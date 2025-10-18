Kostenlose Vorlagen für Gründungsvereinbarungen für Mitgründer von Start-ups

Die frühen Phasen eines Start-ups können sowohl spannend als auch herausfordernd sein.

Einer der wichtigsten, aber oft übersehenen Schritte für Mitgründer ist die Erstellung einer klaren, rechtsgültigen Gründungsvereinbarung.

Ohne eine solche Vereinbarung können selbst die vielversprechendsten Unternehmen auf Hindernisse stoßen, wenn es darum geht, Rollen zu definieren, geistiges Eigentum zu verwalten oder alltägliche Entscheidungen zu treffen.

Das Gute daran ist, dass Sie nicht alles von Grund auf neu entwerfen müssen. Es gibt zahlreiche kostenlose Vorlagen für Gründungsvereinbarungen, die alle wesentlichen Punkte abdecken. In diesem Blog helfen wir Ihnen, die richtige Vorlage für Ihre Gründungsvereinbarung zu finden, um Ihre Partnerschaft zu schützen und einen reibungslosen Ablauf in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten.

10 Vorlagen für Gründungsvereinbarungen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle mit den besten Vorlagen für Gründungsvereinbarungen:

was sind Vorlagen für Gründungsvereinbarungen?*

Vorlagen für Gründungsvereinbarungen sind vorgefertigte Dokumente, die Mitgründern von Start-ups dabei helfen sollen, ihre Rollen, Verantwortlichkeiten und Eigentümerschaft in einem neuen Geschäft zu definieren. Sie helfen Ihnen, von Anfang an klare Erwartungen festzulegen und das Risiko von Konflikten im Zuge des Geschäftswachstums zu verringern.

Eine Gründungsvereinbarung deckt in der Regel wichtige Bereiche ab, wie z. B. die Verteilung der Anteile, die Eigentümerschaft an geistigem Eigentum, Entscheidungsprozesse und die Beilegung von Streitigkeiten. Oft enthält sie auch einen Vesting-Zeitplan, der darlegt, wie die Mitgründer ihre Anteile im Laufe der Zeit erwerben.

Darüber hinaus kann die Vereinbarung die Beiträge jedes Gründers, Entscheidungsprozesse, Vertraulichkeit, Rechte an geistigem Eigentum und Verfahren für Teamänderungen festlegen.

🔍 Wussten Sie schon? Untersuchungen von Noam Wasserman, Professor an der Harvard Business School und Verfasser des Buches „The Founder's Dilemma“, zeigen, dass erschreckende 65 % aller Start-ups aufgrund von Konflikten zwischen den Gründern scheitern. Eine klare Gründervereinbarung vom ersten Tag an kann Ihr Geschäft vor diesem Missgeschick bewahren!

Was macht eine gute Vorlage für eine Gründungsvereinbarung aus?

Da die Gründer das Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen vertreten, ist die Vorlage für Gründungsvereinbarungen der perfekte Titel für eine Ressource, die dabei hilft, von Anfang an klare Erwartungen festzulegen.

Hier sind fünf Schlüssel-Merkmale, auf die Sie bei der Auswahl einer Vorlage für eine Gründungsvereinbarung achten sollten:

Klare Eigentümerschaft: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage die Eigentümerschaft jedes Mitgründers definiert, einschließlich der Anteile des Gründers, der noch nicht unverfallbaren Anteile und der vollständig unverfallbaren Anteile

Umfassende Klauseln: Achten Sie auf Abschnitte zu geistigen Eigentumsrechten, Vertraulichkeit und Schutz von Geschäftsgeheimnissen, um die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens zu gewährleisten

entscheidungsprozesse: *Die Vorlage sollte darlegen, wie wichtige Entscheidungen und alltägliche Entscheidungen getroffen werden, einschließlich der Fälle, in denen eine gegenseitige schriftliche Zustimmung erforderlich ist

Vergütung und Unverfallbarkeit: Wählen Sie ein Layout, das die Vergütungsbedingungen, die erbrachten Leistungen und den Zeitplan für die Unverfallbarkeit klar darlegt, um zukünftige Streitigkeiten zu vermeiden

Rechtsgültigkeit: Die Vorlage sollte eine Klausel enthalten, die besagt, dass sie die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien darstellt, schriftlich unterzeichnet wurde und in einer zuständigen Gerichtsbarkeit rechtsverbindlich ist

Vorlagen für Gründungsvereinbarungen

🔍 Wussten Sie schon? In den letzten Jahren haben Streitigkeiten über Beteiligungen in Unternehmen erheblich zugenommen, insbesondere im Private-Equity-Sektor. Faktoren wie vermehrte Transaktionsaktivitäten, Wettbewerb und neue Herausforderungen im Zusammenhang mit ESG und KI haben eine klare Eigentümerschaft wichtiger denn je gemacht.

