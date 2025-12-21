Kostenlose Vorlagen für Stimmungsaufzeichnungen zur Verbesserung der Selbstwahrnehmung

Wenn Ihre Tage zwischen „sonnig mit einem Hauch von Espresso” und „teilweise bewölkt mit unerwarteten Meetings” schwanken, sind Sie ein ganz normaler Mensch. Genau wegen dieser täglichen emotionalen Achterbahnfahrt ist es wichtig, eine Möglichkeit zur Nachverfolgung Ihrer Emotionen zu haben.

Eine Mood-Tracker-Vorlage bietet eine visuelle Möglichkeit für die Nachverfolgung Ihrer Stimmungen, Notizen zu Auslösern hinzuzufügen und Muster, die im Trubel des Alltags oft verloren gehen, mit Farben zu kennzeichnen.

Sie eignen sich perfekt für Personen, die ihre Selbstwahrnehmung verbessern möchten, für Therapeuten, die Fortschritte überwachen, und für Wellness-Coaches, die gesündere emotionale Gewohnheiten fördern möchten.

In diesem Leitfaden finden Sie kostenlose Vorlagen für Stimmungsbarometer, die Ihre Achtsamkeit verbessern und Ihr langfristiges psychisches Wohlbefinden unterstützen.

🧠 Wussten Sie schon: Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die regelmäßig ihre Gefühle in einem Tagebuch festhalten – ähnlich wie in einem Stimmungstagebuch –, oft eine spürbare Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit erfahren.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen zum Thema Nachverfolgung der Stimmung, Tagebuchführung und emotionales Wohlbefinden. Er ersetzt keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, ADHS oder anderen psychischen Bedingungen. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Stimmung oder Ihrer psychischen Gesundheit haben, wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Therapeuten, Berater oder Arzt.

Die 12 besten Vorlagen für Stimmungsbarometer auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle aller ClickUp- und anderer Mood-Tracker-Vorlagen:

Was sind Vorlagen für Stimmungsbarometer?

Eine Vorlage für einen Stimmungs-Tracker ist ein vorgefertigtes Diagramm oder eine Tagebuchseite, mit der Sie Ihre tägliche Stimmung auf einheitliche Weise festhalten können. Sie standardisiert Ihre Einträge, wie Datum, Tageszeit, Stimmungsbewertung, Intensität und eine kurze Notiz, sodass jeder Eintrag mit dem vorherigen vergleichbar ist.

Diese Vorlagen können in Form von ausdruckbaren Seiten, Tabellenkalkulationen, App-Ansichten oder einem Bullet-Journal-Stimmungs-Tracker mit Emojis oder Farbcodes vorliegen.

Die Verwendung einer Vorlage für einen Stimmungs-Tracker erspart Ihnen die Setup-Arbeit: Sie können direkt eine Skala auswählen (z. B. 1–5 oder einige verschiedene Beschreibungen für Stimmungen), Ihre Farben festlegen und einfach jeden Morgen oder Abend die Boxen ausfüllen.

Im Laufe der Zeit entsteht so ein einzigartiges Stimmungstagebuch, in dem Sie Ihre Stimmungen nachverfolgen, Muster in Ihrem Schlaf, Ihren Routinen oder Ereignissen erkennen und bei Bedarf Ihrem Therapeuten oder Arzt eine übersichtliche Aufzeichnung vorlegen können.

👀 Wissenswertes: Es hat sich gezeigt, dass das Formulieren von Gefühlen („Ich fühle mich ängstlich und verwirrt“) die Aktivität der Amygdala reduziert und die kontrollbezogene präfrontale Aktivität erhöht. Dies ist ein Grund, warum einfache Beschreibungen in einem Mood Tracker in diesem Moment eine beruhigende Wirkung haben können.

Was macht eine gute Vorlage für einen Stimmungs-Tracker aus?

Eine gute Vorlage für einen Stimmungs-Tracker ermöglicht eine schnelle und einfache Protokollierung und den Vergleich über mehrere Tage hinweg. Sie bietet Ihnen eine klare Struktur und zeigt Trends ohne zusätzliche Analyse auf.

Wichtige Aspekte, auf die Sie bei einer Vorlage für einen Stimmungs-Tracker achten sollten:

Einfache Stimmungsskala (Nummern, Emojis oder Wörter) mit der Option, bei Bedarf mehrere Stimmungen zu erfassen.

Fester Platz für Datum und Uhrzeit, damit Ihre täglichen Stimmungseinträge über Wochen hinweg übereinstimmen.

Platz zum Notieren der Intensität und einer kurzen Notiz zu Schlaf, Ereignissen oder Auslösern

Eine übersichtliche Farbcodierung, die Sie einmal festlegen und wiederverwenden können, sodass Ihre Einträge einheitlich bleiben.

Kalender, Diagramm oder Tabelle auf einen Blick, mit denen Sie Muster schnell erkennen können.

