So nutzen Sie Galaxy AI-Prompts für Kreativität und Produktivität

Galaxy KI ist nicht nur eine Sammlung intelligenter Features, sondern ein kreativer Co-Pilot, der direkt in Ihr Samsung-Gerät integriert ist. Mit den richtigen Eingabeaufforderungen können Sie Ideen entwerfen, Gedanken organisieren und grobe Notizen in ausgefeilte Inhalte umwandeln.

Galaxy KI-Prompts sind ideal, wenn Sie einen kreativen Impuls benötigen. Sie kommen mit einer Überschrift nicht weiter? Das Tool kann Ihnen innerhalb von Sekunden zehn Optionen generieren. Sie benötigen Inspiration für ein Design? Es kann Variationen skizzieren oder neue Blickwinkel vorschlagen.

Planen Sie sogar Zeitpläne oder Reisepläne mit einer einzigen, gut durchdachten Eingabeaufforderung.

Dieser Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch die Verwendung von Galaxy AI-Prompts, um all dies zu erledigen. Sie erfahren, welche Prompts am besten funktionieren, wie Sie sie formulieren und wie Sie die kreative und produktive Produktivität Ihres Galaxy-Geräts ausschöpfen können.

Was ist Galaxy KI?

via Galaxy KI

Galaxy AI ist Samsungs Suite von geräte- und cloudbasierten Features für KI, die in seine Smartphones, Tablets und Laptops integriert sind. Sie bietet Tools für das Schreiben, die Bilderzeugung, Video-Support und alltägliche Aufgaben im Zusammenhang mit Inhalten.

Das KI-Marketing-Tool verfügt über eine Reihe von Generatoren und Assistenten, die Sie für verschiedene Aufgaben kombinieren können, darunter:

Live-Übersetzung: Übersetzt Anrufe in Echtzeit, sodass Sie sich ganz natürlich in verschiedenen Sprachen unterhalten können.

Chat-Assistent: Formuliert Ihre Nachrichten in unterschiedlichen Tonfällen um, um eine klarere Kommunikation zu ermöglichen.

Dolmetscher: Ist ein Anbieter für eine zweigeteilte Bildschirmübersetzung während persönlicher Unterhaltungen.

Notizhilfe: Fasst Notizen zusammen, erstellt Vorlagen und formatiert Text automatisch.

Transkriptionshilfe: Wandelt Sprachaufzeichnungen in saubere Transkripte und Zusammenfassungen um.

Mit Kreis suchen: Sie können alles auf Ihrem Bildschirm mit einem Kreis markieren, um es sofort nachzuschlagen.

Generative Bearbeitung: Entfernt Objekte oder erweitert Hintergründe mithilfe der KI-Bildgenerierung.

Fotoassistent: Verbessert Bilder und schlägt Bearbeitungen mit einem Fingertipp vor.

Skizze zu Bild: Wandelt einfache Skizzen in realistische Bilder um.

KI-Tastaturhilfe: Schlägt während der Eingabe klarere, ausgefeiltere Texte vor.

KI-Zusammenfassungen: Kürzt lange Artikel oder Dokumente zu schnellen, lesbaren Zusammenfassungen.

Hybride KI: Kombiniert schnelle Verarbeitung auf dem Gerät mit fortschrittlicher Cloud-basierter Intelligenz.

Wie funktionieren Galaxy KI-Prompts?

Galaxy KI-Prompts fungieren als Anweisungen, die dem System mitteilen, was Sie produzieren, eine Form geben oder verfeinern möchten.

Wenn Sie eine Eingabe eingeben, verwendet die Plattform diese, um das Format, den Ton, die Länge und den Zweck der von Ihnen gewünschten Ausgabe zu verstehen. Dies gilt für das Schreiben, Zusammenfassen, Planen und Erstellen von Bildern.

