Zoom vs. ClickUp SyncUp: Was passt am besten zu Ihrem Team?

Es ist 9:55 Uhr. Ihr Team nimmt an einem Zoom-Anruf teil. Entscheidungen werden getroffen. Aktionspunkte werden verteilt. Eine halbe Stunde später kopieren Sie Notizen in Aufgaben-Boards und leiten Links weiter, damit nichts übersehen wird.

Hier kommt die Weggabelung. Zoom ist eine führende Videokonferenzplattform für Videoanrufe und zuverlässige Bildschirmfreigabe. ClickUp SyncUp ist näher an der Arbeit angesiedelt. Sie können Meetings planen, Meeting-Notizen erfassen und den Auslöser für die automatische Erstellung von Aufgaben auslösen, die mit Aufgaben und Eigentümern verknüpft sind.

Diese Funktion ist aus gutem Grund wichtig. Der Work Trend Index von Microsoft zeigt, dass der durchschnittliche Mitarbeiter 57 % seiner Zeit mit Meetings, E-Mails und Chatten verbringt. Das ist eine Menge Kommunikation, die schnell in Taten umgesetzt werden muss.

Dieser Leitfaden vergleicht Zoom und ClickUp SyncUp, damit Remote-Teams das für ihre täglichen Aktivitäten passende Tool auswählen können, unabhängig davon, ob sie erstklassige Anrufe oder Meetings wünschen, die nahtlos in die Arbeit übergehen.

Zoom vs. ClickUp SyncUp auf einen Blick

Wenn Sie Zoom und ClickUp SyncUp vergleichen, entscheiden Sie sich eigentlich zwischen einer eigenständigen Videokonferenzplattform und einer Meeting-Ebene, die in Ihrem Projektmanagement-Workspace integriert ist.

Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Features, Möglichkeiten zur Erstellung von Aufgaben und andere erweiterte Features:

Feature ClickUp SyncUp Zoom Meetings Kernfokus In ClickUp als Teil eines konvergenten KI-Workspaces für Projektmanagement und Teamkommunikation integriert. Eigenständige Video-Konferenzplattform zum Hosten und Teilnehmen an Online-Meetings und Webinaren Tägliche StandUp-Meetings und Projekt-Updates Starten Sie SyncUps aus Listen, Ansichten oder Aufgaben, damit Teams Boards überprüfen, Aufgaben aktualisieren und an einem Ort kommunizieren können. Führen Sie HD-Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe und Chatten durch, aber Boards und Tracker befinden sich in der Regel in einem separaten Projekt-Tool. Aufgaben- und Projektmanagement Vollständige Hierarchie für Aufgaben und Projekte mit Eigentümern, Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten, Dashboards und automatischer Erstellung von Aufgaben aus Meetings Keine native Projektverwaltung; Aktionspunkte aus Zoom-Meetings müssen in externen Tools erstellt werden. Meeting-Notizen und automatisierte Aktionspunkte ClickUp Brain und AI Notetaker erstellen Zusammenfassungen, durchsuchbare Transkripte und Aufgaben, die direkt mit Dokumenten und Ansichten verknüpft sind. Zoom KI Companion erstellt Zusammenfassungen und schlägt Elemente vor, die noch in die Projekt-Tools übernommen werden müssen. Bildschirmfreigabe und Bildschirmaufzeichnungen Freigeben Sie Ihren Bildschirm in SyncUps und speichern Sie SyncUps und Clips im Clips Hub mit Transkripten und Kommentaren, die mit Aufgaben verknüpft sind. Freigeben Sie Bildschirme in Zoom-Meetings und zeichnen Sie Sitzungen auf lokalen oder Cloud-Speichern auf, um dann separat Links freizugeben. Terminplanung und Integrationen Planen Sie Meetings, in denen Sie Ihre Arbeit verwalten, und nutzen Sie die ClickUp-Zoom-Integration, um Zoom-Meetings aus Aufgaben heraus zu starten. Planen Sie Zoom-Meetings über die Zoom-App oder Kalenderintegrationen und fügen Sie Zoom-Links zu Google- oder Outlook-Ereignissen hinzu. Berichterstellung und Sichtbarkeit nach Meetings Dashboards zeigen in Echtzeit, wie sich durch Meetings bedingte Änderungen auf die Workload, den Burndown und die Lieferung auswirken. Die Analysen konzentrieren sich auf die Nutzung und Qualität der Meetings, nicht auf die Projektergebnisse oder den Erfolg des Sprints. Am besten geeignet für Teams, die SyncUp-Features, Besprechungsnotizen und automatisierte Erstellung von Aufgaben in Verbindung mit Projektmanagement in einem Workspace nutzen möchten. Teams, die eine vertraute Alternative zu persönlichen Meetings und schnellen Videoanrufen über verschiedene Geräte hinweg benötigen.