Ein Format, das zu Ihrer Routine passt: Bullet Journal, druckbares PDF, Tabellenkalkulation oder App-basierter täglicher Mood Tracker.

Genug Space für Notizen, aber nicht so viel, dass das tägliche Protokollieren zur lästigen Pflicht wird.

👀 Wissenswertes: Ihre Stimmung ist vorhersehbarer, als Sie denken. Bei den meisten Menschen dauert ein Zyklus von wiederkehrenden emotionalen Rhythmen 7 bis 10 Tage, und Mood Tracker machen diese Muster einfach deutlicher sichtbar.

Die 12 besten kostenlosen Vorlagen für Stimmungsbarometer

Wenn Sie die Nachverfolgung Ihrer Stimmung in zufälligen Notiz-Apps, verstreuten Tagebucheinträgen oder Post-its durchführen, ist es schwierig, diese Gewohnheit beizubehalten oder aussagekräftige Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was Ihr psychisches Wohlbefinden beeinflusst.

Als weltweit erster konvergierter KI-Workspace vereint ClickUp alle Arbeitsanwendungen, Daten und Workflows. ClickUp wird in der Regel für das Projektmanagement verwendet, ist aber dank seiner Flexibilität auch ein leistungsstarkes Tool für die Nachverfolgung des persönlichen Wohlbefindens.

Ihre Stimmungsprotokolle, Dankbarkeitstagebücher, Gewohnheits-Tracker und Wellness-Ziele können alle in einem anpassbaren Workspace gespeichert werden. Außerdem hilft Ihnen die KI von ClickUp dabei, Muster zu erkennen und Erinnerungen festzulegen, um konsequent zu bleiben.

Lassen Sie uns gemeinsam einige Vorlagen für Stimmungs-Tracker erkunden:

1. ClickUp-Vorlage für einen Selbstfürsorge-Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen und organisieren Sie Ihre Routinen für Körper, Geist und Seele auf einen Blick mit der ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorge-Pläne.

Wenn Selbstfürsorge auf Haftnotizen und in einem separaten Stimmungstagebuch festgehalten wird, ist es schwer zu sagen, was tatsächlich hilft. Die ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorgepläne hilft dabei, Selbstfürsorgeziele und stimmungsbezogene Aufgaben in einer Liste und einem Kalender zusammenzufassen, sodass Sie sehen können, wie oft Sie diese umsetzen und wie Sie sich danach fühlen.

Diese Listenvorlage verwendet benutzerdefinierte Status wie „Erreicht“, „Enttäuschung“, „Aus der Bahn geworfen“, „Auf Eis gelegt“ und „Noch nicht begonnen“ sowie benutzerdefinierte Felder für Selbstfürsorge, Wellness, Zielvorgaben und Notizen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Organisieren Sie Routinen, Reflexionen und Stimmungsprotokolle in einem Workspace, den Sie tatsächlich pflegen können.

Führen Sie die Nachverfolgung von Gewohnheiten in Bezug auf Ihre tägliche Stimmung, Ihren Schlaf und Ihre Energie durch, um frühzeitig Muster zu erkennen und Anpassungen vorzunehmen.

Wechseln Sie die Ansicht, um die Woche zu planen, Fortschritte zu überprüfen und den Kontext mit der Arbeit zu verknüpfen.

Verwenden Sie klare Statusangaben und Benutzerdefinierte Felder, um Bewertungen schnell und ehrlich zu gestalten.

Arbeiten Sie mit einem Coach oder Therapeuten zusammen und speichern Sie Feedback dort, wo die Arbeit stattfindet.

✨ Ideal für: Einzelpersonen, Therapeuten und Wellness-Coaches, die einen strukturierten täglichen Mood Tracker suchen, der das Aufzeichnen der Stimmung mit dem Aufbau von Gewohnheiten und klaren Rückblicken verbindet.

💡 Profi-Tipp: Eine Stimmungsaufzeichnung funktioniert am besten, wenn die Reflexion schnell und wiederholbar ist. Verwenden Sie ClickUp Brain, um die Notizen jedes Tages in einer kurzen Stimmungsübersicht zusammenzufassen, wiederkehrende Auslöser (Schlaf, Koffein, soziale Kontakte) hervorzuheben und eine kleine Gewohnheit vorzuschlagen, die Sie morgen ausprobieren können. Da ClickUp Brain aus dem Kontext Ihres Workspaces lernt, werden die wöchentlichen Überprüfungen immer präziser, sodass Sie mehr Zeit für die Verbesserung Ihrer Routinen aufwenden können. Verwandeln Sie verstreute Notizen mit ClickUp Brain in Trends, nächste Schritte und sanfte Erinnerungen.

2. ClickUp-Vorlage für die Erfassung persönlicher Gewohnheiten

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen und verwalten Sie Gewohnheiten mit der ClickUp-Vorlage für den persönlichen Gewohnheitstracker.