Eine klare Schreibaufforderung hilft Galaxy KI dabei, die Kernaufgabe zu identifizieren, unabhängig davon, ob Sie eine strukturierte Gliederung, eine kurze Zusammenfassung, einen ausgefeilten Entwurf oder ein visuelles Konzept benötigen. Das System erstellt dann das Ergebnis anhand der von Ihnen angegebenen Details. Je näher Ihre Aufforderung Ihrem Ziel kommt, desto genauer und nützlicher wird das Ergebnis.

Warum Galaxy KI-Prompts nützlich sind

Galaxy KI-Prompt-Vorlagen verbessern die Qualität und den Fokus der von der Plattform erstellten Inhalte, wodurch sie für kreative und arbeitsbezogene Aufgaben gleichermaßen wertvoll sind. Sie helfen bei folgenden Aufgaben:

Einstellung des gewünschten Tons, der Struktur und des Formats schriftlicher Ergebnisse

Zusätzliche Informationen in klare Zusammenfassungen oder Gliederungen umwandeln

Leitfaden für Kampagnenkonzepte und Inhalt

Hinzufügen von Details für eine stärkere Bilderzeugung

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Überarbeitung oder Nachbesserung von Entwürfen.

Unterstützung für schnellere Fortschritte in verschiedenen Rollen und Projekten

Arten von Galaxy KI-Prompts

Hier finden Sie 25 Galaxy KI-Prompts, sortiert nach Anwendungsfällen. 📝

Prompts zur Erstellung von Inhalten

via Galaxy KI

Entwerfen Sie einen 900 Wörter langen Blogbeitrag über den ethischen Einsatz von KI im Unterricht. Fügen Sie H2- und H3-Überschriften, Beispiele aus der Praxis aus der K-12-Einstellung, mögliche Bedenken von Lehrern und kurze Ein- und Abschnitte hinzu. Überarbeiten Sie diesen Entwurf, um die Klarheit und den Flow zu verbessern. Behalten Sie die ursprüngliche Bedeutung bei, straffen Sie jedoch umständliche Sätze, korrigieren Sie holprige Übergänge, verbessern Sie die Absatzstruktur und sorgen Sie für einen einheitlichen Tonfall im gesamten Text. Erstellen Sie fünf Einleitungen für E-Mail-Newsletter (jeweils 70–90 Wörter) zu neuen Trends im Bereich der digitalen Kreativität. Variieren Sie den Ton: eine inspirierende, eine datengestützte, eine zur Unterhaltung dienende, eine provokative und eine auf Storytelling ausgerichtete Einleitung. Schreiben Sie ein 5-minütiges YouTube-Skript, in dem Sie erklären, wie man lange Inhalte in kurze Clips umwandelt. Fügen Sie Zeitstempel für die Bearbeitung von Fotos, Vorschläge für die ersten 10 Sekunden und drei umsetzbare Tipps hinzu. Entwickeln Sie 10 Ideen für LinkedIn-Beiträge für einen Ersteller, der die Grundlagen des Personal Branding vermittelt. Mischen Sie verschiedene Formate: drei informative Threads, drei kurze Tipps, zwei Beiträge, die mit Mythen aufräumen, und zwei Einblicke hinter die Kulissen.

