Free Battle-Card-Vorlagen zum Erstellen wettbewerbsfähiger Vertriebsstrategien

Sie haben die Arbeit erledigt, das Konzept entwickelt und Ihr Produkt ist die offensichtliche Wahl.

Doch sobald Ihre potenziellen Kunden einen Wettbewerber sehen, der ein paar Euro günstiger ist, wenden sie sich ab. Das ist einer dieser Momente, die ein eigenes Meme verdienen (und ehrlich gesagt gibt es auch eines).

Battle-Karten sind hier die schnelle Lösung.

Mit der richtigen Battle-Card-Vorlage verfügt Ihr Team über ein fertiges Playbook, um Einwände zu behandeln, Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben und Gespräche wieder in die richtige Bahn zu lenken, ohne in diesem Moment nach den richtigen Worten suchen zu müssen.

In diesem Blogbeitrag werden wir Ihnen kostenlose Battle-Card-Vorlagen von ClickUp freigegeben, dem ersten konvergierten KI-Workspace für den Vertrieb, damit Ihnen keine Geschäfte mehr durch die Lappen gehen.

Die besten Battle-Karten-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle mit den besten Battle-Card-Vorlagen:

Was sind Battle-Card-Vorlagen?

Eine Battle-Card-Vorlage ist ein vorgefertigtes Framework, mit dem Vertriebs-Teams Wettbewerbsinformationen und Gesprächspunkte an einem Ort organisieren können.

Vertriebsmitarbeiter nutzen Battle Cards, um während eines Verkaufsgesprächs schnell die richtigen Informationen abzurufen. Sie behandeln Themen wie die Stärken und Schwächen der Konkurrenz, Tipps zum Umgang mit Einwänden und die Alleinstellungsmerkmale Ihres Produkts.

🔍 Wussten Sie schon? Der Name „Battle Card” ist nicht nur Show. Militärische Teams verwendeten Schnellreferenzkarten, um Feinde einzuschätzen und Reaktionen zu planen. Später übernahmen Vertriebsmitglieder dieses Format, um Konkurrenten in Sitzungssälen statt auf Schlachtfeldern zu übertrumpfen.

Was macht eine gute Battle-Karte-Vorlage aus?

Eine solide Battle-Card-Vorlage ist prägnant, praktisch und auf Schnelligkeit ausgelegt. Die besten Vorlagen enthalten:

Wettbewerberübersicht: Eine klare Übersicht darüber, mit wem Sie es zu tun haben und wie sich diese positionieren

Stärken und Schwächen: Eindeutige Punkte, die zeigen, wo Wettbewerber glänzen und wo sie hinterherhinken

Ihr Vorteil: Direkte Vergleiche, die genau zeigen, wie Ihr Produkt mehr Wert bietet

Einwand-Killer: Kurze, sofort einsetzbare Gegenargumente für die Einwände, die Vertriebsmitarbeiter am häufigsten hören

Beweise zur Hand: Schnelle Statistiken, Kundenerfolge oder Fallbeispiele, die sofort für Glaubwürdigkeit sorgen

übersichtliches Layout: *Ein Design, das Info in Sekundenschnelle erfassbar macht, verbessert die Produktivität

Immer auf dem neuesten Stand: Aktuelle Informationen, damit Vertriebsmitarbeiter sich nicht auf veraltete Behauptungen stützen, die nicht mehr zutreffen

11 Battle-Karten-Vorlagen

Battle Karten funktionieren am besten, wenn sie einfach zu erstellen, zu aktualisieren und zu teilen sind. ClickUp für Vertriebsteams macht dies möglich.

Mit den Vorlagen von ClickUp können Sie Wettbewerbsvergleiche an einem Ort zusammenfassen, sodass sie jederzeit für Ihr Team verfügbar sind. Vertriebsmitarbeiter können sie während eines Gesprächs in Sekundenschnelle öffnen, Manager können sie bei Änderungen der Wettbewerberdaten aktualisieren, und alle sind sich einig, wie mit Einwänden umgegangen werden soll und welche Schlüssel-Alleinstellungsmerkmale hervorgehoben werden sollen.

Hier sind 11 kostenlose Battle-Card-Vorlagen, die Sie direkt in Ihre Vertriebs-Tech-Stack integrieren können.

1. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage herunterladen Überholen Sie Ihre Konkurrenten, indem Sie jede Vertriebsphase mit der ClickUp-Vertriebspipeline-Vorlage optimieren

Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline bietet Ihrem Team eine klare, schrittweise Ansicht über Kundenchancen, um diese zu vergleichen, zu priorisieren und entschlossen zu handeln. Jede Zeile enthält die wesentlichen Informationen – Kontaktdaten, Wert der Chance, Art des Plans, Abschlussdatum, Zahlung und Zahlungsstatus –, sodass Finanz- und Wettbewerbsdaten an einem Ort gespeichert sind.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Positionieren Sie Geschäfte in Pipeline-Phasen wie „Erneuert“, „Aufmerksamkeit erforderlich“ und „Pflege“ ein, um sofortige Wettbewerbsübersicht zu erhalten

Führen Sie Nachverfolgung von Zahlungstypen und -status, um finanziell sichere gegenüber anfälligen Konten innerhalb der Vorlage zu erkennen

Verwenden Sie Dringlichkeitsmarkierungen (Dringend, Hoch, Normal), um zu entscheiden, wo Ihr Team am härtesten konkurrieren sollte

📌 Ideal für: Teams, die Deals in jeder Phase des Trichters nachverfolgen und gleichzeitig die Wettbewerbsmomente aufzeigen, in denen Vertriebsmitarbeiter schnell handeln müssen, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Vertriebsteams jonglieren oft mit Notizen zu Wettbewerbern aus Telefonaten, verstreuten Bewertungen und sozialen Netzwerken. ClickUp Brain fasst diese relevanten Informationen zu klaren Erkenntnissen zusammen und zeigt sofort die relevantesten Erkenntnisse an. Versorgen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit relevanten Informationen, indem Sie ClickUp Brain für präzisere und intelligentere Battle Cards nutzen Innerhalb von Sekunden erstellt das KI-Tool zur Konkurrenzanalyse eine übersichtliche Zusammenfassung, die Sie direkt in Ihre Battle Cards einbetten können. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter das Dokument während eines Live-Gesprächs öffnet, sieht er die Einwände der Konkurrenz, empfohlene Gegenargumente und unterstützende Beweise an einem Ort zusammengefasst. 📎 Probieren Sie diesen Vorschlag aus: Fassen Sie die Erwähnungen von Wettbewerbern aus Erstgesprächen zusammen und erstellen Sie eine Liste aus drei Einwänden, die deren Vertreter am häufigsten vorbringen, und nennen Sie Beispiele, die diese unterstützen. Weitere Informationen zum Einsatz von KI im Vertrieb hier:

2. ClickUp-CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie Kundendaten und Interaktionen, um mit der ClickUp-CRM-Vorlage benutzerdefinierte Erlebnisse zu bieten

Die ClickUp-CRM-Vorlage bietet eine strukturierte Möglichkeit, den gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten. Leads, Deals, Konten und Kontakte sind in übersichtlichen Phasen organisiert, sodass Sie leicht erkennen können, wo jede Opportunity steht und wer die Entscheidungen treibt.

Jeder Datensatz enthält wichtige Details wie Kontaktinformationen, Geschäftswert, Wahrscheinlichkeit, Abrechnungszyklus und Kontoebene, sodass Wettbewerbs- und Beziehung-Informationen nie über verschiedene Vertriebsproduktivität-Tools verstreut sind.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Qualifizieren Sie Leads mit integrierten Battle-Karte-Fragen und -Frameworks (wie BANT), um sicherzustellen, dass alle Vertriebsmitarbeiter die gleichen Wettbewerbsinformationen sammeln

Verfolgen Sie Deals nach ihrem Status ( auf Kurs , gefährdet , Block ) und vergleichen Sie Spalten wie Phase, Rabatt, Wahrscheinlichkeit und Prognosewert, um Chancen einzuschätzen

Karte Kontakte Rollen zu, z. B. Endnutzer, Influencer, Entscheidungsträger oder Fürsprecher , damit Ihre Teams wissen, wen sie im Wettbewerb ansprechen müssen

Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Leads“, „Deals“, „Konten“ und „Kontakte“, um die Konkurrenz ohne Kontextwechsel zu sehen

