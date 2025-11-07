Die besten Smartsheet-Dashboard-Vorlagen zur Nachverfolgung Ihrer Arbeit

Der amerikanische Schauspieler und Autor Steven Wright sagte einmal: „Wenn alles gut zu laufen scheint, weißt du offensichtlich nicht, was vor sich geht. ”

Es mag zynisch klingen, aber Projektmanager wissen, wie leicht Zeitleiste, Budgets und Projektstatus-Updates ohne klare Sichtbarkeit in einem Projekt aus dem Ruder laufen können.

Hier kann eine Smartsheet-Dashboard-Vorlage einen großen Unterschied machen. Diese Vorlagen dienen als zentrale Informationsquelle, in der Projektinformationen, Metriken und Echtzeit-Updates für interne Teams und externe Stakeholder zusammengefasst werden.

Mit integrierten Layouts zur Nachverfolgung von Leistungskennzahlen, Budgets, Zeitleisten und Ressourcen bieten Smartsheet-Dashboards einen optimierten Ansatz zur schnellen Erstellung von Dashboards, sodass Sie keine Projektmanagement-Dashboard-Vorlage von Grund auf neu erstellen müssen.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der leistungsstärksten Smartsheet-Dashboard-Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Smartsheet-Dashboard-Vorlagen auf einen Blick

Hier eine kurze Zusammenfassung für Sie:

Was sind Smartsheet-Dashboard-Vorlagen?

Bei der Verwaltung komplexer Projekte neigen Informationen dazu, verstreut zu sein: Aktualisierungen in E-Mails, Fristen in Tabellenkalkulationen und Budgets in separaten tools. Diese Fragmentierung in der Arbeit verlangsamt die Entscheidungsfindung und macht es schwierig, den Überblick zu behalten.

Aus diesem Grund entscheiden sich viele Teams für Smartsheet-Dashboards. Sie vereinen Echtzeit-Updates, Aufgabe-Status und Leistungsdaten in einem einzigen Datenvisualisierungstool, sodass Projektmanagement-Teams und Stakeholder auf einen Blick den gesamten Überblick erhalten.

Eine Smartsheet-Dashboard-Vorlage ist ein vorgefertigtes, anpassbares Layout, das Ihnen genau das zu erledigen hilft, zusammen mit den folgenden Funktionen:

Zeigt Schlüssel-Metriken mithilfe von Diagrammen, Grafiken und Widgets an, die live aktualisiert werden .

Zentralisiert alle Ihre Projektinformationen , sodass sie in einer Ansicht zugänglich sind.

Freigeben Sie sie mit Team-Mitgliedern oder Führungskräften, um für mehr Sichtbarkeit und Abstimmung zu sorgen.

Passen Sie Layouts, Farben und Komponenten an Ihr Team oder Ihre Abteilung an.

Änderungen in Ihren Smartsheet-Daten werden automatisch in Echtzeit widergespiegelt.

Was macht eine gute Smartsheet-Dashboard-Vorlage aus?

Ein funktionales Dashboard kann zwar Daten anzeigen, aber eine gute Smartsheet-Dashboard-Vorlage verwandelt rohe Projektinformationen in Erkenntnisse, die leicht zu interpretieren, zu priorisieren und umzusetzen sind.

Für Projektmanager, Analysten und Teams kann dieser Unterschied bedeuten, dass Verzögerungen erkannt werden, bevor sie Zeitleiste durcheinanderbringen, oder dass Budgetrisiken identifiziert werden, bevor sie eskalieren.

So erkennen Sie eine leistungsstarke Dashboard-Vorlage:

✅ Priorisieren Sie wichtige Metriken, indem Sie sie oben oder in der Mitte platzieren, um ihnen sofortige Sichtbarkeit zu verleihen.

✅ Verwendet klare, einheitliche Beschreibungen, die den Benutzern helfen, Daten ohne Verwirrung zu verstehen.

Wendet visuelle Hierarchien an – Gruppierung, Farbe und Schriftgröße –, um wichtige Leistungsindikatoren hervorzuheben.

✅ Enthält effektive Diagramme und Grafiken, um komplexe Daten in verständlichen Formaten darzustellen.

✅ Das intuitive Design ermöglicht Benutzern eine schnelle Navigation und Wertgewinnung.

