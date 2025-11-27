Die besten Alternativen zu Sage Intacct für moderne Finanzteams

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihr Leben von Tabellenkalkulationen, E-Mail-Threads und Genehmigungen bestimmt wird, die über verschiedene Tools verstreut sind? Wenn Sage Intacct aufgrund der Anforderungen mehrerer Unternehmen, komplexer Anforderungen an die Berichterstellung oder neuer Integrationen an seine Grenzen stößt, ist es an der Zeit, nach Alternativen zu suchen.

Das Ziel ist nicht, Ihre Tools über Nacht komplett zu ersetzen. Es geht darum, ein ERP-System zu finden, das den strengen Prüfungsanforderungen, den Kontrollen des Finanzmanagements und den Realitäten von Teams, die in verschiedenen Branchen arbeiten, gerecht wird.

Dieser Leitfaden vergleicht zuverlässige Buchhaltungssoftware-Optionen für Konsolidierung, Projektbuchhaltung und compliance-intensive Workflows. Sie erfahren mehr über die Stärken, Kompromisse und was Sie bei der Migration erwarten können.

Sie werden auch sehen, wie ClickUp als Finanzoperationsschicht neben Ihrem Hauptbuch eingesetzt werden kann – zur Zentralisierung von Aufgaben, Genehmigungen, Abschluss-Checklisten und Dashboards.

10 Alternativen zu Sage Intacct auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Alternativen zu Sage Intacct, damit Sie anhand der wichtigsten Features, Preise und Benutzer-Bewertungen die für Sie passende Lösung finden können.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Sage Intacct achten?

Der Wechsel des Finanzkernsystems ist nicht nur eine Frage der Features. Sie wollen Kontrolle, auf die Sie sich heute verlassen können, und Spielraum für Skalierungen, wenn Unternehmen, Währungen und Anforderungen an die Berichterstellung wachsen.

Verwenden Sie diese schnelle, CFO-freundliche Checkliste, um die ideale Sage Intacct-Alternative für Ihr Unternehmen auszuwählen. Sie sollte Folgendes leisten:

Bearbeiten Sie Konsolidierungen mehrerer Unternehmen, konzerninterne Transaktionen und Einträge in mehreren Währungen ohne Umwege.

Setzen Sie revisionsfähige Genehmigungen, rollenbasierten Zugriff und vollständige Änderungsprotokolle durch.

Liefern Sie Echtzeit-Berichterstellung mit flexiblen Dashboards.

Vertiefen Sie sich in Projektbuchhaltung, Dienstleistungen und Fertigung, damit Sie nicht auf separate tools zurückgreifen müssen.

Nahtlose Integration mit Lohnabrechnung/HCM, CRM, Bankfeeds, Ausgaben, Steuern und Zahlungen

Bringen Sie Implementierungsaufwand, Gesamtkosten und langfristigen Support durch den Anbieter in Einklang.

Die besten Alternativen zu Sage Intacct für Finanzteams

Sage Intacct eignet sich gut für viele Teams, ist jedoch nicht immer die richtige Wahl – insbesondere wenn Anforderungen für mehrere Unternehmen, erweiterte Berichterstellung oder neue Integrationen hinzukommen. Hier finden Sie die besten Alternativen sowie einen Vergleich hinsichtlich Kontrolle, Skalierbarkeit und Gesamtkosten.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Abwicklung von Finanzvorgängen neben Ihrem ERP)

Zentralisieren Sie Abschluss, Genehmigungen, Budgets und Berichterstellung in einem Workspace mit ClickUp für Finanzteams

Viele Unternehmen leiden unter der Last der Arbeitsausbreitung – Aufgaben, Genehmigungen, Dateien und Nachweise sind über E-Mails, Tabellen, Chats und einzelne Geschäftsanwendungen verstreut.

Wenn Sie dann noch KI-Ausbreitung hinzufügen, werden die täglichen Prozesse langsam und teuer.

Teams sind letztendlich auf separate Systeme für die Erfassung von Anfragen, Genehmigungen, Personalmanagement und Zusammenarbeit angewiesen.

ClickUp für Finanzteams beseitigt diese Probleme, indem es Genehmigungen, Abschluss-Checklisten, Dokumentation und Echtzeit-Dashboards neben Ihrem Hauptbuch zusammenführt. Dies hilft Finanzteams, Prozesse zu standardisieren, Übergaben zu automatisieren und den Fortschritt zu verfolgen, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, wie Sie verschiedene ClickUp-Features nutzen können:

Flexible, automatisierte Genehmigungen, die Sie mit ClickUp Automatisierungen steuern können

Sparen Sie Zeit mit Workflows, die sich mithilfe von ClickUp Automatisierungen selbst ausführen.

Verhindern Sie Verzögerungen am Monatsende aufgrund von E-Mail-Engpässen mit ClickUp Automatisierungen, wo die Arbeit sich von selbst erledigt. Richten Sie einmalig einfache Auslöser und Aktionen ein, und die Aufgaben werden ohne ständige Nachfragen weiterbearbeitet.

📌Beispiel. Eine Rechnung über 10.000 $ wird an FP&A und den Controller weitergeleitet. Wenn sie mit dem Tag „Eilig” gekennzeichnet ist, wird das Fälligkeitsdatum auf heute gesetzt und eine Erinnerung im Team-Chat angezeigt. Wenn die erforderlichen Nachweise als Anhang beigefügt sind, wechselt der Status zu „Bereit zur Veröffentlichung” und alle Beteiligten werden benachrichtigt.

Klarheit und Verantwortlichkeit bei Abschlussaufgaben mit ClickUp Aufgaben

Teilen Sie Monatsabschlüsse, Abstimmungen und Genehmigungen mit ClickUp Aufgaben in nachverfolgbare Schritte auf.

