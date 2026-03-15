So nutzen Sie Snowflake Cortex für Enterprise-Analysen

Wahrscheinlich haben Sie schon einmal die Probleme mit der Warteschlange für Datenanfragen erlebt.

Wenn Sie tagelang darauf warten müssen, dass ein Analyst eine geschäftliche Frage in SQL übersetzt, verpasst man oft die Gelegenheit, auf diese Daten zu reagieren. Snowflake Cortex hilft dabei, den Hin- und Her-Austausch zwischen Geschäfts- und Datenteams zu reduzieren, indem es KI-gestützte Abfragen und Datenabrufe direkt in Snowflake integriert. Teams können Fragen in natürlicher Sprache über kontrollierte Daten stellen und so viel schneller von der Frage zur Antwort gelangen.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Snowflake Cortex für Unternehmensanalysen mit Funktionen wie Cortex Analyst und Cortex Search nutzen können, damit mehr Teams kontrollierte Antworten erhalten, ohne in der Datenanforderungswarteschlange warten zu müssen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie diese Erkenntnisse mit einer konvergierten KI-Workspace wie ClickUp kombinieren können, um sicherzustellen, dass jede Antwort, die Sie von Snowflake erhalten, zu einem dokumentierten Plan und einer zugewiesenen Aufgabe führt. 🤗

Was ist Snowflake Cortex?

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Snowflake Cortex ist Snowflakes verwaltete KI-Funktionssuite für strukturierte und unstrukturierte Daten. Sie umfasst Tools wie Cortex Analyst für die Analyse in natürlicher Sprache, Cortex Search für die Suche in indiziertem Text und Cortex Agents für die Koordination mehrstufiger Workflows innerhalb von Snowflake.

Cortex basiert auf drei Kernsäulen:

Cortex Analyst: Ihr dialogorientiertes BI-tool, das Fragen in einfachem Englisch in präzise SQL-Abfragen übersetzt

Cortex Search: Eine Suchmaschine für unstrukturierte Inhalte zum Durchsuchen von Dokumenten, Support-Tickets und PDF-Dateien

Cortex Agents: Workflow-Automatisierer, die mehrstufige Aufgaben mithilfe der anderen Cortex-Tools koordinieren

Der wahre Wert liegt hier in der Demokratisierung von Daten. Ihre Business-Benutzer können endlich Fragen in ihren eigenen Worten stellen und erhalten zuverlässige Antworten, die im Rahmen des Modells zur Sicherheit von Snowflake geregelt sind, wobei das Zugriffsverhalten von der zugrunde liegenden Objekt- und Dienstkonfiguration abhängt. Keine SQL-Kenntnisse erforderlich. ✨

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Wichtige Funktionen von Snowflake Cortex für die Analytik

Cortex ist kein einzelnes Tool – es ist ein Toolkit. Um es effektiv zu nutzen, muss man wissen, welches Tool für welche Aufgabe das richtige ist, und sich gleichzeitig bewusst sein, dass die Verwendung des falschen Tools zu ineffizienten Ergebnissen führt.

Hier finden Sie die Kernkomponenten, damit Sie sicher die richtige Lösung für Ihre spezifischen Analyseanforderungen auswählen können.

1. Cortex Analyst für Abfragen in natürlicher Sprache

Ihr Vertriebsteam möchte wissen, welches Produkt im letzten Quartal am besten abgeschnitten hat, spricht aber kein SQL. Cortex Analyst fungiert in diesem Fall als Übersetzer. Es wandelt Fragen in einfacher Sprache in verifiziertes SQL um, indem es auf ein von Ihnen definiertes semantisches Modell zurückgreift.

Ein semantisches Modell ist eine geschäftsorientierte Ebene, die Ihre Tabellen, Metriken, Beziehungen und Terminologie beschreibt, sodass Analysten Fragen anhand der Logik Ihres Unternehmens interpretieren können, anstatt allein anhand des Rohschemas zu raten.