Free Smartsheet Dashboard-Vorlagen

Hier finden Sie 7 kostenlose Smartsheet-Dashboard-Vorlagen, die Ihnen bei der Durchführung von Marketingkampagnen, der Überwachung von Budgets oder der Verwaltung funktionsübergreifender Ressourcen helfen.

1. Smartsheet-Projekt-Dashboard-Vorlage

Die Nachverfolgung mehrerer Aufgaben, Prioritäten und Fristen innerhalb eines Projekts ist nie einfach, insbesondere wenn Aktualisierungen von verschiedenen Personen und Orten kommen.

Diese Smartsheet-Projekt-Dashboard-Vorlage bietet Ihnen eine Echtzeit-Ansicht über alles, was wichtig ist. Sie verwendet farbcodierte Grafiken wie Kreisdiagramme und eine Aufgabe-Zeitleiste, um den Aufgabe-Status, Prioritätsaufschlüsselungen und wichtige Projekt-Zeitleiste auf einen Blick anzuzeigen.

Ganz gleich, ob Sie ein Client-Onboarding-Projekt verwalten, eine teamübergreifende Einführung koordinieren oder einen wöchentlichen Marketing-Sprint durchführen – geben Sie einfach Ihre Daten ein, und die Diagramme werden automatisch aktualisiert.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verfolgen Sie den Status von Aufgaben, die Priorität und Zeitleiste mit automatisch aktualisierten Diagrammen, sodass Sie den Fortschritt auf einen Blick erkennen können.

Zeigen Sie überfällige Elemente und Hindernisse in Echtzeit an, damit sich Stand-up-Meetings auf Entscheidungen konzentrieren können und nicht auf die Suche nach Daten.

Freigeben Sie eine einzige Live-Ansicht mit den Beteiligten, damit Aktualisierungen Statusberichte ersetzen.

✨ Ideal für: Projektmanager, die eine Echtzeit-Ansicht über Aufgaben, Prioritäten und Zeitleisten in schnelllebigen Projekten benötigen.

2. Smartsheet-Vorlage für das Executive-Dashboard

Laut einem Bericht von NerdWallet arbeitet der durchschnittliche Eigentümer in den USA fast 60 Stunden pro Woche. Bei einem solchen Zeitplan ist das Letzte, was Sie zu erledigen haben, sich durch Tabellenkalkulationen zu wühlen, um das Wesentliche zu finden.

Diese Smartsheet-Vorlage für das Executive-Dashboard fasst Ihre wichtigsten Leistungsindikatoren in einer einzigen, übersichtlichen Ansicht zusammen. Sie wurde für eine hohe Sichtbarkeit entwickelt und hilft Führungsteams dabei, Finanzdaten, Umsätze und die Leistung der Abteilungen in Echtzeit zu verfolgen.

Ganz gleich, ob Sie sich auf ein Board-Meeting vorbereiten, Quartalsziele überprüfen oder unternehmensweite Projekte überwachen – mit diesem Executive-Dashboard konzentrieren sich alle auf die Metriken, die für Entscheidungen maßgeblich sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Fassen Sie Finanz-, Vertriebs- und Betriebs-KPIs auf einem Bildschirm zusammen, damit die Führungskräfte auf einen Blick sehen, was wichtig ist.

Vergleichen Sie die bisherigen Quartalsergebnisse mit den Einzelzielen, damit Probleme frühzeitig erkannt werden können.

Durchsuchen Sie die Momentaufnahmen der einzelnen Abteilungen, um Follow-ups schneller und gezielter durchführen zu können.

✨ Ideal für: Führungskräfte und Eigentümer, die schnellen Zugriff auf wichtige KPIs wünschen, ohne sich durch Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen.

3. Smartsheet-Vorlage für KPI-Leistungs-Dashboards

Ohne eine klare Ansicht der Leistung im Zeitverlauf ist es schwierig zu erkennen, ob Ihr Team Fortschritte macht oder hinter den Erwartungen zurückbleibt. Der manuelle Vergleich des Fortschritts von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr kann jedoch zeitaufwändig und fehleranfällig sein.

Diese Smartsheet-KPI-Leistungs-Dashboard-Vorlage verfügt über integrierte Balkendiagramme, Liniendiagramme und Donut-Diagramme, mit denen Sie Trends einfacher überwachen und Ihre Schlüssel-Leistungskennzahlen in Echtzeit visualisieren können.