Was ist ClickUp?

Bleiben Sie organisiert, arbeiten Sie schneller und verwalten Sie alle Aufgaben an einem Ort mit ClickUp.

ClickUp ist ein konvergierter KI-Arbeitsbereich, der Aufgaben, Dokumente, Chats, Meetings und KI an einem Ort zusammenführt, sodass Teams planen, ausführen und für die Berichterstellung verantwortlich sind, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen.

Stellen Sie sich einen Abteilungsleiter vor, der eine funktionsübergreifende Einführung durchführt.

Aktualisierungen erscheinen live im Zoom-Chat, Follow-ups landen im Posteingang und die neuesten Änderungen am Projektumfang sind in den persönlichen Notizen eines Mitarbeiters vergraben. Jeder Wechsel kostet Konzentration und erschwert es, den Überblick über die tatsächlichen Fortschritte zu behalten.

ClickUp wurde entwickelt, um diese Ausbreitung der Arbeit zu reduzieren, indem alles in einem einzigen Workspace miteinander verbunden bleibt.

Mit ClickUp SyncUp und ClickUp Meetings können Teams schnelle Videoanrufe aus denselben Listen und Aufgaben starten, die sie bereits verwenden, Notizen zu Meetings im Kontext erfassen und Entscheidungen direkt mit Eigentümern und Fristen verknüpfen.

ClickUp AI Notetaker und ClickUp Brain wandeln diese Unterhaltungen dann in Zusammenfassungen und Aktionspunkte um, sodass aus „wir haben darüber gesprochen” automatisch „es ist im System” wird.

Wenn Sie für größere Besprechungen oder externe Anrufe weiterhin auf Zoom angewiesen sind, können Sie mit der ClickUp-Zoom-Integration Zoom-Meetings aus ClickUp Aufgaben, Dokumenten-Dateien und Chat starten oder daran teilnehmen und den Teilnahme-Link und die Aufzeichnung als Anhang an die Arbeit anhängen.

Ein Benutzer brachte es auf den Punkt:

Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Ansichten, Dashboards und Felder zu erstellen, ist fantastisch. Ich schätze auch den breiten Bereich an Features, von Aufgabenmanagement und Zeiterfassung bis hin zur Zusammenarbeit an Dokumenten und Zielsetzung. Es ist wirklich ein All-in-One-Workspace.

Kundenbewertungen und Rezensionen:

G2 : 4,7/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

ClickUp-Features

So helfen die Features von ClickUp Remote-Teams dabei, „Anrufen, Notizen kopieren und später das Board aktualisieren“ durch Meetings zu ersetzen, die direkt in ihren Projektmanagement-Workflows stattfinden.

Feature Nr. 1: ClickUp Chat

Verwandeln Sie Nachrichten in Aufgaben mit ClickUp Chat

ClickUp Chat kombiniert Echtzeit-Messaging und Arbeitsmanagement, sodass Unterhaltungen nie von den Aufgaben abweichen, auf die sie sich beziehen.

Teams können in Kanälen oder Direktnachrichten chatten, Dateien freigeben und jede Nachricht mit einem Klick in ClickUp Aufgaben in eine Aufgabe umwandeln. Dadurch wird sichergestellt, dass Entscheidungen, Dateien und Aktionspunkte im selben Arbeitsbereich bleiben, wodurch sie leichter zu verfolgen und zu finden sind.

