisten und Leistungen fest – mit der ClickUp-Vorlage für Werkverträge.

Als freiberuflicher Videograf besteht eines der größten Risiken darin, fälschlicherweise als Angestellter eingestuft zu werden, was zu steuerlichen und rechtlichen Problemen führen kann. Sie benötigen einen formellen Vertrag, der Ihren Status als unabhängiger Auftragnehmer klar festlegt. Die ClickUp-Vorlage für Auftragnehmer wurde speziell für diesen Zweck entwickelt.

Die ClickUp-Vorlage für Werkverträge enthält klare rechtliche Formulierungen, die Ihre Beziehung zum Client als Auftragnehmer und nicht als Arbeitnehmer definieren. Sie enthält Klauseln, die festlegen, wem das endgültige Arbeitsergebnis gehört, und schützt so Ihre Eigentümerschaft an Ihrem geistigen Eigentum. Integrierte Geheimhaltungsklauseln stellen sicher, dass alle sensiblen Kundendaten, mit denen Sie während eines Projekts in Berührung kommen, geschützt bleiben.

Suchen Sie nicht mehr in Ihren E-Mails oder Ordnern zum Herunterladen nach Verträgen. Speichern Sie alle Ihre Vertragsvereinbarungen in einem speziellen ClickUp-Ordner und verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um ihren Status – ausstehend, aktiv oder fertiggestellt – in einer einzigen Ansicht zu verfolgen.

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, um sich bei der Arbeit einen Überblick zu verschaffen. Wichtige Details können in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit um der Arbeit willen” und gewinnen Sie Ihre Produktivität zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

4. ClickUp-Vorlage für Freelancer-Verträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie rechtsverbindliche Verträge mit der ClickUp-Vorlage für Freelancer-Verträge.

Solo-Videografen jonglieren oft mit mehreren kurzfristigen Projekten gleichzeitig, und das Aufsetzen eines komplexen Vertrags für jedes einzelne Projekt ist sehr zeitaufwendig. Sie benötigen eine optimierte Vereinbarung, die schnell umsetzbar ist und Sie dennoch schützt. Die ClickUp-Vorlage für Freelancer-Verträge ist auf Schnelligkeit und Einfachheit ausgelegt.

Die ClickUp-Vorlage für Freelancer-Verträge enthält einen vereinfachten Abschnitt zum Umfang, in dem Sie schnell die zu erbringenden Leistungen definieren können, ohne sich in unzähligen Details zu verlieren. Damit eignet sie sich perfekt für kleinere Aufträge der Bearbeitung oder eintägige Dreharbeiten. Sie ist so strukturiert, dass sie meilensteinbasierte Zahlungen unterstützt und sicherstellt, dass Sie nach Abschließen der verschiedenen Phasen des Projekts bezahlt werden. Eine Standardklausel legt Ihr Recht fest, das Endergebnis in Ihren Marketingmaterialien zu verwenden, was Ihnen dabei hilft, Ihren nächsten Auftrag zu erhalten.

Kombinieren Sie diese Vorlage mit ClickUp Zeiterfassung. Erfassen Sie Ihre Zeiten der Bearbeitung direkt in den Aufgaben und stellen Sie sicher, dass Ihre endgültige Rechnung genau mit der von Ihnen investierten Zeit übereinstimmt, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

5. ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Vertragsdetails an einem Ort mit der ClickUp-Vertragsverwaltungsformularvorlage.

Mit dem Wachstum Ihres Geschäfts steigt auch die Anzahl der Verträge, die Sie verwalten müssen. Das Jonglieren mit mehreren Verträgen in verschiedenen Ordnern und Tabellenkalkulationen führt zu versäumten Verlängerungsterminen und Umsatzverlusten – eine schlechte Vertragsverwaltung kostet durchschnittlich 11 % des Wertes des Vertrags. Die ClickUp-Vertragsvorlage löst dieses Problem.

Die ClickUp-Vertragsverwaltungsvorlage bietet Ihnen eine umfassende Übersicht über alle Ihre Verträge auf einen Blick über eine zentralisierte Dashboard-Ansicht. Sehen Sie auf einen Blick, welche Verträge sich in der Entwurfsphase befinden, welche versendet wurden, welche unterzeichnet sind und welche bald ablaufen. Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um wichtige Vertragsdaten wie Wert, Ablaufdaten und Kundenkontaktinformationen zu verfolgen.