Sie erhalten eine klare Ansicht über die monatlichen Ergebnisse, den bisherigen Jahresfortschritt und historische Vergleiche. Außerdem ist die Vorlage bereits mit Marketing- und Betriebsdaten vorbelegt, kann jedoch vollständig an jede Abteilung, jedes Team oder jeden Service angepasst werden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Visualisieren Sie monatliche und kumulierte Trends mit Linien-, Balkendiagrammen und Donut-Diagrammen, damit Leistungsmuster deutlich erkennbar sind.

Wechseln Sie die Metriken nach Team oder Initiative, damit die Bewertungen für das Publikum relevant bleiben.

Heben Sie Abweichungen gegenüber dem vorherigen Zeitraum hervor, damit Verbesserungsbereiche sofort erkennbar sind.

✨ Ideal für: Teams, die die Nachverfolgung von Leistungstrends über einen längeren Zeitraum vornehmen und Fortschritte mit klaren, anpassbaren Grafiken präsentieren müssen.

4. Smartsheet-KPI-Dashboard-Vorlage

Wenn Sie sich auf den Output statt auf den Aufwand konzentrieren, benötigen Sie eine Möglichkeit, schnell zu messen, ob Ihr Team die Erwartungen erfüllt oder Zeit und Ressourcen verschwendet.

Mit dieser Dashboard-Vorlage für Effizienz-KPIs können Sie genau das nachverfolgen. Sie verfügt über ein einzigartiges Feature „Effizienzlevel“, das die Leistung anhand festgelegter Monatsziele berechnet und Ihnen einen Echtzeit-Prozentsatz auf Basis der tatsächlichen Ergebnisse liefert.

Diese Vorlage ist bereits mit Verkaufsdaten vorbelegt und lässt sich leicht an jedes Team oder jede Abteilung anpassen, von der Produktentwicklung bis zum Kundenservice.

Geben Sie einfach Ihre Projekt- oder Servicemetriken ein, und das Dashboard der Arbeit wird automatisch aktualisiert, um zu zeigen, wo die Leistung gut ist und wo es Verbesserungspotenzial gibt!

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verfolgen Sie Einnahmen, Ausgaben und Jahresvergleiche in einer Ansicht, damit die Sichtbarkeit von Cashflow und Wachstumstrends erhalten bleibt.

Filtern Sie nach Produkt oder Region, damit Prognose-Unterhaltungen auf denselben Fakten basieren.

Aktualisieren Sie einmalig die Quelldatei, damit alle Diagramme die aktuellen Nummern widerspiegeln.

✨ Ideal für: Manager, die die Effizienz ihres Teams messen und die tatsächlichen Ergebnisse mit den monatlichen Einzelzielen vergleichen möchten.

5. Smartsheet-Vorlage für Finanz-Dashboards

Um zu verstehen, wo Ihr Geschäft finanziell steht, sollten Sie nicht endlose Tabellenkalkulationen oder statische Berichte durchforsten müssen.

Die Smartsheet-Finanz-Dashboard-Vorlage bietet Ihnen eine übersichtliche, visuelle Zusammenfassung Ihrer wichtigsten Finanzdaten: von Umsatz- und Ausgabentrends bis hin zu Jahresvergleichen. Sie hilft Ihnen dabei, die Nachverfolgung des Geschäftswachstums zu gewährleisten und die zukünftige Leistung auf der Grundlage der aktuellen Ergebnisse zu prognostizieren.

Geben Sie einfach Ihre Nummern ein, und das Dashboard wird automatisch mit Diagrammen aktualisiert, die die finanzielle Leistung in Echtzeit widerspiegeln.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verfolgen Sie Einnahmen, Ausgaben und Jahresvergleiche in einer Ansicht, damit die Sichtbarkeit von Cashflow und Wachstumstrends erhalten bleibt.

Filtern Sie nach Produkt oder Region, damit Prognose-Unterhaltungen auf denselben Fakten basieren.

Aktualisieren Sie einmalig die Quelldatei, damit alle Diagramme die aktuellen Nummern widerspiegeln.

✨ Ideal für: Finanzteams und Führungskräfte im Geschäft, die eine einfache, visuelle Übersicht über die finanzielle Leistung und das Wachstum wünschen.

