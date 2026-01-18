So ersetzen Sie tägliche StandUp-Meetings auf Zoom durch ClickUp SyncUp

Punkt 10 Uhr morgens unterbrechen alle Mitglieder Ihres Teams ihre Arbeit, um an einem Zoom-Call teilzunehmen. Es werden Entscheidungen getroffen und Aktionspunkte aufgelistet. Zwanzig Minuten später kopieren Sie die Notizen manuell in Taskboards und ein Tool für Projektmanagement, damit nichts übersehen wird.

Das ist das tägliche StandUp-Zoom-Meeting für Sie.

Zoom eignet sich zwar gut für Live-Diskussionen, aber bei täglichen StandUp-Meetings besteht eine Kluft zwischen der Besprechung der Arbeit und der Nachverfolgung der tatsächlichen Ausführung.

ClickUp SyncUps hingegen sind näher an der Arbeit.

Starten Sie ein SyncUp aus dem ClickUp-Chat, halten Sie die Diskussion fest und verfolgen Sie die Umsetzung in Bezug auf Eigentümer, Fristen und Aufgaben, ohne den Kontext in einem anderen tool neu aufbauen zu müssen.

Diese Umstellung ist heute wichtiger denn je, da moderne Teams über Zeitzonen hinweg arbeiten, konzentrierte Arbeitszeiten schützen und Verantwortlichkeiten innerhalb ihres Ausführungssystems benötigen.

Und nein, dafür brauchen Sie kein weiteres tägliches Meeting.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie die täglichen StandUp-Meetings auf Zoom durch ClickUp SyncUp ersetzen können.

Warum tägliche Zoom-StandUp-Meetings an Bedeutung verlieren

Hier sind die Gründe, warum diese 15-minütigen Zoom -StandUp-Meetings an Bedeutung verlieren:

Entkopplung von der eigentlichen Arbeit

StandUp-Meetings lenken Sie von der Arbeit ab, um über die Arbeit zu sprechen. Ihr Team verbringt den Tag mit Projektmanagement-Tools und Taskboards, wo tatsächlich Fortschritte erzielt werden. Dann machen sie eine Pause, um mündlich zu beschreiben, was in diesen Systemen bereits sichtbar ist.

Die in Zoom-Meetings geteilten Updates werden nicht mit Ihren Aufgaben-Statusen synchronisiert. Die erwähnten Blocker sind nicht mit den tatsächlichen Aufgaben-Abhängigkeiten und Fristen verknüpft. Im Wesentlichen erhalten Sie ein paralleles Update-System, dessen Pflege manuelle Arbeit erfordert.

📮ClickUp Insight: 27 % unserer Umfrageteilnehmer glauben, dass wöchentliche Updates durch asynchrone Alternativen ersetzt werden könnten, während 25 % dasselbe für tägliche StandUps sagen. Wenn diese Umstellung Teams dazu zwingt, mehr tools zu verwenden, kann dies zu verstreuten Informationen und zusätzlichem Aufwand führen. ClickUp revolutioniert die Teamarbeit, indem es Diskussionen über Kommentar-Threads zentralisiert, schnelle aufgezeichnete Updates über ClickUp Clips ermöglicht und vieles mehr – alles auf einer einzigen Plattform. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie Trinetrix haben mit ClickUp unnötige Meetings um 50 % reduziert!

Mangelnde Verantwortlichkeit

Mündliche Zusagen, die während eines täglichen Standup-Meetings gemacht werden, sind nicht die effizienteste Methode, um wichtige Informationen und Entscheidungen zu dokumentieren oder die Beteiligten daran zu binden. Standup-Fragen und Aktionspunkte lassen sich nur schwer konsistent wiedergeben.