Die KI von ClickUp kann auch lange Threads zusammenfassen und Aufgaben aus der Unterhaltung vorschlagen, was besonders nach einem anstrengenden Tag mit vielen Hin- und Her-Nachrichten praktisch ist. Anstatt durch Zoom-Chat-Protokolle oder verstreute Direktnachrichten zu scrollen, erhalten Sie übersichtliche Zusammenfassungen und umsetzbare Aufgaben direkt im ClickUp-Chat.

📌 Beispiel: Ein Produktteam bespricht einen Fehler in einem ClickUp-Chat-Kanal, fügt Screenshots hinzu und einigt sich auf die Fehlerbehebung. Der Produktmanager wandelt die Nachricht in eine Aufgabe in ClickUp um, weist sie einem Ingenieur zu und legt ein Fälligkeitsdatum fest. Wenn die Fehlerbehebung abgeschlossen ist, zeigen der Status der Aufgabe, die Kommentare und die Anhänge den gesamten Verlauf. Sie müssen sich nicht mehr auf alte Chat-Threads verlassen.

Feature Nr. 2: ClickUp SyncUp (und Zoom-Integration)

Verknüpfen Sie Aufgaben und Notizen während Anrufen mit ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp bringt einfache Videoanrufe direkt in Ihren ClickUp-Workspace.

Sie können SyncUp über eine Liste, eine Aufgabe oder einen Chat starten und während des Anrufs weiter in Ihrem ClickUp-Workspace arbeiten.

Bildschirmfreigabe, Kommentare und Aufgabenlinks befinden sich alle an einem Ort, wodurch Statusaktualisierungen und kurze Stand-up-Meetings einfacher durchzuführen und leichter nachzuvollziehen sind. Da SyncUps Teil von ClickUp Chat sind, benötigen Sie keine separate Meeting-App für interne Besprechungen.

Wenn Sie jedoch ein vollwertiges Zoom-Meeting benötigen (z. B. für eine externe Demo oder ein Webinar), können Sie Zoom-Meetings über die Zoom-Integration aus ClickUp Aufgaben, Dokumenten-Dateien und Chat starten.

Die Zoom-Integration von ClickUp bringt Zoom-Anrufe in Ihren ClickUp-Kalender.

Der Beitrittslink wird automatisch als Kommentar zu einer Aufgabe hinzugefügt, die Mitarbeiter und Follower werden benachrichtigt, wenn das Meeting beginnt, und Aufzeichnungslinks können zur einfachen Referenz an dieselbe Aufgabe angehängt werden.

📌 Beispiel: Ein Remote-Entwicklungsteam veranstaltet täglich ein SyncUp aus seiner Sprint-Liste heraus. Während des Calls öffnen sie das Board, überprüfen Blocker und erstellen neue Aufgaben. Für das monatliche Kunden-Webinar startet der CSM ein Zoom-Meeting aus einer ClickUp-Aufgabe heraus, hält dort seine Präsentation und fügt später den Link zur Zoom-Aufzeichnung in dieselbe Aufgabe ein, damit Vertrieb und Support den Call erneut ansehen können, ohne erneut nach dem Link fragen zu müssen.

💡 Interessante Tatsache: Untersuchungen zeigen, dass bis zu ein Drittel aller Meetings unnötig sind und ineffiziente Meetings ein großes Hindernis für die Produktivität darstellen. Tools, die Diskussionen mit Aufgaben verknüpfen, tragen dazu bei, diese Verschwendung zu reduzieren.

Feature Nr. 3: ClickUp Brain und KI Notetaker

Verwenden Sie ClickUp Brain, um aus Ihren Protokollen der Meetings sofortige Zusammenfassungen zu erstellen.

ClickUp Brain und ClickUp AI Notetaker schließen die Lücke zwischen „wir haben darüber gesprochen“ und „es ist im System“.

AI Notetaker kann automatisch an Ihren Meetings teilnehmen, Meeting-Notizen erfassen, wichtige Entscheidungen hervorheben und Aktionspunkte in ClickUp-Aufgaben umwandeln, sobald das Meeting beendet ist (unabhängig davon, ob Sie ein ClickUp SyncUp- oder ein Zoom-Meeting durchgeführt haben).

*Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker, um Meeting-Notizen automatisch zu erfassen und wichtige Entscheidungen hervorzuheben.

Von dort aus kann ClickUp Brain lange Diskussionen zusammenfassen, Eigentümer und Fälligkeitsdaten vorschlagen und Dokumente und Aufgaben aufeinander abstimmen.

Mit ClickUp Brain MAX können Teams die Funktion „Talk to Text” nutzen, um Updates zu diktieren, anstatt sie einzutippen.

Verwenden Sie die Sprach-zu-Text-Funktion von ClickUp Brain MAX, um Notizen und Anweisungen zu diktieren.

Im Durchschnitt geben ClickUp Brain MAX-Benutzer an, dass sie 1,1 Tage pro Woche einsparen, viermal schneller arbeiten als beim Tippen und die Tool-Kosten um bis zu 88 % senken, indem sie mehrere KI-Helfer in einem Workspace kombinieren.

ClickUp Brain MAX läuft auch auf Premium-KI-Modellen wie Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek und Claude. Während Sie sprechen, führt es eine Bearbeitung des Textes hinsichtlich Klarheit und Tonfall durch und liefert dann einen ausgefeilten Text für Dokumente und Aktualisierungen von Aufgaben.

📌 Beispiel: Nach einer funktionsübergreifenden Planungsbesprechung erstellt KI Notetaker eine Zusammenfassung mit Entscheidungen und Aktionspunkten und erstellt dann Aufgaben für Design, Technik und Analyse in den richtigen Listen. Der Projektmanager überprüft schnell die Zusammenfassung, passt zwei Fälligkeitsdaten an und ist erledigt. Es ist nicht notwendig, Stichpunkte aus einer Zoom-Zusammenfassung in ein separates Tool für Projektmanagement zu kopieren.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie jedes Mal ein einheitliches Format für Ihre Zusammenfassungen? Beginnen Sie mit Vorlagen für Notizen, damit Übergaben klar und durchsuchbar bleiben.

Hier finden Sie einen perfekten Leitfaden dazu, wie ClickUp Brain das Notieren von Notizen zu einem Kinderspiel macht:

Preise für ClickUp

📮 ClickUp Insight: In unserer Umfrage gaben 88 % der Teams an, dass sie bereits KI einsetzen, um ihre tägliche Arbeit zu beschleunigen. Kombinieren Sie ClickUp Brain mit SyncUp, um die Dauer von Meetings zu verkürzen, sofortige Zusammenfassungen der Meetings zu erhalten und Entscheidungen in automatisierte Aufgaben umzuwandeln – so landen die nächsten Schritte ohne manuelle Dateneingabe in den ClickUp-Aufgaben.

Was ist Zoom?

Zoom ist eine führende Videokonferenzplattform, die Teams, Kunden und Partner hilft, schnell mit zuverlässiger Video-, Audio- und Bildschirmfreigabe miteinander in Kontakt zu treten.

Zoom Meetings bilden den Kern von Zoom Workplace und bieten Ihnen HD-Video, Chat während des Meetings, Reaktionen und Aufzeichnungen für Alles, von täglichen StandUp-Meetings bis hin zu globalen Webinaren.

via Zoom

An einem typischen Tag könnte ein Projektmanager einen Zoom-Meeting-Link aus Google Kalender aufrufen und seinen Bildschirm freigeben, um eine Roadmap durchzugehen. Die Benutzer können dann auf den Meeting-Chat zugreifen, um schnelle Links zu erhalten, und sich später anhand von Cloud-Aufzeichnungen einen Teil des Meetings noch einmal ansehen.

Darüber hinaus kann Zoom KI Companion Zusammenfassungen von Meetings, Aktionspunkte und Follow-up-Aufforderungen generieren.

Zoom lässt sich auch in beliebte Tools wie Slack, Microsoft Teams und Google Workspace integrieren, sodass Sie Zoom-Meetings planen, Aufzeichnungen freigeben und grundlegende Nachverfolgungen über die Apps durchführen können, die Ihr Team bereits verwendet.