Um die Vorbereitung und Überprüfung in der Sichtbarkeit zu halten, weist ClickUp Aufgaben jedem Schritt einen Eigentümer und ein Fälligkeitsdatum zu und zeigt in einer übersichtlichen Oberfläche an, was heute und als Nächstes fällig ist.

Teilen Sie große Aufgaben wie Bankabstimmungen, Abgrenzungen und Flussanalysen mithilfe von Checklisten und Unteraufgaben auf.

Fügen Sie Ihrer Arbeit durch benutzerdefinierte Felder Kontext hinzu und sorgen Sie mit klaren Statusangaben für mehr Übersichtlichkeit.

Wiederholungen mit Vorlagen und wiederkehrenden Zeitplänen bewältigen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Listenansichten oder Board-Ansichten und filtern Sie nach Unternehmenseinheit oder Abteilung, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Da diese Aufgaben neben Ihrem ERP-System und anderen Geschäftsanwendungen angesiedelt sind, fühlt es sich wie ein einziges System an und nicht wie eine weitere Runde von Tabellenkalkulationen.

Updates, die den Arbeitsablauf mit ClickUp Chat und Dokumenten nicht unterbrechen

Führen Sie Unterhaltungen und Genehmigungen zum Monatsende in einem gemeinsamen Thread mit ClickUp Chat

Sorgen Sie für einen einheitlichen Informationsstand aller Teams, indem Sie die Kommunikation zentralisieren.

Starten Sie einen Thread in der entsprechenden Aufgabe mit ClickUp Chat, damit alle den Kontext kennen. Verknüpfen Sie Ihre SOPs in ClickUp Docs mit dem Versionsverlauf, damit alle mit einer einzigen Quelle arbeiten.

Fügen Sie Anhänge hinzu, weisen Sie Kommentare den richtigen Prüfern zu, fügen Sie Beobachter hinzu, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, und laden Sie bei Bedarf Gäste mit eingeschränkten Berechtigungen ein. Auditoren können den Ablauf diskret verfolgen und bleiben ohne zusätzliche Meetings auf dem Laufenden.

So bleiben Teams mit mehreren Standorten über Zeitzonen hinweg aufeinander abgestimmt.

Bewertungen und Berichterstellung, die mit ClickUp-Dashboards Veränderungen vorantreiben

Visualisieren Sie mit ClickUp Dashboards den Fortschritt des Abschlusses, die Liquiditätslage und die Fälligkeit von Forderungen auf einen Blick.

Von Fälligkeiten bis hin zu Budget- und Ist-Zahlen – verfolgen Sie mit anpassbaren ClickUp-Dashboards alles, was für die Finanzabteilung wichtig ist . Jedes Widget ruft Live-Daten aus Aufgaben und Benutzerdefinierten Feldern ab, sodass Sie niemals veraltete Zahlen sehen.

Sehen Sie den Status der Aufgaben, überfällige Genehmigungen und dringende Hindernisse auf einem Bildschirm. Wenn etwas nicht stimmt, können Sie mit einem Klick zur Aufgabe springen und das Problem beheben.

Freigeben Sie einen Live-Link der Geschäftsleitung, damit diese die Realität in Echtzeit sehen kann. Es sind keine Tabellenkalkulationsexporte und Präsentationen erforderlich.

💡 Profi-Tipp: Beschleunigen Sie Ihren Abschluss mit ClickUp Brain. Bitten Sie Brain, Flussanalysen, JE-Beschreibungen und Roll-Forward-Checklisten aus dem Aufgabenkontext zu erstellen, und verwenden Sie dann die Talk-to-Text-Funktion von ClickUp Brain MAX, um vor Ort Walkthrough-Notizen zu erfassen. Integrieren Sie KI-Agenten, um Genehmiger zu benachrichtigen, den Status zu aktualisieren, wenn Anhänge beigefügt sind, und eine übersichtliche Zusammenfassung für die Geschäftsleitung zu veröffentlichen – ganz ohne zusätzliche tools. Sparen Sie Zeit bei Monatsabschlussprüfungen und Abweichungsanalysen, indem Sie diese mit ClickUp Brain automatisieren. Gemeinsam helfen ClickUp Brain und ClickUp Brain MAX Finanzteams dabei, jede Woche mehrere Stunden Zeit zu sparen, indem sie den Aufwand für das Erstellen und Suchen von Entwürfen reduzieren, sodass Sie sich auf Analysen, Cash-Prognosen und den Abschluss der Bücher konzentrieren können, anstatt Aktualisierungen neu zu schreiben.

Die besten Features von ClickUp

Leiten Sie Genehmigungen und Übergaben mit ClickUp Automatisierungen weiter.

Führen Sie die Nachverfolgung von BvA, Bargeld, AR-Fälligkeiten und dem Fortschritt beim Abschluss auf ClickUp-Dashboards durch.

Standardisieren Sie Abschluss- und Audit-Schritte mit Aufgaben, Benutzerdefinierten Feldern, Status und Dokumenten.

Sammeln Sie Kaufanfragen und standardisieren Sie die Einbindung von Lieferanten mithilfe von ClickUp-Formularen mit Prüfpfaden.

Halten Sie die Zusammenarbeit an einem Ort mit Aufgabenkommentaren, Chat und versionierten Dokumenten zusammen.

Organisieren Sie die Finanzaufgaben nach Unternehmenseinheit oder Abteilung und führen Sie die Berichterstellung in Echtzeit durch.

Einschränkungen von ClickUp

Die Vielzahl an Features kann die Einarbeitung verlangsamen, aber kostenlose Kurse an der ClickUp University können dabei helfen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.600 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

Wir haben unseren Monatsabschluss in ClickUp standardisiert. Eigentümer und Fälligkeitsdaten sind klar, und Dashboards zeigen an, was noch zu tun ist, ohne dass man ständig nach Updates suchen muss.