👀 Wussten Sie schon? Laut dem Work Trend Index von Microsoft sind ineffiziente Meetings der größte Killer der Produktivität. Außerdem hat sich herausgestellt, dass 57 % der Menschen Schwierigkeiten haben, den Anschluss zu finden, wenn sie zu spät kommen, 55 % sagen, dass die nächsten Schritte unklar sind, und 56 % sagen, dass es schwierig ist, das Geschehene zusammenzufassen. ClickUp SyncUps verringern diese Lücke, indem Sie den Anruf aufzeichnen und aus Clips Hub ein Transkript und eine Zusammenfassung erstellen.

Wenn Sie KI-Agenten für Meetings evaluieren, sehen Sie sich dieses Video an, um eine fundierte Entscheidung zu treffen:

Aufwand für den Kontextwechsel

Ihr Gehirn arbeitet bei Video-Konferenzen intensiver. Was Ihnen als freundliches, informelles StandUp-Meeting erscheint, kann für manche Team-Mitglieder eine mentale Belastung sein. Für solche Team-Mitglieder werden die täglichen Check-ins zu einem Hindernis.

Außerdem verursachen StandUp-Meetings eine kognitive Belastung, die es schwierig macht, sich wieder auf die Arbeit zu konzentrieren. Es kann zwischen 45 Minuten und mehreren Stunden dauern, bis Sie nach einem Anruf wieder produktiv arbeiten können.

👀 Wussten Sie schon? Das Meeting Recovery Syndrome bezeichnet die Zeit und mentale Energie, die Ihr Gehirn benötigt, um sich nach Meetings zu erholen, bevor es wieder produktiv arbeiten kann. Studien zu Meetings zeigen, dass die Rückkehr zur Arbeit in manchen Fällen bis zu 45 Minuten dauern kann.

Folgt einem starren Zeitplan

Wenn Sie ein geografisch verteiltes Team haben, ist ein Anruf zu Beginn des Tages für einige Mitglieder des Teams die Zeit für die Zusammenfassung für andere.

Ist es sinnvoll, die Frage „Was werde ich heute zu erledigen haben?“ zu beantworten, wenn Sie gerade dabei sind, Ihre Arbeit zu beenden?

Wenn Ihr Team über verschiedene Zeitzonen hinweg oder mit versetzten Arbeitszeiten arbeitet, ist ein asynchrones Update-Muster in der Regel realistischer als ein fester Live-Anruf.

Wenn Sie alle zu einem Anruf zwingen und dabei ihren natürlichen Rhythmus der Produktivität ignorieren, entsteht ein falsches Gefühl der Abstimmung, ganz zu schweigen von der Zoom-Müdigkeit.

👀 Wussten Sie schon? Ein scheinbar harmloses Zoom-Meeting verursacht fünf verschiedene Arten von Meeting-Müdigkeit: allgemeine, visuelle, soziale, motivationale und emotionale. Die von Forschern der Stanford University entwickelte Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF-Skala) misst dieses Phänomen wissenschaftlich.

Langwierige, ineffiziente StandUp-Meetings

StandUp-Meetings sind für eine Dauer von 15 Minuten ausgelegt. Wenn jedoch ein Team-Mitglied ein Hindernis oder ein Problem anspricht (was fast täglich vorkommt), kann aus einem kurzen StandUp eine 45-minütige Problemlösungssitzung werden.

Ihr gesamtes Team muss Unterhaltungen mitverfolgen, an denen eigentlich nur 2–3 Personen beteiligt sind. Diese zusätzlichen StandUp-Minuten summieren sich über Wochen hinweg zu Stunden verschwendeter Zeit.