Marketing- und Social-Media-Prompts

via Galaxy KI

Erstellen Sie einen 30-tägigen Instagram-Inhalt-Kalender für eine Wellness-Marke, die eine neue Nahrungsergänzungsmittelreihe auf den Markt bringt. Fügen Sie wöchentliche Themen, eine Mischung aus Reels/Karussells/Stories, Rahmenbedingungen für Bildunterschriften und optimale Veröffentlichungszeiten für ein gesundheitsbewusstes Publikum hinzu. Verfassen Sie fünf Varianten einer Facebook-Anzeige für eine Sprachlern-App, die sich an vielbeschäftigte Berufstätige richtet. Erstellen Sie eine Awareness-Anzeige, zwei Consideration-Anzeigen, in denen die Features hervorgehoben werden, und zwei Conversion-Anzeigen mit zeitlich begrenzten Angeboten. Halten Sie jede Anzeige unter 125 Zeichen. Generieren Sie 12 aufmerksamkeitsstarke TikTok-Hooks für Videos mit Tipps zur Produktivität. Halten Sie sich an maximal 10 Wörter pro Hook, verwenden Sie Musterunterbrechungen und fügen Sie Optionen für Textüberlagerungen und gesprochene Einleitungen hinzu. Entwickeln Sie einen Leitfaden für die Markenstimme eines Premium-Kaffee-Abonnement-Services. Definieren Sie 4–5 zentrale Stimmmerkmale, geben Sie für jedes Merkmal Verhaltensregeln vor, fügen Sie 8–10 Beispielsätze hinzu und stellen Sie diese den Stimmbeispielen der Konkurrenz gegenüber. Schreiben Sie sieben Instagram-Bildunterschriften (100–150 Zeichen) für eine nachhaltige Sommerkollektion von Strandbekleidung. Verwenden Sie umweltfreundliche Materialien, fügen Sie klare CTAs hinzu, verwenden Sie 2–3 relevante Hashtags und variieren Sie das Energieniveau.

Prompts für Bildung und Lernen

via Galaxy KI

Verwandeln Sie diese verstreuten Vorlesungsnotizen in einen strukturierten Studienleitfaden. Organisieren Sie sie mit klaren Überschriften, wandeln Sie Absätze in Aufzählungspunkte um, markieren Sie wichtige Begriffe und fügen Sie am Ende eine kurze fünf Punkte umfassende Checkliste zur Überarbeitung hinzu. Erklären Sie Siebklässlern die Photosynthese in einer umgangssprachlichen Sprache. Unterteilen Sie sie in 4–5 einfache Schritte, verwenden Sie eine nachvollziehbare Analogie, vermeiden Sie wissenschaftliche Fachbegriffe und fügen Sie eine einzeilige Zusammenfassung hinzu, die sie sich merken können. Erstellen Sie einen 45-minütigen Plan für den Unterricht zum Thema Datenschutz für Schüler der Oberstufe. Beziehen Sie Lernziele, einen 10-minütigen Diskussionsstarter, zwei praktische Aktivitäten, Reflexionsfragen und eine Hausaufgabe mit ein. Fassen Sie diese 12-seitige Forschungsarbeit zum Klimawandel in einer 150 Wörter umfassenden Erklärung für Studienanfänger zusammen. Extrahieren Sie drei Schlüssel-Ergebnisse, erklären Sie kurz die Methodik und fügen Sie einen Kontext hinzu, warum diese Forschung wichtig ist. Erstellen Sie 10 Multiple-Choice-Quizfragen zum Zweiten Weltkrieg, die Daten, wichtige Persönlichkeiten und bedeutende Ereignisse abdecken. Fügen Sie drei einfache, vier mittelschwere und drei schwierige Fragen mit richtigen Antworten und kurzen Erklärungen hinzu.

Prompts für Produktivität und Workflow

via Galaxy KI

Wandeln Sie diese Meeting-Notizen in eine ausgefeilte Projektbeschreibung um. Strukturieren Sie diese mit klaren Abschnitten: Projektziele, Umfangsgrenzen, dreiphasige Zeitleiste, wichtige Ergebnisse mit Spezifikationen, Stakeholder, Budgetbereich und offene Fragen. Entwerfen Sie eine wöchentliche Planungsvorlage für einen freiberuflichen Designer, der 4–6 aktive Clients betreut. Fügen Sie Abschnitte für Projektaufgaben, Kundentermine, Verwaltungsaufgaben, Erinnerungen für Nachfassaktionen und ein System zur Bewertung der Prioritäten hinzu. Schreiben Sie einen sechsstufigen Prozess für die Verwaltung von Client-Revisionsanfragen über mehrere Feedbackrunden hinweg. Machen Sie ihn mit Vorlagen für jeden Schritt umsetzbar, fügen Sie Tipps zur Versionskontrolle hinzu und ergänzen Sie ihn um einen Entscheidungsbaum für Scope Creep. Fassen Sie dieses 45-minütige Meeting-Protokoll in einem übersichtlichen Aktionsdokument zusammen. Extrahieren Sie getroffene Entscheidungen, erstellen Sie eine Liste der nächsten Schritte mit zugewiesenen Verantwortlichen, identifizieren Sie Hindernisse, die eine Entscheidung der Führungskräfte erfordern, und notieren Sie alle Elemente, die noch offen sind. Erstellen Sie drei professionelle Biografie-Versionen mit 50, 100 und 150 Wörtern für einen Marketingberater. Verwenden Sie einen selbstbewussten, aber zugänglichen Ton, heben Sie Fachgebiete hervor, fügen Sie bemerkenswerte Ergebnisse ein und achten Sie auf eine prägnante Sprache.

