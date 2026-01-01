Die besten Gamma-KI-Alternativen für Präsentationen und Inhalte

Wenn Sie schon einmal versucht haben, mit Gamma /AI eine Präsentation zu erstellen, kennen Sie die Mischung aus Begeisterung und Besorgnis, die damit einhergeht. Gamma ist ein leistungsfähiger KI-Präsentationsersteller, aber der Export nach Google Slides oder PowerPoint ist nicht mit einem Klick erledigt.

Und selbst wenn das KI-Deck ausgefeilt aussieht, können Designanpassungen oder das Hinzufügen eigener Bilder seltsam technisch wirken.

Hier lohnt es sich, nach einer soliden Alternative zu Gamma AI Ausschau zu halten. In diesem Artikel werden die zuverlässigsten KI-Präsentationssoftware-Optionen für das Entwerfen, die Bearbeitung und das Freigeben von Präsentationen zwischen Teams verglichen. Sie erfahren mehr über die Stärken, Kompromisse und zu erwartenden Auswirkungen einer Migration von Gamma AI.

Ein aktueller Bericht von Statista hat ergeben, dass über 48 % der Marketing- und Kreativfachleute KI zur Gestaltung und Automatisierung von Workflows zur Erstellung von Inhalten nutzen, darunter auch als Präsentationswerkzeuge. Dies zeigt, wie schnell sich dieser Bereich entwickelt.

Gamma KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Alternativen zu Gamma KI, damit Sie anhand der wichtigsten Features, Preise und Benutzerbewertungen die für Sie passende Lösung finden können.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Erstellen, verwalten und durchführen Sie die Bearbeitung von Präsentationen in einem gemeinsamen Workspace. Whiteboards zum Abbilden von Flows, Dokumente zum Schreiben, Brain und BrainGPT für KI-Entwürfe und Talk to Text, Aufgaben für Überprüfungen und Versionsverwaltung, Dashboards für die Nachverfolgung. Kostenlose Free-Pläne sind verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Präsentationen. KI Sofortige KI-generierte Folien, die zu Ihrer Marke passen Erstellen Sie Präsentationen aus Text, passen Sie sie an Ihre Marke an, arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und exportieren Sie sie in Google Slides und PowerPoint. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 198 $/Monat Plus KI Google Slides-Integration und kollaborative Workflows Native in Google Slides, Gliederung zu Deck, Ton- und Layoutvorschläge, gemeinsame Bearbeitung und Kommentare 7-tägige kostenlose Testversion und kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer Tome Storytelling-orientierte Präsentationen Prompt oder Dokument zu Story-basierten Präsentationen, integrierte KI-Bildgenerierung, Zusammenarbeit in Echtzeit, Export nach Slides oder PowerPoint Bezahlte Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer MagicSlides. App Schnelle, vorlagenbasierte Folienerstellung in Google Slides Seitenleiste-Workflow, Prompt to Deck, Themen, Sofortbearbeitung und Export innerhalb von Slides Free-Pläne und kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer Visme Markenbezogene Multimedia-Präsentationen zwischen Teams Marken-Kits, KI-Entwürfe, Diagramme und Animationen, Export nach Slides, PowerPoint, PDF, Links freigeben Kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 12,25 $/Monat pro Benutzer. Beautiful. KI Automatisiertes Design und Markenkonsistenz Intelligente Folien mit automatischem Layout, Markenschutz für Schriftarten und Farben, Integration mit Drive und Slack, Export nach PowerPoint oder PDF Bezahlte Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer GenPPT Erstellen datengesteuerter KI-Präsentationen Laden Sie Tabellen oder Zusammenfassungen hoch, erstellen Sie automatisch Diagramme und Einblicke und exportieren Sie diese in PowerPoint, PDF oder Google Slides. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Twistly KI Visuelles Storytelling und Markenpräsentationen Text-zu-Bild-Präsentationen, automatische Paletten und Übergänge, Asset-Bibliothek, Export nach Slides oder PowerPoint, Echtzeit-Feedback Kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 4,99 $/Monat pro Benutzer Zoho Show Kollaboratives Präsentationsmanagement Echtzeit-Co-Bearbeitung mit Kommentaren, KI-Formatierung, Import von PowerPoint, Live-Präsentation über den Browser, Export in PPTX, PDF, HTML Kostenlose und kostenpflichtige Pläne mit benutzerdefinierten Preisen

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Gamma KI achten?

Ganz gleich, ob Sie Google Slides-Präsentationen, Pitch Decks oder Team-Updates erstellen – Ihr nächstes KI-Präsentationstool sollte Ihnen sowohl kreative Freiheit als auch zuverlässige Kontrolle bieten.

Denn der wahre Test für einen /AI-Präsentationsersteller sind nicht die Grafiken oder Themen, sondern wie sich die KI in Ihren Workflow einfügt.

Hier ist eine kurze Checkliste, die Ihnen dabei hilft, die richtige Alternative für KI-Anwendungen zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht. Sie sollte folgende Funktionen bieten:

Erstellen und bearbeiten Sie ansprechende Präsentationen mit flexiblen benutzerdefinierten Anpassungs- und Exportoptionen.

Unterstützt Google Slides, PowerPoint und mehrere Formate, um sie einfach freizugeben.

Bieten Sie intelligente Vorlagen und KI-generierte Vorschläge für den Inhalt, die Zeit sparen.

Mit Features für Zusammenarbeit und Feedback für Teams, die an gemeinsamen Präsentationen arbeiten.

Sorgen Sie für ein einheitliches Branding mit editierbaren Designs, Schriftarten und KI-gestützten Präsentationstools.

Bieten Sie einen Free-Plan oder eine Testversion an, damit Sie das Produkt vor dem Kauf testen können.

Beachten Sie, dass Gamma zwar ein KI-first Deck-Editor ist, seine Alternativen jedoch in drei Kategorien fallen:

KI-Foliengeneratoren

Google Slides/PowerPoint KI-Add-Ons

End-to-End-Inhalte + Collaboration-Suiten

Lassen Sie uns eintauchen.

🧩 Wissenswertes: Der weltweite Markt für KI-Präsentationssoftware wird bis 2030 voraussichtlich um über 22 % jährlich wachsen, da immer mehr Teams die traditionelle Erstellung von Folien durch KI-gestützte Tools ersetzen, die die Automatisierung des Designs und der Erstellung von Inhalten ermöglichen.

Die 10 besten Alternativen zu Gamma KI

Hier finden Sie die besten KI-Präsentationstools, die Sie in Betracht ziehen sollten, einschließlich der besten Anwendungsfälle, Beispiele, benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, Zusammenarbeit, Exportqualität, KI-Features, Integrationen, Preise und wichtigsten Kompromisse.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung, Verwaltung und Bearbeitung von Präsentationen in einem gemeinsamen Workspace)

Erstellen, verwalten und skalieren Sie Präsentationen in einem gemeinsamen Space mit ClickUp

Jede großartige Präsentation beginnt mit einer Idee, aber allzu oft verstreuen sich diese Ideen über E-Mail-Threads, Chat-Nachrichten, gemeinsam genutzte Laufwerke und halbfertige Entwürfe.

