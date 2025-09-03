Free Vorlage für Spendenformular zur Vereinfachung der Spendenaktion

Die soziale Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) gewinnt wieder an Bedeutung. Die Vorteile kommen jedoch nicht nur Wohltätigkeitsorganisationen zugute, sondern wirken sich auch positiv auf die Mitarbeiter des Unternehmens aus.

Während Business die Sache finanzieren mögen, sind gemeinnützige Organisationen und NGOs für die Optimierung des Spendenprozesses verantwortlich.

Das bedeutet, kostenfreie Spenden zu ermöglichen, genaue Spenderinformationen zu sammeln, um Spender zu aktivieren, und die Zahlung nachverfolgung zu vereinfachen.

Um Ihnen dabei zu helfen, finden Sie hier die besten Spendenformular-Vorlagen, mit denen Sie Spendenformular-Erstellung einfach gestalten, Spenden effizient sammeln und Zahlungen verwalten können.

Was sind Spendenformular-Vorlagen?

Spendenformular-Vorlage ist eine vorgefertigte, anpassbare Form, die gemeinnützige und wohltätige Organisationen verwenden, um Spenden und wichtige Spenderinformationen zu sammeln.

Im Wesentlichen haben sie eine Aufgabe: den Spendenprozess zu vereinfachen, indem sie das Erstellen, Freigeben und Verwalten von Online-Spendenformularen erleichtern. So reduzieren sie die manuelle Arbeit:

✅ Akzeptieren Sie einmalige oder wiederkehrende Spenden

*fügen Sie Pflichtfelder für den Spendenbetrag, die Kontaktdaten und die Partner der Zahlung hinzu

*bieten Sie optionale Felder für Kommentare, Spendenart oder Geschenke zu Ehren einer bestimmten Person an

✅ Ermöglichen Sie eine vollständige benutzerdefinierte Anpassung an das Branding und das Ziel der Organisation

✅ Integrieren Sie vertrauenswürdige Systeme der Zahlung wie PayPal oder Stripe

Die besten Spendenformular-Formular-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle mit den besten Spendenformular-Vorlagen und den richtigen Links zum Aufrufen und Herunterladen der einzelnen Vorlagen:

Was macht eine gute Spendenformular-Vorlage aus?

Reddit -Benutzer haben deutlich gemacht, was gemeinnützige Organisationen von ihren Online-Spendenformular-Vorlagen erwarten. Die ideale Spendenformular-Vorlage bietet einen einfachen Spendenprozess und gleichzeitig eine reibungslose, sichere Erfahrung für Spender.

Ein großes Plus ist der Support mehrerer Zahlungsmethoden. Fassen wir die weiteren Features zusammen, die eine ideale Spendenformular-Vorlage haben sollte:

Enthält nur wesentliche Felder , um potenzielle Spender nicht mit zu vielen Eingaben zu überfordern

Unterstützt sowohl einmalige als auch wiederkehrende Spenden mit übersichtlich angezeigten Optionen

Ermöglicht Spendern, den Spendenbetrag benutzerdefiniert anzupassen oder aus vorgeschlagenen Werten auszuwählen

Bietet Integration mit vertrauenswürdigen Partnern für Zahlung wie PayPal oder Stripe

Erklärt, wie Spenden die Wohltätigkeitsorganisation oder den guten Zweck unterstützen und Vertrauen aufbauen

💡 Profi-Tipp: Die Verwaltung einer gemeinnützigen Organisation erfordert mehr als nur wohltätige Absichten – „Mit ClickUp eine wirkungsvolle gemeinnützige Organisation führen” zeigt, wie Sie Abläufe optimieren, organisiert bleiben und Ihren Aufwand auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre Mission.

die 15 besten Spendenformular-Vorlagen

Hier sind 15 der besten Vorlagen für Spenden-Formulare, die Fundraisern und Wohltätigkeitsorganisationen zur Verfügung stehen, um sie zu unterstützen.

Jede der folgenden Vorlagen enthält den idealen Anwendungsfall und die Art von Spenderinformationen, die damit erfasst werden können.

1. ClickUp-Spendenformular-Vorlage

Vorlage herunterladen Profitieren Sie von der integrierten Automatisierung und Integration mit Zahlungspartnern mit der ClickUp-Spendenformular-Vorlage

Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass Ihr Spendenprozess mehr Arbeit verursacht, als er sollte? ClickUp versteht das.