Für Mitgründer von Start-ups beginnt die Vermeidung solcher Streitigkeiten mit einer soliden Vorlage für eine Gründungsvereinbarung. Im Folgenden finden Sie die besten Vorlagen für Gründungsvereinbarungen, die Ihnen helfen sollen, von Anfang an eine faire Eigentümerschaft zu schaffen und geistiges Eigentum zu schützen.

1. ClickUp-Vorlage für eine Partnerschaftsvereinbarung

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen eine rechtlich durchsetzbare Partnerschaftsvereinbarung

Die ClickUp-Vorlage für Partnerschaftsvereinbarungen erleichtert Anfängern die Festlegung von Verantwortlichkeiten und finanziellen Beiträgen. Sie hilft Ihnen, schnell loszulegen, wenn Sie eine Kapitalpartnerschaft oder strategische Allianz gründen.

Diese gebrauchsfertige Vorlage enthält die Bedingungen der Partnerschaft, einschließlich der Verpflichtungen jeder Partei und der Vereinbarungen zur Gewinn- und Verlustverteilung. Sie umfasst auch finanzielle Beiträge, Streitbeilegung und die tägliche Entscheidungsfindung. Sie können sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und eine starke Eigentümerschaft für Ihr Unternehmen aufbauen.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Behalten Sie den Überblick, indem Sie die Nachverfolgung von Aufgaben und Partnerschaftsdetails an einem zentralen Ort vornehmen

Minimieren Sie Konflikte durch klare Bedingungen für die Gewinnbeteiligung und Entscheidungsfindung

Sorgen Sie mit einem strukturierten Ansatz für Rollen und Verantwortlichkeiten dafür, dass alle an einem Strang ziehen

🔑 Ideal für: Neue Start-ups und kleine Geschäfte, die Partnerschaften oder strategische Allianzen eingehen.

Das sagt Marc Bonney, Leiter Engagement und Business Innovation bei LiveBetter Community Services, über ClickUp:

Wir haben jetzt Teams, die nach Funktionen und geografischen Gebieten getrennt sind und an synchronisierten Aufgaben arbeiten. Das Partnerschaftsteam und das Kommunikationsteam haben also separate Bereiche in ClickUp, aber freigegebene Aufgaben, was für die Abstimmung des Aufwands auf die Projektziele von entscheidender Bedeutung ist.

Wir haben jetzt Teams, die nach Funktionen und Regionen getrennt sind und an synchronisierten Aufgaben arbeiten. Das Partnerschaftsteam und das Kommunikationsteam haben also separate Spaces in ClickUp, aber freigegebene Aufgaben, was für die Abstimmung des Aufwands auf die Projektziele von entscheidender Bedeutung ist.

💡Profi-Tipp: Fügen Sie ClickUp-Aufgaben benutzerdefinierte Felder hinzu, um Rollen zu spezifizieren (z. B. „Lead Partner“, „Financial Reviewer“, „Legal Contact“) oder Verantwortlichkeiten zu kategorisieren, sodass Sie leicht filtern und überprüfen können, wer welche Aufgaben übernimmt.

2. ClickUp 50/50-Partnerschaftsvereinbarung-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für eine 50/50-Partnerschaftsvereinbarung in wenigen Minuten eine ausgewogene Partnerschaft

Die ClickUp 50/50-Partnerschaftsvereinbarungsvorlage dient dazu, Ihr Joint Venture zu formalisieren, die Interessen beider Parteien zu schützen und einen positiven Konto aufrechtzuerhalten. Damit können Sie die Verantwortlichkeiten und Verbindlichkeiten jedes Partners einfach umreißen.

Diese Vorlage deckt wichtige Bereiche wie Entscheidungsprozesse, proportionale finanzielle Beiträge und spezifische Anteilscheine der Eigentümerschaft ab. Sie trägt dazu bei, eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen allen Partnern aufzubauen, Konflikte zu minimieren und gegenseitiges Vertrauen zu fördern.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Bleiben Sie mit benutzerdefinierten Feldern organisiert, um die Details Ihrer Partnerschaft zu verwalten

Verwenden Sie ClickUp Dokumente , um Partnerschaftsbedingungen effizient festzulegen und zu speichern

Entwickeln Sie eine klare Struktur für finanzielle Beiträge und Entscheidungsprozesse

🔑 Ideal für: Partner, die eine 50/50-Eigentümerschaft mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten aufbauen möchten.