Jemand arbeitet an einem Design in Google Slides, ein anderer überarbeitet einen Text in einem Word-Dokument und Feedback kommt in Form von Screenshots. Das ist Work Sprawl, wenn jeder Schritt eines Projekts an einem anderen Ort stattfindet. Das verlangsamt die Arbeit von Teams, erhöht die Fehlerquote und macht die Versionskontrolle fast unmöglich.

Fügen Sie nun noch getrennte KI-Präsentationsersteller hinzu. Ein tool generiert Folien, ein anderes schreibt Inhalte und ein drittes erstellt KI-generierte Bilder. Das Ergebnis? KI-Wildwuchs, der zu vielleicht schönen, aber inkonsistenten Präsentationen führt, deren Korrektur mehr Zeit in Anspruch nimmt als ihre Erstellung.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der alle Apps, Daten und Workflows zusammenführt und so sowohl Arbeits- als auch KI-Wildwuchs verhindert.

Darüber hinaus müssen Sie nicht alles von Grund auf neu erstellen. Die Projektpräsentationsvorlagen von ClickUp bieten einen vorgefertigten Workflow für die Planung von Projekten, die Zuweisung von Eigentümern, die Nachverfolgung von Genehmigungen und die Verknüpfung von Folien mit zugrunde liegenden Aufgaben – alles innerhalb desselben Workspaces.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, wie Sie ClickUp nutzen können, um Ihre Präsentationen und Strategien zum Inhalt zu optimieren:

Planen und arbeiten Sie visuell mit ClickUp Whiteboards zusammen.

Planen, kollaborieren und setzen Sie Ihre Ideen mit ClickUp Whiteboards um.

Bevor eine einzige Folie existiert, benötigen Teams die Geschichte. ClickUp Whiteboards bietet Ihnen eine übersichtliche Leinwand, auf der Sie diese schnell skizzieren können.

Sie können Ideen als Haftnotizen ablegen, sie in Abschnitte gruppieren, einen groben Flow der Folien skizzieren und sogar mit dem integrierten KI-Bildgenerator markengerechte Grafiken erstellen, wenn Sie schnell Konzeptzeichnungen oder Folienmotive benötigen.

Wenn etwas solide aussieht, verwandeln Sie diese Notiz mit einem Klick in eine Aufgabe, sodass Eigentümer, Fälligkeitstermine und Checklisten festgelegt werden. Da ClickUp-Whiteboards mit dem Rest Ihres Arbeitsbereichs verbunden bleiben, fließt jede Änderung an der Story direkt in die Aufgaben ein, die das endgültige Deck vorantreiben.

💡 Profi-Tipp: Sie können ClickUp Brain auch bitten, Ihre Brainstorming-Sitzungen zusammenzufassen oder automatisch Titel für Ihre Whiteboard-Notizen zu generieren. Das verkürzt die Vorbereitungszeit und stellt sicher, dass zwischen Brainstorming und Produktion keine Ideen verloren gehen. Halten Sie Ideen sofort fest und verwandeln Sie sie mit ClickUp Brain in umsetzbare Aufgaben. Um zu erfahren, wie KI das Schreiben und die Kreativität über Präsentationen hinaus unterstützen kann, lesen Sie diesen Leitfaden zu KI-Content-Autoren.

Erstellen und verfeinern Sie Ihre Präsentation mit ClickUp-Dokumenten und ClickUp BrainGPT

Verbinden Sie Ihre Dokumente mit dem Workflow, um mit ClickUp Docs eine optimierte Präsentation zu erstellen.

Sie haben den Flow im Griff. Jetzt müssen Sie ihn nur noch in Worte fassen. Verschieben Sie alles von ClickUp Whiteboards zu ClickUp Dokumenten, damit die Präsentation eine einzige Quelle der Wahrheit hat.

Autoren entwerfen Überschriften und Gesprächspunkte in einem Dokument. Designer können dann Mockups neben den Text einfügen. Manager fügen Inline-Kommentare genau dort ein, wo Entscheidungen getroffen werden.

Sehen Sie mit ClickUp Collaboration Detection, wie Ihre Teamkollegen in Echtzeit an Clips und Updates zusammenarbeiten.

Außerdem können Sie mit der Kollaborationserkennung von ClickUp sofort sehen, wenn Teamkollegen dieselben Folien oder Dokumente in der Ansicht oder bei der Bearbeitung anzeigen. Auf diese Weise können Sie Überschneidungen bei Änderungen vermeiden und Aktualisierungen in Echtzeit koordinieren.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie beim Erstellen Ihrer Präsentation ClickUp Clips, um kurze Videos aufzunehmen, in denen Sie Ihre Folien, wichtige Datenpunkte oder Designentscheidungen erläutern. Zeichnen Sie Folienpräsentationen auf und geben Sie sie frei, um mit ClickUp Clips schneller asynchrones Feedback zu erhalten. Sie können diese Clips direkt an Ihre Präsentationsaufgaben anhängen, sodass Ihre Teamkollegen Ihre Walkthroughs überprüfen, Kommentare hinterlassen und sich ohne Live-Anruf auf den neuesten Stand bringen können. So kann jeder Ihre Vision leicht verstehen und Feedback geben.

Von dort aus können ClickUp Brain und ClickUp BrainGPT aus vorhandenen Dokumenten und Aufgaben Präsentationen erstellen, Meeting-Notizen in Folienabschnitte umwandeln und Sprecheranmerkungen in Ihrem Markenton umschreiben.

Da sie aus Ihrem tatsächlichen Workspace-Kontext statt aus einer leeren Eingabeaufforderung stammen, bleibt die Erzählung über alle Decks, Kampagnen und Kanäle hinweg konsistent.

Verwandeln Sie Sprachnotizen mit KI-Text-zu-Text-Konversation in ClickUp BrainGPT in präsentationsfertige Inhalte.

Nutzen Sie Talk to Text, um Ideen festzuhalten, egal ob spät in der Nacht oder unterwegs. ClickUp BrainGPT transkribiert diese und fügt sie in das Dokument ein, sodass sie zur Überprüfung bereitstehen.

Wenn Sie Slides oder PowerPoint starten, ist Ihre Erzählung bereits gut strukturiert, im Einklang mit Ihrer Marke und fast fertiggestellt.

📌 Beispiel: Nehmen wir den Fall eines Start-up-Gründers, der eine Investorenpräsentation vorbereitet. Er nutzt ClickUp Docs, um wichtige Punkte wie Markttrends, Team-Biografien und Metriken zum Wachstum zusammenzustellen, und ClickUp BrainGPT organisiert diese Aufzeichnungen zu einem zusammenhängenden Flow. Später nimmt der Gründer Sprachnotizen auf, in denen er einen neuen Meilenstein bei der Finanzierung erläutert. ClickUp BrainGPT erfasst und integriert diese automatisch. Anstatt zwischen mehreren Tools zu wechseln, erfolgt die gesamte Erstellung der Präsentation, von der Ideenfindung bis zur Umsetzung, in einem einzigen Workspace.