Verlassen Sie sich nicht mehr auf Ihr Gedächtnis, um Verlängerungen zu verfolgen. Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, die Sie automatisch benachrichtigen, wenn ein Vertrag bald sein Ablaufdatum erreicht oder ein Meilenstein für eine Zahlung fällig wird. Die Vorlage bietet Platz für eine vollständige Historie aller Vertragsversionen und Änderungen, sodass Sie immer einen klaren Prüfpfad haben.

6. ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie jede Phase Ihrer Dreharbeiten mit der Videoproduktionsvorlage von ClickUp.

Ein Vertrag ist nur ein Dokument. Die eigentliche Arbeit findet in der Produktion statt, aber wenn Ihre Vereinbarung nicht mit Ihrem Projekt-Plan übereinstimmt, werden wichtige Details übersehen. Die ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion löst dieses Problem, indem sie Vertragselemente direkt in einen vollständigen Videoproduktions-Workflow integriert und so die Diskrepanz zwischen Ihren Versprechungen und Ihrer Umsetzung beseitigt.

Die ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion enthält vorgefertigte Phasen für die Vorproduktion, Produktion und Postproduktion, die Sie benutzerdefiniert an Ihre spezifischen Aufgaben anpassen können. Verknüpfen Sie alle im Vertrag erwähnten Leistungen mit einer bestimmten ClickUp-Aufgabe und verbinden Sie Ihre vertraglichen Verpflichtungen mit Fristen und Mitarbeitern, damit nichts übersehen wird. Verwalten Sie Ihr gesamtes Team in einem Workspace durch nahtlose Zusammenarbeit, indem Sie Aufgaben an zweite Kameraleute, Editors und Tontechniker vergeben und gleichzeitig die gesamte Projektkommunikation an einem Ort bündeln.

Sobald ein Vertrag unterzeichnet ist, können Sie jedes Element in eine umsetzbare Aufgabe umwandeln. So stellen Sie sicher, dass Sie genau das liefern, was Sie in der Vereinbarung versprochen haben.

7. ClickUp-Nachtrag zu einer Vertragsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vertragsnachtragsvorlage, um Änderungen an einem bestehenden Vertrag mühelos vorzunehmen.

Scope Creep ist der schlimmste Albtraum eines Videografen. Ein Client verlangt eine zusätzliche Stunde Drehzeit oder einen komplett neuen Social-Media-Schnitt, und plötzlich ist Ihr Projekt über dem Budget und hinter dem Zeitplan zurück. Anstatt einen neuen Vertrag zu entwerfen, verwenden Sie die ClickUp-Vertragsvorlage „Addendum to a Contract“, um alle Änderungen formell zu dokumentieren.

Die ClickUp-Vertragsnachtrag-Vorlage enthält einen Abschnitt, der auf den ursprünglichen Vertrag verknüpft ist und sicherstellt, dass der Nachtrag rechtlich an diesen gebunden ist. Sie bietet eine klare Struktur, um genau anzugeben, welche Bedingungen geändert werden, warum und was die neuen Erwartungen sind. Sowohl Sie als auch der Client unterzeichnen den Nachtrag und schaffen so eine rechtsverbindliche Bestätigung der neuen Bedingungen.

Fügen Sie den unterzeichneten Nachtrag direkt dem Originalvertrag in ClickUp Docs bei. So bleiben alle Vertragsänderungen vollständig und chronologisch an einem sicheren Speicherort dokumentiert.

8. ClickUp-Vorlage für Lieferantenverträge

Kostenlose Vorlage herunterladen ClickUp-Vorlage für Lieferantenverträge mit Qualitätsstandards, Bedingungen für die Zahlung und Lieferantenhaftung

Ihr Ruf hängt von der Qualität Ihrer gesamten Produktion ab, einschließlich der Arbeit aller von Ihnen beauftragten Subunternehmer. Ganz gleich, ob Sie einen zweiten Kameramann engagieren, spezielle Ausrüstung mieten oder die Bearbeitung auslagern – eine mündliche Vereinbarung reicht nicht aus. Die ClickUp-Vorlage für Lieferantenverträge formalisiert Ihre Beziehungen zu Lieferanten und schützt Ihr Projekt.