Wir haben unseren Monatsabschluss in ClickUp standardisiert. Eigentümer und Fälligkeitstermine sind klar, und Dashboards zeigen an, was noch zu tun ist, ohne dass man ständig nach Updates suchen muss.

2. Oracle NetSuite (am besten geeignet für globale, unternehmensübergreifende ERP-Tiefe)

via NetSuite

Wenn Unternehmen über verschiedene Einheiten, Währungen und Steuersysteme hinweg expandieren, stößt ein allgemeines Setup für Buchhaltungssoftware an seine Grenzen. NetSuite ist ein Cloud-ERP-System, das für die Konsolidierung mehrerer Tochtergesellschaften, die Umsatzrealisierung und detaillierte Kontrollen in verschiedenen Branchen entwickelt wurde.

Mit dieser Software erhalten Finanzteams eine zentrale Informationsquelle für Bestellungen, Rechnungsstellung, Projekte und Finanzmanagement sowie SuiteAnalytics für rollenbasierte Ansichten und KPIs.

Am meisten hilft es bei der Skalierung. Eliminierungen mehrerer Unternehmenseinheiten, Neubewertungen mehrerer Währungen und Lokalisierungen sind nativ, sodass Sie keine separaten Systeme miteinander verbinden müssen.

Sie können entweder CRM- und PSA-Software (Professional Services Automatisierung) hinzufügen, um den Integrationsaufwand zu reduzieren, oder Ihre bestehenden Systeme beibehalten und sie über SuiteTalk und SuiteApps verbinden.

Die besten Features von NetSuite

Konsolidieren Sie mehrere Unternehmenseinheiten, Tochtergesellschaften und Währungen mit automatisierten Eliminierungen.

Erkennen Sie Einnahmen mit ASC 606-Konformität und auditfähigen Zeitplänen.

Verwalten Sie Lagerbestände und Auftragsabwicklung mit Bedarfsplanung und Nachverfolgung der Einstandskosten.

Verfolgen Sie die Projektabrechnung mit Zeit, Ausgaben, IB und Rentabilität.

Erstellen Sie mit SuiteAnalytics-Arbeitsmappen und Dashboards Ansichten für Führungskräfte und Controller.

Erweitern Sie die Plattform mit SuiteApps und Integrationen für Steuern, Zahlungen und E-Commerce.

Limitierungen von NetSuite

Kann für kleinere Teams, die nur grundlegende Buchhaltungsanforderungen haben, zu Komplexität führen.

Ohne erfahrene Partner kann der Aufwand für die Implementierung und benutzerdefinierte Anpassung erheblich sein.

Erweiterte Module erhöhen die Gesamtkosten und erfordern eine klare Eigentümerschaft für die Wartung.

Preise für NetSuite

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

NetSuite-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 4.300 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 1.700 Bewertungen)

Was Benutzer über NetSuite sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

Ich schätze es sehr, wie NetSuite die Arbeit in mehreren Märkten vereinfacht. Dank seiner Lokalisierungs-Features und Integrationen lassen sich globale Projekte viel einfacher koordinieren und der manuelle Aufwand reduzieren. Die Sichtbarkeit, die es sowohl in Bezug auf Finanzen als auch auf Workflows bietet, ist ebenfalls ein großer Vorteil, um Projekte auf Kurs zu halten.

Ich schätze es sehr, wie NetSuite die Arbeit in mehreren Märkten vereinfacht. Dank seiner Lokalisierungs-Features und Integrationen lassen sich globale Projekte viel einfacher koordinieren und der manuelle Aufwand reduzieren. Die Sichtbarkeit, die es sowohl in Bezug auf Finanzen als auch auf Workflows bietet, ist ebenfalls ein großer Vorteil, um Projekte auf Kurs zu halten.

3. Acumatica (am besten geeignet für flexible ERP-Lösungen für mittelständische Unternehmen mit leistungsstarker Buchhaltung für Projekte)

via Acumatica

Wenn ein wachsendes Unternehmen umfassendere Funktionen für Projektbuchhaltung, Verteilung und Bauwesen benötigt, ist Acumatica die erste Wahl. Es handelt sich um ein Cloud-ERP-System, das für mittelständische Teams entwickelt wurde, die eine breite Palette an Funktionen wünschen, ohne separate Systeme miteinander verbinden zu müssen.

Finanzverantwortliche erhalten die Kontrolle über Finanzmanagement, Einnahmen und Kosten, während der Betrieb Bestände, Bestellungen und Außendienstleistungen an einem Ort verwaltet.

Der Reiz von Acumatica liegt in seiner Flexibilität. Sie können Module hinzufügen, wenn Ihr Geschäft wächst, Genehmigungen Ihren Kontrollen zuordnen und Berichte nach Unternehmen, Projekt oder Produktlinie erstellen. Offene APIs machen die Integration mit anderen Systemen einfach, sodass Ihre Technologieplattform eine Verbindung hält.

Die besten Features von Acumatica

Führen Sie eine durchgängige Projektbuchhaltung mit Budgets, IB, Zeit und Ausgaben, Änderungsaufträgen und Rentabilität durch.

Verwalten Sie die Verteilung mit Auftrags-, Einkaufs- und Bestandsmanagement sowie Editionen für das Bauwesen und die Fertigung.

Unterstützt mehrere Unternehmen, mehrere Währungen und Konsolidierungen mit revisionsfähigen Genehmigungen.

Erstellen Sie rollenbasierte Dashboards und KPIs für Controller, FP&A und den Betrieb mit erweiterter Berichterstellung.