👋🏾 Bitten Sie ClickUp Brain , Ihnen bei der Erstellung eines Vertrags oder Geschäftsvorschlags von Grund auf zu helfen!

Erstellen Sie Inhalt ganz einfach mit ClickUp Brain und greifen Sie auf mehrere LLMs innerhalb derselben Plattform zu

3. ClickUp 50/50 LLC-Betriebsvereinbarungsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp 50/50 LLC-Betriebsvereinbarungsvorlage für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigentümerschaft und Verantwortlichkeiten

Teilen Sie das Geschäft, nicht das Drama. Eine 50/50-LLC gibt beiden Mitgliedern gleiche Befugnisse, aber ohne eine klare Vereinbarung kann es schnell zu Unstimmigkeiten kommen. Nutzen Sie die Vorlage für eine 50/50-LLC-Betriebsvereinbarung von ClickUp.

Die Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung eines rechtsverbindlichen Dokuments, das klare Erwartungen für die Mitglieder festlegt, Ihre Investition schützt und Methoden zur Konfliktlösung umreißt. Darüber hinaus behandelt die Vorlage die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern, sodass Ihr Geschäft mit einer soliden Eigentümerschaft gut auf Wachstum vorbereitet ist.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Legen Sie eine faire Gewinn- und Verlustverteilung zwischen gleichberechtigten Partnern fest, die freigegeben wird

Visualisieren Sie den Status der Vereinbarung ganz einfach mit der Board-Ansicht von ClickUp

Verwalten Sie Ihren Workflow effizient mithilfe von Kommentaren und geschachtelten Unteraufgaben

🔑 Ideal für: Gleichberechtigte Partner, die eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen und klare Richtlinien für die Geschäftsführung sowie für die Eigentümerschaft wünschen.

💡 Profi-Tipp: Besprechen Sie die Eigentümerschaft immer im Voraus, um Streitigkeiten zu vermeiden. Vor Gericht kann es schwierig sein, nachzuweisen, wem die Ideen gehören, wenn dies nicht klar vom Eigentümer oder der beteiligten Person dargelegt wurde.

4. ClickUp-Vorlage für eine Vereinbarung

Kostenlose Vorlage herunterladen Klare und prägnante Geschäftsvereinbarungen mit der ClickUp-Vorlage für Vereinbarungsbriefe

Mit der Vorlage für eine Vereinbarung von ClickUp können Sie ganz einfach eine klare Vereinbarung erstellen, die alle Beteiligten verstehen. Sie umfasst die Projektdetails, die damit verbundenen Kosten und die Verpflichtungen jeder Partei.

Darüber hinaus vereinfacht diese Vorlage den Vertragsprozess, indem sie anpassbare Abschnitte für Zeitpläne, Leistungen und Signaturen bereitstellt. Dank des benutzerfreundlichen Formats lässt sich das Dokument schnell und einfach an jedes Projekt oder jede Partnerschaft anpassen.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Halten Sie Vereinbarungen einfach und leicht verständlich

Sparen Sie Zeit durch die Verwendung eines vorgefertigten Briefformats

Verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp-Meilensteinen , während Sie die Vereinbarung überprüfen

🔑 Ideal für: Start-ups und Unternehmer, die schnelle, klare Vereinbarungen für Projekte oder Partnerschaften benötigen.

5. ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie klare Rollen und Erwartungen im Team mithilfe der Vorlage für Arbeitsvereinbarungen von ClickUp

Teamvereinbarungen tragen zu einem reibungslosen Projekt bei, indem sie klare Erwartungen und Verantwortlichkeiten festlegen. Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen hilft Ihrem Team dabei, seine Mission, Rollen und gemeinsamen Werte zu definieren, sodass alle Mitarbeiter , die zusammen arbeiten, aufeinander abgestimmt und rechenschaftspflichtig bleiben.