Das Beste daran: Sie können zwischen mehreren Premium-LLMs wie ChatGPT, Claude, Gemini und anderen wechseln. Auf diese Weise nutzen Sie die Vorteile jedes Modells entsprechend Ihren Anforderungen.

Wir persönlich bevorzugen Claude für tiefgreifende und komplexe Aufgaben, während Gemini und ChatGPT besser für schnelle Bearbeitungen und Zusammenfassungen geeignet sind.

📖 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Chat, um Ideen sofort auszutauschen, Feedback zu sammeln und alle Diskussionen zu Ihren Präsentationen direkt neben Ihren Folien und Aufgaben zu organisieren. Bewahren Sie Präsentationsfeedback und Folienbesprechungen zusammen mit Aufgaben an einem Ort auf – mit ClickUp Chat.

Verwalten Sie Bewertungen, Feedback und Versionen des Designs mit ClickUp Aufgaben

Erstellen Sie mit ClickUp Aufgabenübersichten, Berichte über den Fortschritt, Übersetzungen und Aktionspunkte mit ClickUp Aufgaben.

Nachdem der Entwurf nun in Form ist, sammeln Sie das Feedback an einem Ort. Verwandeln Sie die Präsentation mit ClickUp Aufgaben in eine Aufgabe, teilen Sie die Foliengruppen in Unteraufgaben auf und weisen Sie jeder Aufgabe einen Eigentümer, eine Checkliste und ein Fälligkeitsdatum zu.

Fügen Sie Prüfer hinzu, legen Sie „Design nach Freigabe des Textes“ fest und lassen Sie die Automatisierung die richtigen Personen benachrichtigen, wenn sie an der Reihe sind.

Um sofort loslegen zu können, bietet ClickUp gebrauchsfertige Vorlagen. Planen, entwerfen und organisieren Sie Ihre nächste Präsentation schneller mit der ClickUp-Präsentationsvorlage. Sie bietet einen vorgefertigten Arbeitsbereich, in dem Sie Ideen skizzieren, Feedback zuweisen und Ihr Team abstimmen können, bevor Sie einen KI-Präsentationsersteller öffnen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Strukturieren Sie Ihre Folien, Ihr Feedback und Ihre Grafiken mit der ClickUp-Präsentationsvorlage für eine reibungslosere Zusammenarbeit und schnellere Bereitstellung.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain können Sie Kommentar-Threads auch zu einem übersichtlichen Änderungsprotokoll oder einer Checkliste für die nächsten Schritte zusammenfassen, sodass Designer und Autoren genau sehen, was sich zwischen den Versionen geändert hat.

🤔 Wussten Sie schon: In einer aktuellen Umfrage gaben 28 % der Designer an, KI-Tools für die Erstellung von Präsentationen für Stakeholder zu verwenden, und 79 % nutzen KI zum Verfassen von Inhalten oder Texten für ihre Folien – ein Beleg dafür, wie sehr Kreativteams mittlerweile auf KI setzen, um schnellere und konsistentere Ergebnisse zu erzielen.

Die besten Features von ClickUp

Zentralisieren Sie Brainstorming, Schreiben, Design und Feedback in einem gemeinsamen hub mit Whiteboards, Dokumenten und Aufgaben.

Verwenden Sie ClickUp Brain und BrainGPT, um mit Talk to Text Folieninhalte zu entwerfen, zusammenzufassen und zu automatisieren.

Visualisieren Sie Ihren Präsentationsflow und wandeln Sie Konzepte mithilfe von ClickUp Whiteboards in Aufgaben um.

Verwalten Sie Inhaltsüberprüfungen, Feedback zu Folien und Versionen direkt in ClickUp Aufgaben.

Führen Sie die Nachverfolgung von Effizienz, Fristen und der Wiederverwendung von Präsentationen mithilfe von ClickUp-Dashboards und Berichten durch.

Arbeiten Sie nahtlos mit ClickUp für Marketing-Teams zusammen, um eine durchgängige kreative Abstimmung zu erreichen.

Einschränkungen von ClickUp

Kann für Teams, die nur einen einfachen, kostenlosen KI-Foliengenerator benötigen, komplex erscheinen.

Erfordert einige Vorab-Setups für Ansichten, Automatisierungen und Berechtigungen, um den Workspace optimal nutzen zu können.

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7 / 5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6 / 5 (über 4.000 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Ein G2-Rezensent freigab:

ClickUp ist eine großartige All-in-One-Plattform für die Verwaltung von Aufgaben und Projekten. Mir gefällt besonders, wie anpassbar sie ist – Sie können Ansichten, Dashboards und Workflows ganz nach den Arbeitsabläufen Ihres Teams gestalten. Die Möglichkeit, Prioritäten festzulegen, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen, sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

ClickUp ist eine großartige All-in-One-Plattform für die Verwaltung von Aufgaben und Projekten. Mir gefällt besonders, wie anpassbar sie ist – Sie können Ansichten, Dashboards und Workflows ganz nach den Arbeitsabläufen Ihres Teams gestalten. Die Möglichkeit, Prioritäten festzulegen, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen, sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

2. Präsentationen. KI (Am besten geeignet für sofortige KI-generierte Folien, die zu Ihrer Marke passen)

Für Teams, die innerhalb weniger Minuten von der Idee zur Präsentation gelangen möchten, ist Presentations. AI ein unkomplizierter KI-Präsentationsersteller, der automatisch übersichtliche, markengerechte Folien erstellt.

Sie ist besonders beliebt bei Marketing-Teams und Start-ups, die häufig Präsentationen erstellen müssen, aber keine Zeit haben, jedes Layout manuell zu gestalten. Die Plattform nutzt KI-Features, um Texte zu verfassen, Bildmaterial vorzuschlagen und Foliensequenzen auf der Grundlage Ihrer Eingaben zu erstellen.

Was sie auszeichnet, ist, wie natürlich sie sich in moderne Workflows einfügt. Sie können ein Word-Dokument hochladen, und das System wandelt es in eine vollständig strukturierte, KI-generierte Präsentation um, komplett mit Bildern, Überschriften und Übergängen.

Jede Folie passt sich Ihren Markenfarben an und Sie können sie direkt in Google Slides oder PowerPoint exportieren, um sie weiter benutzerdefiniert anzupassen.

Präsentationen. Die besten Features der KI

Erstellen Sie vollständige Präsentationen aus Texten oder Gliederungen mit minimalem manuellem Aufwand.

Bearbeiten, branden und exportieren Sie Folien zu Google Slides und PowerPoint.

Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Präsentationen mit Kommentarfunktion und rollenbasiertem Zugriff.

Greifen Sie auf eine ständig wachsende Bibliothek intelligenter Vorlagen für Marketing, Vertrieb und Investoren zu.

Verwenden Sie KI-Features, um Texte umzuformulieren, den Ton anzupassen und die Lesbarkeit von Folien zu verbessern.

Präsentationen. KI-Limitierungen

Eingeschränkte erweiterte Designkontrolle im Vergleich zu vollständigen Präsentationssoftware-Suiten

Die KI vereinfacht Layouts gelegentlich zu stark, sodass manuelle Anpassungen erforderlich sind.