📮 ClickUp Insight: ClickUp hat herausgefunden, dass 47 % aller Meetings eine Stunde oder länger dauern. Aber ist diese Zeit wirklich notwendig? Der Grund für unsere Skepsis? Nur 12 % unserer Befragten geben eine hohe Bewertung für ihre Meetings ab. Die Nachverfolgung von Metriken wie generierten Aktionspunkten, Follow-Through-Raten und Ergebnissen kann Aufschluss darüber geben, ob längere Meetings wirklich einen Wert bieten. Die Meeting-Management-Tools von ClickUp können Ihnen dabei helfen! Verwenden Sie ClickUp AI, um aufgezeichnete Meetings zusammenzufassen und diese Notizen in Dokumente zu konvertieren. Freigeben Sie das Dokument anderen oder verknüpfen Sie es mit nachverfolgbaren Aufgaben – alles in einem einheitlichen Workspace. Sehen Sie, welche Meetings tatsächlich zu Ergebnissen führen und welche Ihrem Team nur Zeit rauben!

Rückgang des Engagements

StandUp-Meetings wurden entwickelt, um die Arbeit zu koordinieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Dennoch geben 55 % der Mitarbeiter zu, während eines StandUp-Meetings ihre E-Mails zu checken. Man kann ihnen dafür keinen Vorwurf machen.

StandUp-Meetings verlieren ihre Wirksamkeit, wenn jeden Tag dieselben Hindernisse und Probleme ohne erkennbare Lösung wieder auftauchen. Diese Infografik von Zippia zeigt, dass Meetings selten zu 100 % produktiv sind (oder auch nur zur Hälfte).

Bedeutet das, dass Sie Stand-up-Meetings komplett einstellen sollten? Nicht wirklich. Aber es gibt Möglichkeiten, ihre Produktivität zu steigern.

Wie das geht? Das zeigen wir Ihnen im Folgenden.

Was ist ClickUp SyncUp und wie funktioniert es für Teams?

Arbeiten Sie mit Ihrem Team sofort zusammen – mit ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp ist ein KI-gestütztes Tool für Meetings und Zusammenarbeit, mit dem Sie sofort Audio- und Videoanrufe innerhalb Ihres ClickUp-Workspaces starten können.

Sie können ein SyncUp über einen ClickUp-Chat-Kanal oder eine Direktnachricht starten, auch über den Befehl /SyncUp.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit Talk-to-Text können Team-Mitglieder über Fortschritte, Hindernisse oder nächste Schritte sprechen. ClickUp BrainGPT wandelt Sprache in nutzbaren Text für Ihren Workflow um, wodurch das Verfassen von Updates vereinfacht wird. ClickUp BrainGPT behauptet, schneller als das Tippen zu arbeiten und wöchentlich Zeit zu sparen. Wenn Sie diese Nummern verwenden, behalten Sie die Formulierung „im Durchschnitt” bei und verknüpfen Sie mit der Produktseite von ClickUp. Diktieren Sie StandUp-Updates mit Talk to Text ClickUp BrainGPT behauptet, schneller als das Tippen zu arbeiten und wöchentlich Zeit zu sparen. Wenn Sie diese Nummern verwenden, behalten Sie die Formulierung „im Durchschnitt” bei und verknüpfen Sie mit der Seite des ClickUp-Produkts.

Wie ClickUp SyncUp die täglichen StandUp-Meetings ersetzt

Für Teams, die eine Alternative zu den täglichen Zoom-Meetings und StandUp-Meetings suchen, bietet SyncUp einen perfekten Mittelweg.

Hier erfahren Sie, warum dies die beste Zoom-Alternative für Meetings und Video-Konferenzen ist 👇

1. KI-Transkriptionen und Zusammenfassungen bieten einen Rückblick auf das Meeting.

Im Gegensatz zu täglichen StandUp-Meetings auf Zoom bleiben bei aufgezeichneten SyncUps alle Notizen, Videos und wichtigen Entscheidungen auch lange nach Ende des Calls verfügbar. Alles bleibt im selben Workspace, in dem auch Ihre Projekte gespeichert sind.

Sie können auf Transkripte und Zusammenfassungen Ihrer aufgezeichneten SyncUps über Clips Hub zugreifen.

Außerdem gibt es ClickUp Brain, das auch als KI-Transkriptions-Zusammenfasser fungieren und Ihnen Antworten im Kontext Ihres Workspaces liefern kann.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um sofortige Zusammenfassungen aus Meeting-Protokollen zu erhalten.