Außerdem verdeutlicht diese Vorlage die Rollen und Verantwortlichkeiten, damit Sie Ihre Ressourcen optimieren können. So erhalten Sie ein klares Bild von den Stärken, der Arbeit und den Beiträgen jedes Mitglieds zu den gemeinsamen Zielen.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Definieren Sie die Mission und den Zweck Ihres Teams, um alle motiviert zu halten

Visualisieren Sie den Fortschritt und nehmen Sie schnelle Anpassungen mit flexiblen Layout-Optionen vor

Erstellen und weisen Sie Aufgaben mit Fristen zu, damit Projekte reibungslos voranschreiten

🔑 Ideal für: Teams in Start-ups oder Teams in frühen Phasen eines Geschäfts, die klare Vereinbarungen über Verantwortlichkeiten und Teamziele benötigen.

6. ClickUp-Vorlage für einen Vertrag mit Auftragnehmern

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Vertragsvereinbarungen dafür, dass Ihr Geschäft und Ihre Auftragnehmer aufeinander abgestimmt sind

Bei der Beauftragung externer Auftragnehmer ist eine detaillierte Vereinbarung der Schlüssel zum Schutz Ihres Geschäfts und des Auftragnehmers. Mit der ClickUp-Vorlage für Auftragnehmervereinbarungen können Sie ohne großen Aufwand Aufgabenbereiche, Fristen, Bedingungen der Zahlung usw. festlegen.

Als gebrauchsfertige Vertragsvorlage deckt sie alle wichtigen Aspekte der Auslagerung von Arbeit ab, einschließlich des Arbeitsumfangs, der Zeitleiste und der zu erbringenden Leistungen, sodass beide Parteien klare Erwartungen haben. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, faire Bedingungen des Marktwerts festzulegen, um Ihre Auftragnehmer auf die Ziele Ihres Unternehmens auszurichten.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Verfolgen Sie jedes Detail mit benutzerdefinierten Feldern, wie z. B. Kontrollkästchen, um versäumte Elemente zu vermeiden

Automatisieren Sie Erinnerungen und Updates, um Projekte im Zeitplan zu halten

Senden Sie Vereinbarungen zur Unterzeichnung direkt per E-Mail-Integration

🔑 Ideal für: Kleine bis mittlere Geschäfte, die Freiberufler oder Vertragsarbeiter bei zeitkritischen Projekten verwalten.

7. ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie Ihre Verträge mit der ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement organisiert und auf dem neuesten Stand

Haben Sie Schwierigkeiten mit der Verwaltung von Verträgen? Probieren Sie die Vorlage für das Vertragsmanagement von ClickUp aus, um den gesamten Prozess zu organisieren, vom Entwerfen und Speichern von Verträgen bis hin zur Nachverfolgung von Fristen und Verlängerungen.

Diese anfängerfreundliche Vorlage für Unterkategorien erleichtert die Verwaltung von Stakeholdern und das Einrichten von Verlängerungserinnerungen. Sie optimiert den Vertragsverwaltungsprozess und sorgt dafür, dass Ihr Geschäft die Vorschriften einhält und die Beziehungen zu Ihren Vertragspartnern stabil bleiben.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Führen Sie die Nachverfolgung des Vertragsstatus mit benutzerdefinierten Tags wie „Akzeptiert“, „Im Entwurf“ und „In Überprüfung“ durch

Verwenden Sie die Gantt-Ansicht , um Vertragszeitpläne zu visualisieren

Organisieren Sie Verträge mit Tabellen, um Aufzeichnungen leicht zugänglich zu halten

🔑 Ideal für: Unternehmen, die mehrere Vertragsvereinbarungen mit Auftragnehmern verwalten, die eine klare Nachverfolgung und rechtzeitige Verlängerungen erfordern.

📮 ClickUp Insight: Nur 12 % der Menschen verwenden physische Tagebücher zur Nachverfolgung ihrer Ziele, und überraschende 38 % verfolgen ihre Ziele überhaupt nicht. Aber was wäre, wenn Sie Ihre Ziele präziser und einfacher nachverfolgen könnten? Entdecken Sie ClickUp, wo die Struktur eines Planers auf die Leistungsfähigkeit der Automatisierung trifft. Von der Einstellung von Aufgaben und Fristen bis hin zur Nachverfolgung des Fortschritts mit visuellen Dashboards hilft Ihnen ClickUp, organisiert und konzentriert zu bleiben. Mit KI-gestützten Erinnerungen und automatisierten Workflows verpassen Sie nie wieder einen Meilenstein. So können Sie mit ClickUp präzise arbeiten: 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität

8. ClickUp-Vorlage für ein Kündigungsschreiben

Kostenlose Vorlage herunterladen Schließen Sie Verträge reibungslos ab – mit der ClickUp-Vorlage für Kündigungsschreiben