Kundenbewertungen und Rezensionen:

G2: 4,5/5 (54.000+)

Capterra: 4,6 (14.000+)

Zoom-Features

Zoom konzentriert sich darauf, reibungslose Videoanrufe zu ermöglichen und Teams dabei zu helfen, nach diesen Anrufen mit KI-Zusammenfassungen, Aufzeichnungen und Chats auf dem Laufenden zu bleiben.

Feature Nr. 1: KI-Assistent für Notizen und Aktionspunkte

Via Zoom

Der KI-Assistent von Zoom hört während Zoom-Meetings zu und erstellt nach Beendigung des Anrufs eine strukturierte Zusammenfassung des Meetings mit Kapiteln, wichtigen Punkten und vorgeschlagenen Elementen.

Gastgeber können diese Zusammenfassungen auf der Seite „Zusammenfassungen“ in Zoom anzeigen und bearbeiten, sie mit den Teilnehmern freigeben und den Inhalt zum Verfassen von Folge-E-Mails oder internen Updates verwenden.

📌 Beispiel: Ein Customer Success Manager veranstaltet eine vierteljährliche Geschäftsbesprechung. Nach dem Gespräch erstellt AI Companion eine Zusammenfassung mit Entscheidungen und nächsten Schritten. Der Manager nimmt einige Änderungen vor, sendet die Zusammenfassung an den Kunden und übergibt die wichtigsten Aktionspunkte an sein Projektmanagement-Tool, um die Nachverfolgung der Umsetzung zu gewährleisten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie ein spezielles Erfassungstool benötigen, können KI-Notizprogramme für Zoom Sprecher und Themen automatisch mit Tags versehen, um gemeinsam nutzbare Zusammenfassungen zu erstellen.

Feature Nr. 2: Kalender und Terminplanung

Über Zoom

Mit Zoom können Sie ganz einfach Meetings über die Tools planen, die Sie bereits verwenden. Mit Zoom Scheduler und Kalender-Add-Ons können Sie mit wenigen Klicks Ihre Verfügbarkeit veröffentlichen, Buchungslinks freigeben und Zoom-Meeting-Links zu Google Kalender- oder Microsoft 365-Ereignissen verknüpfen.

Die Teilnehmer wählen einen Termin aus, erhalten automatische Erinnerungen und können direkt über ihre Einladung zum Kalender teilnehmen.

📌 Beispiel: Ein Partnermanager sendet einen Scheduler-Link an Clients von Unternehmen. Diese wählen ein Meeting aus, das Ereignis wird mit dem Zoom-Link in beiden Kalendern gespeichert und E-Mail-Erinnerungen werden automatisch versendet – ohne langwierige Rückfragen zur Verfügbarkeit.

💡 Interessante Tatsache: Der Work Trend Index von Microsoft zeigt, dass Mitarbeiter etwa alle zwei Minuten unterbrochen werden – das sind etwa 275 Unterbrechungen pro Tag durch Meetings, E-Mails und Chatten.

Feature Nr. 3: Team-Chat und Zusammenarbeit rund um Anrufe

Über Zoom

Zoom Team Chat bietet Kanäle und Direktnachrichten, über die Teams zwischen Meetings kommunizieren, Dateien austauschen und wichtige Threads anheften können.

Während Zoom-Meetings können die Teilnehmer den Chat, Whiteboards und Anmerkungen während der Freigabe des Bildschirms nutzen, um Entscheidungen in Echtzeit zu klären. Cloud-Aufzeichnungen erfassen dann die Sitzung, sodass jeder, der sie verpasst hat, später nachlesen kann, was passiert ist.

📌 Beispiel: Ein verteiltes Produktteam geht während eines Zoom-Anrufs einen Prototyp durch und erfasst dabei kurze Notizen und Links im Meeting-Chat. Anschließend heften sie den Zusammenfassungs-Thread im Team-Chat an und fügen die Cloud-Aufzeichnung als Anhang hinzu, damit neue Stakeholder sich ohne einen weiteren Anruf auf den neuesten Stand bringen können.