Mit der ClickUp-Vorlage für Lieferantenverträge können Sie die Qualitätsstandards und Lieferanforderungen festlegen, die Sie von Ihren Lieferanten erwarten, um sicherzustellen, dass deren Arbeit den Standards Ihrer Marke entspricht. Legen Sie Zahlungsbedingungen, Abrechnungsprozesse und Fristen fest, damit keine Unklarheiten darüber bestehen, wann und wie Ihre Lieferanten bezahlt werden. Die Vorlage enthält Abschnitte, in denen Sie die Haftung Ihrer Lieferanten dokumentieren und sicherstellen können, dass diese über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügen.

Beenden Sie die Nachverfolgung der Kommunikation mit Anbietern in unübersichtlichen E-Mail-Threads. Verwalten Sie alle Ihre Lieferantenbeziehungen in ClickUp zusammen mit Ihren Client-Projekten, um die Leistung, den Status der Zahlung und anstehende Termine zu verfolgen.

9. ClickUp-Vorlage für Rechnungen für Video-Produktionen

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie klare, übersichtliche Rechnungen für Videoproduktionen mit der Rechnungsvorlage für Videoproduktionen von ClickUp.

Ihr Vertrag legt die Zahlungsbedingungen fest, aber erst Ihre Rechnung sorgt dafür, dass Sie tatsächlich bezahlt werden. Eine professionelle, leicht verständliche Rechnung ist entscheidend für einen gesunden Cashflow. Die ClickUp-Rechnungsvorlage für Videoproduktionen wurde speziell für Videoproduktionsdienstleistungen entwickelt und sorgt dafür, dass Ihre Rechnungsstellung genauso perfekt ist wie Ihr Endschnitt.

Mit der ClickUp-Vorlage für Videoproduktionsrechnungen können Sie alle von Ihnen erbrachten Leistungen, vom Filmen und der Bearbeitung bis hin zur Farbkorrektur und Tonmischung, übersichtlich aufschlüsseln, sodass Ihre Kunden genau wissen, wofür sie bezahlen. Die Rechnungsbedingungen richten sich automatisch nach dem in Ihrem Video-Vertrag festgelegten Zahlungsplan, sodass eine einheitliche Kommunikation mit Ihren Clients gewährleistet ist. Fügen Sie ganz einfach Ihr Logo und Ihr Unternehmensbranding hinzu, um eine professionelle Rechnung zu erstellen, die Ihre Markenidentität stärkt.

Verbinden Sie Ihre Rechnung mit Ihren Projektdaten in ClickUp. Rufen Sie automatisch erfasste Stunden, fertiggestellte Leistungen und Informationen zu Clients ab, um in Sekundenschnelle genaue Rechnungen zu erstellen.

10. Kostenlose Vorlage für einen Videografievertrag von Template.net

Diese Vorlage herunterladen Die kostenlose Vorlage für Videografie-Verträge von Template.net bietet eine schnelle und anpassbare Vereinbarung für Videografen.

Für Videografen, die lieber mit traditionellen Dokumenten arbeiten, bietet Template.net eine kostenlose Vorlage für Videografie-Verträge zum Herunterladen in den Formaten Word, PDF und Google Docs. Dies ist eine praktische Option, wenn Sie eine schnelle, unkomplizierte Vereinbarung benötigen.

Die Vorlage deckt die Grundlagen mit Abschnitten zu Projektumfang, Zahlungsbedingungen und Nutzungsrechten ab, die den gängigen Branchenpraktiken entsprechen. Sie enthält Formularfelder, mit denen Sie das Dokument ganz einfach mit den Informationen Ihres Clients und den Projektdetails anpassen können. Sie können die Vorlage in Ihrem bevorzugten Dateiformat herunterladen, egal ob Sie mit Microsoft Word, Google Docs oder PDFs arbeiten.

Die Verwaltung von Verträgen in eigenständigen Dokumenten ist zwar bequem, führt jedoch zu einer Zersplitterung der Arbeit – die Arbeitsaktivitäten werden auf mehrere unverbundene Tools verteilt, die nicht miteinander kommunizieren. Sie müssen Versionen, Signaturen und Fristen manuell nachverfolgen, und Ihre Vereinbarung wird vom tatsächlichen Projekt-Workflow abgekoppelt.

11. Vorlage für einen Videografievertrag von Legal Templates

Diese Vorlage herunterladen Die Videografie-Vertragsvorlage von Legal Templates wurde mit von Anwälten geprüften Formulierungen für Projekte mit hohem Risiko erstellt.

Wenn Ihre oberste Priorität die rechtliche Sicherheit ist, bietet Legal Templates mit seiner Vorlage für Videografie-Verträge eine Vorlage, die unter Mitwirkung von Rechtsanwälten erstellt wurde. Dies ist eine gute Wahl für Videografen, die an Projekten mit hohem Einsatz arbeiten und zusätzliche Sicherheit in Bezug auf die Rechtssprache wünschen.