Wenn Ihre Gewohnheiten in separaten Apps gespeichert sind und nicht in Ihrem täglichen Mood Tracker, ist es schwierig zu erkennen, welche Routinen Sie beflügeln und welche Sie auslaugen. Die ClickUp-Vorlage für persönliche Gewohnheiten bietet Ihnen Tabellen- und Listenansichten, in denen jede Gewohnheit als Aufgabe mit dem Status „Offen“ oder „Abgeschlossen“ angezeigt wird.

Sie können Gewohnheiten nach Themen gruppieren, Benutzerdefinierte Felder für Häufigkeit oder Einzelziele hinzufügen und Prioritäten, Tags und Unteraufgaben verwenden, um große Ziele in kleine Schritte zu unterteilen.

ClickUp Automatisierungen übernehmen dann wiederholende Aufgaben und Erinnerungen, während ClickUp Brain zusammenfasst, wie oft Sie Ihre täglichen Gewohnheiten einhalten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Erfassen Sie alle Gewohnheiten an einem Ort und aktualisieren Sie sie in Sekundenschnelle.

Verwandeln Sie vage Ziele in tägliche Einzelziele, die Sie tatsächlich messen können.

Wechseln Sie zwischen den Ansichten, um zu planen, auszuführen und zu überprüfen, ohne an Schwung zu verlieren.

Nutzen Sie Prioritäten und Unteraufgaben, um von kleinen Erfolgen zu größeren Routinen zu gelangen.

Machen Sie sich kurze Notizen darüber, was Ihnen geholfen oder Sie geblockt hat, damit Sie sich in der nächsten Woche verbessern können.

✨ Ideal für: Alle, die einen einfachen, ehrlichen Habit Tracker suchen, der Ziele in tägliche Aktionen umsetzt und wöchentliche Rückblicke mühelos macht.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Apps zur Gewohnheitserfassung

📮 ClickUp Insight: Gesundheit und Fitness sind die wichtigsten persönlichen Ziele unserer Umfrageteilnehmer, aber 38 % geben zu, dass sie die Nachverfolgung des Fortschritts nicht konsequent durchführen. 🤦Das ist eine große Lücke zwischen Absicht und Handlung! ClickUp kann Ihnen mit seinen speziellen Vorlagen für Gewohnheits-Tracker und wiederholende Aufgaben dabei helfen, Ihre Fitness zu verbessern. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mühelos Routinen aufbauen, jedes Training protokollieren und Ihre Meditationsserie aufrechterhalten. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität – denn um auf Kurs zu bleiben, muss man zunächst einmal sehen, wo man steht.

3. ClickUp-Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Erreichen Sie Ihre Ziele und wachsen Sie im Leben mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Entwicklungspläne.

Große Ziele können sich von Ihrer täglichen Stimmung und Motivation losgelöst anfühlen, wenn sie in separaten Dokumenten festgehalten werden. Die ClickUp-Vorlage für persönliche Entwicklungspläne fasst vierteljährliche Ziele und Reflexionen in einer Liste zusammen, sodass Sie sehen können, wie der Fortschritt Ihres Wachstumsplans mit Ihrem Befinden während der Woche übereinstimmt.

Diese listenbasierte Vorlage enthält benutzerdefinierte Status wie „Ziel erreicht“, „Auf Kurs“, „Nicht auf Kurs“, „Zurückgestellt“ und „Nicht begonnen“ sowie 11 benutzerdefinierte Felder. Darüber hinaus können Sie sich auf ClickUp-Ansichten wie Zeiterfassung und Tags verlassen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verwandeln Sie große Ambitionen in vierteljährliche Meilensteine und wöchentliche Aufgaben, die Sie abschließen können.

Sehen Sie Fortschritte auf einen Blick und erkennen Sie, wo der Aufwand keine Wirkung zeigt.

Bewahren Sie Ressourcen, Notizen und Zeitleisten an einem Ort auf, um sie leichter überprüfen zu können.

Blockieren Sie Zeit direkt aus Aufgaben heraus, damit Absichten zu Terminen im Kalender werden.

Reflektieren Sie über Erfolge und gewonnene Erkenntnisse, um Ihren Plan in jedem Zyklus zu verfeinern.

✨ Ideal für: Berufstätige und Studenten, die einen strukturierten Plan zur Weiterqualifizierung, zur Nachverfolgung von Ergebnissen und zur Durchführung einfacher wöchentlicher Überprüfungen wünschen.

💡 Freundlicher Tipp: Erstellen Sie einen speziellen Ordner „Tagebuch” in ClickUp Docs, um alle Ihre Einträge, Aufforderungen und Reflexionen an einem Ort zu organisieren. So können Sie vergangene Einträge bei Bedarf leicht suchen, nachschlagen und erneut aufrufen. Bündeln Sie Ihre Gedanken und führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte mit einem speziellen ClickUp-Dokument durch

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie persönliche Entwicklungsziele für Ihr Leben und Ihre Arbeit festlegen

4. ClickUp-Vorlage für Tagesplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihren gesamten Tag mit der ClickUp-Vorlage für Tagesplaner.