Die Spendenformular-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um gemeinnützigen Organisationen und Wohltätigkeitsvereinen dabei zu helfen, weniger Zeit mit Formularen zu verbringen und mehr Zeit für die eigentliche Spendensammlung zu haben.

Sie können ganz einfach Spenderinformationen erfassen, Zahlungen verwalten und Dankesnachrichten mithilfe von Automatisierung automatisieren – und das alles, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie eine einmalige Spendenaktion organisieren oder wiederkehrende Spenden unterstützen müssen – dieses anpassbare Formular sorgt für Ordnung, Sicherheit und Einfachheit, sowohl für Sie als auch für Ihre Spender.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sammelt Spender-Info, verwaltet Zahlung und führt Automatisierung von Dankesnachrichten durch

Vollständig anpassbar an das Branding und die Anforderungen Ihrer gemeinnützigen Organisation

Integriert mit vertrauenswürdigen Partnern für Zahlung für sichere, nahtlose Spenden

✨ Ideal für: Gemeinnützige Organisationen und Wohltätigkeitsvereine, die die Entgegennahme von Spenden vereinfachen, Nachfassaktionen automatisieren und Spender-Info mit Sicherheit an einem Ort sammeln möchten.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software zum Erstellen von Formularen

2. ClickUp-Vorlage für Spenden

Vorlage herunterladen Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Sortieren von Dateien, indem Sie die ClickUp-Spenden-Vorlage verwenden

Spenden wurden traditionell über Tabellenkalkulationen und E-Mails verwaltet. Das endet jedoch nie gut – Daten gehen verloren, Spender werden übersehen und der gesamte Spendenprozess wirkt eher chaotisch als hilfreich.

Die Spenden-Vorlage von ClickUp bietet gemeinnützigen Organisationen eine zentrale Plattform für die Nachverfolgung von Spenden, die Organisation von Spenderinformationen und das effiziente Meeting von Fundraising-Einzelzielen.

Von einmaligen Spendern bis hin zu regelmäßigen Spenden – mit diesem Formular können Sie alle Details erfassen und gleichzeitig die Ziele Ihrer Organisation im Blick behalten.

Außerdem können Sie eine Verbindung zu Ihren Zahlungspartnern herstellen, die Kampagnenleistung überwachen und schnell auf die Spenderhistorie zugreifen – alles in einem Workspace.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Zentralisieren Sie alle Spenden und Spenderdaten in einem Workspace

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Spendenaktion und die Historie Ihrer Spender auf einen Blick

Geeignet sowohl für einmalige als auch für wiederkehrende Spendenkampagnen

✨ Ideal für: Fundraising-Teams, die ein zentrales System benötigen, um einmalige und wiederkehrende Spenden mit vollständiger Sichtbarkeit für die Spender zu verfolgen.

3. ClickUp-Vorlage für Spendenbriefe

Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der Spendenbrief-Vorlage von ClickUp für Konsistenz, Vertrauen und Struktur in Ihrem Spendenprozess

Der erste Schritt beim Sammeln von Spenden ist die Kontaktaufnahme mit Spendern, was gelegentlich eine Herausforderung darstellen kann.

Die gute Nachricht ist, dass das nicht so sein muss! Das gilt insbesondere, wenn Sie über einen gut formulierten Brief verfügen.

Hier kommt die Vorlage für Spendenbriefe von ClickUp in den Schritt. Diese Vorlage hilft gemeinnützigen Organisationen und Wohltätigkeitsvereinen dabei, klare, überzeugende Botschaften zu verfassen, die potenzielle Spender ansprechen.

Über den schriftlichen Teil hinaus verfolgt die Vorlage auch jede Spendenanfrage, protokolliert Antworten und organisiert Ihre Spenderinformationen für eine nahtlose Nachverfolgung.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Hilft Ihnen dabei, klare und überzeugende Spendenaufrufe zu verfassen

Protokolliert jede Spenderinteraktion und führt die Nachverfolgung von Nachfassaktionen durch

Halten Sie alle Kommunikationen für zukünftige Outreach-Aktivitäten organisiert

✨ Ideal für: Outreach-Koordinatoren, die überzeugende Spendenbriefe verfassen und gleichzeitig jede Interaktion mit Spendern protokollieren sowie Nachfassaktionen in der Nachverfolgung halten möchten

👋🏾 Lassen Sie sich von einem KI-Assistenten helfen, um diese kniffligen Aufgaben der Spendenverfolgung zu bewältigen!