6. Smartsheet-Vorlage für das Vertriebsmanagement-Dashboard

Wenn Ergebnisse auf mehreren Plattformen gespeichert sind, kann es schnell überwältigend werden, den Überblick über die Vertriebsaktivitäten für verschiedene Produkte, Regionen und Kundensegmente zu behalten.

Die Smartsheet-Vorlage für das Vertriebsmanagement-Dashboard fasst alles in einem visuellen Arbeitsbereich zusammen. Verfolgen Sie die Vertriebsleistung nach Produkt, Region oder Kundentyp und erhalten Sie sofort eine Sichtbarkeit darüber, welche Bereiche die Ziele erreichen und welche Aufmerksamkeit erfordern.

Mit integrierten Diagrammen und strukturierten Feldern hilft diese Vorlage Vertriebsmitarbeitern und Kundenbetreuern, sich auf die Leistung zu konzentrieren, Trends aufzudecken und Teams zur Rechenschaft zu ziehen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Überwachen Sie Pipeline, Gewinnraten und Buchungen nach Produkt oder Region, damit die Dynamik transparent ist.

Erkennen Sie Trends über Segmente hinweg, damit Coaching und Budgetänderungen datengestützt erfolgen können.

Freigeben Sie Live-Leistungsansichten mit Vertriebsmitarbeitern, damit die Einzelziele im Vordergrund bleiben.

✨ Ideal für: Vertriebsmitarbeiter und Kontobetreuer, die die Leistung über Produkte, Regionen und Kundensegmente hinweg nachverfolgen, wie es diese Lösung ermöglicht.

7. Smartsheet-Vorlage für das Dashboard zur Zusammenfassung des Projektportfolio-Projektmanagements

Wenn Sie für mehrere Projekte verantwortlich sind, geht es um mehr als nur die Nachverfolgung einzelner Fortschritte – es geht darum, zu verstehen, wie alle Projekte zusammenwirken, um die Geschäftsziele zu erreichen.

Die Smartsheet-Dashboard-Vorlage für das Projektportfolio-Projektmanagement verschafft Ihnen einen besseren Überblick. Sie zieht Daten aus jedem Projekt heran. Daten wie Status, Budget, Risiko und Fortschritt werden in übersichtliche visuelle Dashboards und Zusammenfassungen umgewandelt.

Diese App hilft Führungskräften und Portfoliomanagern dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen Ressourcen zugewiesen werden müssen, Projekte zu ermitteln, die hinter dem Zeitplan zurückliegen, und die Gesamtleistung des Portfolios zu bewerten. Sie ist besonders nützlich bei vierteljährlichen Überprüfungen und der strategischen Planung.

Darüber hinaus zeigt dieses Portfolio-Dashboard mit visuellen Diagrammen und Übersichtsansichten wichtige Details wie Status, Priorität, Budget vs. Ist-Zahlen und Gesamtfortschritt an, sodass Sie auf Portfolioebene bessere Entscheidungen treffen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Aggregieren Sie Projekt-Status, Budget und Risiken, damit Sie den Zustand Ihres Portfolios innerhalb weniger Minuten überblicken können.

Vergleichen Sie Priorität und Fortschritt zwischen verschiedenen Programmen, damit Ressourcen dort eingesetzt werden, wo sie die größte Wirkung erzielen.

Verfolgen Sie das Budget im Vergleich zu den Ist-Werten pro Projekt, damit Kurskorrekturen rechtzeitig erfolgen können.

✨ Ideal für: Führungskräfte und Portfolio-Manager, die mehrere Projekte überwachen und strategische Ressourcenentscheidungen treffen müssen, die eine zeitnahe Reaktion erfordern.

Limit des Smartsheet-Dashboards

Benutzer der Smartsheet-Community haben auf mehrere Einschränkungen hingewiesen, die sich auf die Skalierbarkeit und Flexibilität auswirken können, insbesondere bei größeren Teams oder datenintensiven Projekten.

Diese Einschränkungen beziehen sich hauptsächlich auf Widget-Obergrenzen, Datenanzeigegrenzen und Blatt-Kapazität:

Pro-Pläne beschränken Dashboards auf 10 Widgets. Versuchen Sie, weitere Auslöser hinzuzufügen, eine Upgrade-Aufforderung anzuzeigen und die Menge der Projektinformationen zu begrenzen, die Sie gleichzeitig visualisieren können.