Branding-tools werden zwar immer besser, sind aber immer noch weniger flexibel als Visme oder Beautiful. ai.

Präsentationen. KI-Preise

Starter: Kostenlos

Pro: 198 $ pro Benutzer und Jahr

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Präsentationen. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Plus KI (am besten geeignet für die Integration in Google Slides und kollaborative Workflows)

via Plus KI

Plus AI ist ein KI-Präsentationsersteller, der sich direkt in Google Slides integrieren lässt und somit ideal für Teams ist, die bereits Google Workspace verwenden.

Es fungiert als integrierter KI-Präsentationsassistent, der Ihnen beim Erstellen, Bearbeiten und Verbessern von Folien hilft, ohne dass Sie Ihren Workspace verlassen müssen. Sie können das Tool auch dazu auffordern, Entwürfe zu erstellen, den Ton zu verfeinern und sogar KI-generierte Präsentationen zu entwerfen, die sich an Ihre Markenrichtlinien anpassen.

Die kontextbezogenen KI-Features dieses Tools können Absätze umschreiben, Datenpunkte zusammenfassen oder Layout-Vorschläge basierend auf der Absicht Ihrer Inhalte unterbreiten. Damit ist es besonders nützlich für Vertriebs- und Marketing-Teams, die schnelle, datengestützte Präsentationen vorbereiten.

Team-Mitglieder haben außerdem die Möglichkeit, Folien in Echtzeit gemeinsam zu bearbeiten, Kommentare zu hinterlassen und Designs gemeinsam anzupassen.

Plus die besten KI-Features

Lässt sich direkt in Google Slides integrieren und unterstützt native KI innerhalb des Workspaces.

Erstellt, bearbeitet und optimiert Folien mithilfe kontextbezogener KI-Features.

Unterstützt Datenzusammenfassungen, Tonanpassungen und automatische Formatierung für Folientexte.

Ermöglicht Echtzeit-Zusammenarbeit für gemeinsame Präsentationen und Feedback.

Eignet sich gut für schnelle Geschäftsaktualisierungen, Pitch-Decks und Bildungsfolien.

Plus KI-Einschränkungen

Erfordert ein Google Slides-Konto; nicht geeignet für Benutzer, die PowerPoint bevorzugen.

Im Vergleich zu eigenständigen Tools eingeschränkte Offline-Funktionen und Designflexibilität

Komplexe Grafiken oder umfangreiche Datensätze müssen möglicherweise manuell optimiert werden.

Plus KI-Preise

7 Tage lang kostenlose Testversion

Basic: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

Team: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Plus KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Plus KI sagen

Ein Benutzer gab an:

Ich empfehle Plus jedem, der schnell schöne Präsentationen erstellen möchte. Es ist das beste KI-Tool für Google Slides und hat mir viele Stunden Arbeit und Frust erspart.

Ich empfehle Plus jedem, der schnell schöne Präsentationen erstellen möchte. Es ist das beste KI-Tool für Google Slides und hat mir viele Stunden Arbeit und Frust erspart.

🧩 Wissenswertes: Mehr als die Hälfte der Befragten erstellt mittlerweile mindestens einmal pro Woche Präsentationen, und ein großer Teil tut dies sogar mehrmals pro Woche.

4. Tome (am besten geeignet für storybasierte Präsentationen)

via Tome

Tome ist ein storyorientierter KI-Präsentationsersteller für Ersteller, die ihre Folien nicht als Vorlage, sondern als zusammenhängendes und emotional ansprechendes Ganzes gestalten möchten. Er hilft Benutzern dabei, rohe Ideen in strukturierte, visuell ansprechende Präsentationen umzuwandeln.

Sie eignet sich ideal für die Erstellung von Pitch-Decks, Marketingkampagnenvorschlägen und Produktbeschreibungen, bei denen Storytelling genauso wichtig ist wie das Design.

Mit Tome können Sie mit einer Eingabeaufforderung beginnen oder ein Word-Dokument hochladen. Anschließend wird automatisch eine KI-Präsentation mit Titeln, Layouts und Tonvorschlägen generiert. Das integrierte KI-Bildgenerierungs-Feature füllt die Folien mit kontextbezogenen Grafiken, sodass Sie nicht nach Stockbildern suchen oder Elemente manuell entwerfen müssen.

Auch die Zusammenarbeit gestaltet sich mühelos. Benutzer können die Reihenfolge der Folien anpassen, Abschnitte umschreiben oder Grafiken durch eigene Bilder ersetzen, während Teamkollegen in Echtzeit gemeinsam an der Bearbeitung arbeiten. Jedes Projekt befindet sich in einem gemeinsamen Workspace, und Sie können Präsentationen für die endgültige Lieferung an den Client in Google Slides oder PowerPoint exportieren.

Die besten Features von Tome

Erstellen Sie storybasierte KI-Präsentationen aus kurzen Eingaben oder hochgeladenen Gliederungen.

Nutzen Sie die integrierte KI-Bildgenerierung für sofortige Visualisierungen.

Erstellen Sie interaktive Präsentationen, die Text, Medien und Übergänge nahtlos miteinander verbinden.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, indem Sie gemeinsam die Bearbeitung durchführen und kommentieren.

Exportieren Sie Ihre Präsentationen für den professionellen Einsatz in Google Slides oder PowerPoint.

Einschränkungen

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Folien sind eingeschränkter als bei herkömmlichen Präsentationstools.

Einige exportierte Decks erfordern Format-Anpassungen.

Die vollständige Team-Zusammenarbeit ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Preise für Tome

Tome Plus: 10 $/Monat pro Benutzer

Exklusiv bei Tome: 7 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Tome

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. MagicSlides. App (Am besten geeignet für die schnelle Erstellung von Folien auf Basis von Vorlagen)

MagicSlides.app ist eine KI-gestützte Präsentations-App für Benutzer, die Präsentationen direkt in Google Slides erstellen möchten, ohne ein zusätzliches Tool zu benötigen.

Ihre Stärke liegt darin, wie schnell sie aus einer kurzen Eingabe gut strukturierte Präsentationen erstellt. Damit ist sie eine der besten KI-Präsentationsersteller für Studenten, Marketing-Teams und Fachleute, die schnelle Ergebnisse ohne Qualitätseinbußen benötigen.

Das Tool wird als Seitenleiste in Google Slides ausgeführt. Benutzer geben ein Thema ein, wählen einen Ton und einen visuellen Stil aus, und das System generiert eine vollständige Präsentation mit Text, Titeln und Layouts.

Die MagicSlides-App eignet sich auch hervorragend für erste Entwürfe. Ein Content-Manager, der beispielsweise die Quartalsergebnisse zusammenfasst, kann wichtige Punkte in das Tool einfügen, woraufhin dieses automatisch eine Foliensequenz mit formatierten Überschriften und Gesprächspunkten erstellt. Benutzer können Farben verfeinern, Formulierungen bearbeiten oder die fertige Präsentation sofort exportieren – alles innerhalb von Google Slides.

Die besten Features der MagicSlides-App

Erstellen Sie vollständige Präsentationen direkt in Google Slides.