Vielbeschäftigte Tage werden leichter, wenn Ihre Aufgaben und Prioritäten in einem einfachen Plan zusammengefasst sind, den Sie tatsächlich befolgen können. Die ClickUp-Tagesplaner-Vorlage bietet Ihnen alle Aufgaben- und Kalenderansichten, mit denen Sie eine einfache Liste von Aufgaben in einen realistischen Zeitplan umwandeln können, der Ihrem Befinden entspricht.

Sie können Aufgaben in Kategorien wie „Persönlich“, „Arbeit“ oder „Ziele“ organisieren und Benutzerdefinierte Felder für Zeitschätzungen oder Fokusblöcke verwenden. Anschließend können Sie anhand benutzerdefinierter Aufgabenstatus (Offen, fertiggestellt) verfolgen, was sich verändert hat.

Möchten Sie Ihren Plan mit Ihrem emotionalen Zustand vergleichen? Fügen Sie ein einfaches Feld für die tägliche Stimmung hinzu oder erstellen Sie eine Verbindung zu einer Mood-Tracker-Liste, um Ihre Stimmungen ganz einfach anhand Ihres Tagesplans zu verfolgen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Organisieren Sie Aufgaben nach Kategorie und Dringlichkeit, damit die nächste richtige Maßnahme klar ersichtlich ist.

Ziehen Sie Aufgaben in Ihren Kalender, um Ihre Konzentrationszeit zu schützen und Überbuchungen zu reduzieren.

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Ansichten, um den Morgen zu planen, die Nachverfolgung des Tages durchzuführen und den Abend Revue passieren zu lassen.

Fügen Sie kurze Notizen und Unteraufgaben hinzu, um den Kontext mit der Arbeit zu verknüpfen, anstatt ihn nur im Kopf zu behalten.

Verwenden Sie übersichtliche Grafiken, um zu sehen, was bereits erledigt ist und was noch Aufmerksamkeit erfordert.

✨ Ideal für: Privatpersonen und Berufstätige, die einen schnörkellosen Tagesplaner suchen, mit dem sie Prioritäten in einen Zeitplan umsetzen und ihren Fortschritt sichtbar machen können.

💡 Schneller Tipp: Möchten Sie die Nachverfolgung Ihrer Stimmung automatisieren? Richten Sie in ClickUp Reminders wiederholende Aufgaben oder Benachrichtigungen ein, die Sie daran erinnern, täglich oder wöchentlich Tagebuch zu führen. Regelmäßige Erinnerungen helfen Ihnen dabei, eine nachhaltige Gewohnheit des Tagebuchschreibens aufzubauen und sicherzustellen, dass Sie keine Sitzung verpassen. Mit der Zeit wird diese Routine das Reflektieren zu einem natürlichen Teil Ihres Tages machen. Entwickeln Sie mit automatischen ClickUp-Erinnerungen eine regelmäßige Gewohnheit zum Tagebuchschreiben.

📖 Lesen Sie auch: Einfache tägliche Gewohnheiten zur Maximierung der Produktivität

5. ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie Ihre besten Ideen mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen fest.

Wenn Sie Ihre Gedanken in zufälligen Dokumenten und halb gefüllten Tagebüchern notieren, ist es fast unmöglich, Ihre tägliche Stimmung und Ihre Erfolge zu überprüfen. Die ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen dient als zentrale Seite für Ideen, To-dos und kurze Reflexionen.

So finden Sie alles, von „Was wurde erledigt?“ bis „Wie war der Tag?“ an einem übersichtlichen Ort. Diese anfängerfreundliche Liste enthält eine Ansicht für tägliche Notizen für schnelle Einträge und eine Listenansicht für längerfristige Threads mit den Status „Zu erledigen“, „Überprüft“ und „Erledigt“, um Notizen in die Tat umzusetzen.

Sie können Einträge auch nach Typ (z. B. Meeting, persönlicher Check-in) taggen und kurze Kommentare hinzufügen, um die Nachverfolgung täglicher Meilensteine zu ermöglichen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Bewahren Sie alle täglichen Notizen, Ideen und To-dos an einem strukturierten Space auf, anstatt in mehreren Apps.

Verwenden Sie die Ansichten „Tägliche Notizen“ und „Listenansicht“, um kurze Einträge von längeren Threads zu trennen.

Organisieren Sie Notizen mit den Status „Zu erledigen“, „Überprüft“ und „Abgeschlossen“, damit die Nachverfolgung integriert ist.

Fügen Sie kurze Kommentare oder Tags hinzu, um Meilensteine oder persönliche Reflexionen im Kontext zu verfolgen.

Verbinden Sie jeden Eintrag mit einer einfachen Stimmungslinie, damit Sie später eine Verbindung zwischen Ihren Gefühlen und den tatsächlichen Ereignissen herstellen können.