Stellen Sie eine Verbindung über eine offene API und Marktplatz-Integrationen von Drittanbietern zu CRM, E-Commerce, Steuern und Zahlungen her.

Einschränkungen von Acumatica

Umfassende Funktionen erfordern möglicherweise eine partnergeführte Implementierung, um sie richtig anzupassen.

Die Verwaltung von Modulen und Nutzung erfordert einen Plan, damit die Kosten mit dem ROI übereinstimmen.

Teams, die noch keine Erfahrung mit vollständigen ERP-Systemen haben, benötigen möglicherweise eine Einarbeitungszeit, um sich mit den Workflows vertraut zu machen.

Preise für Acumatica

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Acumatica

G2: 4,4/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was Benutzer über Acumatica sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

Was mir an Acumatica besonders gut gefällt, ist die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit des Systems. Sobald man sich an die Bildschirme gewöhnt hat, ist es ziemlich einfach, zwischen verschiedenen Modulen wie Projekte, Verteilung und Produktion zu navigieren.

Was mir an Acumatica besonders gut gefällt, ist die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit des Systems. Sobald man sich an die Bildschirme gewöhnt hat, ist es ziemlich einfach, zwischen verschiedenen Modulen wie Projekte, Verteilung und Produktion zu navigieren.

4. Certinia (ehemals FinancialForce) (Am besten geeignet für Dienstleistungsunternehmen auf Salesforce)

via Certinia

Certinia wurde für dienstleistungsorientierte Teams entwickelt, die bereits mit Salesforce arbeiten. Es vereint Finanzmanagement, Projektbuchhaltung und PSA auf einer Plattform, sodass Finanz-, Liefer- und Vertriebsabteilungen mit denselben CRM-Daten arbeiten können. Rechnungsstellung, Umsatz und Auslastung werden aufeinander abgestimmt, was den Arbeitsaufwand für Controller und PMOs reduziert und zur Sicherung der Margen beiträgt.

Da es Salesforce-nativ ist, passt es zu den Workflows, die Sie bereits verwenden: Genehmigungen, Objekte und Dashboards. Darüber hinaus erhalten Sie Abonnementabrechnung, ASC 606-Umsatzrealisierung und Konsolidierungen mehrerer Unternehmen.

Ressourcenmanagement und Prognosen verschaffen Führungskräften eine klare Ansicht über Kapazitäten und Gewinne nach Projekt oder Praxis.

Die besten Features von Certinia

Führen Sie PSA und Projektbuchhaltung mit Zeit-, Ausgaben-, IB- und Margen-Nachverfolgung durch.

Automatisieren Sie die Abrechnung von Abonnements und Meilensteinen mit ASC 606 Revenue Recognition.

Verwalten Sie Konsolidierungen mit mehreren Unternehmen und Währungen mit revisionsfähigen Genehmigungen.

Nutzen Sie die Salesforce-eigenen Analysen für rollenbasierte Berichterstellung in den Bereichen Vertrieb, Lieferung und Finanzen.

Erweitern Sie über AppExchange und die Integration zu Zahlungen, Steuer- und anderen Systemen.

Limitierungen von Certinia

Erfordert Salesforce-Grundlagen- und Administrator-Kenntnisse, was den Implementierungsaufwand erhöhen kann.

Die Fertigungs- und Bestandsfunktionen sind weniger umfangreich als bei Suiten, die speziell für diese Branchen entwickelt wurden.

Lizenzen und Add-Ons können die Gesamtkosten für kleinere Teams erhöhen.

Preise von Certinia

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Certinia

G2: 4,1/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 50 Bewertungen)

Was Benutzer über Certinia sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

Was mir an der Certinia Financial Management Cloud am besten gefällt, ist die einfache Integration mit Salesforce und die Zentralisierung der Finanzdaten, wodurch die Berichterstellung und Nachverfolgung wesentlich vereinfacht werden.

Was mir an der Certinia Financial Management Cloud am besten gefällt, ist die einfache Integration mit Salesforce und die Zentralisierung der Finanzdaten, wodurch die Berichterstellung und Nachverfolgung wesentlich vereinfacht werden.

5. SAP S/4HANA Cloud (am besten geeignet für Unternehmen, die auf SAP standardisieren)

via SAP

Wenn Ihr Finanzteam in mehreren Ländern tätig ist, hilft SAP S/4HANA Cloud bei der Standardisierung der Kernbuchhaltung. Sie erhalten einen globalen Kontenplan mit lokalen Steuer- und gesetzlichen Pflichten bei der Berichterstellung sowie Funktionen für mehrere Währungen und Lokalisierung, wodurch Workarounds am Ende des Zeitraums reduziert werden.

Kontrollen sind integriert. Rollenbasierter Zugriff, Workflow-Genehmigungen und Kontrollen zur Aufgabentrennung hinterlassen einen klaren Prüfpfad, während Order-to-Cash und Procure-to-Pay definierten Schritten folgen, sodass jeder Standort auf die gleiche Weise arbeitet.

Fertigungs- und regulierte Teams erhalten Produktkalkulation, Chargen- oder Losrückverfolgbarkeit, Qualitätsmanagement und Anlagenbuchhaltung in einem System.

Die Berichterstellung ist integriert, mit Dashboards, die Budgets, Abweichungen und Fälligkeiten ohne Exporte anzeigen, und Sie können von einem KPI zur Quelltransaktion navigieren. Führungskräfte erhalten einheitliche Ansichten nach Unternehmenseinheit, Werk oder Region.

Die besten Features von SAP S/4HANA Cloud

Standardisieren Sie die Buchhaltung für mehrere Unternehmen und Währungen mit Lokalisierungen und automatisierter Compliance.

Nutzen Sie integrierte Analysen für die Echtzeit-Berichterstellung und Einblicke zum Abschluss des Zeitraums.