💡 Profi-Tipp: Für reibungslosere Präsentationen und eine einfachere Fehlerbehebung finden Sie in diesem Leitfaden zur Bildschirmfreigabe-Software Tipps zum Setup und Best Practices.

Preise für Zoom

Basic: Kostenlos

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 21,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie die Limite der Pläne und den Speicher für Aufzeichnungen abwägen, hilft Ihnen diese Aufschlüsselung der Zoom-Preise dabei, die Features an Ihr Budget anzupassen.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: Vergleich der Features

Sehen wir uns nun die Features von Zoom und ClickUp SyncUp im Detail an, um herauszufinden, welches Meeting-Tool am besten zu Ihrer täglichen Arbeit passt.

ClickUp

Mit ClickUp SyncUp starten Sie Videoanrufe direkt aus Listen, Ansichten oder Aufgaben. Ihr Sprint-Board, Backlog oder Ihre Roadmap ist bereits zu Beginn des Meetings geöffnet, sodass Sie Status aktualisieren, Mitarbeiter hinzufügen und Fälligkeitsdaten in Echtzeit anpassen können.

Da SyncUps in ClickUp integriert sind, finden Teamkommunikation, Projektmanagement und StandUps im selben Workspace statt und sind nicht über verschiedene Registerkarten verstreut.

Zoom

Zoom wurde in erster Linie für Live-Videoanrufe entwickelt. Teams können Zoom-Meetings mit HD-Video, Bildschirmfreigabe, Breakout-Räumen und Chat veranstalten, was sich gut für Remote-Standups und schnelle Check-ins eignet.

Da Ihre Boards und Tracker jedoch in der Regel in einem anderen Tool gespeichert sind, müssen Sie weiterhin zwischen Zoom und Ihrem System für Projektmanagement hin- und herwechseln, um Aufgaben, Eigentümer und Zeitleisten anzuzeigen.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt bei wiederkehrenden StandUp-Meetings und internen Updates, bei denen Sie Videoanrufe und Projekt-Updates an einem Ort haben möchten.

Funktion Nr. 2: Von Meeting-Notizen zur automatisierten Erstellung von Aufgaben

ClickUp

ClickUp Brain und AI Notetaker helfen Ihnen dabei, Meeting-Notizen ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand in Maßnahmen umzusetzen. AI Notetaker kann an Zoom-Meetings oder SyncUps teilnehmen, intelligente Zusammenfassungen erstellen und Meeting-Notizen mit Aktionspunkten erstellen, die direkt mit ClickUp Aufgaben verknüpft sind.

Von dort aus können Sie mithilfe der Automatisierung Aufgaben erstellen und Verantwortliche zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und Notizen zu Meetings sowie Folgemaßnahmen im selben Workspace speichern.

Zoom

Der KI-Assistent von Zoom kann nach einem Zoom-Meeting Zusammenfassungen erstellen, wichtige Gesprächspunkte hervorheben und Folgeaufgaben vorschlagen.

Diese sind nützlich, um sich an Gesagtes zu erinnern, müssen aber dennoch in Ihr Projektmanagement-Tool übertragen werden, entweder über Integrationen oder manuelles Kopieren und Einfügen. Das fügt einen zusätzlichen Schritt zwischen „wir haben entschieden“ und „dies ist jetzt eine nachverfolgte Aufgabe mit einem Eigentümer“ hinzu.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt aufgrund der automatisierten Aufgaben Erstellung und der Möglichkeit, Besprechungsnotizen, Zusammenfassungen und Aufgaben an einem Ort statt in separaten Apps zu speichern.

Feature Nr. 3: Teamkommunikation und asynchrone Zusammenarbeit

ClickUp

ClickUp kombiniert SyncUps, ClickUp Chat, Dokumente und Whiteboards in einem Workspace. Teams können ein schnelles SyncUp durchführen, mit Threads in ClickUp Chat nachfassen und Nachrichten oder Kommentare mit einem einzigen Klick in Aufgaben umwandeln.