Es handelt sich um eine Datei, die der KI mitteilt, was Ihre Daten tatsächlich bedeuten – sie definiert Geschäftsbegriffe, verdeutlicht Beziehungen zwischen Tabellen und liefert Synonyme. Der Workflow ist einfach: Ein Benutzer stellt eine Frage, ein Analyst nutzt das semantische Modell, um die Absicht zu verstehen, generiert die richtige SQL-Abfrage und gibt eine Antwort zurück, manchmal zusammen mit einem Diagramm. 🤩

Dieses Modell fungiert als Kontrollschicht für die Interpretation, indem es Analyst auf genehmigte Geschäftsdefinitionen, Beziehungen und Beispielabfragen stützt. Es verbessert die Konsistenz, muss jedoch noch getestet und weiterentwickelt werden. Sie können verifizierte Abfragen und Geschäftslogik einbinden, um sicherzustellen, dass die zurückgegebenen Metriken genau und vertrauenswürdig sind. Außerdem können Sie Analyst in benutzerdefinierte Frontends wie Streamlit-Apps einbetten oder über eine REST-API darauf zugreifen.

2. Cortex-Suche für unstrukturierte Daten

Nicht das gesamte Wissen Ihres Unternehmens ist in ordentlichen Zeilen und Spalten gespeichert. Was ist mit den Tausenden von Support-Tickets, Rechtsverträgen und Dokumenten mit Produktfeedback? In diesem Fall kommt Cortex Search als hybrider Abrufdienst ins Spiel, der die Leistungsfähigkeit von Vektor-Embeddings mit der traditionellen Stichwortsuche kombiniert.

Mit Cortex Search können Teams in Snowflake gespeicherten, indizierten Text abfragen, einschließlich Freitext-Feldern und Inhalten, die in durchsuchbare Tabellen extrahiert wurden. Sie erstellen einen Cortex Search-Dienst für eine ausgewählte Textquelle, und Snowflake verwaltet die Indizierungs- und Abrufebene. Anschließend können Sie Ihre Dokumente mit einfachem SQL oder einem API-Aufruf abfragen.

Dies schafft einen erheblichen Wert für Teams des Unternehmens. Ihre Rechtsabteilung kann innerhalb von Sekunden bestimmte Klauseln in Verträgen aufzeigen, und Produktteams können Themen in Tausenden von Kundenfeedback-Einträgen analysieren.

😎 Um zu verstehen, wie sich Snowflake Cortex Search von anderen Unternehmenssuchlösungen auf dem Markt unterscheidet, sehen Sie sich diese Übersicht über führende Unternehmenssuchtools und deren Funktionen an.

3. Cortex-Agenten für automatisierte Workflows

Manchmal reicht eine einzige Frage nicht aus. Sie müssen eine Reihe von Schritten ausführen, um die Aufgabe abzuschließen. Cortex Agents sind die Koordinatoren für die Workflow-Automatisierung. Sie können mehrere Tools – darunter Analyst, Search und sogar benutzerdefinierte Funktionen – miteinander verknüpfen, um eine komplexe Aufgabe abzuschließen.

Sie könnten beispielsweise einen Agenten erstellen, der eine allgemeine Frage wie „Wie schneidet unser neues Feature ab?“ empfängt.

Der Agent könnte zunächst Cortex Analyst nutzen, um Metriken aus Ihren strukturierten Daten abzurufen, und anschließend mit Cortex Search relevantes Kundenfeedback in Support-Tickets suchen. Schließlich könnte er beide Ergebnisse zu einer einzigen, einheitlichen Zusammenfassung kombinieren.

💡Profi-Tipp: Agenten können über die External Access Integrations von Snowflake sogar externe APIs aufrufen, wodurch sie Maßnahmen außerhalb von Snowflake ergreifen können, wie zum Beispiel das Senden einer Slack-Benachrichtigung oder das Aktualisieren eines Datensatzes in Ihrem CRM.

Enterprise Use Cases for Snowflake Cortex

Hier finden Sie konkrete Szenarien, in denen Cortex einen erheblichen Wert für Teams von Unternehmen bietet.

Vertriebsabläufe Tage lang auf regionale Berichte zur Leistungserfassung oder Umsatzvergleiche warten Stellen Sie eine Abfrage mit dem Thema „Umsatz im Westen vs. Osten im letzten Quartal“ auf, um sofort visualisierte Antworten ohne Datenticket zu erhalten Kundenservice Manuelles Durchsuchen von Tausenden von Tickets, um wiederkehrende Fehler zu finden Identifizieren Sie aufkommende Probleme wie „Anmeldefehler“ über den gesamten Supportverlauf hinweg, um Incidents zu erkennen, bevor sie eskalieren Finanzen Engpässe beim Monatsabschluss bei der Berechnung von Abweichungen Verwenden Sie natürliche Sprache, um Ist-Zahlen für bestimmte Abteilungen in Sekundenschnelle mit Prognosen zu vergleichen Marketing Sich darauf verlassen, dass Analysten für jede Kampagne Attributionsdaten abrufen Ermitteln Sie die Anmeldemotive für bestimmte Aktionen, indem Sie direkte Fragen zu den Attributionsdaten stellen Recht und Risiko Tage mit manuellen Überprüfungen verbringen, um bestimmte Vertragsklauseln zu finden Setzen Sie Cortex Search ein, um alle Dokumente, die bestimmte Haftungsklauseln enthalten, auf einen Schlag zu finden