Verwandeln Sie Gliederungen oder Zusammenfassungen sofort in ausgefeilte Folien.

Wählen Sie aus mehreren Themen für professionelle Präsentationen.

Bearbeiten und exportieren Sie, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen.

Optimieren Sie erste Entwürfe und interne Aktualisierungen für Teams.

Limit der MagicSlides-App

Funktioniert nur mit Google Slides, was die Flexibilität auf anderen Plattformen limitiert.

Die Folienausgabe muss gelegentlich vor der endgültigen Lieferung manuell formatiert werden.

Im Vergleich zu größeren KI-Präsentationstools wie Beautiful.ai weniger fortschrittliche Designautomatisierung.

Preise für die MagicSlides-App

Free

Unverzichtbar: 8 $/Monat

Pro: 16 $/Monat

Premium: 29 $/Monat

MagicSlides. App-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über MagicSlides sagen. App

Ein Rezensent freigab :

Ich habe Magicslides zum Erstellen von KI-basierten Präsentationen ausprobiert. Das Tool eignet sich gut zum Erstellen schneller Entwürfe für Folien, aber es gibt definitiv noch Verbesserungspotenzial.

Ich habe Magicslides zum Erstellen von KI-basierten Präsentationen ausprobiert. Das Tool eignet sich gut zum Erstellen schneller Entwürfe für Folien, aber es gibt definitiv noch Verbesserungspotenzial.

6. Visme (Am besten geeignet für markenbezogene Multimedia-Präsentationen zwischen Teams)

via Visme

Visme ist für Teams gedacht, die mehr als nur Folien benötigen. Sie können Präsentationen, Berichte und One-Pager an einem Ort erstellen, ohne auf Designer warten zu müssen. Legen Sie Ihre Marke einmal fest (Farben, Schriftarten und Logos), und jede Vorlage folgt dieser Vorgabe.

Für wiederkehrende Aufgaben wie Pitch-Decks oder monatliche Reviews duplizieren Sie einfach eine Basisdatei, tauschen Sie Daten aus und sperren Sie Layouts, um Last-Minute-Korrekturen zu vermeiden. Das KI-Tool kann anhand einer Eingabe Entwürfe erstellen und visuelle Elemente vorschlagen. Außerdem erhalten Sie eine umfangreiche Bibliothek mit Diagrammen, Animationen und kurzen Videos, um komplexe Themen anschaulich zu erklären.

Wenn Sie erledigt haben, exportieren Sie Ihre Präsentation in Google Slides, PowerPoint oder PDF oder geben Sie einen nachverfolgbaren Link frei. Content-Teams können Inhalte im selben Workspace erstellen und verteilen, anstatt zwischen verschiedenen Tools hin- und herzuwechseln.

Die besten Features von Visme

Setzen Sie Marken-Kits in allen Vorlagen durch, damit jede Folie dem Markenimage entspricht.

Erstellen Sie mit dem /AI-Präsentationsersteller erste Entwürfe aus Eingabeaufforderungen und verfeinern Sie anschließend Layouts und Medien.

Erstellen Sie Datenberichte mit Diagrammen, Animationen und Videos für professionelle Präsentationen.

Exportieren Sie in mehrere Formate und übertragen Sie Dateien für Teams, die Google Slides oder PowerPoint verwenden, auf Google Drive.

Verwenden Sie Layouts für wiederkehrende Berichte und Pitch-Decks wieder, um über Quartale hinweg Zeit zu sparen.

Einschränkungen von Visme

Auch bei erweiterten Designsteuerungen können nach Entwürfen von /AI noch manuelle Anpassungen erforderlich sein.

Ein umfangreicher Funktionsumfang kann für Teams, die nur einen einfachen Foliengenerator benötigen, überladen wirken.

Einige Export-Workflows sind auf externe Apps oder die endgültige Formatierung in Office-Paketen angewiesen.

Preise von Visme

Basic: Kostenlos

Starter: 12,25 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24,75 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung ab 10 Benutzern

Bewertungen und Rezensionen zu Visme

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

Was Benutzer über Visme sagen

Ein G2-Rezensent sagt:

Visme ist ein Anbieter, der einen großen Bereich an benutzerfreundlichen Vorlagen bietet, die sowohl kreativ als auch einfach zu navigieren sind. Es ist ein ausgezeichnetes, benutzerfreundliches tool mit zahlreichen Vorlagen zum Erstellen von Videos, Präsentationen und Infografiken.

Visme ist ein Anbieter, der einen großen Bereich an benutzerfreundlichen Vorlagen bietet, die sowohl kreativ als auch einfach zu navigieren sind. Es ist ein ausgezeichnetes, benutzerfreundliches tool mit zahlreichen Vorlagen zum Erstellen von Videos, Präsentationen und Infografiken.

7. Beautiful. KI (Am besten geeignet für automatisiertes Design und Markenkonsistenz)

Beautiful. ai ist für Teams gedacht, die ausgefeilte Folien ohne Mikromanagement der Designelemente wünschen. Es bietet Automatisierung für Layout, Abstände und Ausrichtung, während Sie Text, Bilder oder Diagramme hinzufügen, sodass Ihre Präsentationen mit sehr geringem Aufwand sauber aussehen.

Beginnen Sie mit einer intelligenten Folie, und das Layout passt sich automatisch an, um ausgewogen zu bleiben. Die KI schlägt Ihnen auch das richtige visuelle Format für Ihre Inhalte vor, was besonders für Pitch-Decks, Clients-Berichte und Führungsupdates nützlich ist.

Die Markenkontrolle ist integriert. Administratoren können Schriftarten, Farben und die Platzierung des Logos sperren, um sicherzustellen, dass alle Präsentationen dem Markenimage entsprechen. Die Lösung ist mit Google Drive, Dropbox und Slack kompatibel und ermöglicht so eine einfache Freigabe. Nach Erledigung können Sie Ihre Präsentation als PowerPoint- oder PDF-Datei exportieren.

Die besten Features von Beautiful.KI

Automatisieren Sie Designanpassungen durch intelligente Vorlagen.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Marke mit festgelegten Farben, Schriftarten und Logo-Positionen.

Schlagen Sie mithilfe integrierter KI-Features geeignete Layouts vor.

Integrieren Sie Google Drive, Slack und Dropbox, um Dateien freizugeben.

Exportieren Sie fertige Präsentationen in PowerPoint- oder PDF-Formate.

Einschränkungen von Beautiful.KI

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Teams, die eine manuelle Foliengestaltung bevorzugen

Einige erweiterte Features erfordern einen Pro- oder Team-Plan.

Offline-Bearbeitung wird nicht unterstützt.

Beautiful. KI-Preise

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Teams : 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Beautiful. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was Benutzer über Beautiful.ai sagen

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich mag den KI-Bot, der schöne Folien mit großartigen Grafiken erstellt. Damit kann man in kurzer Zeit eine ganze Präsentation erstellen. Er ist besser als andere Plattformen, da er zahlreiche Vorlagen bietet und sehr genau ist. Die Vorschläge zur Kürzung oder Änderung des Textes sind ebenfalls ein Pluspunkt.