Berichts-Widgets haben ein Limit von 500 Zeilen. Wenn Ihr Bericht gruppierte Daten enthält, kann diese Grenze schneller als erwartet erreicht werden, was sich darauf auswirken kann, wie viele Daten Sie in Ihrer Dashboard-Vorlage in Ansicht nehmen können.

Jedes Smartsheet-Blatt unterstützt bis zu 20.000 Zeilen, 400 Spalten und 500.000 Zellen. Importierte Dateien dürfen 50 MB nicht überschreiten, was für größere Projekte oder abteilungsübergreifende Berichterstellung einschränkend sein kann.

Es gibt Einschränkungen auf Systemebene hinsichtlich Zellverknüpfungen, API-Nutzung und Aktivitätsprotokollen. Diese Limite können sich darauf auswirken, wie Teams Automatisierungen erstellen oder historische Änderungen überprüfen.

Viele Benutzer nehmen auch Notiz vom Fehlen einer echten Drilldown-Funktion in Dashboards oder Berichten, was es schwieriger macht, Schlüssel-Metriken zu untersuchen oder zugrunde liegende Daten in Echtzeit zu analysieren.

Alternative Smartsheet-Vorlagen

Smartsheet bietet zwar nützliche tools, doch stoßen Benutzer häufig auf Limit wie Zeilenbegrenzungen, Widget-Beschränkungen und begrenzte Drilldowns.

ClickUp hilft Ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen mit anpassbaren Dashboards, die unbegrenzte Widgets, tiefere Datenebenen und Echtzeit-Updates für Projekte, Teams und Abteilungen unterstützen, ohne dass Sie dabei an harte Grenzen stoßen.

Hier sind acht ClickUp-Dashboard-Vorlagen, mit denen Sie Projekte nachverfolgen und die Sichtbarkeit behalten können.

1. ClickUp-Projektmanagement-Dashboard-Vorlage

Überwachen Sie den Projektstatus und halten Sie Ihre Teams mit der ClickUp-Projektmanagement-Dashboard-Vorlage auf dem Laufenden.

Wenn Zeitleiste nicht eingehalten werden, liegt das selten an einem einzigen großen Problem. Es sind die kleinen Hindernisse, die sich unbemerkt summieren.

Mit der ClickUp-Projektmanagement-Dashboard-Vorlage können Sie Verzögerungen frühzeitig erkennen. Sie bietet eine visuelle Echtzeitansicht Ihrer Aufgaben, Fristen und Teamkapazitäten, sodass Sie Probleme lösen können, bevor sie zu Verzögerungen führen.

Dieses Dashboard wurde für Projektmanager entwickelt, die funktionsübergreifende Initiativen leiten. Es hebt aktive Arbeiten, überfällige Elemente und wichtige Ergebnisse hervor, sodass Sie immer einen Schritt voraus sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Zeigen Sie aktive Arbeiten, überfällige Aufgaben und Kapazitäten an, damit Hindernisse sichtbar werden, bevor sie auftreten.

Filtern Sie nach Mitarbeitern, Tag oder Sprint, damit jedes Team genau sieht, was als Nächstes zu tun ist.

Kombinieren Sie Listen, Diagramme und Burndowns, damit Planung, Nachverfolgung und Berichterstellung Hand in Hand gehen.

✨ Ideal für: Manager, die schnelllebige Projekte betreuen und Sichtbarkeit über potenzielle Hindernisse und den Fortschritt in Echtzeit benötigen.

2. ClickUp-Analysebericht-Dashboard-Vorlage

Handeln Sie schnell dank wertvoller Einblicke und führen Sie Nachverfolgung und Trends mit dem Analytics Report Dashboard der ClickUp-Vorlage.

Nehmen wir an, Sie haben im letzten Quartal drei Kampagnen durchgeführt, der Web-Traffic ist gestiegen und die Abwanderungsrate gesunken. Es ist jedoch schwierig, die Gründe für diese Veränderungen zu erklären, wenn alle Ihre Daten in separaten Tabellen gespeichert sind.

Die ClickUp Analytics Report Dashboard-Vorlage vereint alles mit anpassbaren Diagrammen und visuellen Zusammenfassungen, damit Sie besser verstehen, was schiefgelaufen ist.