All diese Anwendungsfälle haben eines gemeinsam: Sie ermöglichen es Teams, ihre eigenen Antworten zu finden, während die Daten durch Sicherheit innerhalb von Snowflake verwaltet werden. Dadurch entfällt die ständige Abhängigkeit von einer kleinen Gruppe von SQL-Experten.

So richten Sie Snowflake Cortex für Enterprise-Analysen ein

⚠️ Diese Schritte setzen voraus, dass Sie über ein Snowflake Enterprise Edition-Konto (oder höher) verfügen, bei dem die Cortex-Features in einer unterstützten Region aktiviert sind. Außerdem benötigen Sie ein Warehouse geeigneter Größe, Tabellen mit den Daten, die Sie abfragen möchten, sowie eine Rolle mit CREATE-Berechtigungen für das Zielschema.

Schritt 1: Konfigurieren Sie Ihre Snowflake-Umgebung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Setup bereit ist. Überprüfen Sie zunächst anhand der aktuellen Dokumentation von Snowflake, ob Ihre Account-Region Cortex unterstützt. Erstellen oder weisen Sie anschließend ein Warehouse für Cortex zu – die Größe „MEDIUM“ ist in der Regel ein guter Ausgangspunkt für Tests.

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Anschließend müssen Sie der Rolle, die Ihre semantischen Modelle oder Suchdienste erstellt, die erforderlichen Berechtigungen erteilen. Zusätzlich zum Zugriff auf Schemaebene benötigt Cortex Search je nach Ihrem Setup möglicherweise auch Cortex-Einbettungsberechtigungen wie SNOWFLAKE.CORTEX_USER oder SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER.

📌 Wichtige Notiz: Testen Sie immer zuerst in einem Nicht-Produktionsschema, um versehentliche Störungen Ihrer Live-Workflows zu vermeiden.

Schritt 2: Erstellen Sie Ihr semantisches Modell

Das semantische Modell ist das Herzstück von Cortex Analyst. Es handelt sich um eine YAML-Datei, die als Übersetzer fungiert und der KI Ihre spezifische Geschäftssprache beibringt. Ohne dieses Modell wüsste die KI beispielsweise nicht, dass „ARR“ für „Annual Recurring Revenue“ steht. Oder dass die Spalte „user_id“ in einer Tabelle mit der Spalte „customer_id“ in einer anderen Tabelle zusammenhängen.

Diese semantische Ebene definiert Ihre Tabellen, Spalten, Beziehungen, geschäftsspezifischen Synonyme und Beispiel-Logik, sodass Analyst SQL-Anweisungen anhand genehmigter Geschäftsdefinitionen generieren kann, anstatt auf grobe Schema-Vermutungen zurückzugreifen. Hier sind die wichtigsten Abschnitte, die Sie definieren müssen:

Tabellen: Fügen Sie eine Liste Ihrer Tabellen hinzu und fügen Sie klare Beschreibungen des jeweiligen Inhalts hinzu

Dimensionen: Fügen Sie Ihre kategorialen Felder hinzu, wie Region, Produktkategorie oder Kundensegment

Kennzahlen: Erwähnen Sie Ihre numerischen Felder, wie Umsatz, Menge oder Kosten

Zeitdimensionen: Geben Sie Ihre Datumsfelder und deren Granularität (Tag, Woche, Monat) an

Verifizierte Abfragen: Stellen Sie Beispielpaare aus Fragen und SQL-Anweisungen bereit, die als Vorlagen dienen, um die KI zu präzisen Interpretationen zu führen