4. ClickUp-Vorlage für Fundraising-Pläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie Ihr Team auf Kurs und Ihre Finanzen im Griff mit der ClickUp-Vorlage für Fundraising-Pläne

Wissen Sie, was die meisten Spendenkampagnen benötigen? Eine Vorlage für Spendenaktionen, die jede Phase des Spendenprozesses von Anfang bis Ende umfassend beschreibt.

Schließlich beginnt eine großartige Spendenkampagne mit einem soliden Plan – genau das bietet die Vorlage für Spendenpläne von ClickUp.

Diese Formular-Vorlage hilft gemeinnützigen und wohltätigen Organisationen dabei, Ziele zu definieren und Strategien zu entwerfen. Darüber hinaus ist sie besonders nützlich, um die Nachverfolgung von Fortschritten und die Koordinierung von Aufgaben innerhalb von Teams zu ermöglichen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Beschreibt Fundraising-Ziele, Strategien und Zeitleisten an einem Ort

Verfolgen Sie den Fortschritt und die Aufgaben des Teams für jede Phase der Kampagne

Halten Sie alle Beteiligten mit klaren, umsetzbaren Schritten auf dem Laufenden

✨ Ideal für: Kampagnenmanager, die strategische Fundraising-Roadmaps mit klar definierten Zielen, Zeitleisten und Nachverfolgung erstellen

📖 Lesen Sie auch: Unverzichtbare KI-Tools für gemeinnützige Organisationen

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung der Kommunikation, Fristen und Nachfassaktionen mit der Sponsoring-Formular-Vorlage von ClickUp durch

Nicht jeder Spender spendet – manche sponsern –, was einen anderen Ansatz erfordert.

Die Sponsorenformular-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, Sponsoren mit Ihren Spendenkampagnen in Verbindung zu bringen, und zwar mit strukturierten, einfach auszufüllenden Formularen, die die richtigen Spenderinformationen erfassen.

Ganz gleich, ob Sie nach finanziellen Mitteln, Ausrüstung oder Sachspenden suchen – dieses benutzerdefinierte Formular hilft Ihnen dabei, sinnvolle, langfristige Beziehungen zu Business-Partnern und Sponsoren aus Ihrer Gemeinde aufzubauen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erfassen Sie Sponsorendaten und unterstützen-Arten mit strukturierten Formularen

Verfolgt automatisch die Kommunikation, Fristen und Nachfassaktionen

Bauen Sie dauerhafte Beziehungen zu Geschäftspartnern und Sponsoren auf

✨ Ideal für: Organisationen, die Unternehmenssponsoren und Community-Partner mit strukturierten, professionellen Formularen kontaktieren.

📮 ClickUp Insight: Etwa 33 % der Wissensarbeiter senden täglich Nachrichten an 1–3 Personen, nur um die benötigten Informationen zu erhalten. Aber was wäre, wenn alles bereits dokumentiert und leicht zu finden wäre? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain können Sie das Hin und Her überspringen. Stellen Sie Ihre Frage einfach direkt in Ihrem Workspace – ClickUp Brain ruft die Antworten sofort aus Ihren Dokumenten oder verbundenen Tools von Drittanbietern ab.

6. ClickUp-Vorlage für die Planung von Spenden-Ereignissen

Free Vorlage herunterladen Sorgen Sie dafür, dass jedes Ereignis ein Erfolg wird – mit der Vorlage für das Planen von Spendenveranstaltungen von ClickUp

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Aufgaben als Karte planen, Spender-Info sammeln, die Nachverfolgung Ihrer Spendenkampagnen vornehmen und Zahlungen verwalten – alles in einem zentralen ClickUp-Workspace. Genau das ermöglicht Ihnen die Vorlage für die Planung von Spendenaktionen von ClickUp.

Wenn Sie ein Spenden-Event veranstalten, müssen Sie sich um viel zu viele Dinge gleichzeitig kümmern: Veranstaltungsort, Freiwillige, Spenden und Fristen.