Team-Mitglieder, die nicht am Meeting teilnehmen konnten, erhalten so eine kurze Zusammenfassung, ohne sich die gesamte Aufzeichnung ansehen zu müssen.

⭐ Bonus: Mit ClickUp Enterprise Search können Sie Informationen innerhalb von Sekunden mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache abrufen. Wenn Sie beispielsweise eine Woche lang nicht im Büro waren, können Sie den KI-Assistenten einfach bitten, Ihnen die Details zu den Meetings und die Aktionselemente aus dem SyncUp der letzten Woche zu besorgen. Erhalten Sie kontextbezogene Zusammenfassungen Ihrer Meetings aus Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats und verbundenen Apps.

📚 Weiterlesen: Wie man KI für Videoanrufe nutzt

2. Integrierte Verantwortlichkeit und Transparenz

Sie können SyncUp von jedem DM oder Kanal in ClickUp Chat aus starten und so Meetings, Diskussionen, Projekte und Aufgaben an einem Ort zusammenfassen.

*Teilen Sie teamweite Updates, indem Sie sie in den Chats „Ankündigung”, „Diskussion” oder „Idee” innerhalb von ClickUp Chat posten.

Jeder, der diesem Kanal folgt, hat den vollständigen Kontext. Es wird keine Zeit damit verschwendet, Informationen in verschiedenen tools zu suchen.

Beim Chatten können Sie:

Organisieren Sie Diskussionen nach Thema oder Projekt mit Thread-Unterhaltungen und führen Sie die Nachverfolgung von Feedback und Aufgaben durch.

Markieren Sie Teammitglieder mit @mention in jeder neuen Aufgabe, um sie zu benachrichtigen.

Chatten Sie privat über Direktnachrichten (für Einzelgespräche) oder erstellen Sie spezielle Kanäle für Diskussionen über Projekte.

Für asynchrone Updates können Sie einen ClickUp-Clip aufzeichnen. Dies eignet sich gut für die Präsentation von Ideen, das Freigeben von Feedback und asynchrone Check-ins.

Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf oder geben Sie Sprachclips sofort über ClickUp Clips frei

Jeder kann das Video kommentieren, mit Zeitstempeln versehene Notizen hinzufügen und die Unterhaltung asynchron fortsetzen. Sie können den Clip sogar in Dokumenten, beim Chatten oder in Kommentaren freigeben.

Ihre Kollegen können sich das Feedback zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl ansehen.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie SyncUp-Aufzeichnungen mit einem Zeitstempel versehen können:

SyncUps lösen nämlich ein Kernproblem der Zoom-StandUps: Mündliche Updates sind leicht zu vergessen und lassen sich nur schwer mit nachverfolgbaren Aufgaben in Verbindung bringen. SyncUps halten die Unterhaltung nah an den Aufgaben und sorgen für die weitere Verfolgung.

3. Flexibel für hybride und globale Teams

Bei täglichen Standup-Meetings wird davon ausgegangen, dass alle zur gleichen Zeit anwesend sein können. Dies funktioniert jedoch nicht für hybride und globale Teams, die über verschiedene Zeitzonen und Arbeitszeiten verteilt sind.

ClickUp SyncUp beseitigt diese Einschränkung. Einige Mitglieder des Teams können live teilnehmen, wenn es sinnvoll ist. Andere können asynchron durch aufgezeichnete Updates, Sprachnotizen oder Clips beitragen.

Alle können weiterhin teilnehmen, ohne zur gleichen Zeit online sein zu müssen. `

Außerdem können Mitglieder des Teams die Aufzeichnung, Transkripte oder Zusammenfassungen durchgehen, um den Kontext zu verstehen.

*Sehen Sie sich die KI-Zusammenfassung des täglichen Standup-Meetings an, um die wichtigsten Aktionspunkte zu erfahren.