📌 Unsere Empfehlung: Fangen Sie klein an. Konzentrieren Sie sich zunächst auf einen einzigen, gut verstandenen Datenbereich, wie beispielsweise eine Faktentabelle und einige wenige Schlüsseldimensionen, bevor Sie versuchen, Ihr gesamtes Data Warehouse zu modellieren. Snowflake bietet außerdem ein tool zur Erstellung semantischer Modelle an, mit dem Sie aus Ihren vorhandenen Tabellen eine YAML-Startdatei erstellen können.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihre erste Cortex Analyst-Abfrage

Sobald Ihr semantisches Modell eingerichtet ist, ist es an der Zeit, Ihre erste Frage zu stellen. Dazu stehen Ihnen zwei Hauptwege zur Verfügung. Sie können das Analyst-Chat-Panel direkt in der Snowsight-Benutzeroberfläche für schnelle, interaktive Abfragen nutzen oder die REST-API programmgesteuert aufrufen, um die Funktionalität in Ihre eigenen Anwendungen einzubetten.

Die Anforderung ist einfach: Sie müssen lediglich den Speicherort Ihres semantischen Modells und die Frage des Benutzers in natürlicher Sprache übergeben. Die Antwort kann den generierten SQL-Code für die Überprüfung, das Ergebnis sowie den Konversationskontext enthalten, der Folgefragen über die Analyst-API oder den UI-Workflow unterstützt.

📌 Achtung: Wenn Sie feststellen, dass der Analyst einen Begriff falsch interpretiert, passen Sie Ihr semantisches Modell an, indem Sie ein Synonym oder eine weitere verifizierte Abfrage hinzufügen, um ihn in die richtige Richtung zu lenken.

Schritt 4: Stellen Sie Ihren Analyse-Workflow bereit und testen Sie ihn

Nun müssen Sie sicherstellen, dass die Lösung produktionsreif ist. Um eine ausgefeilte, professionelle Benutzererfahrung zu schaffen, empfehlen wir, Cortex Analyst in eine Streamlit-App in Snowflake einzubetten. So können Sie eine benutzerdefinierte, benutzerfreundliche Oberfläche für Ihre Business-Teams erstellen.

Bevor Sie das System einführen, müssen Sie es gründlich testen. Erstellen Sie einen Validierungssatz mit gängigen Fragen aus dem Geschäft und bekannten richtigen Antworten. Führen Sie diese Fragen durch Analyst und messen Sie die Genauigkeit der Ergebnisse.

📌 Bitte beachten Sie: Überwachen Sie die Akzeptanz und die Ausgaben mit Cortex-spezifischen Observability- und Nutzungsansichten wie „Analyst Administrator observability“ und „ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY“, anstatt sich ausschließlich auf den generischen Abfrageverlauf zu verlassen.

Best Practices für Sicherheit und Governance bei Cortex

Wenn mehr Menschen Zugriff auf Daten erhalten, wirft dies berechtigte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der KI-Governance auf. Cortex wurde jedoch unter Berücksichtigung der Sicherheit der Unternehmen entwickelt.

Cortex übernimmt direkt das robuste Sicherheitsmodell von Snowflake. Das bedeutet, dass Ihre bestehenden rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC), Sicherheitsrichtlinien auf Zeilenebene und dynamischen Datenmaskierungsregeln automatisch auf alle Cortex-Abfragen angewendet werden. Es ist nicht erforderlich, separate Berechtigungen zu konfigurieren.

Als Best Practices sollten Sie spezielle Rollen für Cortex-Benutzer erstellen, die nur über die für ihre Aufgaben erforderlichen Mindestberechtigungen verfügen.

Cortex-Aktivitäten können über die bestehenden Governance- und Verlaufs-tools von Snowflake überprüft werden, und Analyst bietet zudem spezielle Überwachungsfunktionen für die Anforderungsüberwachung über semantische Assets hinweg. Sie können genau sehen, wer wann welche Abfrage durchgeführt hat. Da Cortex Daten innerhalb Ihrer Snowflake-Region verarbeitet, verlassen die Informationen zudem niemals Ihren kontrollierten Bereich. So wird sichergestellt, dass die Anforderungen an den Datenverbleib erfüllt werden.

💡Profi-Tipp: Seien Sie vorsichtig beim Verfassen Ihrer semantischen Modelldefinitionen. Vermeiden Sie es, sensible Informationen in Beschreibungen der Spalten oder Beispiel-Abfragen aufzunehmen, die versehentlich für Benutzer sichtbar werden könnten.