Diese Vorlage hilft gemeinnützigen Organisationen und Wohltätigkeitsvereinen, alles unter einen Hut zu bringen. Dank integrierter Zeitleisten, Aufgabenverteilungen und Status-Nachverfolgung kann sich Ihr Team auf die Wirkung statt auf die Logistik konzentrieren.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Organisieren Sie Aufgaben, Zeitleisten und Budgets für jedes Ereignis

Weist Verantwortlichkeiten zu und führt in Echtzeit Nachverfolgung des Status durch

Zentralisiert Spender-Info, Zahlungen und die Koordination von Freiwilligen

✨ Ideal für: Veranstalter von Ereignissen, die Freiwillige, Veranstaltungsorte, Budgets und Spenden koordinieren müssen – alles von einem gemeinsamen Workspace aus.

🧠 Wissenswertes: 91 % der Mitarbeiter geben an, dass ihnen der Zweck ihres Unternehmens in schwierigen Zeiten wie der Pandemie und wirtschaftlichen Veränderungen ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt hat. Es zeigt sich, dass die Arbeit für eine missionsorientierte Organisation sowohl für die Welt als auch für die Arbeitsmoral von Vorteil ist!

7. ClickUp-Vorlage für Standardarbeitsanweisungen für gemeinnützige Organisationen

Free Vorlage herunterladen Reduzieren Sie sich wiederholende Arbeit und treiben Sie Ihre Mission mit der ClickUp-Vorlage für Standardarbeitsanweisungen für gemeinnützige Organisationen voran

Nur jemand, der eine gemeinnützige Organisation leitet, versteht die überwältigende Anzahl von Aufgaben auf der täglichen To-do-Liste – Öffentlichkeitsarbeit, Freiwillige, Spenden und alles dazwischen.

Die SOP-Vorlage für gemeinnützige Organisationen von ClickUp hilft Ihnen dabei, diese Komplexität zu organisieren, indem Sie Schritt-für-Schritt-Verfahren für jeden Bereich Ihrer Organisation erstellen können.

Das Beste daran ist, dass Sie Workflows und Dokumente, Beispiel, visualisieren können, was bei der Durchführung von Spendenkampagnen sehr hilfreich ist.

Die Vorlage enthält außerdem detaillierte Checklisten, Status-Nachverfolgung und einfache Verknüpfungen zwischen verwandten Aufgaben – alles vollständig an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Standardisieren Sie Workflows mit Schritten

Reduziert sich wiederholende Arbeit und sorgt für Einheitlichkeit im Team

Anpassbare Checklisten und Status-Nachverfolgung für jeden Prozess

✨ Ideal für: Betriebsteams, die Workflows standardisieren, sich wiederholende Aufgaben reduzieren und sicherstellen möchten, dass alle nach dem gleichen Spielbuch vorgehen.

💡 Profi-Tipp: Sie wissen nicht, wie Sie Ihre nächste Spendenaktion organisieren sollen, ohne Ihr Team zu überlasten? Free-Vorlagen für Spendenaktionen für Ereignisse und Wohltätigkeitsorganisationen bieten gebrauchsfertige Vorlagen, mit denen Sie smarter planen, besser Aktion und mehr Spenden sammeln können.

8. ClickUp-Vorlage für die Planung von gemeinnützigen Ereignissen

Free Vorlage herunterladen Möchten Sie Ihre Ziele im Blick behalten? Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für die Planung von gemeinnützigen Ereignissen aus

Das Planen eines gemeinnützigen Ereignisses bedeutet, alle Aufgaben zu übernehmen – vom Logistikkoordinator bis zum Fundraising-Leiter. Die Vorlage für das Planen gemeinnütziger Ereignisse von ClickUp vereint all dies unter einem Dach, sodass Sie nicht mehr nach Tabellenkalkulationen oder E-Mail-Threads suchen müssen.

So arbeitet diese Vorlage: Sie können Zeitleisten erstellen, Aufgaben zuweisen, Budgets verfolgen und sogar Spenden im Zusammenhang mit dem Ereignis sammeln.