Für die asynchrone Zusammenarbeit können Sie Bildschirmaufzeichnungen mit ClickUp Clips freigeben und Brain lange Updates zusammenfassen lassen. So können sich die Mitarbeiter in ihrer Freizeit auf den neuesten Stand bringen, ohne auf ein weiteres Meeting angewiesen zu sein.

Zoom

Zoom bietet eine starke Zusammenarbeit während des Anrufs: Chatten, Reaktionen, Umfragen und Whiteboards während des Meetings machen Live-Sitzungen interaktiver. Der Zoom Team Chat hält die Unterhaltungen zwischen den Anrufen mit Kanälen und Direktnachrichten am Laufen.

Entscheidungen und Links müssen jedoch weiterhin in Ihre Projektmanagement- und Dokumentations-Tools übertragen werden, was bedeutet, dass der Kontext nach Ende des Meetings verloren gehen kann.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt, weil es Teamkommunikation, asynchrone Updates und Projektmanagement an einem Ort vereint.

Feature Nr. 4: Bildschirmfreigabe und Freigabe von Bildschirmaufzeichnungen

ClickUp

In SyncUp können Sie Ihren Bildschirm direkt aus ClickUp heraus freigeben, um Aufgaben, Dashboards oder Dokumente durchzugehen. Wenn Sie asynchrone Erklärungen benötigen, können Sie mit ClickUp Clips kurze Bildschirm- oder Sprachvideos aufnehmen und diese in Aufgaben, Dokumenten oder Chats teilen.

Alle Clips und SyncUps werden zusammen mit Transkripten und Kommentaren im Clips Hub gespeichert, sodass Bildschirmaufzeichnungen mit den entsprechenden Erläuterungen als Anhänge an die Arbeit angehängt bleiben.

Zoom

Zoom eignet sich hervorragend für Live-Bildschirmfreigaben und Langzeitaufzeichnungen. Sie können Zoom-Meetings auf einem lokalen oder Cloud-Speicher aufzeichnen und den Link an Teilnehmer oder Stakeholder senden. Damit eignet es sich ideal für Demos, Schulungen und Kundengespräche.

Diese Aufzeichnungslinks befinden sich jedoch in der Regel in E-Mails, Chats oder Speichertools und nicht in den Aufgaben oder Projektplänen, für die sie später benötigt werden.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Zoom eignet sich besonders für lange Live-Sitzungen und Webinare, während ClickUp besser dafür geeignet ist, Bildschirmaufzeichnungen direkt innerhalb von Aufgaben und Dokumenten freizugeben.

Funktion Nr. 5: Meetings planen und mit Kalendern arbeiten

ClickUp

Mit ClickUp können Sie Meetings planen, in denen Sie Ihre Arbeit verwalten. Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um Aufgaben und Ereignisse zusammen anzuzeigen, und nutzen Sie dann die ClickUp-Zoom-Integration, um Zoom-Meetings aus Aufgaben heraus zu starten oder Zoom-Links in Aufgabenkommentare einzufügen, wenn ein Anruf beginnt.

Auf diese Weise können Sie Meetings planen, Teilnahmelinks als Anhänge anhängen und die Nachverfolgung der Folgemaßnahmen im selben Projektmanagement-Tool durchführen, anstatt mehrere Kalender zu jonglieren.

Zoom

Zoom lässt sich in Google Kalender, Outlook und andere Terminplanungstools integrieren, sodass Sie Zoom-Links mit einem Klick zu Ereignissen hinzufügen können.

Mit Zoom Scheduler und Buchungslinks können Sie Ihre Verfügbarkeit ganz einfach mit Clients oder Partnern freigeben und Meetings automatisch in den Kalendern aller Beteiligten eintragen. Für externe Anrufe und Sitzungen mit Kunden ist dieser Flow vertraut und effizient.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Zoom gewinnt in Bezug auf externe Terminplanung und Flows für Buchungen, während ClickUp besser ist, wenn Sie Meetings direkt von dem Ort aus planen möchten, an dem Sie auch Ihre Aufgaben verwalten.