Vorteile von Snowflake Cortex für Enterprise-Teams

Die Investition in das Setup zahlt sich aus, indem sie die Art und Weise verändert, wie Teams mit Ihren Daten interagieren. So verändert Cortex die operative Basis für Teams von Unternehmen wie das Ihre:

Time to Insight: Beschleunigt die Entscheidungsfindung, indem die Wartezeiten vermieden werden, die normalerweise mit der Auslastung der Analysten verbunden sind

Produktivität des Datenteams: Entlasten Sie Ihre SQL-Experten durch Automatisierung von Ad-hoc-Abfragen und setzen Sie sie so für wertschöpfende Aufgaben wie Entlasten Sie Ihre SQL-Experten durch Automatisierung von Ad-hoc-Abfragen und setzen Sie sie so für wertschöpfende Aufgaben wie Personalanalysen und Governance ein.

Sicherheit: Gewährleistet die Datenhoheit, indem LLM-Abfragen direkt in der kontrollierten Umgebung von Snowflake ausgeführt werden

Betrieblicher Aufwand: Unterstützt Unterstützt die Tool-Konsolidierung durch eine vollständig verwaltete, serverlose Architektur, die den Einsatz externer Vektordatenbanken überflüssig macht

Skalierbarkeit im Self-Service-Modus: Standardisiert die Geschäftslogik durch ein zentrales semantisches Modell, um sicherzustellen, dass jede Abteilung einheitliche Datendefinitionen verwendet

🔎 Wussten Sie schon? 78 % der Mitarbeiter bringen mittlerweile ihre eigenen KI-Tools mit zur Arbeit (BYOAI). In kleinen und mittleren Unternehmen steigt dieser Anteil sogar auf 80 %. Einfach ausgedrückt: Wenn Ihr Team nicht problemlos Erkenntnisse aus Ihren internen Daten gewinnen kann, wird es auf externe, ungeprüfte LLMs zurückgreifen. Dies führt zu einer massiven Lücke in der Sicherheit. Durch die Implementierung von Cortex geben Sie Ihrem Team die KI-gestützte Geschwindigkeit, die es benötigt, und halten gleichzeitig Ihre sensiblen Unternehmensdaten sicher innerhalb der kontrollierten Umgebung von Snowflake.

Limitationen bei der Nutzung von Snowflake Cortex für Enterprise-Teams

Wenn Sie sich der Limite eines Tools bewusst sind, können Sie dessen Einsatz effektiv planen. Die meisten davon stellen keine Hindernisse dar, erfordern jedoch eine durchdachte Strategie:

Verfügbarkeit in den Regionen: Überprüfen Sie den Support für Features in Ihren spezifischen Cloud-Regionen (AWS, Azure oder GCP), bevor Sie eine Produktionsversion committen.

Semantische Modellschuld: Pflegen Sie die YAML-basierte semantische Ebene, während sich Ihre zugrunde liegenden Schemata weiterentwickeln, um eine Verschlechterung der Genauigkeit der Abfragen zu verhindern.

Komplexität von Abfragen: Optimieren Sie hochgradig normalisierte Datenmodelle zu flacheren Star-Schema-Designs, damit das LLM komplexe Verknüpfungen zuverlässiger verarbeiten kann

Pipelines für unstrukturierte Daten: Erstellen Sie einen Vorverarbeitungs-Workflow, um Text aus PDF-Dateien oder Bildern zu extrahieren und in Snowflake-Tabellen für den Index durch Cortex Search zu laden

Guthabenverbrauch: Überwachen Sie die tokenbasierte Abrechnung mithilfe spezieller Ressourcenmonitore, um unvorhersehbare Spitzen bei den Warehouse-Kosten zu vermeiden.

Sie können die meisten dieser Herausforderungen bewältigen, indem Sie klare Eigentümerschaften für Ihr semantisches Modell festlegen, mit gut modellierten Datendomänen beginnen und Ihre Nutzung sowie Ihre Kosten aktiv überwachen.

Wie ClickUp Enterprise-Workflows und -Analysen verbessert

Snowflake Cortex ist zwar eine erstklassige Engine für die Abfrage und Darstellung von Daten aus Ihrem Data Warehouse, doch diese Daten bleiben oft statisch, sobald sie in einem BI-Dashboard angezeigt werden. ClickUp übernimmt die damit verbundene Arbeit und vieles mehr!