📌 Ideal für: Vertriebsorganisationen, die Kundeninteraktionen zentralisieren, um eine einzige Informationsquelle zu schaffen und Vertriebsmitarbeiter mit benutzerdefinierten Antworten auf wichtige Unterhaltungen vorzubereiten.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Sales-Enablement-Plattformen, um Geschäfte abzuschließen

3. ClickUp-Vorlage für das Konto-Management

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie die Überwachung des Kontos, um mit der Konto-Management-Vorlage von ClickUp einen außergewöhnlichen Service zu bieten

Mit der Account-Management-Vorlage von ClickUp können Sie Client-Konten und Verkaufschancen an einem Ort überwachen. Die Konten sind in Phasen wie „Erneuert“, „Aufmerksamkeit erforderlich“ und „Pflege“ unterteilt, sodass Sie sichere Clients leicht von risikobehafteten Clients und solchen, die mehr Engagement erfordern, unterscheiden können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Überwachen Sie die Interaktionsrate mit Beschreibungen wie Aktiv, Gefährdet oder Inaktiv , um Ihren Aufwand dort zu konzentrieren, wo er am wichtigsten ist

Bewahren Sie Konto-Daten (Kontakt, E-Mail, Plan) zusammen auf, um schnell darauf zugreifen und Clients schneller nachverfolgen zu können

Passen Sie benutzerdefinierte Spalten an, um Daten wie das Datum der letzten Kontaktaufnahme in Nachverfolgung zu erfassen und den Wert nach Kontoebene zu berechnen

📌 Ideal für: Manager, die Client-Portfolios betreuen und den Aufwand zur Kundenbindung stärken, risikobehaftete Konten kennzeichnen und schnell auf Angebote der Konkurrenz reagieren müssen.

Ein ClickUp-Benutzer gibt frei:

Die Umstellung auf ClickUp für alle Teams hat eine zentrale Anlaufstelle für alle unsere Teams und Benutzer geschaffen, an der sie ihre eigene Arbeit organisieren und gleichzeitig die Projekte anderer Teams im Blick behalten können. Die Features und Tools von ClickUp eignen sich hervorragend für unser Kundenservice-, Vertriebs- und Entwicklungsteam, um unsere Projekte unternehmensweit effizient und effektiv zu verwalten!

Die Umstellung auf ClickUp für alle Teams hat eine zentrale Anlaufstelle für alle unsere Teams und Benutzer geschaffen, an der sie ihre eigene Arbeit organisieren und gleichzeitig die Projekte anderer Teams im Blick behalten können. Die Features und Tools von ClickUp eignen sich hervorragend für die Kundendienst-, Vertriebs- und Entwicklungsabteilung, um unsere Projekte unternehmensweit effizient und effektiv zu verwalten!

4. ClickUp-Vergleichsmatrix-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewerten Sie Wettbewerbsvorteile direkt miteinander mit der ClickUp-Vergleichsmatrix-Vorlage

Die ClickUp-Vergleichsmatrix-Vorlage bietet eine strukturierte Möglichkeit, mehrere Optionen nebeneinander zu vergleichen. Die Elemente sind in Phasen wie „Zu überprüfen“, „In Bearbeitung“, „Akzeptiert“ und „Nicht akzeptiert“ organisiert, sodass Sie die Auswahl leicht eingrenzen und den Fortschritt der Bewertung nachverfolgen können.

Jeder Eintrag enthält den Standort, die Nummer, die Website und Bewertungskriterien wie Ambiente, Speisekarte, Kundenservice, Preis und Entfernung, sodass Vergleiche konsistent und leicht zu überblicken sind.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Vergleichen Sie Optionen anhand standardisierter Attribute (z. B. Ambiente, Service, Preis), um Stärken und Schwächen schnell zu erkennen

Fügen Sie unterstützende Details wie Website-Links, Fotos oder Notizen hinzu, um bei der Entscheidungsfindung schnell darauf zurückgreifen zu können

Verwenden Sie visuelle Indikatoren (Emoji-Bewertungen oder Symbole), um die Bewertung intuitiv und für das Vertriebsprojektmanagement sofort verständlich zu machen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Attribute, um Ihre Bewertungsanforderungen zu erfüllen, egal ob für Anbieter, Produkte, Dienstleistungen oder Partner

📌 Ideal für: Entscheidungsträger, die mehrere Anbieter oder Produkte bewerten und Vertriebsteams strukturierte Vergleiche zur Verfügung stellen, auf die sie sich in Kaufgesprächen stützen können.