Ich mag den KI-Bot, der schöne Folien mit großartigen Grafiken erstellt. Damit kann man in kurzer Zeit eine ganze Präsentation erstellen. Er ist besser als andere Plattformen, da er zahlreiche Vorlagen bietet und sehr genau ist. Die Vorschläge zur Kürzung oder Änderung des Textes sind ebenfalls ein Pluspunkt.

8. GenPPT (Am besten geeignet für die Erstellung datengesteuerter KI-Präsentationen)

via GenPPT

GenPPT ist für alle, die Daten klar und verständlich präsentieren möchten, ohne sich mit Folien herumschlagen zu müssen. Laden Sie eine Tabelle oder eine kurze Zusammenfassung hoch, und innerhalb weniger Minuten wird daraus eine fertige Präsentation mit Diagrammen, Erkenntnissen und Text auf den Folien.

Diese Alternative zu Gamma KI eignet sich besonders für Analysten, Pädagogen und Geschäftsteams. Wählen Sie einen Präsentationstyp wie Vertriebsleistung, Marketingüberblick oder Investorenübersicht, und Ihre Daten werden in übersichtliche Abschnitte mit den passenden Grafiken unterteilt.

Wenn es Zeit zum Freigeben ist, exportieren Sie Ihre Präsentation in PowerPoint, PDF oder Google Slides. Sie können Diagramme spontan anpassen, sodass sowohl Genauigkeit als auch Design auf Kurs bleiben.

Die besten Features von GenPPT

Konvertieren Sie Datenblätter und Berichte automatisch in vollständige Präsentationen.

Erstellen Sie mit minimalem manuellem Aufwand visuelle Elemente für Folien wie Diagramme, Grafiken und KPIs.

Unterstützt den Export in PowerPoint und Google Slides für flexible Bearbeitung.

Fügen Sie KI-Zusammenfassungen und Erkenntnisse hinzu, um Trends automatisch hervorzuheben.

Benutzerdefinierte Schriftarten, Layouts und Farben passen Sie an das Erscheinungsbild Ihrer Marke an.

Limitierungen von GenPPT

Im Vergleich zu designorientierten Tools eingeschränkte kreative Gestaltungsmöglichkeiten

Eignet sich am besten für datengesteuerte Präsentationen, weniger für Inhalte, bei denen das Storytelling im Vordergrund steht.

Gelegentliche Genauigkeitsprüfungen sind für KI-generierte Analysen erforderlich.

Preise für GenPPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu GenPPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über GenPPT sagen

Ein Benutzer sagt:

Brillante KI-Präsentation, die die perfekte Balance zwischen technischer Tiefe und Zugänglichkeit gefunden hat. Anschauliche Beispiele und eine mitreißende Vortragsweise machten komplexe Konzepte leicht verständlich. Die Mischung aus praktischen Anwendungen und zukünftigen Implikationen hielt alle Zuhörer bei Laune.

Brillante KI-Präsentation, die die perfekte Balance zwischen technischer Tiefe und Zugänglichkeit gefunden hat. Anschauliche Beispiele und eine mitreißende Vortragsweise machten komplexe Konzepte leicht verständlich. Die Mischung aus praktischen Anwendungen und zukünftigen Implikationen hielt alle Zuhörer bei Laune.

9. Twistly KI (Am besten geeignet für visuelles Storytelling und Markenpräsentationen)

via Twistly KI

Twistly KI ist für Teams gedacht, die Präsentationen wie eine visuelle Geschichte und nicht wie eine Ansammlung von Unternehmensfolien gestalten möchten. Geben Sie einen kurzen oder langen Bericht ein, und Twistly KI verwandelt ihn in eine bildgesteuerte Präsentation, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Die Erstellung ist ganz einfach. Fügen Sie Ihren Text ein, und Twistly gleicht Layout, Typografie und Flow automatisch an. Es wählt Farbpaletten, Übergänge und Symbole aus, die zum Thema passen, und erstellt dann Folien mit bearbeitbarem Text, Stock-Bildern und KI-Bildern, die zu Ihrer Marke passen.

Diese Alternative zu Gamma KI eignet sich gut für Exporte aus Google Slides, wenn Sie zusätzliche Kontrolle beim Fertigstellen wünschen. Teams können gemeinsam bearbeiten, Feedback in Echtzeit hinterlassen und Logos, Schriftarten und Farben in einer gemeinsamen Asset-Bibliothek speichern, sodass jedes neue Deck dem Markenauftritt entspricht.

Die besten Features von Twistly KI

Konvertieren Sie Dokumente oder Gliederungen in designorientierte KI-Präsentationen.

Erstellen Sie KI-Bilder, die zum Kontext der Folie und zur Markenidentität passen.

Wenden Sie automatische Layouts und Übergänge für visuelle Konsistenz an.

Speichern Sie Markenelemente und Vorlagen zur teamweiten Wiederverwendung.

Exportieren Sie Ihre Präsentation zur endgültigen Bereitstellung in Google Slides oder PowerPoint.

Einschränkungen von Twistly KI

Eingeschränkte Analysen oder Nachverfolgung des Engagements bei geteilten Decks

Die Bearbeitung fortgeschrittener Designs kann außerhalb des KI-Flows zeitaufwändig sein.

Erfordert eine stabile Verbindung für das Rendern bildlastiger Folien.

Preise für Twistly KI

Kostenlose Testversion

Starter: 4,99 $/Monat

Twistly KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Twistly KI sagen

Eine Rezension sagt:

Es ist erstaunlich, wie schnell einfache Texte in ansprechende Folien umgewandelt werden. Die Integration funktioniert perfekt und ist viel besser und schneller als die üblichen browserbasierten tools. Ich muss nicht zwischen Registerkarten wechseln und Dateien exportieren.

Es ist erstaunlich, wie schnell einfache Texte in ansprechende Folien umgewandelt werden. Die Integration funktioniert perfekt und ist viel besser und schneller als die üblichen browserbasierten tools. Ich muss nicht zwischen Registerkarten wechseln und Dateien exportieren.

10. Zoho Show (Am besten geeignet für die gemeinsame Verwaltung von Präsentationen)

über Zoho Show

Zoho Show ist ein browserbasiertes Präsentationstool für Teams, denen Zusammenarbeit und einfacher Zugriff wichtig sind. Sie können Präsentationen an derselben Stelle wie Ihre Dokumente und Tabellen erstellen, bearbeiten und präsentieren, was es besonders für kleine Unternehmen und Remote-Teams geeignet macht.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kommentaren und Nachverfolgung der Änderungen zusammen. Beginnen Sie mit anpassbaren Vorlagen oder importieren Sie eine PowerPoint-Datei und verfeinern Sie diese. Die KI-Formatierung hilft bei der Ausrichtung, dem Abstand und sauberen Layouts, sodass die Folien mit minimalem Aufwand bereit sind, freigegeben zu werden.

Exportieren Sie in PPTX, PDF oder HTML und geben Sie Links für schnelle Überprüfungen frei. Sie können sogar live über den Browser präsentieren und Folien aus der Ferne steuern, während die Zuschauer mitverfolgen. Wenn Sie Zoho bereits verwenden, lässt es sich in WorkDrive und Zoho CRM integrieren, sodass Inhalte und Übergaben in einem Workflow bleiben.