Aktualisierungen, Entscheidungen und Hindernisse bleiben in Aufgaben, Dokumenten und Chats zugänglich – bereit, wenn jedes Teammitglied seinen Tag beginnt.

Schritte für den Übergang von Zoom-StandUps zu ClickUp SyncUp

Zunächst müssen Sie ClickUp verwenden, um die Vorteile von ClickUp SyncUp nutzen zu können.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, vereint all Ihre Arbeiten, Apps, Daten und Workflows.

So wechseln Sie von Zoom-StandUps zu ClickUp SyncUp.

1. Überprüfen Sie die aktuellen StandUp-Praktiken und Schwachstellen.

Befragen Sie Ihre Teams und überprüfen Sie Ihre StandUp-Meetings anhand der folgenden Parameter:

Audit-Aspekt Was Sie prüfen sollten Zeit Durchschnittliche Dauer der StandUp-Meetings, Vorbereitungszeit für das Sammeln von Updates und ob der Zeitrahmen über Zeitzonen hinweg funktioniert Engagement Anwesenheitstrends, wer sich beteiligt und wer passiv bleibt, und ob Multitasking üblich ist Umsetzbare Ergebnisse Wiederkehrende Hindernisse, Follow-Through-Rate bei Aktionspunkten und ob Verpflichtungen zu Aufgaben werden Qualität der Diskussionen Unabhängig davon, ob das Format im „Status” bleibt oder in die Problemlösung abdriftet, die nur einen Teil der Personen erfordert Kontextwechsel Unabhängig davon, ob das Format im „Status” bleibt oder in die Problemlösung abdriftet, die nur einen Teil der Personen erfordert

Am Ende dieser Prüfung sollten Sie konkrete Antworten auf diese vier Parameter haben:

Sind regelmäßige StandUp-Meetings notwendig oder würde Ihr Team eher von thematischen Check-ins ein paar Mal pro Woche profitieren?

Bietet ein synchrones StandUp-Meeting einen Wert, den ein asynchrones Status-Meeting nicht bieten kann?

Welche Aspekte – Problemlösung, Beseitigung von Hindernissen, Abstimmung des Fortschritts, Entscheidungsfindung – erfordern tatsächlich Echtzeit-Unterhaltungen?

Tragen StandUp-Meetings zur Koordination bei oder sind sie zu einem Ritual geworden, das Ihr Team ohne zu hinterfragen befolgt?

2. Definieren Sie das neue StandUp-Protokoll

Sobald Sie verstanden haben, was in einem StandUp-Meeting geschehen muss, definieren Sie ein Protokoll, das dies unterstützt.

Einige Teams behalten die traditionelle StandUp-Struktur bei, verlagern sie jedoch in den asynchronen Bereich.

Andere setzen auf eine hybride Kommunikation am Arbeitsplatz: Standard asynchrone Updates, Live-SyncUps nur, wenn Diskussionen oder Entscheidungen erforderlich sind.

Hier kommen ClickUp Chat und SyncUp zusammen. Der Chat wird zum Space für die laufende Zusammenarbeit und Nachverfolgung, während SyncUps strukturierte Check-ins, Aufzeichnungen, Zusammenfassungen und Aktionspunkte übernehmen – ohne dass alle zu einem täglichen Zoom-Meeting gezwungen werden.

⭐ Bonus: Legen Sie Kommunikationsregeln für die StandUp-Meetings des Teams fest. Das kann ganz einfach sein, wie 👇 Verwenden Sie asynchrone Updates, wenn: Fortschritte oder Status freigeben

Nicht dringende Hindernisse ansprechen

Regelmäßige Updates bereitstellen Verwenden Sie SyncUps, wenn: Ein Blocker muss sofort gelöst werden

Eine Entscheidung erfordert eine Diskussion in Echtzeit.