ClickUp ist ein konvergierter KI-Workspace. Er verbindet Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumentation, Automatisierungen und KI in einem System, sodass Ihr Team Arbeitsüberlastung vermeidet und Planung und Umsetzung in einem einzigen Flow durchführt.

Hier ein genauerer Blick! 👀

Setzen Sie Ihre Snowflake-Erkenntnisse mit ClickUp-Dashboards in die Praxis um

Snowflake Cortex identifiziert das „Was“, beispielsweise einen plötzlichen Anstieg der Risiken bei Projekten oder einen Rückgang der Ressourceneffizienz, doch der Datenstack endet oft bei der Erkenntnis. ClickUp-Dashboards dienen als Umsetzungsschicht für Ihre Snowflake-Ergebnisse.

Daten in ClickUp-Dashboards darstellen Visualisieren Sie komplexe Daten mit ClickUp

Es bringt Ihre übergeordneten Metriken in denselben Workspace, in dem Ihr Team arbeitet, und beseitigt so den Kontextverlust, der durch den Wechsel zwischen einem BI-Tool und einem Projekt-Plan entsteht.

So können Sie ClickUp-Dashboards nutzen:

Prognostizieren Sie Projektrisiken: Setzen Sie Setzen Sie KI-Karten ein, um Zeitleisten automatisch zu organisieren und Workloads auszugleichen, damit die von Cortex identifizierten strategischen Korrekturen im Zeitplan bleiben

Überwachen Sie die Auswirkungen auf den Umsatz: Integrieren Sie Integrieren Sie Calculation Cards für die Nachverfolgung von abrechnungsfähigen Stunden und der Pipeline-Leistung anhand der abteilungsweiten Ist-Werte, die Sie aus Snowflake abrufen.

Visualisieren Sie die Kampagnenauslieferung: Erstellen Sie benutzerdefinierte Widgets, um zu sehen, wie Ihr Marketing-Team auf den spezifischen, leistungsstarken Kanälen agiert, die Cortex identifiziert hat.

Kundenportale zentralisieren: Führen Sie das Feedback externer Stakeholder und den Status interner Projekte in einer einzigen Ansicht zusammen, um Partner über datengesteuerte Meilensteine auf dem Laufenden zu halten

Schließen Sie interne Wissenslücken mit ClickUp Brain

Wenn Snowflake Cortex der Motor für Ihr Data Warehouse ist, dann ist ClickUp Brain der Motor für Ihr operatives Wissen. Es fungiert als neuronales Netzwerk, das Ihre Projekte, Dokumente und Mitarbeiter miteinander verbindet, und sorgt dafür, dass die Erkenntnisse, die Sie in Snowflake gewinnen, nicht in einer Flut von Aufgaben untergehen.

Durch die Verbindung Ihrer Workspace-Daten bietet Brain für Ihre Arbeit dieselben Möglichkeiten zur Abfrage in natürlicher Sprache, wie Cortex sie für Ihre SQL-Tabellen bereitstellt.

So geht’s:

Sofortige Antworten erhalten: Nutzen Sie Nutzen Sie die Enterprise-Suche , um Projekt-Eigentümer, bestimmte Dateiversionen oder Feedback von Stakeholdern in Ihrem gesamten Workspace zu finden, ohne manuell danach suchen zu müssen

Automatisieren Sie die Nachverfolgung des Fortschritts: Setzen Sie Setzen Sie KI-Stand-ups ein, um tägliche Updates und Hindernisse in einer übersichtlichen Zusammenfassung zu bündeln, wodurch manuelle Meetings überflüssig werden

Zusammenfassung des Meeting-Kontexts: Verwandeln Sie Transkripte und Clips aus Verwandeln Sie Transkripte und Clips aus AI SyncUps in durchsuchbare Zusammenfassungen und automatisierte Listen mit Aufgaben, damit das Team über die nächsten Schritte auf dem Laufenden bleibt.