Die besten Features von Zoho Show

Unterstützen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit mit Kommentaren und gemeinsamer Bearbeitung.

Importieren und verfeinern Sie PowerPoint-Dateien mit vollständiger Kompatibilität.

Automatische Ausrichtung und Formatierung von Folien mithilfe der KI-Layoutoptimierung

Hosten Sie Live-Präsentationen direkt im Browser mit Fernsteuerung.

Exportieren Sie in verschiedene Formate, darunter PPTX, PDF und HTML.

Limitierungen von Zoho Show

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu neueren Plattformen für KI-Präsentationen veraltet wirken.

Weniger erweiterte Animations- und Medienoptionen als bei Mitbewerbern

Preise für Zoho Show

Free

Professional-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zoho Show Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was Benutzer über Zoho Show sagen

Ein G2-Rezensent schreibt:

Zoho Show ist einfach zu bedienen und funktioniert hervorragend auf jedem Gerät – insbesondere auf Mobilgeräten, was sich perfekt für schnelle Bearbeitungen unterwegs eignet. Die integrierte Google-Bildersuche beschleunigt die visuelle Erstellung, und PowerPoint-Importe behalten das ursprüngliche Format bei, was die Zusammenarbeit reibungslos macht.

Zoho Show ist einfach zu bedienen und funktioniert hervorragend auf jedem Gerät – insbesondere auf Mobilgeräten, was sich perfekt für schnelle Bearbeitungen unterwegs eignet. Die integrierte Google-Bildersuche beschleunigt die visuelle Erstellung, und PowerPoint-Importe behalten das ursprüngliche Format bei, was die Zusammenarbeit reibungslos macht.

🤔 Wussten Sie schon: Laut einer Umfrage geben mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer weltweit an, dass sie im letzten Jahr KI bei der Arbeit eingesetzt haben, und etwa 14 % nutzen generative KI täglich.

Häufige Fehler beim Wechsel von Gamma KI

Der Wechsel von Gamma AI zu einem neuen KI-Präsentationsersteller kann sich wie ein schnelles Upgrade anfühlen, aber viele Teams überstürzen den Prozess und verlieren Zeit mit der Neuformatierung oder dem Umgewöhnen. Das Ziel ist nicht nur, ein anderes tool zu finden, sondern einen reibungsloseren, zuverlässigeren Workflow aufzubauen, der den Anforderungen Ihres Teams in Bezug auf Inhalte und Zusammenarbeit entspricht.

Im Folgenden finden Sie die häufigsten Fallstricke, mit denen Teams konfrontiert sind, und wie Sie diese vermeiden können.

Entscheidung allein aufgrund des Preises und Ignorieren der Exportgenauigkeit

Ein günstigeres KI-Slide-Tool ist kein Gewinn, wenn jeder Export fehlschlägt. Viele Teams entdecken Layout-Probleme, Schriftartersetzungen oder fehlende Grafiken erst, nachdem sie bereits migriert sind.

✅ Lösung: Bevor Sie committen, erstellen Sie eine kleine „Stresstest“-Präsentation mit Diagrammen, Markenfarben, benutzerdefinierten Schriftarten und Animationen und exportieren Sie diese dann nach PowerPoint, Google Slides und PDF.

Überprüfen Sie, wie genau die exportierte Datei mit der Bildschirmversion übereinstimmt und wie viel Bereinigung erforderlich ist. Wenn Ihr Team mit bearbeitbaren PPTX- oder Google Slides-Dateien arbeitet, sollte die Exportgenauigkeit ein Muss sein und kein Nice-to-have.

Unter der Annahme, dass die KI-Generierung der einzige Faktor ist, werden Branding und Zusammenarbeit vernachlässigt.

Es ist verlockend, das tool zu wählen, das den auffälligsten ersten Entwurf generiert. Das Problem tritt jedoch später zutage, wenn jede Präsentation manuell angepasst werden muss, um den Markenrichtlinien zu entsprechen, oder wenn Teams keinen gemeinsamen Ort haben, um Änderungen zu überprüfen.

✅ Lösung: Wenn Sie Alternativen zu Gamma KI evaluieren, schauen Sie über „Prompt to Slides” hinaus. Prüfen Sie, ob Sie Marken-Kits sperren, gemeinsam genutzte Assets speichern und Kommentare, Genehmigungen und Versionen an einem Ort aufbewahren können. Ein guter KI-Präsentationsersteller sollte die wöchentliche Zusammenarbeit Ihres Teams unterstützen und nicht nur in den ersten fünf Minuten beeindrucken.

Migrieren Sie Präsentationen, ohne den Workflow oder die Vorlagen anzupassen.

Ein weiterer häufiger Fehler besteht darin, alte Gamma-Präsentationen in das neue Tool zu ziehen und zu hoffen, dass sie „einfach funktionieren“. Verschiedene Plattformen behandeln Layouts, Abstände und Schriftarten auf ihre eigene Weise, sodass kopierte und eingefügte Folien schnell zu unübersichtlichen, inkonsistenten Präsentationen werden.

✅ Lösung: Betrachten Sie den Wechsel als Chance, Ihr Folien-System zu überdenken. Beginnen Sie damit, eine kleine Auswahl wiederverwendbarer Master-Vorlagen innerhalb der neuen Plattform zu entwerfen, die auf Ihre Marke und gängige Anwendungsfälle wie Verkaufspräsentationen, QBRs oder interne Überprüfungen abgestimmt sind.

Sobald diese getestet und genehmigt sind, erstellen Sie Ihre am häufigsten verwendeten Präsentationen mithilfe dieser Vorlagen neu oder migrieren Sie sie, damit künftig alles einheitlich wirkt.

Selbst intuitive KI-Tools verfügen über neue Eingabeaufforderungen, Einstellungen und Exportfunktionen. Teams unterschätzen oft den Zeitaufwand für die Einarbeitung, was zu einer uneinheitlichen Nutzung und vielen „Wie mache ich das noch mal?“-Momenten führt.

✅ Lösung: Planen Sie kurze Onboarding-Sitzungen für verschiedene Rollen: Autoren zu Eingabeaufforderungen und Struktur, Designer zu Layout-Steuerelementen und Manager zu Genehmigungs-Flows und dem Freigeben.

Legen Sie gleichzeitig frühzeitig die Governance fest, indem Sie klären, wem die Vorlagen gehören, wer die Markeneinstellungen ändern darf und wie Daten und Exporte gespeichert werden. Ein paar Stunden strukturiertes Setup zahlen sich später in schnelleren, zuverlässigeren Präsentationen aus.

Wenn Sie noch nach Optionen außerhalb der wichtigsten Gamma-AI-Alternativen suchen, finden Sie hier drei KI-gestützte Präsentationstools, die aufgrund ihrer einzigartigen Workflows und kreativen Automatisierung Aufmerksamkeit erregen:

Sendsteps.ai: Ein Präsentationsersteller, der KI-generierte Inhalte mit Interaktivität für das Publikum kombiniert. Er hilft Benutzern dabei, in wenigen Minuten ansprechende Präsentationen und Echtzeit-Umfragen zu erstellen, ideal für Pädagogen und Unternehmensschulungsleiter, die das Engagement steigern möchten.