Mit der Vorlage für ein Kündigungsschreiben von ClickUp können Sie ganz einfach ein professionelles und klares Kündigungsschreiben verfassen, in dem Sie Ihre Entscheidung darlegen und alle notwendigen Details ansprechen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Kündigungsbedingungen festzulegen, Bedenken beider Parteien anzusprechen und alle finanziellen oder rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Kündigung zu regeln. Außerdem erleichtert sie schwierige Unterhaltungen und sorgt für eine klare Dokumentation, die später als Referenz dienen kann.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Bietet sofort einsetzbare Rechtsklauseln für alle Kündigungsfälle

Integrierte Checkliste zur übersichtlichen Darstellung ausstehender Verpflichtungen und nächster Schritte

Automatische Protokollierung jedes Schreibens für eine sichere Archivierung

🔑 Ideal für: Alle Geschäfte, die eine unkomplizierte und rechtskonforme Möglichkeit zur Formalisierung der Vertragsbeendigung benötigen.

9. Vorlage für Gründungsvereinbarung von Template. Net

Bei der Gründung eines Geschäfts kann Einfachheit der Schlüssel sein.

Die Vorlage für Gründungsvereinbarungen von Template.net ist die ideale Wahl für einfache Vereinbarungen. Sie eignet sich ideal für Mitbegründer, die ihre Geschäftsbeziehung formalisieren möchten, ohne sich mit juristischen Fachbegriffen auseinandersetzen zu müssen.

Diese einfache, gebrauchsfertige Vorlage ist eine vollständig editierbare Deckseite, auf der Sie Ihr Logo und Ihre Unternehmensdaten hinzufügen können. Diese Vorlage deckt wesentliche Aspekte wie den Umfang der Arbeit, die Vergütung, die Vertraulichkeit und die Haftung ab. Sie erleichtert die Darstellung der grundlegenden Verantwortlichkeiten und Rechte aller beteiligten Gründer.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Legen Sie die Vergütungsbedingungen klar fest, um Streitigkeiten über die Zahlung zu vermeiden

Decken Sie unvorhergesehene Umstände mit einer Klausel über höhere Gewalt ab

Legen Sie klare Entscheidungsprozesse fest, um zukünftige Konflikte zu vermeiden

🔑 Ideal für: Start-ups und kleine Geschäfte, die eine einfache und rechtsgültige Gründungsvereinbarung suchen.

10. Vorlage für ein Gründungsvereinbarung-Formular für Start-ups von Template. Net

Die Vorlage für eine Gründungsvereinbarung von Template.net ist ebenfalls eine Gründungsvereinbarung, jedoch mit einem Unterschied: Es handelt sich um eine Formular-Vorlage. Im Gegensatz zu herkömmlichen, langatmigen Vereinbarungen ist sie kurz, schnell und auf den Punkt gebracht.

Dieses Formular wurde entwickelt, um häufige Herausforderungen für Start-ups anzugehen, indem es Gründer dazu auffordert, Entscheidungsbefugnisse und Streitbeilegungsmethoden im Voraus zu klären. Dies hilft, potenzielle Konflikte zu vermeiden und schafft eine solide Grundlage für das Wachstum des Start-ups.

Das werden Sie daran lieben:

Schnell und einfach: Füllen Sie einfach die Felder aus und schon können Sie loslegen.

Legen Sie Rollen, Verantwortlichkeiten und Eigentümerschaft auf einfache Weise fest.

Integrierte Vertraulichkeitsklauseln zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen oder anderen vertraulichen Informationen

🔑 Ideal für: Start-ups, die eine einfache Vereinbarung zum Ausfüllen suchen, um Rollen und die Verteilung der Anteile zu formalisieren, ohne sich mit langwierigen juristischen Fachbegriffen auseinandersetzen zu müssen.

11. Vorlage für Gründungsvereinbarung von PandaDoc

via PandaDoc

Die Gründungsvereinbarungsvorlage von PandaDoc ist sehr umfangreich und eignet sich perfekt für Unternehmen, die ihre Eigentümerschaft und rechtlichen Verantwortlichkeiten formalisieren möchten. Sie können auch eine personalisierte Seite mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktinformationen hinzufügen, um der Vorlage einen professionellen Touch zu verleihen.