Prompts zur Bilderzeugung

via Galaxy KI

Erzeugen Sie ein illustriertes Stadtbild mit Wolkenkratzern in Silhouette bei Sonnenuntergang. Verwenden Sie einen digitalen Malstil, warme Orange- und Violettverläufe am Himmel, einen sanften atmosphärischen Dunst und eine friedliche, aber energiegeladene Stimmung. Erstellen Sie ein Produktfoto einer luxuriösen Parfümflasche auf einer minimalistischen weißen Oberfläche. Fügen Sie weiche Schatten, gerichtetes Licht von der linken Seite, dezente Glasreflexionen, einen goldenen Akzentverschluss und eine elegante Serifenschrift auf der Beschreibung hinzu. Entwerfen Sie eine Illustration eines jungen Erfinders: 12 Jahre alt, mit neugierigem Gesichtsausdruck, zerzausten Haaren, Schutzbrille auf der Stirn, Jeansjacke mit Aufnähern, Rucksack voller Tools, warmen Erdtönen und einem klaren Vektorstil, der sich für Animationen eignet. Erstellen Sie einen ruhigen Wald-Desktop-Hintergrund in 4K-Auflösung. Fügen Sie hohe Kiefern, sanftes Morgenlicht, das durch die Äste fällt, leichten Nebel in Bodennähe, eine satte grüne Farbpalette und eine geringe Schärfentiefe hinzu und konzentrieren Sie sich auf den Vordergrund. Erstellen Sie eine futuristische Workspace-Umgebung mit einem Fachmann, der an einem minimalistischen schwebenden Schreibtisch arbeitet. Fügen Sie durchsichtige holografische Displays hinzu, die Datenvisualisierungen anzeigen, sowie eine blau-weiße Umgebungsbeleuchtung, elegante Technologie, Pflanzen für Wärme, ein Gefühl der Konzentration und Innovation.

Tipps zur Optimierung von Galaxy KI-Prompts

Um die besten Ergebnisse mit Galaxy KI zu erzielen, ist eine durchdachte Prompt-Entwicklung erforderlich.

Hier sind die Schlüsselstrategien zur Maximierung der Ausgabequalität:

Legen Sie Ihre Einschränkungen vorab fest: Geben Sie Wortanzahl, Formatvorgaben und Tonangaben am Anfang Ihrer Eingabe an. KI priorisiert frühzeitige Anweisungen und liefert genauere Ergebnisse, wenn Einschränkungen an erster Stelle stehen.

Verwenden Sie die „Bad Example”-Technik: Zeigen Sie Galaxy AI, was Sie nicht wollen, neben dem, was Sie wollen. „Vermeiden Sie Unternehmensjargon wie Synergie” führt zu besseren Texten als vage Anforderungen wie „lockerer Ton”.

Fügen Sie einen Qualitätscheckpunkt hinzu: Beenden Sie komplexe Prompts mit „Bevor Sie antworten, identifizieren Sie die drei wichtigsten Elemente dieser Anfrage. “ Galaxy KI wird besser priorisieren und Missverständnisse erkennen, bevor es eine Ausgabe generiert.