Sobald Snowflake Cortex eine Erkenntnis liefert, können Sie die Folgearbeiten an ClickUp Super Agents delegieren. Diese agentenartigen Teammitglieder arbeiten mit Fähigkeiten auf menschlichem Niveau, wie dem Versenden von Nachrichten an Stakeholder, dem Zuweisen von Aufgaben und dem Erstellen von Dokumentationen, um sicherzustellen, dass datengestützte Erkenntnisse rund um die Uhr ohne manuelle Überwachung umgesetzt werden. Es kann Ihnen bei folgenden Aufgaben helfen: Automatisieren Sie routinemäßige Aufgabenverteilung: Weisen Sie einem Agenten die Überwachung bestimmter, mit Snowflake synchronisierter Aufgaben zu und leiten Sie diese automatisch an die richtigen Mitglieder der Teams weiter, basierend auf deren aktueller Workload

Umgebungsbewusstsein aufrechterhalten: Nutzen Sie Agenten, um den Projektkontext unauffällig im Hintergrund zu überwachen und sofortige, kontextbezogene Antworten auf Fragen zu Ihren laufenden Dateninitiativen zu liefern.

Erweitern Sie das institutionelle Gedächtnis: Nutzen Sie das unbegrenzte Gedächtnis der Super Agents, um Ihre interne Wissensdatenbank bei jeder Entscheidung zu erfassen und zu aktualisieren, damit Ihr Team niemals dieselben analytischen Fehler wiederholt.

Als Auslöser für sofortige Workflows verwenden Sie ClickUp Automatisierungen

Wenn Snowflake Cortex eine kritische Anomalie oder einen Trend identifiziert, wird dessen Wirkung durch die Verzögerung zwischen Erkenntnis und Aktion abgeschwächt. ClickUp Automatisierungen wandeln datengesteuerte Warnmeldungen in definierte, wiederholbare Aufgaben um. Indem Sie Ihre Analyseumgebung direkt mit Ihrer Ausführungsebene verknüpfen, vermeiden Sie manuelle Übergaben, durch die Erkenntnisse oft unter den Tisch fallen.

Als Auslöser für benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen konfigurieren Sie die Logik im KI-Automation Builder

Nutzen Sie ClickUp-Automatisierungen, um:

Standardisieren Sie Reaktionsprotokolle: Wenden Sie vorgefertigte Vorlagen automatisch auf neue Aufgaben an, um sicherzustellen, dass jedes Team die gleichen standardisierten SOPs für datengesteuerte Korrekturen befolgt

Aufgaben dynamisch zuweisen: Weisen Sie Aufgaben automatisch den Erstellern, Beobachtern oder bestimmten Abteilungsleitern zu, basierend auf Statusänderungen oder Formular-Übermittlungen, um Projekte voranzubringen

AI-gestützte Updates generieren: Lösen Sie Lösen Sie KI-Felder als Auslöser aus, um Aufgabenübersichten, Stimmungsanalysen oder Projekt-Updates automatisch zu erstellen, sobald ein Daten-Schwellenwert erreicht wird

Verbinden Sie Ihre Technologieplattform: Nutzen Sie vorgefertigte Integrationen oder Webhooks für die Synchronisierung von Aktionen mit externen Tools wie HubSpot oder GitHub, um Snowflake-Ergebnisse als Auslöser für Aktualisierungen in allen Apps des Unternehmens zu nutzen.

Standardisieren Sie Entscheidungsprotokolle und Playbooks mit ClickUp Docs

Eine Erkenntnis aus Snowflake Cortex ist nur so wertvoll wie der Plan, zu dem sie inspiriert. Wenn Ihre Analyseergebnisse in einem tool und die Umsetzung des Projekts in einem anderen gespeichert sind, riskieren Sie das „Blank-Page-Syndrom“, bei dem Teams Schwierigkeiten haben, Daten in Maßnahmen umzusetzen.

ClickUp Docs fungiert als verbindendes Element und ermöglicht es Ihnen, verifizierte Wikis und SOPs zu erstellen, die nativ mit Ihren Workflows verknüpft sind.

Verwalten Sie ClickUp-Aufgaben und -Vorlagen direkt aus ClickUp Docs heraus

ClickUp Docs kann Ihnen dabei helfen:

Ergebnisse mit Workflows verknüpfen: Verbinden Sie Ihre Recherche- und Entscheidungsprotokolle direkt mit Aufgaben und Widgets, damit jeder Mitwirkende den vollständigen Snowflake-Kontext in seinem Editor zur Verfügung hat

Text in Maßnahmen umsetzen: Verwandeln Sie Ideen aus Ihren Projektbeschreibungen mithilfe von Slash-Befehlen sofort in nachverfolgbare Verwandeln Sie Ideen aus Ihren Projektbeschreibungen mithilfe von Slash-Befehlen sofort in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben , damit kein Teil Ihrer Datenstrategie unberücksichtigt bleibt.