Mehrere Stakeholder müssen sich abstimmen Verwenden Sie Clips, wenn: Der Kontext ist wichtig, der Zeitpunkt jedoch nicht.

Sie müssen etwas visuell oder verbal erklären

Eine Live-Teilnahme ist nicht möglich. Verwenden Sie thematische SyncUps für: Fokussierte Problemlösungssitzungen

Wöchentliche Planung

Rückblicke

3. Richten Sie Ihr erstes SyncUp ein

Sie können SyncUp direkt starten von:

Ein Kanal

Eine Direktnachricht

Jeder Ort, an dem ClickUp Chat aktiviert ist

Klicken Sie auf das SyncUp-Symbol (Kamera- oder Video-Symbol) in der Symbolleiste oder Kopfzeile, um Ihren Anruf zu starten.

Um Ihre Sitzung aufzuzeichnen, klicken Sie auf das Aufnahmesymbol.

Nehmen Sie Ihr SyncUp auf

Sie können Teilnehmer hinzufügen, indem Sie den SyncUp-Link freigeben oder sie einladen.

4. Schulen Sie Ihre Team-Mitglieder in der Verwendung von ClickUp SyncUp

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team weiß, wie man SyncUps verwendet:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team die Benachrichtigungen richtig eingerichtet hat, damit es keine Anrufe verpasst, wenn eine Abstimmung erforderlich ist.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie Super Agents, die KI-gestützten Teamkollegen von ClickUp. Sie wurden entwickelt, um Zeit zu sparen, die Produktivität zu steigern und sich mit intelligenten und menschenähnlichen Interaktionen an Ihren ClickUp-Workspace anzupassen. Super Agents zeichnen sich bei solchen Workflows aus: Kreativ-Briefings: Erstellen Sie Kreativ-Briefings unter Verwendung des Kontexts einer Aufgabe oder beim Chatten, einschließlich umsetzbarer Verbesserungen zur Standardisierung der Eingabe und Beschleunigung der Genehmigungen.

Funktionsübersicht: Umwandlung von Feature-Anfragen in strukturierte Übersichten, sodass agile Teams den Umfang abstimmen, die Zeit effizient einschätzen und Nacharbeiten reduzieren können.

Follow-up-E-Mails: Verwandeln Sie die Meeting-Notizen von KI Notetaker in prägnante, kundenfertige Follow-up-E-Mails, in denen Entscheidungen, Verantwortliche und Fälligkeitsdaten für klare nächste Schritte festgehalten werden.

Wechseln zwischen Zoom-Anrufen und ClickUp SyncUps

Möglicherweise sind Sie noch nicht bereit, Zoom vollständig aufzugeben. Wenn Ihr Team für externe Anrufe oder große Webinare weiterhin auf Zoom angewiesen ist, kann die ClickUp-Zoom-Integration dazu beitragen, Kontextwechsel zu reduzieren.

Starten Sie Zoom-Anrufe aus Ihrem ClickUp-Workspace mit der ClickUp-Zoom-Integration.

Sie können auch Audio- und Videoanrufe in Zoom aufzeichnen. Sie benötigen jedoch ein kostenpflichtiges Zoom Professional-Konto, um nach jedem Anruf Transkripte in ClickUp zu veröffentlichen.

Für interne Standups sind SyncUps oft praktischer. Zeichnen Sie Ihr SyncUp auf, greifen Sie auf das Transkript in Clips Hub zu und verwenden Sie ClickUp AI, um das Meeting zusammenzufassen.

Übertragen Sie die Zusammenfassung mit einem Klick in ein Dokument und wandeln Sie den Text des Dokuments in Aufgaben um, damit keine Aktionspunkte übersehen werden.

🧠 Wissenswertes: Der Guinness-Weltrekord für das größte Zoom-Meeting aller Zeiten wurde im Juli 2024 eingestellt, als über 20.000 Teilnehmer an einem einzigen Online-Ereignis teilnahmen.