Sie haben Zugriff auf Muster, Trends und wichtige Leistungsindikatoren im Kontext. Anstatt sich durch Zeilen von Zahlen zu kämpfen, können Sie sofort erkennen, was arbeitet und wo Sie ansetzen müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verwandeln Sie Rohdaten in Diagramme und Trendlinien, damit Sie klare Erkenntnisse gewinnen, ohne Tabellenkalkulationen zu verwenden.

Vergleichen Sie Zeiträume und Kampagnen nebeneinander, damit Erfolge und Einbrüche leicht zu erklären sind.

Freigeben Sie schreibgeschützte Ansichten, damit Stakeholder die neuesten Nummern einsehen können.

✨ Ideal für: Teams, die Rohdaten in übersichtliche Grafiken umwandeln und Entscheidungen auf der Grundlage von Trends statt Vermutungen treffen müssen.

3. ClickUp-Dashboard-Vorlage für digitale Marketingberichte

Verstehen Sie, was zu Ergebnissen führt, mit visueller Berichterstellung auf dem ClickUp-Dashboard-Template für digitale Marketingberichte.

Wenn Sie Kampagnen über E-Mail, soziale Medien und bezahlte Kanäle durchführen, wissen Sie bereits, dass der schwierigste Teil nicht der Start ist, sondern die Zusammenführung der Ergebnisse auf eine Weise, die tatsächlich Sinn ergibt.

Mit der ClickUp-Dashboard-Vorlage für digitale Marketingberichte müssen Sie keine verstreuten Exporte und manuelle Nachverfolgungen mehr vornehmen. Sie bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie wichtige Leistungsindikatoren in der Ansicht, die Leistung verschiedener Kanäle zu vergleichen und Echtzeit-Updates mit Ihrem Team oder Ihren Kunden zu freigeben können.

Anstatt jede Woche manuell Metriken zusammenzustellen, können Marketingteams schnell erkennen, was funktioniert, die Budgetverteilung optimieren und den Stakeholdern die Ergebnisse übersichtlich präsentieren.

Darüber hinaus erleichtert die No-Code-Datenbank die Organisation und Filterung von Daten über mehrere Kampagnen hinweg.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Konsolidieren Sie Kanal-KPIs an einem Ort, damit Budgetänderungen fundiert und nicht willkürlich getroffen werden.

Führen Sie eine Nachverfolgung von CTR, CPA, ROAS und Conversions nach Kampagne durch, um präzise Optimierungen vorzunehmen.

Exportieren Sie kundenfertige Momentaufnahmen, sodass Aktualisierungen nur wenige Minuten statt ganze Vormittage dauern.

✨ Ideal für: Marketingteams, die Kampagnendaten konsolidieren und in klare, umsetzbare Berichterstattung umwandeln müssen.

4. ClickUp IT-Roadmap-Dashboard-Vorlage

Priorisieren Sie Aufgaben anhand des Aufwands und der Auswirkungen mit der ClickUp IT-Roadmap-Dashboard-Vorlage.

In der IT kann das Fehlen einer einzigen Abhängigkeit einen gesamten Launch zum Scheitern bringen. Wenn Sie beispielsweise eine Systemeinführung geplant haben, aber eine einzige API-Integration noch nicht fertig ist, verzögert sich der gesamte Launch um zwei Wochen.

Dieses Szenario kommt häufiger vor, als es sollte.

Die ClickUp IT-Roadmap-Dashboard-Vorlage hilft, solche Verzögerungen zu vermeiden, indem sie alle Projekte, Abhängigkeiten und Zeitleiste in einer übersichtlichen Ansicht darstellt. Ganz gleich, ob Sie eine Infrastruktur migrieren, neue Geräte einrichten oder interne tools verwalten – Sie können Aufgaben nach ihrer Bedeutung priorisieren, Fristen zuweisen und den Fortschritt der Umsetzung teamübergreifend verfolgen.

Dies ist besonders nützlich, um Hindernissen zuvorzukommen, die Führungskräfte auf dem Laufenden zu halten und sicherzustellen, dass Ihre Roadmap tatsächlich der Realität entspricht.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Karten Sie Initiativen, Abhängigkeiten und Zeitleiste zu, damit Lieferrisiken frühzeitig erkannt werden.