Diese rechtliche Vorlage umfasst 12 detaillierte Abschnitte, darunter Klauseln zur Übertragung von Eigentümerschaft, zu Anfangskapitalbeiträgen und zur Ausübung von Aktienoptionen. Darüber hinaus werden die Verfahren für Rücktritt, Abberufung und repräsentative Garantien beschrieben, damit Ihre Geschäftsvereinbarung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte PDF, indem Sie Ihre Unternehmensdaten hinzufügen.

Schaffen Sie eine klare Eigentümerschaft mit detaillierten Klauseln.

Sorgen Sie für präzise rechtliche Bestimmungen mit Abschnitten zu Änderungen und Verzichtserklärungen.

🔑 Ideal für: Geschäfte, die eine umfassende und anpassbare Vorlage suchen, um Eigentümerschaft, rechtliche Absicherungen und die Rollen der Mitglieder detailliert zu regeln.

12. Vorlage für einen Gründer-Arbeitsvertrag von RazorPay

via RazorPay

Die Vorlage für einen Gründer-Arbeitsvertrag von RazorPay ist eine umfassende Vorlage für einen Arbeitsvertrag. Sie dient dazu, die Rollen und Verantwortlichkeiten des neuen Mitarbeiters (Gründers) zu formalisieren und gleichzeitig die Interessen des Unternehmens zu schützen.

Diese Vorlage definiert die Pflichten, Vergütungen und Rechte der Gründer. Sie umfasst Schlüssel-Klauseln wie Vertraulichkeit, Wettbewerbsverbot, Kündigung, geistiges Eigentum, Zahlung an Dritte und sonstige Bestimmungen für vollständige rechtliche Klarheit.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Legen Sie Probezeiträume und Meilensteine für die Leistungsbewertung der Gründer fest.

Fügen Sie detaillierte Ausstiegsverfahren für freiwillige oder unfreiwillige Ausscheidungen von Gründern hinzu.

Legen Sie die Pflichten der Gründer in Bezug auf die Kapitalbeschaffung und die Investor Relations fest.

🔑 Ideal für: Start-ups und kleine bis mittelständische Unternehmen, die die Rollen und Verantwortlichkeiten der Gründer formalisieren möchten.

💡 Bonus-Tipp: Fügen Sie Vereinbarungen immer eine Zeugen-Klausel hinzu, um sicherzustellen, dass sie ihre volle Gültigkeit behalten. Legen Sie als Beispiel klar fest, wer für welche Aufgabe verantwortlich ist und unter welchen Themenbereich diese fällt.

13. Vorlage für Gründungsvereinbarung von Business Setup

via Geschäft Setup

Sie gründen ein Unternehmen mit mehreren Gründern? Probieren Sie die Gründungsvereinbarungsvorlage von Business Setup für einen starken Start. Sie definiert klar die Rechte und Pflichten jedes Gründers, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Diese Vorlage umfasst alle Aspekte, von Sperrzeiträumen und Ausstiegsformalitäten bis hin zur Eigentümerschaft und Streitbeilegung. Sie ist im Wesentlichen eine Komplettlösung für Start-ups, die ihre internen Vereinbarungen formalisieren möchten.

Hier sind die Gründe, warum Sie es lieben werden:

Legen Sie die zeitliche Verpflichtung der Gründer und die Mindestanforderungen für die Beteiligung fest.

Vereinfachen Sie den Prozess der Aktienübertragung und Streitbeilegung.

Strukturieren Sie den Auflösungsprozess für den Fall einer Unternehmensschließung.

🔑 Ideal für: Start-ups und Unternehmen in der frühen Phase, die die Rollen der Gründer klar definieren und einen transparenten Entscheidungsprozess etablieren möchten.

Halten Sie Ihre Vereinbarungen mit ClickUp auf dem neuesten Stand

Strukturierte Vorlage-Vorlagen sind für den Aufbau starker und transparenter Geschäftsbeziehungen von entscheidender Bedeutung.

ClickUp, die All-in-One-App für die Arbeit, bietet einen umfassenden Bereich an Vorlagen, mit denen Sie mühelos alle Ihre Vereinbarungen erstellen, verwalten und nachverfolgen können, egal ob es sich um einen Vertrag mit einem Auftragnehmer, eine Gründerverpflichtung oder ein Kündigungsschreiben handelt.

Diese Vorlagen sparen Zeit und stellen gleichzeitig sicher, dass jedes Detail berücksichtigt wird, wodurch das Risiko von Missverständnissen erheblich verringert wird. Lassen Sie sich nicht durch die Dokumentation ausbremsen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und bringen Sie Ihr Geschäft voran!