Vorteile der Verwendung von ClickUp SyncUp gegenüber Zoom

Brauchen Sie eine kurze Zusammenfassung, warum SyncUps für tägliche StandUp-Meetings besser sind als Zoom-Meetings? 👇

Integrierte Verantwortlichkeit durch Aufgabenerstellung: Verwenden Sie ClickUp Brain oder die BrainGPT-App, um Diskussionspunkte in zugewiesene Aufgaben mit Fristen umzuwandeln und so jede Verpflichtung in einen nachverfolgbaren Arbeitsauftrag zu verwandeln.

Reduziert die Kosten für den Kontextwechsel: Starten Sie Anrufe direkt aus dem Workspace, in dem sich Ihre Aufgaben und Projekte befinden, und vermeiden Sie so Verluste an Produktivität durch das Hin- und Herspringen zwischen Zoom und Ihrem Projektmanagement-Tool.

Durchsuchbarer Meeting-Verlauf mit Bezug zur Arbeit: Aufzeichnungen werden im Clips Hub gespeichert und sind schnell zugänglich, mit Transkripten und Zusammenfassungen zum schnellen Nachschlagen.

Kein Planungsaufwand : Mit SyncUps können Sie Probleme, die einer schnellen Lösung bedürfen, sofort koordinieren, ohne zwischen tools wechseln oder ein Meeting ansetzen zu müssen.

Leistungsüberwachung: Die Nachverfolgung von ClickUp-Aufgaben gibt Ihnen einen direkten Einblick in den Fortschritt des Teams bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen.

Beispiel: Marketingteam nutzt ClickUp SyncUp anstelle von Zoom

Um zu sehen, wie das in der Praxis funktioniert, schauen wir uns ein Beispiel aus der Praxis an.

Ein Marketing-Team führt eine schnelllebige Weihnachtskampagne durch und ersetzt die täglichen Zoom-StandUp-Meetings durch ClickUp SyncUp.

Während einer Weihnachtskampagne geht die Arbeit schnell voran. Content-Kalender, Werbemittel, Landing Pages und E-Mail-Flows sind alle gleichzeitig in Bewegung.

Anstatt alle zu einem täglichen Zoom-StandUp-Meeting zusammenzubringen, teilt jedes Teammitglied Updates in einem speziellen Dokument oder einer Aufgabe mit. Wenn eine Synchronisierung erforderlich ist, kann das Team zu SyncUp wechseln, ohne ClickUp zu verlassen, und die Updates in Echtzeit überprüfen.

Designprüfungen und Freigaben von Texten werden direkt bei den entsprechenden Aufgaben gepostet.

Sehen Sie den Fortschritt Ihrer Kampagne und Blockaden automatisch zusammengefasst

Sobald Updates eingehen, nutzt das Team ClickUp Brain, um diese zu klaren Erkenntnissen auf Kampagnenebene zusammenzufassen.

Der Marketingmanager muss nicht mehr durch Nachrichten scrollen oder an Telefonaten teilnehmen, um zu verstehen, was gerade passiert. Er kann Zusammenfassungen wie „SEO-Inhalt-Kalender fertiggestellt“, „Weihnachtswerbung wird geprüft“ oder „E-Mail-Text wartet auf endgültige Freigabe“ einsehen.

Bitten Sie ClickUp Brain, Updates zu generieren

Überprüfen Sie die gesamte Kampagne an einem Ort

Der Marketingmanager überprüft den Fortschritt der Kampagne an einem Ort – ClickUp.

Alle Updates, Entscheidungen und Hindernisse werden in ClickUp gespeichert. Wenn etwas Aufmerksamkeit erfordert, kann der Manager direkt mit der Aufgabe beginnen oder ein SyncUp mit nur den relevanten Beteiligten starten.

Der Rest des Teams arbeitet ohne unnötige Meetings weiter.

Holen Sie sofort auf, wenn Sie während einer arbeitsreichen Startwoche einen Tag verpassen.