✨ Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die schnelle tägliche Notizen mit integrierter Nachverfolgung und einer sanften Überprüfung des Tagesgefühls wünschen.

📖 Lesen Sie auch: How to Elevate Productivity with Bullet Journaling (Wie Sie mit Bullet Journaling Ihre Produktivität steigern können)

💡 Profi-Tipp: ClickUp BrainGPT ist ein Desktop-KI-Begleiter, der es Ihnen erleichtert, konsistente Gewohnheiten der Nachverfolgung beizubehalten und anhand all Ihrer protokollierten Daten zu verstehen, was Ihren emotionalen Zustand beeinflusst. Erhalten Sie schnelle und genaue Sprach-zu-Text-Transkriptionen mit ClickUp Brain GPTs Talk to Text So geht's: Stimmungen sofort mit Ihrer Stimme protokollieren : Verwenden Sie : Verwenden Sie „Talk to Text“ , um Ihre Gefühle ohne Tippen festzuhalten. Sprechen Sie einfach Ihre Stimmung, Ihr Energieniveau oder das, was Sie emotional bewegt, und es wird in einen protokollierten Eintrag umgewandelt.

Stellen Sie Abfragen zu Ihren emotionalen Mustern : Stellen Sie Abfragen wie „An welchen Tagen der Woche bin ich am meisten angespannt?“ oder „Wie hat sich meine Stimmung verändert, seit ich mit dem Sport angefangen habe?“ Die App analysiert Ihre protokollierten Daten, um Trends aufzudecken, die Ihnen bei einer manuellen Überprüfung der Einträge möglicherweise entgehen würden.

Durchsuchen Sie vergangene Einträge nach Gefühlen oder Ereignissen : Finden Sie bestimmte Stimmungsprotokolle, indem Sie alle Ihre Einträge nach Emotionen, Auslösern oder Lebensereignissen durchsuchen.

Wählen Sie die richtige KI für Ihre Bedürfnisse: Greifen Sie auf mehrere LLMs zu, darunter Claude, GPT und Gemini. Verwenden Sie verschiedene Modelle für unterschiedliche Anforderungen – egal, ob Sie einfühlsame Antworten zur Verarbeitung von Emotionen, analytische Einblicke in Stimmungsmuster oder kreative Journaling-Anregungen wünschen.

6. Vorlage für einen Gefühlstracker von Freepik

Via Freepik

Für jüngere Benutzer oder alle, die Geschichten lieber mögen als strenge Diagramme, kann ein Storyboard-Layout die Nachverfolgung der Stimmung weniger einschüchternd machen. Die Vektorgrafik „My feelings storyboard” auf Freepik bietet Ihnen eine Seite im Comic-Stil, die Sie ausdrucken oder bearbeiten und dann mit Zeichnungen oder Notizen zu Ihren Gefühlen und den Ereignissen des Tages füllen können.

Sie können die Vorlagen in Wepik oder Freepik's Editor benutzerdefiniert anpassen, als druckbares Bild exportieren und in einen Ordner oder ein Bullet Journal einfügen. Jeder Rahmen wird zu einer Miniszene in Ihrem Stimmungsjournal, was besonders für Kinder nützlich ist, denen es leichter fällt, ihre Gefühle durch Zeichnungen auszudrücken als durch Skalen oder Nummern.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Durchsuchen Sie verschiedene Stimmungen-Nachverfolgungs-Stile, die zu Ihrem Geschmack und Ihrer Aufmerksamkeitsspanne passen.

Drucken Sie übersichtliche Seiten für ein Bullet Journal aus oder verwenden Sie digitale Versionen, wenn Sie dadurch konsequenter bleiben.

Verwenden Sie einfache Legenden für die Nachverfolgung Ihrer Stimmungen und um Muster auf einen Blick zu erkennen.

Beginnen Sie mit einem Kalender, wechseln Sie zu einem Gefühlsrad und wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie das für Sie passende Format gefunden haben.

Bewahren Sie Ihre Einträge an einem Ort auf, damit Ihre täglichen Stimmungsaufzeichnungen zusammenhängend bleiben.

✨ Ideal für: Alle, die flexible, ausdruckbare Gefühlstracker mit benutzerdefinierten Einstellungen und vielen Stiloptionen wünschen.

👀 Wissenswertes: Die in den 1970er Jahren beliebten Stimmungsringe ändern ihre Farbe nicht aufgrund von Emotionen, sondern aufgrund der Temperatur. Sie trugen jedoch dazu bei, die Vorstellung zu popularisieren, dass die Stimmung anhand der Farbe „erkannt” werden kann. Diese Idee ist heute ein zentraler Bestandteil vieler farbcodierter Mood Tracker.