Diese benutzerdefinierte Formular-Vorlage wurde entwickelt, um das Planen zu vereinfachen, damit sich Ihre Organisation auf die Wirkung in der Gemeinschaft konzentrieren kann und nicht auf Checklisten.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Planen Sie Zeitleisten, Aufgaben und Budgets für Ereignisse in einer Ansicht

Vereinfacht die Sammlung und Öffentlichkeitsarbeit für jedes Ereignis

Sorgt für einen übersichtlichen Plan und reduziert die E-Mail-Flut

✨ Ideal für: Gemeinnützige Teams, die Spenden-Events koordinieren, von der Logistik bis zur Spenderansprache, ohne in E-Mail-Ketten zu versinken.

💡 Profi-Tipp: Das Werben um Sponsoren mit unübersichtlichen Formularen und endlosen E-Mails kann ermüdend sein. Mit den Free Sponsoring-Formular-Vorlagen erhalten Sie 12 vorgefertigte Vorlagen, mit denen Sie die Kontaktaufnahme vereinfachen, Vertrauen aufbauen, mehr erreichen und schnellerer Support sichern können.

9. ClickUp-Mitgliedschaftsformular-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Von benutzerdefinierten Formularen bis hin zu automatisierten Workflows – sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Mitgliedschaftsformulare für Einheitlichkeit

Die Verwaltung von Mitgliedschaften sollte nicht schwieriger sein als die Verwaltung von Spenden – und mit der Vorlage für Mitgliedschaftsformular von ClickUp ist sie das auch nicht.

Ganz gleich, ob Sie eine Online-Community aufbauen oder eine gemeinnützige Organisation leiten – mit dieser Vorlage für gemeinnützige Organisationen können Sie schnell, mit Sicherheit und ohne einen Schritt zu vergessen, Mitgliederdaten erfassen.

Sie können grundlegende Informationen organisieren, den Fortschritt der Onboarding-Prozesse nachverfolgen und alles übersichtlich an einem Ort speichern.

Diese Vorlage eignet sich auch perfekt für Teams, die den Administrator reduzieren und gleichzeitig sicherstellen möchten, dass jeder, der sich anmeldet, eine reibungslose und strukturierte Erfahrung macht.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sammelt und organisiert Daten von Mitgliedern mit Sicherheit

Automatisiert die Registrierung und führt die Nachverfolgung des Status durch

Reduzieren Sie den Administrator-Aufwand durch einfachen, strukturierten Workflow

✨ Ideal für: Community-Manager und gemeinnützige Organisationen, die Mitglieder aufnehmen und gleichzeitig ihre Daten sauber, mit Sicherheit und organisiert halten möchten.

🧠 Interessante Tatsache: Ein Viertel der Verbraucher und fast ebenso viele Investoren geben an, dass sie gegenüber Unternehmen mit zweifelhafter Ethik keinerlei Toleranz zeigen. Was lässt sich daraus schließen? Gutes zu tun ist auch gut fürs Business.

10. Vorlage für Spendenformular von Jotform

via Jotf oder m

Möchten Sie Spenden für Ihre gemeinnützige Organisation oder ein neues Projekt sammeln? Diese Spendenformular-Vorlage von Jotform bietet eine schnelle Möglichkeit, ohne Code Spenden und Spenderinformationen zu sammeln, ohne ein Formular von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie ein Gemeinschaftsprogramm starten oder zusätzliche Spenden für eine bestehende Initiative anfordern möchten – mit diesem Online-Spendenformular können Sie ganz einfach alle wichtigen Informationen erfassen.

Darüber hinaus lässt sich diese Vorlage mit führenden Partnern der Zahlung integrieren und unterstützt die Anpassung von Formularen, sodass Ihre Organisation das Erscheinungsbild und die Botschaften an Ihre Mission anpassen kann.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Keine Code-Setup-Erfahrung erforderlich für schnelle, anpassbare Spendenformular-Setups

Integriert mit Partnern für Zahlung für eine einfache Geldsammlung

Perfekt für Förderanträge und neue Fundraising-Initiativen

✨ Ideal für: Teams, die Fördermittel oder Spendengelder beantragen und nach einer schnellen, anpassbaren Möglichkeit suchen, Spendenanfragen online zu sammeln.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie einmalige Spender zu lebenslangen Unterstützern machen? Unser Blog „Die beste CRM-Software für gemeinnützige Organisationen” hilft Ihnen dabei, die richtigen tools zu finden, um stärkere Beziehungen aufzubauen und wiederkehrende Spenden zu fördern.