Wenn Ihr Marketingmanager einen Tag lang abwesend ist oder an aufeinanderfolgenden Meetings teilnimmt, geraten Sie nicht in Verzug.

Fordern Sie ClickUp Brain auf, alle verpassten Updates anzuzeigen. Innerhalb von Sekunden erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung darüber, was ausgeliefert wurde, was im Block ist und was entschieden werden muss. All dies, ohne Aufzeichnungen anzusehen oder andere nach Updates zu fragen.

Fordern Sie ClickUp Brain auf, Ihnen die Updates zu liefern, die Sie verpasst haben.

Überdenken Sie tägliche StandUp-Meetings mit ClickUp SyncUp

Kommunikation sollte die Koordination erleichtern und nicht stören.

Wenn Ihr Team immer noch jeden Tag über dieselben Hindernisse diskutiert oder Updates wie eine lästige Pflicht vorträgt, ist das ein Zeichen dafür, dass Ihre StandUp-Meetings einer Veränderung bedürfen.

Mit ClickUp SyncUp erhalten Sie ein Kommunikationswerkzeug, das direkt in Ihrem Workspace funktioniert. Sie müssen nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln, keinen Kontext aufbauen und sich keine Gedanken darüber machen, wie Sie mündliche Vereinbarungen in nachverfolgbare Aufgaben umsetzen können. Der vollständig vernetzte Arbeitsplatz von ClickUp macht die Koordination und Ausführung zu einem kontinuierlichen Flow.

Möchten Sie die Zoom-StandUps durch SyncUps ersetzen? Probieren Sie ClickUp SyncUps gleich aus.

Häufig gestellte Fragen

SyncUp ist direkt in Ihrer ClickUp-Workspace integriert, wo sich bereits Ihre Aufgaben, Dokumente und Projekte befinden. Hier können Sie Anrufe starten, ohne zwischen Tools wechseln oder den Kontext neu aufbauen zu müssen. Loom hingegen bietet eine einseitige Videoaufzeichnung, die von Ihrer eigentlichen Arbeit getrennt ist. Slack-Threads sind Teil des umfassenderen Kommunikationsangebots von Slack.

SyncUps sind in allen Plänen verfügbar, sobald ClickUp Chat aktiviert ist. Die Verfügbarkeit und die Limits können je nach Plan im Laufe der Zeit variieren.

Asynchrone StandUp-Meetings ermöglichen es Teammitgliedern in verschiedenen Zeitzonen, sich einzubringen, ohne dass alle denselben Zeitplan einhalten müssen. Die Teilnehmer können während ihrer produktiven Arbeitszeiten Updates freigeben, ohne ihre konzentrierte Arbeit unterbrechen zu müssen, und es gibt eine schriftliche Aufzeichnung aller während des Calls besprochenen Punkte.

ClickUp AI kann Transkripte und Zusammenfassungen für aufgezeichnete SyncUps aus Clips Hub erstellen und Ihnen dann helfen, Schlüssel-Entscheidungen und Aktionspunkte herauszuarbeiten, ohne die gesamte Aufzeichnung anzusehen.

SyncUp ist direkt in Ihrem ClickUp-Workspace integriert. Sie können Anrufe von jedem Kanal oder DM aus starten und relevante Aufgaben und Dokumente verknüpfen, sodass Diskussionen parallel zur eigentlichen Arbeit stattfinden können. Jedes SyncUp wird automatisch mit umsetzbaren Aufgaben verknüpft, wodurch mündliche Vereinbarungen in nachverfolgbare Aufgaben umgewandelt werden.

In vielen Teams ja. SyncUps und asynchrone Updates können die Notwendigkeit wiederkehrender Meetings reduzieren, insbesondere wenn Updates und Entscheidungen mit Aufgaben verknüpft und an einem Ort sichtbar sind. Verwenden Sie Live-SyncUps, wenn eine Diskussion in Echtzeit erforderlich ist.