Die Vorlage enthält detaillierte Entschädigungs- und Haftungsbeschränkungsklauseln, die einen starken rechtlichen Schutz bieten. Sie können das geltende Recht an Ihren jeweiligen Bundesstaat oder Ihre Gerichtsbarkeit anpassen. Die Vorlage enthält Anleitungen zum Abschließen der einzelnen Abschnitte, die Ihnen helfen, den Zweck jeder Klausel zu verstehen.

Die Dokumente sind zwar rechtlich einwandfrei formuliert, existieren jedoch in einem Vakuum. Um sie in Ihren täglichen Workflow zu integrieren, benötigen Sie weiterhin separate Tools für das Projektmanagement, die Kommunikation mit Clients und die Rechnungsstellung, was zu Silos und Ineffizienzen führt.

📘 Lesen Sie auch: Videoprojektmanagement: So verwalten Sie Videoprojekte

Schützen Sie Ihre Arbeit mit einem Videografievertrag

Ein solider Videografievertrag schützt Ihre kreative Arbeit, legt klare Erwartungen fest und verhindert Zahlungsstreitigkeiten und Scope Creep, die ungeschützte Projekte plagen. Ganz gleich, ob Sie Hochzeiten, Unternehmensinhalte oder Musikvideos filmen – mit einer fertigen Vorlage verbringen Sie weniger Zeit mit Papierkram und mehr Zeit hinter der Kamera.

Der Unterschied zwischen Hobby-Videografen und Profis, die eine nachhaltige Karriere aufbauen, liegt oft in den Geschäftssystemen. Verträge, die die Leistungen, Zahlungsbedingungen und Rechte der Eigentümerschaft klar definieren, beseitigen Missverständnisse, die die Beziehungen zu Ihren Clients und Ihren Gewinn beeinträchtigen. Wenn Sie jedes Projekt mit einem unterzeichneten Vertrag beginnen, werden Sie von jemandem, der auf seine Bezahlung hofft, zu einem Profi mit durchsetzbaren Bedingungen.

Wenn Ihr Kundenstamm wächst, sind diejenigen Videografen erfolgreich, die über skalierbare Systeme verfügen – Verträge, die sich an verschiedene Projektarten anpassen lassen, und Tools, mit denen alles organisiert bleibt. Wenn Sie bereit sind, Ihre Verträge direkt mit Ihren Produktionsaufgaben zu verknüpfen, verwaltet ClickUp alles in einem Workspace, vom ersten Meeting mit dem Kunden bis zur endgültigen Lieferung.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und optimieren Sie Ihren gesamten Videografie-Workflow vom Vertrag bis zur endgültigen Lieferung.

Häufig gestellte Fragen

Diese Begriffe werden oft synonym verwendet, aber ein Videografievertrag bezieht sich in der Regel auf Vereinbarungen für einzelne Videografen oder kleine Teams. Ein Video-Produktionsvertrag umfasst in der Regel größere Produktionen mit mehreren Abteilungen, umfangreicher Ausrüstung und komplexeren Leistungen.

Ja, Fotografieverträge haben viele Elemente mit Videografieverträgen gemeinsam, wie z. B. Lieferumfang und Nutzungsrechte. Sie müssen jedoch videospezifische Klauseln hinzufügen, z. B. zu Eigentümerschaft an Rohmaterial, Audio-Lizenzen und Überarbeitungsrunden für bearbeitete Inhalte.

Freiberufler benötigen unbedingt Verträge, die ihren Status als unabhängige Auftragnehmer festlegen und die Eigentümerschaft an geistigem Eigentum klären. Interne Teams hingegen arbeiten in der Regel im Rahmen von Arbeitsverträgen mit unterschiedlichen IP- und Haftungsstrukturen, die von ihrem Arbeitgeber festgelegt werden.

Ein Vertragsmanagementsystem zentralisiert alle Ihre Vereinbarungen an einem Ort, führt die Nachverfolgung des Status der Signaturen und der Ablaufdaten durch und versendet automatische Erinnerungen für Verlängerungen oder Fristen für Zahlungen. Dadurch entfällt das Chaos mit Tabellenkalkulationen und der manuelle Aufwand für die Verwaltung von Verträgen in verstreuten Dokumenten und Ordnern.