📖 Lesen Sie auch: Produktive Dinge, die Sie in Ihrer Freizeit zu erledigen haben

7. Mood Tracker-Vorlage von Template. Net

Wenn Sie eine Vorlage für einen Bullet-Journal-Stimmungs-Tracker suchen, ohne diese von Grund auf neu zu entwerfen, ist die kostenlose Vorlage für einen Bullet-Journal-Stimmungs-Tracker von Template.net ein guter Ausgangspunkt. Sie können in deren Editor Ihren eigenen Farbcode anwenden und mit der Nachverfolgung Ihres emotionalen Wohlbefindens beginnen, das direkt in Ihren Planer passt.

Die Vorlage ist editierbar und in verschiedenen Formaten (einschließlich Google Docs, Google Tabellen, PDF und Designdateien) herunterladbar, sodass Sie sie als ausdruckbare Seite verwenden oder digital speichern können.

Sie können den Platz für jeden Tag nutzen, um Ihre Stimmung und kurze Notizen festzuhalten, und dann den Monat Revue passieren lassen, um Muster in Bezug auf Schlaf, Routinen oder soziale Kontakte zu erkennen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Durchsuchen Sie verschiedene Stimmungen-Nachverfolgungs-Stile und wählen Sie den aus, den Sie tatsächlich ausfüllen werden.

Drucken Sie die Seiten für ein Bullet Journal aus oder speichern Sie sie digital, um sie einfach aktualisieren zu können.

Verwenden Sie eine einfache Legende für die Nachverfolgung Ihrer Stimmungen und um Muster auf einen Blick zu erkennen.

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Layouts, um herauszufinden, was Ihnen hilft, Erkenntnisse zu gewinnen und konsequent zu bleiben.

Bewahren Sie alles an einem Ort auf, damit Sie Ihre emotionale Entwicklung im Laufe der Zeit besser vergleichen können.

✨ Ideal für: Alle, die eine druckbare oder bearbeitbare Vorlage für einen Stimmungs-Tracker im Bullet Journal suchen, die mit minimalem Setup sofort einsatzbereit ist.

Möchten Sie echte Orientierung, Klarheit und Sinn in Ihrem Leben – ohne in die üblichen Fallen zu tappen, die die meisten Pläne scheitern lassen? In diesem Video führen wir Sie in fünf einfachen, umsetzbaren Schritten durch die Erstellung eines Plans.

8. PDF-Vorlage für Stimmungsaufzeichnungen von Craft

Via Craft

Wenn Sie strukturierte Check-ins über den Tag verteilt mögen, bietet Ihnen die Mood Tracker-Vorlage von Craft eine einfache Tabelle in einer App im Dokumentenstil. Sie unterteilt jeden Tag in Vormittags-, Nachmittags- und Abendabschnitte und bietet Platz für Notizen zu Ihrer Stimmung und einen kurzen Kommentar in jedem Zeitfenster.

Die Monatsübersicht ermöglicht es Ihnen, eine einzelne Seite zu scrollen oder auszudrucken, um zu sehen, wie sich Ihr emotionaler Zustand im Laufe der Zeit verändert hat. Da das Layout ein übersichtliches Raster ist, eignet es sich sowohl als digitales Dokument als auch als ausdruckbares Stimmungsprotokoll, das Sie von Hand markieren oder mit Anmerkungen versehen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Nutzen Sie die Zeitfenster morgens, nachmittags und abends, um verschiedene Stimmungen im Laufe des Tages festzuhalten.

Tragen Sie die Nachverfolgung Ihrer Stimmung einen ganzen Monat lang auf einer Seite ein, um Muster leichter zu erkennen.

Fertigen Sie benutzerdefinierte Beschreibungen und Stimmungswörter an, damit der Tracker zu Ihrer Sprache passt.

Drucken Sie die Seite aus oder speichern Sie sie in Craft, je nach Ihren Gewohnheiten.

Kombinieren Sie Farbcodes mit kurzen Notizen, um eine Verbindung zwischen Gefühlen und Ereignissen herzustellen.

✨ Ideal für: Alle, die ein ausdruckbares Stimmungsprotokoll mit übersichtlichem Monats-Layout und Platz für kurze Notizen bevorzugen.

🛠️ Sie könnten auch Folgendes ausprobieren: Stimmungsnachverfolgung, das fühlt sich wie „noch eine Sache“ auf Ihrer Liste an? Verwenden Sie diesen kostenlosen Online-Pomodoro-Timer und legen Sie 5-minütige Konzentrations-Blöcke fest, drücken Sie auf Start, führen Sie dann eine Bewertung Ihrer Stimmung durch, fügen Sie eine einzeilige Notiz hinzu und speichern Sie sie. Der sanfte Signalton fördert die Kontinuität, ohne dass Sie zu viel darüber nachdenken müssen, und die meisten Timer laufen in einem Zyklus, sodass die Gewohnheit erhalten bleibt.