Erweitern Sie Prozesse mit SAP BTP und vorgefertigten Integrationen für Gehaltsabrechnung, Steuern und andere Systeme.

Unterstützung komplexer Szenarien für Anlagenbuchhaltung, Produktkalkulation und Lieferkette

Skalieren Sie mit rollenbasierten Workspaces und GenehmigungsWorkflows für Controller und Shared Services.

Limitierungen von SAP S/4HANA Cloud

Der große Umfang kann für Teams ohne SAP-Erfahrung zu Komplexität führen.

Implementierungsprogramme erfordern das starke Unterstützen durch Partner und interne Eigenverantwortung.

Benutzerdefinierte Anpassungen und Add-Ons können die Gesamtkosten erhöhen.

Preise für SAP S/4HANA Cloud

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SAP S/4HANA Cloud

G2: 4/5 (über 830 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 350 Bewertungen)

Was Benutzer über SAP S/4HANA Cloud sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir gefällt besonders, wie schnell alles läuft – Transaktionen und Berichte werden superschnell ausgeführt. Wenn ich beispielsweise Bestandsdaten abrufe, werden diese in Echtzeit aktualisiert, was mir bei der Entscheidungsfindung sehr hilft.

Mir gefällt besonders, wie schnell alles läuft – Transaktionen und Berichte werden superschnell ausgeführt. Wenn ich beispielsweise Bestandsdaten abrufe, werden diese in Echtzeit aktualisiert, was mir bei der Entscheidungsfindung sehr hilft.

6. Microsoft Dynamics 365 (am besten geeignet für Microsoft-orientierte Teams)

via Microsoft

Dynamics 365 lässt sich reibungslos einführen, wenn Ihr Team bereits mit Microsoft 365 und Power BI arbeitet. Single Sign-On, Outlook- und Teams-Integration sowie eine vertraute Benutzeroberfläche sorgen für einen einfachen Einstieg.

Business Central eignet sich für mittelständische Unternehmen mit Kernfunktionen für Buchhaltung, Lagerverwaltung und Leichtindustrie. Projekte, Zeit und einfache Genehmigungen sind integriert, und Bankfeeds ermöglichen eine schnelle Abstimmung. Wenn der Bedarf wächst, können Sie Erweiterungen aus AppSource hinzufügen.

Dynamics 365 Finance richtet sich an größere Unternehmen. Sie erhalten stärkere Kontrollen, Konsolidierungen für mehrere Unternehmen und Budgetplanung mit detaillierteren Regeln für Bargeld, Guthaben und Steuern. Lokalisierungen unterstützen die Einhaltung von Vorschriften in verschiedenen Regionen.

Automatisierung verbindet alles miteinander: Power Automate leitet Genehmigungen und Übergaben weiter, Power Apps bearbeitet Lieferantenanfragen oder Ausgabenüberprüfungen, Power BI erstellt Live-Dashboards, Excel-Add-Ins beschleunigen die Berichterstellung, und Rollensicherheit sowie Audit-Protokolle geben der Finanzabteilung die nötige Kontrolle.

Die besten Features von Dynamics 365

Glätten Sie GL, AP/AR, Projekte und Anlagevermögen innerhalb eines ERP

Erstellen Sie mit Excel und Power BI die Berichterstellung nahezu in Echtzeit.

Optimieren Sie Genehmigungen und Übergaben mit Power Automate und Copilot.

Verbinden Sie Vertrieb und Service durch native Microsoft-Integration.

Unterstützt mehrere Unternehmen, mehrere Währungen und grundlegende Konsolidierungen.

Limitierungen von Dynamics 365

Die Auswahl der Module und die Lizenzierung erfordern einen sorgfältigen Plan, um die Kosten zu kontrollieren.

Für fortschrittliche Fertigung oder globale Konsolidierungen sind möglicherweise Add-On-Programme erforderlich.

Die Implementierung variiert je nach Partner, was sich auf Zeitleisten und Ergebnisse auswirkt.

Preise für Dynamics 365

Business Central: 70 $/Monat pro Benutzer

Finanzen: 210 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Dynamics 365

G2: 4,0/5 (über 870 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 190 Bewertungen)

Was Benutzer über Dynamics 365 sagen

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Meine Erfahrungen mit Dynamics 365 sind insgesamt positiv, da es sich gut in Microsoft-Tools integrieren lässt, flexibel benutzerdefiniert ist und leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung bietet, auch wenn es manchmal durch eine steile Lernkurve und komplexe Konfigurationen erschwert wird.

Meine Erfahrungen mit Dynamics 365 sind insgesamt positiv, da es sich gut in Microsoft-Tools integrieren lässt, flexibel benutzerdefiniert ist und leistungsstarke Funktionen für die Automatisierung bietet, auch wenn es manchmal durch eine steile Lernkurve und komplexe Konfigurationen erschwert wird.

7. Odoo (am besten geeignet für modulare ERP-Systeme mit starker Kostenkontrolle)

via Odoo

Odoo macht den Einstieg leicht. Die meisten Teams beginnen mit der Buchhaltung und fügen dann nach Bedarf Vertrieb, Lagerverwaltung, Projekte oder CRM hinzu. Da alles in einer Datenbank gespeichert ist, bleiben Ihre Zahlen synchronisiert.

Die Software hilft Ihnen beim Versenden von Rechnungen, beim Abgleichen von Bankfeeds und bei der Nachverfolgung von Steuern. Wenn Sie Produkte verkaufen, erstellen Sie eine Verbindung zwischen Vertrieb und Lagerbestand, damit Angebote, Bestellungen und Lagerbestände aufeinander abgestimmt bleiben. Wenn Sie Dienstleistungen anbieten, fügen Sie Projekte hinzu, um Zeit, Ausgaben und Lieferungen zu verfolgen.