Priorisieren Sie nach Auswirkungen und Aufwand, damit die Reihenfolge der Aufgaben der Kapazität entspricht.

Verfolgen Sie die Rollout-Bereitschaft aller Teams, damit die Go-Lives termingerecht stattfinden.

✨ Ideal für: IT-Teams, die komplexe Abhängigkeiten verwalten und eine reibungslose, termingerechte Abwicklung von Projekten sicherstellen müssen.

5. ClickUp-Marketingbericht-Dashboard-Vorlage

Profitieren Sie von automatisierten Berichterstellung ohne stundenlange manuelle Formatierung mit der ClickUp-Marketingbericht-Dashboard-Vorlage.

Sie haben gerade eine einmonatige Kampagne abgeschlossen, aber jetzt kommt der schwierigere Teil: all diese Leistungsdaten in einen Bericht umzuwandeln, den Ihr Team tatsächlich nutzen kann.

Die ClickUp-Marketingbericht-Dashboard-Vorlage hilft Ihnen dabei, von verstreuten Metriken zu strukturierten, storybasierten Berichterstellung überzugehen. Sie vereint KPIs, Kampagnenleistung und visuelle Dashboards, sodass Sie erklären können, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren sollten.

Ganz gleich, ob Sie das Engagement, die Budgetverteilung oder die Kanalleistung nachverfolgen – mit dieser Vorlage erstellen Sie übersichtliche, hochwertige Berichte, die Ihr Team und Ihre Stakeholder auf dem Laufenden halten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Kombinieren Sie Ausgaben, Reichweite und Engagement, damit Narrative und Nummer übereinstimmen.

Segmentieren Sie nach Kanal, Zielgruppe oder Asset, damit Sie das Gelernte direkt umsetzen können.

Automatisierung der Aktualisierung von Live-Aufgaben, damit Berichte immer auf dem neuesten Stand sind.

✨ Ideal für: Marketer, die Zeit bei der Berichterstellung sparen und gleichzeitig klare, visuelle Einblicke liefern möchten, die intelligentere Kampagnenentscheidungen unterstützen.

6. ClickUp-Projekt-Berichtsliste-Vorlage

Visualisieren Sie den Projektumfang und heben Sie Risiken hervor, ohne einen separaten Bericht von Grund auf neu erstellen zu müssen – mit der ClickUp-Projekt-Berichtungs-Vorlage.

In der Mitte eines Sprints stellen Sie fest, dass ein wichtiges Ergebnis aussteht – und dies wurde bei der letzten Aktualisierung nicht gemeldet. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Nur eines von 200 IT-Projekten liefert die beabsichtigten Vorteile pünktlich und innerhalb des Budgets, sodass solche Verzögerungen häufiger auftreten, als jedem lieb ist.

Mit der ClickUp-Projekt-Report-Vorlage können Sie solche Probleme frühzeitig erkennen, indem Sie alle Ihre Projektinformationen – Aufgaben, Zeitleiste und Aktualisierungen – in einer übersichtlichen Ansicht zusammenfassen. So lassen sich Hindernisse leichter erkennen, Fortschritte messen und konsistente Aktualisierungen mit Ihrem Team und Ihren Stakeholdern freigeben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Fassen Sie Umfang, Meilensteine und Risiken in einem Dashboard zusammen, damit der Status eindeutig ist.

Markieren Sie Fehler und Eigentümer, damit Nachverfolgungen sofort und gezielt erfolgen können.

Protokollieren Sie Änderungen und Entscheidungen, damit die Historie ohne zusätzliche Dokumente überprüfbar ist.

✨ Ideal für: Projektleiter, die Risiken frühzeitig erkennen und mit klaren, zuverlässigen Fortschrittsberichten den Zeitplan einhalten möchten.

7. ClickUp-KPI-Vorlage

Profitieren Sie von konsistenter Berichterstellung und zentralisierten Metriken mit der KPI-Vorlage von ClickUp.

Die meisten Teams definieren ihre KPIs, aber die Herausforderung besteht darin, diese konsequent zu verfolgen. Ohne regelmäßige Überprüfungen verlieren Ziele an Relevanz und der Fortschritt stagniert.