9. Bunte Vorlage für einen Stimmungs-Tracker von InkPx

Via InkPx

Die farbenfrohe Mood-Tracker-Vorlage von InkPx bietet helle Farbpaletten und übersichtliche Raster, die das Aufzeichnen Ihrer Stimmung zu einem angenehmen Erlebnis machen. Sie können Schriftarten und Farben anpassen, Text hinzufügen oder entfernen und vor dem Drucken zwischen den Größen A4 und US Letter wählen.

Einige Layouts verwenden kalenderähnliche Raster, andere tabellenartige Diagramme, und bei einigen können Sie mehrere Stimmungen pro Tag mit Farbcodes und kurzen Notizen markieren. Das Ergebnis ist eine farbenfrohe Stimmungsjournalseite, die Sie in einen Ordner oder persönlichen Planer einfügen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Wählen Sie aus Regenbogenpaletten, mit denen Sie schnell und zufriedenstellend Aktualisierungen vornehmen können.

Verwenden Sie eine einfache Legende, um die Einträge konsistent und über einen längeren Zeitraum hinweg vergleichbar zu halten.

Die Nachverfolgung einer Stimmung oder das Kombinieren von Gefühlen dient dazu, die Nuancen Ihres emotionalen Zustands widerzuspiegeln.

Kombinieren Sie Farbpunkte mit kurzen Notizen, um Verbindungen zwischen Auslösern wie Schlaf, Routinen oder Ereignisse herzustellen.

Beobachten Sie, wie sich über Wochen hinweg Trendlinien bilden, und gewinnen Sie Erkenntnisse, auf deren Grundlage Sie handeln können.

✨ Ideal für: Alle, die eine fröhliche Mood-Tracker-Vorlage zum Ausdrucken suchen, die zu regelmäßigen Einträgen und klaren Reflexionen anregt.

10. Vorlage für einen Stimmungs-Tracker von La La Land

Via La La Land

Wenn Sie möchten, dass Ihr Stimmungstagebuch eher sanft und ermutigend als klinisch wirkt, ist die kostenlose Mood Tracker-Vorlage von La La Land ein farbenfroher Ausgangspunkt. Sie können die Seite ausdrucken und in Ihr Tagebuch oder Notizbuch einlegen und sie dann als einfaches tägliches Stimmungsprotokoll verwenden, um sich darüber im Klaren zu sein, wie Sie sich im Laufe des Monats tatsächlich fühlen.

Das Design stammt aus einem der illustrierten Tagebücher von La La Land, sodass Sie ein optisch beruhigendes Layout erhalten, das Platz für die tägliche Stimmung und kleine Reflexionen bietet. Sie können die Vorlage auch im JPG-Format von ihrem Blog herunterladen, speichern, ausdrucken und Ihre eigenen Farbcodes oder Symbole hinzufügen, um Ihre Stimmungen zu beschreiben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Wählen Sie beruhigende, kunstvolle Layouts, die schnelle Aktualisierungen zu einem befriedigenden Erlebnis machen.

Verwenden Sie eine einfache Legende, damit die Einträge einheitlich und leicht zu überblicken sind.

Die Nachverfolgung einer Stimmung oder das Kombinieren verschiedener Gefühle ermöglicht es, unterschiedliche Stimmungen im Laufe des Tages widerzuspiegeln.

Fügen Sie kurze Kontextzeilen hinzu, um Einblicke in Auslöser und Faktoren zu gewinnen, die unterstützen.

Bewahren Sie die Seiten zusammen auf, damit Ihre Historie vergleichbar und hilfreich bleibt.

✨ Ideal für: Alle, die ein beruhigendes, ausdruckbares Layout für ihre Stimmung suchen, das zu regelmäßigen Check-ins und sanfter Reflexion anregt.

💡 Freundlicher Tipp: Richten Sie ClickUp-Dashboards ein, um Stimmungsmuster, die Häufigkeit Ihrer Tagebucheinträge und Ihre persönliche Entwicklung im Laufe der Zeit zu visualisieren. Dynamische Diagramme und Widgets helfen Ihnen dabei, Ihren Weg zu verfolgen und Trends oder Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Die visuelle Darstellung Ihres Fortschritts kann motivierend sein und Ihnen wertvolles Feedback zu Ihrer Entwicklung geben. Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Stimmung und Ihres Fortschritts beim Tagebuchschreiben visuell mit anpassbaren ClickUp-Dashboards durch.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Selbstfürsorge-Pläne

11. Einfaches Tagesstimmungs-Diagramm als Tabelle von Therapist Aid

Über TherapistAid

Wenn Sie eine klare Struktur und Zahlen bevorzugen, bietet das Arbeitsblatt „Daily Mood Chart“ von Therapist Aid eine tabellenartige Möglichkeit für die Nachverfolgung Ihrer Gefühle im Laufe des Tages.

Sie können sie zusammen mit kognitiver Verhaltenstherapie (KVT) oder anderen Therapieformen verwenden, um zu sehen, wie Ihre Umgebung und Ihre Emotionen miteinander verbunden sind, anstatt zu versuchen, sich alles im Kopf zu merken. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Emotionen alle paar Stunden in einem Raster festhalten, das sich über den Tag erstreckt.