Feature Nr. 6: Sichtbarkeit der Arbeit nach Meetings

ClickUp

ClickUp-Dashboards bieten Führungskräften Echtzeit-Sichtbarkeit in die Vorgänge nach Meetings. Sie können Workload, Burndown-Diagramme, Geschwindigkeit und benutzerdefinierte KPIs auf der Grundlage der in SyncUps und AI Notetaker-Notizen erstellten oder aktualisierten Aufgaben verfolgen.

Da die Berichterstellung auf Live-ClickUp-Aufgaben basiert, lässt sich leicht erkennen, ob Meetings tatsächlich zum Fortschritt von Projekten beitragen oder nur den Kalender füllen.

Zoom

Zoom bietet Analysen zu Meetings, wie z. B. Teilnehmerzahlen, Anrufqualität und Nutzung der Features. Dies macht es für IT- und Betriebsteams sehr nützlich.

Ohne einen separaten Stack für die Berichterstellung werden diese Datenpunkte jedoch nicht mit Projektergebnissen, Status des Sprints oder Lieferterminen verknüpft. Sie benötigen weiterhin ein weiteres tool, um die Auswirkungen von Zoom-Meetings auf die tatsächliche Arbeit zu verstehen.

🏆 Gewinner: ClickUp punktet eindeutig bei der Sichtbarkeit nach Meetings, da es besprechungsbezogene Änderungen direkt mit der Arbeit und Kapazität verknüpft.

ClickUp vs. Zoom auf Reddit

Reddit-Benutzer sagen, dass diese Tools unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Zoom bringt Menschen schnell zusammen, während ClickUp Entscheidungen in Arbeit umsetzt, die Sie verfolgen können.

Bei ClickUp schätzen viele Benutzer die Workflows von dem Meeting zur Umsetzung:

Es wird ein Dokument in ClickUp erstellt, das eine Übersicht, wichtige Erkenntnisse, nächste Schritte und Schlüsselthemen enthält – alles übersichtlich formatiert und leicht lesbar.

Bei Zoom heben Redditoren die Zuverlässigkeit und Vertrautheit hervor – insbesondere bei externen Nutzern:

Im Umgang mit externen Partnern ist Zoom die sicherste Wahl ... fast jeder kennt Zoom, und die Benutzeroberfläche ist sehr einfach.

Andere nehmen jedoch Notiz davon, dass KI-Zusammenfassungen Details übersehen können und überprüft werden müssen:

Zoom KI-Begleiter leistet gute Arbeit … aber Ungenauigkeiten und Verallgemeinerungen können die Bedeutung des Geschehens verändern.

ClickUp führt die Synchronisierung Ihrer Arbeit durch

Zoom macht es einfach und vertraut, Menschen zusammenzubringen. Für schnelle Check-ins, Client-Demos und große Webinare bietet es zuverlässige Videos, einfache Teilnahmemöglichkeiten und einen übersichtlichen Follow-up-Flow.

ClickUp hingegen hilft Ihnen dabei, Ihre gesamte Kommunikation und Zusammenarbeit in einem einzigen KI-gestützten Workspace zu verwalten, der sicherstellt, dass Sie und Ihr Team immer auf dem gleichen Stand sind.

Es hilft Ihnen dabei, den Projektfortschritt zu verfolgen, Dateien zu teilen und wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Sie können mit einem Free-Plan beginnen und mehrere Projekte mithilfe der zentralisierten Aufgabenverwaltung und über 1000 ClickUp-Integrationen einfach verwalten. Haben Sie eine Liste mit umsetzbaren Aufgaben? ClickUp hilft Ihnen mit seiner Projektverfolgung und automatisierten Workflows zur Aufgabenerstellung dabei, diese abzuschließen.

Beide Tools haben ihre Stärken, aber wenn Sie ein Tool suchen, mit dem Sie auf Meetings zugreifen, Projekt-Workflows verwalten und die Nachverfolgung von Aufgaben priorisieren können, ist ClickUp das ideale Tool für Sie.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie, wie es ist, alles an einem Ort zu haben! Keine Unordnung. Kein Wechseln zwischen Registerkarten, um Projekte zu verwalten. Einfach ein tool, das mit Ihnen arbeitet, nicht gegen Sie.