Die ClickUp-KPI-Vorlage behebt dieses Problem, indem sie Ihnen einen zentralen Ort bietet, an dem Sie Ihre wichtigsten Leistungsindikatoren nachverfolgen, visualisieren und überprüfen können.

Von Umsatz und Kundenabwanderung bis hin zur Aufgabe, die abgeschlossen wird, und zum Mitarbeiterengagement – Sie können die Leistung in Echtzeit überwachen und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand halten.

Sie wurde für Teams entwickelt, die Verantwortlichkeit ohne den Aufwand für Berichterstellung wünschen: nur klare Metriken, einfache Grafiken und freigegebene Ziele, die immer im Blick bleiben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Zentralisieren Sie die KPIs Ihres Teams, damit der Fokus nicht zwischen den Meetings verloren geht.

Legen Sie Einzelziele und Schwellenwerte fest, damit Erfolge und Achtungen visuell deutlich erkennbar sind.

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen, damit der Fortschritt Woche für Woche nachvollziehbar bleibt.

✨ Ideal für: Manager und Teamleiter, die sich auf geschäftskritische KPIs konzentrieren und deren Umsetzung sicherstellen möchten.

8. ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte

Geben Sie Ihrem Team die nötige Klarheit, um mit der ClickUp-Vertriebs-Template smarter zu verkaufen.

Viele Vertriebsteams verfolgen ihre Leistung, aber hier ist das Problem: Sie beschränken sich oft auf oberflächliche Nummern. Ohne tiefere Einblicke in Trends und Verhaltensweisen wird Wachstum zu einem Ratespiel.

Die ClickUp-Vertriebsbericht-Vorlage hilft Vertriebsteams, über grundlegende Metriken hinauszugehen, indem sie den gesamten Vertriebszyklus an einem Ort visualisiert. Sie stellt eine Verbindung zwischen Leistungsdaten, Kundentrends und Teamaktivitäten her zu einem Bericht, der tatsächlich nützlich ist.

Verfolgen Sie die Vertriebsleistung über Produkte, Vertriebsmitarbeiter oder Regionen hinweg.

Visualisieren Sie Trends, um leistungsstarke Strategien und Wachstumsbereiche zu erkennen.

Verstehen Sie das Kaufverhalten Ihrer Kunden und identifizieren Sie Möglichkeiten zur Prozessoptimierung.

Halten Sie Ihr Team auf Quoten, Pipelines und tatsächliche Ergebnisse fokussiert.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verfolgen Sie Buchungen, Pipeline und Geschwindigkeit nach Vertriebsmitarbeiter oder Region, damit das Coaching auf das Einzelziel ausgerichtet ist.

Visualisieren Sie die Konversion nach Phasen, damit Engpässe deutlich werden.

Richten Sie Dashboards an Quoten aus, damit jeder den Weg zum Ziel in Echtzeit sehen kann.

✨ Ideal für: Vertriebsleiter und Vertriebsmitarbeiter, die eine Echtzeit-Sichtbarkeit über die Teamleistung und Pipeline-Chancen wünschen.

Übertreffen Sie Ihre Ergebnisse mit besseren Dashboards auf ClickUp

Dashboard-Vorlagen sind mehr als nur visuelle Hilfsmittel, sie sind echte Entscheidungs-tools.

Für Projektmanager, Analysten und Abteilungsleiter kann eine zentrale Ansicht über wichtige Metriken, den Projekt-Status und Echtzeit-Updates den Unterschied zwischen Vorsprung und Rückstand ausmachen.

Smartsheet-Dashboard-Vorlagen bieten zwar einen soliden Ausgangspunkt, doch ihre Einschränkungen können Teams gerade dann behindern, wenn sie am meisten Klarheit benötigen.

Mit flexiblen Dashboards, unbegrenzten Widgets und umfangreicheren benutzerdefinierten Einstellungen ermöglicht ClickUp Teams hingegen, den Fortschritt zu verfolgen, Hindernisse aufzudecken und sich abteilungsübergreifend effektiver abzustimmen.

Und das ist nicht nur Theorie – Hawke Media berichtete von einer 70-prozentigen Reduzierung der Projektverzögerungen innerhalb des ersten Jahres der Nutzung von ClickUp für die Berichterstellung an die Geschäftsleitung.

Kurz gesagt: Wenn Sie Dashboards erstellen möchten, die tatsächlich zum Handeln anregen, melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!