Sie können dann Beschreibungen wie „glücklich“, „traurig“, „wütend“, „müde“, „aufgeregt“, „ängstlich“ oder andere auswählen und eine Bewertung der Intensität auf einer Skala von 1 bis 10 durchführen. Es gibt auch einen Spalte für Notizen, in der Sie kurz beschreiben können, was zu diesem Zeitpunkt passiert ist, um mehr Klarheit zu schaffen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Tragen Sie bei jedem Check-in einen Wert ein und fügen Sie kurze Notizen hinzu, ohne Unordnung zu verursachen.

Vergleichen Sie Wochen auf einen Blick, um Muster in Emotionen und Gefühlen zu erkennen.

Verwenden Sie eine einfache Legende für Codes für Farben oder Markierungen, damit schwierige Tage leicht zu erkennen sind.

Verfolgen Sie die Intensität neben Ereignissen, um Einblicke in Ursache und Wirkung zu gewinnen.

Exportieren oder drucken Sie Ihr Stimmungsprotokoll, wenn Sie einen Überblick für Auswertungen benötigen.

✨ Ideal für: Personen und Therapeuten, die einen übersichtlichen Tabellen-Tracker bevorzugen für die Nachverfolgung der täglichen Stimmung und zur Überprüfung des Fortschritts in Sitzungen.

12. PDF-Vorlage für Stimmungsüberwachung der McGill University

Via McGill University

Das Stimmungsmonitoring-Formular der McGill University ist ein Arbeitsblatt im klinischen Stil, das in Programmen zur kognitiven Verhaltenstherapie und zur Behandlung von Stimmungsstörungen verwendet wird. Es enthält ein Raster, in dem Sie Ihre tägliche Stimmung bewerten (wütend, vollkommen ruhig oder müde) und Notizen zu Ihrem Schlaf oder Ereignissen hinzufügen können, die Ihren emotionalen Zustand beeinflusst haben könnten.

Da das Blatt für Behandlungssituationen konzipiert ist, sind die Spalten und Formulierungen einheitlich, sodass die Ergebnisse leicht über mehrere Wochen hinweg verglichen oder mit einem Therapeuten oder Arzt freigegeben werden können. Sie können Kopien für einen Ordner ausdrucken oder in ein Tagebuch kleben und dann ein vollständiges monatliches Stimmungsprotokoll zu Ihren Terminen mitbringen, um es zu besprechen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Führen Sie einen ausdruckbaren, schnörkellosen Tracker, mit dem Sie schnell tägliche Aktualisierungen vornehmen können.

Kombinieren Sie Stimmungsbewertungen mit kurzen Notizen, damit der Kontext nicht verloren geht.

Scannen Sie Zeilen, um Trendverschiebungen zu erkennen, ohne ein separates Diagramm erstellen zu müssen.

Verwenden Sie die Felder für morgens und abends, um unterschiedliche Stimmungen im Laufe des Tages festzuhalten.

Bringen Sie eine übersichtliche Aufzeichnung zu Ihren Sitzungen mit und gewinnen Sie schneller Erkenntnisse.

✨ Ideal für: Einzelpersonen und Therapeuten, die eine strukturierte Mood-Tracker-Vorlage im klinischen Stil für eine konsistente tägliche Überwachung und kurze Rückblicke auf Sitzungen wünschen.

Nachverfolgung der Stimmung leicht gemacht mit ClickUp

Gute Tage kommen selten zufällig, sondern sind meist das Ergebnis kleiner Entscheidungen, die Sie wiederholt treffen und bewusst wahrnehmen. Ganz gleich, ob Sie Ihre tägliche Stimmung oder Ihre persönlichen Vorlieben protokollieren – mit der richtigen Vorlage für einen Stimmungs-Tracker können Sie Muster erkennen und Ihren Flow fördern.

Wenn Sie einen Ort suchen, an dem Sie Ihre täglichen Stimmungsaufzeichnungen, Notizen und Gewohnheitsanalysen zusammenfassen können, ist ClickUp das perfekte Notizbuch, in dem Sie alle Ihre Informationen festhalten können. 📕

In ClickUp können Sie neben Ihren Aufgaben eine Mood-Tracker-Liste führen, sanfte Erinnerungen in Ihrem Kalender einrichten und ClickUp Brain bitten, Trends zusammenzufassen und nächste Schritte vorzuschlagen.

All diese Funktionen werden ohne separate Tools für Gewohnheiten und Nachverfolgung der Stimmung ausgeführt. So bleiben Sie organisiert und fördern Ihren Fortschritt bei der Selbstfindung und Selbstreflexion.

Sind Sie bereit für etwas Inspiration? Melden Sie sich bei ClickUp an und entdecken Sie die perfekte Möglichkeit, Ihren Weg zu mehr Wohlbefinden zu dokumentieren.