🧠 Wissenswertes: Gartner hat herausgefunden, dass Vertriebsmitarbeiter Battle Cards ignorieren, die zu lang, zu technisch oder zu abstrakt sind. Sie wollen prägnante, umsetzbare Karten. Kurze und klare Battle Cards geben Vertriebsmitarbeitern mehr Selbstvertrauen im Umgang mit Wettbewerbern.

5. ClickUp-Vorlage für Wettbewerbsanalysen auf Whiteboard

Kostenlose Vorlage herunterladen Analysieren Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Mitbewerber mit der Whiteboard-Vorlage für Wettbewerbsanalysen von ClickUp

Die Whiteboard-Vorlage für Wettbewerbsanalysen von ClickUp bewertet Wettbewerber, indem sie diese hinsichtlich ihrer Marktpräsenz und Kundenzufriedenheit in einer Karte abbildet. Das Quadranten-Layout unterteilt Unternehmen in Marktführer, Herausforderer, Leistungsstarke und Nischenanbieter, sodass Stärken und Schwächen auf einen Blick leicht zu vergleichen sind.

Außerdem basiert die Platzierung jedes Mitbewerbers auf klaren Kriterien, sodass Sie Ihr eigenes Angebot in der Vorlage für die Wettbewerbsanalyse genau positionieren können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Fügen Sie Namen von Wettbewerbern, Produktdetails oder benutzerdefinierte Beschreibungen direkt in die Tabelle ein, um eine strukturierte Nachverfolgung zu ermöglichen

Verwenden Sie die integrierte Legende, um schnell zu interpretieren, wo Produkte im Vergleich zu anderen stehen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Achsen oder Kategorien, um sich auf die Metriken zu konzentrieren, die für Ihre Produktmarketingstrategie am wichtigsten sind

📌 Ideal für: Marketing- und Enablement-Verantwortliche, die Marktteilnehmer auf Karte, um Vertriebsmitarbeitern eine schärfere Position und einsatzbereite Gesprächspunkte an die Hand zu geben.

📮 ClickUp Insight: 32 % unserer Blog-Leser glauben immer noch, dass ein voller Kalender gleichbedeutend mit Produktivität ist, und 21 % setzen lange Arbeitszeiten mit committen gleich. Aber wenn Sie Ihren Tag mit Meetings und Aufgaben überfrachten, kommen Sie einem Burnout nur einen Schritt näher. ClickUp Autopilot Agents verändern die Spielregeln, indem sie routinemäßige Fragen automatisch beantworten, Anfragen triagieren und benutzerdefinierte Workflows basierend auf Ihrem individuellen Arbeitskontext verwalten. Mit Autopilot Agents, die still im Hintergrund arbeiten, bleibt Ihr Zeitplan ausgewogen, Ihre Prioritäten klar und Ihre Produktivität endlich nachhaltig. Beantworten Sie wiederkehrende Fragen in ClickUp-Chat-Kanälen, automatisieren Sie tägliche und wöchentliche Berichterstellung, sortieren und weisen Sie Nachrichten zu, fügen Sie Erinnerungen hinzu und vieles mehr mit ClickUp Autopilot Agents

6. ClickUp-Features Matrix-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Heben Sie die einzigartigen Features Ihres Produkts hervor, um sich mit der Produktmerkmalsmatrix-Vorlage von ClickUp von der Konkurrenz abzuheben

Mit der ClickUp-Produkt Feature Matrix-Vorlage können Sie Produktmodelle anhand ihrer einzigartigen Merkmale vergleichen. Die Produkte sind in Kategorien wie Neue Modelle, Hardware-Merkmale und Software-Merkmale unterteilt, sodass Sie die Schlüssel-Features und Vorteile nach Typ aufschlüsseln können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

CPU-Typ , RAM , ROM , Akkulaufzeit ) Heben Sie hervor, wo ein Modell ein anderes übertrifft, mit standardisierten ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern

Verfolgen Sie neue Einträge in einer speziellen Kategorie, um sie anhand bestehender Benchmarks zu bewerten

Interpretieren Sie technische Unterschiede (z. B. RAM-Größe, Bildschirmauflösung) auf einen Blick mit farbcodierten Feldern

📌 Ideal für: Produktorientierte Teams, die Unterscheidungsmerkmale in einem übersichtlichen Format hervorheben, das es Vertriebsmitarbeitern leicht macht, technische Stärken in überzeugende Argumente umzuwandeln.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Dokumente, um Ihre Erkenntnisse über Wettbewerber mit Rich-Text-Formaten aufzuwerten. Heben Sie wichtige Gegenargumente durch Fettdruck hervor, verwenden Sie Tabellen für direkte Vergleiche oder fügen Sie Callout-Boxen ein, um Beweispunkte hervorzuheben. Dank der Live-Bearbeitung können Manager und Vertriebsmitarbeiter Inhalt gemeinsam in Echtzeit verfeinern, sodass Battle Cards niemals veraltet oder statisch wirken. Organisieren Sie alle Einwände, Gegenargumente und Wettbewerbsaktualisierungen übersichtlich in ClickUp Docs, um Geschäfte abzuschließen. Dieser Workflow nutzt KI für die Dokumentation, um eine lebendige Ressource zu schaffen, die immer auf dem neuesten Stand ist und Ihr Team in die Lage versetzt, jederzeit souverän zu reagieren.

7. ClickUp-Vorlage zum Softwarevergleich

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewerten Sie Software für Ihre Zielgruppe mit der ClickUp-Vorlage zum Softwarevergleich.

Mit der Softwarevergleichsvorlage von ClickUp können Sie Softwareoptionen anhand einheitlicher Bewertungsfelder nebeneinander vergleichen. Die Produkte sind in Gruppen wie Neu, Verfügbar und Nicht verfügbar organisiert. So lässt sich leicht erkennen, welche Lösungen einsatzbereit sind, welche in Betracht gezogen werden und welche nicht in Frage kommen.

Alle Zeilen enthalten spezifische Angaben wie Kundenbewertung, Grundpreis, Umsatz, Ersteller, Design-Software, Vorschau und wichtige Features, sodass Teams konkurrierende tools schnell beurteilen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Zeigen Sie eine Vorschau der Produktbilder direkt in der Vorlage für die Battle Card an, um sich schnell einen Überblick über die Designqualität zu verschaffen.

Nutzen Sie die Schwachstellen und Bewertungen Ihrer Kunden, um die Leistung auf ganzer Linie zu validieren.

Passen Sie benutzerdefinierte Felder an Ihre Bewertungsanforderungen an, z. B. unterstützen, Sicherheit und Skalierbarkeit.

📌 Ideal für: Führungskräfte, die verschiedene Softwarelösungen bewerten und ihren Teams faktenbasierte Erkenntnisse als Anbieter liefern, die wettbewerbsorientierte Unterhaltungen unterstützen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie personenspezifische Blickwinkel. Der gleiche Wettbewerbsvergleich wird bei einem CTO nicht die gleiche Wirkung haben wie bei einem Einkaufsleiter. Ordnen Sie Ansichten oder Registerkarten so an, dass Vertriebsmitarbeiter ihre Präsentation je nach Gesprächspartner umschalten können.

8. Vorlage für Vertriebs-Battle-Karten von HubSpot

via HubSpot

Diese Battle-Card-Vorlage fasst Informationen über Wettbewerber in einem Schnellübersichtsblatt für Vertriebsteams zusammen. Sie enthält Bereiche für Antworten auf die Frage „Wie gewinnen wir?“, Aktuelles zu Wettbewerbern und Fallstudien oder Kundenreferenzen, sodass Teams immer Gesprächsstoff parat haben.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Erfassen Sie wichtige Fakten (Speicherort, Mitarbeiter, Umsatz, Benutzerdefinierte) für einen schnellen Überblick.

Liste die Stärken und Schwächen bestimmter Wettbewerber in Stichpunkten auf, damit sie leicht zu überfliegen sind.