Odoo passt sich Ihrem Wachstum an. Fügen Sie Genehmigungen, Checklisten und benutzerdefinierte Felder hinzu, um sie an Ihre Arbeitsweise anzupassen, und optimieren Sie Bildschirme mit Studio. Aktivieren Sie die Funktionen für mehrere Unternehmen und Währungen, wenn die Expansion beginnt.

Sie können Zahlungen, Steuern oder E-Commerce aus dem Marktplatz einbinden, nur die Apps aktivieren, die Sie benötigen, und Namen und Vorlagen einheitlich halten, damit die Berichterstellung übersichtlich bleibt.

Die besten Features von Odoo

Verwenden Sie integrierte Buchhaltungssoftware mit Rechnungsstellung, Bankfeeds und Steuern.

Fügen Sie Bestandsverwaltung, MRP, Einkauf und Projektabwicklung in derselben Suite hinzu.

Benutzerdefinierte Anpassungen für Bildschirme und Workflows sowie einheitliche Berichterstellung.

Stellen Sie eine Verbindung zu E-Commerce und Zahlungen durch Marktplatz-Integrationen von Drittanbietern her.

Kontrollieren Sie die Gesamtkosten, indem Sie nur die Apps aktivieren, die Sie benötigen.

Limitierungen von Odoo

Erweiterte Konsolidierungen und Multi-Entity-Tiefe können eine benutzerdefinierte Anpassung erfordern.

App-Auswahl und Erweiterungen erfordern Governance, um Fragmentierung zu vermeiden.

Größere Teams könnten bestimmte erweiterte Features überfordern.

Preise für Odoo

Kostenlos (Open Source)

Standard: 31 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: 47 $/Monat pro Benutzer

Odoo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 310 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 1.270 Bewertungen)

Was Benutzer über Odoo sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Die Implementierung war sehr detailliert. Odoo stellte uns ein kompetentes Team für das Projektmanagement zur Seite, das sich unsere Anforderungen genau anhörte und uns auch Vorschläge zur Verbesserung unserer Workflows unterbreitete.

Die Implementierung war sehr detailliert. Odoo stellte uns ein kompetentes Team für das Projektmanagement zur Seite, das sich unsere Anforderungen genau anhörte und uns auch Vorschläge zur Verbesserung unserer Workflows unterbreitete.

8. QuickBooks (am besten geeignet für Teams, die von einer einfachen Buchhaltung umsteigen)

via QuickBooks

QuickBooks ist eine Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und wachsende Teams, die die Grundlagen benötigen: Rechnungsstellung, Ausgaben, Kreditoren-/Debitorenbuchhaltung und grundlegende Berichterstellung. Bankfeeds beschleunigen die Kontenabstimmung, und wiederkehrende Rechnungen mit Belegerfassung sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Routineaufgaben.

Teams schätzen die vertraute Bedienung. Sie können noch am selben Tag loslegen, einfache Projekte und Zeiterfassung durchführen und Berichte nach Klassen oder Speicherorten aufschlüsseln. QuickBooks Online lässt sich über den App Store in die Lohnabrechnung und Zahlungen integrieren, und dank schneller Excel-Exporte lassen sich Zahlen ganz einfach freigeben.

Wenn Sie mehr Kontrolle benötigen, bietet QuickBooks erweiterte Berichterstellung, Rollen und Berechtigungen sowie eine Einstiegsversion der Bestandsverwaltung – Elemente, Lagerplätze, Nachbestellpunkte – sowie benutzerdefinierte Felder und gespeicherte Berichte für Monatsabschlüsse und Kassenprüfungen.

QuickBooks Enterprise bietet mehr Tiefe für Teams, die über die Grundlagen hinauswachsen. Verbinden Sie bei der Skalierung CRM-, Rechnungszahlungs- und Spesen-Tools und halten Sie Ihre Benennungen und Ihren Kontenplan übersichtlich, um reibungslosere Upgrades zu ermöglichen.

Die besten Features von QuickBooks

Verwalten Sie AP/AR, Rechnungen, Bankfeeds und die Berichterstellung mit Leichtigkeit.

Fügen Sie Zeiterfassung, Projekte und grundlegende Bestandsverwaltung hinzu.

Schließen Sie Apps für Gehaltsabrechnung, Zahlungen und CRM zusammen, um Ihren Stack zu erweitern.

Halten Sie die Kosten für Teams mit grundlegenden Buchhaltungsanforderungen vorhersehbar.

Einschränkungen von QuickBooks

Konsolidierungen mehrerer Unternehmenseinheiten und erweiterte Kontrollen sind eingeschränkt.

Branchenmodule sind leichter als vollständige ERP-Systemsuiten.

Zunehmende Komplexität kann Sie zu Alternativen oder größeren Suiten veranlassen.

Preise für QuickBooks

Einfacher Start: 19 $/Monat pro Benutzer

Essentials: 37,50 $/Monat pro Benutzer

Plus: 57,50 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 137,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks

G2: 4,0/5 (über 3.550 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 8.170 Bewertungen)

Was Benutzer über QuickBooks sagen

Diese G2-Bewertung zeigt, wie QuickBooks hilft:

QuickBooks Online macht die Verwaltung der Konten viel einfacher und übersichtlicher.

QuickBooks Online macht die Verwaltung der Konten viel einfacher und übersichtlicher.

9. Gravity Software (am besten geeignet für die Buchhaltung mehrerer Unternehmen auf der Microsoft Power Platform)

via Gravity Software

Gravity Software wurde für die Buchhaltung mehrerer Unternehmen auf Microsoft-Plattformen entwickelt und ist daher für Microsoft-orientierte Teams vertraut. Controller erhalten eine Datenbank für jedes Unternehmen, anstatt mit separaten Dateien jonglieren zu müssen.