Komplexe Prompts schichten: Fordern Sie zunächst eine Gliederung an, überprüfen Sie diese und bitten Sie dann um eine Erweiterung. So lassen sich strukturelle Probleme frühzeitig erkennen und bessere Ergebnisse erzielen.

Testen Sie zunächst mit Randfällen: Führen Sie vor Routineaufgaben anspruchsvolle Szenarien (technische Komplexität, ungewöhnliche Formate) durch. Wenn das System mit Komplexität gut umgehen kann, wird es auch einfachere Anfragen hervorragend bewältigen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie negative AI-Prompts. Mit „Schreiben Sie dies ohne Unternehmensjargon” oder „Erklären Sie dies, aber verwenden Sie keine Fachbegriffe” vermeiden Sie generische AI-Ergebnisse.

Häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Galaxy KI funktioniert gut mit klaren Anweisungen, aber bestimmte Gewohnheiten führen zu falschen Ergebnissen. Hier erfahren Sie, was Sie vermeiden sollten.

Fehler ❌ Was kann schiefgehen? 🚩 Zu erledigen ist stattdessen Folgendes ✅ Prompts, die sich wie Gedanken lesen, nicht wie Aufgaben Die KI greift Fragmente auf und erzeugt unordentliche, unkonzentrierte Ergebnisse. Formulieren Sie die Anfrage als klare Anweisung, nicht als Gedankenguss. Wechseln der Ziele während der Eingabe Die Ausgabe verbindet nicht miteinander verbundene Absichten (z. B. Zusammenfassung + Skript + Bildunterschrift). Legen Sie pro Prompt einen Zweck fest, um die Ergebnisse übersichtlich zu halten. Nach dem Ton fragen, aber keine Anleitung geben Die KI verwendet als Standard eine neutrale Stimme. Erwähne die gewünschte Stimmung, das Tempo oder die Persönlichkeit. Bereitstellung von Schlüsselwörtern ohne Hierarchie /AI überbetont zufällige Wörter und ignoriert Prioritäten Klären Sie, was am wichtigsten ist und was nur optionale Details sind. Anforderung von Formaten, die sich widersprechen Widersprüchliche Anweisungen führen zu einer inkonsistenten Struktur. Passen Sie das Format und das Ziel an (z. B. Gliederung vs. Absatz). Beschränkungen für kreative Aufgaben umgehen Bild- und Textoutputs werden vage oder zu wörtlich Fügen Sie Limite hinzu: Stil, Winkel, Bildausschnitt, Länge oder Fokus Verwendung von Füllwörtern, die die Absicht verwirren KI interpretiert Absicherungen („vielleicht“, „irgendwie“, „sozusagen“) falsch. Schreiben Sie klare, prägnante Anweisungen Feedback geben ohne neue Richtung vorzugeben Die KI wiederholt dasselbe Muster mit geringfügigen Anpassungen. Geben Sie an, was geändert und was beibehalten werden soll.

Einschränkungen von Galaxy KI

Galaxy KI ist zuverlässig für alltägliche kreative und Aufgaben der Produktivität, hat jedoch noch immer Grenzen, die das Ergebnis beeinflussen. Zum Beispiel:

Einige Features von Galaxy AI verbrauchen Guthaben, und Bildbearbeitungstools verbrauchen viele Guthaben auf einmal. Oft ist erst nach Ausführung einer Aufgabe klar, wie viel sie kostet.

Einige Generatoren (wie der Long-Form-Schreibassistent ) funktionieren gut, während andere noch unterentwickelt sind oder oberflächliche, sich wiederholende Ergebnisse liefern.

Schwache komplexe Argumentation; mehrstufige Aufgaben (Strategien, Rahmenbedingungen, mehrschichtige Anweisungen) werden oft zu oberflächlichen Listen vereinfacht.

Galaxy KI ist nicht tief in Tools für Produktivität oder Publishing integriert, sodass Sie für die tatsächliche Ausführung Ihres Workflows weiterhin externe Apps benötigen.