Richten Sie einen Bereich für Updates oder für Erwähnungen ein, damit Ihre Teams über die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber auf dem Laufenden bleiben.

📌 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, die schnelle Einblicke in Wettbewerber benötigen, um Einwände während des Verkaufszyklus zu behandeln.

9. Vorlage für Vertriebs-Battle-Karten von Gong

via Gong

Die Battle-Card-Vorlage von Gong dient als strategisches Arsenal für wettbewerbsorientierte Geschäfte. Sie wurde entwickelt, um Features zu vergleichen, Ihre Gesprächs-Nachverfolgung zu optimieren und Ihren Vertriebsmitarbeitern einsatzbereite Argumente an die Hand zu geben, die potenzielle Kunden dazu bewegen, statt „Wodurch unterscheiden Sie sich?“ zu fragen, „Wo kann ich unterschreiben?“ zu sagen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Entwickeln Sie Antworten für „How We Win“, die Vorteile, Beweise und Relevanz hervorheben.

Stellen Sie gezielte Fragen, die Käufer dazu bringen, die Schwächen Ihrer Mitbewerber zu erkennen.

Sammeln und organisieren Sie Belege wie soziale Beweise, um Ihre Aussagen zu untermauern.

📌 Ideal für: Teams, die ihre Fähigkeiten im Umgang mit Einwänden durch strukturierte Antworten und strategische Fragen verbessern möchten, um Unterhaltungen zu ihren Gunsten zu beeinflussen.

💡 Profi-Tipp: Beziehen Sie gegebenenfalls Gerüchte über die Roadmap Ihrer Mitbewerber mit ein. Eine subtile Notiz wie „Es gibt Gerüchte, dass Mitbewerber X dieses Produkt auslaufen lässt“ hilft Vertriebsmitarbeitern, Unsicherheiten im Kopf des Käufers zu formulieren.

10. Vorlage für Vertriebs-Battlecards von Figma

via Figma

Die Battle-Card-Vorlage von Figma bietet Vertriebsteams schnell zugänglichen Inhalt zur Vertriebsunterstützung, der sie während Live-Unterhaltungen für Wettbewerbsinformationen nutzen können. Sie organisiert Erkenntnisse über Wettbewerber, vereinfacht den Umgang mit Einwänden, hebt Unterscheidungsmerkmale hervor und lenkt potenzielle Kunden auf Ihre Stärken.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Halten Sie Erfolgsgeschichten aus vergangenen Geschäften fest, um Ihren Vertriebsmitarbeitern Selbstvertrauen zu geben und ihnen konkrete Beispiele für die Position zu liefern.

Stellen Sie benutzerdefinierte Kundenfragen, die die Schwächen Ihrer Mitbewerber aufdecken und den Fokus auf Ihre Vorteile lenken.

Bieten Sie eine schnelle Ansicht über Preise und Pakete, um Vertriebsmitarbeiter auf kostenbasierte Einwände vorzubereiten.

📌 Ideal für: Vertriebsprofis, die sich auf die Verbesserung der Kundenorientierung konzentrieren, indem sie Unterscheidungsmerkmale hervorheben und Unterhaltungen auf einzigartige Stärken lenken.

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der speziell dafür entwickelt wurde, Vertriebsteams zu unterstützen. Dank der tiefen Integration in Ihr CRM, Ihre E-Mails, Kalender und Vertriebsdokumente hat Brain MAX immer den vollständigen Überblick über Ihre Pipeline, Geschäfte und Kundenkommunikation. Sprechen oder tippen Sie einfach Ihre Updates ein, und Brain MAX erfasst sofort Notizen, plant Folgemaßnahmen und ruft relevante Client-Informationen ab – kein mühsames Durchsuchen verstreuter tools mehr. Es zeigt proaktiv neue Chancen auf, kennzeichnet Risiken und schlägt nächste Schritte vor, sodass Ihr Team Zeit spart und Geschäfte schneller abschließen kann. Mit intelligenter Automatisierung, Sprach-zu-Text-Funktion und Echtzeit-Einblicken sorgt Brain MAX dafür, dass Ihr Vertriebs-Workflow organisiert und umsetzbar bleibt und Sie immer einen Schritt voraus sind.