Decktopus KI: Decktopus wurde für vielbeschäftigte Fachleute entwickelt und generiert automatisch intelligente Folien, Notizen für Redner und Design-Layouts. Es eignet sich hervorragend für Vertriebs- und Marketing-Teams, die Zeit bei der Vorbereitung ausgefeilter, markengerechter Pitch-Decks sparen möchten.

Gamma SlidesGPT: Ein schnelles KI-Präsentationstool ohne Anmeldung, das Word-Dokumente oder Ideenvorschläge sofort in bearbeitbare Google Slides-Präsentationen umwandelt. Perfekt für alle, die mit minimalem Aufwand schöne Ergebnisse erzielen möchten.

ClickUp betritt die Bühne

Beim Wechsel der Präsentationstools geht es nicht nur darum, Folien zu erstellen, sondern darum, neu zu überdenken, wie Ideen zum Leben erweckt werden. Ganz gleich, ob Sie schnelle KI-Präsentationsersteller wie Plus AI oder designorientierte Präsentationssoftware wie Visme bevorzugen, das Ziel bleibt dasselbe: weniger Bastelei, mehr Storytelling.

Achten Sie bei der Auswahl Ihrer nächsten Gamma-KI-Alternative auf Tools, die über Vorlagen hinausgehen – solche, die Collaboration-Tools, anpassbare Vorlagen und KI-Features kombinieren, die Ihre Marke tatsächlich verstehen.

Die beste Alternative ist die, die Ihre Kreativität heute unterstützt und morgen mit Ihrem Team mitwächst.

Hier zeichnet sich ClickUp aus. Es stellt die Verbindung zwischen Docs, Whiteboards und ClickUp Brain her, sodass Sie Ideen an einem Ort planen, schreiben und präsentieren können. Von der Gliederung mit Talk to Text bis zur Verfeinerung mit KI-gestützten Erkenntnissen hilft Ihnen ClickUp, Zeit zu sparen und gleichzeitig wirklich herausragende Folien zu erstellen.

Wenn Sie bereit sind, intelligentere und prägnantere Präsentationen zu erstellen, probieren Sie ClickUp noch heute kostenlos aus und verwandeln Sie jede Idee in etwas, das es wert ist, gezeigt zu werden.

Häufig gestellte Fragen

Viele Alternativen zu Gamma AI konzentrieren sich eher auf Workflow und Markenkontrolle als nur auf Web-First-Präsentationen. Tools wie Plus AI und MagicSlides laufen beispielsweise nativ in Google Slides oder PowerPoint, sodass die KI-Erstellung, Bearbeitung und Zusammenarbeit in dem von Ihrem Team bereits verwendeten Präsentationsprogramm erfolgen. Andere, wie Visme und Beautiful. ai, legen den Schwerpunkt auf erweiterte Features zur Markensteuerung wie Marken-Kits, gesperrte Schriftarten/Farben und gemeinsam genutzte Asset-Bibliotheken sowie umfangreiche Multimedia-Exportoptionen. Plattformen wie ClickUp gehen über die reine Folienerstellung hinaus, indem sie KI mit Aufgaben, Dokumenten, Whiteboards und Dashboards kombinieren, sodass Sie den gesamten Präsentations-Workflow (nicht nur die fertige Präsentation) an einem Ort verwalten können.

Ja. Gamma unterstützt in seinen kostenpflichtigen Plänen den Export nach PowerPoint (PPTX), PDF, PNG und Google Slides, sodass Sie Ihre Präsentationen zur weiteren Bearbeitung in Standard-Präsentationstools übertragen können. In Notizen wird angemerkt, dass die meisten Layouts recht gut übertragen werden, komplexe Designs jedoch nach dem Export möglicherweise in PowerPoint oder Slides leicht überarbeitet werden müssen.

Ja, mehrere KI-Präsentationstools bieten kostenlose Tarife oder Testversionen mit Funktionen, die mit dem Kernprozess „Prompt-to-Deck” von Gamma vergleichbar sind. 1. MagicSlides und Presentations. AI bieten beide Free-Pläne für die Erstellung von KI-gestützten Folien direkt in oder für Google Slides/PowerPoint. Zoho Show bietet ebenfalls einen kostenlosen Plan für kollaborative browserbasierte Präsentationen mit KI-gestützter Formatierung. 2. Wenn Sie den gesamten PräsentationsWorkflow (Ideen → Inhalte → Überprüfungen → Aufgaben) verwalten möchten, bietet ClickUp einen Free Forever-Plan mit Whiteboards, Dokumenten, Aufgaben und Dashboards, und Sie können ClickUp Brain als KI-Ebene über kostenpflichtige Add-Ons hinzufügen.

Es gibt keinen eindeutigen „Gewinner“, aber einige Tools heben sich je nach Ihren Prioritäten besonders hervor: 1. Presentations. AI positioniert sich ganz klar auf automatische Markensynchronisierung (Logos, Farben, Schriftarten) und „hochauflösende PowerPoint-Exporte ohne Layout-Probleme“, was besonders dann von Vorteil ist, wenn eine markensichere PPTX-Übergabe Ihre Priorität hat. 2. Visme konzentriert sich auf Marken-Kits, wiederverwendbare Vorlagen und Multimedia-Exporte (PPTX, PDF, Weblinks) und eignet sich daher gut für Marketing- und Design-Teams, die eine strenge Markenkontrolle über viele Formate hinweg benötigen. 3. Beautiful. ai bietet gesperrte Markeneinstellungen und intelligente Folien, die das Layout automatisch anpassen und dennoch sauber in PowerPoint oder PDF exportieren. 4. Wenn Ihnen die Markenkonsistenz auf Prozessebene (Inhalt, Freigaben, Dokumente als Quelle der Wahrheit) wichtiger ist als der Folien-Renderer selbst, ist ClickUp eine gute Wahl, da es Texte, Assets und Richtlinien zentralisiert, während Sie die endgültigen Präsentationen weiterhin über Google Slides oder PowerPoint exportieren können.

Beginnen Sie damit, einige repräsentative Gamma-Decks in PPTX oder Google Slides zu exportieren und zu testen, wie sie in Ihrem ausgewählten Tool aussehen, um etwaige Probleme im Layout oder bei den Schriftarten frühzeitig zu erkennen. Erstellen Sie dann eine kleine Auswahl an Master-Vorlagen nativ in der neuen Plattform (Pitch, QBR, Bericht), anstatt alle alten Folien zu kopieren und einzufügen. Definieren Sie einen einfachen Flow für die Platzierung von Briefings, KI-Generierung, Design und Freigaben in Ihrem neuen Stack und dokumentieren Sie diesen. Führen Sie abschließend kurze Sitzungen für Autoren, Designer und Genehmiger durch, damit die Eingabeaufforderungen, Markenkontrollen und Exporteinstellungen klar sind, bevor Sie das System in Live-Projekten einsetzen.