Intercompany ist unkompliziert: Mit wenigen Klicks werden Einträge für Forderungen und Verbindlichkeiten gebucht, Eliminierungsregeln sorgen für einen reibungslosen Abschluss der Konsolidierungen und ein gemeinsamer Kontenplan mit Dimensionen für Unternehmen, Abteilungen oder Projekte sorgt für eine straffe Struktur.

Die Berichterstellung bleibt dank rollenbasierter Ansichten und Drilldowns von konsolidierten Zahlen bis hin zu einzelnen Einträgen übersichtlich. Excel und Power BI ermöglichen eine Aufschlüsselung ohne Neuerstellung von Berichten, während Genehmigungen und Prüfpfade mit dem Datensatz mitgeführt werden.

Die Berechtigungen sind klar den Verantwortlichkeiten zugeordnet und die Workflows sorgen für einheitliche Überprüfungen – damit ist Gravity eine praktische Alternative zu Sage, ohne dass Sie auf ein vollständiges Enterprise-ERP umsteigen müssen.

Die besten Features von Gravity Software

Zentralisieren Sie die Hauptbuchhaltung für mehrere Unternehmenseinheiten mit konzerninternen Transaktionen und Eliminierungen.

Verwenden Sie dimensionale Berichterstellung, um nach Unternehmen, Abteilung oder Projekt zu analysieren.

Erweitern Sie Ihr System durch Integrationen in das Microsoft-Ökosystem und den Microsoft Marketplace.

Automatisieren Sie Genehmigungen und sorgen Sie für lückenlose Prüfpfade zur Einhaltung von Vorschriften.

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten, ohne das System zu wechseln.

Limit von Gravity Software

Nischenfokus erfordert möglicherweise Add-Ons für die Fertigung oder das Feld.

Größere globale Konsolidierungen erfordern möglicherweise zusätzliche tools.

Die Qualität der Implementierung hängt von der Erfahrung des Partners ab.

Preise für Gravity Software

Starter: 375 $/Monat für den ersten Benutzer

Power Apps-Benutzer: 355 $/Monat für den ersten Benutzer

Non-Profit: 210 $/Monat für den ersten Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Gravity Software

G2: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Gravity Software sagen

Ein G2-Rezensent sagte:

Gravity eignet sich perfekt für Geschäfte mit mehreren Niederlassungen (und mehreren Währungen) sowie für Familien- oder Privatbüros. Ich finde es toll, dass Transaktionen zwischen Unternehmen keinen zusätzlichen Aufwand erfordern und dass Ihre Einträge im Backend für Sie erstellt werden. Keine doppelten Eingaben mehr!

Gravity eignet sich perfekt für Geschäfte mit mehreren Niederlassungen (und mehreren Währungen) sowie für Familien- oder Privatbüros. Ich finde es toll, dass Transaktionen zwischen Unternehmen keinen zusätzlichen Aufwand erfordern und dass Ihre Einträge im Backend für Sie erstellt werden. Keine doppelten Eingaben mehr!

10. Xledger (Am besten geeignet für Cloud-native Finanzteams mit internationalen Niederlassungen)

via Xledger

Xledger ist eine Cloud-basierte Plattform für Unternehmensfinanzierung. Sie bietet Automatisierung bei der Erfassung von Rechnungen, leitet Genehmigungen weiter und gleicht Bankkonten ab, während die Onboarding-Prozesse für Lieferanten durch doppelte Prüfungen übersichtlich bleiben.

Konsolidierungen sind das Highlight. Sie können mehrere Unternehmen und Währungen nach einem Zeitplan zusammenfassen, Eliminierungsregeln einmal festlegen und wiederverwenden, die Neubewertung von Devisen konsistent halten und von Gruppensummen bis hinunter zum ersten Eintrag drilldownen. Es besteht eine Verbindung zu CRM, Gehaltsabrechnung und Steuern, und über die API können Sie Daten ein- und auslesen.

Dashboards werden in Echtzeit aktualisiert, und die Berichterstellung für Bargeld, Forderungen und Abweichungen ist einfach. Rollen und Prüfpfade sorgen für eine strenge Kontrolle. Dieses tool eignet sich hervorragend für verteilte Teams, die schnelle mobile Genehmigungen und ein regional skalierbares System wünschen.

Die besten Features von Xledger

Automatisieren Sie die Erfassung von Rechnungen, Genehmigungen und Bankabstimmungen.

Konsolidieren Sie Bücher mit mehreren Unternehmen und Währungen mit Drilldown-Funktion für Transaktionen.

Erstellen Sie Budget- und Prognosemodelle mit gemeinsam nutzbaren Dashboards.

Nutzen Sie integrierte Workflows und Rollen für eine starke Finanzkontrolle.

Integrieren Sie CRM-, Lohnabrechnungs- und Steuertools, wenn Ihre Prozesse wachsen.

Limitierungen von Xledger

Kleineres Add-On-Ökosystem als andere Alternativen zu Sage Intacct

Fortgeschrittene Flows erfordern möglicherweise Dienstleistungen oder benutzerdefinierte Anpassungen.

Preise und Pakete sind weniger transparent als bei tools für KMU.

Preise für Xledger

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Xledger

G2: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Xledger sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

1. Es ist sehr benutzerfreundlich, da alle erforderlichen Optionen auf der Startseite des Dashboards leicht zugänglich sind. 2. Zeitnahe Updates werden bereitgestellt und im Backend installiert, ohne die Arbeit zu beeinträchtigen. 3. Die Automatisierung bestimmter Aufgaben wie der Bankabstimmung hat zu einer erheblichen Zeitersparnis beigetragen.