11. SaaS-Vertriebs-Battle-Karte-Vorlage von SmartBug

via SmartBug

Die SaaS-Battle-Card-Vorlage von SmartBug fasst Daten zu Wettbewerbern, Einwandsfallen, Preisinformationen und Integrationen zusammen. Sie stellt sicher, dass alle Informationen auf die Probleme Ihrer potenziellen Kunden abgestimmt sind, sodass Ihre Vertriebsmitarbeiter gut vorbereitet in Unterhaltungen gehen und nicht raten müssen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum Ihnen das gefallen wird:

Nutzen Sie „Verkaufsfallen“-Fragen und Einwand-Auslöser, um Ihre Vertriebsmitarbeiter auf Einwände potenzieller Kunden vorzubereiten

Vergleichen Sie die Preise Ihrer Mitbewerber mit den Kosten, die entstehen, wenn man nicht bei Ihnen kauft, um Dringlichkeit zu schaffen

Nutzen Sie Details zur Integration von Wettbewerbern, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, Feature-Ökosysteme zu vergleichen und Bonuspunkte zu sammeln

📌 Ideal für: SaaS-Unternehmen, die in umkämpften Märkten konkurrieren und ihre Vertriebsmitarbeiter mit Preisvergleichen und Argumenten als Auslöser vorbereiten.

💡 Profi-Tipp: Führen Sie A/B-Tests für die Botschaften auf den Karten durch. Probieren Sie zum Beispiel zwei verschiedene Position-Ansätze gegenüber einem Wettbewerber aus und verfolgen Sie, welcher davon zu mehr Abschlüssen führt.

Verbessern Sie Ihre Chancen mit ClickUp

Jedes Verkaufsgespräch fühlt sich wie ein Pokerspiel an.

Ihre Konkurrenten bluffen, Ihre potenziellen Kunden wägen ihre Karten ab, und der am besten vorbereitete Spieler gewinnt den Pot. Battle Karten sorgen dafür, dass Sie Ihre Karten gut in der Hand behalten und Ihre Antworten präziser sind als beim nächsten Pitch.

ClickUp bietet Ihnen das komplette Paket: anpassbare Battle-Karten-Vorlagen, Live-Updates und eine einfache Möglichkeit, Ihr Team zu stärken, ohne es zu bremsen. Geschäfte bleiben auf Kurs, und Ihre Vertriebsmitarbeiter geben auch unter Druck nicht auf.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

Eine Battle Card ist eine übersichtliche, strategische Ressource, mit der Vertriebsteams schnell auf wichtige Informationen zu Produkten, Wettbewerbern und Marktposition zugreifen können. Sie hilft Vertriebsmitarbeitern, effektiv auf Kundenfragen zu reagieren, Einwände zu behandeln und ihre Angebote während Verkaufsgesprächen zu differenzieren.

Um eine Battle Card zu erstellen, sammeln Sie zunächst wichtige Informationen über Ihr Produkt, seine Features und seine Wettbewerber. Organisieren Sie diese Daten in übersichtlichen Abschnitten wie Produktvorteile, Wettbewerbsvergleiche, Umgang mit Einwänden und Kernbotschaften. Verwenden Sie zur besseren Übersichtlichkeit Aufzählungspunkte oder kurze Absätze und stellen Sie sicher, dass der Inhalt auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Vertriebsteams zugeschnitten ist.

Beim Verfassen einer Battle Card sollten Sie sich auf umsetzbare Erkenntnisse und praktische Informationen konzentrieren, die Vertriebsmitarbeiter in Echtzeit nutzen können. Achten Sie auf eine klare und prägnante Sprache, heben Sie die wichtigsten Punkte hervor und strukturieren Sie den Inhalt so, dass er schnell überflogen werden kann. Fügen Sie Tipps zum Überwinden von Einwänden, Wettbewerbsvorteile und schnell zugängliche Fakten hinzu.

Eine Battle Card für den Vertrieb ist in der Regel ein einseitiges Dokument oder eine digitale Karte mit klar definierten Abschnitten, oft mit Tabellen, Aufzählungspunkten oder hervorgehobenen Feldern. Sie ist visuell übersichtlich gestaltet, sodass Vertriebsmitarbeiter Informationen zu Features, Wettbewerbsvergleichen und Einwandbehandlung auf einen Blick finden können.