11. Blutspende-Formular-Vorlage von Jotform

via Jotform

Spenden sind nicht immer finanzieller Natur. Wenn Sie mit einem Krankenhaus, einer Blutbank oder einer gemeinnützigen Gesundheitsorganisation zusammenarbeiten, erleichtert diese Vorlage für Blutspende-Formulare von Jotform die Registrierung von Spendern und das Sammeln wichtiger Spenderinformationen.

Zunächst einmal ist dieses Formular vollständig anpassbar, sodass Sie Ihr Logo hinzufügen, Felder anpassen und es an Ihr Branding anpassen können, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Darüber hinaus sorgen HIPAA-konforme Features dafür, dass sensible Daten ihre Sicherheit behalten, während der Spendenprozess von der Übermittlung des Formulars bis zur Nachverfolgung optimiert wird.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Registriert Blutspender und sammelt wichtige Gesundheits-Info

Anpassbare Felder und Branding für jede Organisation

HIPAA-konforme Features für einen sicheren Umgang mit Daten

✨ Ideal für: Krankenhäuser, Blutbanken und gemeinnützige Organisationen im Gesundheitswesen, die sichere, HIPAA-konforme Spender-Info erfassen.

🧠 Wissenswertes: Über 170 Millionen Menschen sind in den USA als Organspender registriert, aber nur etwa 3 von 1.000 sterben auf eine Weise, die eine Organspende ermöglicht. Deshalb kann die Registrierung als Spender lebensrettend sein.

12. Vorlage für ein Formular zur Beantragung einer Spende für wohltätige Zwecke von 123FormBuilder

über 123FormBuilder

Für die meisten NGOs sind regelmäßige Spendenanfragen ein wahrer Segen. Ein unorganisierter Posteingang ist jedoch keine praktikable Lösung.

Diese Spendenformular-Vorlage von 123FormBuilder bietet eine optimierte und einfache Möglichkeit, Anfragen mit Sicherheit und Effizienz zu erfassen – ohne dass Code oder technisches Hintergrundwissen erforderlich sind.

Außerdem können Sie das Formular benutzerdefiniert anpassen, es in Ihre Website einbetten und innerhalb weniger Minuten mit der Erfassung detaillierter Spenderinformationen oder Finanzierungsanfragen beginnen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Optimieren Sie Spendenanfragen mit einem einfachen Online-Formular

Einfach in Ihre Website einzubetten für schnellen Zugriff durch Spender

Sichere Erfassung und Organisation von Spenderinformationen unter Sicherheitsaspekten

✨ Ideal für: NGOs, die eine große Anzahl von Spendenanfragen verwalten und einen übersichtlichen, sicheren Erfassungsprozess ohne technischen Aufwand benötigen.

💡 Profi-Tipp: Tabellenkalkulationen sind out. Schauen Sie sich stattdessen intelligentere tools an, mit denen Sie missionsorientierte Projekte mühelos planen, deren Nachverfolgung betreiben und umsetzen können: Die beste Projektmanagement-Software für den Erfolg gemeinnütziger Organisationen!

13. Vorlage für das Formular zur Kündigung eines Spenden-Abonnements von 123FormBuilder

über 123FormBuilder

Wiederkehrende Spenden können beängstigend sein. Auch wenn es sich anfühlt, als würde man sich von seiner Bank trennen, sorgt diese benutzerdefinierte Formular-Vorlage dafür, dass dies nicht der Fall ist.

Das Formular zum Widerruf von Spenden-Abonnements wurde speziell für gemeinnützige und wohltätige Organisationen entwickelt und bietet Spendern eine respektvolle und sichere Möglichkeit, laufende Spenden abzubestellen.

Diese Vorlage ist vollständig anpassbar, lässt sich leicht in Ihre Website einbetten und hilft Ihnen, wertvolles Feedback zu sammeln und gleichzeitig sensible Spenderdaten zu schützen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Bietet Spendern eine respektvolle und einfache Möglichkeit, sich abzumelden, als Anbieter

Sammeln Sie Feedback, um die Erfahrungen zukünftiger Spender zu verbessern

Schützt sensible Spenderdaten durch sichere Verarbeitung von Formularen

✨ Ideal für: Gemeinnützige Organisationen, die wiederkehrende Spenden verwalten und die Abmeldung transparent, respektvoll und einfach gestalten möchten.