1. Es ist sehr benutzerfreundlich, da alle erforderlichen Optionen auf dem Dashboard an der Startseite leicht zugänglich sind. 2. Zeitnahe Updates werden bereitgestellt und im Backend installiert, ohne die Arbeit zu beeinträchtigen. 3. Die Automatisierung bestimmter Aufgaben wie der Bankabstimmung hat zu einer erheblichen Zeitersparnis beigetragen.

Was Sie während und nach der Migration von Sage Intacct erwarten können

Der Umstieg von Sage Intacct ist wie eine Umgestaltung Ihrer Finanzinfrastruktur. Planen Sie den Weg, testen Sie die Daten und geben Sie Ihren Teams Zeit, sich an die neuen Workflows zu gewöhnen.

Migrationsflow auf einen Blick

Schritt 1 → Überprüfen und wählen Sie Ihren WegBewerten Sie Umfang, Einheiten und unverzichtbare Berichte zur Berichterstellung, um Anforderungen zu definieren und Alternativen zu Sage Intacct in die engere Wahl zu nehmen.

Schritt 2 → Daten und Kontrollen zuordnenPassen Sie CoA, Entitäten, Genehmigungen und Strukturen für die Berichterstellung an die neue Plattform an.

Schritt 3 → Testen Sie in einer SandboxFühren Sie einen vollständigen Testlauf mit Eröffnungssalden, Probebilanzen und einem Testabschluss mit Beispieldaten durch.

Schritt 4→ Wechseln Sie mit ZuversichtTransaktionen einfrieren, letzte Überprüfungen durchführen, migrieren und dann den neuen Zeitraum eröffnen

Schritt 5 → Stabilisieren und verbessernFühren Sie die Nachverfolgung von Problemen durch, schulen Sie Benutzer und standardisieren Sie Prozesse mit Checklisten und SOPs.

Der Wechsel des ERP-Systems ist eine wichtige Entscheidung, aber auch eine Chance, die täglichen Finanzabläufe zu vereinfachen. Unabhängig davon, für welches tool Sie sich entscheiden, das Ziel ist immer dasselbe: übersichtliche Kontrollen, klare Sichtbarkeit und weniger Zeitaufwand für E-Mails und Tabellenkalkulationen.

Bei der Auswahl einer Software für Ihr Finanzteam sollten Sie Wert auf eine übersichtliche Benutzeroberfläche, zuverlässige Prüfpfade, enge Verbindungen zum Personalmanagement und eine gute Integration der Plattform in Ihre bestehenden Geschäftsanwendungen und KI-Tools legen.

Für international expandierende Unternehmen: Vergleichen Sie, wie die einzelnen Anbieter Konsolidierungen, Lokalisierungen und Kontrollen handhaben. Passen Sie die Optionen an Ihren Wachstumsplan und Ihre Anforderungen an Skalierbarkeit an, um spätere Nacharbeiten zu vermeiden.

Die beste Alternative ist die, die zu Ihren aktuellen Prozessen passt und die Zukunft unterstützt, die Sie aufbauen.

Hier ergänzt ClickUp Ihr ERP-System. Es zentralisiert Genehmigungen, Dokumentation, Dashboards und Zusammenarbeit, sodass Monatsabschlüsse, Audits und Pläne schneller vorangehen, ohne dass ein weiteres System hinzugefügt werden muss.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Finanzarbeit unabhängig vom verwendeten ERP-System zu optimieren, probieren Sie ClickUp noch heute aus und vereinen Sie Kontrolle, Kontext und Dynamik an einem Ort.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

QuickBooks Online und Odoo bieten niedrigere Preise für Einträge für Teams mit grundlegenden Buchhaltungsanforderungen, während Gravity Software Multi-Entity-Funktionen zu einem mittleren Marktpreis bereitstellt. Wenn Sie noch nicht bereit sind für eine Umstellung der Plattform, kombinieren Sie Ihr aktuelles Hauptbuch mit ClickUp als Finanzoperationsschicht, um Genehmigungen, Checklisten und die Berichterstellung zu zentralisieren (oftmals der kostengünstigste kurzfristige Schritt). Berücksichtigen Sie immer die Gesamtkosten über die Lizenzen hinaus, einschließlich Implementierung, Integrationen und Änderungsmanagement.

SAP S/4HANA Cloud und Microsoft Dynamics 365 bieten leistungsstarke native Workflow-Engines, und die modularen Apps von Odoo ermöglichen eine flexible Automatisierung. Um die Arbeit systemübergreifend zu koordinieren, verwenden Sie ClickUp. Seine Automatisierungen und KI können Genehmigungen weiterleiten, Aufgaben zuweisen, Erinnerungen posten und Abschlussberichte neben jedem ERP veröffentlichen, sodass Ihre Prozesse durchgängig ablaufen, ohne dass Sie sich auf reine ERP-Workflows verlassen müssen.

Ja, aber planen Sie die Implementierung und das Änderungsmanagement. Kleinere Teams beginnen oft mit QuickBooks oder Odoo und steigen dann auf NetSuite oder Acumatica um, wenn das Geschäft wächst und die Komplexität aufgrund mehrerer Unternehmensteile zunimmt.

ClickUp zentralisiert Checklisten, Genehmigungen und Dokumentationen und bietet Dashboards für den Fortschritt in Echtzeit. Es ergänzt Ihre Buchhaltung und Ihr ERP-System, indem es Arbeitsaufwand reduziert und Workflows standardisiert.

Konzentrieren Sie sich auf Gehaltsabrechnung oder Personalmanagement, CRM, Bankfeeds, Ausgaben, Steuern und erweiterte Analysen. Bestätigen Sie Integrationen von Drittanbietern für mehrere Währungen, Konsolidierungen und Synchronisation der Daten, damit Finanz- oder Betriebsdaten konsistent bleiben.