Gemeinsame Arbeit an technischen SOPs: Durchführen Sie die Bearbeitung von Playbooks gemeinsam mit Ihrem Team in Echtzeit, um von der Interpretation von Rohdaten zu einem dokumentierten Plan zu gelangen, ohne Probleme mit der Versionskontrolle

Organisieren Sie institutionelles Wissen: Erstellen Sie einen durchsuchbaren Docs Hub mit verschachtelten Seiten und farbcodierten Bannern, um Ihre Roadmaps für Analysen im Unternehmen und Wissensdatenbanken zu kategorisieren

Wir sind nicht die Einzigen, die sagen, dass ClickUp die Zusammenarbeit vereinfachen kann. Auch unsere Kunden sind dieser Meinung! Hier ist, was ein ClickUp-Kunde dazu sagt:

Als Teil des Operations-Teams führen wir ständig Unterhaltungen darüber, wie wir die Zusammenarbeit zwischen unseren verschiedenen Bereichen verbessern können. ClickUp bietet uns einen hub, über den wir jeden unserer verschiedenen Bereiche verwalten, verfolgen und für die Berichterstellung darüber verantwortlich sind.

Als Teil des Operations-Teams führen wir ständig Unterhaltungen darüber, wie wir die Zusammenarbeit zwischen unseren verschiedenen Bereichen verbessern können. ClickUp bietet uns einen hub, über den wir jeden unserer verschiedenen Bereiche verwalten, verfolgen und für die Berichterstellung darüber verantwortlich sind.

Die Lücke zwischen Analyse und Umsetzung schließen

Snowflake Cortex senkt die Einstiegshürden für Unternehmensanalysen. Ihre Geschäftsbenutzer können Fragen in natürlicher Sprache stellen, während die strengen Anforderungen an Sicherheit und Governance von Unternehmen gewahrt bleiben.

Der Erfolg hängt jedoch von einer durchdachten semantischen Modellierung, klaren Definitionen der Rollen und dem Engagement für eine kontinuierliche Wartung ab.

Da KI-native Analysen zum neuen Standard werden, werden diejenigen Unternehmen erfolgreich sein, die heute in kontrollierten Self-Service investieren. Sie werden Wettbewerber hinter sich lassen, die nach wie vor jede geschäftliche Frage an ein ständig überlastetes Datenteam weiterleiten.

Genau hier kommt ClickUp ins Spiel: nicht als Ersatz für Snowflake, sondern als Umsetzungsschicht, in der Erkenntnisse in dokumentierte Pläne, zugewiesene Aufgaben und deren Umsetzung umgewandelt werden. Snowflake Cortex hilft Teams, schneller fundierte Antworten zu erhalten. ClickUp hilft Teams, auf diese Antworten zu reagieren, indem es Erkenntnisse in einem einzigen Workspace in Aufgaben, Dokumente, Workflows und Verantwortlichkeiten umwandelt. Starten Sie kostenlos mit ClickUp, um Analytik und Umsetzung miteinander zu verbinden.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Cortex Analyst ist für die Analyse strukturierter Daten in natürlicher Sprache konzipiert, während Cortex Agents mehrstufige Workflows koordinieren können, die Funktionen wie Analyst, Search und andere tools kombinieren.

Ja, Cortex Analyst wurde speziell für Business-Benutzer entwickelt, die keine SQL-Kenntnisse haben. Sie können Fragen in einfachem Englisch stellen, wobei die Genauigkeit der Antworten von einem klar definierten semantischen Modell abhängt.

Cortex nutzt ein verbrauchsbasiertes Abrechnungsmodell, das an die Nutzung von LLM-Token und Rechenressourcen gekoppelt ist. Für Unternehmen ist es wichtig, das Volumen der Abfragen zu überwachen und Budgets mithilfe der Ressourcenmonitore von Snowflake festzulegen, um unerwartete Kosten zu vermeiden.

Cortex bietet eine verwaltete, regulierte Umgebung mit integrierter Sicherheit, was die Bereitstellung vereinfacht. Benutzerdefinierte Lösungen bieten zwar mehr Flexibilität, erfordern jedoch, dass Sie Ihre eigene LLM-Infrastruktur, Prompt-Engineering und Sicherheitskontrollen verwalten, was zu deutlich höheren Betriebskosten führt.