14. Spendenformular-Vorlage für Altenpflege und -Support von Venngage

via Venngage

Wenn sich Ihre Wohltätigkeitsorganisation oder gemeinnützige Einrichtung auf die Altenpflege konzentriert, sollte Ihr Formular Professionalität, Vertrauen und Einfachheit widerspiegeln.

Die Vorlage für Spendenformulare für Altenpflege und -Support von Venngage bietet ein übersichtliches, barrierefreies Design, das Sie vollständig benutzerdefiniert gestalten können – von Farben und Symbolen bis hin zu Branding und Botschaften.

Diese Formular-Vorlage arbeitet auch gut in digitalen Formaten und kann problemlos auf Ihrer Website oder in Druckmaterialien freigegeben oder eingebettet werden.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Das klare, zugängliche Design schafft Vertrauen bei den Spendern

Vollständig anpassbar an das Branding Ihrer Wohltätigkeitsorganisation

Arbeit in digitalen und gedruckten Formaten, um leicht freizugeben

✨ Ideal für: Wohltätigkeitsorganisationen, die die Altenpflege unterstützen und ein ansprechendes, leicht zugängliches Formular suchen, das vom ersten Klick an das Vertrauen der Spender weckt.

📖 Lesen Sie auch: Free-Event-Plan-Vorlage und Checkliste für die Veranstaltungsplanung in Excel und ClickUp

15. Spendenformular für medizinische Hilfe – Vorlage von Venngage

via Venngage

Medizinische Hilfskampagnen erfordern oft eine dringende und wirkungsvolle Kommunikation, und genau das bietet diese Spendenformular-Vorlage von Venngage.

Ganz gleich, ob Sie Spenden für medizinische Behandlungen, Ausrüstung oder Nothilfe sammeln – mit diesem anpassbaren Formular können Sie Ihr Anliegen ganz einfach hervorheben.

Diese Spendenformular-Vorlage gibt auch den erforderlichen Spendenbetrag an und lässt sich mit Ihren Zahlungspartnern integrieren.

Darüber hinaus ist die Bearbeitung vollständig möglich, sodass Ihre Wohltätigkeitsorganisation oder gemeinnützige Einrichtung das Design an Ihre Marke und Ihre Mission anpassen kann.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Hebt dringende Anliegen mit einem wirkungsvollen, editierbaren Design hervor

Gibt den Spendenbedarf an und lässt sich mit Partnern der Zahlung integrieren

Inspiriert zum Handeln für medizinische Hilfsaktionen jeder Größe

✨ Ideal für: Medizinische Hilfsaktionen, die ein visuell ansprechendes, anpassbares Spendenformular benötigen, das zu dringendem Handeln anregt.

Sammeln Sie mühelos Spenden und beschaffen Sie Finanzmittel mit ClickUp

Wenn Sie jemals einen Spender verloren haben, weil Ihr Formular eine irrelevante Frage enthielt, ist es Zeit, umzudenken.

Letztendlich dient Ihr Formular als Vermittler zwischen der Absicht eines potenziellen Spenders und seiner tatsächlichen Spende. Daher benötigen Sie ein tool, das eine umfassende Spenderverwaltung ermöglicht.

Ganz gleich, ob Sie wiederkehrende Spenden verwalten, Spenderinformationen nachverfolgen oder ein Blutspende-Formular benutzerdefiniert anpassen möchten – ClickUp hilft Ihnen dabei, alles von der Erfassung bis zur Wirkung zu optimieren. Philip Storry von SYZYGY gab freizugeben:

Unsere Teams haben Formulare und Vorlagen verwendet, um einige Workflows zu standardisieren. Wir haben auch die integrierte Automatisierung genutzt, um einige Workflows zu vereinfachen, insbesondere wenn benutzerdefinierte Felder Informationen erfassen, die dabei helfen können, zu bestimmen, wer für eine Aufgabe zugewiesen werden sollte.

Unsere Teams haben Formulare und Vorlagen verwendet, um einige Workflows zu standardisieren. Wir haben auch die integrierte Automatisierung genutzt, um einige Workflows zu vereinfachen, insbesondere wenn benutzerdefinierte Felder Informationen erfassen, die dabei helfen können, zu bestimmen, wer für eine Aufgabe zugewiesen werden sollte.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an – Ihr zukünftiges Ich (und Ihre überfüllte Tabelle) werden es Ihnen danken.